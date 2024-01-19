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  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Коррейя Густаво
Бенфика
2:0
Конец матча
Боавишта
0'
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Ди Мария Анхель
49' Желтая карточка
Отаменди Николас
55' Желтая карточка
Силва Рафа
56' Желтая карточка
Флорентину
57' Желтая карточка
Гонсалвеш Жуан
1:0
61' Гол
Ди Мария Анхель
80' Желтая карточка
Перес Себастьян
86' Желтая карточка
Вукотич Илия
2:0
90' Гол
Леонардо Маркос
90'+7

Ход матча

47'
Ди Мария Анхель
 
49'
Отаменди Николас
 
55'
Силва Рафа
 
56'
Флорентину
 
57'
 
Гонсалвеш Жуан
61'
Ди Мария Анхель
(Кекчю Оркун)
1:0
69'
Араужу Томаш
Флорентину
 
70'
Леонардо Маркос
Кабрал Артур
 
80'
 
Перес Себастьян
80'
 
Берна
Лоуренсу Бруну
81'
 
Вукотич Илия
Рейзиньо Мигель
85'
Невеш Жоау
Кекчю Оркун
 
86'
 
Вукотич Илия
90'
 
Мачадо Тьяго
Агра Салвадор
90'
Леонардо Маркос
(Ди Мария Анхель)
2:0
90'
Нерес Давид
Ди Мария Анхель
 
90'
Муса Петар
Силва Рафа
 
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Бенфика 97.5% (116)
X 2.5% (3)
Боавишта 0% (0)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Трубин
Анатолий
8
Эурснес
Фредрик
4
Силва
Антониу
30
Отаменди
Николас
5
Родригес
Фелипе
II
61
Флорентину
10
Кекчю
Оркун
11
Ди
Мария
Анхель
27
Силва
Рафа
20
Мариу
Жоау
9
Кабрал
Артур
99
Гонсалвеш
Жуан
II
7
Агра
Салвадор
23
Сассо
Венсан
26
Абаскаль
Родриго
11
Сантос
Луис
24
Перес
Себастьян
42
Макута
Гайус
8
Лоуренсу
Бруну
II
10
Рейзиньо
Мигель
21
Мораиш
Тиагу
9
Боженик
Роберт
Бенфика
4-2-3-1
Боавишта
4-2-3-1

История личных встреч

Бенфика
Боавишта

16 матчей

93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

87.5%
12.5%
14 побед 0 ничьих 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 6 побед

23 матча

65.2%
17.4%
17.4%
15 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

65.2%
17.4%
17.4%
15 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

60.9%
13%
26.1%
14 побед 3 ничьи 6 побед

История матчей

ПЛ
3:2
ПЛ
3:1
ПЛ
0:3
ПЛ
2:2
КЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:4
ПЛ
5:1
ПЛ
0:2
ПЛ
4:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
3:3
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ТМС
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
6:1

Голы

Всего голов

35
18

Голов в среднем за матч

3.18
1.5

Среднее время на гол

28
60

Всего голов

14
9

Голов в среднем за матч

1.17
0.82

Среднее время на гол

77
110

Всего голов

49
27

Голов в среднем за матч

2.13
1.17

Тотал матчей

2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
15
Больше 65%
Меньше 35%
8
11
Больше 48%
Меньше 52%
12
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

42
76

Бомбардиры внутри турнира

Бенфика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ди Мария Анхель 7 (1) 0.39
Силва Рафа 6 0.33
Муса Петар 5 0.28
Тенгстедт Каспер 3 0.17
Мариу Жоау 3 (1) 0.17
Эурснес Фредрик 2 0.11
Кекчю Оркун 2 0.11
Леонардо Маркос 2 0.11
Силва Антониу 2 0.11
Нерес Давид 1 0.06
Невеш Жоау 1 0.06
Бах Александр 1 0.06
Кабрал Артур 1 0.06
Родригес Фелипе II 0 0
Боавишта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боженик Роберт 7 0.39
Мораиш Тиагу 6 (1) 0.33
Агра Салвадор 2 0.11
Мальейру Педро 2 0.11
Лоуренсу Бруну II 2 (1) 0.11
Рейзиньо Мигель 1 0.06
Тавареш Мартим 1 0.06
Сассо Венсан 1 0.06
Вукотич Илия 1 0.06
Абаскаль Родриго 1 0.06
Сантос Луис 0 0
Феррейра Филипе 0 0
Макута Гайус 0 0
Де Сантис Джериел 0 0
Онимаэчи Сопуручукву Бруно 0 0

