Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

51' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Удар от ворот произведет Сельта

50' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

46' Тирни Киран выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Аспас Яго решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

44' Арамбуру Джон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Удар от ворот произведет Сельта

40' Браис Мендес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Матч возобновлен

37' Муньос Айхен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Туррьентес Беньят выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Оласагасти Хон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Арамбуру Джон получил желтую карточку от судьи

29' Матч возобновлен

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Ремиро Алехандро взял и забрал мяч на выходе

29' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Матч возобновлен

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Субельдия Игор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Оооо... вот это был удар! Умар Садик должен был забить с этой позиции.

22' Хорошую попытку сделал Умар Садик . Удар в створ, но вратарь начеку

22' Браис Мендес создает голевую возможность для своего партнера по команде.

22' Магунаселая Хон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Удар от ворот произведет Сельта

21' Браис Мендес навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

21' Игрок из команды Реал Сосьедад делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

20' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Нуньес Унай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Туррьентес Беньят навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

17' Туррьентес Беньят навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

16' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Родригес Мигель получил желтую карточку от судьи

15' Аспас Яго навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

14' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Арамбуру Джон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Игрок из команды Реал Сосьедад делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

9' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Удар от ворот произведет Сельта

6' Муньос Айхен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Субельдия Игор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Муньос Айхен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Аспас Яго навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

3' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Матч возобновится спорным мячом

2' Ох, нехорошо это выглядит. Домингес Карлос получил травму и медбригада забирает его с поля.

1' Домингес Карлос на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

1' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру