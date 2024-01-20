Тур: 18. Стадион: Драгау. Главный судья: Годиньо Луис
5:0
Конец матча
0'
1:0
8' ГолВенделл Боргес
34' Желтая карточкаРамос Рубен
45' Желтая карточкаПинто Денис
2:0
60' ГолЭванилсон
3:0
69' ГолГалено Вандерсон
4:0
72' ГолВенделл Боргес
5:0
83' ГолВарела Алан
90' Желтая карточкаАпарисио Педро
90'+3
Ход матча
8'
34'
45'
60'
2:0
69'
3:0
72'
4:0
83'
5:0
83'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
99
Кошта
Диогу
22
Варела
Алан
11
Пепе
VI
30
Эванилсон
76
Пинто
Денис
26
Маракас
18
Амадор
Педру
19
Камачу
Жоау
11
Алан
Осорио
- Основной состав
-
99 Кошта ДиогуВратарь
-
23 Мариу ЖоауЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Варела АланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Пепе АкиноПолузащитник
- Полузащитник
-
30 ЭванилсонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
97 Зе ПедроЗащитник
- Полузащитник
-
17 Хайме ИванПолузащитник
-
20 Франко АндреПолузащитник
-
28 РомариуПолузащитник
-
19 Лодер ДэнниНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Консейсау Сержиу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Основной состав
- Вратарь
-
76 Пинто ДенисЗащитник
-
26 МаракасЗащитник
- Защитник
-
18 Амадор ПедруЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Камачу ЖоауПолузащитник
- Нападающий
-
11 Алан ОсориоНападающий
- Запасные игроки
-
22 Кайо СеккоВратарь
-
14 Понк КарлушЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Боргес Руи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Порту
Морейренсе
17 матчей
100%
17 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
58.8%
23.5%
17.7%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
94.1%
5.9%
16 побед 0 ничьих 0 побед
6 матчей
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы
23 матча
73.9%
17.4%
8.7%
17 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
43.5%
43.5%
13%
10 побед 10 ничьих 3 победы
Второй тайм
69.6%
17.4%
13%
16 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
34
20
Голов в среднем за матч
3.4
1.54
Среднее время на гол
26
58
Всего голов
12
6
Голов в среднем за матч
0.92
0.6
Среднее время на гол
97
150
Всего голов
46
26
Голов в среднем за матч
2
1.13
Тотал матчей
2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 78%
Меньше 22%
5
15
Больше 65%
Меньше 35%
8
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
Среднее время на гол
45
79
Бомбардиры внутри турнира
Порту
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эванилсон
|6 (1)
|0.33
|Венделл Боргес
|3
|0.17
|Тареми Мехди
|3 (1)
|0.17
|Мартинес Антонио III
|3
|0.17
|Консейсау Франсишку
|2
|0.11
|Эуштакиу Стивен
|2
|0.11
|Галено Вандерсон
|2 (1)
|0.11
|Маркано Иван
|2
|0.11
|Варела Алан
|1
|0.06
|Пепе Кеплер
|1
|0.06
|Кардозу Фабиу
|1
|0.06
|Мариу Жоау III
|1
|0.06
|Зе Педро
|1
|0.06
|Хайме Иван
|1
|0.06
|Занузи Зайду
|1
|0.06
|Пепе VI
|0
|0
|Боржеш Гонсалу
|0
|0
|Мендеш Жоау
|0
|0
|Груйич Марко
|0
|0
|Франко Андре
|0
|0
Морейренсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Луис Андре V
|6 (1)
|0.33
|Алан Осорио
|3
|0.17
|Камачу Жоау
|3
|0.17
|Де Соуза Силва Мадсон
|3
|0.17
|Марсело Феррейра
|2
|0.11
|Айяс Матеус
|2
|0.11
|Кодисанг Кобамело
|1
|0.06
|Сильва Фабиано
|1
|0.06
|Фримпонг Годфрид
|1
|0.06
|Апарисио Педро
|1
|0.06
|Маракас
|1
|0.06
|Франко Гонсало
|0
|0
|Офори Лоуренс
|0
|0
|Амадор Педру
|0
|0
|Пинто Денис
|0
|0
Карточки
Порту
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Консейсау Франсишку
|7
|0
|Карму Давид
|5
|1
|Венделл Боргес
|4
|1
|Нико Гонсалес
|5
|0
|Варела Алан
|5
|0
|Кардозу Фабиу
|3
|1
|Пепе Кеплер
|2
|1
|Тареми Мехди
|3
|0
|Мартинес Антонио III
|3
|0
|Санчес Хорхе
|3
|0
|Пепе VI
|3
|0
|Консейсау Сержиу
|2
|0
|Галено Вандерсон
|2
|0
|Эуштакиу Стивен
|2
|0
|Эванилсон
|2
|0
|Боржеш Гонсалу
|2
|0
|Отавио Эдмилсон
|1
|0
|Маркано Иван
|1
|0
|Зе Педро
|1
|0
|Груйич Марко
|1
|0
|Мариу Жоау III
|1
|0
|Лодер Дэнни
|1
|0
|Франко Андре
|1
|0
|Geraldo Wendel2
|1
|0
Морейренсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маракас
|4
|1
|Офори Лоуренс
|5
|0
|Франко Гонсало
|5
|0
|Антониссе Джереми
|3
