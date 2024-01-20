Тур: 18. Стадион: Мунисипал де Риу Майор. Главный судья: Carlos Macedo
0'
0:1
24' ГолМатиаш Марку
0:2
40' ГолМускат Зак
0:3
75' ГолДуарте Бруно
1:3
87' ГолАндраде Фернандо
90' Желтая карточкаМорейра Педру
90' Желтая карточкаМускат Зак
90'+6
Ход матча
24'
0:1
40'
0:2
64'
75'
0:3
77'
87'
90'
90'
68
Паэс
Лукас
77
Диас
Тиаго
17
Бриту
Рафаэл
11
Сома
Юки
28
Пастор
31
Талоша
Жоау
7
Элвис
77
Матиаш
Марку
- Основной состав
-
68 Паэс ЛукасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Диас ТиагоПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Бриту РафаэлПолузащитник
-
11 Сома ЮкиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
80 Кастро ПаблоПолузащитник
-
96 Жушту СамуэлПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
79 Жажа КоэльоНападающий
-
Главный тренер: Морейра Педро
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Основной состав
- Вратарь
-
28 ПасторЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Талоша ЖоауЗащитник
-
7 ЭлвисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Матиаш МаркуПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мота Жозе
История личных встреч
Каса Пия
Фаренсе
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
7
Голов в среднем за матч
1
1.75
Среднее время на гол
90
51
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
8
11
Голов в среднем за матч
1
1.38
Тотал матчей
2.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
Среднее время на гол
90
65
Бомбардиры внутри турнира
Каса Пия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Афонсо Клейтон Мишель
|6 (1)
|0.33
|Кардозо Фелиппе
|3
|0.17
|Кастро Пабло
|2
|0.11
|Андраде Фернандо
|2 (1)
|0.11
|Сома Юки
|1
|0.06
|Ларрасабаль Гаиска
|1
|0.06
|Диас Тиаго
|1
|0.06
|Нунеш Жоау
|1
|0.06
|Жушту Самуэл
|1
|0.06
|Годвин Савиур
|1 (1)
|0.06
|Бриту Рафаэл
|0
|0
|Варела Фернанду
|0
|0
|Ламейраш Рубен
|0
|0
|Нето Анжело
|0
|0
|Лело Леонардо
|0
|0
|Бени
|0
|0
Фаренсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дуарте Бруно
|5 (2)
|0.28
|Матеус де Андраде
|4 (1)
|0.22
|Кошта Руи
|3
|0.17
|Беллуми Мохамед
|3
|0.17
|Фалькао Клаудио
|3
|0.17
|Исидоро Фабрисио
|2
|0.11
|Мускат Зак
|2
|0.11
|Матиаш Марку
|1
|0.06
|Элвис
|1
|0.06
|Гонсалвеш Витор
|1
|0.06
|Барбоза Рафаэл II
|1
|0.06
|Талоша Жоау
|0
|0
Карточки
Каса Пия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастро Пабло
|5
|1
|Нето Анжело
|5
|0
|Бени
|5
|0
|Кардозо Фелиппе
|4
|0
|Ларрасабаль Гаиска
|3
|0
|Батишта Рикарду
|1
|1
|Афонсо Клейтон Мишель
|2
|0
|Фернандеш Вашку
|2
|0
|Морейра Педру
|2
|0
|Золотич Нермин
|2
|0
|Жералдеш Андре
|2
|0
|Варела Фернанду
|1
|0
|Сома Юки
|1
|0
|Диас Тиаго
|1
|0
|Серобян Артур
|1
|0
|Сеговия Теласко
|1
|0
|Жушту Самуэл
|1
|0
Фаренсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пастор
|5
|0
|Фалькао Клаудио
|5
|0
|Мускат Зак
|3
|1
|Исидоро Фабрисио
|3
|1
|Матеус де Андраде
|4
|0
|Матиаш Марку
|3
|0
|Жорж Артур
|3
|0
|Талоша Жоау
|3
|0
|Силва Гонсалу
|1
|1
|Кошта Руи
|2
|0
|Касерес Факундо
|2
|0
|Беллуми Мохамед
|2
|0
|Дельгадо Франсиско
|1
|0
|Зе Луиш Жозе
|1
|0
|Росси Игор
|1
|0
|Барбоза Рафаэл II
|1
|0
|Вельо Рикардо
|1
|0
|Дуарте Бруно
|1
|0
Результаты матчей
Каса Пия
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Фаренсе
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
4
2
Каса Пия
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
0% (0)
56% (5)
Фаренсе
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
