  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2024
Тур: 2.
Велес Сарсфилд
0:1
Второй тайм: 54'
Индепендьенте Авельянеда
0'
0:1
27' Гол
Joaquin Laso

Ход матча

27'
0:1
Joaquin Laso
(Santiago Toloza)
Лучшие коэффициенты
Велес Сарсфилд
Ничья
Индепендьенте Авельянеда
8.50
Реклама, fon.bet
3.80
Реклама, betcity.ru
3.62
Реклама, olimp.bet
Все Коэффициенты
1
Tomas
Marchiori
29
Хара
Леонардо
2
Маммана
Эмануэль
31
Гомес
Валентин
3
Гомес
Элиас
35
Касерес
Сантьяго
7
Jose
Florentin
11
Пеллегрини
Матиас
22
Claudio
Aquino
14
Lenny
Lobato
9
Ромеро
Брайан
33
Рей
Родриго
26
Агилар
Фелипе
2
Joaquin
Laso
79
Ayrton
Costa
4
Исла
Маурисио
17
Lucas
Gonzalez
28
Киньонес
Джонни
23
Марконе
Иван
21
David
Martinez
10
Santiago
Toloza
9
Авалос
Габриэль
Велес Сарсфилд
4-2-3-1
Индепендьенте Авельянеда
5-3-2

История личных встреч

Велес Сарсфилд
Индепендьенте Авельянеда

12 матчей

50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

41.7%
50%
8.3%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
58.3%
8 побед 7 ничьих 0 побед

14 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 7 побед

26 матчей

23.1%
46.2%
30.7%
6 побед 12 ничьих 8 побед

Первый тайм

19.2%
53.8%
27%
5 побед 14 ничьих 7 побед

Второй тайм

30.8%
42.3%
26.9%
8 побед 11 ничьих 7 побед

История матчей

КПЛ
2:1
ЛП
0:0
К
0:2
ЛП
1:1
КПЛ
0:0
ЛП
3:3
КПЛ
1:0
КДЛС
1:0
С
2:0
С
2:1
С
1:0
П
1:1
П
0:2
П
1:0
П
0:4
П
0:1
П
0:0
П
1:1
ПА
0:1
ПА
2:2
ПА
1:0
ПА
3:0
ПА
2:2
ПА
0:0
ПА
0:0
ПА
0:0

Голы

Всего голов

11
13

Голов в среднем за матч

0.85
1

Среднее время на гол

106
90

Всего голов

13
9

Голов в среднем за матч

1
0.69

Среднее время на гол

90
130

Всего голов

24
22

Голов в среднем за матч

0.92
0.85

Тотал матчей

2.5
20
Больше 77%
Меньше 23%
6
13
Больше 50%
Меньше 50%
13
7
Больше 27%
Меньше 73%
19
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

97
106

Бомбардиры внутри турнира

Велес Сарсфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lenny Lobato 1 0.5
Ромеро Брайан 0 0
Индепендьенте Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Joaquin Laso 1 0.5
Ayrton Costa 1 0.5
Santiago Toloza 0 0

Карточки

Велес Сарсфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Damian Fernandez 1 0
Lenny Lobato 1 0
Гомес Валентин 1 0
Индепендьенте Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манкуэльо Федерико 1 0
Joaquin Laso 1 0
Ayrton Costa 1 0
Santiago Toloza 1 0

Результаты матчей

Велес Сарсфилд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Индепендьенте Авельянеда
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Велес Сарсфилд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Индепендьенте Авельянеда
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Велес Сарсфилд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Индепендьенте Авельянеда
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Велес Сарсфилд
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Барракас Сентраль - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Колон 3:1 Архентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 1:1
Институто Кордоба - Велес Сарсфилд 0:1 Велес Сарсфилд - Банфилд 0:1 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 3:1 Тигре - Велес Сарсфилд 0:0 Уракан - Велес Сарсфилд 3:0 Велес Сарсфилд - Арсенал Саранди 2:1 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Барракас Сентраль 1:0 Уракан - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Унион Санта-Фе 0:0 Сан-Мартин Сан-Хуан - Велес Сарсфилд 2:2 Сармьенто - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Годой Крус 1:1
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Индепендьенте Ривадавия - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 3:2 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 0:0 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 1:2
Индепендьенте Авельянеда - Арсенал Саранди 0:0 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Барракас Сентраль 3:0 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Институто Кордоба 0:0 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Колон 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 0:2 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Индепендьенте Авельянеда 0:1

