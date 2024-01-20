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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 21. Стадион: . Зрители: 12477 Главный судья: Мелеро Марио
Райо Вальекано
0:2
Конец матча
Лас-Пальмас
0'
17' Желтая карточка
Балью Иван
0:1
35' Гол
Молейро Альберто
76' Желтая карточка
Гарсия Альваро
80' Желтая карточка
Вальес Альваро
81' Вторая желтая карточка
Гарсия Альваро
0:2
83' Гол
Муньос Хави
90'+5

Ход матча

17'
Балью Иван
 
35'
0:1
Молейро Альберто
66'
Нтекья Ранди
Паласон Иси
 
66'
Де Фрутос Хорхе
Камелло Серхио
 
67'
 
Парк Марвин
Молейро Альберто
75'
Фалькао Радамель
Трехо Оскар
 
76'
Гарсия Альваро
 
78'
 
Бенито Рамирес
Рамирес Сандро
80'
 
Вальес Альваро
81'
Гарсия Альваро
 
82'
Рауль де Томас
Балью Иван
 
82'
Чаваррия Пеп
Эспино Альфонсо
 
83'
0:2
Муньос Хави
(Кардона Серхи)
88'
 
Луаодис Энзо
Муньос Хави
88'
 
Кардона Марк
Мунир Эль-Хаддади

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 10 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 5
  • 12 Угловые 0
  • 9 Офсайды 5
  • 19 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 368 Количество передач 517
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 121
Райо Вальекано 68.6% (83)
X 24% (29)
Лас-Пальмас 7.4% (9)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Димитриевски
Столе
20
Балью
Иван
5
Эрнандес
Аридане
24
Лежён
Флорьян
12
Эспино
Альфонсо
7
Паласон
Иси
17
Лопес
Унаи
23
Валентин
Оскар
18
Гарсия
Альваро
Ривера
34
Камелло
Серхио
8
Трехо
Оскар
13
Вальес
Альваро
4
Суарес
Алехандро
31
Херцог
Хуанма
15
Мармол
Мика
3
Кардона
Серхи
17
Мунир
Эль-Хаддади
5
Муньос
Хави
8
Перроне
Максимо
20
Родригес
Кирьян
10
Молейро
Альберто
9
Рамирес
Сандро
Райо Вальекано
4-4-2
Лас-Пальмас
4-5-1

История личных встреч

Райо Вальекано
Лас-Пальмас

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
60%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы

16 матчей

43.8%
37.5%
18.7%
7 побед 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

31.3%
62.5%
6.2%
5 побед 10 ничьих 1 победа

Второй тайм

31.3%
43.8%
24.9%
5 побед 7 ничьих 4 победы

История матчей

ЛЛ
0:1
С
1:1
С
2:0
С
2:2
С
1:1
П
2:0
П
0:1
ТМК
1:0
КК
0:0
КК
1:0
С
2:0
С
2:1
С
3:2
С
2:1
С
0:0
С
1:1

Голы

Всего голов

13
6

Голов в среднем за матч

1.63
0.75

Среднее время на гол

55
120

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

0.88
0.63

Среднее время на гол

102
144

Всего голов

20
11

Голов в среднем за матч

1.25
0.69

Тотал матчей

2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

72
130

Бомбардиры внутри турнира

Райо Вальекано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Альваро Ривера 4 0.2
Камелло Серхио 2 0.1
Паласон Иси 2 (2) 0.1
Бебе Тьягу 2 (1) 0.1
Лопес Унаи 1 0.05
Нтекья Ранди 1 (1) 0.05
Мумин Абдул 1 0.05
Де Фрутос Хорхе 1 0.05
Сисс Пате 1 0.05
Перес Кике 1 0.05
Валентин Оскар 1 0.05
Фалькао Радамель 1 (1) 0.05
Рауль де Томас 0 0
Лежён Флорьян 0 0
Лас-Пальмас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригес Кирьян 5 0.24
Молейро Альберто 2 0.1
Мунир Эль-Хаддади 2 0.1
Виера Хонатан 2 (2) 0.1
Кардона Марк 2 (1) 0.1
Муньос Хави 1 0.05
Каба Сори 1 0.05
Бенито Рамирес 1 0.05
Эррера Кристиан 1 0.05
Пехиньо Франсиско 1 0.05
Араухо Хулиан 1 0.05
Коко Сауль 1 0.05
Херцог Хуанма 1 0.05
Рамирес Сандро 0 0
Парк Марвин 0 0
Кардона Серхи 0 0

