Тур: 18. Стадион: Драгау. Главный судья: Годиньо Луис
1:0
Первый тайм: 17'
Ход матча
8'
Прогноз на матч от Liveresult
99
Кошта
Диогу
22
Варела
Алан
11
Пепе
VI
30
Эванилсон
76
Пинто
Денис
26
Маракас
18
Амадор
Педру
19
Камачу
Жоау
11
Алан
Осорио
- Основной состав
-
99 Кошта ДиогуВратарь
-
23 Мариу ЖоауЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Варела АланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Пепе АкиноПолузащитник
- Полузащитник
-
30 ЭванилсонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
97 Зе ПедроЗащитник
- Полузащитник
-
17 Хайме ИванПолузащитник
-
20 Франко АндреПолузащитник
-
28 РомариуПолузащитник
-
19 Лодер ДэнниНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Консейсау Сержиу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Основной состав
- Вратарь
-
76 Пинто ДенисЗащитник
-
26 МаракасЗащитник
- Защитник
-
18 Амадор ПедруЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Камачу ЖоауПолузащитник
- Нападающий
-
11 Алан ОсориоНападающий
- Запасные игроки
-
22 Кайо СеккоВратарь
-
14 Понк КарлушЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Боргес Руи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Порту
Морейренсе
17 матчей
100%
17 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
58.8%
23.5%
17.7%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
94.1%
5.9%
16 побед 0 ничьих 0 побед
6 матчей
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы
23 матча
73.9%
17.4%
8.7%
17 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
43.5%
43.5%
13%
10 побед 10 ничьих 3 победы
Второй тайм
69.6%
17.4%
13%
16 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
34
20
Голов в среднем за матч
3.4
1.54
Среднее время на гол
26
58
Всего голов
12
6
Голов в среднем за матч
0.92
0.6
Среднее время на гол
97
150
Всего голов
46
26
Голов в среднем за матч
2
1.13
Тотал матчей
2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 78%
Меньше 22%
5
15
Больше 65%
Меньше 35%
8
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
Среднее время на гол
45
79
Бомбардиры внутри турнира
Порту
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эванилсон
|5 (1)
|0.28
|Тареми Мехди
|3 (1)
|0.17
|Мартинес Антонио III
|3
|0.17
|Эуштакиу Стивен
|2
|0.11
|Консейсау Франсишку
|2
|0.11
|Маркано Иван
|2
|0.11
|Галено Вандерсон
|1 (1)
|0.06
|Пепе Кеплер
|1
|0.06
|Венделл Боргес
|1
|0.06
|Кардозу Фабиу
|1
|0.06
|Зе Педро
|1
|0.06
|Мариу Жоау III
|1
|0.06
|Хайме Иван
|1
|0.06
|Занузи Зайду
|1
|0.06
|Пепе VI
|0
|0
|Боржеш Гонсалу
|0
|0
|Мендеш Жоау
|0
|0
|Груйич Марко
|0
|0
|Франко Андре
|0
|0
Морейренсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Луис Андре V
|6 (1)
|0.33
|Алан Осорио
|3
|0.17
|Камачу Жоау
|3
|0.17
|Де Соуза Силва Мадсон
|3
|0.17
|Марсело Феррейра
|2
|0.11
|Айяс Матеус
|2
|0.11
|Кодисанг Кобамело
|1
|0.06
|Сильва Фабиано
|1
|0.06
|Фримпонг Годфрид
|1
|0.06
|Апарисио Педро
|1
|0.06
|Маракас
|1
|0.06
|Франко Гонсало
|0
|0
|Офори Лоуренс
|0
|0
|Амадор Педру
|0
|0
|Пинто Денис
|0
|0
Карточки
Порту
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Консейсау Франсишку
|7
|0
|Карму Давид
|5
|1
|Венделл Боргес
|4
|1
|Нико Гонсалес
|5
|0
|Варела Алан
|5
|0
|Кардозу Фабиу
|3
|1
|Пепе Кеплер
|2
|1
|Тареми Мехди
|3
|0
|Мартинес Антонио III
|3
|0
|Санчес Хорхе
|3
|0
|Пепе VI
|3
|0
|Консейсау Сержиу
|2
|0
|Галено Вандерсон
|2
|0
|Эуштакиу Стивен
|2
|0
|Эванилсон
|2
|0
|Боржеш Гонсалу
|2
|0
|Отавио Эдмилсон
|1
|0
|Маркано Иван
|1
|0
|Зе Педро
|1
|0
|Груйич Марко
|1
|0
|Мариу Жоау III
|1
|0
|Лодер Дэнни
|1
|0
|Франко Андре
|1
|0
|Geraldo Wendel2
|1
|0
Морейренсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маракас
|4
|1
|Офори Лоуренс
|5
|0
|Франко Гонсало
|5
|0
|Антониссе Джереми
|3
|1
|Валлиссон
|3
|1
|Луис Андре V
|4
|0
