Тур: 21. Стадион: Кампо де Вальекас. Зрители: 12477 Главный судья: Мелеро Марио
0:2
Конец матча
0'
17' Желтая карточкаБалью Иван
0:1
35' ГолМолейро Альберто
76' Желтая карточкаГарсия Альваро
80' Желтая карточкаВальес Альваро
81' Вторая желтая карточкаГарсия Альваро
0:2
83' ГолМуньос Хави
90'+5
Ход матча
17'
35'
0:1
76'
80'
81'
83'
0:2
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
10 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 5
-
12 Угловые 0
-
9 Офсайды 5
-
19 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
368 Количество передач 517
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
20
Балью
Иван
17
Лопес
Унаи
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Балью ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Лопес УнаиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Мумин АбдулЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Нтекья РандиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Родригес Франсиско
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Мармол МикаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
19 Кардона МаркЗащитник
-
12 Луаодис ЭнзоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
16 Каба СориНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пимьента Гарсия
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Не уточняется
История личных встреч
Райо Вальекано
Лас-Пальмас
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
60%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы
16 матчей
43.8%
37.5%
18.7%
7 побед 6 ничьих 3 победы
Первый тайм
31.3%
62.5%
6.2%
5 побед 10 ничьих 1 победа
Второй тайм
31.3%
43.8%
24.9%
5 побед 7 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
6
Голов в среднем за матч
1.63
0.75
Среднее время на гол
55
120
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
0.88
0.63
Среднее время на гол
102
144
Всего голов
20
11
Голов в среднем за матч
1.25
0.69
Тотал матчей
2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
72
130
Бомбардиры внутри турнира
Райо Вальекано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарсия Альваро Ривера
|4
|0.2
|Камелло Серхио
|2
|0.1
|Паласон Иси
|2 (2)
|0.1
|Бебе Тьягу
|2 (1)
|0.1
|Лопес Унаи
|1
|0.05
|Нтекья Ранди
|1 (1)
|0.05
|Мумин Абдул
|1
|0.05
|Де Фрутос Хорхе
|1
|0.05
|Сисс Пате
|1
|0.05
|Перес Кике
|1
|0.05
|Валентин Оскар
|1
|0.05
|Фалькао Радамель
|1 (1)
|0.05
|Рауль де Томас
|0
|0
|Лежён Флорьян
|0
|0
Лас-Пальмас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родригес Кирьян
|5
|0.24
|Молейро Альберто
|2
|0.1
|Мунир Эль-Хаддади
|2
|0.1
|Виера Хонатан
|2 (2)
|0.1
|Кардона Марк
|2 (1)
|0.1
|Муньос Хави
|1
|0.05
|Каба Сори
|1
|0.05
|Бенито Рамирес
|1
|0.05
|Эррера Кристиан
|1
|0.05
|Пехиньо Франсиско
|1
|0.05
|Араухо Хулиан
|1
|0.05
|Коко Сауль
|1
|0.05
|Херцог Хуанма
|1
|0.05
|Рамирес Сандро
|0
|0
|Парк Марвин
|0
|0
|Кардона Серхи
|0
|0
Карточки
Райо Вальекано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарсия Альваро Ривера
|6
|1
|Эспино Альфонсо
|7
|0
|Сисс Пате
|5
|0
|Перес Кике
|5
|0
|Валентин Оскар
|3
|1
|Лежён Флорьян
|4
|0
|Лопес Унаи
|4
|0
|Рауль де Томас
|3
|0
|Эрнандес Аридане
|3
|0
|Мумин Абдул
|1
|1
|Трехо Оскар
|2
|0
|Фалькао Радамель
|2
|0
|Балью Иван
|2
|0
|Паласон Иси
|2
|0
|Камелло Серхио
|2
|0
|Родригес Франсиско
|1
|0
|Бебе Тьягу
|1
|0
|Димитриевски Столе
|1
|0
|Нтекья Ранди
|1
|0
|Ратиу Андрей
|1
|0
|Чаваррия Пеп
|1
|0
Лас-Пальмас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кардона Серхи
|7
|0
|Родригес Кирьян
|6
|0
|Мармол Мика
|3
|1
|Муньос Хави
|4
|0
|Суарес Алехандро
|4
|0
|Араухо Хулиан
|4
|0
|Коко Сауль
|3
|0
|Перроне Максимо
|3
|0
|Мунир Эль-Хаддади
|2
|0
|Каба Сори
|2
|0
|Луаодис Энзо
|2
|0
|Парк Марвин
|2
|0
|Синкгравен Дэйли
|0
|1
|Виера Хонатан
|1
|0
|Эррера Кристиан
|1
|0
|Мфулу Оменуке
|1
|0
|Лемос Альваро
|1
|0
|Кардона Марк
|1
|0
|Вальес Альваро
|1
|0
|Херцог Хуанма
|1
|0
Результаты матчей
Райо Вальекано
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Лас-Пальмас
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (5)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
8
1
Райо Вальекано
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Лас-Пальмас
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
9
12
Райо Вальекано
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
15% (3)
60% (12)
25% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
35% (7)
40% (8)
Лас-Пальмас
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
19% (4)
48% (10)
33% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
29% (6)
48% (10)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
7
9
Волевые победы
5
5
Упущенные победы
17
13
Голы по времени матча
Забито
10
8
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
14 Не забивали 16
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
1
13%
16-30
3
30%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
4
40%
2
25%
76-90
Пропущено
17
10
8 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
2
12%
0
0%
1-15
1
6%
1
10%
16-30
5
29%
29%
1
10%
31-45
1
6%
1
10%
46-60
4
24%
4
40%
61-75
4
24%
3
30%
76-90
Забито
10
13
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 7
14 Не забивали 13
0
0%
3
23%
1-15
4
40%
1
8%
16-30
1
10%
1
8%
31-45
2
20%
2
15%
46-60
1
10%
2
15%
61-75
2
20%
4
31%
76-90
Пропущено
7
7
1 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
1
14%
46-60
2
29%
2
29%
61-75
2
29%
4
57%
76-90
Забито
20
21
11 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 12
8 Не забивали 8
2
10%
3
14%
1-15
5
25%
2
10%
16-30
4
20%
4
19%
31-45
2
10%
3
14%
46-60
1
5%
3
14%
61-75
6
30%
6
29%
76-90
Пропущено
24
17
9 В 1-м тайме 2
15 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 15
2
8%
0
0%
1-15
2
8%
1
6%
16-30
5
21%
1
6%
31-45
3
13%
2
12%
46-60
6
25%
6
35%
61-75
6
25%
7
41%
76-90
Результаты последних матчей
Райо Вальекано
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Жирона - Райо Вальекано 3:1 Уэска - Райо Вальекано 0:2 Хетафе - Райо Вальекано 0:2 Райо Вальекано - Валенсия 0:1
Осасуна - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Сельта 0:0 Еклано - Райо Вальекано 0:2 Атлетик Б - Райо Вальекано 4:0 Райо Вальекано - Барселона 1:1 Райо Вальекано - Жирона 1:2 Реал Мадрид - Райо Вальекано 0:0 Атлетико Лугонес - Райо Вальекано 0:6 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 2:2 Лас-Пальмас - Райо Вальекано 0:1 Севилья - Райо Вальекано 2:2 Райо Вальекано - Мальорка 2:2 Кадис - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Вильярреал 1:1 Райо Вальекано - Алавес 2:0 Алькоркон - Райо Вальекано 2:2
Лас-Пальмас
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Лас-Пальмас - Вильярреал 3:0 Тенерифе - Лас-Пальмас 2:0 Лас-Пальмас - Барселона 1:2 Атлетик Б - Лас-Пальмас 1:0
Лас-Пальмас - Кадис 1:1 Алавес - Лас-Пальмас 0:1 Туделано - Лас-Пальмас 1:2 Лас-Пальмас - Хетафе 2:0 Бетис - Лас-Пальмас 1:0 Осасуна - Лас-Пальмас 1:1 Лас-Пальмас - Атлетико М 2:1 Манакор - Лас-Пальмас 0:3 Альмерия - Лас-Пальмас 1:2 Лас-Пальмас - Райо Вальекано 0:1 Вильярреал - Лас-Пальмас 1:2 Лас-Пальмас - Сельта 2:1 Реал Мадрид - Лас-Пальмас 2:0 Лас-Пальмас - Гранада 1:0 Севилья - Лас-Пальмас 1:0 Атлетико Пасо - Лас-Пальмас 1:0
Результаты матчей
Райо Вальекано
Лас-Пальмас
Точный счет
1:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:7
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
0:2
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
1:0
5 раз 45%
1:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
2
4 раза 40%
1
1 раз 10%
0
6 раз 55%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
Точный счет
0:2
4 раза 20%
0:0
3 раза 15%
2:2
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
0:7
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:0
6 раз 29%
1:1
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
Точное количество голов
0
9 раз 45%
2
7 раз 35%
1
4 раза 20%
0
8 раз 38%
1
6 раз 29%
2
6 раз 29%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Райо Вальекано
Лас-Пальмас
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
82
37
46
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
56
46
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
119
Больше Меньше
138
713
714
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|15
|4
|1
|46 - 24
|49
|2.
