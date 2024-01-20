Тур: 18. Стадион: Антонио Коимбра де Мота. Главный судья: Joao Goncalves
0'
1:0
2' ГолГитан Рафик
1:1
8' ГолМухика Рафаэль
1:2
45' ГолЭшгаю Тьягу
50' Желтая карточкаМаркеш Жоао
50' Желтая карточкаСантуш Педру
87' Желтая карточкаЭшгаю Тьягу
90' Желтая карточкаКарлос Жоао
90' Желтая карточкаПина Вагнер
90'+8
Ход матча
2'
1:0
8'
45'
1:2
50'
50'
87'
90'
90'
5
Волней
78
Араужу
Тьягу
10
Гитан
Рафик
33
Маркеш
Жоао
28
Эшгаю
Тьягу
13
Роша
Матиас
26
Веверсон
10
Джейсон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
5 ВолнейЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
78 Араужу ТьягуПолузащитник
-
10 Гитан РафикНападающий
- Нападающий
-
33 Маркеш ЖоаоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Карлос ЖоаоЗащитник
- Защитник
-
48 Коста МишелПолузащитник
-
64 Ндиайе МорПолузащитник
-
79 Пина ВагнерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Си АрунаНападающий
-
Главный тренер: Сеабра Вашку
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Эшгаю ТьягуЗащитник
-
13 Роша МатиасЗащитник
- Защитник
-
26 ВеверсонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 ДжейсонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Букия АндреПолузащитник
-
89 Сантуш ПедруПолузащитник
- Нападающий
-
11 Пуче МигельНападающий
-
18 Мишель БенжиНападающий
-
Главный тренер: Соуза Даниэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Эшторил
Арока
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
8 побед 2 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
21 матч
38.1%
28.6%
33.3%
8 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
38.1%
33.3%
28.6%
8 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
38.1%
28.6%
33.3%
8 побед 6 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
14
Голов в среднем за матч
1.9
1.27
Среднее время на гол
47
70
Всего голов
15
11
Голов в среднем за матч
1.36
1.1
Среднее время на гол
66
81
Всего голов
34
25
Голов в среднем за матч
1.62
1.19
Тотал матчей
2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
Среднее время на гол
55
75
Бомбардиры внутри турнира
Эшторил
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркеш Жоао
|5
|0.28
|Кассиано Диас
|5 (1)
|0.28
|Маркес Алехандро
|5
|0.28
|Гомес Родриго II
|4
|0.22
|Гитан Рафик
|4
|0.22
|Холсгров Джордан
|2
|0.11
|Араужу Тьягу
|2
|0.11
|Мангала Эльяким
|1
|0.06
|Тавареш Эриберту
|1
|0.06
|Карлос Жоао III
|1
|0.06
|Витал Бернардо
|1
|0.06
|Парра Рауль
|1
|0.06
|Волней
|0
|0
Арока
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мухика Рафаэль
|9
|0.5
|Гонсалес Кристо
|6
|0.33
|Джейсон
|4
|0.22
|Силла Морлей
|1
|0.06
|Эшгаю Тьягу
|1
|0.06
|Букия Андре
|1
|0.06
|Сантуш Педру
|1
|0.06
|Монтеро Франcиско
|1
|0.06
|Симау Давид
|0
|0
|Галович Нино
|0
|0
|Веверсон
|0
|0
|Куарежма
|0
|0
Карточки
Эшторил
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Холсгров Джордан
|6
|1
|Алвару Педру
|5
|0
|Витал Бернардо
|4
|0
|Араужу Тьягу
|4
|0
|Гомес Родриго II
|4
|0
|Фернандеш Матеуш
|4
|0
|Маркеш Жоао
|4
|0
|Тавареш Эриберту
|3
|0
|Карлос Жоао III
|3
|0
|Волней
|3
|0
|Кассиано Диас
|2
|0
|Карне Марсело
|2
|0
|Маркес Алехандро
|2
|0
|Пина Вагнер
|2
|0
|Мангала Эльяким
|1
|0
Арока
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Силла Морлей
|6
|0
|Сантуш Педру
|5
|0
|Трецца Альфонсо
|5
|0
|Симау Давид
|3
|1
|Куасси Эбуэ
|3
|1
|Мухика Рафаэль
|3
|1
|Монтеро Франcиско
|4
|0
|Эшгаю Тьягу
|4
|0
|Де Арруабаррена Игнасио
|3
|0
|Милованов Богдан
|1
|1
|Фернандес Рафаэль
|1
|1
|Daniel Ramos
|1
|1
|Джейсон
|2
|0
|Гонсалес Кристо
|2
|0
|Веверсон
|2
|0
|Роша Матиас
|0
|1
|Галович Нино
|1
|0
|Бускетс Ориоль
|1
|0
|Куарежма
|1
|0
Результаты матчей
Эшторил
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Арока
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
5
5
Эшторил
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Арока
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
20
8
Упущенные победы
2
9
Эшторил
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
33% (6)
17% (3)
Арока
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
20
10
Упущенные победы
7
14
Голы по времени матча
Забито
19
15
7 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
4
21%
3
20%
1-15
1
5%
1
7%
16-30
2
11%
3
20%
31-45
3
16%
2
13%
46-60
4
21%
2
13%
61-75
5
26%
4
27%
76-90
Пропущено
10
12
6 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
2
20%
3
25%
1-15
1
10%
1
8%
16-30
3
30%
4
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
2
17%
61-75
2
20%
2
17%
76-90
Забито
16
9
5 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 1
10 Не забивали 14
3
19%
0
0%
1-15
2
13%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
3
19%
2
22%
46-60
5
31%
2
22%
61-75
3
19%
3
33%
76-90
Пропущено
21
15
9 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 8
2
10%
3
20%
1-15
2
10%
1
7%
16-30
5
24%
3
20%
31-45
6
29%
3
20%
46-60
2
10%
2
13%
61-75
4
19%
3
20%
76-90
Забито
35
24
12 В 1-м тайме 9
23 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 4
2 Не забивали 7
7
20%
3
13%
1-15
3
9%
2
8%
16-30
2
6%
4
17%
31-45
6
17%
4
17%
46-60
9
26%
4
17%
61-75
8
23%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
31
27
15 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 14
13 Не пропускали 16
4
13%
6
22%
1-15
3
10%
2
7%
16-30
8
26%
7
26%
31-45
6
19%
3
11%
46-60
4
13%
4
15%
61-75
6
19%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Эшторил
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Эшторил - Морейренсе 1:3 Эшторил - Порту 0:4 Спортинг Л - Эшторил 5:1 Эшторил - Фаренсе 4:0
Фамаликан - Эшторил 1:1 Эшторил - Шавиш 4:0 Эшторил - Порту 3:1 Брага - Эшторил 3:1 Эшторил - Мафра 2:1 Эшторил - Каса Пия 4:0 Порту - Эшторил 0:1 Портимоненсе - Эшторил 1:0 Синтренсе - Эшторил 0:5 Эшторил - Бенфика 0:1 Витория Гимарайнш - Эшторил 3:2 Лейшоэш - Эшторил 1:2 Эшторил - Визела 2:2 Жил Висенте - Эшторил 5:3 Эшторил - Боавишта 1:2 Эштрела - Эшторил 2:1
Арока
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Витория Гимарайнш - Арока 2:1 Визела - Арока 1:0 Арока - Бенфика 0:3 Эштрела - Арока 1:4
Арока - Жил Висенте 3:0 Арока - Риу Аве 2:2 Боавишта - Арока 0:4 Арока - Боавишта 2:2 Арока - Брага 0:1 Фаренсе - Арока 2:0 Арока - Бенфика 0:2 Арока - Морейренсе 0:1 Фелгейраш 1932 - Арока 1:3 Спортинг Л - Арока 2:1 Арока - Шавиш 0:2 АВС - Арока 1:2 Фамаликан - Арока 1:0 Арока - Каса Пия 0:1 Порту - Арока 1:1 Арока - Портимоненсе 1:1
Результаты матчей
Эшторил
Арока
Точный счет
4:0
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
0:1
3 раза 33%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
4
3 раза 33%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
0
5 раз 56%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%
2:1
2 раза 22%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
4
2 раза 22%
Точный счет
4:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
0:1
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 44%
2
3 раза 17%
4
3 раза 17%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%
0
7 раз 39%
1
4 раза 22%
2
3 раза 17%
4
3 раза 17%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Эшторил
Арока
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
45
54
36
36
27
36
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
72
36
45
27
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
162
Больше Меньше
117
810
711
513
414
315
315
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|15
|1
|2
|45 - 19
|46
|2.
