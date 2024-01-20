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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 21. Стадион: . Зрители: 20901 Главный судья: Фигероа Хорхе
Сельта
0:1
Конец матча
Реал Сосьедад
0'
0:1
11' Гол
Браис Мендес
15' Желтая карточка
Родригес Мигель
30' Желтая карточка
Арамбуру Джон
84' Желтая карточка
Мерино Микель
90'+6

Ход матча

11'
0:1
Браис Мендес
(Туррьентес Беньят)
15'
Родригес Мигель
 
30'
 
Арамбуру Джон
39'
 
Тирни Киран
Муньос Айхен
46'
 
Ариц Элустондо
Арамбуру Джон
58'
Перес Карлес
Родригес Мигель
 
58'
Дувикас Анастасиос
Аспас Яго
 
58'
Альварес Уго
Мингеса Оскар
 
64'
 
Оярсабаль Микель
Магунаселая Хон
65'
 
Мерино Микель
Оласагасти Хон
76'
Сведберг Виллиот
Ларсен Йорген
 
76'
Жаилсон Маркес
Де ла Торре Лука
 
78'
 
Захарян Арсен
Туррьентес Беньят
84'
 
Мерино Микель

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 18
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 157 Количество передач 157
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 126
Сельта 11.9% (15)
X 40.5% (51)
Реал Сосьедад 47.6% (60)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
25
Гуаита
Висенте
3
Мингеса
Оскар
4
Нуньес
Унай
28
Домингес
Карлос
23
Санчес
Мануэль
29
Родригес
Мигель
5
Тапия
Ренато
6
Дотор
Карлос
14
Де
ла
Торре
Лука
10
Аспас
Яго
18
Ларсен
Йорген
1
Ремиро
Алехандро
5
Субельдия
Игор
24
Ле
Норман
Робен
20
Пачеко
Хон
39
Арамбуру
Джон
3
Муньос
Айхен
23
Браис
Мендес
16
Оласагасти
Хон
22
Туррьентес
Беньят
28
Магунаселая
Хон
19
Умар
Садик
Сельта
4-4-2
Реал Сосьедад
5-3-2

История личных встреч

Сельта
Реал Сосьедад

13 матчей

46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

53.8%
69.2%
7 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

19 матчей

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед

Первый тайм

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Второй тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед

32 матча

18.8%
37.5%
43.7%
6 побед 12 ничьих 14 побед

Первый тайм

21.9%
43.8%
34.3%
7 побед 14 ничьих 11 побед

Второй тайм

25%
34.4%
40.6%
8 побед 11 ничьих 13 побед

История матчей

ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:2
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:2
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:4
ЛЛ
0:1
ЛЛ
0:1
П
3:1
КК
2:0
П
2:1
КК
1:1
П
1:2
П
2:3
П
2:2
П
1:0
П
1:0
П
2:3
П
1:1
П
2:2
П
2:2
П
4:3
П
1:1
П
2:1
С
2:0
С
0:1
С
2:2
С
0:0
КК
2:0
С
1:1
С
1:1

Голы

Всего голов

19
18

Голов в среднем за матч

1.19
1.13

Среднее время на гол

75
80

Всего голов

25
23

Голов в среднем за матч

1.56
1.44

Среднее время на гол

57
62

Всего голов

44
41

Голов в среднем за матч

1.38
1.28

Тотал матчей

2.5
31
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 78%
Меньше 22%
7
14
Больше 44%
Меньше 56%
18
9
Больше 28%
Меньше 72%
23
4
Больше 13%
Меньше 88%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

65
70

Бомбардиры внутри турнира

Сельта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларсен Йорген 7 0.33
Аспас Яго 3 (1) 0.14
Дувикас Анастасиос 3 0.14
Бамба Джонатан 2 0.1
Сведберг Виллиот 2 0.1
Нуньес Унай 1 0.05
Мингеса Оскар 1 0.05
Старфельт Карл 1 0.05
Санчес Мануэль 0 0
Де ла Торре Лука 0 0
Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оярсабаль Микель 8 (2) 0.38
Кубо Такефуса 6 0.29
Субименди Мартин 4 0.19
Браис Мендес 3 0.14
Барренечеа Андер 3 0.14
Умар Садик 2 0.1
Фернандес Карлос 2 (1) 0.1
Мерино Микель 1 0.05
Ле Норман Робен 1 0.05
Траоре Амари 0 0
Муньос Айхен 0 0
Ариц Элустондо 0 0
Тирни Киран 0 0
Субельдия Игор 0 0
Туррьентес Беньят 0 0
Захарян Арсен 0 0

Карточки

Сельта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аспас Яго 4 1
Нуньес Унай 4 0
Тапия Ренато 2 1
Де ла Торре Лука 2 1
Васкес Кевин 3 0
Гуаита Висенте 2 0
Родригес Мигель 2 0
Старфельт Карл 2 0
Санчес Мануэль 2 0
Пейнадо Франсиско 2 0
Ларсен Йорген 2 0
Мингеса Оскар 2 0
Дотор Карлос 2 0
Вильяр Иван 0 1
Серви Франко 1 0
Ристич Михайло 1 0
Перес Карлес 1 0
Дувикас Анастасиос 1 0
Домингес Карлос 1 0
Рафаэль Бенитес 1 0
Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ле Норман Робен 7 0
Субельдия Игор 7 0
Мерино Микель 5 0
Траоре Амари 5 0
Браис Мендес 5 0
Ремиро Алехандро 3 1
Фернандес Карлос 3 0
Умар Садик 3 0
Субименди Мартин 3 0
Оярсабаль Микель 2 0
Муньос Айхен 2 0
Пачеко Хон 2 0
Оласагасти Хон 2 0
Ариц Элустондо 1 0
Тирни Киран 1 0
Кубо Такефуса 1 0
Барренечеа Андер 1 0
Туррьентес Беньят 1 0
Урко Гонсалес 1 0
Арамбуру Джон 1 0

Результаты матчей

Сельта
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Реал Сосьедад
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

4
6
Сельта
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Реал Сосьедад
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

13
1

Упущенные победы

5
17
Сельта
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (5)
50% (10)
25% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
25% (5)
40% (8)
Реал Сосьедад
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
20% (4)
45% (9)
35% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
45% (9)
25% (5)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

14
2

Упущенные победы

9
23

Голы по времени матча

Забито

7
13
5 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
15 Не забивали 12
0
0%
1
8%
1-15
4
57%
0
0%
16-30
1
14%
6
46%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
1
14%
3
23%
76-90

Пропущено

14
10
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
2
14%
1
10%
1-15
3
21%
2
20%
16-30
2
14%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
3
21%
3
30%
76-90

Забито

13
17
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
13 Не забивали 12
1
8%
3
18%
1-15
3
23%
3
18%
16-30
2
15%
2
12%
31-45
2
15%
2
12%
46-60
2
15%
5
29%
29%
61-75
3
23%
2
12%
76-90

Пропущено

17
12
6 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
1
6%
1
8%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
4
24%
2
17%
31-45
3
18%
1
8%
46-60
1
6%
1
8%
61-75
7
41%
7
58%
76-90

Забито

20
30
11 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 10
8 Не забивали 4
1
5%
4
13%
1-15
7
35%
3
10%
16-30
3
15%
8
27%
31-45
3
15%
2
7%
46-60
2
10%
8
27%
61-75
4
20%
5
17%
76-90

Пропущено

31
22
13 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 7
17 Не пропускали 13
3
10%
2
9%
1-15
4
13%
2
9%
16-30
6
19%
4
18%
31-45
3
10%
3
14%
46-60
5
16%
1
5%
61-75
10
32%
10
45%
76-90

Результаты последних матчей

Сельта
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Валенсия - Сельта 1:3 Мальорка - Сельта 1:1 Аморебьета - Сельта 2:4 Сельта - Бетис 2:1
Вильярреал - Сельта 3:2 Сельта - Гранада 1:0 Райо Вальекано - Сельта 0:0 Сестао - Сельта 1:2 Сельта - Кадис 1:1 Валенсия - Сельта 0:0 Атлетик Б - Сельта 4:3 Сельта - Севилья 1:1 Турегано КФ - Сельта 0:4 Жирона - Сельта 1:0 Сельта - Атлетико М 0:3 Сельта - Хетафе 2:2 Лас-Пальмас - Сельта 2:1 Сельта - Алавес 1:1 Барселона - Сельта 3:2 Сельта - Мальорка 0:1
Реал Сосьедад
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Атлетик Б - Реал Сосьедад 2:1 Малага - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Алавес 1:1
Кадис - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Бетис 0:0 Интер Милан - Реал Сосьедад 0:0 Вильярреал - Реал Сосьедад 0:3 Андрач - Реал Сосьедад 0:1 Осасуна - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Ред Булл Зальцбург 0:0 Реал Сосьедад - Севилья 2:1 Альмерия - Реал Сосьедад 1:3 Реал Сосьедад - Бенфика 3:1 Реал Сосьедад - Барселона 0:1 Буньоль - Реал Сосьедад 0:1 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 2:2 Бенфика - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:1

Результаты матчей

Сельта
Реал Сосьедад

Точный счет

1:1
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Точный счет

0:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
2:1
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%

Точный счет

1:1
5 раз 25%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
2:1
4 раза 20%
1:1
4 раза 20%
0:0
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%

