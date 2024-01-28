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  4. Кубок профессиональной лиги 2024
Тур: 1.
Расинг Авельянеда
0:1
Конец матча
Унион Санта-Фе
0'
0:1
13' Гол
Marcos Mosqueira
21' Желтая карточка
Federico Vera
22' Желтая карточка
Конти Херман
28' Желтая карточка
Соса Сантьяго
30' Желтая карточка
Корвалан Клаудио
44' Желтая карточка
Miguel Angel Torren
66' Желтая карточка
Enzo Roldan
77' Желтая карточка
Marcos Mosqueira
86' Желтая карточка
Adrian Martinez
90' Желтая карточка
Кинтеро Хуан
90' Желтая карточка
Dante Campisi
90'+13
21
Ариас
Габриэль
15
Gaston
Martirena
20
Конти
Херман
30
Сигали
Леонардо
27
Gabriel
Rojas1
13
Соса
Сантьяго
11
Jonathan
David
Gomez
8
Кинтеро
Хуан
19
Leonel
Ariel
Miranda
17
Карбонеро
Йохан
10
Мартинес
Рохер
1
Dante
Campisi
32
Пас
Николас
2
Miguel
Angel
Torren
3
Корвалан
Клаудио
16
Federico
Vera
14
Bruno
Pitton
28
Mauro
Pitton
5
Marcos
Mosqueira
18
Lucas
Emanuel
Gamba
9
Хавьер
Моралес
7
Mauro
Luna
Diale
Расинг Авельянеда
4-2-3-1
Унион Санта-Фе
5-2-3

История личных встреч

Расинг Авельянеда
Унион Санта-Фе

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

88.9%
33.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед

17 матчей

47.1%
29.4%
23.5%
8 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

47.1%
35.3%
17.6%
8 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

29.4%
35.3%
35.3%
5 побед 6 ничьих 6 побед

История матчей

КПЛ
1:1
ЛП
1:3
ЛП
2:1
КПЛ
1:0
ЛП
1:1
КДМЗ1
1:0
КДМЗ1
2:0
С
0:0
С
1:0
С
2:1
П
1:0
П
3:6
П
1:2
П
3:0
П
1:1
ПА
0:3
ПА
1:1

Голы

Всего голов

8
16

Голов в среднем за матч

1.14
1.6

Среднее время на гол

78
56

Всего голов

14
4

Голов в среднем за матч

1.4
0.57

Среднее время на гол

64
157

Всего голов

22
20

Голов в среднем за матч

1.29
1.18

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

69
76

Бомбардиры внутри турнира

Расинг Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Унион Санта-Фе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Marcos Mosqueira 1 1
Lucas Emanuel Gamba 0 0

Карточки

Расинг Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кинтеро Хуан 1 0
Конти Херман 1 0
Adrian Martinez 1 0
Соса Сантьяго 1 0
Унион Санта-Фе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Miguel Angel Torren 1 0
Корвалан Клаудио 1 0
Federico Vera 1 0
Dante Campisi 1 0
Enzo Roldan 1 0
Marcos Mosqueira 1 0

Результаты матчей

Расинг Авельянеда
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Унион Санта-Фе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Расинг Авельянеда
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Унион Санта-Фе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Расинг Авельянеда
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Расинг Авельянеда - Росарио Сентраль 2:2 Расинг Авельянеда - Бельграно 4:1 Ланус - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1
Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 2:2 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 2:1 Сармьенто - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Платенсе 1:2 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Годой Крус - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Уракан 3:5 Расинг Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 0:0 Тигре - Расинг Авельянеда 1:2 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Атлетико Насьональ 3:0 Атлетико Насьональ - Расинг Авельянеда 4:2
Унион Санта-Фе
(20 матчей)
20%
55%
25%
4 победы 11 ничьих 5 поражений
Унион Санта-Фе - Тигре 1:0 Бельграно - Унион Санта-Фе 4:1 Унион Санта-Фе - Ланус 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Унион Санта-Фе 2:0
Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 0:0 Бока Хуниорс - Унион Санта-Фе 2:1 Унион Санта-Фе - Сармьенто 1:0 Колон - Унион Санта-Фе 0:0 Платенсе - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Годой Крус 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Унион Санта-Фе 1:3 Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:1 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 2:0 Велес Сарсфилд - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Платенсе 0:0 Тальерес Кордоба - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Бока Хуниорс 0:0 Атлетико Тукуман - Унион Санта-Фе 1:0

Результаты матчей

Расинг Авельянеда
Унион Санта-Фе

Точный счет

0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Расинг Авельянеда
Унион Санта-Фе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Химнасия Ла-Плата
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Индепендьенте Авельянеда
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Институто Кордоба
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Атлетико Тукуман
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Велес Сарсфилд
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Депортиво Риестра
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Росарио Сентраль
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Барракас Сентраль
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Архентинос Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Тальерес Кордоба
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Индепендьенте Ривадавия
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Банфилд
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланус
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Унион Санта-Фе
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Ньюэллс Олд Бойз
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Платенсе
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Тигре
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Сармьенто
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Бока Хуниорс
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Годой Крус
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Дефенса и Хустисия
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Бельграно
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Эстудиантес Ла Плата
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Расинг Авельянеда
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барракас Сентраль
 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Атлетико Тукуман
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Институто Кордоба
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Архентинос Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Росарио Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Депортиво Риестра
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Велес Сарсфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Индепендьенте Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Химнасия Ла-Плата
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Уракан
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Индепендьенте Ривадавия
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Тальерес Кордоба
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Банфилд
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тигре
 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Платенсе
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Эстудиантес Ла Плата
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Бельграно
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Дефенса и Хустисия
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Годой Крус
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Бока Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Сармьенто
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Ньюэллс Олд Бойз
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Унион Санта-Фе
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ланус
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Расинг Авельянеда
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Индепендьенте Авельянеда
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Химнасия Ла-Плата
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Росарио Сентраль
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Депортиво Риестра
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Велес Сарсфилд
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Банфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Индепендьенте Ривадавия
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Тальерес Кордоба
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Архентинос Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Барракас Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Атлетико Тукуман
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Институто Кордоба
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланус
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Ньюэллс Олд Бойз
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Унион Санта-Фе
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Бока Хуниорс
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Сармьенто
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Расинг Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Эстудиантес Ла Плата
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Бельграно
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Дефенса и Хустисия
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Годой Крус
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Тигре
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Платенсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Ланус Walter Bou 2
Уракан Аларкон Вильям 2
Атлетико Тукуман Mateo Agustin Coronel 1
Барракас Сентраль Lucas Brochero 1
Росарио Сентраль Luca Martinez Dupuy 1
Весь список

Топ нарушителей
Химнасия Ла-Плата Gustavo Canto 1
Уракан Эчеверрия Родриго 1
Институто Кордоба Gregorio Rodríguez 1
Уракан Тобио Фернандо 1
Росарио Сентраль Carlos Quintana 1
Весь список
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