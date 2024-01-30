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  4. Кубок 2023-2024
Стадион: . Главный судья: Штегеманн Саша
Санкт-Паули
2:2
Итог после пенальти
3
4
Фортуна
0'
37' Желтая карточка
Бурхерт Саша
0:1
38' Пенальти
Вермейж Винсент
52' Желтая карточка
Fabian Huerzeler
55' Желтая карточка
Хоффманн Андре
1:1
60' Пенальти
Хартель Марсель
83' Желтая карточка
Салиакас Манолис
97' Желтая карточка
Метс Кароль
1:2
99' Гол
Танака Ао
117' Желтая карточка
Саад Элиас
120' Вторая желтая карточка
Fabian Huerzeler
2:2
120' Гол
Бухальфа Карло
3 4
Смит Эрик
3:2
3:3
Хоффманн Андре
Саад Элиас
4:3
4:3
Дафернер Кристоф
Синани Данел
5:3
5:4
Энгельхардт Янник
Мауридес Жуниор
5:4
5:5
Танака Ао
Хартель Марсель
5:5
5:6
Цолис Христос

Ход матча

12'
 
Учино Такаси
Ийоха Эммануэль
37'
Бурхерт Саша
 
38'
0:1
Вермейж Винсент
46'
Салиакас Манолис
Рицка Ларс
 
46'
Саад Элиас
Аменийдо Этьенн
 
52'
Fabian Huerzeler
 
55'
 
Хоффманн Андре
60'
Хартель Марсель
1:1
68'
 
Дафернер Кристоф
Вермейж Винсент
74'
Мауридес Жуниор
Эггештайн Йоханнес
 
74'
Бухальфа Карло
Кемляйн Алеша
 
83'
Салиакас Манолис
 
86'
 
Нимиц Йона
Клаус Феликс
91'
 
Куарши Джошуа
Де Вейс Йорди
91'
 
Циммерман Маттиас
Йоханнессон Исак-Бергманн
97'
Метс Кароль
 
99'
Синани Данел
Афолайян Оладапо
 
99'
1:2
Танака Ао
117'
Саад Элиас
 
120'
Fabian Huerzeler
 
120'
Бухальфа Карло
(Синани Данел)
2:2
121'
Смит Эрик
3:2
121'
3:3
Хоффманн Андре
121'
Саад Элиас
4:3
121'
4:3
Дафернер Кристоф
121'
Синани Данел
5:3
121'
5:4
Энгельхардт Янник
121'
Мауридес Жуниор
5:4
121'
5:5
Танака Ао
121'
Хартель Марсель
5:5
121'
5:6
Цолис Христос
Пен
3:4

Статистика матча

  • 5 Голы 6
  • 5 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 1
  • 2 Офсайды 3
  • 17 Нарушения правил 17
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 683 Количество передач 516
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Прогнозы 117
Санкт-Паули 82.9% (97)
X 12% (14)
Фортуна 5.1% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Бурхерт
Саша
5
Валь
Хауке
8
Смит
Эрик
3
Метс
Кароль
23
Треу
Филипп
36
Кемляйн
Алеша
10
Хартель
Марсель
21
Рицка
Ларс
17
Афолайян
Оладапо
11
Эггештайн
Йоханнес
14
Аменийдо
Этьенн
33
Кастенмайер
Флориан
19
Ийоха
Эммануэль
3
Хоффманн
Андре
30
Де
Вейс
Йорди
34
Николя
Гавори
11
Клаус
Феликс
4
Танака
Ао
6
Энгельхардт
Янник
8
Йоханнессон
Исак-Бергманн
7
Цолис
Христос
9
Вермейж
Винсент
Санкт-Паули
3-4-3
Фортуна
4-5-1

История личных встреч

Санкт-Паули
Фортуна

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
50%
7 побед 5 ничьих 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 5 побед

22 матча

31.8%
27.3%
40.9%
7 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

18.2%
45.5%
36.3%
4 победы 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

31.8%
45.5%
22.7%
7 побед 10 ничьих 5 побед

История матчей

Б2
1:2
Б2
0:0
Б2
0:0
Б2
1:0
Б2
2:0
Б2
1:1
Б2
2:0
Б2
0:3
Б2
2:1
Б2
1:2
Б2
1:3
Б2
0:1
Б2
1:1
Б2
4:0
Б2
4:0
Б2
1:0
Б2
0:2
Б2
1:1
Б2
0:0
Б2
1:3
Б2
1:0
Б2
2:1

Голы

Всего голов

15
10

Голов в среднем за матч

1.36
0.91

Среднее время на гол

66
99

Всего голов

11
11

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

26
21

Голов в среднем за матч

1.18
0.95

Тотал матчей

2.5
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
4
Больше 18%
Меньше 82%
18