|1
|Валлиссон
|3
|1
|Луис Андре V
|4
|0
|Алан Осорио
|4
|0
|Сильва Фабиано
|3
|0
|Марсело Феррейра
|3
|0
|Рамос Рубен
|3
|0
|Де Соуза Силва Мадсон
|2
|0
|Апарисио Педро
|2
|0
|Камачу Жоау
|2
|0
|Пинто Денис
|2
|0
|Понк Карлуш
|1
|0
|Фримпонг Годфрид
|1
|0
Результаты матчей
Порту
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Морейренсе
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
1
1
Порту
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Морейренсе
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
3
9
Упущенные победы
13
9
Порту
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (5)
56% (10)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)
Морейренсе
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
6
11
Упущенные победы
14
10
Голы по времени матча
Забито
17
12
6 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 5
10 Не забивали 12
6
35%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
4
24%
1
8%
46-60
2
12%
1
8%
61-75
5
29%
29%
4
33%
76-90
Пропущено
5
11
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
20%
4
36%
61-75
2
40%
3
27%
76-90
Забито
13
13
7 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 6
11 Не забивали 11
1
8%
1
8%
1-15
3
23%
4
31%
16-30
3
23%
3
23%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
3
23%
4
31%
76-90
Пропущено
7
11
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
3
27%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
3
43%
1
9%
46-60
1
14%
3
27%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Забито
30
25
13 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 11
3 Не забивали 5
7
23%
3
12%
1-15
3
10%
6
24%
16-30
3
10%
5
20%
31-45
5
17%
2
8%
46-60
4
13%
1
4%
61-75
8
27%
8
32%
76-90
Пропущено
12
22
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 9
1
8%
2
9%
1-15
2
17%
3
14%
16-30
2
17%
2
9%
31-45
3
25%
3
14%
46-60
2
17%
7
32%
61-75
2
17%
5
23%
76-90
Результаты последних матчей
Порту
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Порту - Брага 2:0 Эшторил - Порту 0:4 Боавишта - Порту 1:1 Порту - Шавиш 1:0
Порту - Лейшоэш 2:1 Спортинг Л - Порту 2:0 Порту - Шахтёр Донецк 5:3 Порту - Каса Пия 3:1 Эшторил - Порту 3:1 Фамаликан - Порту 0:3 Барселона - Порту 2:1 Порту - Монталегре 4:0 Витория Гимарайнш - Порту 1:2 Порту - Антверпен 2:0 Порту - Эшторил 0:1 Визела - Порту 0:2 Антверпен - Порту 1:4 Вилар-де Пердизеш - Порту 0:2 Порту - Портимоненсе 1:0 Порту - Барселона 0:1
Морейренсе
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Эшторил - Морейренсе 1:3 Морейренсе - Каса Пия 1:4 Визела - Морейренсе 0:0 Морейренсе - Портимоненсе 5:2
Жил Висенте - Морейренсе 1:1 Морейренсе - Бенфика 0:0 Эштрела - Морейренсе 0:1 Морейренсе - Витория Гимарайнш 1:0 Арока - Морейренсе 0:1 Паредеш - Морейренсе 2:1 Морейренсе - Боавишта 1:1 Риу Аве - Морейренсе 0:4 Морейренсе - Фаренсе 1:0 Спортинг Л - Морейренсе 3:0 Морейренсе - Брага 2:3 Шавиш - Морейренсе 1:2 Фамаликан - Морейренсе 0:0 Морейренсе - Порту 1:2 Арока - Морейренсе 0:0 Морейренсе - Фаренсе 1:1
Результаты матчей
Порту
Морейренсе
Точный счет
1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
1
5 раз 63%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Точный счет
1:2
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
0:0
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
0:4
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
1:0
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
0:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 39%
1
5 раз 28%
0
3 раза 17%
3
2 раза 11%
5
1 раз 6%
1
8 раз 44%
0
5 раз 28%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Порту
Морейренсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
71
54
26
27
17
18
17
18
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
64
54
37
18
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
135
108
513
315
315
117
216
117
117
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|15
|1
|2
|45 - 19
|46
|2.
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|37 - 11
|45
|3.
|Заявка
|18
|13
|2
|3
|30 - 12
|41
|4.
|Заявка
|18
|11
|3
|4
|42 - 26
|36
|5.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|28 - 19
|33
|6.
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|24 - 23
|29
|7.
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|26 - 24
|24
|8.
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|18 - 22
|22
|9.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|26 - 33
|20
|10.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|25 - 26
|19
|11.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|19 - 26
|19
|12.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|18 - 36
|18
|13.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|18 - 24
|18
|14.
|Заявка
|18
|5
|2
|11
|32 - 34
|17
|15.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|27 - 31
|16
|16.
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|19 - 28
|15
|17.
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|18 - 32
|13
|18.
|Заявка
|17
|3
|2
|12
|18 - 44
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|9
|0
|0
|24 - 7
|27
|2.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|20 - 4
|23
|3.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|17 - 5
|22
|4.
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|20 - 10
|21
|5.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|21 - 12
|16
|6.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|18 - 9
|14
|7.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 9
|14
|8.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|19 - 10
|13
|9.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 13
|12
|10.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 12
|12
|11.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 12
|11
|12.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 12
|11
|13.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 14
|10
|14.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 17
|10
|15.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 14
|8
|16.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|12 - 19
|7
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 21
|6
|18.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|17 - 7
|22
|2.
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|24 - 17
|22
|3.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|21 - 12
|19
|4.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|13 - 7
|19
|5.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|12 - 11
|18
|6.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 13
|14
|7.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 9
|12
|8.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|15 - 12
|11
|9.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|13 - 16
|10
|10.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|12 - 15
|10
|11.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 10
|10
|12.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|8 - 10
|8
|13.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 11
|7
|14.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 24
|7
|15.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|13 - 24
|4
|16.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|6 - 25
|4
|17.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|6 - 15
|3
|18.
|Заявка
|8
|0
|0
|8
|6 - 19
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф
- — Зона вылета
|Брага
|Банза Симон
|14 (3)
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|13 (8)
|Спортинг Л
|Паулинью Жуан
|9 (2)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|9 (1)
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|9 (1)
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 7
|Шавиш
|Ногейра
|2 6
|Боавишта
|Перес Себастьян
|1 7
|Визела
|Перейра Матеус
|8
|Эшторил
|Холсгров Джордан
|1 6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Порту 5:0 Морейренсе
Исход игры
Порту
99.2% (120)
Ничья
0.8% (1)
Морейренсе
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
40% (46)
Меньше
60% (69)
Обе команды забьют
Да
26.09% (30)
Нет
73.91% (85)
Популярный счёт
2:0 Порту
47.9% (58)
2:1 Порту
17.4% (21)
3:0 Порту
11.6% (14)
1:0 Порту
8.3% (10)
3:1 Порту
5.8% (7)
4:0 Порту
2.5% (3)
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