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  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Годиньо Луис
Порту
1:0
Первый тайм: 17'
Морейренсе
0'
1:0
8' Гол
Венделл Боргес

Ход матча

8'
Венделл Боргес
(Консейсау Франсишку)
1:0
Прогнозы 120
Порту 99.2% (119)
X 0.8% (1)
Морейренсе 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
99
Кошта
Диогу
23
Мариу
Жоау
III
3
Пепе
Кеплер
2
Кардозу
Фабиу
18
Венделл
Боргес
22
Варела
Алан
6
Эуштакиу
Стивен
10
Консейсау
Франсишку
11
Пепе
VI
13
Галено
Вандерсон
30
Эванилсон
40
Кевин
Оливейра
76
Пинто
Денис
26
Маракас
44
Марсело
Феррейра
18
Амадор
Педру
21
Кодисанг
Кобамело
88
Франко
Гонсало
6
Рамос
Рубен
19
Камачу
Жоау
10
Апарисио
Педро
11
Алан
Осорио
Порту
4-2-3-1
Морейренсе
4-4-2

История личных встреч

Порту
Морейренсе

17 матчей

100%
17 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

58.8%
23.5%
17.7%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

94.1%
5.9%
16 побед 0 ничьих 0 побед

6 матчей

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

23 матча

73.9%
17.4%
8.7%
17 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

43.5%
43.5%
13%
10 побед 10 ничьих 3 победы

Второй тайм

69.6%
17.4%
13%
16 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
5:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
6:1
ПЛ
2:4
ПЛ
1:1
К
4:3
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
К
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
3:1
ПЛ
3:0
КЛ
1:0
ПЛ
3:2
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:3
ПЛ
1:0
К
0:1

Голы

Всего голов

34
20

Голов в среднем за матч

3.4
1.54

Среднее время на гол

26
58

Всего голов

12
6

Голов в среднем за матч

0.92
0.6

Среднее время на гол

97
150

Всего голов

46
26

Голов в среднем за матч

2
1.13

Тотал матчей

2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 78%
Меньше 22%
5
15
Больше 65%
Меньше 35%
8
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
21

Среднее время на гол

45
79

Бомбардиры внутри турнира

Порту
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эванилсон 5 (1) 0.28
Тареми Мехди 3 (1) 0.17
Мартинес Антонио III 3 0.17
Эуштакиу Стивен 2 0.11
Консейсау Франсишку 2 0.11
Маркано Иван 2 0.11
Галено Вандерсон 1 (1) 0.06
Пепе Кеплер 1 0.06
Венделл Боргес 1 0.06
Кардозу Фабиу 1 0.06
Зе Педро 1 0.06
Мариу Жоау III 1 0.06
Хайме Иван 1 0.06
Занузи Зайду 1 0.06
Пепе VI 0 0
Боржеш Гонсалу 0 0
Мендеш Жоау 0 0
Груйич Марко 0 0
Франко Андре 0 0
Морейренсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Луис Андре V 6 (1) 0.33
Алан Осорио 3 0.17
Камачу Жоау 3 0.17
Де Соуза Силва Мадсон 3 0.17
Марсело Феррейра 2 0.11
Айяс Матеус 2 0.11
Кодисанг Кобамело 1 0.06
Сильва Фабиано 1 0.06
Фримпонг Годфрид 1 0.06
Апарисио Педро 1 0.06
Маракас 1 0.06
Франко Гонсало 0 0
Офори Лоуренс 0 0
Амадор Педру 0 0
Пинто Денис 0 0

Карточки

Порту
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Консейсау Франсишку 7 0
Карму Давид 5 1
Венделл Боргес 4 1
Нико Гонсалес 5 0
Варела Алан 5 0
Кардозу Фабиу 3 1
Пепе Кеплер 2 1
Тареми Мехди 3 0
Мартинес Антонио III 3 0
Санчес Хорхе 3 0
Пепе VI 3 0
Консейсау Сержиу 2 0
Галено Вандерсон 2 0
Эуштакиу Стивен 2 0
Эванилсон 2 0
Боржеш Гонсалу 2 0
Отавио Эдмилсон 1 0
Маркано Иван 1 0
Зе Педро 1 0
Груйич Марко 1 0
Мариу Жоау III 1 0
Лодер Дэнни 1 0
Франко Андре 1 0
Geraldo Wendel2 1 0
Морейренсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маракас 4 1
Офори Лоуренс 5 0
Франко Гонсало 5 0
Антониссе Джереми 3 1
Валлиссон 3 1
Луис Андре V 4 0
Алан Осорио 4 0
Сильва Фабиано 3 0
Марсело Феррейра 3 0
Де Соуза Силва Мадсон 2 0
Камачу Жоау 2 0
Рамос Рубен 2 0
Апарисио Педро 1 0
Понк Карлуш 1 0
Фримпонг Годфрид 1 0
Пинто Денис 1 0

Результаты матчей

Порту
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Морейренсе
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

1
1
Порту
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Морейренсе
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

3
9

Упущенные победы

13
9
Порту
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
59% (10)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Морейренсе
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

6
11

Упущенные победы

14
10

Голы по времени матча

Забито

12
12
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
10 Не забивали 11
5
42%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
3
25%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
4
33%
4
33%
76-90

Пропущено

5
6
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
20%
2
33%
61-75
2
40%
2
33%
76-90

Забито

13
13
7 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 6
10 Не забивали 10
1
8%
1
8%
1-15
3
23%
4
31%
16-30
3
23%
3
23%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
3
23%
4
31%
76-90

Пропущено

7
11
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
3
27%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
3
43%
1
9%
46-60
1
14%
3
27%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Забито

25
25
12 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 11
3 Не забивали 4
6
24%
3
12%
1-15
3
12%
6
24%
16-30
3
12%
5
20%
31-45
4
16%
2
8%
46-60
2
8%
1
4%
61-75
7
28%
8
32%
76-90

Пропущено

12
17
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 8
1
8%
1
6%
1-15
2
17%
3
18%
16-30
2
17%
2
12%
31-45
3
25%
2
12%
46-60
2
17%
5
29%
29%
61-75
2
17%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

Порту
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Порту - Брага 2:0 Эшторил - Порту 0:4 Боавишта - Порту 1:1 Порту - Шавиш 1:0
Порту - Лейшоэш 2:1 Спортинг Л - Порту 2:0 Порту - Шахтёр Донецк 5:3 Порту - Каса Пия 3:1 Эшторил - Порту 3:1 Фамаликан - Порту 0:3 Барселона - Порту 2:1 Порту - Монталегре 4:0 Витория Гимарайнш - Порту 1:2 Порту - Антверпен 2:0 Порту - Эшторил 0:1 Визела - Порту 0:2 Антверпен - Порту 1:4 Вилар-де Пердизеш - Порту 0:2 Порту - Портимоненсе 1:0 Порту - Барселона 0:1
Морейренсе
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Эшторил - Морейренсе 1:3 Морейренсе - Каса Пия 1:4 Визела - Морейренсе 0:0 Морейренсе - Портимоненсе 5:2
Жил Висенте - Морейренсе 1:1 Морейренсе - Бенфика 0:0 Эштрела - Морейренсе 0:1 Морейренсе - Витория Гимарайнш 1:0 Арока - Морейренсе 0:1 Паредеш - Морейренсе 2:1 Морейренсе - Боавишта 1:1 Риу Аве - Морейренсе 0:4 Морейренсе - Фаренсе 1:0 Спортинг Л - Морейренсе 3:0 Морейренсе - Брага 2:3 Шавиш - Морейренсе 1:2 Фамаликан - Морейренсе 0:0 Морейренсе - Порту 1:2 Арока - Морейренсе 0:0 Морейренсе - Фаренсе 1:1

Результаты матчей

Порту
Морейренсе

Точный счет

1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
5 раз 63%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

1:2
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
0:1
2 раза 22%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