Среднее время на гол

76
94

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Паули
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хартель Марсель 4 (3) 1
Саад Элиас 2 0.5
Эггештайн Йоханнес 2 0.5
Смит Эрик 1 0.25
Валь Хауке 1 0.25
Афолайян Оладапо 1 0.25
Бухальфа Карло 1 0.25
Синани Данел 0 0
Фортуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йоханнессон Исак-Бергманн 3 0.75
Цолис Христос 2 0.5
Нимиц Йона 2 0.5
Вермейж Винсент 2 (1) 0.5
Клаус Феликс 1 0.25
Ястржембски Деннис 1 0.25
Танака Ао 1 0.25
Зоботка Марсель 0 0

Карточки

Санкт-Паули
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Fabian Huerzeler 2 1
Салиакас Манолис 2 0
Саад Элиас 2 0
Бурхерт Саша 1 0
Метс Кароль 1 0
Ирвайн Джексон 1 0
Смит Эрик 1 0
Хартель Марсель 1 0
Аменийдо Этьенн 1 0
Рицка Ларс 1 0
Фортуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиберт Джамиль 2 0
Хоффманн Андре 1 0
Учино Такаси 1 0
Зоботка Марсель 1 0
Танака Ао 1 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 1 0
Энгельхардт Янник 1 0

Результаты матчей

Санкт-Паули
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Фортуна
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
8

Упущенные победы

2
0
Санкт-Паули
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Фортуна
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

8
0
Санкт-Паули
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Фортуна
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
8

Упущенные победы

10
0

Голы по времени матча

Забито

4
12
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
0
0%
4
33%
76-90
2
50%
4
33%
91-120

Пропущено

3
8
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
33%
1
13%
91-120

Забито

8
0
2 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
5
63%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

12
12
2 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
17%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
5
42%
2
17%
61-75
1
8%
4
33%
76-90
2
17%
4
33%
91-120

Пропущено

5
8
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
2
25%
31-45
1
20%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
20%
1
13%
91-120

Результаты последних матчей

Санкт-Паули
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Фортуна - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Кайзерслаутерн 2:0 Оснабрюк - Санкт-Паули 3:1 Санкт-Паули - Веен Висбаден 1:1
Оснабрюк - Санкт-Паули 1:1 Хомбург - Санкт-Паули 1:4 Санкт-Паули - Гамбург 2:2 Ганза - Санкт-Паули 2:3 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 2:1 Санкт-Паули - Ганновер 96 0:0 Эльвeрсберг - Санкт-Паули 0:2 Санкт-Паули - Шальке 04 2:1 Санкт-Паули - Карлсруэ 2:1 Падерборн - Санкт-Паули 2:2 Вердер - Санкт-Паули 3:3 Санкт-Паули - Нюрнберг 5:1 Герта - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Шальке 04 3:1 Санкт-Паули - Хольштайн Киль 5:1 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 1:1
Фортуна
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Фортуна - Санкт-Паули 1:2 Герта - Фортуна 2:2 Арминия - Фортуна 2:2 Дордрехт - Фортуна 2:6
НЕК Неймеген - Фортуна 2:0 Магдебург - Фортуна 2:3 Фортуна - Хольштайн Киль 0:1 Магдебург - Фортуна 1:2 Нюрнберг - Фортуна 0:5 Фортуна - Шальке 04 5:3 Гройтер Фюрт - Фортуна 1:0 Фортуна - Веен Висбаден 1:3 Унтерахинг - Фортуна 3:6 Айнтрахт Бр - Фортуна 1:4 Фортуна - Кайзерслаутерн 4:3 Фортуна - Оснабрюк 1:1 Гамбург - Фортуна 1:0 Фортуна - Ганновер 96 1:1 Ганза - Фортуна 1:3 Фортуна - Фортуна Ситтард 1:0

Результаты матчей

Санкт-Паули
Фортуна

Точный счет

2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%

Точный счет

0:5
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:6
1 раз 25%

Точное количество голов

4
1 раз 50%
5
1 раз 50%
2
2 раза 50%
3
1 раз 25%
6
1 раз 25%

Точный счет

0:5
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:6
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
2
2 раза 50%
3
1 раз 25%
6
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Санкт-Паули
Фортуна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
4.5
Больше Меньше
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
2.5
Больше Меньше
2
2
2
2
3.5
1
3
1
3
4.5
1
3
1/8 финала
1 Хомбург
4 Санкт-Паули
1 Магдебург
2 Фортуна
8 Герта
6 Гамбург
2 Кайзерслаутерн
0 Нюрнберг
3 Байер Л
1 Падерборн
2 Штутгарт
0 Боруссия Д
2 Саарбрюккен
0 Айнтрахт Фр
1 Боруссия М
0 Вольфсбург
1/4 финала
5 Санкт-Паули
6 Фортуна
Герта
Кайзерслаутерн
Байер Л
Штутгарт
Саарбрюккен
Боруссия М
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Санкт-Паули Хартель Марсель 4 (2)
Падерборн Бильбия Филип 4
Фортуна Йоханнессон Исак-Бергманн 3 (3)
Герта Резе Фабиан 3 (1)
Гамбург Джатта Бейкери 3
Весь список

