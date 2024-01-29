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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 20. Стадион: .
Атлетико М
 
Позже
Райо Вальекано
Прогнозы 38
Атлетико М 100% (38)
X 0% (0)
Райо Вальекано 0% (0)
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Атлетико М
Ничья
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Атлетико М
Райо Вальекано

История личных встреч

Атлетико М
Райо Вальекано

17 матчей

94.1%
5.9%
5.3290705182008E-15%
16 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

64.7%
11.8%
23.5%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

88.2%
5.9%
5.9%
15 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

166.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

20 матчей

80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

ЛЛ
0:7
ЛЛ
1:2
ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:1
ЛЛ
2:0
П
0:1
П
1:0
П
1:0
КК
3:0
КК
1:1
П
0:2
П
3:1
П
0:0
П
2:4
П
5:0
П
2:1
П
4:3
П
0:1
П
3:1
ТМС
2:4

Голы

Всего голов

23
24

Голов в среднем за матч

2.56
2.18

Среднее время на гол

35
41

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

0.73
0.67

Среднее время на гол

123
135

Всего голов

31
30

Голов в среднем за матч

1.55
1.5

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
10
Больше 50%
Меньше 50%
10
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
18

Среднее время на гол

58
60

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мората Альваро 13 0.62
Гризманн Антуан 11 (3) 0.52
Корреа Анхель 4 0.19
Льоренте Маркос 3 0.14
Лино Сэмуел 3 0.14
Депай Мемфис 3 0.14
Рикельме Родриго 2 0.1
Молина Науэль 2 0.1
Витсель Аксель 1 0.05
Ньигес Сауль 0 0
Де Пауль Родриго 0 0
Коке Хорхе 0 0
Аспиликуэта Сесар 0 0
Карраско Янник 0 0
Эрмосо Марио 0 0
Ривас Пабло Барриос 0 0
Райо Вальекано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Альваро Ривера 4 0.19
Камелло Серхио 2 0.1
Паласон Иси 2 (2) 0.1
Бебе Тьягу 2 (1) 0.1
Лопес Унаи 1 0.05
Нтекья Ранди 1 (1) 0.05
Мумин Абдул 1 0.05
Де Фрутос Хорхе 1 0.05
Сисс Пате 1 0.05
Перес Кике 1 0.05
Валентин Оскар 1 0.05
Фалькао Радамель 1 (1) 0.05
Рауль де Томас 0 0
Лежён Флорьян 0 0

Карточки

Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрмосо Марио 6 0
Савич Стефан 3 1
Коке Хорхе 4 0
Ньигес Сауль 4 0
Хименес Хосе 4 0
Мората Альваро 2 1
Аспиликуэта Сесар 3 0
Гризманн Антуан 3 0
Де Пауль Родриго 3 0
Льоренте Маркос 3 0
Витсель Аксель 2 0
Галан Хави 2 0
Молина Науэль 2 0
Ривас Пабло Барриос 2 0
Сёюнджю Чаглар 0 1
Рикельме Родриго 1 0
Облак Ян 1 0
Корреа Анхель 1 0
Лино Сэмуел 1 0
Диего Симеоне 1 0
Райо Вальекано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарсия Альваро Ривера 6 1
Эспино Альфонсо 7 0
Лопес Унаи 5 0
Сисс Пате 5 0
Перес Кике 5 0
Валентин Оскар 3 1
Лежён Флорьян 4 0
Трехо Оскар 3 0
Балью Иван 3 0
Рауль де Томас 3 0
Паласон Иси 3 0
Эрнандес Аридане 3 0
Мумин Абдул 1 1
Родригес Франсиско 2 0
Фалькао Радамель 2 0
Нтекья Ранди 2 0
Камелло Серхио 2 0
Бебе Тьягу 1 0
Димитриевски Столе 1 0
Ратиу Андрей 1 0
Чаваррия Пеп 1 0

Результаты матчей

Атлетико М
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
9% (1)
27% (3)
Райо Вальекано
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

3
3
Атлетико М
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Райо Вальекано
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

12
12

Упущенные победы

13
9
Атлетико М
78.9%
21.1%
15 побед 4 поражения
Первый тайм
48% (10)
33% (7)
19% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (10)
19% (4)
33% (7)
Райо Вальекано
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
24% (5)
62% (13)
14% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
38% (8)
24% (5)

Сухие победы

6
7

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

20
12

Упущенные победы

16
12

Голы по времени матча

Забито

25
10
12 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 5
10 Не забивали 15
1
4%
0
0%
1-15
5
20%
4
40%
16-30
6
24%
1
10%
31-45
4
16%
2
20%
46-60
5
20%
1
10%
61-75
4
16%
2
20%
76-90

Пропущено

11
7
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 4
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
1
14%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
1
9%
2
29%
46-60
3
27%
2
29%
61-75
3
27%
2
29%
76-90

