Тур: 21. Стадион: Балаидос. Главный судья: Фигероа Хорхе
0:1
Первый тайм: 39'
Ход матча
11'
15'
30'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 2
-
2 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
10
Аспас
Яго
20
Пачеко
Хон
23
Браис
Мендес
19
Умар
Садик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Аспас ЯгоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Васкес КевинЗащитник
- Полузащитник
-
33 Альварес УгоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Сотело ХьюгоПолузащитник
- Нападающий
-
27 Гарсия РаульНападающий
-
Главный тренер: Бенитес Рафаэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Вызван в сборную
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Пачеко ХонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Браис МендесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Умар СадикНападающий
- Запасные игроки
-
13 Марреро УнаиВратарь
- Защитник
-
17 Тирни КиранЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Марин ПаблоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Андре СилваНападающий
-
36 Jon Martin
-
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
История личных встреч
Сельта
Реал Сосьедад
13 матчей
46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
53.8%
69.2%
7 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
19 матчей
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед
Первый тайм
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Второй тайм
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед
32 матча
18.8%
37.5%
43.7%
6 побед 12 ничьих 14 побед
Первый тайм
21.9%
43.8%
34.3%
7 побед 14 ничьих 11 побед
Второй тайм
25%
34.4%
40.6%
8 побед 11 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
18
Голов в среднем за матч
1.19
1.13
Среднее время на гол
75
80
Всего голов
25
23
Голов в среднем за матч
1.56
1.44
Среднее время на гол
57
62
Всего голов
44
41
Голов в среднем за матч
1.38
1.28
Тотал матчей
2.5
31
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 78%
Меньше 22%
7
14
Больше 44%
Меньше 56%
18
9
Больше 28%
Меньше 72%
23
4
Больше 13%
Меньше 88%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
65
70
Бомбардиры внутри турнира
Сельта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ларсен Йорген
|7
|0.33
|Аспас Яго
|3 (1)
|0.14
|Дувикас Анастасиос
|3
|0.14
|Бамба Джонатан
|2
|0.1
|Сведберг Виллиот
|2
|0.1
|Нуньес Унай
|1
|0.05
|Мингеса Оскар
|1
|0.05
|Старфельт Карл
|1
|0.05
|Санчес Мануэль
|0
|0
|Де ла Торре Лука
|0
|0
Реал Сосьедад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оярсабаль Микель
|8 (2)
|0.38
|Кубо Такефуса
|6
|0.29
|Субименди Мартин
|4
|0.19
|Браис Мендес
|3
|0.14
|Барренечеа Андер
|3
|0.14
|Умар Садик
|2
|0.1
|Фернандес Карлос
|2 (1)
|0.1
|Мерино Микель
|1
|0.05
|Ле Норман Робен
|1
|0.05
|Траоре Амари
|0
|0
|Муньос Айхен
|0
|0
|Ариц Элустондо
|0
|0
|Тирни Киран
|0
|0
|Субельдия Игор
|0
|0
|Туррьентес Беньят
|0
|0
|Захарян Арсен
|0
|0
Карточки
Сельта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аспас Яго
|4
|1
|Нуньес Унай
|4
|0
|Тапия Ренато
|2
|1
|Де ла Торре Лука
|2
|1
|Васкес Кевин
|3
|0
|Гуаита Висенте
|2
|0
|Родригес Мигель
|2
|0
|Старфельт Карл
|2
|0
|Санчес Мануэль
|2
|0
|Пейнадо Франсиско
|2
|0
|Ларсен Йорген
|2
|0
|Мингеса Оскар
|2
|0
|Дотор Карлос
|2
|0
|Вильяр Иван
|0
|1
|Серви Франко
|1
|0
|Ристич Михайло
|1
|0
|Перес Карлес
|1
|0
|Дувикас Анастасиос
|1
|0
|Домингес Карлос
|1
|0
|Рафаэль Бенитес
|1
|0
Реал Сосьедад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ле Норман Робен
|7
|0
|Субельдия Игор
|7
|0
|Мерино Микель
|5
|0
|Траоре Амари
|5
|0
|Браис Мендес
|5
|0
|Ремиро Алехандро
|3
|1
|Фернандес Карлос
|3
|0
|Умар Садик
|3
|0
|Субименди Мартин
|3
|0
|Оярсабаль Микель
|2
|0
|Муньос Айхен
|2
|0
|Пачеко Хон
|2
|0
|Оласагасти Хон
|2
|0
|Ариц Элустондо
|1
|0
|Тирни Киран
|1
|0
|Кубо Такефуса
|1
|0
|Барренечеа Андер
|1
|0
|Туррьентес Беньят
|1
|0
|Урко Гонсалес
|1
|0
Результаты матчей
Сельта
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Реал Сосьедад
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
4
6