Карточки

Райо Вальекано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарсия Альваро Ривера 6 1
Эспино Альфонсо 7 0
Сисс Пате 5 0
Перес Кике 5 0
Валентин Оскар 3 1
Лежён Флорьян 4 0
Лопес Унаи 4 0
Рауль де Томас 3 0
Эрнандес Аридане 3 0
Мумин Абдул 1 1
Трехо Оскар 2 0
Фалькао Радамель 2 0
Балью Иван 2 0
Паласон Иси 2 0
Камелло Серхио 2 0
Родригес Франсиско 1 0
Бебе Тьягу 1 0
Димитриевски Столе 1 0
Нтекья Ранди 1 0
Ратиу Андрей 1 0
Чаваррия Пеп 1 0
Лас-Пальмас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кардона Серхи 7 0
Родригес Кирьян 6 0
Мармол Мика 3 1
Муньос Хави 4 0
Суарес Алехандро 4 0
Араухо Хулиан 4 0
Коко Сауль 3 0
Перроне Максимо 3 0
Мунир Эль-Хаддади 2 0
Каба Сори 2 0
Луаодис Энзо 2 0
Парк Марвин 2 0
Синкгравен Дэйли 0 1
Виера Хонатан 1 0
Эррера Кристиан 1 0
Мфулу Оменуке 1 0
Лемос Альваро 1 0
Кардона Марк 1 0
Вальес Альваро 1 0
Херцог Хуанма 1 0

Результаты матчей

Райо Вальекано
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Лас-Пальмас
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (5)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

8
1
Райо Вальекано
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Лас-Пальмас
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

9
12
Райо Вальекано
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
15% (3)
60% (12)
25% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
35% (7)
40% (8)
Лас-Пальмас
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
19% (4)
48% (10)
33% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
29% (6)
48% (10)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

7
9

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

17
13

Голы по времени матча

Забито

10
8
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
14 Не забивали 16
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
1
13%
16-30
3
30%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
4
40%
2
25%
76-90

Пропущено

17
10
8 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
2
12%
0
0%
1-15
1
6%
1
10%
16-30
5
29%
29%
1
10%
31-45
1
6%
1
10%
46-60
4
24%
4
40%
61-75
4
24%
3
30%
76-90

Забито

10
13
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 7
14 Не забивали 13
0
0%
3
23%
1-15
4
40%
1
8%
16-30
1
10%
1
8%
31-45
2
20%
2
15%
46-60
1
10%
2
15%
61-75
2
20%
4
31%
76-90

Пропущено

7
7
1 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
1
14%
46-60
2
29%
2
29%
61-75
2
29%
4
57%
76-90

Забито

20
21
11 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 12
8 Не забивали 8
2
10%
3
14%
1-15
5
25%
2
10%
16-30
4
20%
4
19%
31-45
2
10%
3
14%
46-60
1
5%
3
14%
61-75
6
30%
6
29%
76-90

Пропущено

24
17
9 В 1-м тайме 2
15 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 15
2
8%
0
0%
1-15
2
8%
1
6%
16-30
5
21%
1
6%
31-45
3
13%
2
12%
46-60
6
25%
6
35%
61-75
6
25%
7
41%
76-90

