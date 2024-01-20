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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 21. Стадион: . Главный судья: Фигероа Хорхе
Сельта
0:1
Первый тайм: 39'
Реал Сосьедад
0'
0:1
11' Гол
Браис Мендес
15' Желтая карточка
Родригес Мигель
30' Желтая карточка
Арамбуру Джон

Ход матча

11'
0:1
Браис Мендес
(Туррьентес Беньят)
15'
Родригес Мигель
 
30'
 
Арамбуру Джон
39'
 
Тирни Киран
Муньос Айхен

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Прогнозы 125
Сельта 12% (15)
X 40% (50)
Реал Сосьедад 48% (60)
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25
Гуаита
Висенте
3
Мингеса
Оскар
4
Нуньес
Унай
28
Домингес
Карлос
23
Санчес
Мануэль
29
Родригес
Мигель
5
Тапия
Ренато
6
Дотор
Карлос
14
Де
ла
Торре
Лука
10
Аспас
Яго
18
Ларсен
Йорген
1
Ремиро
Алехандро
5
Субельдия
Игор
24
Ле
Норман
Робен
20
Пачеко
Хон
39
Арамбуру
Джон
3
Муньос
Айхен
23
Браис
Мендес
16
Оласагасти
Хон
22
Туррьентес
Беньят
28
Магунаселая
Хон
19
Умар
Садик
Сельта
4-4-2
Реал Сосьедад
5-3-2

История личных встреч

Сельта
Реал Сосьедад

13 матчей

46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

53.8%
69.2%
7 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

19 матчей

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед

Первый тайм

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Второй тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед

32 матча

18.8%
37.5%
43.7%
6 побед 12 ничьих 14 побед

Первый тайм

21.9%
43.8%
34.3%
7 побед 14 ничьих 11 побед

Второй тайм

25%
34.4%
40.6%
8 побед 11 ничьих 13 побед

История матчей

ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:2
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:2
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:4
ЛЛ
0:1
ЛЛ
0:1
П
3:1
КК
2:0
П
2:1
КК
1:1
П
1:2
П
2:3
П
2:2
П
1:0
П
1:0
П
2:3
П
1:1
П
2:2
П
2:2
П
4:3
П
1:1
П
2:1
С
2:0
С
0:1
С
2:2
С
0:0
КК
2:0
С
1:1
С
1:1

Голы

Всего голов

19
18

Голов в среднем за матч

1.19
1.13

Среднее время на гол

75
80

Всего голов

25
23

Голов в среднем за матч

1.56
1.44

Среднее время на гол

57
62

Всего голов

44
41

Голов в среднем за матч

1.38
1.28

Тотал матчей

2.5
31
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 78%
Меньше 22%
7
14
Больше 44%
Меньше 56%
18
9
Больше 28%
Меньше 72%
23
4
Больше 13%
Меньше 88%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

65
70

Бомбардиры внутри турнира

Сельта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларсен Йорген 7 0.33
Аспас Яго 3 (1) 0.14
Дувикас Анастасиос 3 0.14
Бамба Джонатан 2 0.1
Сведберг Виллиот 2 0.1
Нуньес Унай 1 0.05
Мингеса Оскар 1 0.05
Старфельт Карл 1 0.05
Санчес Мануэль 0 0
Де ла Торре Лука 0 0
Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оярсабаль Микель 8 (2) 0.38
Кубо Такефуса 6 0.29
Субименди Мартин 4 0.19
Браис Мендес 3 0.14
Барренечеа Андер 3 0.14
Умар Садик 2 0.1
Фернандес Карлос 2 (1) 0.1
Мерино Микель 1 0.05
Ле Норман Робен 1 0.05
Траоре Амари 0 0
Муньос Айхен 0 0
Ариц Элустондо 0 0
Тирни Киран 0 0
Субельдия Игор 0 0
Туррьентес Беньят 0 0
Захарян Арсен 0 0

Карточки

Сельта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аспас Яго 4 1
Нуньес Унай 4 0
Тапия Ренато 2 1
Де ла Торре Лука 2 1
Васкес Кевин 3 0
Гуаита Висенте 2 0
Родригес Мигель 2 0
Старфельт Карл 2 0
Санчес Мануэль 2 0
Пейнадо Франсиско 2 0
Ларсен Йорген 2 0
Мингеса Оскар 2 0
Дотор Карлос 2 0
Вильяр Иван 0 1
Серви Франко 1 0
Ристич Михайло 1 0
Перес Карлес 1 0
Дувикас Анастасиос 1 0
Домингес Карлос 1 0
Рафаэль Бенитес 1 0
Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ле Норман Робен 7 0
Субельдия Игор 7 0
Мерино Микель 5 0
Траоре Амари 5 0
Браис Мендес 5 0
Ремиро Алехандро 3 1
Фернандес Карлос 3 0
Умар Садик 3 0
Субименди Мартин 3 0
Оярсабаль Микель 2 0
Муньос Айхен 2 0
Пачеко Хон 2 0
Оласагасти Хон 2 0
Ариц Элустондо 1 0
Тирни Киран 1 0
Кубо Такефуса 1 0
Барренечеа Андер 1 0
Туррьентес Беньят 1 0
Урко Гонсалес 1 0

