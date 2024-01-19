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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 21. Стадион: . Главный судья: Муньис Алехандро
Алавес
0:0
Первый тайм: 12'
Кадис
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Прогнозы 130
Алавес 82.3% (107)
X 12.3% (16)
Кадис 5.4% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Алавес
Ничья
Кадис
3.40
5.25
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6.75
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Сивера
Антонио
2
Горосабел
Андони
16
Марин
Рафа
3
Дуарте
Рубен
27
Хави
Лопеc
6
Гевара
Андер
8
Бланко
Антонио
18
Гуриди
Хон
22
Висенте
Карлос
15
Кике
Гарсия
11
Риоха
Луис
1
Ледесма
Херемиас
2
Сальдуа
Хосеба
3
Хименес
Фали
5
Чуст
Виктор
33
Пирес
Лукас
11
Алехо
Иван
4
Алькарас
Рубен
17
Эскаланте
Гонсало
27
Наварро
Роберто
16
Рамос
Кристофер
19
Гвардиола
Серхи
Алавес
4-3-3
Кадис
4-4-2

История личных встреч

Алавес
Кадис

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

6 матчей

16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы

История матчей

ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:1
ЛЛ
0:2
ЛЛ
1:1
ЛЛ
3:1
С
2:0

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.5
0.75

Среднее время на гол

180
120

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.17
0.83

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

77
108

Бомбардиры внутри турнира

Алавес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Омородион Сэмюэль 4 0.2
Кике Гарсия 3 0.15
Риоха Луис 2 (1) 0.1
Дуарте Рубен 2 0.1
Седлар Александр 1 0.05
Гевара Андер 1 0.05
Теналья Науэль 1 0.05
Реббах Абдеррахман 1 0.05
Гуриди Хон 0 0
Хави Лопеc 0 0
Хаджи Янис 0 0
Висенте Карлос 0 0
Кадис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамос Кристофер 5 0.25
Мачис Дарвин 3 (1) 0.15
Рохер Марти 2 0.1
Алькарас Рубен 2 (1) 0.1
Эрнандес Луис 1 0.05
Сан Эметерио Феде 1 0.05
Пирес Лукас 1 0.05
Эскаланте Гонсало 0 0
Алехо Иван 0 0
Наварро Роберто 0 0
Эрнандес Хави V 0 0

Карточки

Алавес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуарте Рубен 5 0
Горосабел Андони 5 0
Гевара Андер 5 0
Гарсия Луис 5 0
Абкар Абделькабир 4 0
Риоха Луис 3 0
Кике Гарсия 3 0
Марин Рафа 3 0
Омородион Сэмюэль 3 0
Хави Лопеc 2 0
Сивера Антонио 2 0
Хаджи Янис 2 0
Седлар Александр 2 0
Бенавидес Карлос 2 0
Теналья Науэль 2 0
Бланко Антонио 0 1
Гуриди Хон 1 0
Алькаин Чебер 1 0
Реббах Абдеррахман 1 0
Сола Алекс 1 0
Кадис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алехо Иван 11 0
Алькарас Рубен 10 0
Хименес Фали 8 0
Собрино Рубен 6 1
Эрнандес Хави V 5 0
Эрнандес Луис 4 0
Пирес Лукас 3 0
Сан Эметерио Феде 1 1
Алекс Фернандес 2 0
Рохер Марти 2 0
Куаме Роминигуе 2 0
Мбайе Мамаду 2 0
Макси Гомес 2 0
Рамос Кристофер 2 0
Мачис Дарвин 0 1
Эскаланте Гонсало 0 1
Чуст Виктор 0 1
Наварро Роберто 0 1
Мари Хосе 1 0
Хиль Давид 1 0
Карселен Исаак 1 0
Окампо Брайан 1 0

Результаты матчей

Алавес
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Кадис
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

0
6
Алавес
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Кадис
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

11
8

Упущенные победы

7
8
Алавес
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (7)
40% (8)
25% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
40% (8)
25% (5)
Кадис
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
20% (4)
45% (9)
35% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
30% (6)
40% (8)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

16
8

Упущенные победы

7
14

Голы по времени матча

Забито

8
6
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 4
17 Не забивали 15
2
25%
2
33%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
25%
1
17%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
1
17%
76-90

Пропущено

13
17
8 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
2
15%
2
12%
1-15
1
8%
2
12%
16-30
5
38%
2
12%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
0
0%
4
24%
61-75
5
38%
4
24%
76-90

Забито

9
9
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 4
14 Не забивали 14
1
11%
2
22%
1-15
1
11%
5
56%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
2
22%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Пропущено

15
13
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
1
7%
3
23%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
20%
1
8%
31-45
2
13%
3
23%
46-60
2
13%
3
23%
61-75
5
33%
3
23%
76-90

Забито

17
15
8 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 8
11 Не забивали 9
3
18%
4
27%
1-15
1
6%
7
47%
16-30
4
24%
1
7%
31-45
4
24%
2
13%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
4
24%
1
7%
76-90

Пропущено

28
30
14 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 20
12 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 17
3
11%
5
17%
1-15
3
11%
2
7%
16-30
8
29%
3
10%
31-45
2
7%
6
20%
46-60
2
7%
7
23%
61-75
10
36%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Алавес
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Атлетик Б - Алавес 2:0 Севилья - Алавес 2:3 Алавес - Бетис 1:0 Реал Сосьедад - Алавес 1:1
Алавес - Реал Мадрид 0:1 Жирона - Алавес 3:0 Алавес - Лас-Пальмас 0:1 Террасса - Алавес 0:1 Мальорка - Алавес 0:0 Алавес - Гранада 3:1 Барселона - Алавес 2:1 Алавес - Альмерия 1:0 Депортиво Мурсия - Алавес 0:10 Атлетико М - Алавес 2:1 Вильярреал - Алавес 1:1 Алавес - Бетис 1:1 Алавес - Осасуна 0:2 Сельта - Алавес 1:1 Алавес - Атлетик Б 0:2 Райо Вальекано - Алавес 2:0
Кадис
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Кадис - Валенсия 1:4 Гранада - Кадис 2:0 Кадис - Реал Сосьедад 0:0 Лас-Пальмас - Кадис 1:1
Кадис - Осасуна 1:1 Арандина - Кадис 2:1 Сельта - Кадис 1:1 Мальорка - Кадис 1:1 Кадис - Реал Мадрид 0:3 Атлетико Санлукеньо - Кадис 0:2 Хетафе - Кадис 1:0 Льягостера - Кадис 0:0 Кадис - Севилья 2:2 Валенсия - Кадис 2:0 Кадис - Жирона 0:1 Атлетико М - Кадис 3:2 Кадис - Райо Вальекано 0:0 Бетис - Кадис 1:1 Атлетик Б - Кадис 3:0 Кадис - Вильярреал 3:1

Результаты матчей

Алавес
Кадис

Точный счет

0:1
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
0:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
1:1
4 раза 40%
2:0
3 раза 30%
1:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
3
1 раз 9%
0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%

Точный счет

1:0
4 раза 20%
1:1
4 раза 20%
0:1
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
1:1
6 раз 30%
2:0
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%

Точное количество голов

0
9 раз 45%
1
8 раз 40%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
0
9 раз 45%
1
8 раз 40%
2
2 раза 10%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Алавес
Кадис

