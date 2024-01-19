Тур: 18. Стадион: Эштадиу да Луш. Главный судья: Коррейя Густаво
0'
47' Undefined phrase: football_event_Ди Мария Анхель
49' Желтая карточкаОтаменди Николас
55' Желтая карточкаСилва Рафа
56' Желтая карточкаФлорентину
57' Желтая карточкаГонсалвеш Жуан
1:0
61' ГолДи Мария Анхель
80' Желтая карточкаПерес Себастьян
86' Желтая карточкаВукотич Илия
2:0
90' ГолЛеонардо Маркос
90'+7
Ход матча
47'
49'
55'
56'
57'
61'
1:0
80'
80'
86'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
61
Флорентину
10
Кекчю
Оркун
27
Силва
Рафа
20
Мариу
Жоау
23
Сассо
Венсан
11
Сантос
Луис
42
Макута
Гайус
21
Мораиш
Тиагу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
61 ФлорентинуПолузащитник
-
10 Кекчю ОркунПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Силва РафаПолузащитник
-
20 Мариу ЖоауПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
44 Араужу ТомашЗащитник
- Полузащитник
-
47 Говейя ТьягуПолузащитник
-
87 Невеш ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Муса ПетарНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шмидт Роджер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Сассо ВенсанЗащитник
- Защитник
-
11 Сантос ЛуисЗащитник
- Полузащитник
-
42 Макута ГайусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Мораиш ТиагуПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Мачадо ТьягоВратарь
-
76 Соуза ТомеВратарь
-
80 БернаЗащитник
- Полузащитник
-
18 Вукотич ИлияПолузащитник
-
13 Ватай МасакиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Пайва Рикарду
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
История личных встреч
Бенфика
Боавишта
16 матчей
93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
87.5%
12.5%
14 побед 0 ничьих 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 6 побед
23 матча
65.2%
17.4%
17.4%
15 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
65.2%
17.4%
17.4%
15 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
60.9%
13%
26.1%
14 побед 3 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
35
18
Голов в среднем за матч
3.18
1.5
Среднее время на гол
28
60
Всего голов
14
9
Голов в среднем за матч
1.17
0.82
Среднее время на гол
77
110
Всего голов
49
27
Голов в среднем за матч
2.13
1.17
Тотал матчей
2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
15
Больше 65%
Меньше 35%
8
11
Больше 48%
Меньше 52%
12
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
42
76
Бомбардиры внутри турнира
Бенфика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ди Мария Анхель
|7 (1)
|0.39
|Силва Рафа
|6
|0.33
|Муса Петар
|5
|0.28
|Тенгстедт Каспер
|3
|0.17
|Мариу Жоау
|3 (1)
|0.17
|Эурснес Фредрик
|2
|0.11
|Кекчю Оркун
|2
|0.11
|Леонардо Маркос
|2
|0.11
|Силва Антониу
|2
|0.11
|Нерес Давид
|1
|0.06
|Невеш Жоау
|1
|0.06
|Бах Александр
|1
|0.06
|Кабрал Артур
|1
|0.06
|Родригес Фелипе II
|0
|0
Боавишта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боженик Роберт
|7
|0.39
|Мораиш Тиагу
|6 (1)
|0.33
|Агра Салвадор
|2
|0.11
|Мальейру Педро
|2
|0.11
|Лоуренсу Бруну II
|2 (1)
|0.11
|Рейзиньо Мигель
|1
|0.06
|Тавареш Мартим
|1
|0.06
|Сассо Венсан
|1
|0.06
|Вукотич Илия
|1
|0.06
|Абаскаль Родриго
|1
|0.06
|Сантос Луис
|0
|0
|Феррейра Филипе
|0
|0
|Макута Гайус
|0
|0
|Де Сантис Джериел
|0
|0
|Онимаэчи Сопуручукву Бруно
|0
|0
Карточки
Бенфика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Отаменди Николас
|6
|0
|Флорентину
|4
|0
|Кекчю Оркун
|4
|0
|Мариу Жоау
|3
|0
|Силва Рафа
|3
|0
|Силва Антониу
|3
|0
|Невеш Жоау
|3
|0
|Муса Петар
|1
|1
|Ди Мария Анхель
|2
|0
|Бах Александр
|2
|0
|Кабрал Артур
|2
|0
|Родригес Фелипе II
|1
|0
|Эурснес Фредрик
|1
|0
|Шикинью Франциску
|1
|0
|Трубин Анатолий
|1
|0
|Журасек Давид
|1
|0
Боавишта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Себастьян
|7
|1
|Мораиш Тиагу
|3
|2
|Макута Гайус
|5
|0
|Авазьем Чидозье
|4
|0
|Мальейру Педро
|4
|0
|Пети Арманду
|2
|1
|Вукотич Илия
|3
|0
|Феррейра Филипе
|3
|0
|Абаскаль Родриго
|3
|0
|Боженик Роберт
|3
|0
|Рейзиньо Мигель
|3
|0
|Гонсалвеш Жуан II
|3
|0
|Лоуренсу Бруну II
|1
|1
|Де Сантис Джериел
|2
|0
|Берна
|2
|0
|Онимаэчи Сопуручукву Бруно
|2
|0
|Камара Ибраима III
|0