Топ нарушителей
Санкт-Паули Fabian Huerzeler 1 2
РБ Лейпциг Поульсен Юссуф 1 1
Хоффенхайм Кабак Озан 1 1
Кёльн Мартель Эрик 1 1
Гамбург Глацель Роберт 2
Весь список
  • Дополнительное время
  • 123'
    Контроль мяча: Санкт-Паули: 58%, Фортуна: 42%.
  • 122'
    Санкт-Паули совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 121'
    Г О О О О О Л - Танака Ао забил пенальти, нанеся удар правой ногой! Саша Бурхерт неудачно прыгнул в другую сторону!
  • 121'
    НЕ ЗАБИТ! - Мауридес Жуниор из команды Санкт-Паули пробил пенальти, но Флориан Кастенмайер сыграл удачно!
  • 121'
    Г О О О О О Л - Энгельхардт Янник забивает пенальти, он пробил правой ногой! Саша Бурхерт был близок к тому, чтобы отразить мяч!
  • 121'
    Синани Данел сделал результативную передачу.
  • 121'
    Г О О О О О Л - Синани Данел забивает пенальти, он пробил левой ногой! Флориан Кастенмайер был близок к тому, чтобы отразить мяч!
  • 121'
    Г О О О О Л - Бухальфа Карло нанес точный удар головой!
  • 121'
    НЕ ЗАБИТ! - Дафернер Кристоф из команды Фортуна пробил пенальти, но Саша Бурхерт сыграл удачно!
  • 121'
    Куарши Джошуа ослабляет давление, выбив мяч.
  • 121'
    Г О О О О О Л - Саад Элиас забивает пенальти, он пробил правой ногой! Флориан Кастенмайер был близок к тому, чтобы отразить мяч!
  • 121'
    Синани Данел из команды Санкт-Паули своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 121'
    Г О О О О О Л - Хоффманн Андре забил пенальти, нанеся удар правой ногой! Саша Бурхерт неудачно прыгнул в другую сторону!
  • 121'
    Г О О О О О Л - Смит Эрик забил пенальти, нанеся удар правой ногой! Флориан Кастенмайер неудачно прыгнул в другую сторону!
  • 121'
    Матч закончился после серии пенальти
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    • 121'
      Г О О О О О Л - Цолис Христос забил пенальти, нанеся удар правой ногой! Саша Бурхерт неудачно прыгнул в другую сторону!
    • 121'
      НЕ ЗАБИТ! - Хартель Марсель из команды Санкт-Паули пробил пенальти, но Флориан Кастенмайер сыграл удачно!
    • 121'
      Хартель Марсель забивает пенальти, но судья просит повторить его после увиденного нарушения.
    • 121'
      Начинается серия пенальти
    • 121'
      НЕ ЗАБИТ! - Хартель Марсель из команды Санкт-Паули пробил пенальти, но Флориан Кастенмайер сыграл удачно!
    • 121'
      Мы ожидаем серии пенальти
    • 120'
      Матч возобновлен
    • 120'
      УДАЛЕНИЕ! - Фабиан Хурцелер получает вторую желтую за споры
    • 120'
      Контроль мяча: Санкт-Паули: 57%, Фортуна: 43%.
    • 119'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Millerntor Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 117
    Санкт-Паули 82.9% (97)
    X 12% (14)
    Фортуна 5.1% (6)
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Санкт-Паули 2:2 Фортуна онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Санкт-Паули 2:2 Фортуна

    Исход игры
    Санкт-Паули
    82.9% (97)
    Ничья
    12% (14)
    Фортуна
    5.1% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.16% (69)
    Меньше
    37.84% (42)
    Обе команды забьют
    Да
    72.07% (80)
    Нет
    27.93% (31)
    Популярный счёт
    2:1 Санкт-Паули
    53.8% (63)
    1:0 Санкт-Паули
    16.2% (19)
    1:1 Ничья
    9.4% (11)
    2:0 Санкт-Паули
    6% (7)
    1:2 Фортуна
    2.6% (3)
    3:1 Санкт-Паули
    1.7% (2)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
    0:2 Фортуна
    1.7% (2)
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