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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 22.
АЕЛ Лимасол
3:1
Первый тайм: 39'
Неа Саламина

Ход матча

12'
Медоевич Слободан
1:0
13'
Минчев Георги
2:0
15'
2:1
Фернандеш Виктор
22'
Минчев Георги
3:1
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Ничья
Неа Саламина
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АЕЛ Лимасол
Неа Саламина

История личных встреч

АЕЛ Лимасол
Неа Саламина

19 матчей

89.5%
10.5%
17 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.1%
31.6%
26.3%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.9%
10.5%
10.6%
15 побед 2 ничьи 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 9 побед

Второй тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед

32 матча

53.1%
15.6%
31.3%
17 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

25%
46.9%
28.1%
8 побед 15 ничьих 9 побед

Второй тайм

46.9%
28.1%
25%
15 побед 9 ничьих 8 побед

История матчей

ПД
2:1
ТМК
3:1
ПД
3:3
ПД
2:3
К
1:1
К
1:0
ПД
2:0
ПД
1:0
К
1:0
К
2:0
ПД
1:1
ПД
2:1
ТМС
2:0
ПД
1:2
ПД
3:2
ПД
5:2
ПД
0:2
ПД
3:2
ПД
4:1
ПД
0:3
ПД
3:1
ПД
1:3
ПД
3:0
ПД
1:2
ПД
0:2
ПД
2:0
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
0:2
ПД
2:0
ПД
2:0
ПД
0:1

Голы

Всего голов

29
24

Голов в среднем за матч

2.07
1.33

Среднее время на гол

43
67

Всего голов

26
14

Голов в среднем за матч

1.44
1

Среднее время на гол

62
90

Всего голов

55
38

Голов в среднем за матч

1.72
1.19

Тотал матчей

2.5
28
Больше 88%
Меньше 13%
4
15
Больше 47%
Меньше 53%
17
9
Больше 28%
Меньше 72%
23
6
Больше 19%
Меньше 81%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

52
75

Бомбардиры внутри турнира

АЕЛ Лимасол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макрис Андреас 4 (1) 0.19
Медоевич Слободан 2 0.1
Минчев Георги 2 0.1
Папафотис Вассилис 2 0.1
Морсай Йонатан 2 0.1
Silva 2 0.1
Андреу Эвангелос 2 0.1
Хенти Эзекиэль 2 (1) 0.1
Филипович Петар 1 0.05
Срнич Драголюб 1 0.05
Мендоса Хавьер 1 0.05
Yiannis Gerolemou 1 0.05
Fabrice Nkwoh 1 0.05
Франдзис Христофорос 1 0.05
Неа Саламина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Diego Dorregaray 7 (3) 0.32
Дурмишай Фиорин 6 0.27
Abdelaye Diakite 4 0.18
Мигелито 3 0.14
Andreas Fragkou 2 0.09
Antonis Katsiaris 2 0.09
Нарсинг Лусиано 1 0.05
Даткович Нико 1 0.05
Фернандеш Виктор 1 0.05
Бехарано Данни 1 0.05
Папагеоргиу Гиоргос 1 0.05
Kialy Abdoul Kone 1 0.05

Карточки

АЕЛ Лимасол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марш Джордж 8 0
Филипович Петар 4 1
Мендоса Хавьер 5 0
Папафотис Вассилис 4 0
Цука Рави 4 0
Морсай Йонатан 3 0
Франдзис Христофорос 3 0
Silva 3 0
Деваст Себастьен 1 1
Медоевич Слободан 2 0
Черных Фёдор 2 0
Макрис Андреас 2 0
Башту Угу 2 0
Yiannis Gerolemou 2 0
Fabrice Nkwoh 2 0
Андреу Эвангелос 2 0
Хенти Эзекиэль 0 1
Оливейра Мигель 1 0
Срнич Славолюб 1 0
Michalis Kolias 1 0
Неа Саламина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бехарано Данни 8 2
Тчаха Серж 6 1
Карлитуш Тавареш 6 0
Diego Dorregaray 4 0
Abdelaye Diakite 3 0
Нарсинг Лусиано 2 0
Дурмишай Фиорин 2 0
Мелиссас Никос 2 0
Папагеоргиу Гиоргос 2 0
Сержио Констрантинос 2 0
Daniel Celea 2 0
Kialy Abdoul Kone 2 0
Michalis Christodoulou 2 0
Даткович Нико 1 0
Фернандеш Виктор 1 0
Edson Silva 1 0
Мигелито 1 0
Antonis Katsiaris 1 0
Osman Koroma 1 0
Giorgos Viktoros 1 0

