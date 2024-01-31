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  2. Матчи
  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 22.
Арис Лимасол
4:0
Конец матча
Отеллос
0'
14' Желтая карточка
Кокорин Александр
29' Желтая карточка
Дюриш Михал
56' Желтая карточка
Христодулу Георгиос
1:0
62' Гол
Zakaria Sawo
2:0
81' Гол
Zakaria Sawo
3:0
90' Гол
Шполярич Матья
4:0
90' Пенальти
Zakaria Sawo
90'+7
Арис Лимасол
Отеллос

История личных встреч

Арис Лимасол
Отеллос

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

ПД
0:1
ВД
3:1
ВД
1:2
ВД
1:0
ВД
2:2
ВД
2:2

Голы

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

2
1.67

Среднее время на гол

45
54

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1.5
1.33

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3

Среднее время на гол

60
67

Бомбардиры внутри турнира

Арис Лимасол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гомис Янник 6 (2) 0.27
Моннор Джейден 5 0.23
Zakaria Sawo 5 (1) 0.23
Кокорин Александр 4 0.18
Бенгтссон Лео 4 0.18
Шполярич Матья 4 (1) 0.18
Стемпиньски Мариуш 3 0.14
Шуманский Артем 3 (1) 0.14
Маямбела Михлали 2 0.09
Кажу 2 0.09
Урошевич Слободан 1 0.05
Семеду Эди 1 0.05
Струски Кароль 1 0.05
Николич Велько 1 0.05
Шави Уоррен 1 0.05
Отеллос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Попеску Кэлин 4 0.19
Habib Oueslati 2 0.1
Eduardo Nardini 2 0.1
Дюриш Михал 1 0.05
Кастанас Костас 1 0.05
Христодулу Георгиос 1 0.05
Янсен Квинт 1 0.05
Н'Диайе Мамаду 1 0.05
Marijan Suto 1 0.05
Ibrahim Sangare II 1 0.05
Lukas Brambilla 1 0.05
Перес Хосе 1 0.05

Карточки

Арис Лимасол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сёке Юлиус 7 0
Кажу 5 1
Кокорин Александр 6 0
Браун Морган 6 0
Урошевич Слободан 5 0
Моннор Джейден 5 0
Яго Стив 3 1
Маямбела Михлали 4 0
Бенгтссон Лео 4 0
Мукету-Муссунда Алекс 4 0
Брорссон Франц 2 1
Сане Мамаду 2 1
Гомис Янник 3 0
Ванаилсон Лусиано 2 0
Струски Кароль 2 0
Шуманский Артем 2 0
Шави Уоррен 2 0
Zakaria Sawo 0 1
Стемпиньски Мариуш 1 0
Шполярич Матья 1 0
Николич Велько 1 0
Матысик Милош 1 0
Отеллос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Eduardo Nardini 7 0
Habib Oueslati 5 1
Ананг Бенсон 4 1
Рамос Лукас 5 0
Дюриш Михал 4 0
Христодулу Георгиос 4 0
Н'Диайе Мамаду 3 0
Ibrahim Sangare II 3 0
Lukas Brambilla 3 0
Попеску Кэлин 3 0
Antxon Jaso 3 0
Славик Адриан 1 1
Кастанас Костас 2 0
Marijan Suto 2 0
Takis Panagiotou 1 0
Таудуль Матеуш 1 0
Копас Адам 1 0
Кориню Жереми 1 0
Стамулис Костас 1 0

Результаты матчей

Арис Лимасол
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
55% (6)
0% (0)
Отеллос
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (6)
40% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
9
Арис Лимасол
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Отеллос
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

7
15

Упущенные победы

22
4
Арис Лимасол
65%
35%
13 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (6)
36% (8)
36% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
50% (11)
14% (3)
Отеллос
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (7)
43% (9)
24% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
38% (8)
29% (6)

Сухие победы

8
6

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

9
15

Упущенные победы

23
13

Голы по времени матча

Забито

20
11
7 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 2
12 Не забивали 13
1
5%
0
0%
1-15
3
15%
2
18%
16-30
3
15%
2
18%
31-45
2
10%
1
9%
46-60
5
25%
4
36%
61-75
6
30%
2
18%
76-90

