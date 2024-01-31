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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 22.
Пафос
1:1
Конец матча
Аполлон
0'
0:1
28' Гол
Маркеш Педру
57' Желтая карточка
Рус Адриан
72' Желтая карточка
Экполо Годсвилл
76' Желтая карточка
Гольдар Давид
82' Желтая карточка
Маркеш Педру
0:1
86' Не забитый пенальти
Танкович Муамер
1:1
87' Гол
Рус Адриан
90'+5
Пафос
Аполлон

История личных встреч

Пафос
Аполлон

11 матчей

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед

18 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед

Первый тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 11 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед

29 матчей

20.7%
24.1%
55.2%
6 побед 7 ничьих 16 побед

Первый тайм

17.2%
44.8%
38%
5 побед 13 ничьих 11 побед

Второй тайм

17.2%
34.5%
48.3%
5 побед 10 ничьих 14 побед

История матчей

ПД
0:3
ТМК
2:1
ПД
2:1
ПД
0:1
ПД
2:2
ПД
1:1
ПД
0:2
ПД
0:0
ПД
0:1
ПД
2:0
ПД
1:1
ПД
1:0
ТМС
2:0
ПД
3:2
ПД
3:2
ПД
1:1
ПД
5:1
К
1:4
К
4:0
ПД
0:2
ПД
6:0
ПД
3:1
ПД
0:0
ПД
1:0
ПД
1:0
ПД
0:0
ПД
1:2
ПД
4:1
ПД
1:2

Голы

Всего голов

13
13

Голов в среднем за матч

1
0.81

Среднее время на гол

90
110

Всего голов

34
18

Голов в среднем за матч

2.13
1.38

Среднее время на гол

42
65

Всего голов

47
31

Голов в среднем за матч

1.62
1.07

Тотал матчей

2.5
26
Больше 90%
Меньше 10%
3
21
Больше 72%
Меньше 28%
8
14
Больше 48%
Меньше 52%
15
9
Больше 31%
Меньше 69%
20
6
Больше 21%
Меньше 79%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
27

Среднее время на гол

55
84

Бомбардиры внутри турнира

Пафос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жайро 10 (1) 0.45
Танкович Муамер 8 (1) 0.36
Драгомир Влад 4 0.18
Валакари Онни 4 (1) 0.18
Твумаси Патрик 3 0.14
Бруно V 3 0.14
Наме Мустафа 2 0.09
Matheus Davo 2 0.09
Бочкай Петар 1 0.05
Рус Адриан 1 0.05
Diogo Dall'Igna 1 0.05
Аполлон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркеш Педру 8 0.36
Вальбуэна Матьё 6 (1) 0.27
Giorgios Malekkides 3 0.14
Перец Элиэль 3 (1) 0.14
Абдураими Бешарт 2 0.09
Крменчик Михал 2 0.09
Юрчевич Марио 2 0.09
Экполо Годсвилл 2 0.09
Костаче Ионуц 1 0.05
Бакенга Мушага 1 0.05
Дариква Тендайи 1 0.05
Сагаль Анхело 1 0.05
Коль Исраэль 1 0.05

Карточки

Пафос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бочкай Петар 6 0
Икоко Джордан 4 0
Гольдар Давид 4 0
Жайро 4 0
Квида Джозев 4 0
Бруно V 3 0
Родригеш Педру 3 0
Рус Адриан 3 0
Драгомир Влад 3 0
Matias Melluso 3 0
Деметриу Мариос 1 1
Танкович Муамер 2 0
Пеладжио Педро 2 0
Ивушич Ивица 1 0
Наме Мустафа 1 0
Абдусаламов Магомедхабиб 1 0
Diogo Dall'Igna 1 0
Аполлон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дариква Тендайи 7 0
Кириаку Хараламбос 3 1
Коль Исраэль 4 0
Абдураими Бешарт 3 0
Вальбуэна Матьё 3 0
Теки Тесфальдет 3 0
Перец Элиэль 3 0
Экполо Годсвилл 3 0
Леувенбург Петер 1 1
Крменчик Михал 2 0
Giorgios Malekkides 2 0
Маркеш Педру 2 0
Шполярич Данило 2 0
Vladan Milojevic 0 1
Дигин Николя 1 0
Сагаль Анхело 1 0
Юрчевич Марио 1 0
Панайоту Антреас 1 0
Психас Петрос 1 0
Giorgos Pavlides 1 0

