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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 21. Стадион: . Зрители: 15838 Главный судья: Муньис Алехандро
Алавес
1:0
Конец матча
Кадис
0'
22' Желтая карточка
Гвардиола Серхи
49' Желтая карточка
Алехо Иван
50' Желтая карточка
Пирес Лукас
1:0
51' Пенальти
Риоха Луис
68' Желтая карточка
Хименес Фали
90'+8

Ход матча

22'
 
Гвардиола Серхи
49'
 
Алехо Иван
50'
 
Пирес Лукас
51'
Риоха Луис
1:0
68'
 
Хименес Фали
70'
 
Окампо Брайан
Алехо Иван
70'
 
Эйонг Этта
Гвардиола Серхи
75'
Омородион Сэмюэль
Кике Гарсия
 
75'
 
Алекс Фернандес
Эскаланте Гонсало
76'
Сола Алекс
Висенте Карлос
 
84'
Бенавидес Карлос
Гуриди Хон
 
88'
 
Негредо Альваро
Сальдуа Хосеба
88'
 
Карселен Исаак
Пирес Лукас
90'
Симеоне Джулиано
Риоха Луис
 
90'
Теналья Науэль
Бланко Антонио
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 18
  • 0 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 226 Количество передач 258
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 130
Алавес 82.3% (107)
X 12.3% (16)
Кадис 5.4% (7)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Сивера
Антонио
2
Горосабел
Андони
16
Марин
Рафа
3
Дуарте
Рубен
27
Хави
Лопеc
6
Гевара
Андер
8
Бланко
Антонио
18
Гуриди
Хон
22
Висенте
Карлос
15
Кике
Гарсия
11
Риоха
Луис
1
Ледесма
Херемиас
2
Сальдуа
Хосеба
3
Хименес
Фали
5
Чуст
Виктор
33
Пирес
Лукас
11
Алехо
Иван
4
Алькарас
Рубен
17
Эскаланте
Гонсало
27
Наварро
Роберто
16
Рамос
Кристофер
19
Гвардиола
Серхи
Алавес
4-3-3
Кадис
4-4-2

История личных встреч

Алавес
Кадис

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

6 матчей

16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы

История матчей

ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:1
ЛЛ
0:2
ЛЛ
1:1
ЛЛ
3:1
С
2:0

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.5
0.75

Среднее время на гол

180
120

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.17
0.83

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

77
108

Бомбардиры внутри турнира

Алавес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Омородион Сэмюэль 4 0.19
Риоха Луис 3 (2) 0.14
Кике Гарсия 3 0.14
Дуарте Рубен 2 0.1
Седлар Александр 1 0.05
Гевара Андер 1 0.05
Теналья Науэль 1 0.05
Реббах Абдеррахман 1 0.05
Гуриди Хон 0 0
Хави Лопеc 0 0
Хаджи Янис 0 0
Висенте Карлос 0 0
Кадис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамос Кристофер 5 0.24
Мачис Дарвин 3 (1) 0.14
Рохер Марти 2 0.1
Алькарас Рубен 2 (1) 0.1
Эрнандес Луис 1 0.05
Сан Эметерио Феде 1 0.05
Пирес Лукас 1 0.05
Эскаланте Гонсало 0 0
Алехо Иван 0 0
Наварро Роберто 0 0
Эрнандес Хави V 0 0

Карточки

Алавес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуарте Рубен 5 0
Горосабел Андони 5 0
Гевара Андер 5 0
Гарсия Луис 5 0
Абкар Абделькабир 4 0
Риоха Луис 3 0
Кике Гарсия 3 0
Марин Рафа 3 0
Омородион Сэмюэль 3 0
Хави Лопеc 2 0
Сивера Антонио 2 0
Хаджи Янис 2 0
Седлар Александр 2 0
Бенавидес Карлос 2 0
Теналья Науэль 2 0
Бланко Антонио 0 1
Гуриди Хон 1 0
Алькаин Чебер 1 0
Реббах Абдеррахман 1 0
Сола Алекс 1 0
Кадис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алехо Иван 12 0
Алькарас Рубен 10 0
Хименес Фали 9 0
Собрино Рубен 6 1
Эрнандес Хави V 5 0
Эрнандес Луис 4 0
Пирес Лукас 4 0
Сан Эметерио Феде 1 1
Алекс Фернандес 2 0
Рохер Марти 2 0
Куаме Роминигуе 2 0
Мбайе Мамаду 2 0
Макси Гомес 2 0
Рамос Кристофер 2 0
Мачис Дарвин 0 1
Эскаланте Гонсало 0 1
Чуст Виктор 0 1
Наварро Роберто 0 1
Мари Хосе 1 0
Хиль Давид 1 0
Гвардиола Серхи 1 0
Карселен Исаак 1 0
Окампо Брайан 1 0

Результаты матчей

Алавес
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Кадис
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