Карточки

Бенфика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Отаменди Николас 6 0
Флорентину 4 0
Кекчю Оркун 4 0
Мариу Жоау 3 0
Силва Рафа 3 0
Силва Антониу 3 0
Невеш Жоау 3 0
Муса Петар 1 1
Ди Мария Анхель 2 0
Бах Александр 2 0
Кабрал Артур 2 0
Родригес Фелипе II 1 0
Эурснес Фредрик 1 0
Шикинью Франциску 1 0
Трубин Анатолий 1 0
Журасек Давид 1 0
Боавишта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Себастьян 7 1
Мораиш Тиагу 3 2
Макута Гайус 5 0
Авазьем Чидозье 4 0
Мальейру Педро 4 0
Пети Арманду 2 1
Вукотич Илия 3 0
Феррейра Филипе 3 0
Абаскаль Родриго 3 0
Боженик Роберт 3 0
Рейзиньо Мигель 3 0
Гонсалвеш Жуан II 3 0
Лоуренсу Бруну II 1 1
Де Сантис Джериел 2 0
Берна 2 0
Онимаэчи Сопуручукву Бруно 2 0
Камара Ибраима III 0 1
Сантос Луис 1 0
Агра Салвадор 1 0
Тавареш Мартим 1 0

Результаты матчей

Бенфика
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
78% (7)
11% (1)
11% (1)
Боавишта
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

2
3
Бенфика
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Боавишта
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

3
9

Упущенные победы

15
12
Бенфика
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
28% (5)
22% (4)
Боавишта
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
50% (9)
33% (6)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
28% (5)
44% (8)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

6
13

Упущенные победы

17
15

Голы по времени матча

Забито

19
12
5 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 13
0
0%
2
17%
1-15
1
5%
3
25%
16-30
4
21%
2
17%
31-45
1
5%
1
8%
46-60
4
21%
2
17%
61-75
9
47%
2
17%
76-90

Пропущено

5
17
3 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 9
2
40%
1
6%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
1
20%
4
24%
31-45
1
20%
4
24%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
1
20%
4
24%
76-90

Забито

17
13
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 1
10 Не забивали 11
3
18%
3
23%
1-15
3
18%
2
15%
16-30
2
12%
1
8%
31-45
3
18%
2
15%
46-60
2
12%
1
8%
61-75
4
24%
4
31%
76-90

Пропущено

7
17
0 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 8
4 Не пропускали 9
0
0%
2
12%
1-15
0
0%
5
29%
29%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
3
18%
61-75
3
43%
4
24%
76-90

Забито

36
25
13 В 1-м тайме 13
23 Во 2-м тайме 12
13 Забивали первыми 3
1 Не забивали 6
3
8%
5
20%
1-15
4
11%
5
20%
16-30
6
17%
3
12%
31-45
4
11%
3
12%
46-60
6
17%
3
12%
61-75
13
36%
6
24%
76-90

Пропущено

12
34
3 В 1-м тайме 17
9 Во 2-м тайме 17
4 Пропускали первыми 15
9 Не пропускали 18
2
17%
3
9%
1-15
0
0%
7
21%
16-30
1
8%
7
21%
31-45
3
25%
4
12%
46-60
2
17%
5
15%
61-75
4
33%
8
24%
76-90

Результаты последних матчей

Бенфика
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Бенфика - Риу Аве 4:1 Бенфика - Брага 3:2 Арока - Бенфика 0:3 Бенфика - Фамаликан 3:0
Бенфика - АВС 4:1 Брага - Бенфика 0:1 Ред Булл Зальцбург - Бенфика 1:3 Бенфика - Фаренсе 1:1 Морейренсе - Бенфика 0:0 Бенфика - Интер Милан 3:3 Бенфика - Фамаликан 2:0 Бенфика - Спортинг Л 2:1 Реал Сосьедад - Бенфика 3:1 Шавиш - Бенфика 0:2 Арока - Бенфика 0:2 Бенфика - Каса Пия 1:1 Бенфика - Реал Сосьедад 0:1 Луситания - Бенфика 1:4 Эшторил - Бенфика 0:1 Интер Милан - Бенфика 1:0
Боавишта
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Визела - Боавишта 1:4 Боавишта - Порту 1:1 Жил Висенте - Боавишта 1:0 Боавишта - Витория Гимарайнш 1:1
Эштрела - Боавишта 3:1 Боавишта - Арока 0:4 Арока - Боавишта 2:2 Мальорка - Боавишта 4:1 Боавишта - Фаренсе 1:3 Риу Аве - Боавишта 2:0 Боавишта - Спортинг Л 0:2 Оливейренсе - Боавишта 1:3 Морейренсе - Боавишта 1:1 Боавишта - Фамаликан 2:2 Брага - Боавишта 4:1 Боавишта - Шавиш 4:1 Эшторил - Боавишта 1:2 Боавишта - Каса Пия 1:1 Портимоненсе - Боавишта 1:4 Боавишта - Бенфика 3:2

Результаты матчей

Бенфика
Боавишта

Точный счет

1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
0:2
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
4
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

0:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:4
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
3
3 раза 33%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
4
2 раза 22%
2
1 раз 11%

