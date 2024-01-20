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  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Joao Goncalves
Эшторил
1:2
Второй тайм: 90+'
Арока
0'
1:0
2' Гол
Гитан Рафик
1:1
8' Гол
Мухика Рафаэль
1:2
45' Гол
Эшгаю Тьягу
50' Желтая карточка
Маркеш Жоао
50' Желтая карточка
Сантуш Педру
87' Желтая карточка
Эшгаю Тьягу
90' Желтая карточка
Карлос Жоао

Ход матча

2'
Гитан Рафик
(Маркеш Жоао)
1:0
8'
1:1
Мухика Рафаэль
(Гонсалес Кристо)
45'
1:2
Эшгаю Тьягу
(Симау Давид)
46'
 
Сантуш Педру
Роша Матиас
50'
Маркеш Жоао
 
50'
 
Сантуш Педру
65'
Кассиано Диас
Маркес Алехандро
 
73'
 
Трецца Альфонсо
Джейсон
78'
Тавареш Эриберту
Араужу Тьягу
 
79'
 
Лаваль Юсуф
Силла Морлей
84'
 
Фернандес Рафаэль
Гонсалес Кристо
85'
 
Пуче Мигель
Симау Давид
85'
Карлос Жоао
Маркеш Жоао
 
85'
Пина Вагнер
Парра Рауль
 
87'
 
Эшгаю Тьягу
90'
Карлос Жоао
 
Прогнозы 117
Эшторил 65.8% (77)
X 27.4% (32)
Арока 6.8% (8)
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Эшторил
Ничья
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31
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Парра
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Волней
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Витал
Бернардо
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Гомес
Родриго
II
82
Фернандеш
Матеуш
83
Коба
Куандреди
78
Араужу
Тьягу
10
Гитан
Рафик
9
Маркес
Алехандро
33
Маркеш
Жоао
12
Де
Арруабаррена
Игнасио
28
Эшгаю
Тьягу
13
Роша
Матиас
4
Монтеро
Франcиско
26
Веверсон
5
Симау
Давид
8
Куасси
Эбуэ
10
Джейсон
23
Гонсалес
Кристо
2
Силла
Морлей
19
Мухика
Рафаэль
Эшторил
3-4-3
Арока
4-2-3-1

История личных встреч

Эшторил
Арока

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
8 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

21 матч

38.1%
28.6%
33.3%
8 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

38.1%
33.3%
28.6%
8 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

38.1%
28.6%
33.3%
8 побед 6 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
4:3
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПВЛ
1:0
ПВЛ
1:0
ПВЛ
2:1
ПВЛ
1:1
ПЛ
4:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПВЛ
2:2
ГЛ
1:4
ГЛ
0:0
ГЛ
5:2

Голы

Всего голов

19
14

Голов в среднем за матч

1.9
1.27

Среднее время на гол

47
70

Всего голов

15
11

Голов в среднем за матч

1.36
1.1

Среднее время на гол

66
81

Всего голов

34
25

Голов в среднем за матч

1.62
1.19

Тотал матчей

2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
2
Больше 10%
Меньше 90%
19

Среднее время на гол

55
75

Бомбардиры внутри турнира

Эшторил
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркеш Жоао 5 0.28
Кассиано Диас 5 (1) 0.28
Маркес Алехандро 5 0.28
Гомес Родриго II 4 0.22
Гитан Рафик 4 0.22
Холсгров Джордан 2 0.11
Араужу Тьягу 2 0.11
Мангала Эльяким 1 0.06
Тавареш Эриберту 1 0.06
Карлос Жоао III 1 0.06
Витал Бернардо 1 0.06
Парра Рауль 1 0.06
Волней 0 0
Арока
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мухика Рафаэль 9 0.5
Гонсалес Кристо 6 0.33
Джейсон 4 0.22
Силла Морлей 1 0.06
Эшгаю Тьягу 1 0.06
Букия Андре 1 0.06
Сантуш Педру 1 0.06
Монтеро Франcиско 1 0.06
Симау Давид 0 0
Галович Нино 0 0
Веверсон 0 0
Куарежма 0 0

Карточки

Эшторил
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Холсгров Джордан 6 1
Алвару Педру 5 0
Витал Бернардо 4 0
Араужу Тьягу 4 0
Гомес Родриго II 4 0
Фернандеш Матеуш 4 0
Маркеш Жоао 4 0
Тавареш Эриберту 3 0
Волней 3 0
Кассиано Диас 2 0
Карне Марсело 2 0
Маркес Алехандро 2 0
Карлос Жоао III 2 0
Мангала Эльяким 1 0
Пина Вагнер 1 0
Арока
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Силла Морлей 6 0
Сантуш Педру 5 0
Трецца Альфонсо 5 0
Симау Давид 3 1
Куасси Эбуэ 3 1
Мухика Рафаэль 3 1
Монтеро Франcиско 4 0
Де Арруабаррена Игнасио 3 0
Эшгаю Тьягу 3 0
Милованов Богдан 1 1
Фернандес Рафаэль 1 1
Daniel Ramos 1 1
Джейсон 2 0
Гонсалес Кристо 2 0
Веверсон 2 0
Роша Матиас 0 1
Галович Нино 1 0
Бускетс Ориоль 1 0
Куарежма 1 0

Результаты матчей

Эшторил
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Арока
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

4
5
Эшторил
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Арока
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

20
8

Упущенные победы

2
9
Эшторил
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
Арока
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

20
9

Упущенные победы

6
14

Голы по времени матча

Забито

18
13
6 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
3
17%
2
15%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
2
11%
2
15%
31-45
3
17%
2
15%
46-60
4
22%
2
15%
61-75
5
28%
4
31%
76-90

Пропущено

8
11
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
1
13%
2
18%
1-15
1
13%
1
9%
16-30
2
25%
4
36%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
2
18%
61-75
2
25%
2
18%
76-90

Забито

16
9
5 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 1
9 Не забивали 13
3
19%
0
0%
1-15
2
13%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
3
19%
2
22%
46-60
5
31%
2
22%
61-75
3
19%
3
33%
76-90

Пропущено

21
15
9 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 8
2
10%
3
20%
1-15
2
10%
1
7%
16-30
5
24%
3
20%
31-45
6
29%
3
20%
46-60
2
10%
2
13%
61-75
4
19%
3
20%
76-90

Забито

34
22
11 В 1-м тайме 7
23 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 4
2 Не забивали 7
6
18%
2
9%
1-15
3
9%
2
9%
16-30
2
6%
3
14%
31-45
6
18%
4
18%
46-60
9
26%
4
18%
61-75
8
24%
7
32%
76-90

Пропущено

29
26
13 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 13
12 Не пропускали 15
3
10%
5
19%
1-15
3
10%
2
8%
16-30
7
24%
7
27%
31-45
6
21%
3
12%
46-60
4
14%
4
15%
61-75
6
21%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Эшторил
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Эшторил - Морейренсе 1:3 Эшторил - Порту 0:4 Спортинг Л - Эшторил 5:1 Эшторил - Фаренсе 4:0
Фамаликан - Эшторил 1:1 Эшторил - Шавиш 4:0 Эшторил - Порту 3:1 Брага - Эшторил 3:1 Эшторил - Мафра 2:1 Эшторил - Каса Пия 4:0 Порту - Эшторил 0:1 Портимоненсе - Эшторил 1:0 Синтренсе - Эшторил 0:5 Эшторил - Бенфика 0:1 Витория Гимарайнш - Эшторил 3:2 Лейшоэш - Эшторил 1:2 Эшторил - Визела 2:2 Жил Висенте - Эшторил 5:3 Эшторил - Боавишта 1:2 Эштрела - Эшторил 2:1
Арока
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Витория Гимарайнш - Арока 2:1 Визела - Арока 1:0 Арока - Бенфика 0:3 Эштрела - Арока 1:4
Арока - Жил Висенте 3:0 Арока - Риу Аве 2:2 Боавишта - Арока 0:4 Арока - Боавишта 2:2 Арока - Брага 0:1 Фаренсе - Арока 2:0 Арока - Бенфика 0:2 Арока - Морейренсе 0:1 Фелгейраш 1932 - Арока 1:3 Спортинг Л - Арока 2:1 Арока - Шавиш 0:2 АВС - Арока 1:2 Фамаликан - Арока 1:0 Арока - Каса Пия 0:1 Порту - Арока 1:1 Арока - Портимоненсе 1:1

Результаты матчей

Эшторил
Арока

Точный счет

4:0
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
0:1
3 раза 33%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%

Точное количество голов

4
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
0
5 раз 56%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%
2:1
2 раза 25%
0:4
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
4
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Точный счет

4:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
2
3 раза 18%
4
3 раза 18%
0
2 раза 12%
3
2 раза 12%
0
7 раз 41%
1
4 раза 24%
4
3 раза 18%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Эшторил
Арока

