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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 22.
АЕК Ларнака
2:1
Конец матча
Омония Никосия
0'
0:1
3' Гол
Франссон Александер
7' Желтая карточка
Милетич Неманья
25' Желтая карточка
Кусулос Янис
1:1
45' Гол
Густаву Луиш
2:1
70' Гол
Фран Соль
77' Желтая карточка
Тонгья Франко
84' Желтая карточка
Фран Соль
90'+5
АЕК Ларнака
Омония Никосия

История личных встреч

АЕК Ларнака
Омония Никосия

25 матчей

84%
16%
21 победа 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

48%
56%
12 побед 14 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
40%
15 побед 10 ничьих 0 побед

27 матчей

14.8%
85.2%
0 побед 4 ничьи 23 победы

Первый тайм

40.7%
59.3%
0 побед 11 ничьих 15 побед

Второй тайм

40.7%
59.3%
0 побед 11 ничьих 16 побед

52 матча

40.4%
15.4%
44.2%
21 победа 8 ничьих 23 победы

Первый тайм

23.1%
48.1%
28.8%
12 побед 25 ничьих 15 побед

Второй тайм

28.8%
40.4%
30.8%
15 побед 21 ничья 16 побед

История матчей

ПД
0:0
ПД
0:2
ПД
2:0
ПД
2:1
ПД
3:2
ПД
1:1
ПД
2:1
ПД
0:1
ПД
1:0
ПД
0:3
ПД
2:1
ПД
3:2
ПД
2:2
ПД
2:1
ПД
0:2
ПД
1:0
ПД
1:0
ПД
2:0
ПД
1:3
ПД
5:0
ПД
5:2
ПД
1:2
ПД
1:1
ПД
4:2
ПД
2:1
ПД
1:3
К
0:0
К
0:0
ПД
0:1
ПД
3:1
ПД
2:1
ПД
1:1
ПД
2:1
ПД
1:3
ПД
0:1
ПД
0:0
ПД
1:0
ПД
3:1
ПД
0:2
ПД
2:1
ПД
0:1
ПД
2:1
ПД
2:0
ПД
1:2
ПД
3:0
ПД
2:0
ПД
1:2
ПД
4:1
ПД
2:5
ПД
5:3
ПД
0:0
ПД
1:0

Голы

Всего голов

43
25

Голов в среднем за матч

1.65
0.96

Среднее время на гол

54
93

Всего голов

39
36

Голов в среднем за матч

1.5
1.38

Среднее время на гол

60
65

Всего голов

82
61

Голов в среднем за матч

1.58
1.17

Тотал матчей

2.5
47
Больше 90%
Меньше 10%
5
38
Больше 73%
Меньше 27%
14
28
Больше 54%
Меньше 46%
24
14
Больше 27%
Меньше 73%
38
8
Больше 15%
Меньше 85%
44
4
Больше 8%
Меньше 92%
48
3
Больше 6%
Меньше 94%
49
1
Больше 2%
Меньше 98%
51

Среднее время на гол

57
76

Бомбардиры внутри турнира

АЕК Ларнака
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фран Соль 13 (3) 0.59
Тричковски Иван 5 0.23
Лопеш Рафаэл 4 0.18
Димерс Марк 3 0.14
Фараж Имад 3 0.14
Понс Пере 2 0.09
Бруну Гама 1 0.05
Дьюрчо Адам 1 0.05
Густаву Луиш 1 0.05
Гарсия Анхель 1 0.05
Тонгья Франко 1 0.05
Clarismario Rodrigus 1 0.05
Омония Никосия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Семедо Вилли 8 0.36
Какулис Андроникос 8 (2) 0.36
Лойзу Лойзос 5 0.23
Кусулос Янис 4 0.18
Безус Роман 4 (1) 0.18
Симич Велько 2 0.09
Сиприано Маркос Робсон 2 0.09
Saidou Alioum 2 0.09
Ансарифард Карим 2 (1) 0.09
Франссон Александер 1 0.05
Панайоту Николас 1 0.05

