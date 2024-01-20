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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Joao Goncalves
Эшторил
1:2
Конец матча
Арока
0'
1:0
2' Гол
Гитан Рафик
1:1
8' Гол
Мухика Рафаэль
1:2
45' Гол
Эшгаю Тьягу
50' Желтая карточка
Маркеш Жоао
50' Желтая карточка
Сантуш Педру
87' Желтая карточка
Эшгаю Тьягу
90' Желтая карточка
Карлос Жоао
90' Желтая карточка
Пина Вагнер
90'+8
31
Карне
Марсело
2
Парра
Рауль
5
Волней
3
Витал
Бернардо
21
Гомес
Родриго
II
82
Фернандеш
Матеуш
83
Коба
Куандреди
78
Араужу
Тьягу
10
Гитан
Рафик
9
Маркес
Алехандро
33
Маркеш
Жоао
12
Де
Арруабаррена
Игнасио
28
Эшгаю
Тьягу
13
Роша
Матиас
4
Монтеро
Франcиско
26
Веверсон
5
Симау
Давид
8
Куасси
Эбуэ
10
Джейсон
23
Гонсалес
Кристо
2
Силла
Морлей
19
Мухика
Рафаэль
Эшторил
3-4-3
Арока
4-2-3-1

История личных встреч

Эшторил
Арока

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
8 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

21 матч

38.1%
28.6%
33.3%
8 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

38.1%
33.3%
28.6%
8 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

38.1%
28.6%
33.3%
8 побед 6 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
4:3
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПВЛ
1:0
ПВЛ
1:0
ПВЛ
2:1
ПВЛ
1:1
ПЛ
4:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПВЛ
2:2
ГЛ
1:4
ГЛ
0:0
ГЛ
5:2

Голы

Всего голов

19
14

Голов в среднем за матч

1.9
1.27

Среднее время на гол

47
70

Всего голов

15
11

Голов в среднем за матч

1.36
1.1

Среднее время на гол

66
81

Всего голов

34
25

Голов в среднем за матч

1.62
1.19

Тотал матчей

2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
2
Больше 10%
Меньше 90%
19

Среднее время на гол

55
75

Бомбардиры внутри турнира

Эшторил
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркеш Жоао 5 0.28
Кассиано Диас 5 (1) 0.28
Маркес Алехандро 5 0.28
Гомес Родриго II 4 0.22
Гитан Рафик 4 0.22
Холсгров Джордан 2 0.11
Араужу Тьягу 2 0.11
Мангала Эльяким 1 0.06
Тавареш Эриберту 1 0.06
Карлос Жоао III 1 0.06
Витал Бернардо 1 0.06
Парра Рауль 1 0.06
Волней 0 0
Арока
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мухика Рафаэль 9 0.5
Гонсалес Кристо 6 0.33
Джейсон 4 0.22
Силла Морлей 1 0.06
Эшгаю Тьягу 1 0.06
Букия Андре 1 0.06
Сантуш Педру 1 0.06
Монтеро Франcиско 1 0.06
Симау Давид 0 0
Галович Нино 0 0
Веверсон 0 0
Куарежма 0 0

Карточки

Эшторил
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Холсгров Джордан 6 1
Алвару Педру 5 0
Витал Бернардо 4 0
Араужу Тьягу 4 0
Гомес Родриго II 4 0
Фернандеш Матеуш 4 0
Маркеш Жоао 4 0
Тавареш Эриберту 3 0
Карлос Жоао III 3 0
Волней 3 0
Кассиано Диас 2 0
Карне Марсело 2 0
Маркес Алехандро 2 0
Пина Вагнер 2 0
Мангала Эльяким 1 0
Арока
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Силла Морлей 6 0
Сантуш Педру 5 0
Трецца Альфонсо 5 0
Симау Давид 3 1
Куасси Эбуэ 3 1
Мухика Рафаэль 3 1
Монтеро Франcиско 4 0
Эшгаю Тьягу 4 0
Де Арруабаррена Игнасио 3 0
Милованов Богдан 1 1
Фернандес Рафаэль 1 1
Daniel Ramos 1 1
Джейсон 2 0
Гонсалес Кристо 2 0
Веверсон 2 0
Роша Матиас 0 1
Галович Нино 1 0
Бускетс Ориоль 1 0
Куарежма 1 0

Результаты матчей

Эшторил
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Арока
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

5
5
Эшторил
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Арока
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

20
8

Упущенные победы

2
9
Эшторил
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
33% (6)
17% (3)
Арока
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

