Тур: 21. Стадион: Месталья.
-
Главный тренер: Бараха Рубен
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
-
Главный тренер: Вальверде Эрнесто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
История личных встреч
Валенсия
Атлетик Б
18 матчей
72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
72.2%
33.3%
13 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
33.3%
11.1%
10 побед 6 ничьих 0 побед
19 матчей
42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 11 побед
Первый тайм
36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 11 побед
Второй тайм
36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 14 побед
37 матчей
35.1%
35.1%
29.8%
13 побед 13 ничьих 11 побед
Первый тайм
35.1%
35.1%
29.8%
13 побед 13 ничьих 11 побед
Второй тайм
27%
35.1%
37.9%
10 побед 13 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
20
Голов в среднем за матч
1.44
1.05
Среднее время на гол
62
85
Всего голов
25
21
Голов в среднем за матч
1.32
1.17
Среднее время на гол
68
77
Всего голов
51
41
Голов в среднем за матч
1.38
1.11
Тотал матчей
2.5
34
Больше 92%
Меньше 8%
3
29
Больше 78%
Меньше 22%
8
16
Больше 43%
Меньше 57%
21
8
Больше 22%
Меньше 78%
29
4
Больше 11%
Меньше 89%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
Среднее время на гол
65
81
Бомбардиры внутри турнира
Валенсия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дуро Уго
|8
|0.4
|Герра Хавьер
|4
|0.2
|Пепелу
|4 (4)
|0.2
|Ногуэроль Диего Лопес
|3
|0.15
|Перес Фран
|1
|0.05
|Гайя Хосе
|1
|0.05
|Каньос Серхи
|1
|0.05
|Васкес Хесус
|1
|0.05
|Яремчук Роман
|1
|0.05
|Дьякаби Муктар
|1
|0.05
|Гильямон Уго
|1
|0.05
|Корреа Тьерри
|0
|0
|Гонсалес Уго
|0
|0
|Амалла Селим
|0
|0
|Алмейда Андре IV
|0
|0
|Мари Альберто
|0
|0
Атлетик Б
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уильямс Иньяки
|8
|0.4
|Гурусета Горка
|8
|0.4
|Беренгер Алекс
|4 (1)
|0.2
|Уильямс Нико
|3
|0.15
|Сансет Ойян
|3
|0.15
|Весга Микель
|3 (2)
|0.15
|Гомес Унаи
|2
|0.1
|Де Маркос Оскар
|1
|0.05
|Юри Берчиче
|1
|0.05
|Руис Иньиго
|1
|0.05
|Вильялибре Асьер
|1
|0.05
|Гарсия Дани
|1
|0.05
|Паредес Айтор
|1
|0.05
|Эррера Андер
|0
|0
|Лекуе Иньиго
|0
|0
Карточки
Валенсия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Габриэль Паулиста
|5
|1
|Амалла Селим
|4
|1
|Дьякаби Муктар
|5
|0
|Перес Фран
|4
|0
|Корреа Тьерри
|2
|1
|Герра Хавьер
|2
|1
|Гайя Хосе
|3
|0
|Гильямон Уго
|3
|0
|Фулкье Димитри
|2
|0
|Пепелу
|2
|0
|Дуро Уго
|2
|0
|Озкаджар Дженк
|2
|0
|Мамардашвили Георгий
|2
|0
|Ногуэроль Диего Лопес
|2
|0
|Бараха Рубен
|1
|0
|Васкес Хесус
|1
|0
|Москера Кристиан
|1
|0
|Гасиоровски Ярек
|1
|0
Атлетик Б
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сансет Ойян
|1
|2
|Руис Иньиго
|4
|0
|Паредес Айтор
|4
|0
|Гарсия Рауль
|3
|0
|Де Маркос Оскар
|3
|0
|Гарсия Дани
|3
|0
|Уильямс Иньяки
|3
|0
|Вивиан Даниэль
|3
|0
|Юри Берчиче
|2
|0
|Эррера Андер
|2
|0
|Гурусета Горка
|2
|0
|Лекуе Иньиго
|2
|0
|Беренгер Алекс
|2
|0
|Унай Симон
|2
|0
|Уильямс Нико
|2
|0
|Муньяин Икер
|1
|0
|Весга Микель
|1
|0
|Йерай Альварес
|1
|0
|Арес Малком
|1
|0
|Гомес Унаи
|1
|0
Результаты матчей
Валенсия
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
78% (7)
0% (0)
Атлетик Б
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
9% (1)
64% (7)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
2
3
Валенсия
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Атлетик Б
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
11
2
Упущенные победы
12
26
Валенсия
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (8)
45% (9)
15% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
45% (9)
20% (4)
Атлетик Б
