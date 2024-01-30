Стадион: Millerntor Stadion. Главный судья: Штегеманн Саша
0:1
Перерыв
Ход матча
37'
38'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
3 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
248 Количество передач 203
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
30
Бурхерт
Саша
23
Треу
Филипп
21
Рицка
Ларс
- Основной состав
-
30 Бурхерт СашаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Треу ФилиппПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Рицка ЛарсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Джигала АдамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Синани ДанелНападающий
- Нападающий
-
26 Саад ЭлиасНападающий
-
Главный тренер: Хюрцелер Фабиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Клаус ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Нимиц ЙонаПолузащитник
- Полузащитник
-
46 Сусо СимаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тьоне Даниэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Санкт-Паули
Фортуна
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
70%
50%
7 побед 5 ничьих 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 5 побед
22 матча
31.8%
27.3%
40.9%
7 побед 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
18.2%
45.5%
36.3%
4 победы 10 ничьих 8 побед
Второй тайм
31.8%
45.5%
22.7%
7 побед 10 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
10
Голов в среднем за матч
1.36
0.91
Среднее время на гол
66
99
Всего голов
11
11
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
26
21
Голов в среднем за матч
1.18
0.95
Тотал матчей
2.5
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
Среднее время на гол
76
94
Бомбардиры внутри турнира
Санкт-Паули
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хартель Марсель
|3 (2)
|0.75
|Саад Элиас
|2
|0.5
|Эггештайн Йоханнес
|2
|0.5
|Смит Эрик
|1
|0.25
|Валь Хауке
|1
|0.25
|Афолайян Оладапо
|1
|0.25
Фортуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|3
|0.75
|Цолис Христос
|2
|0.5
|Нимиц Йона
|2
|0.5
|Вермейж Винсент
|2 (1)
|0.5
|Клаус Феликс
|1
|0.25
|Ястржембски Деннис
|1
|0.25
|Зоботка Марсель
|0
|0
Карточки
Санкт-Паули
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бурхерт Саша
|1
|0
|Ирвайн Джексон
|1
|0
|Салиакас Манолис
|1
|0
|Смит Эрик
|1
|0
|Fabian Huerzeler
|1
|0
|Хартель Марсель
|1
|0
|Аменийдо Этьенн
|1
|0
|Рицка Ларс
|1
|0
|Саад Элиас
|1
|0
Фортуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сиберт Джамиль
|2
|0
|Учино Такаси
|1
|0
|Зоботка Марсель
|1
|0
|Танака Ао
|1
|0
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|1
|0
|Энгельхардт Янник
|1
|0
Результаты матчей
Санкт-Паули
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Фортуна
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
6
Упущенные победы
0
0
Санкт-Паули
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Фортуна
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
8
0
Санкт-Паули
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Фортуна
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
6
Упущенные победы
8
0
Голы по времени матча
Забито
2
10
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
4
40%
76-90
1
50%
3
30%
91-120
Пропущено
1
6
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
0
2 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
5
63%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
10
10
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
1
10%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
5
50%
2
20%
61-75
1
10%
4
40%
76-90
1
10%
3
30%
91-120
Пропущено
3
6
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Санкт-Паули
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Фортуна - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Кайзерслаутерн 2:0 Оснабрюк - Санкт-Паули 3:1 Санкт-Паули - Веен Висбаден 1:1
Оснабрюк - Санкт-Паули 1:1 Хомбург - Санкт-Паули 1:4 Санкт-Паули - Гамбург 2:2 Ганза - Санкт-Паули 2:3 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 2:1 Санкт-Паули - Ганновер 96 0:0 Эльвeрсберг - Санкт-Паули 0:2 Санкт-Паули - Шальке 04 2:1 Санкт-Паули - Карлсруэ 2:1 Падерборн - Санкт-Паули 2:2 Вердер - Санкт-Паули 3:3 Санкт-Паули - Нюрнберг 5:1 Герта - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Шальке 04 3:1 Санкт-Паули - Хольштайн Киль 5:1 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 1:1
Фортуна
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Фортуна - Санкт-Паули 1:2 Герта - Фортуна 2:2 Арминия - Фортуна 2:2 Дордрехт - Фортуна 2:6
НЕК Неймеген - Фортуна 2:0 Магдебург - Фортуна 2:3 Фортуна - Хольштайн Киль 0:1 Магдебург - Фортуна 1:2 Нюрнберг - Фортуна 0:5 Фортуна - Шальке 04 5:3 Гройтер Фюрт - Фортуна 1:0 Фортуна - Веен Висбаден 1:3 Унтерахинг - Фортуна 3:6 Айнтрахт Бр - Фортуна 1:4 Фортуна - Кайзерслаутерн 4:3 Фортуна - Оснабрюк 1:1 Гамбург - Фортуна 1:0 Фортуна - Ганновер 96 1:1 Ганза - Фортуна 1:3 Фортуна - Фортуна Ситтард 1:0
Результаты матчей
Санкт-Паули
Фортуна
Точный счет
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
0:5
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
1:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:6
1 раз 33%
Точное количество голов
4
1 раз 50%
5
1 раз 50%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
6
1 раз 33%
Точный счет
0:5
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:6
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
6
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Санкт-Паули
Фортуна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
12
12
12
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Падерборн
|Бильбия Филип
|4
|Фортуна
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|3 (3)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|3 (2)
|Герта
|Резе Фабиан
|3 (1)
|Гамбург
|Джатта Бейкери
|3
|РБ Лейпциг
|Поульсен Юссуф
|1 1
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|1 1
|Кёльн
|Мартель Эрик
|1 1
|Гамбург
|Глацель Роберт
|2
|Кайзерслаутерн
|Томяк Борис
|2
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Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Санкт-Паули 0:1 Фортуна
Исход игры
Санкт-Паули
82.9% (97)
Ничья
12% (14)
Фортуна
5.1% (6)
Тотал 2.5
Больше
62.16% (69)
Меньше
37.84% (42)
Обе команды забьют
Да
72.07% (80)
Нет
27.93% (31)
Популярный счёт
2:1 Санкт-Паули
53.8% (63)
1:0 Санкт-Паули
16.2% (19)
1:1 Ничья
9.4% (11)
2:0 Санкт-Паули
6% (7)
1:2 Фортуна
2.6% (3)
3:1 Санкт-Паули
1.7% (2)
0:0 Ничья
1.7% (2)
0:2 Фортуна
1.7% (2)
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