|1
|Сантос Луис
|1
|0
|Агра Салвадор
|1
|0
|Тавареш Мартим
|1
|0
Результаты матчей
Бенфика
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
78% (7)
11% (1)
11% (1)
Боавишта
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
2
3
Бенфика
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Боавишта
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
3
9
Упущенные победы
15
12
Бенфика
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
28% (5)
22% (4)
Боавишта
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
50% (9)
33% (6)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
28% (5)
44% (8)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
6
13
Упущенные победы
17
15
Голы по времени матча
Забито
19
12
5 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 13
0
0%
2
17%
1-15
1
5%
3
25%
16-30
4
21%
2
17%
31-45
1
5%
1
8%
46-60
4
21%
2
17%
61-75
9
47%
2
17%
76-90
Пропущено
5
17
3 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 9
2
40%
1
6%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
1
20%
4
24%
31-45
1
20%
4
24%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
1
20%
4
24%
76-90
Забито
17
13
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 1
10 Не забивали 11
3
18%
3
23%
1-15
3
18%
2
15%
16-30
2
12%
1
8%
31-45
3
18%
2
15%
46-60
2
12%
1
8%
61-75
4
24%
4
31%
76-90
Пропущено
7
17
0 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 8
4 Не пропускали 9
0
0%
2
12%
1-15
0
0%
5
29%
29%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
3
18%
61-75
3
43%
4
24%
76-90
Забито
36
25
13 В 1-м тайме 13
23 Во 2-м тайме 12
13 Забивали первыми 3
1 Не забивали 6
3
8%
5
20%
1-15
4
11%
5
20%
16-30
6
17%
3
12%
31-45
4
11%
3
12%
46-60
6
17%
3
12%
61-75
13
36%
6
24%
76-90
Пропущено
12
34
3 В 1-м тайме 17
9 Во 2-м тайме 17
4 Пропускали первыми 15
9 Не пропускали 18
2
17%
3
9%
1-15
0
0%
7
21%
16-30
1
8%
7
21%
31-45
3
25%
4
12%
46-60
2
17%
5
15%
61-75
4
33%
8
24%
76-90
Результаты последних матчей
Бенфика
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Бенфика - Риу Аве 4:1 Бенфика - Брага 3:2 Арока - Бенфика 0:3 Бенфика - Фамаликан 3:0
Бенфика - АВС 4:1 Брага - Бенфика 0:1 Ред Булл Зальцбург - Бенфика 1:3 Бенфика - Фаренсе 1:1 Морейренсе - Бенфика 0:0 Бенфика - Интер Милан 3:3 Бенфика - Фамаликан 2:0 Бенфика - Спортинг Л 2:1 Реал Сосьедад - Бенфика 3:1 Шавиш - Бенфика 0:2 Арока - Бенфика 0:2 Бенфика - Каса Пия 1:1 Бенфика - Реал Сосьедад 0:1 Луситания - Бенфика 1:4 Эшторил - Бенфика 0:1 Интер Милан - Бенфика 1:0
Боавишта
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Визела - Боавишта 1:4 Боавишта - Порту 1:1 Жил Висенте - Боавишта 1:0 Боавишта - Витория Гимарайнш 1:1
Эштрела - Боавишта 3:1 Боавишта - Арока 0:4 Арока - Боавишта 2:2 Мальорка - Боавишта 4:1 Боавишта - Фаренсе 1:3 Риу Аве - Боавишта 2:0 Боавишта - Спортинг Л 0:2 Оливейренсе - Боавишта 1:3 Морейренсе - Боавишта 1:1 Боавишта - Фамаликан 2:2 Брага - Боавишта 4:1 Боавишта - Шавиш 4:1 Эшторил - Боавишта 1:2 Боавишта - Каса Пия 1:1 Портимоненсе - Боавишта 1:4 Боавишта - Бенфика 3:2
Результаты матчей
Бенфика
Боавишта
Точный счет
1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
0:2
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
4
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
0:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:4
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
3
3 раза 33%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
4
2 раза 22%
2
1 раз 11%
Точный счет
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
1:4
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 33%
1
5 раз 28%
3
4 раза 22%
4
2 раза 11%
0
1 раз 6%
1
7 раз 39%
0
5 раз 28%
4
3 раза 17%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Бенфика
Боавишта
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
36
36
27
27
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
63
63
36
36
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
171
Больше Меньше
135
126
612
612
414
216
315
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|15
|1
|2
|45 - 19
|46
|2.
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|37 - 11
|45
|3.
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|25 - 12
|38
|4.
|Заявка
|18
|11
|3
|4
|42 - 26
|36
|5.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|28 - 19
|33
|6.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|24 - 18
|29
|7.
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|18 - 22
|22
|8.
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|23 - 23
|21
|9.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|26 - 33
|20
|10.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|18 - 23
|19
|11.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|18 - 36
|18
|12.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|18 - 24
|18
|13.
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|31 - 32
|17
|14.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|23 - 25
|16
|15.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|27 - 31
|16
|16.
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|19 - 28
|15
|17.
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|18 - 32
|13
|18.
|Заявка
|17
|3
|2
|12
|18 - 44
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|9
|0
|0
|24 - 7
|27
|2.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|20 - 4
|23
|3.
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|20 - 10
|21
|4.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|12 - 5
|19
|5.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|21 - 12
|16
|6.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|18 - 9
|14
|7.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 9
|14
|8.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|18 - 8
|13
|9.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 13
|12
|10.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 12
|12
|11.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 12
|11
|12.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 12
|11
|13.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 14
|10
|14.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 17
|10
|15.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 14
|8
|16.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|12 - 19
|7
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 21
|6
|18.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|17 - 7
|22
|2.
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|24 - 17
|22
|3.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|21 - 12
|19
|4.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|13 - 7
|19
|5.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|12 - 6
|18
|6.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 13
|14
|7.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 9
|12
|8.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|13 - 16
|10
|9.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 10
|10
|10.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|13 - 11
|8
|11.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|8 - 10
|8
|12.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 14
|7
|13.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 11
|7
|14.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 24
|7
|15.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|13 - 24
|4
|16.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|6 - 25
|4
|17.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|6 - 15
|3
|18.
|Заявка
|8
|0
|0
|8
|6 - 19
|0
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- — Зона вылета
|Брага
|Банза Симон
|14 (3)
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|13 (8)
|Спортинг Л
|Паулинью Жуан
|9 (2)
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|9 (1)
|Визела
|Эссанд Самюэль
|9
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 7
|Шавиш
|Ногейра
|2 6
|Боавишта
|Перес Себастьян
|1 7
|Визела
|Перейра Матеус
|8
|Эшторил
|Холсгров Джордан
|1 6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Бенфика 2:0 Боавишта
Исход игры
Бенфика
97.5% (116)
Ничья
2.5% (3)
Боавишта
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
50.43% (58)
Меньше
49.57% (57)
Обе команды забьют
Да
40% (46)
Нет
60% (69)
Популярный счёт
2:0 Бенфика
42.9% (51)
3:1 Бенфика
18.5% (22)
2:1 Бенфика
16.8% (20)
3:0 Бенфика
11.8% (14)
1:0 Бенфика
3.4% (4)
1:1 Ничья
1.7% (2)
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