Тур: 21. Стадион: Мендисорроса. Главный судья: Муньис Алехандро
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
16
Марин
Рафа
27
Хави
Лопеc
18
Гуриди
Хон
15
Кике
Гарсия
11
Риоха
Луис
33
Пирес
Лукас
11
Алехо
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Марин РафаЗащитник
- Защитник
-
27 Хави ЛопеcЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Гуриди ХонПолузащитник
- Нападающий
-
15 Кике ГарсияНападающий
-
11 Риоха ЛуисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Мараш НиколаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
35 Диалло СелуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хаджи ЯнисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гарсия Луис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Пирес ЛукасЗащитник
-
11 Алехо ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Хиль ДавидВратарь
-
14 Мбайе МамадуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Мере ХорхеПолузащитник
-
36 Эйонг ЭттаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
25 Макси ГомесНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гонсалес Серхио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Алавес
Кадис
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы
6 матчей
16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
0.5
0.75
Среднее время на гол
180
120
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1.17
0.83
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
77
108
Бомбардиры внутри турнира
Алавес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Омородион Сэмюэль
|4
|0.2
|Кике Гарсия
|3
|0.15
|Риоха Луис
|2 (1)
|0.1
|Дуарте Рубен
|2
|0.1
|Седлар Александр
|1
|0.05
|Гевара Андер
|1
|0.05
|Теналья Науэль
|1
|0.05
|Реббах Абдеррахман
|1
|0.05
|Гуриди Хон
|0
|0
|Хави Лопеc
|0
|0
|Хаджи Янис
|0
|0
|Висенте Карлос
|0
|0
Кадис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рамос Кристофер
|5
|0.25
|Мачис Дарвин
|3 (1)
|0.15
|Рохер Марти
|2
|0.1
|Алькарас Рубен
|2 (1)
|0.1
|Эрнандес Луис
|1
|0.05
|Сан Эметерио Феде
|1
|0.05
|Пирес Лукас
|1
|0.05
|Эскаланте Гонсало
|0
|0
|Алехо Иван
|0
|0
|Наварро Роберто
|0
|0
|Эрнандес Хави V
|0
|0
Карточки
Алавес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуарте Рубен
|5
|0
|Горосабел Андони
|5
|0
|Гевара Андер
|5
|0
|Гарсия Луис
|5
|0
|Абкар Абделькабир
|4
|0
|Риоха Луис
|3
|0
|Кике Гарсия
|3
|0
|Марин Рафа
|3
|0
|Омородион Сэмюэль
|3
|0
|Хави Лопеc
|2
|0
|Сивера Антонио
|2
|0
|Хаджи Янис
|2
|0
|Седлар Александр
|2
|0
|Бенавидес Карлос
|2
|0
|Теналья Науэль
|2
|0
|Бланко Антонио
|0
|1
|Гуриди Хон
|1
|0
|Алькаин Чебер
|1
|0
|Реббах Абдеррахман
|1
|0
|Сола Алекс
|1
|0
Кадис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алехо Иван
|11
|0
|Алькарас Рубен
|10
|0
|Хименес Фали
|8
|0
|Собрино Рубен
|6
|1
|Эрнандес Хави V
|5
|0
|Эрнандес Луис
|4
|0
|Пирес Лукас
|3
|0
|Сан Эметерио Феде
|1
|1
|Алекс Фернандес
|2
|0
|Рохер Марти
|2
|0
|Куаме Роминигуе
|2
|0
|Мбайе Мамаду
|2
|0
|Макси Гомес
|2
|0
|Рамос Кристофер
|2
|0
|Мачис Дарвин
|0
|1
|Эскаланте Гонсало
|0
|1
|Чуст Виктор
|0
|1
|Наварро Роберто
|0
|1
|Мари Хосе
|1
|0
|Хиль Давид
|1
|0
|Карселен Исаак
|1
|0
|Окампо Брайан
|1
|0
Результаты матчей
Алавес
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Кадис
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
0
6
Алавес
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Кадис
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
11
8
Упущенные победы
7
8
Алавес
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (7)
40% (8)
25% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
40% (8)
25% (5)
Кадис
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
20% (4)
45% (9)
35% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
30% (6)