9
8
Упущенные победы
13
11
Каса Пия
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
17% (3)
56% (10)
Фаренсе
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
9
12
Упущенные победы
17
13
Голы по времени матча
Забито
5
13
1 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
13 Не забивали 13
1
20%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
2
40%
1
8%
46-60
1
20%
1
8%
61-75
1
20%
4
31%
76-90
Пропущено
13
14
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
1
8%
2
14%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
2
15%
2
14%
31-45
2
15%
2
14%
46-60
4
31%
2
14%
61-75
3
23%
5
36%
76-90
Забито
14
14
7 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
11 Не забивали 12
1
7%
1
7%
1-15
4
29%
3
21%
16-30
2
14%
5
36%
31-45
1
7%
4
29%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
5
36%
1
7%
76-90
Пропущено
13
9
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
3
23%
2
22%
1-15
1
8%
1
11%
16-30
2
15%
1
11%
31-45
2
15%
1
11%
46-60
2
15%
1
11%
61-75
3
23%
3
33%
76-90
Забито
19
27
8 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 8
6 Не забивали 7
2
11%
2
7%
1-15
4
21%
5
19%
16-30
2
11%
9
33%
31-45
3
16%
5
19%
46-60
2
11%
1
4%
61-75
6
32%
5
19%
76-90
Пропущено
26
23
10 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 13
4
15%
4
17%
1-15
2
8%
2
9%
16-30
4
15%
3
13%
31-45
4
15%
3
13%
46-60
6
23%
3
13%
61-75
6
23%
8
35%
76-90
Результаты последних матчей
Каса Пия
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Каса Пия - Фамаликан 0:2 Морейренсе - Каса Пия 1:4 Каса Пия - Брага 1:3 Шавиш - Каса Пия 1:3
Порту - Каса Пия 3:1 Каса Пия - Портимоненсе 1:0 Насьонал Мадейра - Каса Пия 0:0 Эшторил - Каса Пия 4:0 Каса Пия - Визела 0:1 Брага - Каса Пия 1:1 Бенфика - Каса Пия 1:1 Рабо де Пейше - Каса Пия 0:2 Каса Пия - Эштрела 0:1 Жил Висенте - Каса Пия 2:0 Каса Пия - Насьонал Мадейра 2:1 Каса Пия - Витория Гимарайнш 0:0 Арока - Каса Пия 0:1 Каса Пия - Риу Аве 1:1 Боавишта - Каса Пия 1:1 Каса Пия - Спортинг Л 1:2
Фаренсе
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Портимоненсе - Фаренсе 1:0 Фаренсе - Жил Висенте 1:0 Эшторил - Фаренсе 4:0 Фаренсе - Эштрела 0:0
Бенфика - Фаренсе 1:1 Фаренсе - Витория Гимарайнш 1:2 Боавишта - Фаренсе 1:3 Фаренсе - Арока 2:0 Спортинг Л - Фаренсе 4:2 Риу Аве - Фаренсе 3:4 Вилаверденсе - Фаренсе 3:2 Фаренсе - Визела 0:0 Фаренсе - Спортинг Л 2:3 Фаренсе - Тондела 1:0 Морейренсе - Фаренсе 1:0 Фаренсе - Брага 3:1 Фамаликан - Фаренсе 1:0 Фаренсе - Шавиш 5:0 Порту - Фаренсе 2:1 Фаренсе - Каса Пия 0:3
Результаты матчей
Каса Пия
Фаренсе
Точный счет
1:3
2 раза 22%
0:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
4 раза 44%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Точный счет
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:0
3 раза 33%
1:3
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
1 раз 11%
Точный счет
0:1
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
1:3
3 раза 17%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 50%
0
6 раз 33%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
0
7 раз 39%
1
4 раза 22%
3
3 раза 17%
2
2 раза 11%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Каса Пия
Фаренсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
63
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
54
36
36
36
36
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
126
Больше Меньше
117
315
711
315
513
117
216
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|15
|1
|2
|45 - 19
|46
|2.