20
10

Упущенные победы

7
14

Голы по времени матча

Забито

19
15
7 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
4
21%
3
20%
1-15
1
5%
1
7%
16-30
2
11%
3
20%
31-45
3
16%
2
13%
46-60
4
21%
2
13%
61-75
5
26%
4
27%
76-90

Пропущено

10
12
6 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
2
20%
3
25%
1-15
1
10%
1
8%
16-30
3
30%
4
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
2
17%
61-75
2
20%
2
17%
76-90

Забито

16
9
5 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 1
10 Не забивали 14
3
19%
0
0%
1-15
2
13%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
3
19%
2
22%
46-60
5
31%
2
22%
61-75
3
19%
3
33%
76-90

Пропущено

21
15
9 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 8
2
10%
3
20%
1-15
2
10%
1
7%
16-30
5
24%
3
20%
31-45
6
29%
3
20%
46-60
2
10%
2
13%
61-75
4
19%
3
20%
76-90

Забито

35
24
12 В 1-м тайме 9
23 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 4
2 Не забивали 7
7
20%
3
13%
1-15
3
9%
2
8%
16-30
2
6%
4
17%
31-45
6
17%
4
17%
46-60
9
26%
4
17%
61-75
8
23%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

31
27
15 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 14
13 Не пропускали 16
4
13%
6
22%
1-15
3
10%
2
7%
16-30
8
26%
7
26%
31-45
6
19%
3
11%
46-60
4
13%
4
15%
61-75
6
19%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Эшторил
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Эшторил - Морейренсе 1:3 Эшторил - Порту 0:4 Спортинг Л - Эшторил 5:1 Эшторил - Фаренсе 4:0
Фамаликан - Эшторил 1:1 Эшторил - Шавиш 4:0 Эшторил - Порту 3:1 Брага - Эшторил 3:1 Эшторил - Мафра 2:1 Эшторил - Каса Пия 4:0 Порту - Эшторил 0:1 Портимоненсе - Эшторил 1:0 Синтренсе - Эшторил 0:5 Эшторил - Бенфика 0:1 Витория Гимарайнш - Эшторил 3:2 Лейшоэш - Эшторил 1:2 Эшторил - Визела 2:2 Жил Висенте - Эшторил 5:3 Эшторил - Боавишта 1:2 Эштрела - Эшторил 2:1
Арока
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Витория Гимарайнш - Арока 2:1 Визела - Арока 1:0 Арока - Бенфика 0:3 Эштрела - Арока 1:4
Арока - Жил Висенте 3:0 Арока - Риу Аве 2:2 Боавишта - Арока 0:4 Арока - Боавишта 2:2 Арока - Брага 0:1 Фаренсе - Арока 2:0 Арока - Бенфика 0:2 Арока - Морейренсе 0:1 Фелгейраш 1932 - Арока 1:3 Спортинг Л - Арока 2:1 Арока - Шавиш 0:2 АВС - Арока 1:2 Фамаликан - Арока 1:0 Арока - Каса Пия 0:1 Порту - Арока 1:1 Арока - Портимоненсе 1:1

Результаты матчей

Эшторил
Арока

Точный счет

4:0
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
0:1
3 раза 33%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
4
3 раза 33%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
0
5 раз 56%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%
2:1
2 раза 22%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
4
2 раза 22%

Точный счет

4:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
0:1
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 44%
2
3 раза 17%
4
3 раза 17%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%
0
7 раз 39%
1
4 раза 22%
2
3 раза 17%
4
3 раза 17%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Эшторил
Арока

