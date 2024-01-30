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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 23. Стадион: .
Брюгге
3:3
Конец матча
Кортрейк
0'
1:0
16' Гол
Синкернагель Филип
1:1
53' Гол
Jonathan Afolabi
1:2
68' Гол
Бруно Массимо
2:2
77' Гол
Мехеле Брэндон
84' Желтая карточка
Мессату Наэль
3:2
86' Гол
Родригеш Тьяго
87' Желтая карточка
Родригеш Тьяго
89' Желтая карточка
Оджо Шейи
3:3
90' Гол
Djibi Seck
90'+9
22
Миньоле
Симон
55
Кюйпер
Максим
58
Спилеерс
Йорне
44
Мехеле
Брэндон
14
Мейер
Бьорн
20
Ванакен
Ханс
27
Нильсен
Каспер
7
Сков-Ольсен
Андреас
10
Ветлесен
Уго
77
Синкернагель
Филип
99
Родригеш
Тьяго
95
Пирар
Люка
24
Фудзии
Харуя
44
Сильва
Жоао
33
Ryotaro
Tsunoda
6
Мессату
Наэль
70
Бруно
Массимо
10
Abdelkahar
Kadri
15
Малинов
Кристиян
11
Dion
De
Neve
9
Jonathan
Afolabi
7
Эль-Идрисси
Мунем
Брюгге
4-2-3-1
Кортрейк
3-5-2

История личных встреч

Брюгге
Кортрейк

19 матчей

94.7%
5.3%
18 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

52.6%
31.6%
15.8%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.4%
26.3%
5.3%
13 побед 5 ничьих 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 5 побед

31 матч

58.1%
12.9%
29%
18 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

32.3%
45.2%
22.5%
10 побед 14 ничьих 7 побед

Второй тайм

41.9%
41.9%
16.2%
13 побед 13 ничьих 5 побед

История матчей

ПДА
1:0
ПДА
1:0
ПДА
2:1
ПДА
0:1
ПДА
2:0
ТМК
0:1
ПДА
1:2
ПДА
1:0
ПДА
2:2
ПДА
3:0
ПДА
0:0
ПДА
3:0
ПДА
2:1
ПДА
1:2
ЛП
5:1
ЛП
2:1
ЛП
1:4
ЛП
2:1
ЛЖ
1:0
ЛЖ
2:0
ЛЖ
2:0
КБ
0:3
ЛЖ
5:0
ЛЖ
3:1
КБ
1:0
ЛЖ
4:1
ТМС
2:2
ЛЖ
0:0
ЛЖ
1:1
ЛЖ
3:2
ПЛ
3:1

Голы

Всего голов

32
20

Голов в среднем за матч

2.29
1.18

Среднее время на гол

39
76

Всего голов

24
8

Голов в среднем за матч

1.41
0.57

Среднее время на гол

63
157

Всего голов

56
28

Голов в среднем за матч

1.81
0.9

Тотал матчей

2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
22
Больше 71%
Меньше 29%
9
18
Больше 58%
Меньше 42%
13
9
Больше 29%
Меньше 71%
22
5
Больше 16%
Меньше 84%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

49
99

Бомбардиры внутри турнира

Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригеш Тьяго 16 (6) 0.7
Сков-Ольсен Андреас 8 (1) 0.35
Синкернагель Филип 6 0.26
Ванакен Ханс 4 0.17
Нуса Антонио 3 0.13
Мехеле Брэндон 3 0.13
Ютгла Ферран 3 0.13
Бушанан Тажон 2 0.09
Кюйпер Максим 1 0.04
Нильсен Каспер 1 0.04
Саббе Кириани 0 0
Ветлесен Уго 0 0
Скораш Михал 0 0
Спилеерс Йорне 0 0
Кортрейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвис Айзек 4 0.17
Авенатти Фелипе 3 (1) 0.13
Dion De Neve 2 0.09
Abdelkahar Kadri 2 0.09
Бруно Массимо 1 0.04
Оджо Шейи 1 0.04
Tom Vandenberghe 1 0.04
Jonathan Afolabi 1 0.04
Djibi Seck 1 0.04
Энен Давид 0 0
Сиссако Абдулайе 0 0
Райан Алебиосу 0 0
Мампасси Марк Рене 0 0
Мессату Наэль 0 0