|Алан Осорио
|4
|0
|Сильва Фабиано
|3
|0
|Марсело Феррейра
|3
|0
|Де Соуза Силва Мадсон
|2
|0
|Камачу Жоау
|2
|0
|Рамос Рубен
|2
|0
|Апарисио Педро
|1
|0
|Понк Карлуш
|1
|0
|Фримпонг Годфрид
|1
|0
|Пинто Денис
|1
|0
Результаты матчей
Порту
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Морейренсе
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
1
1
Порту
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Морейренсе
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
3
9
Упущенные победы
13
9
Порту
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
59% (10)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Морейренсе
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
6
11
Упущенные победы
14
10
Голы по времени матча
Забито
12
12
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
10 Не забивали 11
5
42%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
3
25%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
4
33%
4
33%
76-90
Пропущено
5
6
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
20%
2
33%
61-75
2
40%
2
33%
76-90
Забито
13
13
7 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 6
10 Не забивали 10
1
8%
1
8%
1-15
3
23%
4
31%
16-30
3
23%
3
23%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
3
23%
4
31%
76-90
Пропущено
7
11
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
3
27%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
3
43%
1
9%
46-60
1
14%
3
27%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Забито
25
25
12 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 11
3 Не забивали 4
6
24%
3
12%
1-15
3
12%
6
24%
16-30
3
12%
5
20%
31-45
4
16%
2
8%
46-60
2
8%
1
4%
61-75
7
28%
8
32%
76-90
Пропущено
12
17
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 8
1
8%
1
6%
1-15
2
17%
3
18%
16-30
2
17%
2
12%
31-45
3
25%
2
12%
46-60
2
17%
5
29%
29%
61-75
2
17%
4
24%
76-90
Результаты последних матчей
Порту
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Порту - Брага 2:0 Эшторил - Порту 0:4 Боавишта - Порту 1:1 Порту - Шавиш 1:0
Порту - Лейшоэш 2:1 Спортинг Л - Порту 2:0 Порту - Шахтёр Донецк 5:3 Порту - Каса Пия 3:1 Эшторил - Порту 3:1 Фамаликан - Порту 0:3 Барселона - Порту 2:1 Порту - Монталегре 4:0 Витория Гимарайнш - Порту 1:2 Порту - Антверпен 2:0 Порту - Эшторил 0:1 Визела - Порту 0:2 Антверпен - Порту 1:4 Вилар-де Пердизеш - Порту 0:2 Порту - Портимоненсе 1:0 Порту - Барселона 0:1
Морейренсе
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Эшторил - Морейренсе 1:3 Морейренсе - Каса Пия 1:4 Визела - Морейренсе 0:0 Морейренсе - Портимоненсе 5:2
Жил Висенте - Морейренсе 1:1 Морейренсе - Бенфика 0:0 Эштрела - Морейренсе 0:1 Морейренсе - Витория Гимарайнш 1:0 Арока - Морейренсе 0:1 Паредеш - Морейренсе 2:1 Морейренсе - Боавишта 1:1 Риу Аве - Морейренсе 0:4 Морейренсе - Фаренсе 1:0 Спортинг Л - Морейренсе 3:0 Морейренсе - Брага 2:3 Шавиш - Морейренсе 1:2 Фамаликан - Морейренсе 0:0 Морейренсе - Порту 1:2 Арока - Морейренсе 0:0 Морейренсе - Фаренсе 1:1
Результаты матчей
Порту
Морейренсе
Точный счет
1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
5 раз 63%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Точный счет
1:2
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
0:1
2 раза 22%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
1:0
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 41%
1
5 раз 29%
0
3 раза 18%
3
2 раза 12%
1
8 раз 47%
0
4 раза 24%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Порту
Морейренсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
71
44
26
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
63
54
36
18
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
134
98
512
215
314
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|15
|1
|2
|45 - 19
|46
|2.
