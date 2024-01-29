Тур: 20. Стадион: Цивитас Метрополитано.
Позже
-
Главный тренер: Симеоне Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
-
Главный тренер: Родригес Франсиско
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
- Не уточняется
История личных встреч
Атлетико М
Райо Вальекано
17 матчей
94.1%
5.9%
5.3290705182008E-15%
16 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
64.7%
11.8%
23.5%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
88.2%
5.9%
5.9%
15 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
166.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
20 матчей
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
23
24
Голов в среднем за матч
2.56
2.18
Среднее время на гол
35
41
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
0.73
0.67
Среднее время на гол
123
135
Всего голов
31
30
Голов в среднем за матч
1.55
1.5
Тотал матчей
2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
10
Больше 50%
Меньше 50%
10
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
Среднее время на гол
58
60
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мората Альваро
|13
|0.62
|Гризманн Антуан
|11 (3)
|0.52
|Корреа Анхель
|4
|0.19
|Льоренте Маркос
|3
|0.14
|Лино Сэмуел
|3
|0.14
|Депай Мемфис
|3
|0.14
|Рикельме Родриго
|2
|0.1
|Молина Науэль
|2
|0.1
|Витсель Аксель
|1
|0.05
|Ньигес Сауль
|0
|0
|Де Пауль Родриго
|0
|0
|Коке Хорхе
|0
|0
|Аспиликуэта Сесар
|0
|0
|Карраско Янник
|0
|0
|Эрмосо Марио
|0
|0
|Ривас Пабло Барриос
|0
|0
Райо Вальекано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарсия Альваро Ривера
|4
|0.19
|Камелло Серхио
|2
|0.1
|Паласон Иси
|2 (2)
|0.1
|Бебе Тьягу
|2 (1)
|0.1
|Лопес Унаи
|1
|0.05
|Нтекья Ранди
|1 (1)
|0.05
|Мумин Абдул
|1
|0.05
|Де Фрутос Хорхе
|1
|0.05
|Сисс Пате
|1
|0.05
|Перес Кике
|1
|0.05
|Валентин Оскар
|1
|0.05
|Фалькао Радамель
|1 (1)
|0.05
|Рауль де Томас
|0
|0
|Лежён Флорьян
|0
|0
Карточки
Атлетико М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрмосо Марио
|6
|0
|Савич Стефан
|3
|1
|Коке Хорхе
|4
|0
|Ньигес Сауль
|4
|0
|Хименес Хосе
|4
|0
|Мората Альваро
|2
|1
|Аспиликуэта Сесар
|3
|0
|Гризманн Антуан
|3
|0
|Де Пауль Родриго
|3
|0
|Льоренте Маркос
|3
|0
|Витсель Аксель
|2
|0
|Галан Хави
|2
|0
|Молина Науэль
|2
|0
|Ривас Пабло Барриос
|2
|0
|Сёюнджю Чаглар
|0
|1
|Рикельме Родриго
|1
|0
|Облак Ян
|1
|0
|Корреа Анхель
|1
|0
|Лино Сэмуел
|1
|0
|Диего Симеоне
|1
|0
Райо Вальекано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарсия Альваро Ривера
|6
|1
|Эспино Альфонсо
|7
|0
|Лопес Унаи
|5
|0
|Сисс Пате
|5
|0
|Перес Кике
|5
|0
|Валентин Оскар
|3
|1
|Лежён Флорьян
|4
|0
|Трехо Оскар
|3
|0
|Балью Иван
|3
|0
|Рауль де Томас
|3
|0
|Паласон Иси
|3
|0
|Эрнандес Аридане
|3
|0
|Мумин Абдул
|1
|1
|Родригес Франсиско
|2
|0
|Фалькао Радамель
|2
|0
|Нтекья Ранди
|2
|0
|Камелло Серхио
|2
|0
|Бебе Тьягу
|1
|0
|Димитриевски Столе
|1
|0
|Ратиу Андрей
|1
|0
|Чаваррия Пеп
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико М
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
9% (1)
27% (3)
Райо Вальекано
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
3
3
Атлетико М
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Райо Вальекано
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
12
12
Упущенные победы
13
9
Атлетико М
78.9%
21.1%
15 побед 4 поражения
Первый тайм
48% (10)
33% (7)
19% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (10)
19% (4)
33% (7)
Райо Вальекано
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
24% (5)
62% (13)
14% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
38% (8)
24% (5)
Сухие победы
6
7
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
20
12
Упущенные победы
16
12
Голы по времени матча
Забито
25
10
12 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 5
10 Не забивали 15
1
4%
0
0%
1-15
5
20%
4
40%
16-30
6
24%
1
10%