Пропущено

4
24
1 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 14
2 Пропускали первыми 8
4 Не пропускали 9
1
25%
4
17%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
0
0%
3
13%
31-45
1
25%
3
13%
46-60
2
50%
3
13%
61-75
0
0%
8
33%
76-90

Забито

26
7
14 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 1
12 Не забивали 17
4
15%
0
0%
1-15
3
12%
1
14%
16-30
7
27%
2
29%
31-45
1
4%
0
0%
46-60
6
23%
1
14%
61-75
5
19%
3
43%
76-90

Пропущено

13
17
3 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 9
0
0%
2
12%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
3
23%
5
29%
29%
31-45
1
8%
3
18%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
6
46%
3
18%
76-90

Забито

46
18
21 В 1-м тайме 7
25 Во 2-м тайме 11
16 Забивали первыми 3
2 Не забивали 9
5
11%
0
0%
1-15
6
13%
3
17%
16-30
10
22%
4
22%
31-45
3
7%
1
6%
46-60
11
24%
5
28%
61-75
11
24%
5
28%
76-90

Пропущено

17
41
4 В 1-м тайме 21
13 Во 2-м тайме 20
6 Пропускали первыми 16
11 Не пропускали 18
1
6%
6
15%
1-15
0
0%
7
17%
16-30
3
18%
8
20%
31-45
2
12%
6
15%
46-60
5
29%
29%
3
7%
61-75
6
35%
11
27%
76-90

Результаты последних матчей

Арис Лимасол
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Этникос Ахна - Арис Лимасол 2:6 Этникос Ахна - Арис Лимасол 1:2 Арис Лимасол - Анортосис 2:1 Аполлон - Арис Лимасол 0:1
Арис Лимасол - Омония Никосия 2:0 Пафос - Арис Лимасол 1:0 Арис Лимасол - Закакиу 1:0 Докса Катокопия - Арис Лимасол 2:0 Арис Лимасол - Спарта Прага 1:3 АЕК Ларнака - Арис Лимасол 2:1 АЕЛ Лимасол - Арис Лимасол 0:4 Рейнджерс - Арис Лимасол 1:1 Арис Лимасол - АПОЭЛ 1:0 Кармиотисса - Арис Лимасол 4:1 Бетис - Арис Лимасол 4:1 Арис Лимасол - Неа Саламина 2:1 Отеллос - Арис Лимасол 0:1 Арис Лимасол - Бетис 0:1 Арис Лимасол - Этникос Ахна 2:0 Анортосис - Арис Лимасол 2:3
Отеллос
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
АПОЭЛ - Отеллос 6:0 АЕК Ларнака - Отеллос 4:2 Отеллос - Кармиотисса 0:3 Неа Саламина - Отеллос 3:2
Отеллос - АЕК Ларнака 0:0 Отеллос - Этникос Ахна 2:1 Анортосис - Отеллос 2:1 Отеллос - Дигенис Акритас 4:1 Отеллос - Аполлон 0:3 Отеллос - Омония Никосия 1:2 Пафос - Отеллос 3:0 Отеллос - Закакиу 2:1 Докса Катокопия - Отеллос 0:2 Отеллос - Арис Лимасол 0:1 АЕЛ Лимасол - Отеллос 2:1 Омония Никосия - Отеллос 1:2 Отеллос - АПОЭЛ 0:1 Кармиотисса - Отеллос 0:0 Отеллос - Неа Саламина 2:3 АЕК Ларнака - Отеллос 3:2

Результаты матчей

Арис Лимасол
Отеллос

Точный счет

2:0
3 раза 27%
2:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
0:1
2 раза 20%
0:3
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%

Точное количество голов

2
6 раз 55%
1
3 раза 27%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
6 раз 60%
2
3 раза 30%
1
1 раз 10%

Точный счет

0:1
2 раза 18%
0:4
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:6
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
6:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
6
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%

