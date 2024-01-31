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  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2024
Тур: 2.
Велес Сарсфилд
0:1
Конец матча
Индепендьенте Авельянеда
0'
0:1
27' Гол
Joaquin Laso
60' Желтая карточка
Агилар Фелипе
90'+8
1
Tomas
Marchiori
29
Хара
Леонардо
2
Маммана
Эмануэль
31
Гомес
Валентин
3
Гомес
Элиас
35
Касерес
Сантьяго
7
Jose
Florentin
11
Пеллегрини
Матиас
22
Claudio
Aquino
14
Lenny
Lobato
9
Ромеро
Брайан
33
Рей
Родриго
26
Агилар
Фелипе
2
Joaquin
Laso
79
Ayrton
Costa
4
Исла
Маурисио
17
Lucas
Gonzalez
28
Киньонес
Джонни
23
Марконе
Иван
21
David
Martinez
10
Santiago
Toloza
9
Авалос
Габриэль
Велес Сарсфилд
4-2-3-1
Индепендьенте Авельянеда
5-3-2

История личных встреч

Велес Сарсфилд
Индепендьенте Авельянеда

12 матчей

50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

41.7%
50%
8.3%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
58.3%
8 побед 7 ничьих 0 побед

14 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 7 побед

26 матчей

23.1%
46.2%
30.7%
6 побед 12 ничьих 8 побед

Первый тайм

19.2%
53.8%
27%
5 побед 14 ничьих 7 побед

Второй тайм

30.8%
42.3%
26.9%
8 побед 11 ничьих 7 побед

История матчей

КПЛ
2:1
ЛП
0:0
К
0:2
ЛП
1:1
КПЛ
0:0
ЛП
3:3
КПЛ
1:0
КДЛС
1:0
С
2:0
С
2:1
С
1:0
П
1:1
П
0:2
П
1:0
П
0:4
П
0:1
П
0:0
П
1:1
ПА
0:1
ПА
2:2
ПА
1:0
ПА
3:0
ПА
2:2
ПА
0:0
ПА
0:0
ПА
0:0

Голы

Всего голов

11
13

Голов в среднем за матч

0.85
1

Среднее время на гол

106
90

Всего голов

13
9

Голов в среднем за матч

1
0.69

Среднее время на гол

90
130

Всего голов

24
22

Голов в среднем за матч

0.92
0.85

Тотал матчей

2.5
20
Больше 77%
Меньше 23%
6
13
Больше 50%
Меньше 50%
13
7
Больше 27%
Меньше 73%
19
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

97
106

Бомбардиры внутри турнира

Велес Сарсфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lenny Lobato 1 0.5
Ромеро Брайан 0 0
Индепендьенте Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Joaquin Laso 1 0.5
Ayrton Costa 1 0.5
Santiago Toloza 0 0

Карточки

Велес Сарсфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Damian Fernandez 1 0
Lenny Lobato 1 0
Гомес Валентин 1 0
Индепендьенте Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манкуэльо Федерико 1 0
Joaquin Laso 1 0
Агилар Фелипе 1 0
Ayrton Costa 1 0
Santiago Toloza 1 0

Результаты матчей

Велес Сарсфилд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Индепендьенте Авельянеда
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Велес Сарсфилд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Индепендьенте Авельянеда
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Велес Сарсфилд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Индепендьенте Авельянеда
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Велес Сарсфилд
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Барракас Сентраль - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Колон 3:1 Архентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 1:1
Институто Кордоба - Велес Сарсфилд 0:1 Велес Сарсфилд - Банфилд 0:1 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 3:1 Тигре - Велес Сарсфилд 0:0 Уракан - Велес Сарсфилд 3:0 Велес Сарсфилд - Арсенал Саранди 2:1 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Барракас Сентраль 1:0 Уракан - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Унион Санта-Фе 0:0 Сан-Мартин Сан-Хуан - Велес Сарсфилд 2:2 Сармьенто - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Годой Крус 1:1
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Индепендьенте Ривадавия - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 3:2 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 0:0 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 1:2
Индепендьенте Авельянеда - Арсенал Саранди 0:0 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Барракас Сентраль 3:0 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Институто Кордоба 0:0 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Колон 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 0:2 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Индепендьенте Авельянеда 0:1

Результаты матчей

Велес Сарсфилд
Индепендьенте Авельянеда

Точный счет

0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:1
2 раза 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:1
2 раза 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Велес Сарсфилд
Индепендьенте Авельянеда

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
Институто Кордоба
 2 1 1 0 3 - 0 4
3.
Уракан
 2 1 0 1 3 - 2 3
4.
Химнасия Ла-Плата
 2 1 0 1 3 - 3 3
5.
Индепендьенте Ривадавия
 2 1 0 1 3 - 3 3
6.
Тальерес Кордоба
 2 1 0 1 2 - 2 3
7.
Росарио Сентраль
 2 0 2 0 1 - 1 2
8.
Архентинос Хуниорс
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Барракас Сентраль
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Депортиво Риестра
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Велес Сарсфилд
 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Банфилд
 2 0 1 1 0 - 2 1
13.
Атлетико Тукуман
 2 0 1 1 1 - 4 1

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Годой Крус
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Унион Санта-Фе
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Эстудиантес Ла Плата
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Ланус
 2 1 0 1 2 - 2 3
6.
Платенсе
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Тигре
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Бока Хуниорс
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Сармьенто
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Расинг Авельянеда
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Бельграно
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Дефенса и Хустисия
 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Институто Кордоба
 2 1 1 0 3 - 0 4
2.
Атлетико Тукуман
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Барракас Сентраль
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Росарио Сентраль
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Депортиво Риестра
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Архентинос Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Индепендьенте Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Велес Сарсфилд
 1 0 0 1 0 - 1 0
9.
Тальерес Кордоба
 1 0 0 1 0 - 1 0
10.
Индепендьенте Ривадавия
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Химнасия Ла-Плата
 1 0 0 1 2 - 3 0
12.
Уракан
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Банфилд
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Эстудиантес Ла Плата
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Тигре
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Платенсе
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Дефенса и Хустисия
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Бельграно
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Сармьенто
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Бока Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Унион Санта-Фе
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ньюэллс Олд Бойз
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Расинг Авельянеда
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Ланус
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
Уракан
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Тальерес Кордоба
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Индепендьенте Ривадавия
 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Химнасия Ла-Плата
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Банфилд
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Велес Сарсфилд
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Депортиво Риестра
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Архентинос Хуниорс
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Росарио Сентраль
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Институто Кордоба
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Барракас Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Атлетико Тукуман
 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Ланус
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Унион Санта-Фе
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Сармьенто
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Бока Хуниорс
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Расинг Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Тигре
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Платенсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Эстудиантес Ла Плата
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Годой Крус
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Бельграно
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Дефенса и Хустисия
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Уракан Аларкон Вильям 2 (1)
Ланус Walter Bou 2
Индепендьенте Ривадавия Juan Manuel Vazquez 1 (1)
Институто Кордоба Facundo Suarez 1 (1)
Годой Крус Hernan Lopez 1
Весь список

Топ нарушителей
Ньюэллс Олд Бойз Franco Diaz 2
Химнасия Ла-Плата Gustavo Canto 1
Уракан Эчеверрия Родриго 1
Институто Кордоба Gregorio Rodríguez 1
Эстудиантес Ла Плата Пьятти Пабло 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 27'
    Сантьяго Толоса сделал результативную передачу.
  • 27'
    Г О О О О Л - Хоакин Ласо бьет в цель!
  • Судья начинает матч
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