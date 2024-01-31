Тур: 22.
4:0
Конец матча
0'
14' Желтая карточкаКокорин Александр
29' Желтая карточкаДюриш Михал
56' Желтая карточкаХристодулу Георгиос
1:0
62' ГолZakaria Sawo
2:0
81' ГолZakaria Sawo
3:0
90' ГолШполярич Матья
4:0
90' ПенальтиZakaria Sawo
90'+7
Ход матча
29'
62'
1:0
81'
2:0
90'
3:0
90'
4:0
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Сане МамадуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Гомис ЯнникПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Сёке ЮлиусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Семеду ЭдиПолузащитник
-
-
91 Mislav Zadro
-
27 Zakaria Sawo
-
Главный тренер: Шпилевский Алексей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Копас АдамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Ананг БенсонПолузащитник
-
57 Дюриш МихалНападающий
-
29 Пих РобертНападающий
-
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Kostas Sakkas
История личных встреч
Арис Лимасол
Отеллос
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
2
1.67
Среднее время на гол
45
54
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
1.5
1.33
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
Среднее время на гол
60
67
Бомбардиры внутри турнира
Арис Лимасол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гомис Янник
|6 (2)
|0.27
|Моннор Джейден
|5
|0.23
|Zakaria Sawo
|5 (1)
|0.23
|Кокорин Александр
|4
|0.18
|Бенгтссон Лео
|4
|0.18
|Шполярич Матья
|4 (1)
|0.18
|Стемпиньски Мариуш
|3
|0.14
|Шуманский Артем
|3 (1)
|0.14
|Маямбела Михлали
|2
|0.09
|Кажу
|2
|0.09
|Урошевич Слободан
|1
|0.05
|Семеду Эди
|1
|0.05
|Струски Кароль
|1
|0.05
|Николич Велько
|1
|0.05
|Шави Уоррен
|1
|0.05
Отеллос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Попеску Кэлин
|4
|0.19
|Habib Oueslati
|2
|0.1
|Eduardo Nardini
|2
|0.1
|Дюриш Михал
|1
|0.05
|Кастанас Костас
|1
|0.05
|Христодулу Георгиос
|1
|0.05
|Янсен Квинт
|1
|0.05
|Н'Диайе Мамаду
|1
|0.05
|Marijan Suto
|1
|0.05
|Ibrahim Sangare II
|1
|0.05
|Lukas Brambilla
|1
|0.05
|Перес Хосе
|1
|0.05
Карточки
Арис Лимасол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сёке Юлиус
|7
|0
|Кажу
|5
|1
|Кокорин Александр
|6
|0
|Браун Морган
|6
|0
|Урошевич Слободан
|5
|0
|Моннор Джейден
|5
|0
|Яго Стив
|3
|1
|Маямбела Михлали
|4
|0
|Бенгтссон Лео
|4
|0
|Мукету-Муссунда Алекс
|4
|0
|Брорссон Франц
|2
|1
|Сане Мамаду
|2
|1
|Гомис Янник
|3
|0
|Ванаилсон Лусиано
|2
|0
|Струски Кароль
|2
|0
|Шуманский Артем
|2
|0
|Шави Уоррен
|2
|0
|Zakaria Sawo
|0
|1
|Стемпиньски Мариуш
|1
|0
|Шполярич Матья
|1
|0
|Николич Велько
|1
|0
|Матысик Милош
|1
|0
Отеллос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Eduardo Nardini
|7
|0
|Habib Oueslati
|5
|1
|Ананг Бенсон
|4
|1
|Рамос Лукас
|5
|0
|Дюриш Михал
|4
|0
|Христодулу Георгиос
|4
|0
|Н'Диайе Мамаду
|3
|0
|Ibrahim Sangare II
|3
|0
|Lukas Brambilla
|3
|0
|Попеску Кэлин
|3
|0
|Antxon Jaso
|3
|0
|Славик Адриан
|1
|1
|Кастанас Костас
|2
|0
|Marijan Suto
|2
|0
|Takis Panagiotou
|1
|0
|Таудуль Матеуш
|1
|0
|Копас Адам
|1
|0
|Кориню Жереми
|1
|0
|Стамулис Костас
|1
|0
Результаты матчей
Арис Лимасол
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
55% (6)
0% (0)
Отеллос
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (6)
40% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
9
Арис Лимасол
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Отеллос
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
7
15
Упущенные победы
22
4
Арис Лимасол
65%
35%
13 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (6)
36% (8)
36% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
50% (11)
14% (3)
Отеллос
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (7)
43% (9)
24% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
38% (8)
29% (6)
Сухие победы
8
6
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
9
15
Упущенные победы
23
13
Голы по времени матча
Забито
20
11
7 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 2
12 Не забивали 13
1
5%
0
0%
1-15
3
15%
2
18%
16-30
3
15%
2
18%
31-45
2
10%
1
9%
46-60
5
25%
4
36%
61-75
6
30%
2
18%
76-90
Пропущено
4
24
1 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 14
2 Пропускали первыми 8
4 Не пропускали 9
1
25%
4
17%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
0
0%
3
13%
31-45
1
25%
3
13%
46-60
2
50%
3
13%
61-75
0
0%
8
33%
76-90
Забито
26
7
14 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 1
12 Не забивали 17
4
15%
0
0%
1-15
3
12%
1
14%
16-30
7
27%
2
29%
31-45
1
4%
0
0%
46-60
6
23%
1
14%
61-75
5
19%
3
43%
76-90
Пропущено
13
17
3 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 9
0
0%
2
12%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
3
23%
5
29%
29%
31-45
1
8%
3
18%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
6
46%
3
18%
76-90
Забито
46
18
21 В 1-м тайме 7
25 Во 2-м тайме 11
16 Забивали первыми 3
2 Не забивали 9
5
11%
0
0%
1-15
6
13%
3
17%
16-30
10
22%
4
22%
31-45
3
7%
1
6%
46-60
11
24%
5
28%
61-75
11
24%
5
28%
76-90
Пропущено
17
41
4 В 1-м тайме 21
13 Во 2-м тайме 20
6 Пропускали первыми 16
11 Не пропускали 18
1
6%
6
15%
1-15
0
0%
7
17%
16-30
3
18%
8
20%
31-45
2
12%
6
15%
46-60
5
29%
29%
3
7%
61-75
6
35%
11
27%
76-90
Результаты последних матчей
Арис Лимасол
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Этникос Ахна - Арис Лимасол 2:6 Этникос Ахна - Арис Лимасол 1:2 Арис Лимасол - Анортосис 2:1 Аполлон - Арис Лимасол 0:1
Арис Лимасол - Омония Никосия 2:0 Пафос - Арис Лимасол 1:0 Арис Лимасол - Закакиу 1:0 Докса Катокопия - Арис Лимасол 2:0 Арис Лимасол - Спарта Прага 1:3 АЕК Ларнака - Арис Лимасол 2:1 АЕЛ Лимасол - Арис Лимасол 0:4 Рейнджерс - Арис Лимасол 1:1 Арис Лимасол - АПОЭЛ 1:0 Кармиотисса - Арис Лимасол 4:1 Бетис - Арис Лимасол 4:1 Арис Лимасол - Неа Саламина 2:1 Отеллос - Арис Лимасол 0:1 Арис Лимасол - Бетис 0:1 Арис Лимасол - Этникос Ахна 2:0 Анортосис - Арис Лимасол 2:3
Отеллос
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
АПОЭЛ - Отеллос 6:0 АЕК Ларнака - Отеллос 4:2 Отеллос - Кармиотисса 0:3 Неа Саламина - Отеллос 3:2
Отеллос - АЕК Ларнака 0:0 Отеллос - Этникос Ахна 2:1 Анортосис - Отеллос 2:1 Отеллос - Дигенис Акритас 4:1 Отеллос - Аполлон 0:3 Отеллос - Омония Никосия 1:2 Пафос - Отеллос 3:0 Отеллос - Закакиу 2:1 Докса Катокопия - Отеллос 0:2 Отеллос - Арис Лимасол 0:1 АЕЛ Лимасол - Отеллос 2:1 Омония Никосия - Отеллос 1:2 Отеллос - АПОЭЛ 0:1 Кармиотисса - Отеллос 0:0 Отеллос - Неа Саламина 2:3 АЕК Ларнака - Отеллос 3:2
Результаты матчей
Арис Лимасол
Отеллос
Точный счет
2:0
3 раза 27%
2:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
0:1
2 раза 20%
0:3
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
Точное количество голов
2
6 раз 55%
1
3 раза 27%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
6 раз 60%
2
3 раза 30%
1
1 раз 10%
Точный счет
0:1
2 раза 18%
0:4
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:6
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
6:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
6
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
Точный счет
2:1
4 раза 18%
2:0
4 раза 18%
0:1
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
0:4
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:6
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
2:1
4 раза 19%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
0:3
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
1:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 32%
2
7 раз 32%
0
3 раза 14%
4
2 раза 9%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%
6
1 раз 5%
0
10 раз 48%
2
6 раз 29%
1
5 раз 24%
Тоталы голов в матче
Арис Лимасол
Отеллос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
46
74
37
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
74
56
38
47
38
29
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
193
Больше Меньше
1110
1210
615
517
418
220
121
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|13
|Пафос
|Жайро
|10
|Аполлон
|Маркеш Педру
|8
|Омония Никосия
|Семедо Вилли
|8
|Пафос
|Танкович Муамер
|8
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|2 8
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|10
|Анортосис
|Техера Серхио
|1 8
|Этникос Ахна
|Marios Peratikos
|1 8
|АПОЭЛ
|Петрович Радосав
|8