Результаты последних матчей

Райо Вальекано
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Жирона - Райо Вальекано 3:1 Уэска - Райо Вальекано 0:2 Хетафе - Райо Вальекано 0:2 Райо Вальекано - Валенсия 0:1
Осасуна - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Сельта 0:0 Еклано - Райо Вальекано 0:2 Атлетик Б - Райо Вальекано 4:0 Райо Вальекано - Барселона 1:1 Райо Вальекано - Жирона 1:2 Реал Мадрид - Райо Вальекано 0:0 Атлетико Лугонес - Райо Вальекано 0:6 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 2:2 Лас-Пальмас - Райо Вальекано 0:1 Севилья - Райо Вальекано 2:2 Райо Вальекано - Мальорка 2:2 Кадис - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Вильярреал 1:1 Райо Вальекано - Алавес 2:0 Алькоркон - Райо Вальекано 2:2
Лас-Пальмас
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Лас-Пальмас - Вильярреал 3:0 Тенерифе - Лас-Пальмас 2:0 Лас-Пальмас - Барселона 1:2 Атлетик Б - Лас-Пальмас 1:0
Лас-Пальмас - Кадис 1:1 Алавес - Лас-Пальмас 0:1 Туделано - Лас-Пальмас 1:2 Лас-Пальмас - Хетафе 2:0 Бетис - Лас-Пальмас 1:0 Осасуна - Лас-Пальмас 1:1 Лас-Пальмас - Атлетико М 2:1 Манакор - Лас-Пальмас 0:3 Альмерия - Лас-Пальмас 1:2 Лас-Пальмас - Райо Вальекано 0:1 Вильярреал - Лас-Пальмас 1:2 Лас-Пальмас - Сельта 2:1 Реал Мадрид - Лас-Пальмас 2:0 Лас-Пальмас - Гранада 1:0 Севилья - Лас-Пальмас 1:0 Атлетико Пасо - Лас-Пальмас 1:0

Результаты матчей

Райо Вальекано
Лас-Пальмас

Точный счет

1:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:7
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

0:2
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
1:0
5 раз 45%
1:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
2
4 раза 40%
1
1 раз 10%
0
6 раз 55%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%