Результаты матчей

Сельта
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Реал Сосьедад
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

4
6
Сельта
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Реал Сосьедад
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

13
1

Упущенные победы

5
17
Сельта
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (5)
50% (10)
25% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
25% (5)
40% (8)
Реал Сосьедад
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
20% (4)
45% (9)
35% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
45% (9)
25% (5)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

14
2

Упущенные победы

9
23

Голы по времени матча

Забито

7
13
5 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
15 Не забивали 12
0
0%
1
8%
1-15
4
57%
0
0%
16-30
1
14%
6
46%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
1
14%
3
23%
76-90

Пропущено

14
10
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
2
14%
1
10%
1-15
3
21%
2
20%
16-30
2
14%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
3
21%
3
30%
76-90

Забито

13
17
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
13 Не забивали 12
1
8%
3
18%
1-15
3
23%
3
18%
16-30
2
15%
2
12%
31-45
2
15%
2
12%
46-60
2
15%
5
29%
29%
61-75
3
23%
2
12%
76-90

Пропущено

17
12
6 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
1
6%
1
8%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
4
24%
2
17%
31-45
3
18%
1
8%
46-60
1
6%
1
8%
61-75
7
41%
7
58%
76-90

Забито

20
30
11 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 10
8 Не забивали 4
1
5%
4
13%
1-15
7
35%
3
10%
16-30
3
15%
8
27%
31-45
3
15%
2
7%
46-60
2
10%
8
27%
61-75
4
20%
5
17%
76-90

Пропущено

31
22
13 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 7
17 Не пропускали 13
3
10%
2
9%
1-15
4
13%
2
9%
16-30
6
19%
4
18%
31-45
3
10%
3
14%
46-60
5
16%
1
5%
61-75
10
32%
10
45%
76-90

Результаты последних матчей

Сельта
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Валенсия - Сельта 1:3 Мальорка - Сельта 1:1 Аморебьета - Сельта 2:4 Сельта - Бетис 2:1
Вильярреал - Сельта 3:2 Сельта - Гранада 1:0 Райо Вальекано - Сельта 0:0 Сестао - Сельта 1:2 Сельта - Кадис 1:1 Валенсия - Сельта 0:0 Атлетик Б - Сельта 4:3 Сельта - Севилья 1:1 Турегано КФ - Сельта 0:4 Жирона - Сельта 1:0 Сельта - Атлетико М 0:3 Сельта - Хетафе 2:2 Лас-Пальмас - Сельта 2:1 Сельта - Алавес 1:1 Барселона - Сельта 3:2 Сельта - Мальорка 0:1
Реал Сосьедад
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Атлетик Б - Реал Сосьедад 2:1 Малага - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Алавес 1:1
Кадис - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Бетис 0:0 Интер Милан - Реал Сосьедад 0:0 Вильярреал - Реал Сосьедад 0:3 Андрач - Реал Сосьедад 0:1 Осасуна - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Ред Булл Зальцбург 0:0 Реал Сосьедад - Севилья 2:1 Альмерия - Реал Сосьедад 1:3 Реал Сосьедад - Бенфика 3:1 Реал Сосьедад - Барселона 0:1 Буньоль - Реал Сосьедад 0:1 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 2:2 Бенфика - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:1

Результаты матчей

Сельта
Реал Сосьедад

Точный счет

1:1
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Точный счет

0:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
2:1
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%

Точный счет

1:1
5 раз 25%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
2:1
4 раза 20%
1:1
4 раза 20%
0:0
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%

