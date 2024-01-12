Награда лучшему футболисту года по версии ФИФА

—

Известно, что в финальном списке претендентов на награду лучшему игроку 2023 года попали три футболиста. Речь идет о нападающем «Интера Майами» и сборной Аргентины Лионеле Месси, форварда «Манчестер Сити» норвежце Эрлинге Холланде, а также футболисте «ПСЖ» сборной Франции Килиане Мбаппе.



За звание лучшего тренера поспорят Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Лучано Спаллетти («Наполи», сборная Италии) и Симоне Индзаги («Интер» Милан).



В списке претендентов на награду лучшему вратарю года попали Тибо Куртуа («Реал» Мадрид), Эдерсон («Манчестер Сити») и Яссин Буну («Севилья», «Аль-Хиляль»).



На награду лучшему игроку в женском футболе претендуют испанки Айтана Бонмати («Барселона») и Дженнифер Эрмосо («Тигре» Мексика), а также колумбийка Линда Кайседо («Реал» Мадрид).



В шорт-лист претендентов на премию имени Пушкаша попали голы Хулио Энсисо («Брайтон»), Нуну Мигела Сантуша («Спортинг») и Гильерме Мадруги («Ботафого»).