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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 23. Стадион: .
Вестерло
4:2
Конец матча
Серкль Брюгге
0'
1:0
7' Гол
Йоу Гриффин
2:0
19' Гол
Йоу Гриффин
3:0
22' Гол
Мадсен Николас
4:0
31' Гол
Верман Ромео
4:1
33' Гол в свои ворота
Сидорчук Сергей
44' Желтая карточка
Назиньо Флавио
58' Желтая карточка
Лемарешаль Феликс
59' Желтая карточка
Даланн Йеспер
62' Желтая карточка
Эфекеле Маламин
65' Желтая карточка
Ван дер Брюгген Ханнес
69' Красная карточка
Tuur Rommens
69' Желтая карточка
Rik De Mil
78' Желтая карточка
Хасполат Догукан
80' Желтая карточка
Фриган Матия
4:2
90' Гол
Назиньо Флавио
90'+7
1
Болат
Синан
22
Рейнолдс
Брайан
33
Нойштедтер
Роман
40
Байрам
Эмин
25
Tuur
Rommens
15
Сидорчук
Сергей
46
Arthur
Piedfort
18
Йоу
Гриффин
8
Мадсен
Николас
39
Томас
ван
ден
Кейбус
17
Верман
Ромео
1
Варлесон
3
Уткус
Эдгарас
76
Jonas
Lietaert
4
Даланн
Йеспер
34
Сомерс
Тибо
20
Назиньо
Флавио
28
Ван
дер
Брюгген
Ханнес
27
Nils
De
Wilde
6
Лемарешаль
Феликс
9
Денкей
Кевин
11
Минда
Алан
Вестерло
4-2-3-1
Серкль Брюгге
3-4-1-2

История личных встреч

Вестерло
Серкль Брюгге

15 матчей

93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

73.3%
33.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
26.7%
12 побед 4 ничьи 0 побед

20 матчей

15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед

Первый тайм

45%
55%
0 побед 9 ничьих 10 побед

Второй тайм

35%
65%
0 побед 7 ничьих 12 побед

35 матчей

40%
11.4%
48.6%
14 побед 4 ничьи 17 побед

Первый тайм

31.4%
40%
28.6%
11 побед 14 ничьих 10 побед

Второй тайм

34.3%
31.4%
34.3%
12 побед 11 ничьих 12 побед

История матчей

ПДА
2:1
ПОЗПВЛЕ
2:0
ПОЗПВЛЕ
3:5
ПДА
0:1
ПДА
2:0
ПДБ
1:1
ПДБ
2:3
ПДБ
3:1
ПДБ
1:2
ТМК
3:1
К
3:2
ЛЖ
1:0
ЛЖ
1:2
ТМС
0:1
ТМС
0:1
ЛЖ
5:0
ЛЖ
1:0
ММ(
3:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:3
ТМС
0:2
PU
2:2
PU
3:0
К
3:3
К
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
PU
4:1
PU
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ТМС
3:2
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

30
23

Голов в среднем за матч

2.14
1.1

Среднее время на гол

42
82

Всего голов

34
20

Голов в среднем за матч

1.62
1.43

Среднее время на гол

55
63

Всего голов

64
43

Голов в среднем за матч

1.83
1.23

Тотал матчей

2.5
34
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 77%
Меньше 23%
8
22
Больше 63%
Меньше 37%
13
13
Больше 37%
Меньше 63%
22
7
Больше 20%
Меньше 80%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

49
73

Бомбардиры внутри турнира

Вестерло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мадсен Николас 10 (6) 0.43
Стассин Лукас 6 0.26
Йоу Гриффин 5 0.22
Фриган Матия 4 0.17
Даци Эрдон 3 0.13
Верман Ромео 2 0.09
Байрам Эмин 1 0.04
Tuur Rommens 1 0.04
Сидорчук Сергей 1 0.04
Бос Джордан 1 0.04
Йорданов Эдиссон 1 0.04
Шадли Насер 0 0
Рейнолдс Брайан 0 0
Томас ван ден Кейбус 0 0
Lucas Van Eenoo 0 0
Мацуо Юсуке 0 0
Kyan Vaesen 0 0
Arthur Piedfort 0 0
Серкль Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Денкей Кевин 15 (2) 0.65
Сомерс Тибо 5 0.22
Минда Алан 3 0.13
Лопес Леонардо 2 0.09
Олайгбе Казим 2 0.09
Назиньо Флавио 1 0.04
Гбоо Янн 0 0
Лемарешаль Феликс 0 0
Сике Уго 0 0
Christiaan Ravych 0 0
Даланн Йеспер 0 0
Варлесон 0 0
Уткус Эдгарас 0 0
Попович Борис 0 0
Nils De Wilde 0 0