Карточки

Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кюйпер Максим 3 1
Ветлесен Уго 4 0
Рафаэль Онедика 4 0
Одои Денис 3 0
Сков-Ольсен Андреас 3 0
Ванакен Ханс 3 0
Мехеле Брэндон 3 0
Баланта Эдер 3 0
Миньоле Симон 2 0
Нильсен Каспер 2 0
Синкернагель Филип 2 0
Родригеш Тьяго 2 0
Спилеерс Йорне 2 0
Яремчук Роман 1 0
Скораш Михал 1 0
Ютгла Ферран 1 0
Бушанан Тажон 1 0
Ордоньес Хоэль 1 0
Кортрейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Авенатти Фелипе 5 1
Мессату Наэль 6 0
Кана Марко 4 1
Малинов Кристиян 5 0
Эль-Идрисси Мунем 5 0
Сильва Жоао 3 0
Радованович Александар 3 0
Мампасси Марк Рене 3 0
Оджо Шейи 2 0
Сиссако Абдулайе 2 0
Аудоор Линнт 2 0
Dion De Neve 2 0
Martin Wasinski 2 0
Abdelkahar Kadri 2 0
Бруно Массимо 1 0
Фудзии Харуя 1 0
Мбайо Дилан 1 0
Майтен Александр 1 0
Jonathan Afolabi 1 0
Lars Montegnies 1 0

Результаты матчей

Брюгге
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
Кортрейк
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

7
9
Брюгге
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
Кортрейк
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
17% (2)
75% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

7
14

Упущенные победы

18
6
Брюгге
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (10)
22% (5)
35% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
48% (11)
17% (4)
Кортрейк
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
17% (4)
35% (8)
48% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
43% (10)
26% (6)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

12
14

Упущенные победы

25
15

Голы по времени матча

Забито

26
10
10 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 3
12 Не забивали 17
2
8%
2
20%
1-15
4
15%
2
20%
16-30
4
15%
1
10%
31-45
4
15%
1
10%
46-60
5
19%
1
10%
61-75
7
27%
3
30%
76-90

Пропущено

12
27
6 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 11
1
8%
1
4%
1-15
2
17%
4
15%
16-30
3
25%
8
30%
30%
31-45
1
8%
9
33%
46-60
3
25%
3
11%
61-75
2
17%
2
7%
76-90

Забито

21
8
12 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
14 Не забивали 17
4
19%
0
0%
1-15
3
14%
2
25%
16-30
5
24%
1
13%
31-45
3
14%
2
25%
46-60
5
24%
2
25%
61-75
1
5%
1
13%
76-90

Пропущено

10
18
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
1
10%
2
11%
1-15
2
20%
2
11%
16-30
2
20%
1
6%
31-45
2
20%
5
28%
46-60
1
10%
2
11%
61-75
2
20%
6
33%
76-90

Забито

47
18
22 В 1-м тайме 8
25 Во 2-м тайме 10
12 Забивали первыми 7
3 Не забивали 11
6
13%
2
11%
1-15
7
15%
4
22%
16-30
9
19%
2
11%
31-45
7
15%
3
17%
46-60
10
21%
3
17%
61-75
8
17%
4
22%
76-90

Пропущено

22
45
11 В 1-м тайме 18
11 Во 2-м тайме 27
9 Пропускали первыми 15
15 Не пропускали 20
2
9%
3
7%
1-15
4
18%
6
13%
16-30
5
23%
9
20%
31-45
3
14%
14
31%
46-60
4
18%
5
11%
61-75
4
18%
8
18%
76-90

Результаты последних матчей

Брюгге
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Спортинг Шарлеруа - Брюгге 1:4 Брюгге - Вестерло 3:0 Гент - Брюгге 0:1 Нюрнберг - Брюгге 0:3
Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 РВДМ 47 - Брюгге 1:6 Брюгге - Гент 2:0 Брюгге - Будё-Глимт 3:1 Мехелен - Брюгге 0:0 Брюгге - Зульте-Варегем 4:0 Брюгге - Стандард 2:0 Бешикташ - Брюгге 0:5 АХ Лёвен - Брюгге 0:1 Брюгге - Серкль Брюгге 0:0 Брюгге - Лугано 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:1 Беерсхот-Вильрейк - Брюгге 0:6 Брюгге - Антверпен 2:1 Лугано - Брюгге 1:3 Кортрейк - Брюгге 1:0
Кортрейк
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Кортрейк - АХ Лёвен 0:0 Стандард - Кортрейк 0:1 Кортрейк - Гент 0:2 Серкль Брюгге - Кортрейк 3:0
Генк - Кортрейк 4:0 Кортрейк - Вестерло 1:2 Кортрейк - РВДМ 47 0:1 Эйпен - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Мехелен 0:3 Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 3:0 РВДМ 47 - Кортрейк 1:1 Дендер - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Генк 0:3 Кортрейк - Брюгге 1:0 Вестерло - Кортрейк 1:0 Кортрейк - Серкль Брюгге 2:1 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 1:0 Кортрейк - Андерлехт 2:2 АХ Лёвен - Кортрейк 3:0 Кортрейк - Стандард 1:1

