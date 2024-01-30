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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 23. Стадион: .
Вестерло
4:1
Первый тайм: 38'
Серкль Брюгге
0'
1:0
7' Гол
Йоу Гриффин
2:0
19' Гол
Йоу Гриффин
3:0
22' Гол
Мадсен Николас
4:0
31' Гол
Верман Ромео
4:1
34' Гол в свои ворота
Нойштедтер Роман

Ход матча

7'
Йоу Гриффин
(Tuur Rommens)
1:0
19'
Йоу Гриффин
2:0
22'
Мадсен Николас
(Tuur Rommens)
3:0
31'
Верман Ромео
4:0
34'
4:1
Нойштедтер Роман
Лучшие коэффициенты
Вестерло
Ничья
Серкль Брюгге
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Все Коэффициенты
1
Болат
Синан
22
Рейнолдс
Брайан
33
Нойштедтер
Роман
40
Байрам
Эмин
25
Tuur
Rommens
15
Сидорчук
Сергей
46
Arthur
Piedfort
18
Йоу
Гриффин
8
Мадсен
Николас
39
Томас
ван
ден
Кейбус
17
Верман
Ромео
1
Варлесон
3
Уткус
Эдгарас
76
Jonas
Lietaert
4
Даланн
Йеспер
34
Сомерс
Тибо
20
Назиньо
Флавио
28
Ван
дер
Брюгген
Ханнес
27
Nils
De
Wilde
6
Лемарешаль
Феликс
9
Денкей
Кевин
11
Минда
Алан
Вестерло
4-2-3-1
Серкль Брюгге
3-4-1-2

История личных встреч

Вестерло
Серкль Брюгге

15 матчей

93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

73.3%
33.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
26.7%
12 побед 4 ничьи 0 побед

20 матчей

15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед

Первый тайм

45%
55%
0 побед 9 ничьих 10 побед

Второй тайм

35%
65%
0 побед 7 ничьих 12 побед

35 матчей

40%
11.4%
48.6%
14 побед 4 ничьи 17 побед

Первый тайм

31.4%
40%
28.6%
11 побед 14 ничьих 10 побед

Второй тайм

34.3%
31.4%
34.3%
12 побед 11 ничьих 12 побед

История матчей

ПДА
2:1
ПОЗПВЛЕ
2:0
ПОЗПВЛЕ
3:5
ПДА
0:1
ПДА
2:0
ПДБ
1:1
ПДБ
2:3
ПДБ
3:1
ПДБ
1:2
ТМК
3:1
К
3:2
ЛЖ
1:0
ЛЖ
1:2
ТМС
0:1
ТМС
0:1
ЛЖ
5:0
ЛЖ
1:0
ММ(
3:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:3
ТМС
0:2
PU
2:2
PU
3:0
К
3:3
К
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
PU
4:1
PU
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ТМС
3:2
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

30
23

Голов в среднем за матч

2.14
1.1

Среднее время на гол

42
82

Всего голов

34
20

Голов в среднем за матч

1.62
1.43

Среднее время на гол

55
63

Всего голов

64
43

Голов в среднем за матч

1.83
1.23

Тотал матчей

2.5
34
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 77%
Меньше 23%
8
22
Больше 63%
Меньше 37%
13
13
Больше 37%
Меньше 63%
22
7
Больше 20%
Меньше 80%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

49
73

Бомбардиры внутри турнира

Вестерло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мадсен Николас 10 (6) 0.43
Стассин Лукас 6 0.26
Йоу Гриффин 5 0.22
Фриган Матия 4 0.17
Даци Эрдон 3 0.13
Верман Ромео 2 0.09
Байрам Эмин 1 0.04
Tuur Rommens 1 0.04
Сидорчук Сергей 1 0.04
Бос Джордан 1 0.04
Йорданов Эдиссон 1 0.04
Шадли Насер 0 0
Рейнолдс Брайан 0 0
Томас ван ден Кейбус 0 0
Lucas Van Eenoo 0 0
Мацуо Юсуке 0 0
Kyan Vaesen 0 0
Arthur Piedfort 0 0
Серкль Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Денкей Кевин 15 (2) 0.65
Сомерс Тибо 5 0.22
Минда Алан 3 0.13
Лопес Леонардо 2 0.09
Олайгбе Казим 2 0.09
Гбоо Янн 0 0
Лемарешаль Феликс 0 0
Сике Уго 0 0
Christiaan Ravych 0 0
Даланн Йеспер 0 0
Варлесон 0 0
Уткус Эдгарас 0 0
Попович Борис 0 0
Nils De Wilde 0 0