Результаты матчей

Пафос
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Аполлон
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

1
5
Пафос
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Аполлон
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
73% (8)
18% (2)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

5
8

Упущенные победы

18
10
Пафос
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
23% (5)
45% (10)
32% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (10)
23% (5)
32% (7)
Аполлон
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
55% (12)
27% (6)
18% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
45% (10)
23% (5)

Сухие победы

9
9

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

6
13

Упущенные победы

19
15

Голы по времени матча

Забито

20
23
6 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 9
14 Не забивали 12
1
5%
5
22%
1-15
4
20%
2
9%
16-30
1
5%
6
26%
31-45
5
25%
4
17%
46-60
3
15%
1
4%
61-75
6
30%
5
22%
76-90

Пропущено

5
12
4 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 8
1
20%
1
8%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
4
33%
31-45
1
20%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
0
0%
4
33%
76-90

Забито

19
10
9 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
14 Не забивали 17
3
16%
2
20%
1-15
1
5%
1
10%
16-30
5
26%
2
20%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
2
11%
3
30%
61-75
6
32%
2
20%
76-90

Пропущено

10
11
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
3
27%
16-30
2
20%
4
36%
31-45
2
20%
2
18%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
2
18%
76-90

Забито

39
33
15 В 1-м тайме 18
24 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 14
6 Не забивали 7
4
10%
7
21%
1-15
5
13%
3
9%
16-30
6
15%
8
24%
31-45
7
18%
4
12%
46-60
5
13%
4
12%
61-75
12
31%
7
21%
76-90

Пропущено

15
23
9 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 15
2
13%
1
4%
1-15
4
27%
3
13%
16-30
3
20%
8
35%
31-45
3
20%
3
13%
46-60
1
7%
2
9%
61-75
2
13%
6
26%
76-90

Результаты последних матчей

Пафос
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Омония Никосия - Пафос 1:2 АЕК Ларнака - Пафос 1:0 Олимпиакос Никосия - Пафос 0:1 Пафос - Залаэгерсег 1:3
Пафос - Закакиу 4:0 Докса Катокопия - Пафос 1:0 Пафос - Арис Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Пафос 1:2 Пафос - АПОЭЛ 0:1 Кармиотисса - Пафос 2:1 Неа Саламина - Пафос 0:2 Пафос - Отеллос 3:0 Этникос Ахна - Пафос 1:4 Пафос - Анортосис 1:0 Аполлон - Пафос 0:3 Пафос - Омония Никосия 0:2 Пафос - АЕК Ларнака 0:0 Закакиу - Пафос 1:4 АПОЭЛ - Пафос 1:0 Пафос - Докса Катокопия 4:0
Аполлон
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Аполлон - Закакиу 0:0 Докса Катокопия - Аполлон 0:3 Аполлон - Арис Лимасол 0:1 АЕЛ Лимасол - Аполлон 1:3
Аполлон - АПОЭЛ 2:2 Кармиотисса - Аполлон 3:4 Аполлон - Неа Саламина 0:2 Айя-Напа - Аполлон 0:6 Отеллос - Аполлон 0:3 Этникос Ахна - Аполлон 2:2 Аполлон - Анортосис 0:1 Аполлон - АЕК Ларнака 0:1 Омония Никосия - Аполлон 2:0 Аполлон - Пафос 0:3 Закакиу - Аполлон 0:5 Аполлон - Омония 29-го Мая 4:0 Аполлон - Докса Катокопия 4:0 Арис Лимасол - Аполлон 0:1 Аполлон - АЕЛ Лимасол 2:0 АПОЭЛ - Аполлон 1:1

Результаты матчей

Пафос
Аполлон

Точный счет

1:0
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
4:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
0:1
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
4
2 раза 18%
0
6 раз 55%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%

Точный счет

1:0
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
1:4
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
0:3
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%