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|37 - 11
|45
|3.
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|25 - 12
|38
|4.
|Заявка
|18
|11
|3
|4
|42 - 26
|36
|5.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|28 - 19
|33
|6.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|24 - 18
|29
|7.
|2:0 Заявка
|18
|7
|3
|8
|25 - 23
|24
|8.
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|18 - 22
|22
|9.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|26 - 33
|20
|10.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|25 - 26
|19
|11.
|0:2 Заявка
|18
|5
|4
|9
|18 - 25
|19
|12.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|18 - 36
|18
|13.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|18 - 24
|18
|14.
|Заявка
|18
|5
|2
|11
|32 - 34
|17
|15.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|27 - 31
|16
|16.
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|19 - 28
|15
|17.
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|18 - 32
|13
|18.
|Заявка
|17
|3
|2
|12
|18 - 44
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|9
|0
|0
|24 - 7
|27
|2.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|20 - 4
|23
|3.
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|20 - 10
|21
|4.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|12 - 5
|19
|5.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|21 - 12
|16
|6.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|18 - 9
|14
|7.
|2:0 Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 9
|14
|8.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|19 - 10
|13
|9.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 13
|12
|10.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 12
|12
|11.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 12
|11
|12.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 12
|11
|13.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 14
|10
|14.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 17
|10
|15.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 14
|8
|16.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|12 - 19
|7
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 21
|6
|18.
|0:2 Заявка
|9
|1
|2
|6
|4 - 12
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|17 - 7
|22
|2.
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|24 - 17
|22
|3.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|21 - 12
|19
|4.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|13 - 7
|19
|5.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|12 - 6
|18
|6.
|0:2 Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 13
|14
|7.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 9
|12
|8.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|15 - 12
|11
|9.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|13 - 16
|10
|10.
|2:0 Заявка
|9
|3
|1
|5
|11 - 14
|10
|11.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 10
|10
|12.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|8 - 10
|8
|13.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 11
|7
|14.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 24
|7
|15.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|13 - 24
|4
|16.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|6 - 25
|4
|17.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|6 - 15
|3
|18.
|Заявка
|8
|0
|0
|8
|6 - 19
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф
- — Зона вылета
|Брага
|Банза Симон
|14 (3)
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|13 (8)
|Спортинг Л
|Паулинью Жуан
|9 (2)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|9 (1)
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|9 (1)
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 7
|Шавиш
|Ногейра
|2 6
|Боавишта
|Перес Себастьян
|1 7
|Визела
|Перейра Матеус
|8
|Эшторил
|Холсгров Джордан
|1 6
Прогнозы на матч Эшторил 1:2 Арока
Исход игры
Эшторил
65.8% (77)
Ничья
27.4% (32)
Арока
6.8% (8)
Тотал 2.5
Больше
35.34% (41)
Меньше
64.66% (75)
Обе команды забьют
Да
57.76% (67)
Нет
42.24% (49)
Популярный счёт
1:0 Эшторил
29.9% (35)
2:1 Эшторил
27.4% (32)
1:1 Ничья
22.2% (26)
2:0 Эшторил
6% (7)
0:1 Арока
4.3% (5)
2:2 Ничья
3.4% (4)
1:2 Арока
1.7% (2)
3:1 Эшторил
1.7% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!