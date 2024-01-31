Тур: 22.
2:1
Конец матча
0'
0:1
3' ГолФранссон Александер
7' Желтая карточкаМилетич Неманья
25' Желтая карточкаКусулос Янис
1:1
45' ГолГуставу Луиш
2:1
70' ГолФран Соль
77' Желтая карточкаТонгья Франко
84' Желтая карточкаФран Соль
90'+5
Ход матча
3'
25'
45'
1:1
67'
67'
70'
2:1
77'
84'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
71 Димерс МаркПолузащитник
-
17 Понс ПереПолузащитник
-
11 Фараж ИмадПолузащитник
- Нападающий
-
- Запасные игроки
-
23 Эррерин ЯгоВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Бруну ГамаПолузащитник
-
29 Наум ГиоргосПолузащитник
- Полузащитник
-
66 Мамас РафаилПолузащитник
-
45 Дьюрчо АдамПолузащитник
- Нападающий
-
12 Лопеш РафаэлНападающий
-
-
Главный тренер: Бен Шимон Ран
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Ланг АдамЗащитник
- Защитник
-
17 Лекьякс ЯнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Кусулос ЯнисПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Симич ВелькоПолузащитник
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Бакич ДушанНападающий
-
-
-
79 Tahsin Ozler
-
Главный тренер: Кьетил Рекдал
История личных встреч
АЕК Ларнака
Омония Никосия
25 матчей
84%
16%
21 победа 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
48%
56%
12 побед 14 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
40%
15 побед 10 ничьих 0 побед
27 матчей
14.8%
85.2%
0 побед 4 ничьи 23 победы
Первый тайм
40.7%
59.3%
0 побед 11 ничьих 15 побед
Второй тайм
40.7%
59.3%
0 побед 11 ничьих 16 побед
52 матча
40.4%
15.4%
44.2%
21 победа 8 ничьих 23 победы
Первый тайм
23.1%
48.1%
28.8%
12 побед 25 ничьих 15 побед
Второй тайм
28.8%
40.4%
30.8%
15 побед 21 ничья 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
43
25
Голов в среднем за матч
1.65
0.96
Среднее время на гол
54
93
Всего голов
39
36
Голов в среднем за матч
1.5
1.38
Среднее время на гол
60
65
Всего голов
82
61
Голов в среднем за матч
1.58
1.17
Тотал матчей
2.5
47
Больше 90%
Меньше 10%
5
38
Больше 73%
Меньше 27%
14
28
Больше 54%
Меньше 46%
24
14
Больше 27%
Меньше 73%
38
8
Больше 15%
Меньше 85%
44
4
Больше 8%
Меньше 92%
48
3
Больше 6%
Меньше 94%
49
1
Больше 2%
Меньше 98%
51
Среднее время на гол
57
76
Бомбардиры внутри турнира
АЕК Ларнака
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фран Соль
|13 (3)
|0.59
|Тричковски Иван
|5
|0.23
|Лопеш Рафаэл
|4
|0.18
|Димерс Марк
|3
|0.14
|Фараж Имад
|3
|0.14
|Понс Пере
|2
|0.09
|Бруну Гама
|1
|0.05
|Дьюрчо Адам
|1
|0.05
|Густаву Луиш
|1
|0.05
|Гарсия Анхель
|1
|0.05
|Тонгья Франко
|1
|0.05
|Clarismario Rodrigus
|1
|0.05
Омония Никосия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Семедо Вилли
|8
|0.36
|Какулис Андроникос
|8 (2)
|0.36
|Лойзу Лойзос
|5
|0.23
|Кусулос Янис
|4
|0.18
|Безус Роман
|4 (1)
|0.18
|Симич Велько
|2
|0.09
|Сиприано Маркос Робсон
|2
|0.09
|Saidou Alioum
|2
|0.09
|Ансарифард Карим
|2 (1)
|0.09
|Франссон Александер
|1
|0.05
|Панайоту Николас
|1
|0.05
Карточки
АЕК Ларнака
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Понс Пере
|6
|0
|Тонгья Франко
|5
|0
|Дионку Альфа
|5
|0
|Санчес Факундо
|4
|0
|Роберж Валентин
|4
|0
|Фран Соль
|4
|0
|Гарсия Анхель
|4
|0
|Густаву Луиш
|3
|0
|Миличевич Хрвое
|3
|0
|Томович Ненад
|1
|1
|Бруну Гама
|2
|0
|Дьюрчо Адам
|2
|0
|Лопеш Рафаэл
|1
|0
|Димерс Марк
|1
|0
|Фараж Имад
|1
|0
Омония Никосия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Безус Роман
|6
|0
|Кулибали Сену
|3
|1
|Кусулос Янис
|4
|0
|Ансарифард Карим
|3
|0
|Какулис Андроникос
|3
|0
|Харалампус Харалампос
|3
|0
|Saidou Alioum
|3
|0
|Симич Велько
|1
|1
|Сиприано Маркос Робсон
|1
|1
|Мэтьюз Адам
|2
|0
|Франссон Александер
|2
|0
|Баширу Фуад
|0
|1
|Лекьякс Ян
|1
|0
|Фабиано Фрейтас
|1
|0
|Ланг Адам
|1
|0
|Милетич Неманья
|1
|0
|Кассама Морету
|1
|0
|Псалтис Парис
|1
|0
|Семедо Вилли
|1
|0
|Лойзу Лойзос
|1
|0
Результаты матчей
АЕК Ларнака
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Омония Никосия
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
45% (5)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
7
3
АЕК Ларнака
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Омония Никосия
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
10
26
АЕК Ларнака
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (5)
48% (10)
29% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
33% (7)
29% (6)
Омония Никосия
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
5% (1)
52% (11)
43% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
48% (10)
33% (7)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
10
4
Упущенные победы
17
29
Голы по времени матча
Забито
24
12
12 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 3
11 Не забивали 16
3
13%
2
17%
1-15
5
21%
1
8%
16-30
4
17%
1
8%
31-45
4
17%
3
25%
46-60
4
17%
2
17%
61-75
4
17%
3
25%
76-90
Пропущено
13
12
9 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
4
31%
0
0%
1-15
4
31%
2
17%
16-30
1
8%
4
33%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
2
17%
61-75
1
8%
4
33%
76-90
Забито
11
27
5 В 1-м тайме 16
6 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 6
15 Не забивали 11
1
9%
4
15%
1-15
2
18%
6
22%
16-30
2
18%
6
22%
31-45
1
9%
3
11%
46-60
1
9%
5
19%
61-75
4
36%
3
11%
76-90
Пропущено
6
13
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 8
0
0%
3
23%
1-15
2
33%
1
8%
16-30
1
17%
3
23%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
2
33%
4
31%
76-90
Забито
35
39
17 В 1-м тайме 20
18 Во 2-м тайме 19
11 Забивали первыми 9
5 Не забивали 6
4
11%
6
15%
1-15
7
20%
7
18%
16-30
6
17%
7
18%
31-45
5
14%
6
15%
46-60
5
14%
7
18%
61-75
8
23%
6
15%
76-90
Пропущено
19
25
12 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 14
4
21%
3
12%
1-15
6
32%
3
12%
16-30
2
11%
7
28%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
1
5%
4
16%
61-75
3
16%
8
32%
76-90
Результаты последних матчей
АЕК Ларнака
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Кармиотисса - АЕК Ларнака 1:3 АЕК Ларнака - Пафос 1:0 АЕК Ларнака - Отеллос 4:2 Неа Саламина - АЕК Ларнака 0:1
АЕК Ларнака - Закакиу 2:0 Отеллос - АЕК Ларнака 0:0 АЕК Ларнака - Докса Катокопия 2:1 Этникос Ахна - АЕК Ларнака 0:3 АЕК Ларнака - Арис Лимасол 2:1 Анортосис - АЕК Ларнака 0:0 АЕК Ларнака - АЕЛ Лимасол 3:0 Аполлон - АЕК Ларнака 0:1 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 0:3 АЕК Ларнака - Ахиронас Онисилос 3:2 Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:0 АЕК Ларнака - Кармиотисса 5:0 Пафос - АЕК Ларнака 0:0 АЕК Ларнака - Неа Саламина 1:1 Закакиу - АЕК Ларнака 3:1 АЕК Ларнака - Отеллос 3:2
Омония Никосия
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Омония Никосия - Пафос 1:2 Закакиу - Омония Никосия 0:0 Омония Никосия - Ипсонас Лимасол 3:0 Омония Никосия - Докса Катокопия 5:1
Арис Лимасол - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - АЕЛ Лимасол 3:1 АПОЭЛ - Омония Никосия 3:0 Омония Никосия - Кармиотисса 2:1 Неа Саламина - Омония Никосия 0:2 Отеллос - Омония Никосия 1:2 Омония Никосия - Этникос Ахна 4:1 Анортосис - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - Аполлон 2:0 Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:0 Пафос - Омония Никосия 0:2 Омония Никосия - Отеллос 1:2 Омония Никосия - Закакиу 3:3 Докса Катокопия - Омония Никосия 1:3 Омония Никосия - Арис Лимасол 2:2 АЕЛ Лимасол - Омония Никосия 0:0
Результаты матчей
АЕК Ларнака
Омония Никосия
Точный счет
2:1
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
5:5
1 раз 10%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
Точное количество голов
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
5
2 раза 20%
0
1 раз 10%
2
4 раза 36%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
1
1 раз 9%
5
1 раз 9%
Точный счет
0:0
4 раза 36%
0:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
0:0
2 раза 20%
0:2
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
0
5 раз 50%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
Точный счет
0:0
4 раза 19%
0:1
2 раза 10%
0:3
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:5
1 раз 5%
0:0
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:3
2 раза 10%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
6 раз 29%
1
5 раз 24%
2
4 раза 19%
3
4 раза 19%
5
2 раза 10%
2
7 раз 33%
0
6 раз 29%
3
4 раза 19%
4
2 раза 10%
1
1 раз 5%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
АЕК Ларнака
Омония Никосия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
101
73
92
46
56
28
38
28
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
55
38
55
29
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
156
Больше Меньше
156
1011
147
615
714
219
318
219
120
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|13
|Пафос
|Жайро
|10
|Аполлон
|Маркеш Педру
|8
|Омония Никосия
|Семедо Вилли
|8
|Пафос
|Танкович Муамер
|8
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|2 8
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|10
|Анортосис
|Техера Серхио
|1 8
|Этникос Ахна
|Marios Peratikos
|1 8
|АПОЭЛ
|Петрович Радосав
|8