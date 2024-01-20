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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Carlos Macedo
Каса Пия
1:3
Конец матча
Фаренсе
0'
0:1
24' Гол
Матиаш Марку
0:2
40' Гол
Мускат Зак
0:3
75' Гол
Дуарте Бруно
1:3
87' Гол
Андраде Фернандо
90' Желтая карточка
Морейра Педру
90' Желтая карточка
Мускат Зак
90'+6
68
Паэс
Лукас
72
Ларрасабаль
Гаиска
3
Нунеш
Жоау
19
Золотич
Нермин
5
Лело
Леонардо
77
Диас
Тиаго
8
Нето Анжело
17
Бриту
Рафаэл
11
Сома
Юки
30
Кардозо
Фелиппе
99
Афонсо
Клейтон
Мишель
33
Вельо
Рикардо
28
Пастор
37
Силва
Гонсалу
6
Мускат
Зак
31
Талоша
Жоау
7
Элвис
5
Касерес
Факундо
27
Матеус
де
Андраде
29
Фалькао
Клаудио
77
Матиаш
Марку
9
Дуарте
Бруно
Каса Пия
4-4-2
Фаренсе
4-5-1

История личных встреч

Каса Пия
Фаренсе

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
0:3
ЛП2
1:0
ЛП2
0:1
К
3:1
ПВЛ
0:2
ПВЛ
3:1
КДП
0:1
КДП
1:2

Голы

Всего голов

4
7

Голов в среднем за матч

1
1.75

Среднее время на гол

90
51

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

8
11

Голов в среднем за матч

1
1.38

Тотал матчей

2.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

90
65

Бомбардиры внутри турнира

Каса Пия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Афонсо Клейтон Мишель 6 (1) 0.33
Кардозо Фелиппе 3 0.17
Кастро Пабло 2 0.11
Андраде Фернандо 2 (1) 0.11
Сома Юки 1 0.06
Ларрасабаль Гаиска 1 0.06
Диас Тиаго 1 0.06
Нунеш Жоау 1 0.06
Жушту Самуэл 1 0.06
Годвин Савиур 1 (1) 0.06
Бриту Рафаэл 0 0
Варела Фернанду 0 0
Ламейраш Рубен 0 0
Нето Анжело 0 0
Лело Леонардо 0 0
Бени 0 0
Фаренсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуарте Бруно 5 (2) 0.28
Матеус де Андраде 4 (1) 0.22
Кошта Руи 3 0.17
Беллуми Мохамед 3 0.17
Фалькао Клаудио 3 0.17
Исидоро Фабрисио 2 0.11
Мускат Зак 2 0.11
Матиаш Марку 1 0.06
Элвис 1 0.06
Гонсалвеш Витор 1 0.06
Барбоза Рафаэл II 1 0.06
Талоша Жоау 0 0

Карточки

Каса Пия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастро Пабло 5 1
Нето Анжело 5 0
Бени 5 0
Кардозо Фелиппе 4 0
Ларрасабаль Гаиска 3 0
Батишта Рикарду 1 1
Афонсо Клейтон Мишель 2 0
Фернандеш Вашку 2 0
Морейра Педру 2 0
Золотич Нермин 2 0
Жералдеш Андре 2 0
Варела Фернанду 1 0
Сома Юки 1 0
Диас Тиаго 1 0
Серобян Артур 1 0
Сеговия Теласко 1 0
Жушту Самуэл 1 0
Фаренсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пастор 5 0
Фалькао Клаудио 5 0
Мускат Зак 3 1
Исидоро Фабрисио 3 1
Матеус де Андраде 4 0
Матиаш Марку 3 0
Жорж Артур 3 0
Талоша Жоау 3 0
Силва Гонсалу 1 1
Кошта Руи 2 0
Касерес Факундо 2 0
Беллуми Мохамед 2 0
Дельгадо Франсиско 1 0
Зе Луиш Жозе 1 0
Росси Игор 1 0
Барбоза Рафаэл II 1 0
Вельо Рикардо 1 0
Дуарте Бруно 1 0

Результаты матчей

Каса Пия
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Фаренсе
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

4
2
Каса Пия
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
0% (0)
56% (5)
Фаренсе
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

9
8

Упущенные победы

13
11
Каса Пия
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
17% (3)
56% (10)
Фаренсе
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

9
12

Упущенные победы

17
13

Голы по времени матча

Забито

5
13
1 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
13 Не забивали 13
1
20%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
2
40%
1
8%
46-60
1
20%
1
8%
61-75
1
20%
4
31%
76-90

Пропущено

13
14
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
1
8%
2
14%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
2
15%
2
14%
31-45
2
15%
2
14%
46-60
4
31%
2
14%
61-75
3
23%
5
36%
76-90

