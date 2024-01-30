Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

119' Саад Элиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

118' Фортуна совершает вбрасывание на половине поля противника

118' Матч возобновлен

117' Куарши Джошуа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

117' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

117' Санкт-Паули совершает вбрасывание на половине поля противника

117' Матч возобновлен

116' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

116' Матч возобновится спорным мячом

116' Ох, нехорошо это выглядит. Энгельхардт Янник получил травму и медбригада забирает его с поля.

115' Энгельхардт Янник на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

115' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

114' Кастенмайер Флориан взял и забрал мяч на выходе

114' Салиакас Манолис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

113' Фортуна совершает вбрасывание на половине поля противника

113' Удар от ворот произведет Санкт-Паули

112' Кастенмайер Флориан взял и забрал мяч на выходе

111' Удар от ворот произведет Фортуна

111' Треу Филипп не смог попасть в створ ударом издали

110' Фортуна совершает вбрасывание на половине поля противника

109' Первая половина дополнительного времени закончена.

109' Удар от ворот произведет Фортуна

108' Фортуна совершает вбрасывание на своей половине поля

108' Фортуна совершает вбрасывание на половине поля противника

108' Нимиц Йона выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

108' Саад Элиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

106' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

106' Цолис Христос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

106' Санкт-Паули совершает вбрасывание на своей половине поля

106' Второй тайм дополнительного времени начался

105' Фортуна совершает вбрасывание на своей половине поля

105' Матч возобновлен

105' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

104' Санкт-Паули идет вперед с потенциально опасной атакой.

104' Санкт-Паули совершает вбрасывание на половине поля противника

104' Санкт-Паули совершает вбрасывание на своей половине поля

103' Фортуна совершает вбрасывание на половине поля противника

100' Бурхерт Саша плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

99' Г О О О О Л - Танака Ао забивает ударом с левой ноги!

99' Дафернер Кристоф пробует нанести удар издали, но Саша Бурхерт держит все под контролем

99' Удар от ворот произведет Санкт-Паули

97' Метс Кароль совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

97' Удар от ворот произведет Фортуна

97' Оооо... вот это был удар! Хартель Марсель должен был забить с этой позиции.

97' Хартель Марсель оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

96' Хоффманн Андре выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

94' Игрок из команды Санкт-Паули делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

93' Фортуна совершает вбрасывание на своей половине поля

91' Начался первый тайм дополнительного времени