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  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2024
Тур: 2.
Бельграно
1:1
Конец матча
Сан-Лоренсо Альмагро
0'
3' Желтая карточка
Francisco Gonzalez Metilli
8' Желтая карточка
Барейро Адам
1:0
26' Гол
Lucas Passerini
38' Желтая карточка
Juan Barinaga
65' Красная карточка
Эстебан Ролон
1:1
69' Гол
Барейро Адам
90'+6
25
Nahuel
Losada
4
Juan
Barinaga
6
Alejandro
Rebola
40
Matias
Moreno
22
Matias
Ibacache
5
Santiago
Longo
16
Эстебан
Ролон
12
Ulises
Sanchez
15
Ariel
Garcia
24
Francisco
Gonzalez
Metilli
9
Lucas
Passerini
13
Facundo
Altamirano
4
Романа
Джохан
22
Кампи
Гастон
23
Gaston
Hernandez
8
Гиай
Агустин
17
Elian
Irala
6
Карлос
Санчес
18
Феррейра
Кристиан
I
21
Malcom
Braida
9
Cristian
Alberto
Tarragona
11
Барейро
Адам
Бельграно
4-2-3-1
Сан-Лоренсо Альмагро
3-5-2

История личных встреч

Бельграно
Сан-Лоренсо Альмагро

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

15 матчей

6.7%
40%
53.3%
1 победа 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

13.3%
40%
46.7%
2 победы 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

13.3%
53.3%
33.4%
2 победы 8 ничьих 5 побед

История матчей

К
1:0
КПЛ
2:2
ЛП
0:1
С
0:0
С
2:0
П
2:1
П
3:2
П
0:0
П
4:0
П
0:0
П
4:2
П
0:0
П
0:0
ПА
1:2
ПА
0:1

Голы

Всего голов

1
8

Голов в среднем за матч

0.2
0.8

Среднее время на гол

450
112

Всего голов

18
3

Голов в среднем за матч

1.8
0.6

Среднее время на гол

50
150

Всего голов

19
11

Голов в среднем за матч

1.27
0.73

Тотал матчей

2.5
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

71
122

Бомбардиры внутри турнира

Бельграно
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lucas Passerini 1 0.5
Ariel Garcia 0 0
Сан-Лоренсо Альмагро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барейро Адам 1 0.5
Феррейра Кристиан I 0 0

Карточки

Бельграно
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Juan Barinaga 2 0
Эстебан Ролон 0 1
Рохас Ариэль II 1 0
Чаварриа Пабло 1 0
Francisco Gonzalez Metilli 1 0
Сан-Лоренсо Альмагро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барейро Адам 1 0
Manuel Insurralde 1 0

Результаты матчей

Бельграно
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сан-Лоренсо Альмагро
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Бельграно
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сан-Лоренсо Альмагро
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

0
0
Бельграно
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сан-Лоренсо Альмагро
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
100%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
2
67%
76-90

Результаты последних матчей

Бельграно
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Эстудиантес Ла Плата - Бельграно 1:0 Ривер Плейт - Бельграно 2:1 Расинг Авельянеда - Бельграно 4:1 Бельграно - Унион Санта-Фе 4:1
Бельграно - Тигре 0:3 Ланус - Бельграно 2:0 Бельграно - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Дефенса и Хустисия - Бельграно 0:2 Бельграно - Бока Хуниорс 4:3 Тальерес Кордоба - Бельграно 0:0 Сармьенто - Бельграно 0:0 Бельграно - Платенсе 3:0 Годой Крус - Бельграно 0:0 Бельграно - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Бельграно 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Бельграно 2:2 Бельграно - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Бельграно - Клайполе 1:0 Бельграно - Росарио Сентраль 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Бельграно 4:0
Сан-Лоренсо Альмагро
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Сан-Лоренсо Альмагро - Ланус 0:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1
Сан-Лоренсо Альмагро - Бока Хуниорс 1:1 Сармьенто - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Платенсе 1:1 Годой Крус - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Сан-Мартин Сан-Хуан 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Ньюэллс Олд Бойз 0:3 Сан-Лоренсо Альмагро - Уракан 1:1 Тигре - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Расинг Авельянеда 1:1 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Бельграно 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Бельграно 2:2 Ланус - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Сан-Паулу - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Сан-Паулу 1:0