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (6)
35% (7)
35% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
20% (4)
55% (11)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
12
4
Упущенные победы
14
29
Голы по времени матча
Забито
12
12
7 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
13 Не забивали 14
3
25%
3
25%
1-15
2
17%
5
42%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
1
8%
46-60
2
17%
1
8%
61-75
1
8%
2
17%
76-90
Пропущено
5
7
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
2
29%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
1
20%
3
43%
76-90
Забито
15
26
4 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 8
11 Не забивали 10
3
20%
2
8%
1-15
0
0%
3
12%
16-30
1
7%
6
23%
31-45
3
20%
2
8%
46-60
4
27%
7
27%
61-75
4
27%
6
23%
76-90
Пропущено
18
13
6 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
2
11%
2
15%
1-15
1
6%
2
15%
16-30
3
17%
2
15%
31-45
4
22%
2
15%
46-60
2
11%
3
23%
61-75
6
33%
2
15%
76-90
Забито
27
38
11 В 1-м тайме 19
16 Во 2-м тайме 19
11 Забивали первыми 13
4 Не забивали 4
6
22%
5
13%
1-15
2
7%
8
21%
16-30
3
11%
6
16%
31-45
5
19%
3
8%
46-60
6
22%
8
21%
61-75
5
19%
8
21%
76-90
Пропущено
23
20
8 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 11
2
9%
2
10%
1-15
2
9%
3
15%
16-30
4
17%
2
10%
31-45
5
22%
4
20%
46-60
3
13%
4
20%
61-75
7
30%
5
25%
76-90
Результаты последних матчей
Валенсия
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Валенсия - Сельта 1:3 Кадис - Валенсия 1:4 Картахена - Валенсия 1:2 Валенсия - Вильярреал 3:1
Райо Вальекано - Валенсия 0:1 Валенсия - Барселона 1:1 Хетафе - Валенсия 1:0 Ароза - Валенсия 0:1 Жирона - Валенсия 2:1 Валенсия - Сельта 0:0 Реал Мадрид - Валенсия 5:1 Валенсия - Гранада 1:0 Логроньес - Валенсия 0:2 Атлетик Б - Валенсия 2:2 Валенсия - Кадис 2:0 Мальорка - Валенсия 1:1 Бетис - Валенсия 3:0 Валенсия - Реал Сосьедад 0:1 Альмерия - Валенсия 2:2 Валенсия - Атлетико М 3:0
Атлетик Б
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Атлетик Б - Алавес 2:0 Атлетик Б - Реал Сосьедад 2:1 Эйбар - Атлетик Б 0:3 Севилья - Атлетик Б 0:2
Атлетик Б - Лас-Пальмас 1:0 Атлетик Б - Атлетико М 2:0 Гранада - Атлетик Б 1:1 Кайон - Атлетик Б 0:3 Атлетик Б - Райо Вальекано 4:0 Жирона - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Сельта 4:3 Вильярреал - Атлетик Б 2:3 УЕ Руби - Атлетик Б 1:2 Атлетик Б - Валенсия 2:2 Барселона - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Альмерия 3:0 Реал Сосьедад - Атлетик Б 3:0 Атлетик Б - Хетафе 2:2 Алавес - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Кадис 3:0
Результаты матчей
Валенсия
Атлетик Б
Точный счет
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
2:2
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
2
4 раза 36%
4
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
1
1 раз 9%
Точный счет
2:2
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
0:2
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
4
1 раз 9%
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:0
4 раза 20%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
0:2
4 раза 20%
3:0
3 раза 15%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 40%
0
5 раз 25%
2
4 раза 20%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
2
7 раз 35%
0
4 раза 20%
1
3 раза 15%
3
3 раза 15%
4
3 раза 15%
Тоталы голов в матче
Валенсия
Атлетик Б
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
101
36
92
27
56
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
63
47
45
110
18
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
155
Больше Меньше
164
713
137
317
614
119
317
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|15
|4
|1
|46 - 24
|49
|2.