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
4
5
5
4
1.5
3
6
3
6
2.5
2
7
3
6
3.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
7
2
3
6
1.5
4
5
2
7
2.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
2
0.5
Больше Меньше
11
7
8
10
1.5
7
11
5
13
2.5
4
14
3
15
3.5
3
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 18 15 1 2 45 - 19 46
2.
Бенфика
 Заявка 18 14 3 1 37 - 11 45
3.
Порту
 Заявка 17 12 2 3 25 - 12 38
4.
Брага
 Заявка 18 11 3 4 42 - 26 36
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 17 10 3 4 28 - 19 33
6.
Морейренсе
 Заявка 17 8 5 4 24 - 18 29
7.
Фаренсе
 2:0 Заявка 18 7 3 8 25 - 23 24
8.
Фамаликан
 Заявка 18 5 7 6 18 - 22 22
9.
Боавишта
 Заявка 18 5 5 8 26 - 33 20
10.
Арока
 Заявка 18 5 4 9 25 - 26 19
11.
Каса Пия
 0:2 Заявка 18 5 4 9 18 - 25 19
12.
Портимоненсе
 Заявка 17 5 3 9 18 - 36 18
13.
Эштрела
 Заявка 17 4 6 7 18 - 24 18
14.
Эшторил
 Заявка 18 5 2 11 32 - 34 17
15.
Жил Висенте
 Заявка 17 4 4 9 27 - 31 16
16.
Риу Аве
 Заявка 17 3 6 8 19 - 28 15
17.
Визела
 Заявка 18 2 7 9 18 - 32 13
18.
Шавиш
 Заявка 17 3 2 12 18 - 44 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 9 9 0 0 24 - 7 27
2.
Бенфика
 Заявка 9 7 2 0 20 - 4 23
3.
Витория Гимарайнш
 Заявка 9 7 0 2 20 - 10 21
4.
Порту
 Заявка 8 6 1 1 12 - 5 19
5.
Жил Висенте
 Заявка 9 4 4 1 21 - 12 16
6.
Брага
 Заявка 8 4 2 2 18 - 9 14
7.
Фаренсе
 2:0 Заявка 9 4 2 3 14 - 9 14
8.
Эшторил
 Заявка 9 4 1 4 19 - 10 13
9.
Риу Аве
 Заявка 9 3 3 3 13 - 13 12
10.
Фамаликан
 Заявка 9 3 3 3 10 - 12 12
11.
Морейренсе
 Заявка 8 3 2 3 12 - 12 11
12.
Портимоненсе
 Заявка 8 3 2 3 9 - 12 11
13.
Эштрела
 Заявка 9 3 1 5 10 - 14 10
14.
Боавишта
 Заявка 9 2 4 3 13 - 17 10
15.
Арока
 Заявка 9 2 2 5 10 - 14 8
16.
Шавиш
 Заявка 8 2 1 5 12 - 19 7
17.
Визела
 Заявка 10 1 3 6 10 - 21 6
18.
Каса Пия
 0:2 Заявка 9 1 2 6 4 - 12 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 9 7 1 1 17 - 7 22
2.
Брага
 Заявка 10 7 1 2 24 - 17 22
3.
Спортинг Л
 Заявка 9 6 1 2 21 - 12 19
4.
Порту
 Заявка 9 6 1 2 13 - 7 19
5.
Морейренсе
 Заявка 9 5 3 1 12 - 6 18
6.
Каса Пия
 0:2 Заявка 9 4 2 3 14 - 13 14
7.
Витория Гимарайнш
 Заявка 8 3 3 2 8 - 9 12
8.
Арока
 Заявка 9 3 2 4 15 - 12 11
9.
Боавишта
 Заявка 9 3 1 5 13 - 16 10
10.
Фаренсе
 2:0 Заявка 9 3 1 5 11 - 14 10
11.
Фамаликан
 Заявка 9 2 4 3 8 - 10 10
12.
Эштрела
 Заявка 8 1 5 2 8 - 10 8
13.
Визела
 Заявка 8 1 4 3 8 - 11 7
14.
Портимоненсе
 Заявка 9 2 1 6 9 - 24 7
15.
Эшторил
 Заявка 9 1 1 7 13 - 24 4
16.
Шавиш
 Заявка 9 1 1 7 6 - 25 4
17.
Риу Аве
 Заявка 8 0 3 5 6 - 15 3
18.
Жил Висенте
 Заявка 8 0 0 8 6 - 19 0
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Топ бомбардиров
Брага Банза Симон 14 (3)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 13 (8)
Спортинг Л Паулинью Жуан 9 (2)
Арока Мухика Рафаэль 9 (1)
Шавиш Эрнандес Эктор II 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Шавиш Ногейра 2 6
Боавишта Перес Себастьян 1 7
Визела Перейра Матеус 8
Эшторил Холсгров Джордан 1 6
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Прогнозы 117
    Эшторил 65.8% (77)
    X 27.4% (32)
    Арока 6.8% (8)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Эшторил 1:2 Арока онлайн

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    Прогнозы на матч Эшторил 1:2 Арока

    Исход игры
    Эшторил
    65.8% (77)
    Ничья
    27.4% (32)
    Арока
    6.8% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.34% (41)
    Меньше
    64.66% (75)
    Обе команды забьют
    Да
    57.76% (67)
    Нет
    42.24% (49)
    Популярный счёт
    1:0 Эшторил
    29.9% (35)
    2:1 Эшторил
    27.4% (32)
    1:1 Ничья
    22.2% (26)
    2:0 Эшторил
    6% (7)
    0:1 Арока
    4.3% (5)
    2:2 Ничья
    3.4% (4)
    1:2 Арока
    1.7% (2)
    3:1 Эшторил
    1.7% (2)
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