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
6
4
2
7
1.5
2
8
2
7
2.5
1
9
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
5
5
1
10
1.5
1
9
1
10
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
9
0.5
Больше Меньше
11
9
3
17
1.5
3
17
3
17
2.5
1
19
1
19
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 20 15 4 1 46 - 24 49
2.
Реал Мадрид
 Заявка 19 15 3 1 40 - 11 48
3.
Барселона
 Заявка 19 12 5 2 36 - 22 41
4.
Атлетик Б
 Заявка 20 12 5 3 38 - 20 41
5.
Атлетико М
 Заявка 19 12 2 5 39 - 23 38
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 20 8 8 4 31 - 21 32
7.
Бетис
 Заявка 20 7 10 3 22 - 20 31
8.
Валенсия
 Заявка 20 8 5 7 26 - 24 29
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 20 8 4 8 19 - 17 28
10.
Хетафе
 Заявка 19 6 8 5 24 - 25 26
11.
Райо Вальекано
 Заявка 19 5 8 6 18 - 24 23
12.
Осасуна
 Заявка 19 6 4 9 22 - 29 22
13.
Алавес
 0:0 Заявка 21 5 6 10 18 - 27 21
14.
Вильярреал
 Заявка 20 5 4 11 27 - 41 19
15.
Мальорка
 Заявка 20 3 10 7 18 - 24 19
16.
Сельта
 Заявка 20 3 8 9 21 - 30 17
17.
Севилья
 Заявка 20 3 7 10 25 - 30 16
18.
Кадис
 0:0 Заявка 21 2 10 9 15 - 30 16
19.
Гранада
 Заявка 20 2 5 13 22 - 41 11
20.
Альмерия
 Заявка 20 0 6 14 19 - 43 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 10 9 1 0 23 - 11 28
2.
Атлетик Б
 Заявка 11 8 2 1 27 - 12 26
3.
Реал Мадрид
 Заявка 9 8 1 0 22 - 4 25
4.
Жирона
 Заявка 10 8 1 1 25 - 13 25
5.
Барселона
 Заявка 10 8 0 2 21 - 11 24
6.
Бетис
 Заявка 10 6 4 0 13 - 4 22
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 10 5 4 1 18 - 11 19
8.
Хетафе
 Заявка 9 5 3 1 9 - 6 18
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 10 5 3 2 13 - 7 18
10.
Валенсия
 Заявка 9 5 2 2 12 - 5 17
11.
Алавес
 0:0 Заявка 10 4 2 4 10 - 11 14
12.
Мальорка
 Заявка 10 2 7 1 9 - 8 13
13.
Осасуна
 Заявка 10 3 3 4 9 - 12 12
14.
Кадис
 0:0 Заявка 10 2 5 3 9 - 13 11
15.
Вильярреал
 Заявка 10 3 1 6 17 - 21 10
16.
Гранада
 Заявка 10 2 4 4 14 - 19 10
17.
Сельта
 Заявка 10 2 4 4 8 - 13 10
18.
Севилья
 Заявка 11 2 4 5 15 - 18 10
19.
Райо Вальекано
 Заявка 9 1 5 3 9 - 16 8
20.
Альмерия
 Заявка 10 0 5 5 10 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 10 7 3 0 21 - 11 24
2.
Реал Мадрид
 Заявка 10 7 2 1 18 - 7 23
3.
Барселона
 Заявка 9 4 5 0 15 - 11 17
4.
Атлетик Б
 Заявка 9 4 3 2 11 - 8 15
5.
Райо Вальекано
 Заявка 10 4 3 3 9 - 8 15
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 10 3 4 3 13 - 10 13
7.
Валенсия
 Заявка 11 3 3 5 14 - 19 12
8.
Атлетико М
 Заявка 9 3 1 5 16 - 12 10
9.
Осасуна
 Заявка 9 3 1 5 13 - 17 10
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 10 3 1 6 6 - 10 10
11.
Вильярреал
 Заявка 10 2 3 5 10 - 20 9
12.
Бетис
 Заявка 10 1 6 3 9 - 16 9
13.
Хетафе
 Заявка 10 1 5 4 15 - 19 8
14.
Сельта
 Заявка 10 1 4 5 13 - 17 7
15.
Алавес
 0:0 Заявка 11 1 4 6 8 - 16 7
16.
Севилья
 Заявка 9 1 3 5 10 - 12 6
17.
Мальорка
 Заявка 10 1 3 6 9 - 16 6
18.
Кадис
 0:0 Заявка 11 0 5 6 6 - 17 5
19.
Гранада
 Заявка 10 0 1 9 8 - 22 1
20.
Альмерия
 Заявка 10 0 1 9 9 - 25 1
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 13 (2)
Атлетико М Мората Альваро 12 (1)
Хетафе Майораль Борха 12 (1)
Жирона Довбик Артём 11 (5)
Атлетико М Гризманн Антуан 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 11
Кадис Алькарас Рубен 10
Хетафе Дьене Даконам 1 8
Гранада Гумбау Херард 9
Хетафе Дамиан Суарес 1 7
Весь список
  • 10'
    Алавес пытается что-то создать.
  • 9'
    Дуарте Рубен ослабляет давление, выбив мяч.
  • 9'
    Удар от ворот произведет Кадис
  • 9'
    Висенте Карлос оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 9'
    Риоха Луис из команды Алавес своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 9'
    Алавес идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 8'
    Алавес пытается что-то создать.
  • 8'
    Пирес Лукас ослабляет давление, выбив мяч.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 5'
      Дуарте Рубен из команды Алавес перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 5'
      Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 5'
      Контроль мяча: Алавес: 58%, Кадис: 42%.
    • 5'
      Дуарте Рубен из команды Алавес перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 5'
      Кадис пытается что-то создать.
    • 5'
      Алавес совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 4'
      Удар от ворот произведет Кадис
    • 4'
      Бланко Антонио не смог попасть в створ ударом издали
    • 3'
      ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Гуриди Хон и попал в перекладину!
    • 3'
      Ледесма Херемиас из команды Кадис перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 3'
      Алавес пытается что-то создать.
    • 3'
      Горосабел Андони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Гвардиола Серхи из команды Кадис опасно и грубо сыграл. Дуарте Рубен пострадал.
    • 2'
      Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 2'
      Кадис контролирует мяч.
    • 1'
      Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Алавес совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Кадис пытается что-то создать.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Кадис начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Mendizorroza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 77 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 130
    Алавес 82.3% (107)
    X 12.3% (16)
    Кадис 5.4% (7)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Алавес
    Ничья
    Кадис
    3.40
    5.25
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    6.75
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Алавес 0:0 Кадис

    Исход игры
    Алавес
    82.2% (106)
    Ничья
    12.4% (16)
    Кадис
    5.4% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    32.46% (37)
    Меньше
    67.54% (77)
    Обе команды забьют
    Да
    43.86% (50)
    Нет
    56.14% (64)
    Популярный счёт
    1:0 Алавес
    43.4% (56)
    2:1 Алавес
    24.8% (32)
    1:1 Ничья
    10.1% (13)
    2:0 Алавес
    3.9% (5)
    3:1 Алавес
    1.6% (2)
    0:1 Кадис
    1.6% (2)
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    Алавес
    Кадис
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