Карточки

Вестерло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Arthur Piedfort 4 1
Байрам Эмин 5 0
Сидорчук Сергей 4 0
Йорданов Эдиссон 4 0
Mathias Fixelles 3 0
Мадсен Николас 3 0
Томас ван ден Кейбус 3 0
Bakary Haidara 3 0
Tuur Rommens 1 1
Хасполат Догукан 2 0
Рейнолдс Брайан 2 0
Даци Эрдон 2 0
Тагир Равиль 2 0
Стассин Лукас 2 0
Нойштедтер Роман 1 0
Болат Синан 1 0
Lucas Van Eenoo 1 0
Пердикицци Пьетро 1 0
Шадли Насер 1 0
Kyan Vaesen 1 0
Верман Ромео 1 0
Фриган Матия 1 0
Бос Джордан 1 0
Rik De Mil 1 0
Серкль Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван дер Брюгген Ханнес 9 0
Уткус Эдгарас 7 0
Денкей Кевин 4 0
Попович Борис 4 0
Мьянге Сенна 2 1
Лопес Леонардо 3 0
Сомерс Тибо 3 0
Назиньо Флавио 3 0
Лемарешаль Феликс 3 0
Даланн Йеспер 2 0
Варела Джордан 2 0
Сике Уго 2 0
Фрэнсис Абу 2 0
Минда Алан 2 0
Christiaan Ravych 2 0
Nils De Wilde 2 0
Деман Оливье 1 0
Эфекеле Маламин 1 0
Мирон Муслич 1 0

Результаты матчей

Вестерло
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
Серкль Брюгге
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

9
6
Вестерло
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Серкль Брюгге
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

10
8

Упущенные победы

14
15
Вестерло
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
48% (11)
30% (7)
22% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
35% (8)
48% (11)
Серкль Брюгге
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
17% (4)
48% (11)
35% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
26% (6)
35% (8)

Сухие победы

4
6

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

12
9

Упущенные победы

23
21

Голы по времени матча

Забито

19
13
13 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
14 Не забивали 13
4
21%
2
15%
1-15
5
26%
0
0%
16-30
4
21%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
3
16%
4
31%
61-75
3
16%
3
23%
76-90

Пропущено

20
15
6 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
2
10%
3
20%
1-15
1
5%
4
27%
16-30
3
15%
3
20%
31-45
2
10%
3
20%
46-60
4
20%
1
7%
61-75
8
40%
1
7%
76-90

Забито

18
17
4 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 7
13 Не забивали 14
0
0%
2
12%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
1
6%
4
24%
31-45
1
6%
4
24%
46-60
4
22%
3
18%
61-75
9
50%
4
24%
76-90

Пропущено

21
12
8 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 6
2
10%
2
17%
1-15
1
5%
1
8%
16-30
5
24%
3
25%
31-45
3
14%
3
25%
46-60
6
29%
0
0%
61-75
4
19%
3
25%
76-90

Забито

37
30
17 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 13
4 Не забивали 4
4
11%
4
13%
1-15
8
22%
0
0%
16-30
5
14%
6
20%
31-45
1
3%
6
20%
46-60
7
19%
7
23%
61-75
12
32%
7
23%
76-90

Пропущено

41
27
14 В 1-м тайме 16
27 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 9
19 Не пропускали 13
4
10%
5
19%
1-15
2
5%
5
19%
16-30
8
20%
6
22%
31-45
5
12%
6
22%
46-60
10
24%
1
4%
61-75
12
29%
29%
4
15%
76-90

Результаты последних матчей

Вестерло
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Гент - Вестерло 2:2 Брюгге - Вестерло 3:0 Рапид Бухарест - Вестерло 2:3 Бошольт - Вестерло 2:2
Вестерло - Бохольт 2:2 Вестерло - РВДМ 47 3:0 Антверпен - Вестерло 2:2 Вестерло - Эйпен 2:0 Кортрейк - Вестерло 1:2 Вестерло - Андерлехт 1:3 Спортинг Шарлеруа - Вестерло 3:2 Вестерло - Сент-Трейден 3:3 АХ Лёвен - Вестерло 0:2 Васланд-Беверен - Вестерло 3:1 Вестерло - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 РВДМ 47 - Вестерло 1:1 Вестерло - Кортрейк 1:0 Генк - Вестерло 3:3 Стандард - Вестерло 0:0 Вестерло - Антверпен 0:3
Серкль Брюгге
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Ницца-2 3:0 Монако-2 - Серкль Брюгге 0:1
Андерлехт - Серкль Брюгге 2:0 Серкль Брюгге - Кортрейк 3:0 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 1:2 Серкль Брюгге - Антверпен 1:3 Унион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Эйпен 2:0 Брюгге - Серкль Брюгге 0:0 Серкль Брюгге - Андерлехт 0:3 Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 2:2 Мехелен - Серкль Брюгге 0:2 Серкль Брюгге - Гент 2:0 Серкль Брюгге - АХ Лёвен 3:2 Кортрейк - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 РВДМ 47 - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Вестерло 2:1

