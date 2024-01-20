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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 21. Стадион: . Главный судья: Мелеро Марио
Райо Вальекано
0:1
Первый тайм: 37'
Лас-Пальмас
0'
17' Желтая карточка
Балью Иван
0:1
35' Гол
Молейро Альберто

Ход матча

17'
Балью Иван
 
35'
0:1
Молейро Альберто

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 0
  • 4 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 1
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Прогнозы 121
Райо Вальекано 68.6% (83)
X 24% (29)
Лас-Пальмас 7.4% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Райо Вальекано
Ничья
Лас-Пальмас
3.35
4.55
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6.30
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Димитриевски
Столе
20
Балью
Иван
5
Эрнандес
Аридане
24
Лежён
Флорьян
12
Эспино
Альфонсо
7
Паласон
Иси
17
Лопес
Унаи
23
Валентин
Оскар
18
Гарсия
Альваро
Ривера
34
Камелло
Серхио
8
Трехо
Оскар
13
Вальес
Альваро
4
Суарес
Алехандро
31
Херцог
Хуанма
15
Мармол
Мика
3
Кардона
Серхи
17
Мунир
Эль-Хаддади
5
Муньос
Хави
8
Перроне
Максимо
20
Родригес
Кирьян
10
Молейро
Альберто
9
Рамирес
Сандро
Райо Вальекано
4-4-2
Лас-Пальмас
4-5-1

История личных встреч

Райо Вальекано
Лас-Пальмас

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
60%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы

16 матчей

43.8%
37.5%
18.7%
7 побед 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

31.3%
62.5%
6.2%
5 побед 10 ничьих 1 победа

Второй тайм

31.3%
43.8%
24.9%
5 побед 7 ничьих 4 победы

История матчей

ЛЛ
0:1
С
1:1
С
2:0
С
2:2
С
1:1
П
2:0
П
0:1
ТМК
1:0
КК
0:0
КК
1:0
С
2:0
С
2:1
С
3:2
С
2:1
С
0:0
С
1:1

Голы

Всего голов

13
6

Голов в среднем за матч

1.63
0.75

Среднее время на гол

55
120

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

0.88
0.63

Среднее время на гол

102
144

Всего голов

20
11

Голов в среднем за матч

1.25
0.69

Тотал матчей

2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

72
130

Бомбардиры внутри турнира

Райо Вальекано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Альваро Ривера 4 0.2
Камелло Серхио 2 0.1
Паласон Иси 2 (2) 0.1
Бебе Тьягу 2 (1) 0.1
Лопес Унаи 1 0.05
Нтекья Ранди 1 (1) 0.05
Мумин Абдул 1 0.05
Де Фрутос Хорхе 1 0.05
Сисс Пате 1 0.05
Перес Кике 1 0.05
Валентин Оскар 1 0.05
Фалькао Радамель 1 (1) 0.05
Рауль де Томас 0 0
Лежён Флорьян 0 0
Лас-Пальмас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригес Кирьян 5 0.24
Мунир Эль-Хаддади 2 0.1
Виера Хонатан 2 (2) 0.1
Кардона Марк 2 (1) 0.1
Молейро Альберто 1 0.05
Каба Сори 1 0.05
Бенито Рамирес 1 0.05
Эррера Кристиан 1 0.05
Пехиньо Франсиско 1 0.05
Араухо Хулиан 1 0.05
Коко Сауль 1 0.05
Херцог Хуанма 1 0.05
Рамирес Сандро 0 0
Муньос Хави 0 0
Парк Марвин 0 0

Карточки

Райо Вальекано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эспино Альфонсо 7 0
Гарсия Альваро Ривера 5 0
Сисс Пате 5 0
Перес Кике 5 0
Валентин Оскар 3 1
Лежён Флорьян 4 0
Лопес Унаи 4 0
Рауль де Томас 3 0
Эрнандес Аридане 3 0
Мумин Абдул 1 1
Трехо Оскар 2 0
Фалькао Радамель 2 0
Балью Иван 2 0
Паласон Иси 2 0
Камелло Серхио 2 0
Родригес Франсиско 1 0
Бебе Тьягу 1 0
Димитриевски Столе 1 0
Нтекья Ранди 1 0
Ратиу Андрей 1 0
Чаваррия Пеп 1 0
Лас-Пальмас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кардона Серхи 7 0
Родригес Кирьян 6 0
Мармол Мика 3 1
Муньос Хави 4 0
Суарес Алехандро 4 0
Араухо Хулиан 4 0
Коко Сауль 3 0
Перроне Максимо 3 0
Мунир Эль-Хаддади 2 0
Каба Сори 2 0
Луаодис Энзо 2 0
Парк Марвин 2 0
Синкгравен Дэйли 0 1
Виера Хонатан 1 0
Эррера Кристиан 1 0
Мфулу Оменуке 1 0
Лемос Альваро 1 0
Кардона Марк 1 0
Херцог Хуанма 1 0

Результаты матчей

Райо Вальекано
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Лас-Пальмас
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (5)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

8
1
Райо Вальекано
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Лас-Пальмас
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (5)
50% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

9
12
Райо Вальекано
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
16% (3)
63% (12)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)
Лас-Пальмас
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
15% (3)
50% (10)
35% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
30% (6)
50% (10)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

6
9

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

17
13

Голы по времени матча

Забито

10
6
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 4
13 Не забивали 16
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
1
17%
16-30
3
30%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
4
40%
1
17%
76-90

Пропущено

15
10
7 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
2
13%
0
0%
1-15
1
7%
1
10%
16-30
4
27%
1
10%
31-45
1
7%
1
10%
46-60
4
27%
4
40%
61-75
3
20%
3
30%
76-90

Забито

10
13
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 7
13 Не забивали 12
0
0%
3
23%
1-15
4
40%
1
8%
16-30
1
10%
1
8%
31-45
2
20%
2
15%
46-60
1
10%
2
15%
61-75
2
20%
4
31%
76-90

Пропущено

7
7
1 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
1
14%
46-60
2
29%
2
29%
61-75
2
29%
4
57%
76-90

Забито

20
19
11 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 11
7 Не забивали 8
2
10%
3
16%
1-15
5
25%
2
11%
16-30
4
20%
3
16%
31-45
2
10%
3
16%
46-60
1
5%
3
16%
61-75
6
30%
5
26%
76-90

Пропущено

22
17
8 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 15
2
9%
0
0%
1-15
2
9%
1
6%
16-30
4
18%
1
6%
31-45
3
14%
2
12%
46-60
6
27%
6
35%
61-75
5
23%
7
41%
76-90

Результаты последних матчей

Райо Вальекано
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Жирона - Райо Вальекано 3:1 Уэска - Райо Вальекано 0:2 Хетафе - Райо Вальекано 0:2 Райо Вальекано - Валенсия 0:1
Осасуна - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Сельта 0:0 Еклано - Райо Вальекано 0:2 Атлетик Б - Райо Вальекано 4:0 Райо Вальекано - Барселона 1:1 Райо Вальекано - Жирона 1:2 Реал Мадрид - Райо Вальекано 0:0 Атлетико Лугонес - Райо Вальекано 0:6 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 2:2 Лас-Пальмас - Райо Вальекано 0:1 Севилья - Райо Вальекано 2:2 Райо Вальекано - Мальорка 2:2 Кадис - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Вильярреал 1:1 Райо Вальекано - Алавес 2:0 Алькоркон - Райо Вальекано 2:2
Лас-Пальмас
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Лас-Пальмас - Вильярреал 3:0 Тенерифе - Лас-Пальмас 2:0 Лас-Пальмас - Барселона 1:2 Атлетик Б - Лас-Пальмас 1:0
Лас-Пальмас - Кадис 1:1 Алавес - Лас-Пальмас 0:1 Туделано - Лас-Пальмас 1:2 Лас-Пальмас - Хетафе 2:0 Бетис - Лас-Пальмас 1:0 Осасуна - Лас-Пальмас 1:1 Лас-Пальмас - Атлетико М 2:1 Манакор - Лас-Пальмас 0:3 Альмерия - Лас-Пальмас 1:2 Лас-Пальмас - Райо Вальекано 0:1 Вильярреал - Лас-Пальмас 1:2 Лас-Пальмас - Сельта 2:1 Реал Мадрид - Лас-Пальмас 2:0 Лас-Пальмас - Гранада 1:0 Севилья - Лас-Пальмас 1:0 Атлетико Пасо - Лас-Пальмас 1:0

Результаты матчей

Райо Вальекано
Лас-Пальмас

Точный счет

2:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:7
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

0:2
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
1:0
5 раз 50%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
2
4 раза 40%
1
1 раз 10%
0
6 раз 60%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%