Карточки

Вестерло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Arthur Piedfort 4 1
Байрам Эмин 5 0
Сидорчук Сергей 4 0
Йорданов Эдиссон 4 0
Mathias Fixelles 3 0
Мадсен Николас 3 0
Томас ван ден Кейбус 3 0
Bakary Haidara 3 0
Рейнолдс Брайан 2 0
Даци Эрдон 2 0
Тагир Равиль 2 0
Стассин Лукас 2 0
Нойштедтер Роман 1 0
Болат Синан 1 0
Lucas Van Eenoo 1 0
Пердикицци Пьетро 1 0
Шадли Насер 1 0
Хасполат Догукан 1 0
Kyan Vaesen 1 0
Верман Ромео 1 0
Бос Джордан 1 0
Tuur Rommens 1 0
Серкль Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван дер Брюгген Ханнес 8 0
Уткус Эдгарас 7 0
Денкей Кевин 4 0
Попович Борис 4 0
Мьянге Сенна 2 1
Лопес Леонардо 3 0
Сомерс Тибо 3 0
Варела Джордан 2 0
Сике Уго 2 0
Фрэнсис Абу 2 0
Назиньо Флавио 2 0
Минда Алан 2 0
Лемарешаль Феликс 2 0
Christiaan Ravych 2 0
Nils De Wilde 2 0
Даланн Йеспер 1 0
Деман Оливье 1 0
Мирон Муслич 1 0

Результаты матчей

Вестерло
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Серкль Брюгге
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

9
5
Вестерло
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Серкль Брюгге
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

10
8

Упущенные победы

14
15
Вестерло
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
45% (10)
32% (7)
23% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (4)
36% (8)
45% (10)
Серкль Брюгге
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
18% (4)
50% (11)
32% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
27% (6)
36% (8)

Сухие победы

4
6

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

11
9

Упущенные победы

23
20

Голы по времени матча

Забито

14
12
8 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
14 Не забивали 13
3
21%
2
17%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
2
14%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
3
21%
4
33%
61-75
3
21%
2
17%
76-90

Пропущено

19
10
6 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
2
11%
2
20%
1-15
1
5%
2
20%
16-30
3
16%
1
10%
31-45
2
11%
3
30%
46-60
4
21%
1
10%
61-75
7
37%
1
10%
76-90

Забито

18
17
4 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 7
12 Не забивали 13
0
0%
2
12%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
1
6%
4
24%
31-45
1
6%
4
24%
46-60
4
22%
3
18%
61-75
9
50%
4
24%
76-90

Пропущено

21
12
8 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 6
2
10%
2
17%
1-15
1
5%
1
8%
16-30
5
24%
3
25%
31-45
3
14%
3
25%
46-60
6
29%
0
0%
61-75
4
19%
3
25%
76-90

Забито

32
29
12 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 19
10 Забивали первыми 13
4 Не забивали 4
3
9%
4
14%
1-15
6
19%
0
0%
16-30
3
9%
6
21%
31-45
1
3%
6
21%
46-60
7
22%
7
24%
61-75
12
38%
6
21%
76-90

Пропущено

40
22
14 В 1-м тайме 11
26 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 8
18 Не пропускали 12
4
10%
4
18%
1-15
2
5%
3
14%
16-30
8
20%
4
18%
31-45
5
13%
6
27%
46-60
10
25%
1
5%
61-75
11
28%
4
18%
76-90

Результаты последних матчей

Вестерло
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Гент - Вестерло 2:2 Брюгге - Вестерло 3:0 Рапид Бухарест - Вестерло 2:3 Бошольт - Вестерло 2:2
Вестерло - Бохольт 2:2 Вестерло - РВДМ 47 3:0 Антверпен - Вестерло 2:2 Вестерло - Эйпен 2:0 Кортрейк - Вестерло 1:2 Вестерло - Андерлехт 1:3 Спортинг Шарлеруа - Вестерло 3:2 Вестерло - Сент-Трейден 3:3 АХ Лёвен - Вестерло 0:2 Васланд-Беверен - Вестерло 3:1 Вестерло - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 РВДМ 47 - Вестерло 1:1 Вестерло - Кортрейк 1:0 Генк - Вестерло 3:3 Стандард - Вестерло 0:0 Вестерло - Антверпен 0:3
Серкль Брюгге
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Ницца-2 3:0 Монако-2 - Серкль Брюгге 0:1
Андерлехт - Серкль Брюгге 2:0 Серкль Брюгге - Кортрейк 3:0 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 1:2 Серкль Брюгге - Антверпен 1:3 Унион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Эйпен 2:0 Брюгге - Серкль Брюгге 0:0 Серкль Брюгге - Андерлехт 0:3 Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 2:2 Мехелен - Серкль Брюгге 0:2 Серкль Брюгге - Гент 2:0 Серкль Брюгге - АХ Лёвен 3:2 Кортрейк - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 РВДМ 47 - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Вестерло 2:1

