Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

87' Риоха Луис навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

86' Сола Алекс пробил со штрафного прямо в стенку

79' Удар от ворот произведет Кадис

79' Омородион Сэмюэль не смог попасть в створ ударом издали

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Удар от ворот произведет Алавес

70' Тактическая замена. Иван Алехо уходит с поля и его заменяет Окампо Брайан

68' Хименес Фали получил желтую карточку от судьи

68' Кадис идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' Ледесма Херемиас взял и забрал мяч на выходе

67' Бланко Антонио навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

67' Матч возобновлен

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Матч возобновлен

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Пирес Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Кадис идет вперед с потенциально опасной атакой.

61' Ледесма Херемиас взял и забрал мяч на выходе

61' Алавес идет вперед с потенциально опасной атакой.

59' Удар от ворот произведет Кадис

58' Риоха Луис навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

57' Удар от ворот произведет Алавес

57' Матч возобновлен

57' Ох, нехорошо это выглядит. Дуарте Рубен получил травму и медбригада забирает его с поля.

57' Дуарте Рубен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

57' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Пирес Лукас из команды Кадис своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

55' Удар от ворот произведет Алавес

51' Г О О О О О Л - Риоха Луис из команды Алавес забивает с точки! Удар был нанесен левой ногой! Херемиас Ледесма прыгнул не в ту сторону.

50' Пирес Лукас получает желтую карточку за неспортивное поведение

49' Иван Алехо получил желтую карточку от судьи

49' ПЕНАЛЬТИ - Иван Алехо из команды Кадис привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Кике Гарсия

49' Алавес идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Алавес совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Эскаланте Гонсало выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.