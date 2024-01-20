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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 21. Стадион: . Главный судья: Пулидо Хуан Луис
Валенсия
 
Позже
Атлетик Б
Прогнозы 122
Валенсия 26.2% (32)
X 39.3% (48)
Атлетик Б 34.4% (42)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Валенсия
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
25
Мамардашвили
Георгий
20
Фулкье
Димитри
3
Москера
Кристиан
5
Габриэль
Паулиста
14
Гайя
Хосе
6
Гильямон
Уго
18
Пепелу
23
Перес
Фран
7
Каньос
Серхи
16
Ногуэроль
Диего
Лопес
9
Дуро
Уго
1
Унай
Симон
15
Лекуе
Иньиго
3
Вивиан
Даниэль
4
Паредес
Айтор
17
Юри
Берчиче
24
Прадос
Беньят
21
Эррера
Андер
7
Беренгер
Алекс
8
Сансет
Ойян
11
Уильямс
Нико
12
Гурусета
Горка
Валенсия
4-4-2
Атлетик Б
4-2-3-1

История личных встреч

Валенсия
Атлетик Б

18 матчей

72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

72.2%
33.3%
13 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
33.3%
11.1%
10 побед 6 ничьих 0 побед

19 матчей

42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 11 побед

Первый тайм

36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 11 побед

Второй тайм

36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 14 побед

37 матчей

35.1%
35.1%
29.8%
13 побед 13 ничьих 11 побед

Первый тайм

35.1%
35.1%
29.8%
13 побед 13 ничьих 11 побед

Второй тайм

27%
35.1%
37.9%
10 побед 13 ничьих 14 побед

История матчей

ЛЛ
2:2
ЛЛ
1:2
КК
1:3
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:0
КК
1:0
КК
1:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:2
ЛЛ
0:2
ЛЛ
0:1
П
2:0
П
0:0
П
1:1
П
3:2
П
2:0
П
2:1
ЛЕ
2:1
ЛЕ
1:0
П
0:3
П
3:1
П
1:1
П
0:0
П
1:1
П
1:1
П
1:0
П
3:2
П
0:3
П
1:1
П
1:2
П
2:1
П
2:0
П
1:2
П
2:0
П
3:2
ПД
5:1

Голы

Всего голов

26
20

Голов в среднем за матч

1.44
1.05

Среднее время на гол

62
85

Всего голов

25
21

Голов в среднем за матч

1.32
1.17

Среднее время на гол

68
77

Всего голов

51
41

Голов в среднем за матч

1.38
1.11

Тотал матчей

2.5
34
Больше 92%
Меньше 8%
3
29
Больше 78%
Меньше 22%
8
16
Больше 43%
Меньше 57%
21
8
Больше 22%
Меньше 78%
29
4
Больше 11%
Меньше 89%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
36

Среднее время на гол

65
81

Бомбардиры внутри турнира

Валенсия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуро Уго 8 0.4
Герра Хавьер 4 0.2
Пепелу 4 (4) 0.2
Ногуэроль Диего Лопес 3 0.15
Перес Фран 1 0.05
Гайя Хосе 1 0.05
Каньос Серхи 1 0.05
Васкес Хесус 1 0.05
Яремчук Роман 1 0.05
Дьякаби Муктар 1 0.05
Гильямон Уго 1 0.05
Корреа Тьерри 0 0
Гонсалес Уго 0 0
Амалла Селим 0 0
Алмейда Андре IV 0 0
Мари Альберто 0 0
Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уильямс Иньяки 8 0.4
Гурусета Горка 8 0.4
Беренгер Алекс 4 (1) 0.2
Уильямс Нико 3 0.15
Сансет Ойян 3 0.15
Весга Микель 3 (2) 0.15
Гомес Унаи 2 0.1
Де Маркос Оскар 1 0.05
Юри Берчиче 1 0.05
Руис Иньиго 1 0.05
Вильялибре Асьер 1 0.05
Гарсия Дани 1 0.05
Паредес Айтор 1 0.05
Эррера Андер 0 0
Лекуе Иньиго 0 0

Карточки

Валенсия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Габриэль Паулиста 5 1
Амалла Селим 4 1
Дьякаби Муктар 5 0
Перес Фран 4 0
Корреа Тьерри 2 1
Герра Хавьер 2 1
Гайя Хосе 3 0
Гильямон Уго 3 0
Фулкье Димитри 2 0
Пепелу 2 0
Дуро Уго 2 0
Озкаджар Дженк 2 0
Мамардашвили Георгий 2 0
Ногуэроль Диего Лопес 2 0
Бараха Рубен 1 0
Васкес Хесус 1 0
Москера Кристиан 1 0
Гасиоровски Ярек 1 0
Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сансет Ойян 1 2
Руис Иньиго 4 0
Паредес Айтор 4 0
Гарсия Рауль 3 0
Де Маркос Оскар 3 0
Гарсия Дани 3 0
Уильямс Иньяки 3 0
Вивиан Даниэль 3 0
Юри Берчиче 2 0
Эррера Андер 2 0
Гурусета Горка 2 0
Лекуе Иньиго 2 0
Беренгер Алекс 2 0
Унай Симон 2 0
Уильямс Нико 2 0
Муньяин Икер 1 0
Весга Микель 1 0
Йерай Альварес 1 0
Арес Малком 1 0
Гомес Унаи 1 0

Результаты матчей

Валенсия
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
78% (7)
0% (0)
Атлетик Б
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
9% (1)
64% (7)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

2
3
Валенсия
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Атлетик Б
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

11
2

Упущенные победы

12
26
Валенсия
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (8)
45% (9)
15% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
45% (9)
20% (4)
Атлетик Б
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (6)
35% (7)
35% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
20% (4)
55% (11)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

12
4

Упущенные победы

14
29

Голы по времени матча

Забито

12
12
7 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
13 Не забивали 14
3
25%
3
25%
1-15
2
17%
5
42%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
1
8%
46-60
2
17%
1
8%
61-75
1
8%
2
17%
76-90

Пропущено

5
7
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
2
29%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
1
20%
3
43%
76-90

Забито

15
26
4 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 8
11 Не забивали 10
3
20%
2
8%
1-15
0
0%
3
12%
16-30
1
7%
6
23%
31-45
3
20%
2
8%
46-60
4
27%
7
27%
61-75
4
27%
6
23%
76-90

Пропущено

18
13
6 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
2
11%
2
15%
1-15
1
6%
2
15%
16-30
3
17%
2
15%
31-45
4
22%
2
15%
46-60
2
11%
3
23%
61-75
6
33%
2
15%
76-90

Забито

27
38
11 В 1-м тайме 19
16 Во 2-м тайме 19
11 Забивали первыми 13
4 Не забивали 4
6
22%
5
13%
1-15
2
7%
8
21%
16-30
3
11%
6
16%
31-45
5
19%
3
8%
46-60
6
22%
8
21%
61-75
5
19%
8
21%
76-90

Пропущено

23
20
8 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 11
2
9%
2
10%
1-15
2
9%
3
15%
16-30
4
17%
2
10%
31-45
5
22%
4
20%
46-60
3
13%
4
20%
61-75
7
30%
5
25%
76-90

Результаты последних матчей

Валенсия
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Валенсия - Сельта 1:3 Кадис - Валенсия 1:4 Картахена - Валенсия 1:2 Валенсия - Вильярреал 3:1
Райо Вальекано - Валенсия 0:1 Валенсия - Барселона 1:1 Хетафе - Валенсия 1:0 Ароза - Валенсия 0:1 Жирона - Валенсия 2:1 Валенсия - Сельта 0:0 Реал Мадрид - Валенсия 5:1 Валенсия - Гранада 1:0 Логроньес - Валенсия 0:2 Атлетик Б - Валенсия 2:2 Валенсия - Кадис 2:0 Мальорка - Валенсия 1:1 Бетис - Валенсия 3:0 Валенсия - Реал Сосьедад 0:1 Альмерия - Валенсия 2:2 Валенсия - Атлетико М 3:0
Атлетик Б
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Атлетик Б - Алавес 2:0 Атлетик Б - Реал Сосьедад 2:1 Эйбар - Атлетик Б 0:3 Севилья - Атлетик Б 0:2
Атлетик Б - Лас-Пальмас 1:0 Атлетик Б - Атлетико М 2:0 Гранада - Атлетик Б 1:1 Кайон - Атлетик Б 0:3 Атлетик Б - Райо Вальекано 4:0 Жирона - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Сельта 4:3 Вильярреал - Атлетик Б 2:3 УЕ Руби - Атлетик Б 1:2 Атлетик Б - Валенсия 2:2 Барселона - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Альмерия 3:0 Реал Сосьедад - Атлетик Б 3:0 Атлетик Б - Хетафе 2:2 Алавес - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Кадис 3:0

Результаты матчей

Валенсия
Атлетик Б

Точный счет

1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
2:2
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
2
4 раза 36%
4
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
1
1 раз 9%

Точный счет

2:2
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
0:2
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
4
1 раз 9%
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:0
4 раза 20%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
0:2
4 раза 20%
3:0
3 раза 15%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 40%
0
5 раз 25%
2
4 раза 20%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
2
7 раз 35%
0
4 раза 20%
1
3 раза 15%
3
3 раза 15%
4
3 раза 15%

