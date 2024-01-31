Тур: 22.
0'
0:1
28' ГолМаркеш Педру
57' Желтая карточкаРус Адриан
72' Желтая карточкаЭкполо Годсвилл
76' Желтая карточкаГольдар Давид
82' Желтая карточкаМаркеш Педру
0:1
86' Не забитый пенальтиТанкович Муамер
1:1
87' ГолРус Адриан
90'+5
Ход матча
28'
0:1
57'
72'
76'
82'
86'
0:1
87'
1:1
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Рус АдрианЗащитник
- Защитник
-
7 Бруно VПолузащитник
-
10 ЖайроПолузащитник
-
12 Бочкай ПетарПолузащитник
-
25 Наме МустафаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
79 Жажа КоэльоНападающий
-
-
-
Главный тренер: Juan Carlos Carcedo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Коль ИсраэльПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Артян АндрейПолузащитник
- Нападающий
-
43 Маркеш ПедруНападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Бруно АраужоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Мачин Пабло
История личных встреч
Пафос
Аполлон
11 матчей
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед
18 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед
Первый тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 11 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед
29 матчей
20.7%
24.1%
55.2%
6 побед 7 ничьих 16 побед
Первый тайм
17.2%
44.8%
38%
5 побед 13 ничьих 11 побед
Второй тайм
17.2%
34.5%
48.3%
5 побед 10 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
13
Голов в среднем за матч
1
0.81
Среднее время на гол
90
110
Всего голов
34
18
Голов в среднем за матч
2.13
1.38
Среднее время на гол
42
65
Всего голов
47
31
Голов в среднем за матч
1.62
1.07
Тотал матчей
2.5
26
Больше 90%
Меньше 10%
3
21
Больше 72%
Меньше 28%
8
14
Больше 48%
Меньше 52%
15
9
Больше 31%
Меньше 69%
20
6
Больше 21%
Меньше 79%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
Среднее время на гол
55
84
Бомбардиры внутри турнира
Пафос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жайро
|10 (1)
|0.45
|Танкович Муамер
|8 (1)
|0.36
|Драгомир Влад
|4
|0.18
|Валакари Онни
|4 (1)
|0.18
|Твумаси Патрик
|3
|0.14
|Бруно V
|3
|0.14
|Наме Мустафа
|2
|0.09
|Matheus Davo
|2
|0.09
|Бочкай Петар
|1
|0.05
|Рус Адриан
|1
|0.05
|Diogo Dall'Igna
|1
|0.05
Аполлон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркеш Педру
|8
|0.36
|Вальбуэна Матьё
|6 (1)
|0.27
|Giorgios Malekkides
|3
|0.14
|Перец Элиэль
|3 (1)
|0.14
|Абдураими Бешарт
|2
|0.09
|Крменчик Михал
|2
|0.09
|Юрчевич Марио
|2
|0.09
|Экполо Годсвилл
|2
|0.09
|Костаче Ионуц
|1
|0.05
|Бакенга Мушага
|1
|0.05
|Дариква Тендайи
|1
|0.05
|Сагаль Анхело
|1
|0.05
|Коль Исраэль
|1
|0.05
Карточки
Пафос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бочкай Петар
|6
|0
|Икоко Джордан
|4
|0
|Гольдар Давид
|4
|0
|Жайро
|4
|0
|Квида Джозев
|4
|0
|Бруно V
|3
|0
|Родригеш Педру
|3
|0
|Рус Адриан
|3
|0
|Драгомир Влад
|3
|0
|Matias Melluso
|3
|0
|Деметриу Мариос
|1
|1
|Танкович Муамер
|2
|0
|Пеладжио Педро
|2
|0
|Ивушич Ивица
|1
|0
|Наме Мустафа
|1
|0
|Абдусаламов Магомедхабиб
|1
|0
|Diogo Dall'Igna
|1
|0
Аполлон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дариква Тендайи
|7
|0
|Кириаку Хараламбос
|3
|1
|Коль Исраэль
|4
|0
|Абдураими Бешарт
|3
|0
|Вальбуэна Матьё
|3
|0
|Теки Тесфальдет
|3
|0
|Перец Элиэль
|3
|0
|Экполо Годсвилл
|3
|0
|Леувенбург Петер
|1
|1
|Крменчик Михал
|2
|0
|Giorgios Malekkides
|2
|0
|Маркеш Педру
|2
|0
|Шполярич Данило
|2
|0
|Vladan Milojevic
|0
|1
|Дигин Николя
|1
|0
|Сагаль Анхело
|1
|0
|Юрчевич Марио
|1
|0
|Панайоту Антреас
|1
|0
|Психас Петрос
|1
|0
|Giorgos Pavlides
|1
|0
Результаты матчей
Пафос
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Аполлон
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
1
5
Упущенные победы
1
5
Пафос
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Аполлон
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
73% (8)
18% (2)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
5
8
Упущенные победы
18
10
Пафос
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
23% (5)
45% (10)
32% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (10)
23% (5)
32% (7)
Аполлон
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
55% (12)
27% (6)
18% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
45% (10)
23% (5)
Сухие победы
9