Сельта
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Реал Сосьедад
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
13
1
Упущенные победы
5
17
Сельта
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (5)
50% (10)
25% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
25% (5)
40% (8)
Реал Сосьедад
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
20% (4)
45% (9)
35% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
45% (9)
25% (5)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
14
2
Упущенные победы
9
23
Голы по времени матча
Забито
7
13
5 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
15 Не забивали 12
0
0%
1
8%
1-15
4
57%
0
0%
16-30
1
14%
6
46%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
1
14%
3
23%
76-90
Пропущено
14
10
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
2
14%
1
10%
1-15
3
21%
2
20%
16-30
2
14%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
3
21%
3
30%
76-90
Забито
13
17
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
13 Не забивали 12
1
8%
3
18%
1-15
3
23%
3
18%
16-30
2
15%
2
12%
31-45
2
15%
2
12%
46-60
2
15%
5
29%
29%
61-75
3
23%
2
12%
76-90
Пропущено
17
12
6 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
1
6%
1
8%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
4
24%
2
17%
31-45
3
18%
1
8%
46-60
1
6%
1
8%
61-75
7
41%
7
58%
76-90
Забито
20
30
11 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 10
8 Не забивали 4
1
5%
4
13%
1-15
7
35%
3
10%
16-30
3
15%
8
27%
31-45
3
15%
2
7%
46-60
2
10%
8
27%
61-75
4
20%
5
17%
76-90
Пропущено
31
22
13 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 7
17 Не пропускали 13
3
10%
2
9%
1-15
4
13%
2
9%
16-30
6
19%
4
18%
31-45
3
10%
3
14%
46-60
5
16%
1
5%
61-75
10
32%
10
45%
76-90
Результаты последних матчей
Сельта
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Валенсия - Сельта 1:3 Мальорка - Сельта 1:1 Аморебьета - Сельта 2:4 Сельта - Бетис 2:1
Вильярреал - Сельта 3:2 Сельта - Гранада 1:0 Райо Вальекано - Сельта 0:0 Сестао - Сельта 1:2 Сельта - Кадис 1:1 Валенсия - Сельта 0:0 Атлетик Б - Сельта 4:3 Сельта - Севилья 1:1 Турегано КФ - Сельта 0:4 Жирона - Сельта 1:0 Сельта - Атлетико М 0:3 Сельта - Хетафе 2:2 Лас-Пальмас - Сельта 2:1 Сельта - Алавес 1:1 Барселона - Сельта 3:2 Сельта - Мальорка 0:1
Реал Сосьедад
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Атлетик Б - Реал Сосьедад 2:1 Малага - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Алавес 1:1
Кадис - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Бетис 0:0 Интер Милан - Реал Сосьедад 0:0 Вильярреал - Реал Сосьедад 0:3 Андрач - Реал Сосьедад 0:1 Осасуна - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Ред Булл Зальцбург 0:0 Реал Сосьедад - Севилья 2:1 Альмерия - Реал Сосьедад 1:3 Реал Сосьедад - Бенфика 3:1 Реал Сосьедад - Барселона 0:1 Буньоль - Реал Сосьедад 0:1 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 2:2 Бенфика - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:1
Результаты матчей
Сельта
Реал Сосьедад
Точный счет
1:1
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Точный счет
0:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
2:1
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
Точный счет
1:1
5 раз 25%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
2:1
4 раза 20%
1:1
4 раза 20%
0:0
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
Точное количество голов
0
7 раз 35%
1
7 раз 35%
2
4 раза 20%
3
2 раза 10%
1
9 раз 45%
0
4 раза 20%
3
3 раза 15%
2
2 раза 10%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Сельта
Реал Сосьедад
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
82
28
46
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
82
46
37
28
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
137
Больше Меньше
164
614
713
218
515
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|15
|4
|1
|46 - 24
|49
|2.
|Заявка
|19
|15
|3
|1
|40 - 11
|48
|3.
|Заявка
|19
|12
|5
|2
|36 - 22
|41
|4.
|Заявка
|21
|12
|5
|4
|38 - 21
|41
|5.
|Заявка
|19
|12
|2
|5
|39 - 23
|38
|6.
|1:0 Заявка
|21
|9
|8
|4
|32 - 21
|35
|7.