Результаты матчей

Бельграно
Сан-Лоренсо Альмагро

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Бельграно
Сан-Лоренсо Альмагро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
Институто Кордоба
 2 1 1 0 3 - 0 4
3.
Архентинос Хуниорс
 2 1 1 0 3 - 1 4
4.
Уракан
 2 1 0 1 3 - 2 3
5.
Химнасия Ла-Плата
 2 1 0 1 3 - 3 3
6.
Индепендьенте Ривадавия
 2 1 0 1 3 - 3 3
7.
Тальерес Кордоба
 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Барракас Сентраль
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
9.
Росарио Сентраль
 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
Велес Сарсфилд
 2 0 1 1 1 - 2 1
11.
Депортиво Риестра
 2 0 1 1 0 - 2 1
12.
Банфилд
 2 0 1 1 0 - 2 1
13.
Атлетико Тукуман
 2 0 1 1 1 - 4 1

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Годой Крус
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Унион Санта-Фе
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Эстудиантес Ла Плата
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Расинг Авельянеда
 2 1 0 1 3 - 1 3
6.
Дефенса и Хустисия
 2 1 0 1 3 - 2 3
7.
Ланус
 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Бока Хуниорс
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Сармьенто
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Бельграно
 2 0 1 1 1 - 2 1
11.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 0 1 1 1 - 3 1
12.
Тигре
 2 0 1 1 0 - 3 1
13.
Платенсе
 2 0 1 1 0 - 3 1
14.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Институто Кордоба
 2 1 1 0 3 - 0 4
2.
Архентинос Хуниорс
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Барракас Сентраль
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
4.
Атлетико Тукуман
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Росарио Сентраль
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Депортиво Риестра
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Индепендьенте Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Велес Сарсфилд
 1 0 0 1 0 - 1 0
9.
Тальерес Кордоба
 1 0 0 1 0 - 1 0
10.
Индепендьенте Ривадавия
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Химнасия Ла-Плата
 1 0 0 1 2 - 3 0
12.
Уракан
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Банфилд
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дефенса и Хустисия
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Годой Крус
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Эстудиантес Ла Плата
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Расинг Авельянеда
 2 1 0 1 3 - 1 3
5.
Платенсе
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Тигре
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Бельграно
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Сармьенто
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Бока Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Унион Санта-Фе
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ньюэллс Олд Бойз
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Ланус
 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
Уракан
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Тальерес Кордоба
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Индепендьенте Ривадавия
 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Химнасия Ла-Плата
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Банфилд
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Велес Сарсфилд
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Росарио Сентраль
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Архентинос Хуниорс
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Депортиво Риестра
 2 0 1 1 0 - 2 1
11.
Барракас Сентраль
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Институто Кордоба
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Атлетико Тукуман
 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Ланус
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Унион Санта-Фе
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Сармьенто
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Бока Хуниорс
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Расинг Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Эстудиантес Ла Плата
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Годой Крус
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Бельграно
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Дефенса и Хустисия
 1 0 0 1 0 - 2 0
13.
Тигре
 1 0 0 1 0 - 3 0
14.
Платенсе
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Уракан Аларкон Вильям 2 (1)
Ланус Walter Bou 2
Расинг Авельянеда Кинтеро Хуан 1 (1)
Индепендьенте Ривадавия Juan Manuel Vazquez 1 (1)
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Депортиво Риестра Jonatan Goitia 2
Бельграно Juan Barinaga 2
Ньюэллс Олд Бойз Franco Diaz 2
Химнасия Ла-Плата Gustavo Canto 1
Уракан Эчеверрия Родриго 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 38'
    Хуан Баринага получил желтую карточку от судьи
  • 26'
    Матиас Гарсия сделал результативную передачу.
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