Точное количество голов

0
7 раз 35%
1
7 раз 35%
2
4 раза 20%
3
2 раза 10%
1
9 раз 45%
0
4 раза 20%
3
3 раза 15%
2
2 раза 10%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Сельта
Реал Сосьедад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
8
2
2
8
1.5
4
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
8
2
4
6
1.5
3
7
2
8
2.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
7
0.5
Больше Меньше
16
4
6
14
1.5
7
13
2
18
2.5
5
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 20 15 4 1 46 - 24 49
2.
Реал Мадрид
 Заявка 19 15 3 1 40 - 11 48
3.
Барселона
 Заявка 19 12 5 2 36 - 22 41
4.
Атлетик Б
 Заявка 21 12 5 4 38 - 21 41
5.
Атлетико М
 Заявка 19 12 2 5 39 - 23 38
6.
Реал Сосьедад
 1:0 Заявка 21 9 8 4 32 - 21 35
7.
Валенсия
 Заявка 21 9 5 7 27 - 24 32
8.
Бетис
 Заявка 20 7 10 3 22 - 20 31
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 21 9 4 8 21 - 17 31
10.
Хетафе
 Заявка 19 6 8 5 24 - 25 26
11.
Райо Вальекано
 Заявка 20 5 8 7 18 - 26 23
12.
Алавес
 Заявка 21 6 5 10 19 - 27 23
13.
Осасуна
 Заявка 19 6 4 9 22 - 29 22
14.
Вильярреал
 Заявка 21 5 5 11 28 - 42 20
15.
Мальорка
 Заявка 21 3 11 7 19 - 25 20
16.
Сельта
 0:1 Заявка 21 3 8 10 21 - 31 17
17.
Севилья
 Заявка 20 3 7 10 25 - 30 16
18.
Кадис
 Заявка 21 2 9 10 15 - 31 15
19.
Гранада
 Заявка 20 2 5 13 22 - 41 11
20.
Альмерия
 Заявка 20 0 6 14 19 - 43 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 10 9 1 0 23 - 11 28
2.
Атлетик Б
 Заявка 11 8 2 1 27 - 12 26
3.
Реал Мадрид
 Заявка 9 8 1 0 22 - 4 25
4.
Жирона
 Заявка 10 8 1 1 25 - 13 25
5.
Барселона
 Заявка 10 8 0 2 21 - 11 24
6.
Бетис
 Заявка 10 6 4 0 13 - 4 22
7.
Валенсия
 Заявка 10 6 2 2 13 - 5 20
8.
Реал Сосьедад
 1:0 Заявка 10 5 4 1 18 - 11 19
9.
Хетафе
 Заявка 9 5 3 1 9 - 6 18
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 10 5 3 2 13 - 7 18
11.
Алавес
 Заявка 10 5 1 4 11 - 11 16
12.
Мальорка
 Заявка 10 2 7 1 9 - 8 13
13.
Осасуна
 Заявка 10 3 3 4 9 - 12 12
14.
Кадис
 Заявка 10 2 5 3 9 - 13 11
15.
Вильярреал
 Заявка 11 3 2 6 18 - 22 11
16.
Гранада
 Заявка 10 2 4 4 14 - 19 10
17.
Севилья
 Заявка 11 2 4 5 15 - 18 10
18.
Сельта
 0:1 Заявка 11 2 4 5 8 - 14 10
19.
Райо Вальекано
 Заявка 10 1 5 4 9 - 18 8
20.
Альмерия
 Заявка 10 0 5 5 10 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 10 7 3 0 21 - 11 24
2.
Реал Мадрид
 Заявка 10 7 2 1 18 - 7 23
3.
Барселона
 Заявка 9 4 5 0 15 - 11 17
4.
Реал Сосьедад
 1:0 Заявка 11 4 4 3 14 - 10 16
5.
Атлетик Б
 Заявка 10 4 3 3 11 - 9 15
6.
Райо Вальекано
 Заявка 10 4 3 3 9 - 8 15
7.
Лас-Пальмас
 Заявка 11 4 1 6 8 - 10 13
8.
Валенсия
 Заявка 11 3 3 5 14 - 19 12
9.
Атлетико М
 Заявка 9 3 1 5 16 - 12 10
10.
Осасуна
 Заявка 9 3 1 5 13 - 17 10
11.
Вильярреал
 Заявка 10 2 3 5 10 - 20 9
12.
Бетис
 Заявка 10 1 6 3 9 - 16 9
13.
Хетафе
 Заявка 10 1 5 4 15 - 19 8
14.
Сельта
 0:1 Заявка 10 1 4 5 13 - 17 7
15.
Мальорка
 Заявка 11 1 4 6 10 - 17 7
16.
Алавес
 Заявка 11 1 4 6 8 - 16 7
17.
Севилья
 Заявка 9 1 3 5 10 - 12 6
18.
Кадис
 Заявка 11 0 4 7 6 - 18 4
19.
Гранада
 Заявка 10 0 1 9 8 - 22 1
20.
Альмерия
 Заявка 10 0 1 9 9 - 25 1
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 13 (2)
Атлетико М Мората Альваро 12 (1)
Хетафе Майораль Борха 12 (1)
Жирона Довбик Артём 11 (5)
Атлетико М Гризманн Антуан 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 12
Кадис Алькарас Рубен 10
Хетафе Дьене Даконам 1 8
Гранада Гумбау Херард 9
Кадис Хименес Фали 9
Весь список
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    Прогнозы 125
    Сельта 12% (15)
    X 40% (50)
    Реал Сосьедад 48% (60)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Сельта
    Ничья
    Реал Сосьедад
    6.60
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    3.50
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    3.37
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Сельта 0:1 Реал Сосьедад

    Исход игры
    Сельта
    11.9% (15)
    Ничья
    40.5% (51)
    Реал Сосьедад
    47.6% (60)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.87% (47)
    Меньше
    59.13% (68)
    Обе команды забьют
    Да
    77.39% (89)
    Нет
    22.61% (26)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    34.1% (43)
    1:2 Реал Сосьедад
    24.6% (31)
    0:1 Реал Сосьедад
    15.1% (19)
    2:1 Сельта
    6.3% (8)
    2:2 Ничья
    4% (5)
    1:0 Сельта
    2.4% (3)
    0:2 Реал Сосьедад
    2.4% (3)
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