Результаты матчей

Вестерло
Серкль Брюгге

Точный счет

1:3
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
2:0
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%

Точный счет

2:2
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
2:1
3 раза 27%
0:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%

Точное количество голов

2
6 раз 50%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%

Точный счет

2:2
3 раза 14%
1:3
3 раза 14%
2:1
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
3:3
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
2:0
4 раза 18%
2:1
4 раза 18%
0:2
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%

Точное количество голов

2
8 раз 36%
1
7 раз 32%
0
4 раза 18%
3
3 раза 14%
2
7 раз 32%
1
7 раз 32%
0
6 раз 27%
3
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Вестерло
Серкль Брюгге

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
8
3
4
6
1.5
6
5
2
8
2.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
8
3
7
5
1.5
3
8
1
11
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
4
0.5
Больше Меньше
16
6
11
11
1.5
9
13
3
19
2.5
2
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 22 16 4 2 48 - 23 52
2.
Андерлехт
 22 12 8 2 42 - 24 44
3.
Брюгге
 1:0 23 12 7 4 46 - 18 43
4.
Гент
 22 10 9 3 39 - 24 39
5.
Генк
 22 9 9 4 43 - 22 36
6.
Антверпен
 22 9 8 5 41 - 22 35
7.
Серкль Брюгге
 1:4 23 10 3 10 28 - 28 33
8.
Мехелен
 22 8 4 10 25 - 27 28
9.
Сент-Трейден
 22 6 10 6 25 - 32 28
10.
Вестерло
 4:1 23 6 7 10 36 - 41 25
11.
Стандард
 22 5 9 8 20 - 31 24
12.
Эйпен
 22 6 3 13 23 - 43 21
13.
Спортинг Шарлеруа
 22 5 6 11 23 - 38 21
14.
РВДМ 47
 22 5 6 11 23 - 44 21
15.
АХ Лёвен
 22 4 6 12 26 - 39 18
16.
Кортрейк
 0:1 23 3 5 15 13 - 45 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 11 9 1 1 26 - 10 28
2.
Андерлехт
 11 8 3 0 24 - 11 27
3.
Брюгге
 1:0 12 7 5 0 25 - 8 26
4.
Антверпен
 11 7 4 0 28 - 7 25
5.
Гент
 12 6 5 1 26 - 14 23
6.
Серкль Брюгге
 1:4 11 6 1 4 16 - 13 19
7.
Спортинг Шарлеруа
 11 5 3 3 18 - 19 18
8.
Генк
 11 4 6 1 24 - 12 18
9.
Мехелен
 11 5 2 4 13 - 8 17
10.
Сент-Трейден
 11 4 4 3 10 - 12 16
11.
Стандард
 11 3 5 3 9 - 9 14
12.
Вестерло
 4:1 11 4 1 6 18 - 20 13
13.
РВДМ 47
 11 3 4 4 12 - 18 13
14.
АХ Лёвен
 11 3 3 5 16 - 12 12
15.
Эйпен
 11 3 2 6 14 - 23 11
16.
Кортрейк
 0:1 11 2 3 6 8 - 18 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 11 7 3 1 22 - 13 24
2.
Генк
 11 5 3 3 19 - 10 18
3.
Брюгге
 1:0 11 5 2 4 21 - 10 17
4.
Андерлехт
 11 4 5 2 18 - 13 17
5.
Гент
 10 4 4 2 13 - 10 16
6.
Серкль Брюгге
 1:4 12 4 2 6 12 - 15 14
7.
Сент-Трейден
 11 2 6 3 15 - 20 12
8.
Вестерло
 4:1 12 2 6 4 18 - 21 12
9.
Мехелен
 11 3 2 6 12 - 19 11
10.
Эйпен
 11 3 1 7 9 - 20 10
11.
Антверпен
 11 2 4 5 13 - 15 10
12.
Стандард
 11 2 4 5 11 - 22 10
13.
РВДМ 47
 11 2 2 7 11 - 26 8
14.
АХ Лёвен
 11 1 3 7 10 - 27 6
15.
Кортрейк
 0:1 12 1 2 9 5 - 27 5
16.
Спортинг Шарлеруа
 11 0 3 8 5 - 19 3
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Брюгге Родригеш Тьяго 15 (2)
Серкль Брюгге Денкей Кевин 15
Унион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 14 (1)
Андерлехт Дрейер Андерс 13 (3)
Сент-Трейден Койта Абубакари 11 (1)
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 8
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 6
Андерлехт Дебаст Зено 1 6
Стандард Nathan Ngoy 1 6
Весь список
  • Судья начинает матч
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