Тур: 23. Стадион: Хет Куипие.
4:1
Первый тайм: 38'
0'
1:0
7' ГолЙоу Гриффин
2:0
19' ГолЙоу Гриффин
3:0
22' ГолМадсен Николас
4:0
31' ГолВерман Ромео
4:1
34' Гол в свои воротаНойштедтер Роман
Ход матча
7'
1:0
19'
2:0
22'
3:0
31'
4:0
34'
4:1
40
Байрам
Эмин
25
Tuur
Rommens
18
Йоу
Гриффин
17
Верман
Ромео
1
Варлесон
34
Сомерс
Тибо
11
Минда
Алан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
40 Байрам ЭминЗащитник
-
25 Tuur RommensЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Йоу ГриффинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Верман РомеоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
89 Шадли НасерПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Даци ЭрдонНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Де Мил Рик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
1 ВарлесонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Сомерс ТибоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Минда АланНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Мьянге СеннаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Miron Muslic
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Вестерло
Серкль Брюгге
15 матчей
93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
73.3%
33.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
26.7%
12 побед 4 ничьи 0 побед
20 матчей
15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед
Первый тайм
45%
55%
0 побед 9 ничьих 10 побед
Второй тайм
35%
65%
0 побед 7 ничьих 12 побед
35 матчей
40%
11.4%
48.6%
14 побед 4 ничьи 17 побед
Первый тайм
31.4%
40%
28.6%
11 побед 14 ничьих 10 побед
Второй тайм
34.3%
31.4%
34.3%
12 побед 11 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
30
23
Голов в среднем за матч
2.14
1.1
Среднее время на гол
42
82
Всего голов
34
20
Голов в среднем за матч
1.62
1.43
Среднее время на гол
55
63
Всего голов
64
43
Голов в среднем за матч
1.83
1.23
Тотал матчей
2.5
34
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 77%
Меньше 23%
8
22
Больше 63%
Меньше 37%
13
13
Больше 37%
Меньше 63%
22
7
Больше 20%
Меньше 80%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
Среднее время на гол
49
73
Бомбардиры внутри турнира
Вестерло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мадсен Николас
|10 (6)
|0.43
|Стассин Лукас
|6
|0.26
|Йоу Гриффин
|5
|0.22
|Фриган Матия
|4
|0.17
|Даци Эрдон
|3
|0.13
|Верман Ромео
|2
|0.09
|Байрам Эмин
|1
|0.04
|Tuur Rommens
|1
|0.04
|Сидорчук Сергей
|1
|0.04
|Бос Джордан
|1
|0.04
|Йорданов Эдиссон
|1
|0.04
|Шадли Насер
|0
|0
|Рейнолдс Брайан
|0
|0
|Томас ван ден Кейбус
|0
|0
|Lucas Van Eenoo
|0
|0
|Мацуо Юсуке
|0
|0
|Kyan Vaesen
|0
|0
|Arthur Piedfort
|0
|0
Серкль Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Денкей Кевин
|15 (2)
|0.65
|Сомерс Тибо
|5
|0.22
|Минда Алан
|3
|0.13
|Лопес Леонардо
|2
|0.09
|Олайгбе Казим
|2
|0.09
|Гбоо Янн
|0
|0
|Лемарешаль Феликс
|0
|0
|Сике Уго
|0
|0
|Christiaan Ravych
|0
|0
|Даланн Йеспер
|0
|0
|Варлесон
|0
|0
|Уткус Эдгарас
|0
|0
|Попович Борис
|0
|0
|Nils De Wilde
|0
|0
Карточки
Вестерло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Arthur Piedfort
|4
|1
|Байрам Эмин
|5
|0
|Сидорчук Сергей
|4
|0
|Йорданов Эдиссон
|4
|0
|Mathias Fixelles
|3
|0
|Мадсен Николас
|3
|0
|Томас ван ден Кейбус
|3
|0
|Bakary Haidara
|3
|0
|Рейнолдс Брайан
|2
|0
|Даци Эрдон
|2
|0
|Тагир Равиль
|2
|0
|Стассин Лукас
|2
|0
|Нойштедтер Роман
|1
|0
|Болат Синан
|1
|0
|Lucas Van Eenoo
|1
|0
|Пердикицци Пьетро
|1
|0
|Шадли Насер
|1
|0
|Хасполат Догукан
|1
|0
|Kyan Vaesen
|1
|0
|Верман Ромео
|1
|0
|Бос Джордан
|1
|0
|Tuur Rommens
|1
|0
Серкль Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван дер Брюгген Ханнес
|8
|0
|Уткус Эдгарас
|7
|0
|Денкей Кевин
|4
|0
|Попович Борис
|4
|0
|Мьянге Сенна
|2
|1
|Лопес Леонардо
|3
|0
|Сомерс Тибо
|3
|0
|Варела Джордан
|2
|0
|Сике Уго
|2
|0
|Фрэнсис Абу
|2
|0
|Назиньо Флавио
|2
|0
|Минда Алан
|2
|0
|Лемарешаль Феликс
|2
|0
|Christiaan Ravych
|2
|0
|Nils De Wilde
|2
|0
|Даланн Йеспер
|1
|0
|Деман Оливье
|1
|0
|Мирон Муслич
|1
|0
Результаты матчей
Вестерло
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Серкль Брюгге
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
9
5
Вестерло
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Серкль Брюгге