Точный счет

0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
1:4
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 33%
1
5 раз 28%
3
4 раза 22%
4
2 раза 11%
0
1 раз 6%
1
7 раз 39%
0
5 раз 28%
4
3 раза 17%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Бенфика
Боавишта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
1.5
Больше Меньше
3
6
3
6
2.5
2
7
2
7
3.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
6
3
6
3
1.5
3
6
3
6
2.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
1
0.5
Больше Меньше
13
5
12
6
1.5
6
12
6
12
2.5
4
14
2
16
3.5
3
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 18 15 1 2 45 - 19 46
2.
Бенфика
 Заявка 18 14 3 1 37 - 11 45
3.
Порту
 Заявка 17 12 2 3 25 - 12 38
4.
Брага
 Заявка 18 11 3 4 42 - 26 36
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 17 10 3 4 28 - 19 33
6.
Морейренсе
 Заявка 17 8 5 4 24 - 18 29
7.
Фамаликан
 Заявка 18 5 7 6 18 - 22 22
8.
Фаренсе
 Заявка 17 6 3 8 23 - 23 21
9.
Боавишта
 Заявка 18 5 5 8 26 - 33 20
10.
Каса Пия
 Заявка 17 5 4 8 18 - 23 19
11.
Портимоненсе
 Заявка 17 5 3 9 18 - 36 18
12.
Эштрела
 Заявка 17 4 6 7 18 - 24 18
13.
Эшторил
 Заявка 17 5 2 10 31 - 32 17
14.
Арока
 Заявка 17 4 4 9 23 - 25 16
15.
Жил Висенте
 Заявка 17 4 4 9 27 - 31 16
16.
Риу Аве
 Заявка 17 3 6 8 19 - 28 15
17.
Визела
 Заявка 18 2 7 9 18 - 32 13
18.
Шавиш
 Заявка 17 3 2 12 18 - 44 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 9 9 0 0 24 - 7 27
2.
Бенфика
 Заявка 9 7 2 0 20 - 4 23
3.
Витория Гимарайнш
 Заявка 9 7 0 2 20 - 10 21
4.
Порту
 Заявка 8 6 1 1 12 - 5 19
5.
Жил Висенте
 Заявка 9 4 4 1 21 - 12 16
6.
Брага
 Заявка 8 4 2 2 18 - 9 14
7.
Фаренсе
 Заявка 9 4 2 3 14 - 9 14
8.
Эшторил
 Заявка 8 4 1 3 18 - 8 13
9.
Риу Аве
 Заявка 9 3 3 3 13 - 13 12
10.
Фамаликан
 Заявка 9 3 3 3 10 - 12 12
11.
Морейренсе
 Заявка 8 3 2 3 12 - 12 11
12.
Портимоненсе
 Заявка 8 3 2 3 9 - 12 11
13.
Эштрела
 Заявка 9 3 1 5 10 - 14 10
14.
Боавишта
 Заявка 9 2 4 3 13 - 17 10
15.
Арока
 Заявка 9 2 2 5 10 - 14 8
16.
Шавиш
 Заявка 8 2 1 5 12 - 19 7
17.
Визела
 Заявка 10 1 3 6 10 - 21 6
18.
Каса Пия
 Заявка 8 1 2 5 4 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 9 7 1 1 17 - 7 22
2.
Брага
 Заявка 10 7 1 2 24 - 17 22
3.
Спортинг Л
 Заявка 9 6 1 2 21 - 12 19
4.
Порту
 Заявка 9 6 1 2 13 - 7 19
5.
Морейренсе
 Заявка 9 5 3 1 12 - 6 18
6.
Каса Пия
 Заявка 9 4 2 3 14 - 13 14
7.
Витория Гимарайнш
 Заявка 8 3 3 2 8 - 9 12
8.
Боавишта
 Заявка 9 3 1 5 13 - 16 10
9.
Фамаликан
 Заявка 9 2 4 3 8 - 10 10
10.
Арока
 Заявка 8 2 2 4 13 - 11 8
11.
Эштрела
 Заявка 8 1 5 2 8 - 10 8
12.
Фаренсе
 Заявка 8 2 1 5 9 - 14 7
13.
Визела
 Заявка 8 1 4 3 8 - 11 7
14.
Портимоненсе
 Заявка 9 2 1 6 9 - 24 7
15.
Эшторил
 Заявка 9 1 1 7 13 - 24 4
16.
Шавиш
 Заявка 9 1 1 7 6 - 25 4
17.
Риу Аве
 Заявка 8 0 3 5 6 - 15 3
18.
Жил Висенте
 Заявка 8 0 0 8 6 - 19 0
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  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Брага Банза Симон 14 (3)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 13 (8)
Спортинг Л Паулинью Жуан 9 (2)
Шавиш Эрнандес Эктор II 9 (1)
Визела Эссанд Самюэль 9
Весь список

Топ нарушителей
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Шавиш Ногейра 2 6
Боавишта Перес Себастьян 1 7
Визела Перейра Матеус 8
Эшторил Холсгров Джордан 1 6
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    • 57'
      Судье надоело, что Гонсалвеш Жуан II тянет время и он наказал его горчичником
    • 56'
      Флорентину совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 55'
      Рефери не любит споров - именно за это Силва Рафа сейчас получил желтую
    • 49'
      Рефери не любит споров - именно за это Отаменди Николас сейчас получил желтую
    • 47'
      Г О О О О О Л! Бенфика забивает! Ди Мария Анхель отличился.
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 119
    Бенфика 97.5% (116)
    X 2.5% (3)
    Боавишта 0% (0)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бенфика 2:0 Боавишта

    Исход игры
    Бенфика
    97.5% (116)
    Ничья
    2.5% (3)
    Боавишта
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.43% (58)
    Меньше
    49.57% (57)
    Обе команды забьют
    Да
    40% (46)
    Нет
    60% (69)
    Популярный счёт
    2:0 Бенфика
    42.9% (51)
    3:1 Бенфика
    18.5% (22)
    2:1 Бенфика
    16.8% (20)
    3:0 Бенфика
    11.8% (14)
    1:0 Бенфика
    3.4% (4)
    1:1 Ничья
    1.7% (2)
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