Тоталы голов в матче

Валенсия
Атлетик Б

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
10
1
3
6
1.5
9
2
2
7
2.5
5
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
6
3
4
7
1.5
4
5
1
10
2.5
1
8
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
5
0.5
Больше Меньше
16
4
7
13
1.5
13
7
3
17
2.5
6
14
1
19
3.5
3
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 20 15 4 1 46 - 24 49
2.
Реал Мадрид
 Заявка 19 15 3 1 40 - 11 48
3.
Барселона
 Заявка 19 12 5 2 36 - 22 41
4.
Атлетик Б
 Заявка 20 12 5 3 38 - 20 41
5.
Атлетико М
 Заявка 19 12 2 5 39 - 23 38
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 20 8 8 4 31 - 21 32
7.
Бетис
 Заявка 20 7 10 3 22 - 20 31
8.
Лас-Пальмас
 Заявка 21 9 4 8 21 - 17 31
9.
Валенсия
 Заявка 20 8 5 7 26 - 24 29
10.
Хетафе
 Заявка 19 6 8 5 24 - 25 26
11.
Райо Вальекано
 Заявка 20 5 8 7 18 - 26 23
12.
Алавес
 Заявка 21 6 5 10 19 - 27 23
13.
Осасуна
 Заявка 19 6 4 9 22 - 29 22
14.
Вильярреал
 Заявка 21 5 5 11 28 - 42 20
15.
Мальорка
 Заявка 21 3 11 7 19 - 25 20
16.
Сельта
 Заявка 20 3 8 9 21 - 30 17
17.
Севилья
 Заявка 20 3 7 10 25 - 30 16
18.
Кадис
 Заявка 21 2 9 10 15 - 31 15
19.
Гранада
 Заявка 20 2 5 13 22 - 41 11
20.
Альмерия
 Заявка 20 0 6 14 19 - 43 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 10 9 1 0 23 - 11 28
2.
Атлетик Б
 Заявка 11 8 2 1 27 - 12 26
3.
Реал Мадрид
 Заявка 9 8 1 0 22 - 4 25
4.
Жирона
 Заявка 10 8 1 1 25 - 13 25
5.
Барселона
 Заявка 10 8 0 2 21 - 11 24
6.
Бетис
 Заявка 10 6 4 0 13 - 4 22
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 10 5 4 1 18 - 11 19
8.
Хетафе
 Заявка 9 5 3 1 9 - 6 18
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 10 5 3 2 13 - 7 18
10.
Валенсия
 Заявка 9 5 2 2 12 - 5 17
11.
Алавес
 Заявка 10 5 1 4 11 - 11 16
12.
Мальорка
 Заявка 10 2 7 1 9 - 8 13
13.
Осасуна
 Заявка 10 3 3 4 9 - 12 12
14.
Кадис
 Заявка 10 2 5 3 9 - 13 11
15.
Вильярреал
 Заявка 11 3 2 6 18 - 22 11
16.
Гранада
 Заявка 10 2 4 4 14 - 19 10
17.
Сельта
 Заявка 10 2 4 4 8 - 13 10
18.
Севилья
 Заявка 11 2 4 5 15 - 18 10
19.
Райо Вальекано
 Заявка 10 1 5 4 9 - 18 8
20.
Альмерия
 Заявка 10 0 5 5 10 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 10 7 3 0 21 - 11 24
2.
Реал Мадрид
 Заявка 10 7 2 1 18 - 7 23
3.
Барселона
 Заявка 9 4 5 0 15 - 11 17
4.
Атлетик Б
 Заявка 9 4 3 2 11 - 8 15
5.
Райо Вальекано
 Заявка 10 4 3 3 9 - 8 15
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 10 3 4 3 13 - 10 13
7.
Лас-Пальмас
 Заявка 11 4 1 6 8 - 10 13
8.
Валенсия
 Заявка 11 3 3 5 14 - 19 12
9.
Атлетико М
 Заявка 9 3 1 5 16 - 12 10
10.
Осасуна
 Заявка 9 3 1 5 13 - 17 10
11.
Вильярреал
 Заявка 10 2 3 5 10 - 20 9
12.
Бетис
 Заявка 10 1 6 3 9 - 16 9
13.
Хетафе
 Заявка 10 1 5 4 15 - 19 8
14.
Сельта
 Заявка 10 1 4 5 13 - 17 7
15.
Мальорка
 Заявка 11 1 4 6 10 - 17 7
16.
Алавес
 Заявка 11 1 4 6 8 - 16 7
17.
Севилья
 Заявка 9 1 3 5 10 - 12 6
18.
Кадис
 Заявка 11 0 4 7 6 - 18 4
19.
Гранада
 Заявка 10 0 1 9 8 - 22 1
20.
Альмерия
 Заявка 10 0 1 9 9 - 25 1
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Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 13 (2)
Атлетико М Мората Альваро 12 (1)
Хетафе Майораль Борха 12 (1)
Жирона Довбик Артём 11 (5)
Атлетико М Гризманн Антуан 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 12
Кадис Алькарас Рубен 10
Хетафе Дьене Даконам 1 8
Гранада Гумбау Херард 9
Кадис Хименес Фали 9
Весь список
  • До матча
  • Добрый вечер, уважаемые болельщики. В одном из самых интересных поединков игрового дня испанской Примеры нас ждет противостояние между "Валенсией" и "Атлетиком" Бильбао. Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!
  • Текстовая онлайн трансляция матча Валенсия - Атлетик Б от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 января 2024, осталось 7 минут.

    Главный судья: Пулидо Хуан Луис

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 61 посетитеть LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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Прогнозы 122
Валенсия 26.2% (32)
X 39.3% (48)
Атлетик Б 34.4% (42)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Валенсия
Ничья
Атлетик Б
3.70
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3.55
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Валенсия - Атлетик Б

Исход игры
Валенсия
25.8% (32)
Ничья
39.5% (49)
Атлетик Б
34.7% (43)
Тотал 2.5
Больше
46.96% (54)
Меньше
53.04% (61)
Обе команды забьют
Да
85.22% (98)
Нет
14.78% (17)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.5% (44)
1:2 Атлетик Б
23.4% (29)
2:1 Валенсия
16.1% (20)
0:1 Атлетик Б
8.1% (10)
2:2 Ничья
3.2% (4)
1:0 Валенсия
3.2% (4)
2:0 Валенсия
1.6% (2)
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