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
10
8
Упущенные победы
14
15
Вестерло
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
45% (10)
32% (7)
23% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (4)
36% (8)
45% (10)
Серкль Брюгге
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
18% (4)
50% (11)
32% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
27% (6)
36% (8)
Сухие победы
4
6
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
11
9
Упущенные победы
23
20
Голы по времени матча
Забито
14
12
8 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
14 Не забивали 13
3
21%
2
17%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
2
14%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
3
21%
4
33%
61-75
3
21%
2
17%
76-90
Пропущено
19
10
6 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
2
11%
2
20%
1-15
1
5%
2
20%
16-30
3
16%
1
10%
31-45
2
11%
3
30%
46-60
4
21%
1
10%
61-75
7
37%
1
10%
76-90
Забито
18
17
4 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 7
12 Не забивали 13
0
0%
2
12%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
1
6%
4
24%
31-45
1
6%
4
24%
46-60
4
22%
3
18%
61-75
9
50%
4
24%
76-90
Пропущено
21
12
8 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 6
2
10%
2
17%
1-15
1
5%
1
8%
16-30
5
24%
3
25%
31-45
3
14%
3
25%
46-60
6
29%
0
0%
61-75
4
19%
3
25%
76-90
Забито
32
29
12 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 19
10 Забивали первыми 13
4 Не забивали 4
3
9%
4
14%
1-15
6
19%
0
0%
16-30
3
9%
6
21%
31-45
1
3%
6
21%
46-60
7
22%
7
24%
61-75
12
38%
6
21%
76-90
Пропущено
40
22
14 В 1-м тайме 11
26 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 8
18 Не пропускали 12
4
10%
4
18%
1-15
2
5%
3
14%
16-30
8
20%
4
18%
31-45
5
13%
6
27%
46-60
10
25%
1
5%
61-75
11
28%
4
18%
76-90
Результаты последних матчей
Вестерло
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Гент - Вестерло 2:2 Брюгге - Вестерло 3:0 Рапид Бухарест - Вестерло 2:3 Бошольт - Вестерло 2:2
Вестерло - Бохольт 2:2 Вестерло - РВДМ 47 3:0 Антверпен - Вестерло 2:2 Вестерло - Эйпен 2:0 Кортрейк - Вестерло 1:2 Вестерло - Андерлехт 1:3 Спортинг Шарлеруа - Вестерло 3:2 Вестерло - Сент-Трейден 3:3 АХ Лёвен - Вестерло 0:2 Васланд-Беверен - Вестерло 3:1 Вестерло - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 РВДМ 47 - Вестерло 1:1 Вестерло - Кортрейк 1:0 Генк - Вестерло 3:3 Стандард - Вестерло 0:0 Вестерло - Антверпен 0:3
Серкль Брюгге
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Ницца-2 3:0 Монако-2 - Серкль Брюгге 0:1
Андерлехт - Серкль Брюгге 2:0 Серкль Брюгге - Кортрейк 3:0 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 1:2 Серкль Брюгге - Антверпен 1:3 Унион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Эйпен 2:0 Брюгге - Серкль Брюгге 0:0 Серкль Брюгге - Андерлехт 0:3 Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 2:2 Мехелен - Серкль Брюгге 0:2 Серкль Брюгге - Гент 2:0 Серкль Брюгге - АХ Лёвен 3:2 Кортрейк - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 РВДМ 47 - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Вестерло 2:1
Результаты матчей
Вестерло
Серкль Брюгге
Точный счет
1:3
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
2:0
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
Точный счет
2:2
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
2:1
3 раза 27%
0:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
Точное количество голов
2
6 раз 50%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
Точный счет
2:2
3 раза 14%
1:3
3 раза 14%
2:1
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
3:3
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
2:0
4 раза 18%
2:1
4 раза 18%
0:2
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
Точное количество голов
2
8 раз 36%
1
7 раз 32%
0
4 раза 18%
3
3 раза 14%
2
7 раз 32%
1
7 раз 32%
0
6 раз 27%
3
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
Вестерло
Серкль Брюгге
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
83
46
65
28
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
83
75
38
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
184
Больше Меньше
166
1111
913
319
220
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|22
|16
|4
|2
|48 - 23
|52
|2.