31-45
4
16%
2
20%
46-60
5
20%
1
10%
61-75
4
16%
2
20%
76-90
Пропущено
11
7
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 4
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
1
14%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
1
9%
2
29%
46-60
3
27%
2
29%
61-75
3
27%
2
29%
76-90
Забито
17
10
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
15 Не забивали 15
2
12%
2
20%
1-15
3
18%
1
10%
16-30
2
12%
3
30%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
5
29%
29%
4
40%
76-90
Пропущено
12
17
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
2
17%
2
12%
1-15
2
17%
1
6%
16-30
2
17%
5
29%
29%
31-45
3
25%
1
6%
46-60
2
17%
4
24%
61-75
1
8%
4
24%
76-90
Забито
42
20
19 В 1-м тайме 11
23 Во 2-м тайме 9
13 Забивали первыми 10
4 Не забивали 9
3
7%
2
10%
1-15
8
19%
5
25%
16-30
8
19%
4
20%
31-45
6
14%
2
10%
46-60
8
19%
1
5%
61-75
9
21%
6
30%
76-90
Пропущено
23
24
10 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
3
13%
2
8%
1-15
4
17%
2
8%
16-30
3
13%
5
21%
31-45
4
17%
3
13%
46-60
5
22%
6
25%
61-75
4
17%
6
25%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико М
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Атлетико М - Валенсия 2:0 Атлетико М - Севилья 1:0 Гранада - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Реал Мадрид 4:2
Реал Мадрид - Атлетико М 5:3 Луго - Атлетико М 1:3 Жирона - Атлетико М 4:3 Атлетико М - Севилья 1:0 Атлетико М - Хетафе 3:3 Атлетик Б - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Лацио 2:0 Атлетико М - Альмерия 2:1 Барселона - Атлетико М 1:0 Фейеноорд - Атлетико М 1:3 Атлетико М - Мальорка 1:0 Атлетико М - Вильярреал 3:1 Атлетико М - Селтик 6:0 Лас-Пальмас - Атлетико М 2:1 Атлетико М - Алавес 2:1 Селтик - Атлетико М 2:2
Райо Вальекано
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Реал Сосьедад - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Лас-Пальмас 0:2 Жирона - Райо Вальекано 3:1 Уэска - Райо Вальекано 0:2
Хетафе - Райо Вальекано 0:2 Райо Вальекано - Валенсия 0:1 Осасуна - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Сельта 0:0 Еклано - Райо Вальекано 0:2 Атлетик Б - Райо Вальекано 4:0 Райо Вальекано - Барселона 1:1 Райо Вальекано - Жирона 1:2 Реал Мадрид - Райо Вальекано 0:0 Атлетико Лугонес - Райо Вальекано 0:6 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 2:2 Лас-Пальмас - Райо Вальекано 0:1 Севилья - Райо Вальекано 2:2 Райо Вальекано - Мальорка 2:2 Кадис - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Вильярреал 1:1
Результаты матчей
Атлетико М
Райо Вальекано
Точный счет
2:1
3 раза 27%
3:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
2:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
1:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:7
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
Точное количество голов
3
5 раз 45%
2
4 раза 36%
1
2 раза 18%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
Точный счет
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
0:7
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
0:0
3 раза 27%
0:2
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
7
1 раз 10%
0
6 раз 55%
2
4 раза 36%
1
1 раз 9%
Точный счет
2:1
4 раза 19%
1:0
3 раза 14%
3:1
3 раза 14%
2:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:7
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
0:0
4 раза 19%
0:2
4 раза 19%
2:2
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
0:7
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
3
7 раз 33%
2
5 раз 24%
0
4 раза 19%
1
4 раза 19%
7
1 раз 5%
0
10 раз 48%
2
7 раз 33%
1
4 раза 19%
Тоталы голов в матче
Атлетико М
Райо Вальекано
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
37
56
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
56
46
47
37
19
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
174
Больше Меньше
1110
138
714
813
120
120
120
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|22
|17
|4
|1
|52 - 25
|55
|2.