1:0
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 41%
1
5 раз 29%
0
3 раза 18%
3
2 раза 12%
1
8 раз 47%
0
4 раза 24%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Порту
Морейренсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
7
1
4
4
1.5
2
6
1
7
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
6
3
5
4
1.5
3
6
1
8
2.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
13
4
9
8
1.5
5
12
2
15
2.5
3
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 18 15 1 2 45 - 19 46
2.
Бенфика
 Заявка 18 14 3 1 37 - 11 45
3.
Порту
 1:0 Заявка 18 13 2 3 26 - 12 41
4.
Брага
 Заявка 18 11 3 4 42 - 26 36
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 17 10 3 4 28 - 19 33
6.
Морейренсе
 0:1 Заявка 18 8 5 5 24 - 19 29
7.
Фаренсе
 Заявка 18 7 3 8 26 - 24 24
8.
Фамаликан
 Заявка 18 5 7 6 18 - 22 22
9.
Боавишта
 Заявка 18 5 5 8 26 - 33 20
10.
Арока
 Заявка 18 5 4 9 25 - 26 19
11.
Каса Пия
 Заявка 18 5 4 9 19 - 26 19
12.
Портимоненсе
 Заявка 17 5 3 9 18 - 36 18
13.
Эштрела
 Заявка 17 4 6 7 18 - 24 18
14.
Эшторил
 Заявка 18 5 2 11 32 - 34 17
15.
Жил Висенте
 Заявка 17 4 4 9 27 - 31 16
16.
Риу Аве
 Заявка 17 3 6 8 19 - 28 15
17.
Визела
 Заявка 18 2 7 9 18 - 32 13
18.
Шавиш
 Заявка 17 3 2 12 18 - 44 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 9 9 0 0 24 - 7 27
2.
Бенфика
 Заявка 9 7 2 0 20 - 4 23
3.
Порту
 1:0 Заявка 9 7 1 1 13 - 5 22
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 9 7 0 2 20 - 10 21
5.
Жил Висенте
 Заявка 9 4 4 1 21 - 12 16
6.
Брага
 Заявка 8 4 2 2 18 - 9 14
7.
Фаренсе
 Заявка 9 4 2 3 14 - 9 14
8.
Эшторил
 Заявка 9 4 1 4 19 - 10 13
9.
Риу Аве
 Заявка 9 3 3 3 13 - 13 12
10.
Фамаликан
 Заявка 9 3 3 3 10 - 12 12
11.
Морейренсе
 0:1 Заявка 8 3 2 3 12 - 12 11
12.
Портимоненсе
 Заявка 8 3 2 3 9 - 12 11
13.
Эштрела
 Заявка 9 3 1 5 10 - 14 10
14.
Боавишта
 Заявка 9 2 4 3 13 - 17 10
15.
Арока
 Заявка 9 2 2 5 10 - 14 8
16.
Шавиш
 Заявка 8 2 1 5 12 - 19 7
17.
Визела
 Заявка 10 1 3 6 10 - 21 6
18.
Каса Пия
 Заявка 9 1 2 6 5 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 9 7 1 1 17 - 7 22
2.
Брага
 Заявка 10 7 1 2 24 - 17 22
3.
Спортинг Л
 Заявка 9 6 1 2 21 - 12 19
4.
Порту
 1:0 Заявка 9 6 1 2 13 - 7 19
5.
Морейренсе
 0:1 Заявка 10 5 3 2 12 - 7 18
6.
Каса Пия
 Заявка 9 4 2 3 14 - 13 14
7.
Витория Гимарайнш
 Заявка 8 3 3 2 8 - 9 12
8.
Арока
 Заявка 9 3 2 4 15 - 12 11
9.
Боавишта
 Заявка 9 3 1 5 13 - 16 10
10.
Фаренсе
 Заявка 9 3 1 5 12 - 15 10
11.
Фамаликан
 Заявка 9 2 4 3 8 - 10 10
12.
Эштрела
 Заявка 8 1 5 2 8 - 10 8
13.
Визела
 Заявка 8 1 4 3 8 - 11 7
14.
Портимоненсе
 Заявка 9 2 1 6 9 - 24 7
15.
Эшторил
 Заявка 9 1 1 7 13 - 24 4
16.
Шавиш
 Заявка 9 1 1 7 6 - 25 4
17.
Риу Аве
 Заявка 8 0 3 5 6 - 15 3
18.
Жил Висенте
 Заявка 8 0 0 8 6 - 19 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Брага Банза Симон 14 (3)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 13 (8)
Спортинг Л Паулинью Жуан 9 (2)
Арока Мухика Рафаэль 9 (1)
Шавиш Эрнандес Эктор II 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Шавиш Ногейра 2 6
Боавишта Перес Себастьян 1 7
Визела Перейра Матеус 8
Эшторил Холсгров Джордан 1 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 8'
    Консейсау Франсишку сделал результативную передачу.
  • 8'
    Г О О О О О Л - Венделл Боргес из команды Порту легко посылает мяч в пустые ворота левой! Венделл Боргес легко с этим справился!
  • 1'
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 76% завершится победой Порту.
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    1.31 ПОСТАВИТЬ
Прогнозы 120
Порту 99.2% (119)
X 0.8% (1)
Морейренсе 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Порту
Ничья
Морейренсе
1.38
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9.56
9.50
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Порту 1:0 Морейренсе

Исход игры
Порту
99.2% (120)
Ничья
0.8% (1)
Морейренсе
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
40% (46)
Меньше
60% (69)
Обе команды забьют
Да
26.09% (30)
Нет
73.91% (85)
Популярный счёт
2:0 Порту
47.9% (58)
2:1 Порту
17.4% (21)
3:0 Порту
11.6% (14)
1:0 Порту
8.3% (10)
3:1 Порту
5.8% (7)
4:0 Порту
2.5% (3)
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