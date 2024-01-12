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Награда лучшему футболисту года по версии ФИФА
 
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Награда лучшему футболисту года по версии ФИФА
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Награда лучшему футболисту года по версии ФИФА - онлайн-трансляция 0:0
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  • До матча
  • Буквально час назад стало известно, что Месси проиграл в номинации «Лучший игрок» и отказался приезжать на церемонию ФИФА. Посмотрим, правду ли говорят источники.
  • Известно, что в финальном списке претендентов на награду лучшему игроку 2023 года попали три футболиста. Речь идет о нападающем «Интера Майами» и сборной Аргентины Лионеле Месси, форварда «Манчестер Сити» норвежце Эрлинге Холланде, а также футболисте «ПСЖ» сборной Франции Килиане Мбаппе.

    За звание лучшего тренера поспорят Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Лучано Спаллетти («Наполи», сборная Италии) и Симоне Индзаги («Интер» Милан).

    В списке претендентов на награду лучшему вратарю года попали Тибо Куртуа («Реал» Мадрид), Эдерсон («Манчестер Сити») и Яссин Буну («Севилья», «Аль-Хиляль»).

    На награду лучшему игроку в женском футболе претендуют испанки Айтана Бонмати («Барселона») и Дженнифер Эрмосо («Тигре» Мексика), а также колумбийка Линда Кайседо («Реал» Мадрид).

    В шорт-лист претендентов на премию имени Пушкаша попали голы Хулио Энсисо («Брайтон»), Нуну Мигела Сантуша («Спортинг») и Гильерме Мадруги («Ботафого»).
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители футболу! Сетевое издание LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к данному виду спорта. Сегодня, 15 января 2024 года Международная федерация футбола (ФИФА) объявит лучшего игрока по итогам 2023 года. Церемония вручения наград пройдет в Лондоне и стартует в 22:30 по московскому времени.

    Текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
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