|Заявка
|19
|15
|3
|1
|40 - 11
|48
|3.
|Заявка
|19
|12
|5
|2
|36 - 22
|41
|4.
|Заявка
|20
|12
|5
|3
|38 - 20
|41
|5.
|Заявка
|19
|12
|2
|5
|39 - 23
|38
|6.
|Заявка
|20
|8
|8
|4
|31 - 21
|32
|7.
|Заявка
|20
|7
|10
|3
|22 - 20
|31
|8.
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|26 - 24
|29
|9.
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|19 - 17
|28
|10.
|Заявка
|19
|6
|8
|5
|24 - 25
|26
|11.
|Заявка
|19
|5
|8
|6
|18 - 24
|23
|12.
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|22 - 29
|22
|13.
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|18 - 27
|20
|14.
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|27 - 41
|19
|15.
|Заявка
|20
|3
|10
|7
|18 - 24
|19
|16.
|Заявка
|20
|3
|8
|9
|21 - 30
|17
|17.
|Заявка
|20
|3
|7
|10
|25 - 30
|16
|18.
|Заявка
|20
|2
|9
|9
|15 - 30
|15
|19.
|Заявка
|20
|2
|5
|13
|22 - 41
|11
|20.
|Заявка
|20
|0
|6
|14
|19 - 43
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|23 - 11
|28
|2.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|27 - 12
|26
|3.
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|22 - 4
|25
|4.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|25 - 13
|25
|5.
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|21 - 11
|24
|6.
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|13 - 4
|22
|7.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|18 - 11
|19
|8.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|9 - 6
|18
|9.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|13 - 7
|18
|10.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|12 - 5
|17
|11.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 11
|13
|12.
|Заявка
|10
|2
|7
|1
|9 - 8
|13
|13.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|9 - 12
|12
|14.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|9 - 13
|11
|15.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|17 - 21
|10
|16.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|14 - 19
|10
|17.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 13
|10
|18.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|15 - 18
|10
|19.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|9 - 16
|8
|20.
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|10 - 18
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|21 - 11
|24
|2.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|18 - 7
|23
|3.
|Заявка
|9
|4
|5
|0
|15 - 11
|17
|4.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|11 - 8
|15
|5.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|9 - 8
|15
|6.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|13 - 10
|13
|7.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 19
|12
|8.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|16 - 12
|10
|9.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|13 - 17
|10
|10.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|6 - 10
|10
|11.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 20
|9
|12.
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|9 - 16
|9
|13.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|15 - 19
|8
|14.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|13 - 17
|7
|15.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|8 - 16
|7
|16.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|10 - 12
|6
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 16
|6
|18.
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|6 - 17
|4
|19.
|Заявка
|10
|0
|1
|9
|8 - 22
|1
|20.
|Заявка
|10
|0
|1
|9
|9 - 25
|1
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|Кадис
|Алехо Иван
|11
|Кадис
|Алькарас Рубен
|10
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 8
|Гранада
|Гумбау Херард
|9
|Хетафе
|Дамиан Суарес
|1 7
Прогнозы на матч Валенсия - Атлетик Б
Исход игры
Валенсия
30.8% (12)
Ничья
43.6% (17)
Атлетик Б
25.6% (10)
Тотал 2.5
Больше
48.65% (18)
Меньше
51.35% (19)
Обе команды забьют
Да
86.49% (32)
Нет
13.51% (5)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.9% (14)
2:1 Валенсия
20.5% (8)
1:2 Атлетик Б
17.9% (7)
2:2 Ничья
7.7% (3)
0:1 Атлетик Б
5.1% (2)
1:0 Валенсия
5.1% (2)
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