Точный счет

0:2
4 раза 20%
0:0
3 раза 15%
2:2
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
0:7
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:0
6 раз 29%
1:1
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
9 раз 45%
2
7 раз 35%
1
4 раза 20%
0
8 раз 38%
1
6 раз 29%
2
6 раз 29%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Райо Вальекано
Лас-Пальмас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
8
2
3
7
1.5
4
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
5
6
4
6
1.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
9
0.5
Больше Меньше
13
8
7
13
1.5
7
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 20 15 4 1 46 - 24 49
2.
Реал Мадрид
 Заявка 19 15 3 1 40 - 11 48
3.
Барселона
 Заявка 19 12 5 2 36 - 22 41
4.
Атлетик Б
 Заявка 20 12 5 3 38 - 20 41
5.
Атлетико М
 Заявка 19 12 2 5 39 - 23 38
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 20 8 8 4 31 - 21 32
7.
Бетис
 Заявка 20 7 10 3 22 - 20 31
8.
Лас-Пальмас
 Заявка 21 9 4 8 21 - 17 31
9.
Валенсия
 Заявка 20 8 5 7 26 - 24 29
10.
Хетафе
 Заявка 19 6 8 5 24 - 25 26
11.
Райо Вальекано
 Заявка 20 5 8 7 18 - 26 23
12.
Алавес
 Заявка 21 6 5 10 19 - 27 23
13.
Осасуна
 Заявка 19 6 4 9 22 - 29 22
14.
Вильярреал
 0:0 Заявка 21 5 5 11 27 - 41 20
15.
Мальорка
 0:0 Заявка 21 3 11 7 18 - 24 20
16.
Сельта
 Заявка 20 3 8 9 21 - 30 17
17.
Севилья
 Заявка 20 3 7 10 25 - 30 16
18.
Кадис
 Заявка 21 2 9 10 15 - 31 15
19.
Гранада
 Заявка 20 2 5 13 22 - 41 11
20.
Альмерия
 Заявка 20 0 6 14 19 - 43 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 10 9 1 0 23 - 11 28
2.
Атлетик Б
 Заявка 11 8 2 1 27 - 12 26
3.
Реал Мадрид
 Заявка 9 8 1 0 22 - 4 25
4.
Жирона
 Заявка 10 8 1 1 25 - 13 25
5.
Барселона
 Заявка 10 8 0 2 21 - 11 24
6.
Бетис
 Заявка 10 6 4 0 13 - 4 22
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 10 5 4 1 18 - 11 19
8.
Хетафе
 Заявка 9 5 3 1 9 - 6 18
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 10 5 3 2 13 - 7 18
10.
Валенсия
 Заявка 9 5 2 2 12 - 5 17
11.
Алавес
 Заявка 10 5 1 4 11 - 11 16
12.
Мальорка
 0:0 Заявка 10 2 7 1 9 - 8 13
13.
Осасуна
 Заявка 10 3 3 4 9 - 12 12
14.
Кадис
 Заявка 10 2 5 3 9 - 13 11
15.
Вильярреал
 0:0 Заявка 11 3 2 6 17 - 21 11
16.
Гранада
 Заявка 10 2 4 4 14 - 19 10
17.
Сельта
 Заявка 10 2 4 4 8 - 13 10
18.
Севилья
 Заявка 11 2 4 5 15 - 18 10
19.
Райо Вальекано
 Заявка 10 1 5 4 9 - 18 8
20.
Альмерия
 Заявка 10 0 5 5 10 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 10 7 3 0 21 - 11 24
2.
Реал Мадрид
 Заявка 10 7 2 1 18 - 7 23
3.
Барселона
 Заявка 9 4 5 0 15 - 11 17
4.
Атлетик Б
 Заявка 9 4 3 2 11 - 8 15
5.
Райо Вальекано
 Заявка 10 4 3 3 9 - 8 15
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 10 3 4 3 13 - 10 13
7.
Лас-Пальмас
 Заявка 11 4 1 6 8 - 10 13
8.
Валенсия
 Заявка 11 3 3 5 14 - 19 12
9.
Атлетико М
 Заявка 9 3 1 5 16 - 12 10
10.
Осасуна
 Заявка 9 3 1 5 13 - 17 10
11.
Вильярреал
 0:0 Заявка 10 2 3 5 10 - 20 9
12.
Бетис
 Заявка 10 1 6 3 9 - 16 9
13.
Хетафе
 Заявка 10 1 5 4 15 - 19 8
14.
Сельта
 Заявка 10 1 4 5 13 - 17 7
15.
Мальорка
 0:0 Заявка 11 1 4 6 9 - 16 7
16.
Алавес
 Заявка 11 1 4 6 8 - 16 7
17.
Севилья
 Заявка 9 1 3 5 10 - 12 6
18.
Кадис
 Заявка 11 0 4 7 6 - 18 4
19.
Гранада
 Заявка 10 0 1 9 8 - 22 1
20.
Альмерия
 Заявка 10 0 1 9 9 - 25 1
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 13 (2)
Атлетико М Мората Альваро 12 (1)
Хетафе Майораль Борха 12 (1)
Жирона Довбик Артём 11 (5)
Атлетико М Гризманн Антуан 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 12
Кадис Алькарас Рубен 10
Хетафе Дьене Даконам 1 8
Гранада Гумбау Херард 9
Кадис Хименес Фали 9
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы 121
    Райо Вальекано 68.6% (83)
    X 24% (29)
    Лас-Пальмас 7.4% (9)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Райо Вальекано 0:2 Лас-Пальмас

    Исход игры
    Райо Вальекано
    68.6% (83)
    Ничья
    24% (29)
    Лас-Пальмас
    7.4% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.59% (42)
    Меньше
    64.41% (76)
    Обе команды забьют
    Да
    55.93% (66)
    Нет
    44.07% (52)
    Популярный счёт
    2:1 Райо Вальекано
    30.6% (37)
    1:0 Райо Вальекано
    29.8% (36)
    1:1 Ничья
    20.7% (25)
    2:0 Райо Вальекано
    6.6% (8)
    1:2 Лас-Пальмас
    3.3% (4)