0
6
Алавес
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Кадис
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
18% (2)
73% (8)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

11
8

Упущенные победы

7
8
Алавес
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (7)
43% (9)
24% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
38% (8)
24% (5)
Кадис
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
19% (4)
48% (10)
33% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
29% (6)
43% (9)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

16
8

Упущенные победы

7
14

Голы по времени матча

Забито

9
6
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 4
17 Не забивали 16
2
22%
2
33%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
22%
1
17%
31-45
4
44%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
11%
1
17%
76-90

Пропущено

13
18
8 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
2
15%
2
11%
1-15
1
8%
2
11%
16-30
5
38%
2
11%
31-45
0
0%
4
22%
46-60
0
0%
4
22%
61-75
5
38%
4
22%
76-90

Забито

9
9
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 4
15 Не забивали 15
1
11%
2
22%
1-15
1
11%
5
56%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
2
22%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Пропущено

15
13
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
1
7%
3
23%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
20%
1
8%
31-45
2
13%
3
23%
46-60
2
13%
3
23%
61-75
5
33%
3
23%
76-90

Забито

18
15
8 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 3
8 Забивали первыми 8
11 Не забивали 10
3
17%
4
27%
1-15
1
6%
7
47%
16-30
4
22%
1
7%
31-45
5
28%
2
13%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
4
22%
1
7%
76-90

Пропущено

28
31
14 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 21
12 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 18
3
11%
5
16%
1-15
3
11%
2
6%
16-30
8
29%
3
10%
31-45
2
7%
7
23%
46-60
2
7%
7
23%
61-75
10
36%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Алавес
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Атлетик Б - Алавес 2:0 Севилья - Алавес 2:3 Алавес - Бетис 1:0 Реал Сосьедад - Алавес 1:1
Алавес - Реал Мадрид 0:1 Жирона - Алавес 3:0 Алавес - Лас-Пальмас 0:1 Террасса - Алавес 0:1 Мальорка - Алавес 0:0 Алавес - Гранада 3:1 Барселона - Алавес 2:1 Алавес - Альмерия 1:0 Депортиво Мурсия - Алавес 0:10 Атлетико М - Алавес 2:1 Вильярреал - Алавес 1:1 Алавес - Бетис 1:1 Алавес - Осасуна 0:2 Сельта - Алавес 1:1 Алавес - Атлетик Б 0:2 Райо Вальекано - Алавес 2:0
Кадис
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Кадис - Валенсия 1:4 Гранада - Кадис 2:0 Кадис - Реал Сосьедад 0:0 Лас-Пальмас - Кадис 1:1
Кадис - Осасуна 1:1 Арандина - Кадис 2:1 Сельта - Кадис 1:1 Мальорка - Кадис 1:1 Кадис - Реал Мадрид 0:3 Атлетико Санлукеньо - Кадис 0:2 Хетафе - Кадис 1:0 Льягостера - Кадис 0:0 Кадис - Севилья 2:2 Валенсия - Кадис 2:0 Кадис - Жирона 0:1 Атлетико М - Кадис 3:2 Кадис - Райо Вальекано 0:0 Бетис - Кадис 1:1 Атлетик Б - Кадис 3:0 Кадис - Вильярреал 3:1

Результаты матчей

Алавес
Кадис

Точный счет

1:0
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
0:2
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
1:1
4 раза 36%
2:0
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
3
1 раз 9%
0
6 раз 55%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%

Точный счет

1:0
5 раз 24%
1:1
4 раза 19%
0:1
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
1:1
6 раз 29%
1:0
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%

Точное количество голов

0
9 раз 43%
1
9 раз 43%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
0
10 раз 48%
1
8 раз 38%
2
2 раза 10%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Алавес
Кадис