Результаты матчей

Вестерло
Серкль Брюгге

Точный счет

1:3
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
2:0
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%

Точный счет

2:2
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
2:1
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 50%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%

Точный счет

2:2
3 раза 13%
1:3
3 раза 13%
2:1
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
3:3
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
2:0
4 раза 17%
2:1
4 раза 17%
0:2
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

2
8 раз 35%
1
7 раз 30%
0
4 раза 17%
3
3 раза 13%
4
1 раз 4%
2
8 раз 35%
1
7 раз 30%
0
6 раз 26%
3
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Вестерло
Серкль Брюгге

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
8
3
5
6
1.5
6
5
3
8
2.5
2
9
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
9
3
7
5
1.5
4
8
1
11
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
4
0.5
Больше Меньше
17
6
12
11
1.5
10
13
4
19
2.5
2
21
1
22
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 22 16 4 2 48 - 23 52
2.
Андерлехт
 22 12 8 2 42 - 24 44
3.
Брюгге
 23 11 8 4 48 - 21 41
4.
Гент
 22 10 9 3 39 - 24 39
5.
Генк
 22 9 9 4 43 - 22 36
6.
Антверпен
 22 9 8 5 41 - 22 35
7.
Серкль Брюгге
 23 10 3 10 29 - 28 33
8.
Мехелен
 22 8 4 10 25 - 27 28
9.
Сент-Трейден
 22 6 10 6 25 - 32 28
10.
Вестерло
 23 6 7 10 36 - 42 25
11.
Стандард
 22 5 9 8 20 - 31 24
12.
Эйпен
 22 6 3 13 23 - 43 21
13.
Спортинг Шарлеруа
 22 5 6 11 23 - 38 21
14.
РВДМ 47
 22 5 6 11 23 - 44 21
15.
АХ Лёвен
 22 4 6 12 26 - 39 18
16.
Кортрейк
 23 3 6 14 16 - 47 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 11 9 1 1 26 - 10 28
2.
Андерлехт
 11 8 3 0 24 - 11 27
3.
Антверпен
 11 7 4 0 28 - 7 25
4.
Брюгге
 12 6 6 0 27 - 11 24
5.
Гент
 12 6 5 1 26 - 14 23
6.
Серкль Брюгге
 11 6 1 4 16 - 13 19
7.
Спортинг Шарлеруа
 11 5 3 3 18 - 19 18
8.
Генк
 11 4 6 1 24 - 12 18
9.
Мехелен
 11 5 2 4 13 - 8 17
10.
Сент-Трейден
 11 4 4 3 10 - 12 16
11.
Стандард
 11 3 5 3 9 - 9 14
12.
Вестерло
 11 4 1 6 18 - 21 13
13.
РВДМ 47
 11 3 4 4 12 - 18 13
14.
АХ Лёвен
 11 3 3 5 16 - 12 12
15.
Эйпен
 11 3 2 6 14 - 23 11
16.
Кортрейк
 11 2 3 6 8 - 18 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 11 7 3 1 22 - 13 24
2.
Генк
 11 5 3 3 19 - 10 18
3.
Брюгге
 11 5 2 4 21 - 10 17
4.
Андерлехт
 11 4 5 2 18 - 13 17
5.
Гент
 10 4 4 2 13 - 10 16
6.
Серкль Брюгге
 12 4 2 6 13 - 15 14
7.
Сент-Трейден
 11 2 6 3 15 - 20 12
8.
Вестерло
 12 2 6 4 18 - 21 12
9.
Мехелен
 11 3 2 6 12 - 19 11
10.
Эйпен
 11 3 1 7 9 - 20 10
11.
Антверпен
 11 2 4 5 13 - 15 10
12.
Стандард
 11 2 4 5 11 - 22 10
13.
РВДМ 47
 11 2 2 7 11 - 26 8
14.
АХ Лёвен
 11 1 3 7 10 - 27 6
15.
Кортрейк
 12 1 3 8 8 - 29 6
16.
Спортинг Шарлеруа
 11 0 3 8 5 - 19 3
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Брюгге Родригеш Тьяго 16 (2)
Серкль Брюгге Денкей Кевин 15
Унион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 14 (1)
Андерлехт Дрейер Андерс 13 (3)
Сент-Трейден Койта Абубакари 11 (1)
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 9
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 6
Андерлехт Дебаст Зено 1 6
Стандард Nathan Ngoy 1 6
Весь список
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    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Назиньо Флавио получил желтую карточку от судьи
    • 33'
      Г О О О О Л - Сидорчук Сергей уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
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