Карточки

АЕК Ларнака
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Понс Пере 6 0
Тонгья Франко 5 0
Дионку Альфа 5 0
Санчес Факундо 4 0
Роберж Валентин 4 0
Фран Соль 4 0
Гарсия Анхель 4 0
Густаву Луиш 3 0
Миличевич Хрвое 3 0
Томович Ненад 1 1
Бруну Гама 2 0
Дьюрчо Адам 2 0
Лопеш Рафаэл 1 0
Димерс Марк 1 0
Фараж Имад 1 0
Омония Никосия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Безус Роман 6 0
Кулибали Сену 3 1
Кусулос Янис 4 0
Ансарифард Карим 3 0
Какулис Андроникос 3 0
Харалампус Харалампос 3 0
Saidou Alioum 3 0
Симич Велько 1 1
Сиприано Маркос Робсон 1 1
Мэтьюз Адам 2 0
Франссон Александер 2 0
Баширу Фуад 0 1
Лекьякс Ян 1 0
Фабиано Фрейтас 1 0
Ланг Адам 1 0
Милетич Неманья 1 0
Кассама Морету 1 0
Псалтис Парис 1 0
Семедо Вилли 1 0
Лойзу Лойзос 1 0

Результаты матчей

АЕК Ларнака
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Омония Никосия
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
45% (5)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

7
3
АЕК Ларнака
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Омония Никосия
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

10
26
АЕК Ларнака
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (5)
48% (10)
29% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
33% (7)
29% (6)
Омония Никосия
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
5% (1)
52% (11)
43% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
48% (10)
33% (7)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

10
4

Упущенные победы

17
29

Голы по времени матча

Забито

24
12
12 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 3
11 Не забивали 16
3
13%
2
17%
1-15
5
21%
1
8%
16-30
4
17%
1
8%
31-45
4
17%
3
25%
46-60
4
17%
2
17%
61-75
4
17%
3
25%
76-90

Пропущено

13
12
9 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
4
31%
0
0%
1-15
4
31%
2
17%
16-30
1
8%
4
33%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
2
17%
61-75
1
8%
4
33%
76-90

Забито

11
27
5 В 1-м тайме 16
6 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 6
15 Не забивали 11
1
9%
4
15%
1-15
2
18%
6
22%
16-30
2
18%
6
22%
31-45
1
9%
3
11%
46-60
1
9%
5
19%
61-75
4
36%
3
11%
76-90

Пропущено

6
13
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 8
0
0%
3
23%
1-15
2
33%
1
8%
16-30
1
17%
3
23%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
2
33%
4
31%
76-90

Забито

35
39
17 В 1-м тайме 20
18 Во 2-м тайме 19
11 Забивали первыми 9
5 Не забивали 6
4
11%
6
15%
1-15
7
20%
7
18%
16-30
6
17%
7
18%
31-45
5
14%
6
15%
46-60
5
14%
7
18%
61-75
8
23%
6
15%
76-90

Пропущено

19
25
12 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 14
4
21%
3
12%
1-15
6
32%
3
12%
16-30
2
11%
7
28%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
1
5%
4
16%
61-75
3
16%
8
32%
76-90

Результаты последних матчей

АЕК Ларнака
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Кармиотисса - АЕК Ларнака 1:3 АЕК Ларнака - Пафос 1:0 АЕК Ларнака - Отеллос 4:2 Неа Саламина - АЕК Ларнака 0:1
АЕК Ларнака - Закакиу 2:0 Отеллос - АЕК Ларнака 0:0 АЕК Ларнака - Докса Катокопия 2:1 Этникос Ахна - АЕК Ларнака 0:3 АЕК Ларнака - Арис Лимасол 2:1 Анортосис - АЕК Ларнака 0:0 АЕК Ларнака - АЕЛ Лимасол 3:0 Аполлон - АЕК Ларнака 0:1 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 0:3 АЕК Ларнака - Ахиронас Онисилос 3:2 Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:0 АЕК Ларнака - Кармиотисса 5:0 Пафос - АЕК Ларнака 0:0 АЕК Ларнака - Неа Саламина 1:1 Закакиу - АЕК Ларнака 3:1 АЕК Ларнака - Отеллос 3:2
Омония Никосия
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Омония Никосия - Пафос 1:2 Закакиу - Омония Никосия 0:0 Омония Никосия - Ипсонас Лимасол 3:0 Омония Никосия - Докса Катокопия 5:1
Арис Лимасол - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - АЕЛ Лимасол 3:1 АПОЭЛ - Омония Никосия 3:0 Омония Никосия - Кармиотисса 2:1 Неа Саламина - Омония Никосия 0:2 Отеллос - Омония Никосия 1:2 Омония Никосия - Этникос Ахна 4:1 Анортосис - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - Аполлон 2:0 Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:0 Пафос - Омония Никосия 0:2 Омония Никосия - Отеллос 1:2 Омония Никосия - Закакиу 3:3 Докса Катокопия - Омония Никосия 1:3 Омония Никосия - Арис Лимасол 2:2 АЕЛ Лимасол - Омония Никосия 0:0

