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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 23. Стадион: .
Брюгге
1:0
Первый тайм: 38'
Кортрейк

Ход матча

16'
Синкернагель Филип
1:0
Лучшие коэффициенты
Брюгге
Ничья
Кортрейк
9.50
9.50
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32.00
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Все Коэффициенты
22
Миньоле
Симон
55
Кюйпер
Максим
58
Спилеерс
Йорне
44
Мехеле
Брэндон
14
Мейер
Бьорн
20
Ванакен
Ханс
27
Нильсен
Каспер
7
Сков-Ольсен
Андреас
10
Ветлесен
Уго
77
Синкернагель
Филип
99
Родригеш
Тьяго
95
Пирар
Люка
24
Фудзии
Харуя
44
Сильва
Жоао
33
Ryotaro
Tsunoda
6
Мессату
Наэль
70
Бруно
Массимо
10
Abdelkahar
Kadri
15
Малинов
Кристиян
11
Dion
De
Neve
9
Jonathan
Afolabi
7
Эль-Идрисси
Мунем
Брюгге
4-2-3-1
Кортрейк
3-5-2

История личных встреч

Брюгге
Кортрейк

19 матчей

94.7%
5.3%
18 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

52.6%
31.6%
15.8%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.4%
26.3%
5.3%
13 побед 5 ничьих 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 5 побед

31 матч

58.1%
12.9%
29%
18 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

32.3%
45.2%
22.5%
10 побед 14 ничьих 7 побед

Второй тайм

41.9%
41.9%
16.2%
13 побед 13 ничьих 5 побед

История матчей

ПДА
1:0
ПДА
1:0
ПДА
2:1
ПДА
0:1
ПДА
2:0
ТМК
0:1
ПДА
1:2
ПДА
1:0
ПДА
2:2
ПДА
3:0
ПДА
0:0
ПДА
3:0
ПДА
2:1
ПДА
1:2
ЛП
5:1
ЛП
2:1
ЛП
1:4
ЛП
2:1
ЛЖ
1:0
ЛЖ
2:0
ЛЖ
2:0
КБ
0:3
ЛЖ
5:0
ЛЖ
3:1
КБ
1:0
ЛЖ
4:1
ТМС
2:2
ЛЖ
0:0
ЛЖ
1:1
ЛЖ
3:2
ПЛ
3:1

Голы

Всего голов

32
20

Голов в среднем за матч

2.29
1.18

Среднее время на гол

39
76

Всего голов

24
8

Голов в среднем за матч

1.41
0.57

Среднее время на гол

63
157

Всего голов

56
28

Голов в среднем за матч

1.81
0.9

Тотал матчей

2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
22
Больше 71%
Меньше 29%
9
18
Больше 58%
Меньше 42%
13
9
Больше 29%
Меньше 71%
22
5
Больше 16%
Меньше 84%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

49
99

Бомбардиры внутри турнира

Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригеш Тьяго 15 (6) 0.65
Сков-Ольсен Андреас 8 (1) 0.35
Синкернагель Филип 6 0.26
Ванакен Ханс 4 0.17
Нуса Антонио 3 0.13
Ютгла Ферран 3 0.13
Бушанан Тажон 2 0.09
Мехеле Брэндон 2 0.09
Кюйпер Максим 1 0.04
Нильсен Каспер 1 0.04
Саббе Кириани 0 0
Ветлесен Уго 0 0
Спилеерс Йорне 0 0
Кортрейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвис Айзек 4 0.17
Авенатти Фелипе 3 (1) 0.13
Dion De Neve 2 0.09
Abdelkahar Kadri 2 0.09
Оджо Шейи 1 0.04
Tom Vandenberghe 1 0.04
Бруно Массимо 0 0
Энен Давид 0 0
Сиссако Абдулайе 0 0
Райан Алебиосу 0 0

Карточки

Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кюйпер Максим 3 1
Ветлесен Уго 4 0
Рафаэль Онедика 4 0
Одои Денис 3 0
Сков-Ольсен Андреас 3 0
Ванакен Ханс 3 0
Мехеле Брэндон 3 0
Баланта Эдер 3 0
Миньоле Симон 2 0
Нильсен Каспер 2 0
Синкернагель Филип 2 0
Спилеерс Йорне 2 0
Родригеш Тьяго 1 0
Яремчук Роман 1 0
Скораш Михал 1 0
Ютгла Ферран 1 0
Бушанан Тажон 1 0
Ордоньес Хоэль 1 0
Кортрейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Авенатти Фелипе 5 1
Кана Марко 4 1
Малинов Кристиян 5 0
Эль-Идрисси Мунем 5 0
Мессату Наэль 5 0
Сильва Жоао 3 0
Радованович Александар 3 0
Мампасси Марк Рене 3 0
Сиссако Абдулайе 2 0
Аудоор Линнт 2 0
Dion De Neve 2 0
Martin Wasinski 2 0
Abdelkahar Kadri 2 0
Бруно Массимо 1 0
Оджо Шейи 1 0
Фудзии Харуя 1 0
Мбайо Дилан 1 0
Майтен Александр 1 0
Jonathan Afolabi 1 0
Lars Montegnies 1 0

Результаты матчей

Брюгге
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
36% (4)
0% (0)
Кортрейк
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

4
6
Брюгге
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
Кортрейк
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
9% (1)
18% (2)
73% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
55% (6)
45% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

7
14

Упущенные победы

18
6
Брюгге
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (9)
23% (5)
36% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
50% (11)
14% (3)
Кортрейк
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
18% (4)
36% (8)
45% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
45% (10)
27% (6)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

12
14

Упущенные победы

22
12

Голы по времени матча

Забито

23
7
9 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 3
12 Не забивали 17
2
9%
2
29%
1-15
3
13%
2
29%
16-30
4
17%
1
14%
31-45
4
17%
0
0%
46-60
5
22%
0
0%
61-75
5
22%
2
29%
76-90

Пропущено

9
24
6 В 1-м тайме 12
3 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 10
1
11%
1
4%
1-15
2
22%
3
13%
16-30
3
33%
8
33%
31-45
0
0%
9
38%
46-60
2
22%
3
13%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Забито

21
8
12 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
13 Не забивали 16
4
19%
0
0%
1-15
3
14%
2
25%
16-30
5
24%
1
13%
31-45
3
14%
2
25%
46-60
5
24%
2
25%
61-75
1
5%
1
13%
76-90

Пропущено

10
18
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
1
10%
2
11%
1-15
2
20%
2
11%
16-30
2
20%
1
6%
31-45
2
20%
5
28%
46-60
1
10%
2
11%
61-75
2
20%
6
33%
76-90

Забито

44
15
21 В 1-м тайме 8
23 Во 2-м тайме 7
11 Забивали первыми 7
3 Не забивали 11
6
14%
2
13%
1-15
6
14%
4
27%
16-30
9
20%
2
13%
31-45
7
16%
2
13%
46-60
10
23%
2
13%
61-75
6
14%
3
20%
76-90

Пропущено

19
42
11 В 1-м тайме 17
8 Во 2-м тайме 25
9 Пропускали первыми 14
14 Не пропускали 19
2
11%
3
7%
1-15
4
21%
5
12%
16-30
5
26%
9
21%
31-45
2
11%
14
33%
46-60
3
16%
5
12%
61-75
3
16%
6
14%
76-90

Результаты последних матчей

Брюгге
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Спортинг Шарлеруа - Брюгге 1:4 Брюгге - Вестерло 3:0 Гент - Брюгге 0:1 Нюрнберг - Брюгге 0:3
Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 РВДМ 47 - Брюгге 1:6 Брюгге - Гент 2:0 Брюгге - Будё-Глимт 3:1 Мехелен - Брюгге 0:0 Брюгге - Зульте-Варегем 4:0 Брюгге - Стандард 2:0 Бешикташ - Брюгге 0:5 АХ Лёвен - Брюгге 0:1 Брюгге - Серкль Брюгге 0:0 Брюгге - Лугано 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:1 Беерсхот-Вильрейк - Брюгге 0:6 Брюгге - Антверпен 2:1 Лугано - Брюгге 1:3 Кортрейк - Брюгге 1:0
Кортрейк
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Кортрейк - АХ Лёвен 0:0 Стандард - Кортрейк 0:1 Кортрейк - Гент 0:2 Серкль Брюгге - Кортрейк 3:0
Генк - Кортрейк 4:0 Кортрейк - Вестерло 1:2 Кортрейк - РВДМ 47 0:1 Эйпен - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Мехелен 0:3 Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 3:0 РВДМ 47 - Кортрейк 1:1 Дендер - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Генк 0:3 Кортрейк - Брюгге 1:0 Вестерло - Кортрейк 1:0 Кортрейк - Серкль Брюгге 2:1 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 1:0 Кортрейк - Андерлехт 2:2 АХ Лёвен - Кортрейк 3:0 Кортрейк - Стандард 1:1

Результаты матчей

Брюгге
Кортрейк

Точный счет

1:1
4 раза 36%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
7:1
1 раз 9%
0:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
7
1 раз 9%
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%

Точный счет

2:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
1:6
1 раз 9%
3:0
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
6:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
6
1 раз 9%
0
7 раз 64%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%

Точный счет

1:1
5 раз 23%
2:1
4 раза 18%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
0:5
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
1:6
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
7:1
1 раз 5%
1:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
3:0
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
0:3
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
10 раз 45%
0
3 раза 14%
2
3 раза 14%
4
2 раза 9%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%
6
1 раз 5%
7
1 раз 5%
0
12 раз 55%
1
7 раз 32%
2
3 раза 14%

Тоталы голов в матче

Брюгге
Кортрейк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
6
5
6
5
1.5
2
9
3
8
2.5
2
9
3.5
1
10
4.5
1
10
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
4
7
3
8
1.5
1
10
3
8
2.5
3
8
3.5
2
9
4.5
1
10
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
3
0.5
Больше Меньше
10
12
9
13
1.5
3
19
6
16
2.5
5
17
3.5
3
19
4.5
2
20
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 22 16 4 2 48 - 23 52
2.
Андерлехт
 22 12 8 2 42 - 24 44
3.
Брюгге
 1:0 23 12 7 4 46 - 18 43
4.
Гент
 22 10 9 3 39 - 24 39
5.
Генк
 22 9 9 4 43 - 22 36
6.
Антверпен
 22 9 8 5 41 - 22 35
7.
Серкль Брюгге
 1:4 23 10 3 10 28 - 28 33
8.
Мехелен
 22 8 4 10 25 - 27 28
9.
Сент-Трейден
 22 6 10 6 25 - 32 28
10.
Вестерло
 4:1 23 6 7 10 36 - 41 25
11.
Стандард
 22 5 9 8 20 - 31 24
12.
Эйпен
 22 6 3 13 23 - 43 21
13.
Спортинг Шарлеруа
 22 5 6 11 23 - 38 21
14.
РВДМ 47
 22 5 6 11 23 - 44 21
15.
АХ Лёвен
 22 4 6 12 26 - 39 18
16.
Кортрейк
 0:1 23 3 5 15 13 - 45 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 11 9 1 1 26 - 10 28
2.
Андерлехт
 11 8 3 0 24 - 11 27
3.
Брюгге
 1:0 12 7 5 0 25 - 8 26
4.
Антверпен
 11 7 4 0 28 - 7 25
5.
Гент
 12 6 5 1 26 - 14 23
6.
Серкль Брюгге
 1:4 11 6 1 4 16 - 13 19
7.
Спортинг Шарлеруа
 11 5 3 3 18 - 19 18
8.
Генк
 11 4 6 1 24 - 12 18
9.
Мехелен
 11 5 2 4 13 - 8 17
10.
Сент-Трейден
 11 4 4 3 10 - 12 16
11.
Стандард
 11 3 5 3 9 - 9 14
12.
Вестерло
 4:1 11 4 1 6 18 - 20 13
13.
РВДМ 47
 11 3 4 4 12 - 18 13
14.
АХ Лёвен
 11 3 3 5 16 - 12 12
15.
Эйпен
 11 3 2 6 14 - 23 11
16.
Кортрейк
 0:1 11 2 3 6 8 - 18 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 11 7 3 1 22 - 13 24
2.
Генк
 11 5 3 3 19 - 10 18
3.
Брюгге
 1:0 11 5 2 4 21 - 10 17
4.
Андерлехт
 11 4 5 2 18 - 13 17
5.
Гент
 10 4 4 2 13 - 10 16
6.
Серкль Брюгге
 1:4 12 4 2 6 12 - 15 14
7.
Сент-Трейден
 11 2 6 3 15 - 20 12
8.
Вестерло
 4:1 12 2 6 4 18 - 21 12
9.
Мехелен
 11 3 2 6 12 - 19 11
10.
Эйпен
 11 3 1 7 9 - 20 10
11.
Антверпен
 11 2 4 5 13 - 15 10
12.
Стандард
 11 2 4 5 11 - 22 10
13.
РВДМ 47
 11 2 2 7 11 - 26 8
14.
АХ Лёвен
 11 1 3 7 10 - 27 6
15.
Кортрейк
 0:1 12 1 2 9 5 - 27 5
16.
Спортинг Шарлеруа
 11 0 3 8 5 - 19 3
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Брюгге Родригеш Тьяго 15 (2)
Серкль Брюгге Денкей Кевин 15
Унион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 14 (1)
Андерлехт Дрейер Андерс 13 (3)
Сент-Трейден Койта Абубакари 11 (1)
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 8
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 6
Андерлехт Дебаст Зено 1 6
Стандард Nathan Ngoy 1 6
Весь список
Лучшие коэффициенты
Брюгге
Ничья
Кортрейк
9.50
9.50
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32.00
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