Точный счет

0:0
3 раза 16%
0:2
3 раза 16%
2:2
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:7
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:0
6 раз 30%
1:1
3 раза 15%
1:2
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 42%
2
7 раз 37%
1
4 раза 21%
0
8 раз 40%
1
6 раз 30%
2
5 раз 25%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Райо Вальекано
Лас-Пальмас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
8
2
3
6
1.5
4
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
4
6
4
6
1.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
8
0.5
Больше Меньше
12
8
7
12
1.5
6
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 20 15 4 1 46 - 24 49
2.
Реал Мадрид
 Заявка 19 15 3 1 40 - 11 48
3.
Барселона
 Заявка 19 12 5 2 36 - 22 41
4.
Атлетик Б
 Заявка 20 12 5 3 38 - 20 41
5.
Атлетико М
 Заявка 19 12 2 5 39 - 23 38
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 20 8 8 4 31 - 21 32
7.
Бетис
 Заявка 20 7 10 3 22 - 20 31
8.
Валенсия
 Заявка 20 8 5 7 26 - 24 29
9.
Лас-Пальмас
 0:0 Заявка 21 8 5 8 19 - 17 29
10.
Хетафе
 Заявка 19 6 8 5 24 - 25 26
11.
Райо Вальекано
 0:0 Заявка 20 5 9 6 18 - 24 24
12.
Алавес
 Заявка 21 6 5 10 19 - 27 23
13.
Осасуна
 Заявка 19 6 4 9 22 - 29 22
14.
Вильярреал
 Заявка 20 5 4 11 27 - 41 19
15.
Мальорка
 Заявка 20 3 10 7 18 - 24 19
16.
Сельта
 Заявка 20 3 8 9 21 - 30 17
17.
Севилья
 Заявка 20 3 7 10 25 - 30 16
18.
Кадис
 Заявка 21 2 9 10 15 - 31 15
19.
Гранада
 Заявка 20 2 5 13 22 - 41 11
20.
Альмерия
 Заявка 20 0 6 14 19 - 43 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 10 9 1 0 23 - 11 28
2.
Атлетик Б
 Заявка 11 8 2 1 27 - 12 26
3.
Реал Мадрид
 Заявка 9 8 1 0 22 - 4 25
4.
Жирона
 Заявка 10 8 1 1 25 - 13 25
5.
Барселона
 Заявка 10 8 0 2 21 - 11 24
6.
Бетис
 Заявка 10 6 4 0 13 - 4 22
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 10 5 4 1 18 - 11 19
8.
Хетафе
 Заявка 9 5 3 1 9 - 6 18
9.
Лас-Пальмас
 0:0 Заявка 10 5 3 2 13 - 7 18
10.
Валенсия
 Заявка 9 5 2 2 12 - 5 17
11.
Алавес
 Заявка 10 5 1 4 11 - 11 16
12.
Мальорка
 Заявка 10 2 7 1 9 - 8 13
13.
Осасуна
 Заявка 10 3 3 4 9 - 12 12
14.
Кадис
 Заявка 10 2 5 3 9 - 13 11
15.
Вильярреал
 Заявка 10 3 1 6 17 - 21 10
16.
Гранада
 Заявка 10 2 4 4 14 - 19 10
17.
Сельта
 Заявка 10 2 4 4 8 - 13 10
18.
Севилья
 Заявка 11 2 4 5 15 - 18 10
19.
Райо Вальекано
 0:0 Заявка 10 1 6 3 9 - 16 9
20.
Альмерия
 Заявка 10 0 5 5 10 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 10 7 3 0 21 - 11 24
2.
Реал Мадрид
 Заявка 10 7 2 1 18 - 7 23
3.
Барселона
 Заявка 9 4 5 0 15 - 11 17
4.
Атлетик Б
 Заявка 9 4 3 2 11 - 8 15
5.
Райо Вальекано
 0:0 Заявка 10 4 3 3 9 - 8 15
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 10 3 4 3 13 - 10 13
7.
Валенсия
 Заявка 11 3 3 5 14 - 19 12
8.
Лас-Пальмас
 0:0 Заявка 11 3 2 6 6 - 10 11
9.
Атлетико М
 Заявка 9 3 1 5 16 - 12 10
10.
Осасуна
 Заявка 9 3 1 5 13 - 17 10
11.
Вильярреал
 Заявка 10 2 3 5 10 - 20 9
12.
Бетис
 Заявка 10 1 6 3 9 - 16 9
13.
Хетафе
 Заявка 10 1 5 4 15 - 19 8
14.
Сельта
 Заявка 10 1 4 5 13 - 17 7
15.
Алавес
 Заявка 11 1 4 6 8 - 16 7
16.
Севилья
 Заявка 9 1 3 5 10 - 12 6
17.
Мальорка
 Заявка 10 1 3 6 9 - 16 6
18.
Кадис
 Заявка 11 0 4 7 6 - 18 4
19.
Гранада
 Заявка 10 0 1 9 8 - 22 1
20.
Альмерия
 Заявка 10 0 1 9 9 - 25 1
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 13 (2)
Атлетико М Мората Альваро 12 (1)
Хетафе Майораль Борха 12 (1)
Жирона Довбик Артём 11 (5)
Атлетико М Гризманн Антуан 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 12
Кадис Алькарас Рубен 10
Хетафе Дьене Даконам 1 8
Гранада Гумбау Херард 9
Кадис Хименес Фали 9
Весь список
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    Прогнозы 121
    Райо Вальекано 68.6% (83)
    X 24% (29)
    Лас-Пальмас 7.4% (9)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Райо Вальекано
    Ничья
    Лас-Пальмас
    3.35
    4.55
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    6.30
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Райо Вальекано 0:1 Лас-Пальмас

    Исход игры
    Райо Вальекано
    68.6% (83)
    Ничья
    24% (29)
    Лас-Пальмас
    7.4% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.59% (42)
    Меньше
    64.41% (76)
    Обе команды забьют
    Да
    55.93% (66)
    Нет
    44.07% (52)
    Популярный счёт
    2:1 Райо Вальекано
    30.6% (37)
    1:0 Райо Вальекано
    29.8% (36)
    1:1 Ничья
    20.7% (25)
    2:0 Райо Вальекано
    6.6% (8)
    1:2 Лас-Пальмас
    3.3% (4)
    0:1 Лас-Пальмас
    3.3% (4)
    0:0 Ничья
    2.5% (3)
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    Лас-Пальмас
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