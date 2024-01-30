Тур: 23. Стадион: Ян Брейдель.
Ход матча
16'
14
Мейер
Бьорн
20
Ванакен
Ханс
10
Ветлесен
Уго
95
Пирар
Люка
24
Фудзии
Харуя
44
Сильва
Жоао
11
Dion
De
Neve
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Мейер БьорнЗащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ветлесен УгоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
28 Боята ДедрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
39 Баланта ЭдерПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Дейла Ронни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
95 Пирар ЛюкаВратарь
-
24 Фудзии ХаруяЗащитник
-
44 Сильва ЖоаоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Dion De NeveПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
39 Дэвис АйзекПолузащитник
-
54 Оджо ШейиПолузащитник
-
-
-
76 Djibi Seck
-
-
Главный тренер: Freyr Alexandersson
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Брюгге
Кортрейк
19 матчей
94.7%
5.3%
18 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
52.6%
31.6%
15.8%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.4%
26.3%
5.3%
13 побед 5 ничьих 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 5 побед
31 матч
58.1%
12.9%
29%
18 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
32.3%
45.2%
22.5%
10 побед 14 ничьих 7 побед
Второй тайм
41.9%
41.9%
16.2%
13 побед 13 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
32
20
Голов в среднем за матч
2.29
1.18
Среднее время на гол
39
76
Всего голов
24
8
Голов в среднем за матч
1.41
0.57
Среднее время на гол
63
157
Всего голов
56
28
Голов в среднем за матч
1.81
0.9
Тотал матчей
2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
22
Больше 71%
Меньше 29%
9
18
Больше 58%
Меньше 42%
13
9
Больше 29%
Меньше 71%
22
5
Больше 16%
Меньше 84%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
49
99
Бомбардиры внутри турнира
Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родригеш Тьяго
|15 (6)
|0.65
|Сков-Ольсен Андреас
|8 (1)
|0.35
|Синкернагель Филип
|6
|0.26
|Ванакен Ханс
|4
|0.17
|Нуса Антонио
|3
|0.13
|Ютгла Ферран
|3
|0.13
|Бушанан Тажон
|2
|0.09
|Мехеле Брэндон
|2
|0.09
|Кюйпер Максим
|1
|0.04
|Нильсен Каспер
|1
|0.04
|Саббе Кириани
|0
|0
|Ветлесен Уго
|0
|0
|Спилеерс Йорне
|0
|0
Кортрейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дэвис Айзек
|4
|0.17
|Авенатти Фелипе
|3 (1)
|0.13
|Dion De Neve
|2
|0.09
|Abdelkahar Kadri
|2
|0.09
|Оджо Шейи
|1
|0.04
|Tom Vandenberghe
|1
|0.04
|Бруно Массимо
|0
|0
|Энен Давид
|0
|0
|Сиссако Абдулайе
|0
|0
|Райан Алебиосу
|0
|0
Карточки
Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кюйпер Максим
|3
|1
|Ветлесен Уго
|4
|0
|Рафаэль Онедика
|4
|0
|Одои Денис
|3
|0
|Сков-Ольсен Андреас
|3
|0
|Ванакен Ханс
|3
|0
|Мехеле Брэндон
|3
|0
|Баланта Эдер
|3
|0
|Миньоле Симон
|2
|0
|Нильсен Каспер
|2
|0
|Синкернагель Филип
|2
|0
|Спилеерс Йорне
|2
|0
|Родригеш Тьяго
|1
|0
|Яремчук Роман
|1
|0
|Скораш Михал
|1
|0
|Ютгла Ферран
|1
|0
|Бушанан Тажон
|1
|0
|Ордоньес Хоэль
|1
|0
Кортрейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Авенатти Фелипе
|5
|1
|Кана Марко
|4
|1
|Малинов Кристиян
|5
|0
|Эль-Идрисси Мунем
|5
|0
|Мессату Наэль
|5
|0
|Сильва Жоао
|3
|0
|Радованович Александар
|3
|0
|Мампасси Марк Рене
|3
|0
|Сиссако Абдулайе
|2
|0
|Аудоор Линнт
|2
|0
|Dion De Neve
|2
|0
|Martin Wasinski
|2
|0
|Abdelkahar Kadri
|2
|0
|Бруно Массимо
|1
|0
|Оджо Шейи
|1
|0
|Фудзии Харуя
|1
|0
|Мбайо Дилан
|1
|0
|Майтен Александр
|1
|0
|Jonathan Afolabi
|1
|0
|Lars Montegnies
|1
|0
Результаты матчей
Брюгге
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
36% (4)
0% (0)
Кортрейк
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
4
6
Брюгге
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
Кортрейк
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
9% (1)
18% (2)
73% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
55% (6)
45% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
7
14
Упущенные победы
18
6
Брюгге
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (9)
23% (5)
36% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
50% (11)
14% (3)
Кортрейк
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
18% (4)
36% (8)
45% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
45% (10)
27% (6)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
12
14
Упущенные победы
22
12
Голы по времени матча
Забито
23
7
9 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 3
12 Не забивали 17
2
9%
2
29%
1-15
3
13%
2
29%
16-30
4
17%
1
14%
31-45
4
17%
0
0%
46-60
5
22%
0
0%
61-75
5
22%
2
29%
76-90
Пропущено
9
24
6 В 1-м тайме 12
3 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 10
1
11%
1
4%
1-15
2
22%
3
13%
16-30
3
33%
8
33%
31-45
0
0%
9
38%
46-60
2
22%
3
13%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Забито
21
8
12 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
13 Не забивали 16
4
19%
0
0%
1-15
3
14%
2
25%
16-30
5
24%
1
13%
31-45
3
14%
2
25%
46-60
5
24%
2
25%
61-75
1
5%
1
13%
76-90
Пропущено
10
18
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
1
10%
2
11%
1-15
2
20%
2
11%
16-30
2
20%
1
6%
31-45
2
20%
5
28%
46-60
1
10%
2
11%
61-75
2
20%
6
33%
76-90
Забито
44
15
21 В 1-м тайме 8
23 Во 2-м тайме 7
11 Забивали первыми 7
3 Не забивали 11
6
14%
2
13%
1-15
6
14%
4
27%
16-30
9
20%
2
13%
31-45
7
16%
2
13%
46-60
10
23%
2
13%
61-75
6
14%
3
20%
76-90
Пропущено
19
42
11 В 1-м тайме 17
8 Во 2-м тайме 25
9 Пропускали первыми 14
14 Не пропускали 19
2
11%
3
7%
1-15
4
21%
5
12%
16-30
5
26%
9
21%
31-45
2
11%
14
33%
46-60
3
16%
5
12%
61-75
3
16%
6
14%
76-90
Результаты последних матчей
Брюгге
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Спортинг Шарлеруа - Брюгге 1:4 Брюгге - Вестерло 3:0 Гент - Брюгге 0:1 Нюрнберг - Брюгге 0:3
Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 РВДМ 47 - Брюгге 1:6 Брюгге - Гент 2:0 Брюгге - Будё-Глимт 3:1 Мехелен - Брюгге 0:0 Брюгге - Зульте-Варегем 4:0 Брюгге - Стандард 2:0 Бешикташ - Брюгге 0:5 АХ Лёвен - Брюгге 0:1 Брюгге - Серкль Брюгге 0:0 Брюгге - Лугано 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:1 Беерсхот-Вильрейк - Брюгге 0:6 Брюгге - Антверпен 2:1 Лугано - Брюгге 1:3 Кортрейк - Брюгге 1:0
Кортрейк
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Кортрейк - АХ Лёвен 0:0 Стандард - Кортрейк 0:1 Кортрейк - Гент 0:2 Серкль Брюгге - Кортрейк 3:0
Генк - Кортрейк 4:0 Кортрейк - Вестерло 1:2 Кортрейк - РВДМ 47 0:1 Эйпен - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Мехелен 0:3 Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 3:0 РВДМ 47 - Кортрейк 1:1 Дендер - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Генк 0:3 Кортрейк - Брюгге 1:0 Вестерло - Кортрейк 1:0 Кортрейк - Серкль Брюгге 2:1 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 1:0 Кортрейк - Андерлехт 2:2 АХ Лёвен - Кортрейк 3:0 Кортрейк - Стандард 1:1
Результаты матчей
Брюгге
Кортрейк
Точный счет
1:1
4 раза 36%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
7:1
1 раз 9%
0:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
7
1 раз 9%
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
Точный счет
2:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
1:6
1 раз 9%
3:0
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
6:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
6
1 раз 9%
0
7 раз 64%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%
Точный счет
1:1
5 раз 23%
2:1
4 раза 18%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
0:5
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
1:6
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
7:1
1 раз 5%
1:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
3:0
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
0:3
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
10 раз 45%
0
3 раза 14%
2
3 раза 14%
4
2 раза 9%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%
6
1 раз 5%
7
1 раз 5%
0
12 раз 55%
1
7 раз 32%
2
3 раза 14%
Тоталы голов в матче
Брюгге
Кортрейк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
65
65
29
38
29
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
47
38
110
38
38
29
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
193
Больше Меньше
1012
913
319
616
517
319
220
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|22
|16
|4
|2
|48 - 23
|52
|2.
|22
|12
|8
|2
|42 - 24
|44
|3.
|1:0
|23
|12
|7
|4
|46 - 18
|43
|4.
|22
|10
|9
|3
|39 - 24
|39
|5.
|22
|9
|9
|4
|43 - 22
|36
|6.
|22
|9
|8
|5
|41 - 22
|35
|7.
|1:4
|23
|10
|3
|10
|28 - 28
|33
|8.
|22
|8
|4
|10
|25 - 27
|28
|9.
|22
|6
|10
|6
|25 - 32
|28
|10.
|4:1
|23
|6
|7
|10
|36 - 41
|25
|11.
|22
|5
|9
|8
|20 - 31
|24
|12.
|22
|6
|3
|13
|23 - 43
|21
|13.
|22
|5
|6
|11
|23 - 38
|21
|14.
|22
|5
|6
|11
|23 - 44
|21
|15.
|22
|4
|6
|12
|26 - 39
|18
|16.
|0:1
|23
|3
|5
|15
|13 - 45
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|9
|1
|1
|26 - 10
|28
|2.
|11
|8
|3
|0
|24 - 11
|27
|3.
|1:0
|12
|7
|5
|0
|25 - 8
|26
|4.
|11
|7
|4
|0
|28 - 7
|25
|5.
|12
|6
|5
|1
|26 - 14
|23
|6.
|1:4
|11
|6
|1
|4
|16 - 13
|19
|7.
|11
|5
|3
|3
|18 - 19
|18
|8.
|11
|4
|6
|1
|24 - 12
|18
|9.
|11
|5
|2
|4
|13 - 8
|17
|10.
|11
|4
|4
|3
|10 - 12
|16
|11.
|11
|3
|5
|3
|9 - 9
|14
|12.
|4:1
|11
|4
|1
|6
|18 - 20
|13
|13.
|11
|3
|4
|4
|12 - 18
|13
|14.
|11
|3
|3
|5
|16 - 12
|12
|15.
|11
|3
|2
|6
|14 - 23
|11
|16.
|0:1
|11
|2
|3
|6
|8 - 18
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|3
|1
|22 - 13
|24
|2.
|11
|5
|3
|3
|19 - 10
|18
|3.
|1:0
|11
|5
|2
|4
|21 - 10
|17
|4.
|11
|4
|5
|2
|18 - 13
|17
|5.
|10
|4
|4
|2
|13 - 10
|16
|6.
|1:4
|12
|4
|2
|6
|12 - 15
|14
|7.
|11
|2
|6
|3
|15 - 20
|12
|8.
|4:1
|12
|2
|6
|4
|18 - 21
|12
|9.
|11
|3
|2
|6
|12 - 19
|11
|10.
|11
|3
|1
|7
|9 - 20
|10
|11.
|11
|2
|4
|5
|13 - 15
|10
|12.
|11
|2
|4
|5
|11 - 22
|10
|13.
|11
|2
|2
|7
|11 - 26
|8
|14.
|11
|1
|3
|7
|10 - 27
|6
|15.
|0:1
|12
|1
|2
|9
|5 - 27
|5
|16.
|11
|0
|3
|8
|5 - 19
|3
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|15 (2)
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|15
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|14 (1)
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|13 (3)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|11 (1)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|8
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 6
|Андерлехт
|Дебаст Зено
|1 6
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 6