Результаты матчей

АЕК Ларнака
Омония Никосия

Точный счет

2:1
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
5:5
1 раз 10%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%

Точное количество голов

2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
5
2 раза 20%
0
1 раз 10%
2
4 раза 36%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
1
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Точный счет

0:0
4 раза 36%
0:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
0:0
2 раза 20%
0:2
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
0
5 раз 50%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%

Точный счет

0:0
4 раза 19%
0:1
2 раза 10%
0:3
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:5
1 раз 5%
0:0
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:3
2 раза 10%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
6 раз 29%
1
5 раз 24%
2
4 раза 19%
3
4 раза 19%
5
2 раза 10%
2
7 раз 33%
0
6 раз 29%
3
4 раза 19%
4
2 раза 10%
1
1 раз 5%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

АЕК Ларнака
Омония Никосия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
10
1
7
3
1.5
9
2
4
6
2.5
5
6
2
8
3.5
3
8
2
8
4.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
5
5
3
8
1.5
5
5
2
9
2.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
6
0.5
Больше Меньше
15
6
10
11
1.5
14
7
6
15
2.5
7
14
2
19
3.5
3
18
2
19
4.5
1
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 21 15 3 3 45 - 12 48
2.
Арис Лимасол
 22 15 2 5 43 - 20 47
3.
АЕК Ларнака
 22 13 6 3 37 - 20 45
4.
Пафос
 22 13 3 6 39 - 15 42
5.
Анортосис
 21 12 4 5 31 - 17 40
6.
Омония Никосия
 22 11 6 5 41 - 26 39
7.
Аполлон
 22 9 7 6 34 - 22 34
8.
Неа Саламина
 21 9 4 8 29 - 32 31
9.
АЕЛ Лимасол
 20 6 2 12 22 - 35 20
10.
Этникос Ахна
 21 4 6 11 28 - 49 18
11.
Кармиотисса
 21 3 5 13 24 - 41 14
12.
Закакиу
 21 2 8 11 22 - 47 14
13.
Отеллос
 21 3 4 14 17 - 42 13
14.
Докса Катокопия
 21 3 2 16 13 - 47 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 10 9 1 0 27 - 3 28
2.
Арис Лимасол
 11 9 1 1 19 - 5 28
3.
АЕК Ларнака
 11 8 2 1 26 - 14 26
4.
Омония Никосия
 11 7 3 1 28 - 12 24
5.
Пафос
 11 7 2 2 20 - 5 23
6.
Анортосис
 11 5 4 2 15 - 11 19
7.
Неа Саламина
 11 5 1 5 14 - 16 16
8.
АЕЛ Лимасол
 10 4 2 4 14 - 18 14
9.
Этникос Ахна
 11 4 2 5 16 - 21 14
10.
Аполлон
 11 3 3 5 10 - 11 12
11.
Кармиотисса
 11 2 4 5 17 - 20 10
12.
Отеллос
 10 2 1 7 7 - 17 7
13.
Докса Катокопия
 10 2 1 7 7 - 18 7
14.
Закакиу
 10 1 4 5 9 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аполлон
 11 6 4 1 24 - 11 22
2.
Анортосис
 10 7 0 3 16 - 6 21
3.
АПОЭЛ
 11 6 2 3 18 - 9 20
4.
Пафос
 11 6 1 4 19 - 10 19
5.
Арис Лимасол
 11 6 1 4 24 - 15 19
6.
АЕК Ларнака
 11 5 4 2 11 - 6 19
7.
Неа Саламина
 10 4 3 3 15 - 16 15
8.
Омония Никосия
 11 4 3 4 13 - 14 15
9.
Закакиу
 11 1 4 6 13 - 22 7
10.
АЕЛ Лимасол
 10 2 0 8 8 - 17 6
11.
Отеллос
 11 1 3 7 10 - 25 6
12.
Кармиотисса
 10 1 1 8 7 - 21 4
13.
Этникос Ахна
 10 0 4 6 12 - 28 4
14.
Докса Катокопия
 11 1 1 9 6 - 29 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 13
Пафос Жайро 10
Аполлон Маркеш Педру 8
Омония Никосия Семедо Вилли 8
Пафос Танкович Муамер 8
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Бехарано Данни 2 8
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 10
Анортосис Техера Серхио 1 8
Этникос Ахна Marios Peratikos 1 8
АПОЭЛ Петрович Радосав 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 53'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 52'
    Г О О О О Л - Gus Ledes бьет в цель!
  • 33'
    Симич Велько уходит с поля. Какулис Андроникос выходит вместо него
  • 25'
    Кусулос Янис получил желтую карточку от судьи
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