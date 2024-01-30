Тур: 23. Стадион: Хет Куипие.
4:2
Конец матча
0'
1:0
7' ГолЙоу Гриффин
2:0
19' ГолЙоу Гриффин
3:0
22' ГолМадсен Николас
4:0
31' ГолВерман Ромео
4:1
33' Гол в свои воротаСидорчук Сергей
44' Желтая карточкаНазиньо Флавио
58' Желтая карточкаЛемарешаль Феликс
59' Желтая карточкаДаланн Йеспер
62' Желтая карточкаЭфекеле Маламин
65' Желтая карточкаВан дер Брюгген Ханнес
69' Красная карточкаTuur Rommens
69' Желтая карточкаRik De Mil
78' Желтая карточкаХасполат Догукан
80' Желтая карточкаФриган Матия
4:2
90' ГолНазиньо Флавио
90'+7
Ход матча
7'
1:0
19'
2:0
22'
3:0
31'
4:0
33'
4:1
44'
59'
62'
69'
69'
78'
80'
90'
4:2
40
Байрам
Эмин
25
Tuur
Rommens
18
Йоу
Гриффин
17
Верман
Ромео
1
Варлесон
34
Сомерс
Тибо
11
Минда
Алан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
40 Байрам ЭминЗащитник
-
25 Tuur RommensЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Йоу ГриффинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Верман РомеоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
89 Шадли НасерПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Даци ЭрдонНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Де Мил Рик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
1 ВарлесонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Сомерс ТибоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Минда АланНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Мьянге СеннаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Miron Muslic
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Вестерло
Серкль Брюгге
15 матчей
93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
73.3%
33.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
26.7%
12 побед 4 ничьи 0 побед
20 матчей
15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед
Первый тайм
45%
55%
0 побед 9 ничьих 10 побед
Второй тайм
35%
65%
0 побед 7 ничьих 12 побед
35 матчей
40%
11.4%
48.6%
14 побед 4 ничьи 17 побед
Первый тайм
31.4%
40%
28.6%
11 побед 14 ничьих 10 побед
Второй тайм
34.3%
31.4%
34.3%
12 побед 11 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
30
23
Голов в среднем за матч
2.14
1.1
Среднее время на гол
42
82
Всего голов
34
20
Голов в среднем за матч
1.62
1.43
Среднее время на гол
55
63
Всего голов
64
43
Голов в среднем за матч
1.83
1.23
Тотал матчей
2.5
34
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 77%
Меньше 23%
8
22
Больше 63%
Меньше 37%
13
13
Больше 37%
Меньше 63%
22
7
Больше 20%
Меньше 80%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
Среднее время на гол
49
73
Бомбардиры внутри турнира
Вестерло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мадсен Николас
|10 (6)
|0.43
|Стассин Лукас
|6
|0.26
|Йоу Гриффин
|5
|0.22
|Фриган Матия
|4
|0.17
|Даци Эрдон
|3
|0.13
|Верман Ромео
|2
|0.09
|Байрам Эмин
|1
|0.04
|Tuur Rommens
|1
|0.04
|Сидорчук Сергей
|1
|0.04
|Бос Джордан
|1
|0.04
|Йорданов Эдиссон
|1
|0.04
|Шадли Насер
|0
|0
|Рейнолдс Брайан
|0
|0
|Томас ван ден Кейбус
|0
|0
|Lucas Van Eenoo
|0
|0
|Мацуо Юсуке
|0
|0
|Kyan Vaesen
|0
|0
|Arthur Piedfort
|0
|0
Серкль Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Денкей Кевин
|15 (2)
|0.65
|Сомерс Тибо
|5
|0.22
|Минда Алан
|3
|0.13
|Лопес Леонардо
|2
|0.09
|Олайгбе Казим
|2
|0.09
|Назиньо Флавио
|1
|0.04
|Гбоо Янн
|0
|0
|Лемарешаль Феликс
|0
|0
|Сике Уго
|0
|0
|Christiaan Ravych
|0
|0
|Даланн Йеспер
|0
|0
|Варлесон
|0
|0
|Уткус Эдгарас
|0
|0
|Попович Борис
|0
|0
|Nils De Wilde
|0
|0
Карточки
Вестерло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Arthur Piedfort
|4
|1
|Байрам Эмин
|5
|0
|Сидорчук Сергей
|4
|0
|Йорданов Эдиссон
|4
|0
|Mathias Fixelles
|3
|0
|Мадсен Николас
|3
|0
|Томас ван ден Кейбус
|3
|0
|Bakary Haidara
|3
|0
|Tuur Rommens
|1
|1
|Хасполат Догукан
|2
|0
|Рейнолдс Брайан
|2
|0
|Даци Эрдон
|2
|0
|Тагир Равиль
|2
|0
|Стассин Лукас
|2
|0
|Нойштедтер Роман
|1
|0
|Болат Синан
|1
|0
|Lucas Van Eenoo
|1
|0
|Пердикицци Пьетро
|1
|0
|Шадли Насер
|1
|0
|Kyan Vaesen
|1
|0
|Верман Ромео
|1
|0
|Фриган Матия
|1
|0
|Бос Джордан
|1
|0
|Rik De Mil
|1
|0
Серкль Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван дер Брюгген Ханнес
|9
|0
|Уткус Эдгарас
|7
|0
|Денкей Кевин
|4
|0
|Попович Борис
|4
|0
|Мьянге Сенна
|2
|1
|Лопес Леонардо
|3
|0
|Сомерс Тибо
|3
|0
|Назиньо Флавио
|3
|0
|Лемарешаль Феликс
|3
|0
|Даланн Йеспер
|2
|0
|Варела Джордан
|2
|0
|Сике Уго
|2
|0
|Фрэнсис Абу
|2
|0
|Минда Алан
|2
|0
|Christiaan Ravych
|2
|0
|Nils De Wilde
|2
|0
|Деман Оливье
|1
|0
|Эфекеле Маламин
|1
|0
|Мирон Муслич
|1
|0
Результаты матчей
Вестерло
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
Серкль Брюгге
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
9
6
Вестерло
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Серкль Брюгге
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
10
8
Упущенные победы
14
15
Вестерло
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
48% (11)
30% (7)
22% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
35% (8)
48% (11)
Серкль Брюгге
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
17% (4)
48% (11)
35% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
26% (6)
35% (8)
Сухие победы
4
6
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
12
9
Упущенные победы
23
21
Голы по времени матча
Забито
19
13
13 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
14 Не забивали 13
4
21%
2
15%
1-15
5
26%
0
0%
16-30
4
21%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
3
16%
4
31%
61-75
3
16%
3
23%
76-90
Пропущено
20
15
6 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
2
10%
3
20%
1-15
1
5%
4
27%
16-30
3
15%
3
20%
31-45
2
10%
3
20%
46-60
4
20%
1
7%
61-75
8
40%
1
7%
76-90
Забито
18
17
4 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 7
13 Не забивали 14
0
0%
2
12%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
1
6%
4
24%
31-45
1
6%
4
24%
46-60
4
22%
3
18%
61-75
9
50%
4
24%
76-90
Пропущено
21
12
8 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 6
2
10%
2
17%
1-15
1
5%
1
8%
16-30
5
24%
3
25%
31-45
3
14%
3
25%
46-60
6
29%
0
0%
61-75
4
19%
3
25%
76-90
Забито
37
30
17 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 13
4 Не забивали 4
4
11%
4
13%
1-15
8
22%
0
0%
16-30
5
14%
6
20%
31-45
1
3%
6
20%
46-60
7
19%
7
23%
61-75
12
32%
7
23%
76-90
Пропущено
41
27
14 В 1-м тайме 16
27 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 9
19 Не пропускали 13
4
10%
5
19%
1-15
2
5%
5
19%
16-30
8
20%
6
22%
31-45
5
12%
6
22%
46-60
10
24%
1
4%
61-75
12
29%
29%
4
15%
76-90
Результаты последних матчей
Вестерло
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Гент - Вестерло 2:2 Брюгге - Вестерло 3:0 Рапид Бухарест - Вестерло 2:3 Бошольт - Вестерло 2:2
Вестерло - Бохольт 2:2 Вестерло - РВДМ 47 3:0 Антверпен - Вестерло 2:2 Вестерло - Эйпен 2:0 Кортрейк - Вестерло 1:2 Вестерло - Андерлехт 1:3 Спортинг Шарлеруа - Вестерло 3:2 Вестерло - Сент-Трейден 3:3 АХ Лёвен - Вестерло 0:2 Васланд-Беверен - Вестерло 3:1 Вестерло - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 РВДМ 47 - Вестерло 1:1 Вестерло - Кортрейк 1:0 Генк - Вестерло 3:3 Стандард - Вестерло 0:0 Вестерло - Антверпен 0:3
Серкль Брюгге
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Ницца-2 3:0 Монако-2 - Серкль Брюгге 0:1
Андерлехт - Серкль Брюгге 2:0 Серкль Брюгге - Кортрейк 3:0 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 1:2 Серкль Брюгге - Антверпен 1:3 Унион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Эйпен 2:0 Брюгге - Серкль Брюгге 0:0 Серкль Брюгге - Андерлехт 0:3 Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 2:2 Мехелен - Серкль Брюгге 0:2 Серкль Брюгге - Гент 2:0 Серкль Брюгге - АХ Лёвен 3:2 Кортрейк - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 РВДМ 47 - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Вестерло 2:1
Результаты матчей
Вестерло
Серкль Брюгге
Точный счет
1:3
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
2:0
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
Точный счет
2:2
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
2:1
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 50%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
Точный счет
2:2
3 раза 13%
1:3
3 раза 13%
2:1
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
3:3
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
2:0
4 раза 17%
2:1
4 раза 17%
0:2
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
2
8 раз 35%
1
7 раз 30%
0
4 раза 17%
3
3 раза 13%
4
1 раз 4%
2
8 раз 35%
1
7 раз 30%
0
6 раз 26%
3
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
Вестерло
Серкль Брюгге
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
83
56
65
38
29
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
93
75
48
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
194
Больше Меньше
176
1211
1013
419
221
122
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|16 (2)
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|15
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|14 (1)
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|13 (3)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|11 (1)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|9
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 6
|Андерлехт
|Дебаст Зено
|1 6
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 6