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
4
5
5
3
1.5
3
6
3
5
2.5
2
7
3
5
3.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
6
2
3
6
1.5
3
5
2
7
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
10
7
8
9
1.5
6
11
5
12
2.5
4
13
3
14
3.5
3
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 18 15 1 2 45 - 19 46
2.
Бенфика
 Заявка 18 14 3 1 37 - 11 45
3.
Порту
 Заявка 17 12 2 3 25 - 12 38
4.
Брага
 Заявка 18 11 3 4 42 - 26 36
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 17 10 3 4 28 - 19 33
6.
Морейренсе
 Заявка 17 8 5 4 24 - 18 29
7.
Фамаликан
 Заявка 18 5 7 6 18 - 22 22
8.
Фаренсе
 Заявка 17 6 3 8 23 - 23 21
9.
Боавишта
 Заявка 18 5 5 8 26 - 33 20
10.
Каса Пия
 Заявка 17 5 4 8 18 - 23 19
11.
Арока
 2:1 Заявка 18 5 4 9 25 - 26 19
12.
Портимоненсе
 Заявка 17 5 3 9 18 - 36 18
13.
Эштрела
 Заявка 17 4 6 7 18 - 24 18
14.
Эшторил
 1:2 Заявка 18 5 2 11 32 - 34 17
15.
Жил Висенте
 Заявка 17 4 4 9 27 - 31 16
16.
Риу Аве
 Заявка 17 3 6 8 19 - 28 15
17.
Визела
 Заявка 18 2 7 9 18 - 32 13
18.
Шавиш
 Заявка 17 3 2 12 18 - 44 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 9 9 0 0 24 - 7 27
2.
Бенфика
 Заявка 9 7 2 0 20 - 4 23
3.
Витория Гимарайнш
 Заявка 9 7 0 2 20 - 10 21
4.
Порту
 Заявка 8 6 1 1 12 - 5 19
5.
Жил Висенте
 Заявка 9 4 4 1 21 - 12 16
6.
Брага
 Заявка 8 4 2 2 18 - 9 14
7.
Фаренсе
 Заявка 9 4 2 3 14 - 9 14
8.
Эшторил
 1:2 Заявка 9 4 1 4 19 - 10 13
9.
Риу Аве
 Заявка 9 3 3 3 13 - 13 12
10.
Фамаликан
 Заявка 9 3 3 3 10 - 12 12
11.
Морейренсе
 Заявка 8 3 2 3 12 - 12 11
12.
Портимоненсе
 Заявка 8 3 2 3 9 - 12 11
13.
Эштрела
 Заявка 9 3 1 5 10 - 14 10
14.
Боавишта
 Заявка 9 2 4 3 13 - 17 10
15.
Арока
 2:1 Заявка 9 2 2 5 10 - 14 8
16.
Шавиш
 Заявка 8 2 1 5 12 - 19 7
17.
Визела
 Заявка 10 1 3 6 10 - 21 6
18.
Каса Пия
 Заявка 8 1 2 5 4 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 9 7 1 1 17 - 7 22
2.
Брага
 Заявка 10 7 1 2 24 - 17 22
3.
Спортинг Л
 Заявка 9 6 1 2 21 - 12 19
4.
Порту
 Заявка 9 6 1 2 13 - 7 19
5.
Морейренсе
 Заявка 9 5 3 1 12 - 6 18
6.
Каса Пия
 Заявка 9 4 2 3 14 - 13 14
7.
Витория Гимарайнш
 Заявка 8 3 3 2 8 - 9 12
8.
Арока
 2:1 Заявка 9 3 2 4 15 - 12 11
9.
Боавишта
 Заявка 9 3 1 5 13 - 16 10
10.
Фамаликан
 Заявка 9 2 4 3 8 - 10 10
11.
Эштрела
 Заявка 8 1 5 2 8 - 10 8
12.
Фаренсе
 Заявка 8 2 1 5 9 - 14 7
13.
Визела
 Заявка 8 1 4 3 8 - 11 7
14.
Портимоненсе
 Заявка 9 2 1 6 9 - 24 7
15.
Эшторил
 1:2 Заявка 9 1 1 7 13 - 24 4
16.
Шавиш
 Заявка 9 1 1 7 6 - 25 4
17.
Риу Аве
 Заявка 8 0 3 5 6 - 15 3
18.
Жил Висенте
 Заявка 8 0 0 8 6 - 19 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Брага Банза Симон 14 (3)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 13 (8)
Спортинг Л Паулинью Жуан 9 (2)
Арока Мухика Рафаэль 9 (1)
Шавиш Эрнандес Эктор II 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Шавиш Ногейра 2 6
Боавишта Перес Себастьян 1 7
Визела Перейра Матеус 8
Эшторил Холсгров Джордан 1 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Симау Давид сделал результативную передачу.
    • 46'
      ГОООООЛ - Эшгаю Тьягу Арока забивает ударом головой
    • 8'
      Гонсалес Кристо сделал результативную передачу.
    • 8'
      Г О О О О Л - Мухика Рафаэль забивает с левой ноги!
    • 2'
      Маркеш Жоао сделал результативную передачу.
    • 2'
      Г О О О О Л - Отличный черпачок левой ногой сделал Гитан Рафик из команды Эшторил.
    • 1'
      Судья начинает матч
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:0 – на это поставили 29.9% пользователей.
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    Прогнозы 117
    Эшторил 65.8% (77)
    X 27.4% (32)
    Арока 6.8% (8)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Эшторил
    Ничья
    Арока
    40.00
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    7.50
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    3.40
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    Прогнозы на матч Эшторил 1:2 Арока

    Исход игры
    Эшторил
    65.8% (77)
    Ничья
    27.4% (32)
    Арока
    6.8% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.34% (41)
    Меньше
    64.66% (75)
    Обе команды забьют
    Да
    57.76% (67)
    Нет
    42.24% (49)
    Популярный счёт
    1:0 Эшторил
    29.9% (35)
    2:1 Эшторил
    27.4% (32)
    1:1 Ничья
    22.2% (26)
    2:0 Эшторил
    6% (7)
    0:1 Арока
    4.3% (5)
    2:2 Ничья
    3.4% (4)
    1:2 Арока
    1.7% (2)
    3:1 Эшторил
    1.7% (2)
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