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|27 - 24
|32
|8.
|Заявка
|20
|7
|10
|3
|22 - 20
|31
|9.
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|21 - 17
|31
|10.
|Заявка
|19
|6
|8
|5
|24 - 25
|26
|11.
|Заявка
|20
|5
|8
|7
|18 - 26
|23
|12.
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|19 - 27
|23
|13.
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|22 - 29
|22
|14.
|Заявка
|21
|5
|5
|11
|28 - 42
|20
|15.
|Заявка
|21
|3
|11
|7
|19 - 25
|20
|16.
|0:1 Заявка
|21
|3
|8
|10
|21 - 31
|17
|17.
|Заявка
|20
|3
|7
|10
|25 - 30
|16
|18.
|Заявка
|21
|2
|9
|10
|15 - 31
|15
|19.
|Заявка
|20
|2
|5
|13
|22 - 41
|11
|20.
|Заявка
|20
|0
|6
|14
|19 - 43
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|23 - 11
|28
|2.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|27 - 12
|26
|3.
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|22 - 4
|25
|4.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|25 - 13
|25
|5.
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|21 - 11
|24
|6.
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|13 - 4
|22
|7.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|13 - 5
|20
|8.
|1:0 Заявка
|10
|5
|4
|1
|18 - 11
|19
|9.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|9 - 6
|18
|10.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|13 - 7
|18
|11.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|11 - 11
|16
|12.
|Заявка
|10
|2
|7
|1
|9 - 8
|13
|13.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|9 - 12
|12
|14.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|9 - 13
|11
|15.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|18 - 22
|11
|16.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|14 - 19
|10
|17.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|15 - 18
|10
|18.
|0:1 Заявка
|11
|2
|4
|5
|8 - 14
|10
|19.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|9 - 18
|8
|20.
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|10 - 18
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|21 - 11
|24
|2.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|18 - 7
|23
|3.
|Заявка
|9
|4
|5
|0
|15 - 11
|17
|4.
|1:0 Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 10
|16
|5.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|11 - 9
|15
|6.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|9 - 8
|15
|7.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|8 - 10
|13
|8.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 19
|12
|9.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|16 - 12
|10
|10.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|13 - 17
|10
|11.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 20
|9
|12.
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|9 - 16
|9
|13.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|15 - 19
|8
|14.
|0:1 Заявка
|10
|1
|4
|5
|13 - 17
|7
|15.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|10 - 17
|7
|16.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|8 - 16
|7
|17.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|10 - 12
|6
|18.
|Заявка
|11
|0
|4
|7
|6 - 18
|4
|19.
|Заявка
|10
|0
|1
|9
|8 - 22
|1
|20.
|Заявка
|10
|0
|1
|9
|9 - 25
|1
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|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|13 (2)
|Атлетико М
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|12 (1)
|Хетафе
|Майораль Борха
|12 (1)
|Жирона
|Довбик Артём
|11 (5)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|11 (3)
|Кадис
|Алехо Иван
|12
|Кадис
|Алькарас Рубен
|10
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 8
|Гранада
|Гумбау Херард
|9
|Кадис
|Хименес Фали
|9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Сельта 0:1 Реал Сосьедад
Исход игры
Сельта
11.9% (15)
Ничья
40.5% (51)
Реал Сосьедад
47.6% (60)
Тотал 2.5
Больше
40.87% (47)
Меньше
59.13% (68)
Обе команды забьют
Да
77.39% (89)
Нет
22.61% (26)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.1% (43)
1:2 Реал Сосьедад
24.6% (31)
0:1 Реал Сосьедад
15.1% (19)
2:1 Сельта
6.3% (8)
2:2 Ничья
4% (5)
1:0 Сельта
2.4% (3)
0:2 Реал Сосьедад
2.4% (3)
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