Точное количество голов

0
7 раз 35%
1
7 раз 35%
2
4 раза 20%
3
2 раза 10%
1
9 раз 45%
0
4 раза 20%
3
3 раза 15%
2
2 раза 10%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Сельта
Реал Сосьедад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
8
2
2
8
1.5
4
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
8
2
4
6
1.5
3
7
2
8
2.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
7
0.5
Больше Меньше
16
4
6
14
1.5
7
13
2
18
2.5
5
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 20 15 4 1 46 - 24 49
2.
Реал Мадрид
 Заявка 19 15 3 1 40 - 11 48
3.
Барселона
 Заявка 19 12 5 2 36 - 22 41
4.
Атлетик Б
 Заявка 21 12 5 4 38 - 21 41
5.
Атлетико М
 Заявка 19 12 2 5 39 - 23 38
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 21 9 8 4 32 - 21 35
7.
Валенсия
 Заявка 21 9 5 7 27 - 24 32
8.
Бетис
 Заявка 20 7 10 3 22 - 20 31
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 21 9 4 8 21 - 17 31
10.
Хетафе
 Заявка 19 6 8 5 24 - 25 26
11.
Райо Вальекано
 Заявка 20 5 8 7 18 - 26 23
12.
Алавес
 Заявка 21 6 5 10 19 - 27 23
13.
Осасуна
 Заявка 19 6 4 9 22 - 29 22
14.
Вильярреал
 Заявка 21 5 5 11 28 - 42 20
15.
Мальорка
 Заявка 21 3 11 7 19 - 25 20
16.
Сельта
 Заявка 21 3 8 10 21 - 31 17
17.
Севилья
 Заявка 20 3 7 10 25 - 30 16
18.
Кадис
 Заявка 21 2 9 10 15 - 31 15
19.
Гранада
 Заявка 20 2 5 13 22 - 41 11
20.
Альмерия
 Заявка 20 0 6 14 19 - 43 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 10 9 1 0 23 - 11 28
2.
Атлетик Б
 Заявка 11 8 2 1 27 - 12 26
3.
Реал Мадрид
 Заявка 9 8 1 0 22 - 4 25
4.
Жирона
 Заявка 10 8 1 1 25 - 13 25
5.
Барселона
 Заявка 10 8 0 2 21 - 11 24
6.
Бетис
 Заявка 10 6 4 0 13 - 4 22
7.
Валенсия
 Заявка 10 6 2 2 13 - 5 20
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 10 5 4 1 18 - 11 19
9.
Хетафе
 Заявка 9 5 3 1 9 - 6 18
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 10 5 3 2 13 - 7 18
11.
Алавес
 Заявка 10 5 1 4 11 - 11 16
12.
Мальорка
 Заявка 10 2 7 1 9 - 8 13
13.
Осасуна
 Заявка 10 3 3 4 9 - 12 12
14.
Кадис
 Заявка 10 2 5 3 9 - 13 11
15.
Вильярреал
 Заявка 11 3 2 6 18 - 22 11
16.
Гранада
 Заявка 10 2 4 4 14 - 19 10
17.
Севилья
 Заявка 11 2 4 5 15 - 18 10
18.
Сельта
 Заявка 11 2 4 5 8 - 14 10
19.
Райо Вальекано
 Заявка 10 1 5 4 9 - 18 8
20.
Альмерия
 Заявка 10 0 5 5 10 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 10 7 3 0 21 - 11 24
2.
Реал Мадрид
 Заявка 10 7 2 1 18 - 7 23
3.
Барселона
 Заявка 9 4 5 0 15 - 11 17
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 11 4 4 3 14 - 10 16
5.
Атлетик Б
 Заявка 10 4 3 3 11 - 9 15
6.
Райо Вальекано
 Заявка 10 4 3 3 9 - 8 15
7.
Лас-Пальмас
 Заявка 11 4 1 6 8 - 10 13
8.
Валенсия
 Заявка 11 3 3 5 14 - 19 12
9.
Атлетико М
 Заявка 9 3 1 5 16 - 12 10
10.
Осасуна
 Заявка 9 3 1 5 13 - 17 10
11.
Вильярреал
 Заявка 10 2 3 5 10 - 20 9
12.
Бетис
 Заявка 10 1 6 3 9 - 16 9
13.
Хетафе
 Заявка 10 1 5 4 15 - 19 8
14.
Сельта
 Заявка 10 1 4 5 13 - 17 7
15.
Мальорка
 Заявка 11 1 4 6 10 - 17 7
16.
Алавес
 Заявка 11 1 4 6 8 - 16 7
17.
Севилья
 Заявка 9 1 3 5 10 - 12 6
18.
Кадис
 Заявка 11 0 4 7 6 - 18 4
19.
Гранада
 Заявка 10 0 1 9 8 - 22 1
20.
Альмерия
 Заявка 10 0 1 9 9 - 25 1
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 13 (2)
Атлетико М Мората Альваро 12 (1)
Хетафе Майораль Борха 12 (1)
Жирона Довбик Артём 11 (5)
Атлетико М Гризманн Антуан 11 (3)
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Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 12
Кадис Алькарас Рубен 10
Хетафе Дьене Даконам 1 8
Гранада Гумбау Херард 9
Кадис Хименес Фали 9
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    Прогнозы 126
    Сельта 11.9% (15)
    X 40.5% (51)
    Реал Сосьедад 47.6% (60)
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