Забито

14
14
7 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
11 Не забивали 12
1
7%
1
7%
1-15
4
29%
3
21%
16-30
2
14%
5
36%
31-45
1
7%
4
29%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
5
36%
1
7%
76-90

Пропущено

13
9
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
3
23%
2
22%
1-15
1
8%
1
11%
16-30
2
15%
1
11%
31-45
2
15%
1
11%
46-60
2
15%
1
11%
61-75
3
23%
3
33%
76-90

Забито

19
27
8 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 8
6 Не забивали 7
2
11%
2
7%
1-15
4
21%
5
19%
16-30
2
11%
9
33%
31-45
3
16%
5
19%
46-60
2
11%
1
4%
61-75
6
32%
5
19%
76-90

Пропущено

26
23
10 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 13
4
15%
4
17%
1-15
2
8%
2
9%
16-30
4
15%
3
13%
31-45
4
15%
3
13%
46-60
6
23%
3
13%
61-75
6
23%
8
35%
76-90

Результаты последних матчей

Каса Пия
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Каса Пия - Фамаликан 0:2 Морейренсе - Каса Пия 1:4 Каса Пия - Брага 1:3 Шавиш - Каса Пия 1:3
Порту - Каса Пия 3:1 Каса Пия - Портимоненсе 1:0 Насьонал Мадейра - Каса Пия 0:0 Эшторил - Каса Пия 4:0 Каса Пия - Визела 0:1 Брага - Каса Пия 1:1 Бенфика - Каса Пия 1:1 Рабо де Пейше - Каса Пия 0:2 Каса Пия - Эштрела 0:1 Жил Висенте - Каса Пия 2:0 Каса Пия - Насьонал Мадейра 2:1 Каса Пия - Витория Гимарайнш 0:0 Арока - Каса Пия 0:1 Каса Пия - Риу Аве 1:1 Боавишта - Каса Пия 1:1 Каса Пия - Спортинг Л 1:2
Фаренсе
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Портимоненсе - Фаренсе 1:0 Фаренсе - Жил Висенте 1:0 Эшторил - Фаренсе 4:0 Фаренсе - Эштрела 0:0
Бенфика - Фаренсе 1:1 Фаренсе - Витория Гимарайнш 1:2 Боавишта - Фаренсе 1:3 Фаренсе - Арока 2:0 Спортинг Л - Фаренсе 4:2 Риу Аве - Фаренсе 3:4 Вилаверденсе - Фаренсе 3:2 Фаренсе - Визела 0:0 Фаренсе - Спортинг Л 2:3 Фаренсе - Тондела 1:0 Морейренсе - Фаренсе 1:0 Фаренсе - Брага 3:1 Фамаликан - Фаренсе 1:0 Фаренсе - Шавиш 5:0 Порту - Фаренсе 2:1 Фаренсе - Каса Пия 0:3

Результаты матчей

Каса Пия
Фаренсе

Точный счет

1:3
2 раза 22%
0:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
0
4 раза 44%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:0
3 раза 33%
1:3
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
1 раз 11%

Точный счет

0:1
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
1:3
3 раза 17%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 50%
0
6 раз 33%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
0
7 раз 39%
1
4 раза 22%
3
3 раза 17%
2
2 раза 11%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Каса Пия
Фаренсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
6
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
5
4
3
6
1.5
3
6
3
6
2.5
3
6
1
8
3.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
6
0.5
Больше Меньше
11
7
3
15
1.5
7
11
3
15
2.5
5
13
1
17
3.5
2
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 18 15 1 2 45 - 19 46
2.
Бенфика
 Заявка 18 14 3 1 37 - 11 45
3.
Порту
 1:0 Заявка 18 13 2 3 26 - 12 41
4.
Брага
 Заявка 18 11 3 4 42 - 26 36
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 17 10 3 4 28 - 19 33
6.
Морейренсе
 0:1 Заявка 18 8 5 5 24 - 19 29
7.
Фаренсе
 Заявка 18 7 3 8 26 - 24 24
8.
Фамаликан
 Заявка 18 5 7 6 18 - 22 22
9.
Боавишта
 Заявка 18 5 5 8 26 - 33 20
10.
Арока
 Заявка 18 5 4 9 25 - 26 19
11.
Каса Пия
 Заявка 18 5 4 9 19 - 26 19
12.
Портимоненсе
 Заявка 17 5 3 9 18 - 36 18
13.
Эштрела
 Заявка 17 4 6 7 18 - 24 18
14.
Эшторил
 Заявка 18 5 2 11 32 - 34 17
15.
Жил Висенте
 Заявка 17 4 4 9 27 - 31 16
16.
Риу Аве
 Заявка 17 3 6 8 19 - 28 15
17.
Визела
 Заявка 18 2 7 9 18 - 32 13
18.
Шавиш
 Заявка 17 3 2 12 18 - 44 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 9 9 0 0 24 - 7 27
2.
Бенфика
 Заявка 9 7 2 0 20 - 4 23
3.
Порту
 1:0 Заявка 9 7 1 1 13 - 5 22
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 9 7 0 2 20 - 10 21
5.
Жил Висенте
 Заявка 9 4 4 1 21 - 12 16
6.
Брага
 Заявка 8 4 2 2 18 - 9 14
7.
Фаренсе
 Заявка 9 4 2 3 14 - 9 14
8.
Эшторил
 Заявка 9 4 1 4 19 - 10 13
9.
Риу Аве
 Заявка 9 3 3 3 13 - 13 12
10.
Фамаликан
 Заявка 9 3 3 3 10 - 12 12
11.
Морейренсе
 0:1 Заявка 8 3 2 3 12 - 12 11
12.
Портимоненсе
 Заявка 8 3 2 3 9 - 12 11
13.
Эштрела
 Заявка 9 3 1 5 10 - 14 10
14.
Боавишта
 Заявка 9 2 4 3 13 - 17 10
15.
Арока
 Заявка 9 2 2 5 10 - 14 8
16.
Шавиш
 Заявка 8 2 1 5 12 - 19 7
17.
Визела
 Заявка 10 1 3 6 10 - 21 6
18.
Каса Пия
 Заявка 9 1 2 6 5 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 9 7 1 1 17 - 7 22
2.
Брага
 Заявка 10 7 1 2 24 - 17 22
3.
Спортинг Л
 Заявка 9 6 1 2 21 - 12 19
4.
Порту
 1:0 Заявка 9 6 1 2 13 - 7 19
5.
Морейренсе
 0:1 Заявка 10 5 3 2 12 - 7 18
6.
Каса Пия
 Заявка 9 4 2 3 14 - 13 14
7.
Витория Гимарайнш
 Заявка 8 3 3 2 8 - 9 12
8.
Арока
 Заявка 9 3 2 4 15 - 12 11
9.
Боавишта
 Заявка 9 3 1 5 13 - 16 10
10.
Фаренсе
 Заявка 9 3 1 5 12 - 15 10
11.
Фамаликан
 Заявка 9 2 4 3 8 - 10 10
12.
Эштрела
 Заявка 8 1 5 2 8 - 10 8
13.
Визела
 Заявка 8 1 4 3 8 - 11 7
14.
Портимоненсе
 Заявка 9 2 1 6 9 - 24 7
15.
Эшторил
 Заявка 9 1 1 7 13 - 24 4
16.
Шавиш
 Заявка 9 1 1 7 6 - 25 4
17.
Риу Аве
 Заявка 8 0 3 5 6 - 15 3
18.
Жил Висенте
 Заявка 8 0 0 8 6 - 19 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Брага Банза Симон 14 (3)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 13 (8)
Спортинг Л Паулинью Жуан 9 (2)
Арока Мухика Рафаэль 9 (1)
Шавиш Эрнандес Эктор II 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Шавиш Ногейра 2 6
Боавишта Перес Себастьян 1 7
Визела Перейра Матеус 8
Эшторил Холсгров Джордан 1 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Мускат Зак получил желтую карточку от судьи
  • 90'
    Рефери не любит споров - именно за это Pedro Moreira сейчас получил желтую
  • 88'
    Тактическая замена. Бруно Дуарте уходит с поля и его заменяет Понде Кристиан
  • 87'
    Тактическая замена. Пастор уходит с поля и его заменяет Дельгадо Франсиско
  • 87'
    Ламейраш Рубен сделал результативную передачу.
  • 87'
    Г О О О О Л - Андраде Фернандо из команды Каса Пия левой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 64'
      Тактическая замена. Сома Юки уходит с поля и его заменяет Жажа Коэльо
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 40'
      Матиаш Марку сделал результативную передачу.
    • 40'
      ГОООООЛ - Мускат Зак Фаренсе забивает ударом головой
    • 24'
      Бруно Дуарте сделал результативную передачу.
    • 24'
      Г О О О О Л - Матиаш Марку забивает с левой ноги!
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 117
    Каса Пия 57.3% (67)
    X 33.3% (39)
    Фаренсе 9.4% (11)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Каса Пия 1:3 Фаренсе онлайн

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    Прогнозы на матч Каса Пия 1:3 Фаренсе

    Исход игры
    Каса Пия
    57.3% (67)
    Ничья
    33.3% (39)
    Фаренсе
    9.4% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    24.35% (28)
    Меньше
    75.65% (87)
    Обе команды забьют
    Да
    55.65% (64)
    Нет
    44.35% (51)
    Популярный счёт
    1:0 Каса Пия
    36.8% (43)
    1:1 Ничья
    31.6% (37)
    2:1 Каса Пия
    17.9% (21)
    1:2 Фаренсе
    4.3% (5)
    0:1 Фаренсе
    2.6% (3)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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