Результаты матчей

Брюгге
Кортрейк

Точный счет

1:1
4 раза 33%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
7:1
1 раз 8%
0:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
7
1 раз 8%
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%

Точный счет

2:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
1:6
1 раз 9%
3:0
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
6
1 раз 9%
0
7 раз 58%
1
3 раза 25%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:1
5 раз 22%
2:1
4 раза 17%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:6
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
7:1
1 раз 4%
1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
3:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
0:3
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 43%
0
3 раза 13%
2
3 раза 13%
3
2 раза 9%
4
2 раза 9%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
7
1 раз 4%
0
12 раз 52%
1
7 раз 30%
2
3 раза 13%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Брюгге
Кортрейк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
6
5
7
5
1.5
2
9
4
8
2.5
2
10
3.5
1
11
4.5
1
11
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
5
7
3
8
1.5
2
10
3
8
2.5
1
11
3
8
3.5
2
9
4.5
1
10
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
3
0.5
Больше Меньше
11
12
10
13
1.5
4
19
7
16
2.5
1
22
5
18
3.5
3
20
4.5
2
21
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 22 16 4 2 48 - 23 52
2.
Андерлехт
 22 12 8 2 42 - 24 44
3.
Брюгге
 23 11 8 4 48 - 21 41
4.
Гент
 22 10 9 3 39 - 24 39
5.
Генк
 22 9 9 4 43 - 22 36
6.
Антверпен
 22 9 8 5 41 - 22 35
7.
Серкль Брюгге
 23 10 3 10 29 - 28 33
8.
Мехелен
 22 8 4 10 25 - 27 28
9.
Сент-Трейден
 22 6 10 6 25 - 32 28
10.
Вестерло
 23 6 7 10 36 - 42 25
11.
Стандард
 22 5 9 8 20 - 31 24
12.
Эйпен
 22 6 3 13 23 - 43 21
13.
Спортинг Шарлеруа
 22 5 6 11 23 - 38 21
14.
РВДМ 47
 22 5 6 11 23 - 44 21
15.
АХ Лёвен
 22 4 6 12 26 - 39 18
16.
Кортрейк
 23 3 6 14 16 - 47 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 11 9 1 1 26 - 10 28
2.
Андерлехт
 11 8 3 0 24 - 11 27
3.
Антверпен
 11 7 4 0 28 - 7 25
4.
Брюгге
 12 6 6 0 27 - 11 24
5.
Гент
 12 6 5 1 26 - 14 23
6.
Серкль Брюгге
 11 6 1 4 16 - 13 19
7.
Спортинг Шарлеруа
 11 5 3 3 18 - 19 18
8.
Генк
 11 4 6 1 24 - 12 18
9.
Мехелен
 11 5 2 4 13 - 8 17
10.
Сент-Трейден
 11 4 4 3 10 - 12 16
11.
Стандард
 11 3 5 3 9 - 9 14
12.
Вестерло
 11 4 1 6 18 - 21 13
13.
РВДМ 47
 11 3 4 4 12 - 18 13
14.
АХ Лёвен
 11 3 3 5 16 - 12 12
15.
Эйпен
 11 3 2 6 14 - 23 11
16.
Кортрейк
 11 2 3 6 8 - 18 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 11 7 3 1 22 - 13 24
2.
Генк
 11 5 3 3 19 - 10 18
3.
Брюгге
 11 5 2 4 21 - 10 17
4.
Андерлехт
 11 4 5 2 18 - 13 17
5.
Гент
 10 4 4 2 13 - 10 16
6.
Серкль Брюгге
 12 4 2 6 13 - 15 14
7.
Сент-Трейден
 11 2 6 3 15 - 20 12
8.
Вестерло
 12 2 6 4 18 - 21 12
9.
Мехелен
 11 3 2 6 12 - 19 11
10.
Эйпен
 11 3 1 7 9 - 20 10
11.
Антверпен
 11 2 4 5 13 - 15 10
12.
Стандард
 11 2 4 5 11 - 22 10
13.
РВДМ 47
 11 2 2 7 11 - 26 8
14.
АХ Лёвен
 11 1 3 7 10 - 27 6
15.
Кортрейк
 12 1 3 8 8 - 29 6
16.
Спортинг Шарлеруа
 11 0 3 8 5 - 19 3
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Брюгге Родригеш Тьяго 16 (2)
Серкль Брюгге Денкей Кевин 15
Унион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 14 (1)
Андерлехт Дрейер Андерс 13 (3)
Сент-Трейден Койта Абубакари 11 (1)
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Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 9
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 6
Андерлехт Дебаст Зено 1 6
Стандард Nathan Ngoy 1 6
Весь список
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 16'
      Г О О О О Л - Синкернагель Филип бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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