Забито

17
10
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
15 Не забивали 15
2
12%
2
20%
1-15
3
18%
1
10%
16-30
2
12%
3
30%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
5
29%
29%
4
40%
76-90

Пропущено

12
17
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
2
17%
2
12%
1-15
2
17%
1
6%
16-30
2
17%
5
29%
29%
31-45
3
25%
1
6%
46-60
2
17%
4
24%
61-75
1
8%
4
24%
76-90

Забито

42
20
19 В 1-м тайме 11
23 Во 2-м тайме 9
13 Забивали первыми 10
4 Не забивали 9
3
7%
2
10%
1-15
8
19%
5
25%
16-30
8
19%
4
20%
31-45
6
14%
2
10%
46-60
8
19%
1
5%
61-75
9
21%
6
30%
76-90

Пропущено

23
24
10 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
3
13%
2
8%
1-15
4
17%
2
8%
16-30
3
13%
5
21%
31-45
4
17%
3
13%
46-60
5
22%
6
25%
61-75
4
17%
6
25%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико М
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Атлетико М - Валенсия 2:0 Атлетико М - Севилья 1:0 Гранада - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Реал Мадрид 4:2
Реал Мадрид - Атлетико М 5:3 Луго - Атлетико М 1:3 Жирона - Атлетико М 4:3 Атлетико М - Севилья 1:0 Атлетико М - Хетафе 3:3 Атлетик Б - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Лацио 2:0 Атлетико М - Альмерия 2:1 Барселона - Атлетико М 1:0 Фейеноорд - Атлетико М 1:3 Атлетико М - Мальорка 1:0 Атлетико М - Вильярреал 3:1 Атлетико М - Селтик 6:0 Лас-Пальмас - Атлетико М 2:1 Атлетико М - Алавес 2:1 Селтик - Атлетико М 2:2
Райо Вальекано
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Реал Сосьедад - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Лас-Пальмас 0:2 Жирона - Райо Вальекано 3:1 Уэска - Райо Вальекано 0:2
Хетафе - Райо Вальекано 0:2 Райо Вальекано - Валенсия 0:1 Осасуна - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Сельта 0:0 Еклано - Райо Вальекано 0:2 Атлетик Б - Райо Вальекано 4:0 Райо Вальекано - Барселона 1:1 Райо Вальекано - Жирона 1:2 Реал Мадрид - Райо Вальекано 0:0 Атлетико Лугонес - Райо Вальекано 0:6 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 2:2 Лас-Пальмас - Райо Вальекано 0:1 Севилья - Райо Вальекано 2:2 Райо Вальекано - Мальорка 2:2 Кадис - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Вильярреал 1:1

Результаты матчей

Атлетико М
Райо Вальекано

Точный счет

2:1
3 раза 27%
3:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
2:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
1:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:7
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%

Точное количество голов

3
5 раз 45%
2
4 раза 36%
1
2 раза 18%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%

Точный счет

0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
0:7
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
0:0
3 раза 27%
0:2
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
7
1 раз 10%
0
6 раз 55%
2
4 раза 36%
1
1 раз 9%

Точный счет

2:1
4 раза 19%
1:0
3 раза 14%
3:1
3 раза 14%
2:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:7
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
0:0
4 раза 19%
0:2
4 раза 19%
2:2
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
0:7
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

3
7 раз 33%
2
5 раз 24%
0
4 раза 19%
1
4 раза 19%
7
1 раз 5%
0
10 раз 48%
2
7 раз 33%
1
4 раза 19%