|22
|12
|8
|2
|42 - 24
|44
|3.
|1:0
|23
|12
|7
|4
|46 - 18
|43
|4.
|22
|10
|9
|3
|39 - 24
|39
|5.
|22
|9
|9
|4
|43 - 22
|36
|6.
|22
|9
|8
|5
|41 - 22
|35
|7.
|1:4
|23
|10
|3
|10
|28 - 28
|33
|8.
|22
|8
|4
|10
|25 - 27
|28
|9.
|22
|6
|10
|6
|25 - 32
|28
|10.
|4:1
|23
|6
|7
|10
|36 - 41
|25
|11.
|22
|5
|9
|8
|20 - 31
|24
|12.
|22
|6
|3
|13
|23 - 43
|21
|13.
|22
|5
|6
|11
|23 - 38
|21
|14.
|22
|5
|6
|11
|23 - 44
|21
|15.
|22
|4
|6
|12
|26 - 39
|18
|16.
|0:1
|23
|3
|5
|15
|13 - 45
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|9
|1
|1
|26 - 10
|28
|2.
|11
|8
|3
|0
|24 - 11
|27
|3.
|1:0
|12
|7
|5
|0
|25 - 8
|26
|4.
|11
|7
|4
|0
|28 - 7
|25
|5.
|12
|6
|5
|1
|26 - 14
|23
|6.
|1:4
|11
|6
|1
|4
|16 - 13
|19
|7.
|11
|5
|3
|3
|18 - 19
|18
|8.
|11
|4
|6
|1
|24 - 12
|18
|9.
|11
|5
|2
|4
|13 - 8
|17
|10.
|11
|4
|4
|3
|10 - 12
|16
|11.
|11
|3
|5
|3
|9 - 9
|14
|12.
|4:1
|11
|4
|1
|6
|18 - 20
|13
|13.
|11
|3
|4
|4
|12 - 18
|13
|14.
|11
|3
|3
|5
|16 - 12
|12
|15.
|11
|3
|2
|6
|14 - 23
|11
|16.
|0:1
|11
|2
|3
|6
|8 - 18
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|3
|1
|22 - 13
|24
|2.
|11
|5
|3
|3
|19 - 10
|18
|3.
|1:0
|11
|5
|2
|4
|21 - 10
|17
|4.
|11
|4
|5
|2
|18 - 13
|17
|5.
|10
|4
|4
|2
|13 - 10
|16
|6.
|1:4
|12
|4
|2
|6
|12 - 15
|14
|7.
|11
|2
|6
|3
|15 - 20
|12
|8.
|4:1
|12
|2
|6
|4
|18 - 21
|12
|9.
|11
|3
|2
|6
|12 - 19
|11
|10.
|11
|3
|1
|7
|9 - 20
|10
|11.
|11
|2
|4
|5
|13 - 15
|10
|12.
|11
|2
|4
|5
|11 - 22
|10
|13.
|11
|2
|2
|7
|11 - 26
|8
|14.
|11
|1
|3
|7
|10 - 27
|6
|15.
|0:1
|12
|1
|2
|9
|5 - 27
|5
|16.
|11
|0
|3
|8
|5 - 19
|3
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|15 (2)
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|15
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|14 (1)
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|13 (3)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|11 (1)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|8
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 6
|Андерлехт
|Дебаст Зено
|1 6
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 6