|Заявка
|19
|15
|3
|1
|40 - 11
|48
|3.
|Заявка
|19
|12
|5
|2
|36 - 22
|41
|4.
|Заявка
|20
|12
|5
|3
|38 - 20
|41
|5.
|Заявка
|19
|12
|2
|5
|39 - 23
|38
|6.
|Заявка
|20
|8
|8
|4
|31 - 21
|32
|7.
|Заявка
|20
|7
|10
|3
|22 - 20
|31
|8.
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|21 - 17
|31
|9.
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|26 - 24
|29
|10.
|Заявка
|19
|6
|8
|5
|24 - 25
|26
|11.
|Заявка
|20
|5
|8
|7
|18 - 26
|23
|12.
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|19 - 27
|23
|13.
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|22 - 29
|22
|14.
|0:0 Заявка
|21
|5
|5
|11
|27 - 41
|20
|15.
|0:0 Заявка
|21
|3
|11
|7
|18 - 24
|20
|16.
|Заявка
|20
|3
|8
|9
|21 - 30
|17
|17.
|Заявка
|20
|3
|7
|10
|25 - 30
|16
|18.
|Заявка
|21
|2
|9
|10
|15 - 31
|15
|19.
|Заявка
|20
|2
|5
|13
|22 - 41
|11
|20.
|Заявка
|20
|0
|6
|14
|19 - 43
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|23 - 11
|28
|2.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|27 - 12
|26
|3.
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|22 - 4
|25
|4.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|25 - 13
|25
|5.
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|21 - 11
|24
|6.
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|13 - 4
|22
|7.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|18 - 11
|19
|8.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|9 - 6
|18
|9.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|13 - 7
|18
|10.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|12 - 5
|17
|11.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|11 - 11
|16
|12.
|0:0 Заявка
|10
|2
|7
|1
|9 - 8
|13
|13.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|9 - 12
|12
|14.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|9 - 13
|11
|15.
|0:0 Заявка
|11
|3
|2
|6
|17 - 21
|11
|16.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|14 - 19
|10
|17.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 13
|10
|18.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|15 - 18
|10
|19.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|9 - 18
|8
|20.
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|10 - 18
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|21 - 11
|24
|2.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|18 - 7
|23
|3.
|Заявка
|9
|4
|5
|0
|15 - 11
|17
|4.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|11 - 8
|15
|5.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|9 - 8
|15
|6.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|13 - 10
|13
|7.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|8 - 10
|13
|8.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 19
|12
|9.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|16 - 12
|10
|10.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|13 - 17
|10
|11.
|0:0 Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 20
|9
|12.
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|9 - 16
|9
|13.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|15 - 19
|8
|14.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|13 - 17
|7
|15.
|0:0 Заявка
|11
|1
|4
|6
|9 - 16
|7
|16.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|8 - 16
|7
|17.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|10 - 12
|6
|18.
|Заявка
|11
|0
|4
|7
|6 - 18
|4
|19.
|Заявка
|10
|0
|1
|9
|8 - 22
|1
|20.
|Заявка
|10
|0
|1
|9
|9 - 25
|1
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|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|13 (2)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|12 (1)
|Хетафе
|Майораль Борха
|12 (1)
|Жирона
|Довбик Артём
|11 (5)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|11 (3)
|Кадис
|Алехо Иван
|12
|Кадис
|Алькарас Рубен
|10
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 8
|Гранада
|Гумбау Херард
|9
|Кадис
|Хименес Фали
|9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Райо Вальекано 0:2 Лас-Пальмас
Исход игры
Райо Вальекано
68.6% (83)
Ничья
24% (29)
Лас-Пальмас
7.4% (9)
Тотал 2.5
Больше
35.59% (42)
Меньше
64.41% (76)
Обе команды забьют
Да
55.93% (66)
Нет
44.07% (52)
Популярный счёт
2:1 Райо Вальекано
30.6% (37)
1:0 Райо Вальекано
29.8% (36)
1:1 Ничья
20.7% (25)
2:0 Райо Вальекано
6.6% (8)
1:2 Лас-Пальмас
3.3% (4)