Точное количество голов

0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
4
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
4 раза 36%
3
3 раза 27%
0
1 раз 9%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Точный счет

1:0
5 раз 23%
0:2
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
1:4
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
4:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
1:1
4 раза 18%
0:1
4 раза 18%
0:3
3 раза 14%
2:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
6 раз 27%
1
5 раз 23%
3
4 раза 18%
4
4 раза 18%
2
3 раза 14%
0
7 раз 32%
1
6 раз 27%
2
3 раза 14%
3
3 раза 14%
4
2 раза 9%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Пафос
Аполлон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
5
6
5
6
1.5
3
8
5
6
2.5
1
10
2
9
3.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
10
1
6
5
1.5
6
5
3
8
2.5
5
6
2
9
3.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
6
0.5
Больше Меньше
15
7
11
11
1.5
9
13
8
14
2.5
6
16
4
18
3.5
3
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 21 15 3 3 45 - 12 48
2.
Арис Лимасол
 22 15 2 5 43 - 20 47
3.
АЕК Ларнака
 22 13 6 3 37 - 20 45
4.
Пафос
 22 13 3 6 39 - 15 42
5.
Анортосис
 21 12 4 5 31 - 17 40
6.
Омония Никосия
 22 11 6 5 41 - 26 39
7.
Аполлон
 22 9 7 6 34 - 22 34
8.
Неа Саламина
 21 9 4 8 29 - 32 31
9.
АЕЛ Лимасол
 20 6 2 12 22 - 35 20
10.
Этникос Ахна
 21 4 6 11 28 - 49 18
11.
Кармиотисса
 21 3 5 13 24 - 41 14
12.
Закакиу
 21 2 8 11 22 - 47 14
13.
Отеллос
 21 3 4 14 17 - 42 13
14.
Докса Катокопия
 21 3 2 16 13 - 47 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 10 9 1 0 27 - 3 28
2.
Арис Лимасол
 11 9 1 1 19 - 5 28
3.
АЕК Ларнака
 11 8 2 1 26 - 14 26
4.
Омония Никосия
 11 7 3 1 28 - 12 24
5.
Пафос
 11 7 2 2 20 - 5 23
6.
Анортосис
 11 5 4 2 15 - 11 19
7.
Неа Саламина
 11 5 1 5 14 - 16 16
8.
АЕЛ Лимасол
 10 4 2 4 14 - 18 14
9.
Этникос Ахна
 11 4 2 5 16 - 21 14
10.
Аполлон
 11 3 3 5 10 - 11 12
11.
Кармиотисса
 11 2 4 5 17 - 20 10
12.
Отеллос
 10 2 1 7 7 - 17 7
13.
Докса Катокопия
 10 2 1 7 7 - 18 7
14.
Закакиу
 10 1 4 5 9 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аполлон
 11 6 4 1 24 - 11 22
2.
Анортосис
 10 7 0 3 16 - 6 21
3.
АПОЭЛ
 11 6 2 3 18 - 9 20
4.
Пафос
 11 6 1 4 19 - 10 19
5.
Арис Лимасол
 11 6 1 4 24 - 15 19
6.
АЕК Ларнака
 11 5 4 2 11 - 6 19
7.
Неа Саламина
 10 4 3 3 15 - 16 15
8.
Омония Никосия
 11 4 3 4 13 - 14 15
9.
Закакиу
 11 1 4 6 13 - 22 7
10.
АЕЛ Лимасол
 10 2 0 8 8 - 17 6
11.
Отеллос
 11 1 3 7 10 - 25 6
12.
Кармиотисса
 10 1 1 8 7 - 21 4
13.
Этникос Ахна
 10 0 4 6 12 - 28 4
14.
Докса Катокопия
 11 1 1 9 6 - 29 4
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Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 13
Пафос Жайро 10
Аполлон Маркеш Педру 8
Омония Никосия Семедо Вилли 8
Пафос Танкович Муамер 8
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Топ нарушителей
Неа Саламина Бехарано Данни 2 8
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 10
Анортосис Техера Серхио 1 8
Этникос Ахна Marios Peratikos 1 8
АПОЭЛ Петрович Радосав 8
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