Результаты матчей

АЕЛ Лимасол
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Неа Саламина
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)

Сухие победы

1
5

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

4
9
АЕЛ Лимасол
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Неа Саламина
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

16
12

Упущенные победы

5
14
АЕЛ Лимасол
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (8)
20% (4)
40% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
50% (10)
20% (4)
Неа Саламина
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (6)
43% (9)
29% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
38% (8)
29% (6)

Сухие победы

6
7

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

22
16

Упущенные победы

9
23

Голы по времени матча

Забито

13
18
6 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
12 Не забивали 12
1
8%
2
11%
1-15
1
8%
5
28%
16-30
4
31%
2
11%
31-45
3
23%
4
22%
46-60
2
15%
1
6%
61-75
2
15%
4
22%
76-90

Пропущено

19
13
11 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
4
21%
2
15%
1-15
3
16%
1
8%
16-30
4
21%
3
23%
31-45
1
5%
1
8%
46-60
2
11%
3
23%
61-75
5
26%
3
23%
76-90

Забито

8
14
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 5
15 Не забивали 15
1
13%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
3
38%
1
7%
31-45
1
13%
1
7%
46-60
1
13%
3
21%
61-75
2
25%
6
43%
76-90

Пропущено

17
16
7 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
2
12%
1
6%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
4
24%
3
19%
31-45
4
24%
5
31%
46-60
3
18%
3
19%
61-75
3
18%
4
25%
76-90

Забито

21
32
10 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 11
7 Не забивали 6
2
10%
3
9%
1-15
1
5%
7
22%
16-30
7
33%
3
9%
31-45
4
19%
5
16%
46-60
3
14%
4
13%
61-75
4
19%
10
31%
76-90

Пропущено

36
29
18 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 19
13 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 16
6
17%
3
10%
1-15
4
11%
1
3%
16-30
8
22%
6
21%
31-45
5
14%
6
21%
46-60
5
14%
6
21%
61-75
8
22%
7
24%
76-90

Результаты последних матчей

АЕЛ Лимасол
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
АЕЛ Лимасол - Этникос Ахна 1:1 Анортосис - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Аполлон 1:3 Омония Никосия - АЕЛ Лимасол 3:1
АЕЛ Лимасол - Пафос 1:2 Закакиу - АЕЛ Лимасол 1:4 АЕЛ Лимасол - Докса Катокопия 2:0 АЕЛ Лимасол - Арис Лимасол 0:4 АЕК Ларнака - АЕЛ Лимасол 3:0 АПОЭЛ - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Кармиотисса 2:1 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 2:1 АЕЛ Лимасол - Отеллос 2:1 Этникос Ахна - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Анортосис 1:3 Аполлон - АЕЛ Лимасол 2:0 АЕЛ Лимасол - Омония Никосия 0:0 Пафос - АЕЛ Лимасол 3:1 АЕЛ Лимасол - Закакиу 4:3 Докса Катокопия - АЕЛ Лимасол 0:1
Неа Саламина
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Неа Саламина - АПОЭЛ 0:4 Кармиотисса - Неа Саламина 0:1 Неа Саламина - АЕК Ларнака 0:1 Неа Саламина - Отеллос 3:2
Этникос Ахна - Неа Саламина 2:3 Неа Саламина - Анортосис 0:3 Аполлон - Неа Саламина 0:2 Неа Саламина - Омония Никосия 0:2 Неа Саламина - Пафос 0:2 Закакиу - Неа Саламина 2:2 Неа Саламина - Докса Катокопия 2:0 Неа Саламина - Эносис 6:0 Арис Лимасол - Неа Саламина 2:1 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 2:1 Неа Саламина - Этникос Ахна 4:0 АПОЭЛ - Неа Саламина 1:0 Неа Саламина - Кармиотисса 2:0 АЕК Ларнака - Неа Саламина 1:1 Отеллос - Неа Саламина 2:3 Анортосис - Неа Саламина 2:2

Результаты матчей

АЕЛ Лимасол
Неа Саламина

Точный счет

2:1
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
0:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
4
1 раз 10%
0
5 раз 45%
2
3 раза 27%
1
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

1:0
3 раза 30%
3:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
2:3
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
4
1 раз 10%
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%

