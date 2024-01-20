Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

89' Матч возобновлен

89' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' Бенито Рамирес не смог попасть в створ ударом издали

87' Лежён Флорьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Г О О О О Л - Отличный черпачок правой ногой сделал Муньос Хави из команды Лас-Пальмас

83' Матч возобновлен

82' Тактическая замена. Эспино Альфонсо уходит с поля и его заменяет Pep Chavarria

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

80' Удар от ворот произведет Лас-Пальмас

80' Судье надоело, что Вальес Альваро тянет время и он наказал его горчичником

79' Удар от ворот произведет Лас-Пальмас

79' Эрнандес Аридане выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Вальес Альваро взял и забрал мяч на выходе

75' Оооо... вот это был удар! Де Фрутос Хорхе должен был забить с этой позиции.

75' Де Фрутос Хорхе пробует нанести удар издали, но Alvaro Valles ловит мяч

75' Игрок из команды Райо Вальекано делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

74' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Димитриевски Столе взял и забрал мяч на выходе

73' Лопес Унаи навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

72' Удар от ворот произведет Лас-Пальмас

71' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Суарес Алехандро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Лежён Флорьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Эрнандес Аридане выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Херцог Хуанма выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Удар от ворот произведет Лас-Пальмас

66' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Кардона Серхи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Паласон Иси навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

63' Матч возобновлен

63' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

62' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Муньос Хави пробует нанести удар издали, но Столе Димитриевски держит все под контролем

60' Гарсия Альваро Ривера завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!

59' Удар от ворот произведет Лас-Пальмас

58' Вальес Альваро взял и забрал мяч на выходе

58' Лопес Унаи пробует нанести удар издали, но Alvaro Valles держит все под контролем

56' Эспино Альфонсо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Кардона Серхи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Матч возобновится спорным мячом

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Родригес Кирьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Удар от ворот произведет Лас-Пальмас

51' Эспино Альфонсо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

49' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Удар от ворот произведет Лас-Пальмас

49' Лопес Унаи не смог попасть в створ ударом издали

47' Сегодняшная посещаемость составляет 12477 болельщиков

47' Димитриевски Столе взял и забрал мяч на выходе

46' Херцог Хуанма выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Лопес Унаи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.