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
6
4
2
8
1.5
2
8
2
8
2.5
1
9
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
5
6
1
10
1.5
1
10
1
10
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
9
0.5
Больше Меньше
11
10
3
18
1.5
3
18
3
18
2.5
1
20
1
20
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 20 15 4 1 46 - 24 49
2.
Реал Мадрид
 Заявка 19 15 3 1 40 - 11 48
3.
Барселона
 Заявка 19 12 5 2 36 - 22 41
4.
Атлетик Б
 Заявка 20 12 5 3 38 - 20 41
5.
Атлетико М
 Заявка 19 12 2 5 39 - 23 38
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 20 8 8 4 31 - 21 32
7.
Бетис
 Заявка 20 7 10 3 22 - 20 31
8.
Валенсия
 Заявка 20 8 5 7 26 - 24 29
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 20 8 4 8 19 - 17 28
10.
Хетафе
 Заявка 19 6 8 5 24 - 25 26
11.
Райо Вальекано
 Заявка 19 5 8 6 18 - 24 23
12.
Алавес
 Заявка 21 6 5 10 19 - 27 23
13.
Осасуна
 Заявка 19 6 4 9 22 - 29 22
14.
Вильярреал
 Заявка 20 5 4 11 27 - 41 19
15.
Мальорка
 Заявка 20 3 10 7 18 - 24 19
16.
Сельта
 Заявка 20 3 8 9 21 - 30 17
17.
Севилья
 Заявка 20 3 7 10 25 - 30 16
18.
Кадис
 Заявка 21 2 9 10 15 - 31 15
19.
Гранада
 Заявка 20 2 5 13 22 - 41 11
20.
Альмерия
 Заявка 20 0 6 14 19 - 43 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 10 9 1 0 23 - 11 28
2.
Атлетик Б
 Заявка 11 8 2 1 27 - 12 26
3.
Реал Мадрид
 Заявка 9 8 1 0 22 - 4 25
4.
Жирона
 Заявка 10 8 1 1 25 - 13 25
5.
Барселона
 Заявка 10 8 0 2 21 - 11 24
6.
Бетис
 Заявка 10 6 4 0 13 - 4 22
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 10 5 4 1 18 - 11 19
8.
Хетафе
 Заявка 9 5 3 1 9 - 6 18
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 10 5 3 2 13 - 7 18
10.
Валенсия
 Заявка 9 5 2 2 12 - 5 17
11.
Алавес
 Заявка 10 5 1 4 11 - 11 16
12.
Мальорка
 Заявка 10 2 7 1 9 - 8 13
13.
Осасуна
 Заявка 10 3 3 4 9 - 12 12
14.
Кадис
 Заявка 10 2 5 3 9 - 13 11
15.
Вильярреал
 Заявка 10 3 1 6 17 - 21 10
16.
Гранада
 Заявка 10 2 4 4 14 - 19 10
17.
Сельта
 Заявка 10 2 4 4 8 - 13 10
18.
Севилья
 Заявка 11 2 4 5 15 - 18 10
19.
Райо Вальекано
 Заявка 9 1 5 3 9 - 16 8
20.
Альмерия
 Заявка 10 0 5 5 10 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 10 7 3 0 21 - 11 24
2.
Реал Мадрид
 Заявка 10 7 2 1 18 - 7 23
3.
Барселона
 Заявка 9 4 5 0 15 - 11 17
4.
Атлетик Б
 Заявка 9 4 3 2 11 - 8 15
5.
Райо Вальекано
 Заявка 10 4 3 3 9 - 8 15
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 10 3 4 3 13 - 10 13
7.
Валенсия
 Заявка 11 3 3 5 14 - 19 12
8.
Атлетико М
 Заявка 9 3 1 5 16 - 12 10
9.
Осасуна
 Заявка 9 3 1 5 13 - 17 10
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 10 3 1 6 6 - 10 10
11.
Вильярреал
 Заявка 10 2 3 5 10 - 20 9
12.
Бетис
 Заявка 10 1 6 3 9 - 16 9
13.
Хетафе
 Заявка 10 1 5 4 15 - 19 8
14.
Сельта
 Заявка 10 1 4 5 13 - 17 7
15.
Алавес
 Заявка 11 1 4 6 8 - 16 7
16.
Севилья
 Заявка 9 1 3 5 10 - 12 6
17.
Мальорка
 Заявка 10 1 3 6 9 - 16 6
18.
Кадис
 Заявка 11 0 4 7 6 - 18 4
19.
Гранада
 Заявка 10 0 1 9 8 - 22 1
20.
Альмерия
 Заявка 10 0 1 9 9 - 25 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 13 (2)
Атлетико М Мората Альваро 12 (1)
Хетафе Майораль Борха 12 (1)
Жирона Довбик Артём 11 (5)
Атлетико М Гризманн Антуан 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 12
Кадис Алькарас Рубен 10
Хетафе Дьене Даконам 1 8
Гранада Гумбау Херард 9
Кадис Хименес Фали 9
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 98'
    Сегодняшная посещаемость составляет 15838 болельщиков
  • 98'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Алавес вырывает победу
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Контроль мяча: Алавес: 48%, Кадис: 52%.
  • 98'
    Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 98'
    Алавес пытается что-то создать.
  • 96'
    Алавес пытается что-то создать.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Mendizorroza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 130
    Алавес 82.3% (107)
    X 12.3% (16)
    Кадис 5.4% (7)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Алавес 1:0 Кадис

    Исход игры
    Алавес
    82.3% (107)
    Ничья
    12.3% (16)
    Кадис
    5.4% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    32.17% (37)
    Меньше
    67.83% (78)
    Обе команды забьют
    Да
    43.48% (50)
    Нет
    56.52% (65)
    Популярный счёт
    1:0 Алавес
    43.8% (57)
    2:1 Алавес
    24.6% (32)
    1:1 Ничья
    10% (13)
    2:0 Алавес
    3.8% (5)
    3:1 Алавес
    1.5% (2)
    0:1 Кадис
    1.5% (2)
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