Результаты матчей

Велес Сарсфилд
Индепендьенте Авельянеда

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Велес Сарсфилд
Индепендьенте Авельянеда

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 1:0 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
Институто Кордоба
 2 1 1 0 3 - 0 4
3.
Уракан
 2 1 0 1 3 - 2 3
4.
Химнасия Ла-Плата
 2 1 0 1 3 - 3 3
5.
Индепендьенте Ривадавия
 2 1 0 1 3 - 3 3
6.
Тальерес Кордоба
 2 1 0 1 2 - 2 3
7.
Росарио Сентраль
 2 0 2 0 1 - 1 2
8.
Архентинос Хуниорс
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Барракас Сентраль
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Депортиво Риестра
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Велес Сарсфилд
 0:1 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Банфилд
 2 0 1 1 0 - 2 1
13.
Атлетико Тукуман
 2 0 1 1 1 - 4 1

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 1:0 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
Годой Крус
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Унион Санта-Фе
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Эстудиантес Ла Плата
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Ланус
 0:1 2 1 0 1 2 - 1 3
6.
Платенсе
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Тигре
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Бока Хуниорс
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Сармьенто
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Расинг Авельянеда
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Бельграно
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Дефенса и Хустисия
 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Институто Кордоба
 2 1 1 0 3 - 0 4
2.
Атлетико Тукуман
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Барракас Сентраль
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Росарио Сентраль
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Депортиво Риестра
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Архентинос Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Индепендьенте Авельянеда
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Велес Сарсфилд
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
9.
Тальерес Кордоба
 1 0 0 1 0 - 1 0
10.
Индепендьенте Ривадавия
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Химнасия Ла-Плата
 1 0 0 1 2 - 3 0
12.
Уракан
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Банфилд
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Эстудиантес Ла Плата
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Тигре
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Платенсе
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Дефенса и Хустисия
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Бельграно
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Сармьенто
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Бока Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Унион Санта-Фе
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ньюэллс Олд Бойз
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Расинг Авельянеда
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Ланус
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 1:0 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
Уракан
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Тальерес Кордоба
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Индепендьенте Ривадавия
 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Химнасия Ла-Плата
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Банфилд
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Велес Сарсфилд
 0:1 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Депортиво Риестра
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Архентинос Хуниорс
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Росарио Сентраль
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Институто Кордоба
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Барракас Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Атлетико Тукуман
 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 1:0 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
Ланус
 0:1 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Унион Санта-Фе
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Сармьенто
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Бока Хуниорс
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Расинг Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Тигре
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Платенсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Эстудиантес Ла Плата
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Годой Крус
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Бельграно
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Дефенса и Хустисия
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Уракан Аларкон Вильям 2 (1)
Ланус Walter Bou 2
Индепендьенте Ривадавия Juan Manuel Vazquez 1 (1)
Институто Кордоба Facundo Suarez 1 (1)
Годой Крус Hernan Lopez 1
Весь список

Топ нарушителей
Химнасия Ла-Плата Gustavo Canto 1
Уракан Эчеверрия Родриго 1
Институто Кордоба Gregorio Rodríguez 1
Эстудиантес Ла Плата Пьятти Пабло 1
Атлетико Тукуман Francisco Flores 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 27'
    Сантьяго Толоса сделал результативную передачу.
  • 27'
    Г О О О О Л - Хоакин Ласо бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 42% завершится победой Индепендьенте Авельянеда.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 2.40. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    2.40 ПОСТАВИТЬ
Лучшие коэффициенты
Велес Сарсфилд
Ничья
Индепендьенте Авельянеда
8.50
Реклама, fon.bet
3.80
Реклама, betcity.ru
3.62
Реклама, olimp.bet
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Велес Сарсфилд 0:1 Индепендьенте Авельянеда онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Велес Сарсфилд
Индепендьенте Авельянеда
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный