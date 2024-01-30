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  4. Кубок 2023-2024
Стадион: . Главный судья: Штегеманн Саша
Санкт-Паули
0:1
Перерыв
Фортуна
0'
37' Желтая карточка
Бурхерт Саша
0:1
38' Пенальти
Вермейж Винсент

Ход матча

12'
 
Учино Такаси
Ийоха Эммануэль
37'
Бурхерт Саша
 
38'
0:1
Вермейж Винсент

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 248 Количество передач 203
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Прогнозы 116
Санкт-Паули 82.8% (96)
X 12.1% (14)
Фортуна 5.2% (6)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Санкт-Паули
Ничья
Фортуна
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Бурхерт
Саша
5
Валь
Хауке
8
Смит
Эрик
3
Метс
Кароль
23
Треу
Филипп
36
Кемляйн
Алеша
10
Хартель
Марсель
21
Рицка
Ларс
17
Афолайян
Оладапо
11
Эггештайн
Йоханнес
14
Аменийдо
Этьенн
33
Кастенмайер
Флориан
19
Ийоха
Эммануэль
3
Хоффманн
Андре
30
Де
Вейс
Йорди
34
Николя
Гавори
11
Клаус
Феликс
4
Танака
Ао
6
Энгельхардт
Янник
8
Йоханнессон
Исак-Бергманн
7
Цолис
Христос
9
Вермейж
Винсент
Санкт-Паули
3-4-3
Фортуна
4-5-1

История личных встреч

Санкт-Паули
Фортуна

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
50%
7 побед 5 ничьих 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 5 побед

22 матча

31.8%
27.3%
40.9%
7 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

18.2%
45.5%
36.3%
4 победы 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

31.8%
45.5%
22.7%
7 побед 10 ничьих 5 побед

История матчей

Б2
1:2
Б2
0:0
Б2
0:0
Б2
1:0
Б2
2:0
Б2
1:1
Б2
2:0
Б2
0:3
Б2
2:1
Б2
1:2
Б2
1:3
Б2
0:1
Б2
1:1
Б2
4:0
Б2
4:0
Б2
1:0
Б2
0:2
Б2
1:1
Б2
0:0
Б2
1:3
Б2
1:0
Б2
2:1

Голы

Всего голов

15
10

Голов в среднем за матч

1.36
0.91

Среднее время на гол

66
99

Всего голов

11
11

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

26
21

Голов в среднем за матч

1.18
0.95

Тотал матчей

2.5
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
4
Больше 18%
Меньше 82%
18

Среднее время на гол

76
94

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Паули
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хартель Марсель 3 (2) 0.75
Саад Элиас 2 0.5
Эггештайн Йоханнес 2 0.5
Смит Эрик 1 0.25
Валь Хауке 1 0.25
Афолайян Оладапо 1 0.25
Фортуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йоханнессон Исак-Бергманн 3 0.75
Цолис Христос 2 0.5
Нимиц Йона 2 0.5
Вермейж Винсент 2 (1) 0.5
Клаус Феликс 1 0.25
Ястржембски Деннис 1 0.25
Зоботка Марсель 0 0

Карточки

Санкт-Паули
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бурхерт Саша 1 0
Ирвайн Джексон 1 0
Салиакас Манолис 1 0
Смит Эрик 1 0
Fabian Huerzeler 1 0
Хартель Марсель 1 0
Аменийдо Этьенн 1 0
Рицка Ларс 1 0
Саад Элиас 1 0
Фортуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиберт Джамиль 2 0
Учино Такаси 1 0
Зоботка Марсель 1 0
Танака Ао 1 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 1 0
Энгельхардт Янник 1 0

Результаты матчей

Санкт-Паули
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Фортуна
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
6

Упущенные победы

0
0
Санкт-Паули
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Фортуна
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

8
0
Санкт-Паули
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Фортуна
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
6

Упущенные победы

8
0

Голы по времени матча

Забито

2
10
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
4
40%
76-90
1
50%
3
30%
91-120

Пропущено

1
6
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
0
2 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
5
63%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
10
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
1
10%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
5
50%
2
20%
61-75
1
10%
4
40%
76-90
1
10%
3
30%
91-120

Пропущено

3
6
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Санкт-Паули
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Фортуна - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Кайзерслаутерн 2:0 Оснабрюк - Санкт-Паули 3:1 Санкт-Паули - Веен Висбаден 1:1
Оснабрюк - Санкт-Паули 1:1 Хомбург - Санкт-Паули 1:4 Санкт-Паули - Гамбург 2:2 Ганза - Санкт-Паули 2:3 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 2:1 Санкт-Паули - Ганновер 96 0:0 Эльвeрсберг - Санкт-Паули 0:2 Санкт-Паули - Шальке 04 2:1 Санкт-Паули - Карлсруэ 2:1 Падерборн - Санкт-Паули 2:2 Вердер - Санкт-Паули 3:3 Санкт-Паули - Нюрнберг 5:1 Герта - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Шальке 04 3:1 Санкт-Паули - Хольштайн Киль 5:1 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 1:1
Фортуна
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Фортуна - Санкт-Паули 1:2 Герта - Фортуна 2:2 Арминия - Фортуна 2:2 Дордрехт - Фортуна 2:6
НЕК Неймеген - Фортуна 2:0 Магдебург - Фортуна 2:3 Фортуна - Хольштайн Киль 0:1 Магдебург - Фортуна 1:2 Нюрнберг - Фортуна 0:5 Фортуна - Шальке 04 5:3 Гройтер Фюрт - Фортуна 1:0 Фортуна - Веен Висбаден 1:3 Унтерахинг - Фортуна 3:6 Айнтрахт Бр - Фортуна 1:4 Фортуна - Кайзерслаутерн 4:3 Фортуна - Оснабрюк 1:1 Гамбург - Фортуна 1:0 Фортуна - Ганновер 96 1:1 Ганза - Фортуна 1:3 Фортуна - Фортуна Ситтард 1:0

Результаты матчей

Санкт-Паули
Фортуна

Точный счет

2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

0:5
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
1:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:6
1 раз 33%

Точное количество голов

4
1 раз 50%
5
1 раз 50%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
6
1 раз 33%

Точный счет

0:5
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:6
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
6
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Санкт-Паули
Фортуна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
4.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
2
1
2
1
3.5
1
2
1
2
4.5
1
2
1/8 финала
1 Хомбург
4 Санкт-Паули
1 Магдебург
2 Фортуна
8 Герта
6 Гамбург
2 Кайзерслаутерн
0 Нюрнберг
3 Байер Л
1 Падерборн
2 Штутгарт
0 Боруссия Д
2 Саарбрюккен
0 Айнтрахт Фр
1 Боруссия М
0 Вольфсбург
1/4 финала
Санкт-Паули
Фортуна
Герта
Кайзерслаутерн
Байер Л
Штутгарт
Саарбрюккен
Боруссия М
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Падерборн Бильбия Филип 4
Фортуна Йоханнессон Исак-Бергманн 3 (3)
Санкт-Паули Хартель Марсель 3 (2)
Герта Резе Фабиан 3 (1)
Гамбург Джатта Бейкери 3
Весь список

Топ нарушителей
РБ Лейпциг Поульсен Юссуф 1 1
Хоффенхайм Кабак Озан 1 1
Кёльн Мартель Эрик 1 1
Гамбург Глацель Роберт 2
Кайзерслаутерн Томяк Борис 2
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    Прогнозы 116
    Санкт-Паули 82.8% (96)
    X 12.1% (14)
    Фортуна 5.2% (6)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Санкт-Паули 0:1 Фортуна

    Исход игры
    Санкт-Паули
    82.9% (97)
    Ничья
    12% (14)
    Фортуна
    5.1% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.16% (69)
    Меньше
    37.84% (42)
    Обе команды забьют
    Да
    72.07% (80)
    Нет
    27.93% (31)
    Популярный счёт
    2:1 Санкт-Паули
    53.8% (63)
    1:0 Санкт-Паули
    16.2% (19)
    1:1 Ничья
    9.4% (11)
    2:0 Санкт-Паули
    6% (7)
    1:2 Фортуна
    2.6% (3)
    3:1 Санкт-Паули
    1.7% (2)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
    0:2 Фортуна
    1.7% (2)
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