|Заявка
|21
|17
|3
|1
|45 - 14
|54
|3.
|Заявка
|21
|14
|2
|5
|42 - 23
|44
|4.
|Заявка
|21
|13
|5
|3
|43 - 29
|44
|5.
|Заявка
|22
|12
|6
|4
|38 - 21
|42
|6.
|Заявка
|22
|9
|9
|4
|32 - 21
|36
|7.
|Заявка
|22
|8
|10
|4
|25 - 24
|34
|8.
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|27 - 26
|32
|9.
|Заявка
|22
|9
|4
|9
|22 - 19
|31
|10.
|Заявка
|20
|6
|8
|6
|26 - 28
|26
|11.
|Заявка
|21
|7
|5
|9
|26 - 32
|26
|12.
|Заявка
|22
|7
|5
|10
|22 - 27
|26
|13.
|Заявка
|21
|5
|9
|7
|18 - 26
|24
|14.
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|33 - 45
|23
|15.
|Заявка
|22
|3
|11
|8
|19 - 26
|20
|16.
|Заявка
|22
|3
|8
|11
|27 - 36
|17
|17.
|Заявка
|22
|3
|8
|11
|21 - 32
|17
|18.
|Заявка
|22
|2
|10
|10
|15 - 31
|16
|19.
|Заявка
|21
|2
|5
|14
|22 - 42
|11
|20.
|Заявка
|22
|0
|6
|16
|21 - 49
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|10
|1
|0
|25 - 11
|31
|2.
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|25 - 6
|28
|3.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|30 - 14
|28
|4.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|27 - 12
|26
|5.
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|24 - 16
|24
|6.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|15 - 8
|22
|7.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|13 - 5
|20
|8.
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|18 - 11
|20
|9.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|9 - 6
|18
|10.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|14 - 9
|18
|11.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|11 - 11
|16
|12.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|12 - 14
|15
|13.
|Заявка
|11
|2
|7
|2
|9 - 9
|13
|14.
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|9 - 13
|12
|15.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|18 - 22
|11
|16.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|16 - 19
|11
|17.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 20
|10
|18.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|8 - 15
|10
|19.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|9 - 18
|8
|20.
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|10 - 21
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|22 - 11
|27
|2.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|20 - 8
|26
|3.
|Заявка
|10
|5
|5
|0
|19 - 13
|20
|4.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 10
|16
|5.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|11 - 9
|16
|6.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|9 - 8
|16
|7.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|17 - 12
|13
|8.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|8 - 10
|13
|9.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|15 - 23
|12
|10.
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|10 - 16
|12
|11.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 21
|12
|12.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 18
|11
|13.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 16
|10
|14.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|17 - 22
|8
|15.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|13 - 17
|7
|16.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|10 - 17
|7
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 17
|6
|18.
|Заявка
|11
|0
|4
|7
|6 - 18
|4
|19.
|Заявка
|10
|0
|1
|9
|8 - 22
|1
|20.
|Заявка
|11
|0
|1
|10
|11 - 28
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Сегунду
|Жирона
|Довбик Артём
|14 (5)
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|14 (3)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|13 (1)
|Хетафе
|Майораль Борха
|13 (1)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|11 (5)
|Кадис
|Алехо Иван
|13
|Кадис
|Алькарас Рубен
|11
|Кадис
|Хименес Фали
|10
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 8
|Гранада
|Гумбау Херард
|9
Прогнозы на матч Атлетико М - Райо Вальекано
Исход игры
Атлетико М
100% (38)
Ничья
0% (0)
Райо Вальекано
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
37.84% (14)
Меньше
62.16% (23)
Обе команды забьют
Да
35.14% (13)
Нет
64.86% (24)
Популярный счёт
2:0 Атлетико М
47.4% (18)
2:1 Атлетико М
23.7% (9)
1:0 Атлетико М
13.2% (5)
3:1 Атлетико М
10.5% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!