Точный счет

1:0
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
1:3
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
0:2
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
2:3
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 40%
0
7 раз 35%
2
3 раза 15%
4
2 раза 10%
0
7 раз 33%
2
6 раз 29%
1
4 раза 19%
3
3 раза 14%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

АЕЛ Лимасол
Неа Саламина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
6
5
4
6
1.5
5
6
1
9
2.5
2
9
1
9
3.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
8
2
1
9
1.5
5
5
1
9
2.5
2
8
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
7
0.5
Больше Меньше
14
7
5
15
1.5
10
11
2
18
2.5
4
17
2
18
3.5
1
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 22 16 3 3 49 - 13 51
2.
Арис Лимасол
 22 15 2 5 43 - 20 47
3.
АЕК Ларнака
 22 13 6 3 37 - 20 45
4.
Пафос
 22 13 3 6 39 - 15 42
5.
Анортосис
 21 12 4 5 31 - 17 40
6.
Омония Никосия
 22 11 6 5 41 - 26 39
7.
Аполлон
 22 9 7 6 34 - 22 34
8.
Неа Саламина
 1:3 22 9 4 9 30 - 35 31
9.
АЕЛ Лимасол
 3:1 21 7 2 12 25 - 36 23
10.
Этникос Ахна
 2:0 22 5 6 11 30 - 49 21
11.
Закакиу
 21 2 8 11 22 - 47 14
12.
Кармиотисса
 22 3 5 14 25 - 45 14
13.
Отеллос
 21 3 4 14 17 - 42 13
14.
Докса Катокопия
 0:2 22 3 2 17 13 - 49 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 11 10 1 0 31 - 4 31
2.
Арис Лимасол
 11 9 1 1 19 - 5 28
3.
АЕК Ларнака
 11 8 2 1 26 - 14 26
4.
Омония Никосия
 11 7 3 1 28 - 12 24
5.
Пафос
 11 7 2 2 20 - 5 23
6.
Анортосис
 11 5 4 2 15 - 11 19
7.
АЕЛ Лимасол
 3:1 11 5 2 4 17 - 19 17
8.
Неа Саламина
 1:3 11 5 1 5 14 - 16 16
9.
Этникос Ахна
 2:0 11 4 2 5 16 - 21 14
10.
Аполлон
 11 3 3 5 10 - 11 12
11.
Кармиотисса
 11 2 4 5 17 - 20 10
12.
Отеллос
 10 2 1 7 7 - 17 7
13.
Закакиу
 10 1 4 5 9 - 25 7
14.
Докса Катокопия
 0:2 11 2 1 8 7 - 20 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аполлон
 11 6 4 1 24 - 11 22
2.
Анортосис
 10 7 0 3 16 - 6 21
3.
АПОЭЛ
 11 6 2 3 18 - 9 20
4.
Пафос
 11 6 1 4 19 - 10 19
5.
Арис Лимасол
 11 6 1 4 24 - 15 19
6.
АЕК Ларнака
 11 5 4 2 11 - 6 19
7.
Омония Никосия
 11 4 3 4 13 - 14 15
8.
Неа Саламина
 1:3 11 4 3 4 16 - 19 15
9.
Закакиу
 11 1 4 6 13 - 22 7
10.
Этникос Ахна
 2:0 11 1 4 6 14 - 28 7
11.
АЕЛ Лимасол
 3:1 10 2 0 8 8 - 17 6
12.
Отеллос
 11 1 3 7 10 - 25 6
13.
Кармиотисса
 11 1 1 9 8 - 25 4
14.
Докса Катокопия
 0:2 11 1 1 9 6 - 29 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 13
Пафос Жайро 10
Аполлон Маркеш Педру 8
Омония Никосия Семедо Вилли 8
Пафос Танкович Муамер 8
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Бехарано Данни 2 8
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 10
Анортосис Техера Серхио 1 8
Этникос Ахна Marios Peratikos 1 8
АПОЭЛ Петрович Радосав 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 22'
    Г О О О О Л - Минчев Георги бьет в цель!
  • 15'
    Г О О О О Л - Фернандеш Виктор бьет в цель!
  • 13'
    Г О О О О Л - Минчев Георги бьет в цель!
  • 12'
    Г О О О О Л - Медоевич Слободан бьет в цель!
  • Судья начинает матч
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АЕЛ Лимасол
Ничья
Неа Саламина
2.20
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7.80
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3.37
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АЕЛ Лимасол
Неа Саламина
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