9
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
6
13
Упущенные победы
19
15
Голы по времени матча
Забито
20
23
6 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 9
14 Не забивали 12
1
5%
5
22%
1-15
4
20%
2
9%
16-30
1
5%
6
26%
31-45
5
25%
4
17%
46-60
3
15%
1
4%
61-75
6
30%
5
22%
76-90
Пропущено
5
12
4 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 8
1
20%
1
8%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
4
33%
31-45
1
20%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
0
0%
4
33%
76-90
Забито
19
10
9 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
14 Не забивали 17
3
16%
2
20%
1-15
1
5%
1
10%
16-30
5
26%
2
20%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
2
11%
3
30%
61-75
6
32%
2
20%
76-90
Пропущено
10
11
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
3
27%
16-30
2
20%
4
36%
31-45
2
20%
2
18%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
2
18%
76-90
Забито
39
33
15 В 1-м тайме 18
24 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 14
6 Не забивали 7
4
10%
7
21%
1-15
5
13%
3
9%
16-30
6
15%
8
24%
31-45
7
18%
4
12%
46-60
5
13%
4
12%
61-75
12
31%
7
21%
76-90
Пропущено
15
23
9 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 15
2
13%
1
4%
1-15
4
27%
3
13%
16-30
3
20%
8
35%
31-45
3
20%
3
13%
46-60
1
7%
2
9%
61-75
2
13%
6
26%
76-90
Результаты последних матчей
Пафос
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Омония Никосия - Пафос 1:2 АЕК Ларнака - Пафос 1:0 Олимпиакос Никосия - Пафос 0:1 Пафос - Залаэгерсег 1:3
Пафос - Закакиу 4:0 Докса Катокопия - Пафос 1:0 Пафос - Арис Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Пафос 1:2 Пафос - АПОЭЛ 0:1 Кармиотисса - Пафос 2:1 Неа Саламина - Пафос 0:2 Пафос - Отеллос 3:0 Этникос Ахна - Пафос 1:4 Пафос - Анортосис 1:0 Аполлон - Пафос 0:3 Пафос - Омония Никосия 0:2 Пафос - АЕК Ларнака 0:0 Закакиу - Пафос 1:4 АПОЭЛ - Пафос 1:0 Пафос - Докса Катокопия 4:0
Аполлон
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Аполлон - Закакиу 0:0 Докса Катокопия - Аполлон 0:3 Аполлон - Арис Лимасол 0:1 АЕЛ Лимасол - Аполлон 1:3
Аполлон - АПОЭЛ 2:2 Кармиотисса - Аполлон 3:4 Аполлон - Неа Саламина 0:2 Айя-Напа - Аполлон 0:6 Отеллос - Аполлон 0:3 Этникос Ахна - Аполлон 2:2 Аполлон - Анортосис 0:1 Аполлон - АЕК Ларнака 0:1 Омония Никосия - Аполлон 2:0 Аполлон - Пафос 0:3 Закакиу - Аполлон 0:5 Аполлон - Омония 29-го Мая 4:0 Аполлон - Докса Катокопия 4:0 Арис Лимасол - Аполлон 0:1 Аполлон - АЕЛ Лимасол 2:0 АПОЭЛ - Аполлон 1:1
Результаты матчей
Пафос
Аполлон
Точный счет
1:0
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
4:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
0:1
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
4
2 раза 18%
0
6 раз 55%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
Точный счет
1:0
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
1:4
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
0:3
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
Точное количество голов
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
4
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
4 раза 36%
3
3 раза 27%
0
1 раз 9%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
Точный счет
1:0
5 раз 23%
0:2
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
1:4
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
4:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
1:1
4 раза 18%
0:1
4 раза 18%
0:3
3 раза 14%
2:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
0
6 раз 27%
1
5 раз 23%
3
4 раза 18%
4
4 раза 18%
2
3 раза 14%
0
7 раз 32%
1
6 раз 27%
2
3 раза 14%
3
3 раза 14%
4
2 раза 9%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Пафос
Аполлон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
56
56
38
56
110
29
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
101
65
65
38
56
29
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
166
Больше Меньше
157
1111
913
814
616
418
319
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|13
|Пафос
|Жайро
|10
|Аполлон
|Маркеш Педру
|8
|Омония Никосия
|Семедо Вилли
|8
|Пафос
|Танкович Муамер
|8
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|2 8
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|10
|Анортосис
|Техера Серхио
|1 8
|Этникос Ахна
|Marios Peratikos
|1 8
|АПОЭЛ
|Петрович Радосав
|8