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|37 - 11
|45
|3.
|1:0 Заявка
|18
|13
|2
|3
|26 - 12
|41
|4.
|Заявка
|18
|11
|3
|4
|42 - 26
|36
|5.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|28 - 19
|33
|6.
|0:1 Заявка
|18
|8
|5
|5
|24 - 19
|29
|7.
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|26 - 24
|24
|8.
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|18 - 22
|22
|9.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|26 - 33
|20
|10.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|25 - 26
|19
|11.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|19 - 26
|19
|12.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|18 - 36
|18
|13.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|18 - 24
|18
|14.
|Заявка
|18
|5
|2
|11
|32 - 34
|17
|15.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|27 - 31
|16
|16.
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|19 - 28
|15
|17.
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|18 - 32
|13
|18.
|Заявка
|17
|3
|2
|12
|18 - 44
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|9
|0
|0
|24 - 7
|27
|2.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|20 - 4
|23
|3.
|1:0 Заявка
|9
|7
|1
|1
|13 - 5
|22
|4.
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|20 - 10
|21
|5.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|21 - 12
|16
|6.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|18 - 9
|14
|7.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 9
|14
|8.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|19 - 10
|13
|9.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 13
|12
|10.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 12
|12
|11.
|0:1 Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 12
|11
|12.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 12
|11
|13.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 14
|10
|14.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 17
|10
|15.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 14
|8
|16.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|12 - 19
|7
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 21
|6
|18.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|17 - 7
|22
|2.
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|24 - 17
|22
|3.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|21 - 12
|19
|4.
|1:0 Заявка
|9
|6
|1
|2
|13 - 7
|19
|5.
|0:1 Заявка
|10
|5
|3
|2
|12 - 7
|18
|6.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 13
|14
|7.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 9
|12
|8.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|15 - 12
|11
|9.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|13 - 16
|10
|10.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|12 - 15
|10
|11.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 10
|10
|12.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|8 - 10
|8
|13.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 11
|7
|14.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 24
|7
|15.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|13 - 24
|4
|16.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|6 - 25
|4
|17.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|6 - 15
|3
|18.
|Заявка
|8
|0
|0
|8
|6 - 19
|0
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- — Зона вылета
|Брага
|Банза Симон
|14 (3)
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|13 (8)
|Спортинг Л
|Паулинью Жуан
|9 (2)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|9 (1)
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|9 (1)
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 7
|Шавиш
|Ногейра
|2 6
|Боавишта
|Перес Себастьян
|1 7
|Визела
|Перейра Матеус
|8
|Эшторил
|Холсгров Джордан
|1 6
Прогнозы на матч Каса Пия 1:3 Фаренсе
Исход игры
Каса Пия
57.3% (67)
Ничья
33.3% (39)
Фаренсе
9.4% (11)
Тотал 2.5
Больше
24.35% (28)
Меньше
75.65% (87)
Обе команды забьют
Да
55.65% (64)
Нет
44.35% (51)
Популярный счёт
1:0 Каса Пия
36.8% (43)
1:1 Ничья
31.6% (37)
2:1 Каса Пия
17.9% (21)
1:2 Фаренсе
4.3% (5)
0:1 Фаренсе
2.6% (3)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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