Тоталы голов в матче

Атлетико М
Райо Вальекано

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
1.5
Больше Меньше
3
7
5
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
5
6
4
6
1.5
4
7
3
7
2.5
1
9
3.5
1
9
4.5
1
9
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
4
0.5
Больше Меньше
11
10
13
8
1.5
7
14
8
13
2.5
1
20
3.5
1
20
4.5
1
20
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 22 17 4 1 52 - 25 55
2.
Реал Мадрид
 Заявка 21 17 3 1 45 - 14 54
3.
Атлетико М
 Заявка 21 14 2 5 42 - 23 44
4.
Барселона
 Заявка 21 13 5 3 43 - 29 44
5.
Атлетик Б
 Заявка 22 12 6 4 38 - 21 42
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 22 9 9 4 32 - 21 36
7.
Бетис
 Заявка 22 8 10 4 25 - 24 34
8.
Валенсия
 Заявка 22 9 5 8 27 - 26 32
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 22 9 4 9 22 - 19 31
10.
Хетафе
 Заявка 20 6 8 6 26 - 28 26
11.
Осасуна
 Заявка 21 7 5 9 26 - 32 26
12.
Алавес
 Заявка 22 7 5 10 22 - 27 26
13.
Райо Вальекано
 Заявка 21 5 9 7 18 - 26 24
14.
Вильярреал
 Заявка 22 6 5 11 33 - 45 23
15.
Мальорка
 Заявка 22 3 11 8 19 - 26 20
16.
Севилья
 Заявка 22 3 8 11 27 - 36 17
17.
Сельта
 Заявка 22 3 8 11 21 - 32 17
18.
Кадис
 Заявка 22 2 10 10 15 - 31 16
19.
Гранада
 Заявка 21 2 5 14 22 - 42 11
20.
Альмерия
 Заявка 22 0 6 16 21 - 49 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 11 10 1 0 25 - 11 31
2.
Реал Мадрид
 Заявка 10 9 1 0 25 - 6 28
3.
Жирона
 Заявка 11 9 1 1 30 - 14 28
4.
Атлетик Б
 Заявка 11 8 2 1 27 - 12 26
5.
Барселона
 Заявка 11 8 0 3 24 - 16 24
6.
Бетис
 Заявка 11 6 4 1 15 - 8 22
7.
Валенсия
 Заявка 10 6 2 2 13 - 5 20
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 11 5 5 1 18 - 11 20
9.
Хетафе
 Заявка 9 5 3 1 9 - 6 18
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 11 5 3 3 14 - 9 18
11.
Алавес
 Заявка 10 5 1 4 11 - 11 16
12.
Осасуна
 Заявка 11 4 3 4 12 - 14 15
13.
Мальорка
 Заявка 11 2 7 2 9 - 9 13
14.
Кадис
 Заявка 11 2 6 3 9 - 13 12
15.
Вильярреал
 Заявка 11 3 2 6 18 - 22 11
16.
Севилья
 Заявка 12 2 5 5 16 - 19 11
17.
Гранада
 Заявка 11 2 4 5 14 - 20 10
18.
Сельта
 Заявка 12 2 4 6 8 - 15 10
19.
Райо Вальекано
 Заявка 10 1 5 4 9 - 18 8
20.
Альмерия
 Заявка 11 0 5 6 10 - 21 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 11 8 3 0 22 - 11 27
2.
Реал Мадрид
 Заявка 11 8 2 1 20 - 8 26
3.
Барселона
 Заявка 10 5 5 0 19 - 13 20
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 11 4 4 3 14 - 10 16
5.
Атлетик Б
 Заявка 11 4 4 3 11 - 9 16
6.
Райо Вальекано
 Заявка 11 4 4 3 9 - 8 16
7.
Атлетико М
 Заявка 10 4 1 5 17 - 12 13
8.
Лас-Пальмас
 Заявка 11 4 1 6 8 - 10 13
9.
Вильярреал
 Заявка 11 3 3 5 15 - 23 12
10.
Бетис
 Заявка 11 2 6 3 10 - 16 12
11.
Валенсия
 Заявка 12 3 3 6 14 - 21 12
12.
Осасуна
 Заявка 10 3 2 5 14 - 18 11
13.
Алавес
 Заявка 12 2 4 6 11 - 16 10
14.
Хетафе
 Заявка 11 1 5 5 17 - 22 8
15.
Сельта
 Заявка 10 1 4 5 13 - 17 7
16.
Мальорка
 Заявка 11 1 4 6 10 - 17 7
17.
Севилья
 Заявка 10 1 3 6 11 - 17 6
18.
Кадис
 Заявка 11 0 4 7 6 - 18 4
19.
Гранада
 Заявка 10 0 1 9 8 - 22 1
20.
Альмерия
 Заявка 11 0 1 10 11 - 28 1
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Топ бомбардиров
Жирона Довбик Артём 14 (5)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 14 (3)
Атлетико М Мората Альваро 13 (1)
Хетафе Майораль Борха 13 (1)
Атлетико М Гризманн Антуан 11 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 13
Кадис Алькарас Рубен 11
Кадис Хименес Фали 10
Хетафе Дьене Даконам 1 8
Гранада Гумбау Херард 9
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - Райо Вальекано от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 31 января 2024, осталось 2 дня 13 часов 10 минут.



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    • Прогнозы 38
    Атлетико М 100% (38)
    X 0% (0)
    Райо Вальекано 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Атлетико М
    Ничья
    Райо Вальекано
    1.50
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    6.60
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    Прогнозы на матч Атлетико М - Райо Вальекано

    Исход игры
    Атлетико М
    100% (38)
    Ничья
    0% (0)
    Райо Вальекано
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.84% (14)
    Меньше
    62.16% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    35.14% (13)
    Нет
    64.86% (24)
    Популярный счёт
    2:0 Атлетико М
    47.4% (18)
    2:1 Атлетико М
    23.7% (9)
    1:0 Атлетико М
    13.2% (5)
    3:1 Атлетико М
    10.5% (4)
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