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|37 - 11
|45
|3.
|1:0 Заявка
|18
|13
|2
|3
|26 - 12
|41
|4.
|Заявка
|18
|11
|3
|4
|42 - 26
|36
|5.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|28 - 19
|33
|6.
|0:1 Заявка
|18
|8
|5
|5
|24 - 19
|29
|7.
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|26 - 24
|24
|8.
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|18 - 22
|22
|9.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|26 - 33
|20
|10.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|25 - 26
|19
|11.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|19 - 26
|19
|12.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|18 - 36
|18
|13.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|18 - 24
|18
|14.
|Заявка
|18
|5
|2
|11
|32 - 34
|17
|15.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|27 - 31
|16
|16.
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|19 - 28
|15
|17.
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|18 - 32
|13
|18.
|Заявка
|17
|3
|2
|12
|18 - 44
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|9
|0
|0
|24 - 7
|27
|2.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|20 - 4
|23
|3.
|1:0 Заявка
|9
|7
|1
|1
|13 - 5
|22
|4.
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|20 - 10
|21
|5.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|21 - 12
|16
|6.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|18 - 9
|14
|7.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 9
|14
|8.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|19 - 10
|13
|9.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 13
|12
|10.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 12
|12
|11.
|0:1 Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 12
|11
|12.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 12
|11
|13.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 14
|10
|14.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 17
|10
|15.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 14
|8
|16.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|12 - 19
|7
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 21
|6
|18.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|17 - 7
|22
|2.
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|24 - 17
|22
|3.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|21 - 12
|19
|4.
|1:0 Заявка
|9
|6
|1
|2
|13 - 7
|19
|5.
|0:1 Заявка
|10
|5
|3
|2
|12 - 7
|18
|6.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 13
|14
|7.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 9
|12
|8.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|15 - 12
|11
|9.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|13 - 16
|10
|10.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|12 - 15
|10
|11.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 10
|10
|12.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|8 - 10
|8
|13.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 11
|7
|14.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 24
|7
|15.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|13 - 24
|4
|16.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|6 - 25
|4
|17.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|6 - 15
|3
|18.
|Заявка
|8
|0
|0
|8
|6 - 19
|0
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- — Зона вылета
|Брага
|Банза Симон
|14 (3)
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|13 (8)
|Спортинг Л
|Паулинью Жуан
|9 (2)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|9 (1)
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|9 (1)
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 7
|Шавиш
|Ногейра
|2 6
|Боавишта
|Перес Себастьян
|1 7
|Визела
|Перейра Матеус
|8
|Эшторил
|Холсгров Джордан
|1 6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Порту 1:0 Морейренсе
Исход игры
Порту
99.2% (120)
Ничья
0.8% (1)
Морейренсе
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
40% (46)
Меньше
60% (69)
Обе команды забьют
Да
26.09% (30)
Нет
73.91% (85)
Популярный счёт
2:0 Порту
47.9% (58)
2:1 Порту
17.4% (21)
3:0 Порту
11.6% (14)
1:0 Порту
8.3% (10)
3:1 Порту
5.8% (7)
4:0 Порту
2.5% (3)
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