Точный счет

2:1
4 раза 18%
2:0
4 раза 18%
0:1
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
0:4
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:6
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
2:1
4 раза 19%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
0:3
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
1:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 32%
2
7 раз 32%
0
3 раза 14%
4
2 раза 9%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%
6
1 раз 5%
0
10 раз 48%
2
6 раз 29%
1
5 раз 24%

Тоталы голов в матче

Арис Лимасол
Отеллос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
4
6
7
4
1.5
3
7
1
10
2.5
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
7
4
5
6
1.5
3
8
4
7
2.5
3
8
3.5
2
9
4.5
1
10
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
3
0.5
Больше Меньше
11
10
12
10
1.5
6
15
5
17
2.5
4
18
3.5
2
20
4.5
1
21
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 21 15 3 3 45 - 12 48
2.
Арис Лимасол
 22 15 2 5 43 - 20 47
3.
АЕК Ларнака
 22 13 6 3 37 - 20 45
4.
Пафос
 22 13 3 6 39 - 15 42
5.
Анортосис
 21 12 4 5 31 - 17 40
6.
Омония Никосия
 22 11 6 5 41 - 26 39
7.
Аполлон
 22 9 7 6 34 - 22 34
8.
Неа Саламина
 21 9 4 8 29 - 32 31
9.
АЕЛ Лимасол
 20 6 2 12 22 - 35 20
10.
Этникос Ахна
 21 4 6 11 28 - 49 18
11.
Кармиотисса
 21 3 5 13 24 - 41 14
12.
Закакиу
 21 2 8 11 22 - 47 14
13.
Отеллос
 21 3 4 14 17 - 42 13
14.
Докса Катокопия
 21 3 2 16 13 - 47 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 10 9 1 0 27 - 3 28
2.
Арис Лимасол
 11 9 1 1 19 - 5 28
3.
АЕК Ларнака
 11 8 2 1 26 - 14 26
4.
Омония Никосия
 11 7 3 1 28 - 12 24
5.
Пафос
 11 7 2 2 20 - 5 23
6.
Анортосис
 11 5 4 2 15 - 11 19
7.
Неа Саламина
 11 5 1 5 14 - 16 16
8.
АЕЛ Лимасол
 10 4 2 4 14 - 18 14
9.
Этникос Ахна
 11 4 2 5 16 - 21 14
10.
Аполлон
 11 3 3 5 10 - 11 12
11.
Кармиотисса
 11 2 4 5 17 - 20 10
12.
Отеллос
 10 2 1 7 7 - 17 7
13.
Докса Катокопия
 10 2 1 7 7 - 18 7
14.
Закакиу
 10 1 4 5 9 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аполлон
 11 6 4 1 24 - 11 22
2.
Анортосис
 10 7 0 3 16 - 6 21
3.
АПОЭЛ
 11 6 2 3 18 - 9 20
4.
Пафос
 11 6 1 4 19 - 10 19
5.
Арис Лимасол
 11 6 1 4 24 - 15 19
6.
АЕК Ларнака
 11 5 4 2 11 - 6 19
7.
Неа Саламина
 10 4 3 3 15 - 16 15
8.
Омония Никосия
 11 4 3 4 13 - 14 15
9.
Закакиу
 11 1 4 6 13 - 22 7
10.
АЕЛ Лимасол
 10 2 0 8 8 - 17 6
11.
Отеллос
 11 1 3 7 10 - 25 6
12.
Кармиотисса
 10 1 1 8 7 - 21 4
13.
Этникос Ахна
 10 0 4 6 12 - 28 4
14.
Докса Катокопия
 11 1 1 9 6 - 29 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 13
Пафос Жайро 10
Аполлон Маркеш Педру 8
Омония Никосия Семедо Вилли 8
Пафос Танкович Муамер 8
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Бехарано Данни 2 8
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 10
Анортосис Техера Серхио 1 8
Этникос Ахна Marios Peratikos 1 8
АПОЭЛ Петрович Радосав 8
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 29'
      Дюриш Михал получил желтую карточку от судьи
    • 14'
      Кокорин Александр получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Арис Лимасол 4:0 Отеллос онлайн

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