40% (8)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
16
8
Упущенные победы
7
14
Голы по времени матча
Забито
8
6
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 4
17 Не забивали 15
2
25%
2
33%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
25%
1
17%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
1
17%
76-90
Пропущено
13
17
8 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
2
15%
2
12%
1-15
1
8%
2
12%
16-30
5
38%
2
12%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
0
0%
4
24%
61-75
5
38%
4
24%
76-90
Забито
9
9
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 4
14 Не забивали 14
1
11%
2
22%
1-15
1
11%
5
56%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
2
22%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Пропущено
15
13
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
1
7%
3
23%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
20%
1
8%
31-45
2
13%
3
23%
46-60
2
13%
3
23%
61-75
5
33%
3
23%
76-90
Забито
17
15
8 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 8
11 Не забивали 9
3
18%
4
27%
1-15
1
6%
7
47%
16-30
4
24%
1
7%
31-45
4
24%
2
13%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
4
24%
1
7%
76-90
Пропущено
28
30
14 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 20
12 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 17
3
11%
5
17%
1-15
3
11%
2
7%
16-30
8
29%
3
10%
31-45
2
7%
6
20%
46-60
2
7%
7
23%
61-75
10
36%
7
23%
76-90
Результаты последних матчей
Алавес
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Атлетик Б - Алавес 2:0 Севилья - Алавес 2:3 Алавес - Бетис 1:0 Реал Сосьедад - Алавес 1:1
Алавес - Реал Мадрид 0:1 Жирона - Алавес 3:0 Алавес - Лас-Пальмас 0:1 Террасса - Алавес 0:1 Мальорка - Алавес 0:0 Алавес - Гранада 3:1 Барселона - Алавес 2:1 Алавес - Альмерия 1:0 Депортиво Мурсия - Алавес 0:10 Атлетико М - Алавес 2:1 Вильярреал - Алавес 1:1 Алавес - Бетис 1:1 Алавес - Осасуна 0:2 Сельта - Алавес 1:1 Алавес - Атлетик Б 0:2 Райо Вальекано - Алавес 2:0
Кадис
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Кадис - Валенсия 1:4 Гранада - Кадис 2:0 Кадис - Реал Сосьедад 0:0 Лас-Пальмас - Кадис 1:1
Кадис - Осасуна 1:1 Арандина - Кадис 2:1 Сельта - Кадис 1:1 Мальорка - Кадис 1:1 Кадис - Реал Мадрид 0:3 Атлетико Санлукеньо - Кадис 0:2 Хетафе - Кадис 1:0 Льягостера - Кадис 0:0 Кадис - Севилья 2:2 Валенсия - Кадис 2:0 Кадис - Жирона 0:1 Атлетико М - Кадис 3:2 Кадис - Райо Вальекано 0:0 Бетис - Кадис 1:1 Атлетик Б - Кадис 3:0 Кадис - Вильярреал 3:1
Результаты матчей
Алавес
Кадис
Точный счет
0:1
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
0:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
1:1
4 раза 40%
2:0
3 раза 30%
1:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
3
1 раз 9%
0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
Точный счет
1:0
4 раза 20%
1:1
4 раза 20%
0:1
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
1:1
6 раз 30%
2:0
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
Точное количество голов
0
9 раз 45%
1
8 раз 40%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
0
9 раз 45%
1
8 раз 40%
2
2 раза 10%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Алавес
Кадис
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
64
27
28
27
19
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
55
110
19
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
119
Больше Меньше
119
317
317
317
119
119
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|15
|4
|1
|46 - 24
|49
|2.
|Заявка
|19
|15
|3
|1
|40 - 11
|48
|3.
|Заявка
|19
|12
|5
|2
|36 - 22
|41
|4.
|Заявка
|20
|12
|5
|3
|38 - 20
|41
|5.
|Заявка
|19
|12
|2
|5
|39 - 23
|38
|6.
|Заявка
|20
|8
|8
|4
|31 - 21
|32
|7.
|Заявка
|20
|7
|10
|3
|22 - 20
|31
|8.
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|26 - 24
|29
|9.
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|19 - 17
|28
|10.
|Заявка
|19
|6
|8
|5
|24 - 25
|26
|11.
|Заявка
|19
|5
|8
|6
|18 - 24
|23
|12.
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|22 - 29
|22
|13.
|0:0 Заявка
|21
|5
|6
|10
|18 - 27
|21
|14.
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|27 - 41
|19
|15.
|Заявка
|20
|3
|10
|7
|18 - 24
|19
|16.
|Заявка
|20
|3
|8
|9
|21 - 30
|17
|17.
|Заявка
|20
|3
|7
|10
|25 - 30
|16
|18.
|0:0 Заявка
|21
|2
|10
|9
|15 - 30
|16
|19.
|Заявка
|20
|2
|5
|13
|22 - 41
|11
|20.
|Заявка
|20
|0
|6
|14
|19 - 43
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|23 - 11
|28
|2.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|27 - 12
|26
|3.
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|22 - 4
|25
|4.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|25 - 13
|25
|5.
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|21 - 11
|24
|6.
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|13 - 4
|22
|7.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|18 - 11
|19
|8.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|9 - 6
|18
|9.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|13 - 7
|18
|10.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|12 - 5
|17
|11.
|0:0 Заявка
|10
|4
|2
|4
|10 - 11
|14
|12.
|Заявка
|10
|2
|7
|1
|9 - 8
|13
|13.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|9 - 12
|12
|14.
|0:0 Заявка
|10
|2
|5
|3
|9 - 13
|11
|15.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|17 - 21
|10
|16.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|14 - 19
|10
|17.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 13
|10
|18.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|15 - 18
|10
|19.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|9 - 16
|8
|20.
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|10 - 18
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|21 - 11
|24
|2.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|18 - 7
|23
|3.
|Заявка
|9
|4
|5
|0
|15 - 11
|17
|4.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|11 - 8
|15
|5.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|9 - 8
|15
|6.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|13 - 10
|13
|7.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 19
|12
|8.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|16 - 12
|10
|9.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|13 - 17
|10
|10.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|6 - 10
|10
|11.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 20
|9
|12.
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|9 - 16
|9
|13.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|15 - 19
|8
|14.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|13 - 17
|7
|15.
|0:0 Заявка
|11
|1
|4
|6
|8 - 16
|7
|16.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|10 - 12
|6
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 16
|6
|18.
|0:0 Заявка
|11
|0
|5
|6
|6 - 17
|5
|19.
|Заявка
|10
|0
|1
|9
|8 - 22
|1
|20.
|Заявка
|10
|0
|1
|9
|9 - 25
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Сегунду
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|13 (2)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|12 (1)
|Хетафе
|Майораль Борха
|12 (1)
|Жирона
|Довбик Артём
|11 (5)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|11 (3)
|Кадис
|Алехо Иван
|11
|Кадис
|Алькарас Рубен
|10
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 8
|Гранада
|Гумбау Херард
|9
|Хетафе
|Дамиан Суарес
|1 7
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Алавес 0:0 Кадис
Исход игры
Алавес
82.2% (106)
Ничья
12.4% (16)
Кадис
5.4% (7)
Тотал 2.5
Больше
32.46% (37)
Меньше
67.54% (77)
Обе команды забьют
Да
43.86% (50)
Нет
56.14% (64)
Популярный счёт
1:0 Алавес
43.4% (56)
2:1 Алавес
24.8% (32)
1:1 Ничья
10.1% (13)
2:0 Алавес
3.9% (5)
3:1 Алавес
1.6% (2)
0:1 Кадис
1.6% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!