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  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2024
Тур: 2.
Дефенса и Хустисия
3:0
Второй тайм: 89'
Платенсе
0'
7' Желтая карточка
Raul Lozano
1:0
20' Гол
Nicolas Fernandez I
2:0
25' Гол
Gaston Togni
27' Желтая карточка
Oscar Salomon
32' Желтая карточка
Luciano Herrera
3:0
38' Гол
Gabriel Alanis
52' Желтая карточка
Ivan Gomez
72' Желтая карточка
Gabriel Alanis

Ход матча

7'
 
Raul Lozano
20'
Nicolas Fernandez I
(Gaston Togni)
1:0
25'
Gaston Togni
(Nicolas Fernandez I)
2:0
27'
 
Oscar Salomon
32'
Luciano Herrera
 
38'
Gabriel Alanis
(Julian Alejo Lopez)
3:0
46'
 
Agustin Ocampo
Braian Rivero
46'
 
Mateo Pellegrino
Facundo Russo
46'
 
Carlos Villalba
Fernando Juarez III
52'
 
Ivan Gomez
58'
 
Agustin Obando
Ronaldo Martinez
66'
Dario Caceres
Luciano Herrera
 
67'
Франко Ромеро
Лопес Кевин
 
67'
 
Sasha Marcich
Gonzalo Valdivia
72'
Gabriel Alanis
 
77'
Elias Calderon
Gabriel Alanis
 
88'
Lautaro Fedele
Nicolas Fernandez I
 
88'
Facundo Echevarria
Gaston Togni
 
Лучшие коэффициенты
Дефенса и Хустисия
Ничья
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Сото
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Лопес
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Gabriel
Alanis
27
Luciano
Herrera
11
Gaston
Togni
29
Nicolas
Fernandez
I
31
Juan
Cozzani
22
Raul
Lozano
13
Ignacio
Vazquez
24
Oscar
Salomon
40
Gonzalo
Valdivia
8
Fernando
Juarez
III
21
Ivan
Gomez
23
Braian
Rivero
11
Luciano
Ferreyra
77
Ronaldo
Martinez
19
Facundo
Russo
Дефенса и Хустисия
4-2-3-1
Платенсе
4-3-1-2

История личных встреч

Дефенса и Хустисия
Платенсе

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

7 матчей

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

История матчей

КПЛ
0:0
ЛП
1:0
ЛП
0:0
КПЛ
1:1
ЛП
2:1
НБ
4:1
НБ
2:0

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
0.2

Среднее время на гол

60
450

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

1.4
1

Среднее время на гол

64
90

Всего голов

10
3

Голов в среднем за матч

1.43
0.43

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

63
210

Бомбардиры внутри турнира

Дефенса и Хустисия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Fernandez I 1 0.5
Gaston Togni 1 0.5
Gabriel Alanis 1 0.5
Julian Alejo Lopez 0 0
Платенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Дефенса и Хустисия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Франко Ромеро 1 0
Luciano Herrera 1 0
Julian Alejo Lopez 1 0
Минго Сантьяго Рамос 1 0
Платенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ivan Gomez 1 0
Braian Rivero 1 0
Raul Lozano 1 0
Oscar Salomon 1 0
Lisandro Sebastian Montenegro 1 0

Результаты матчей

Дефенса и Хустисия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Платенсе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
0
Дефенса и Хустисия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Платенсе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Годой Крус - Дефенса и Хустисия 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Дефенса и Хустисия 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 3:0 Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0
Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 2:2 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Бельграно 0:2 Чако Фор Эвер - Дефенса и Хустисия 1:1 Ланус - Дефенса и Хустисия 0:2 Дефенса и Хустисия - ЛДУ Кито 0:0 Арсенал Саранди - Дефенса и Хустисия 1:0 ЛДУ Кито - Дефенса и Хустисия 3:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Тигре 2:0 Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 1:0 Дефенса и Хустисия - Годой Крус 2:2 Эстудиантес Рио-Куарто - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Сармьенто 1:1
Платенсе
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Платенсе - Бока Хуниорс 0:0 Росарио Сентраль - Платенсе 1:0 Годой Крус - Платенсе 1:1 Уракан - Платенсе 1:1
Платенсе - Сармьенто 1:0 Тигре - Платенсе 1:1 Годой Крус - Платенсе 2:0 Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Платенсе 1:1 Платенсе - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Расинг Авельянеда - Платенсе 1:2 Платенсе - Архентинос Хуниорс 0:0 Платенсе - Унион Санта-Фе 1:0 Бельграно - Платенсе 3:0 Платенсе - Ланус 2:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Платенсе 3:2 Платенсе - Дефенса и Хустисия 0:0 Бока Хуниорс - Платенсе 3:1 Химнасия Ла-Плата - Платенсе 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Платенсе 0:0

Результаты матчей

Дефенса и Хустисия
Платенсе

Точный счет

2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Дефенса и Хустисия
Платенсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
Институто Кордоба
 2 1 1 0 3 - 0 4
3.
Архентинос Хуниорс
 2 1 1 0 3 - 1 4
4.
Уракан
 2 1 0 1 3 - 2 3
5.
Химнасия Ла-Плата
 2 1 0 1 3 - 3 3
6.
Индепендьенте Ривадавия
 2 1 0 1 3 - 3 3
7.
Тальерес Кордоба
 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Росарио Сентраль
 2 0 2 0 1 - 1 2
9.
Барракас Сентраль
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Велес Сарсфилд
 2 0 1 1 1 - 2 1
11.
Депортиво Риестра
 2 0 1 1 0 - 2 1
12.
Банфилд
 2 0 1 1 0 - 2 1
13.
Атлетико Тукуман
 2 0 1 1 1 - 4 1

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Годой Крус
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Унион Санта-Фе
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Эстудиантес Ла Плата
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Дефенса и Хустисия
 3:0 2 1 0 1 3 - 2 3
6.
Ланус
 2 1 0 1 2 - 2 3
7.
Тигре
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Сармьенто
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Бока Хуниорс
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Бельграно
 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
11.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
12.
Платенсе
 0:3 2 0 1 1 0 - 3 1
13.
Расинг Авельянеда
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Институто Кордоба
 2 1 1 0 3 - 0 4
2.
Архентинос Хуниорс
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Атлетико Тукуман
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Барракас Сентраль
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Росарио Сентраль
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Депортиво Риестра
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Индепендьенте Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Велес Сарсфилд
 1 0 0 1 0 - 1 0
9.
Тальерес Кордоба
 1 0 0 1 0 - 1 0
10.
Индепендьенте Ривадавия
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Химнасия Ла-Плата
 1 0 0 1 2 - 3 0
12.
Уракан
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Банфилд
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дефенса и Хустисия
 3:0 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Годой Крус
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Эстудиантес Ла Плата
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Платенсе
 0:3 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Бельграно
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Тигре
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Бока Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Сармьенто
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Унион Санта-Фе
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ньюэллс Олд Бойз
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Расинг Авельянеда
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Ланус
 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0:0 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
Уракан
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Тальерес Кордоба
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Индепендьенте Ривадавия
 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Химнасия Ла-Плата
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Банфилд
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Велес Сарсфилд
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Росарио Сентраль
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Архентинос Хуниорс
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Депортиво Риестра
 2 0 1 1 0 - 2 1
11.
Институто Кордоба
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Барракас Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Атлетико Тукуман
 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Ланус
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Унион Санта-Фе
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Бока Хуниорс
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Сармьенто
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Расинг Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Тигре
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Эстудиантес Ла Плата
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Годой Крус
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Бельграно
 0:0 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Дефенса и Хустисия
 3:0 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Платенсе
 0:3 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Уракан Аларкон Вильям 2 (1)
Ланус Walter Bou 2
Индепендьенте Ривадавия Juan Manuel Vazquez 1 (1)
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 1 (1)
Дефенса и Хустисия Gaston Togni 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Депортиво Риестра Jonatan Goitia 2
Ньюэллс Олд Бойз Franco Diaz 2
Химнасия Ла-Плата Gustavo Canto 1
Уракан Эчеверрия Родриго 1
Институто Кордоба Gregorio Rodríguez 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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