  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2024
Тур: 1.
Ривер Плейт
1:1
Конец матча
Архентинос Хуниорс
0'
1:0
45' Гол
Борха Мигель
78' Желтая карточка
Пирес Леандро
81' Желтая карточка
Alan Rodriguez3
1:1
84' Гол
Santiago Gabriel Montiel
85' Желтая карточка
Santiago Gabriel Montiel
85' Желтая карточка
Диас Пауло
90' Желтая карточка
Franco Moyano
90' Желтая карточка
Nicolas Fonseca
90'+6
1
Армани
Франко
15
Эррера
Марсело
II
14
Пирес
Леандро
17
Диас
Пауло
13
Диас
Энцо
Эрнан
4
Nicolas
Fonseca
21
Барко
Эсекьель
26
Фернандес
Игнасио
29
Альендро
Родриго
11
Колидио
Факундо
9
Борха
Мигель
50
Родригес
Диего
II
18
Меса
Фернандо
19
Jonathan
Galvan
13
Паласио
Тобиас
6
Вега
Роман
8
Alan
Rodriguez3
17
Franco
Moyano
22
Alan
Lescano
21
Nicolas
Oroz
9
Ромеро
Максимильяно
15
Leonardo
Heredia
Ривер Плейт
4-1-3-2
Архентинос Хуниорс
4-3-3

История личных встреч

Ривер Плейт
Архентинос Хуниорс

16 матчей

62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

43.8%
50%
6.2%
7 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

56.3%
37.5%
6.2%
9 побед 6 ничьих 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед

24 матча

41.7%
37.5%
20.8%
10 побед 9 ничьих 5 побед

Первый тайм

29.2%
58.3%
12.5%
7 побед 14 ничьих 3 победы

Второй тайм

37.5%
41.7%
20.8%
9 побед 10 ничьих 5 побед

История матчей

КПЛ
3:2
ЛП
2:1
ЛП
0:3
КПЛ
4:2
ЛП
3:0
КЛ
0:2
КЛ
1:1
КПЛ
0:1
КДМЭП
1:1
С
1:1
С
0:0
С
1:1
П
1:2
П
0:2
П
1:0
П
2:0
П
0:0
ПА
0:0
ПА
0:0
ПА
0:1
ПА
1:2
ПА
0:0
ПА
1:2
ПА
4:2

Голы

Всего голов

18
14

Голов в среднем за матч

1.29
1.4

Среднее время на гол

70
64

Всего голов

8
12

Голов в среднем за матч

0.8
0.86

Среднее время на гол

112
105

Всего голов

26
26

Голов в среднем за матч

1.08
1.08

Тотал матчей

2.5
19
Больше 79%
Меньше 21%
5
16
Больше 67%
Меньше 33%
8
9
Больше 38%
Меньше 63%
15
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
22

Среднее время на гол

83
83

Бомбардиры внутри турнира

Ривер Плейт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Борха Мигель 1 1
Фернандес Игнасио 0 0
Архентинос Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Santiago Gabriel Montiel 1 1

Карточки

Ривер Плейт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пирес Леандро 1 0
Архентинос Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alan Rodriguez3 1 0

Результаты последних матчей

Ривер Плейт
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ривер Плейт - Пачука 1:0 Ривер Плейт - Монтеррей 1:1 Ривер Плейт - Росарио Сентраль 0:0 Ривер Плейт - Бельграно 2:1
Ривер Плейт - Институто Кордоба 0:0 Росарио Сентраль - Ривер Плейт 3:1 Ривер Плейт - Уракан 1:2 Химнасия Ла-Плата - Ривер Плейт 1:2 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Колон - Ривер Плейт 2:2 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 1:0 Бока Хуниорс - Ривер Плейт 0:2 Банфилд - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 1:0 Ривер Плейт - Арсенал Саранди 3:1 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:0 Ривер Плейт - Барракас Сентраль 5:1 Архентинос Хуниорс - Ривер Плейт 3:2 Интернасьонал Порту Алегре - Ривер Плейт 2:1 Ривер Плейт - Интернасьонал Порту Алегре 2:1
Архентинос Хуниорс
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Барракас Сентраль - Архентинос Хуниорс 1:1 Архентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:1 Архентинос Хуниорс - Институто Кордоба 1:2 Росарио Сентраль - Архентинос Хуниорс 3:1
Архентинос Хуниорс - Уракан 1:2 Химнасия Ла-Плата - Архентинос Хуниорс 3:2 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Платенсе - Архентинос Хуниорс 0:0 Колон - Архентинос Хуниорс 3:1 Архентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 3:1 Банфилд - Архентинос Хуниорс 0:1 Архентинос Хуниорс - Атлетико Тукуман 2:2 Архентинос Хуниорс - Сан-Мартин Сан-Хуан 0:1 Арсенал Саранди - Архентинос Хуниорс 3:2 Архентинос Хуниорс - Ривер Плейт 3:2 Флуминенсе - Архентинос Хуниорс 2:0 Архентинос Хуниорс - Флуминенсе 1:1 Архентинос Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 2:3 Патронато Парана - Архентинос Хуниорс 1:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Архентинос Хуниорс 0:2

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Химнасия Ла-Плата
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Индепендьенте Авельянеда
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Институто Кордоба
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Атлетико Тукуман
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Архентинос Хуниорс
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Велес Сарсфилд
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Депортиво Риестра
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Росарио Сентраль
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Барракас Сентраль
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Тальерес Кордоба
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Индепендьенте Ривадавия
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Банфилд
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Ланус
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Унион Санта-Фе
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Ньюэллс Олд Бойз
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Эстудиантес Ла Плата
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Платенсе
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Бельграно
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Тигре
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Сармьенто
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Бока Хуниорс
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Расинг Авельянеда
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Дефенса и Хустисия
 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барракас Сентраль
 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Атлетико Тукуман
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Институто Кордоба
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Росарио Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Депортиво Риестра
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Велес Сарсфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Архентинос Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Индепендьенте Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Химнасия Ла-Плата
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Уракан
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Индепендьенте Ривадавия
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Тальерес Кордоба
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Банфилд
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Тигре
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Платенсе
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Эстудиантес Ла Плата
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Дефенса и Хустисия
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Бока Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Сармьенто
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Бельграно
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Ньюэллс Олд Бойз
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Унион Санта-Фе
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ланус
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Расинг Авельянеда
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Индепендьенте Авельянеда
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Химнасия Ла-Плата
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Росарио Сентраль
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Депортиво Риестра
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Велес Сарсфилд
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Архентинос Хуниорс
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Банфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Индепендьенте Ривадавия
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Тальерес Кордоба
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Барракас Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Атлетико Тукуман
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Институто Кордоба
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланус
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Ньюэллс Олд Бойз
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Унион Санта-Фе
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Бока Хуниорс
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Сармьенто
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Бельграно
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Расинг Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Тигре
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Платенсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Эстудиантес Ла Плата
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Годой Крус
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Дефенса и Хустисия
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Ланус Walter Bou 2
Уракан Аларкон Вильям 2
Годой Крус Hernan Lopez 1
Ривер Плейт Борха Мигель 1
Атлетико Тукуман Mateo Agustin Coronel 1
Весь список

Топ нарушителей
Химнасия Ла-Плата Gustavo Canto 1
Уракан Эчеверрия Родриго 1
Институто Кордоба Gregorio Rodríguez 1
Уракан Тобио Фернандо 1
Росарио Сентраль Carlos Quintana 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Фернандес Игнасио сделал результативную передачу.
    • 46'
      Г О О О О Л - Борха Мигель бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Ривер Плейт 1:1 Архентинос Хуниорс онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный