Тур: 22.
3:1
Первый тайм: 39'
0'
1:0
12' ГолМедоевич Слободан
2:0
13' ГолМинчев Георги
2:1
15' ГолФернандеш Виктор
3:1
22' ГолМинчев Георги
Ход матча
12'
13'
2:0
15'
2:1
22'
3:1
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
66 Silva
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Цука РавиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Alexandros Garpozis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
8 МигелитоЗащитник
-
24 Тчаха СержЗащитник
-
32 Янга РангелоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
- Запасные игроки
-
30 Киссас ТасосВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
99 Osman Koroma
-
-
-
-
Главный тренер: Христос Христодулу
История личных встреч
АЕЛ Лимасол
Неа Саламина
19 матчей
89.5%
10.5%
17 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.1%
31.6%
26.3%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
78.9%
10.5%
10.6%
15 побед 2 ничьи 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 9 побед
Второй тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед
32 матча
53.1%
15.6%
31.3%
17 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
25%
46.9%
28.1%
8 побед 15 ничьих 9 побед
Второй тайм
46.9%
28.1%
25%
15 побед 9 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
24
Голов в среднем за матч
2.07
1.33
Среднее время на гол
43
67
Всего голов
26
14
Голов в среднем за матч
1.44
1
Среднее время на гол
62
90
Всего голов
55
38
Голов в среднем за матч
1.72
1.19
Тотал матчей
2.5
28
Больше 88%
Меньше 13%
4
15
Больше 47%
Меньше 53%
17
9
Больше 28%
Меньше 72%
23
6
Больше 19%
Меньше 81%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
52
75
Бомбардиры внутри турнира
АЕЛ Лимасол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макрис Андреас
|4 (1)
|0.19
|Медоевич Слободан
|2
|0.1
|Минчев Георги
|2
|0.1
|Папафотис Вассилис
|2
|0.1
|Морсай Йонатан
|2
|0.1
|Silva
|2
|0.1
|Андреу Эвангелос
|2
|0.1
|Хенти Эзекиэль
|2 (1)
|0.1
|Филипович Петар
|1
|0.05
|Срнич Драголюб
|1
|0.05
|Мендоса Хавьер
|1
|0.05
|Yiannis Gerolemou
|1
|0.05
|Fabrice Nkwoh
|1
|0.05
|Франдзис Христофорос
|1
|0.05
Неа Саламина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Diego Dorregaray
|7 (3)
|0.32
|Дурмишай Фиорин
|6
|0.27
|Abdelaye Diakite
|4
|0.18
|Мигелито
|3
|0.14
|Andreas Fragkou
|2
|0.09
|Antonis Katsiaris
|2
|0.09
|Нарсинг Лусиано
|1
|0.05
|Даткович Нико
|1
|0.05
|Фернандеш Виктор
|1
|0.05
|Бехарано Данни
|1
|0.05
|Папагеоргиу Гиоргос
|1
|0.05
|Kialy Abdoul Kone
|1
|0.05
Карточки
АЕЛ Лимасол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марш Джордж
|8
|0
|Филипович Петар
|4
|1
|Мендоса Хавьер
|5
|0
|Папафотис Вассилис
|4
|0
|Цука Рави
|4
|0
|Морсай Йонатан
|3
|0
|Франдзис Христофорос
|3
|0
|Silva
|3
|0
|Деваст Себастьен
|1
|1
|Медоевич Слободан
|2
|0
|Черных Фёдор
|2
|0
|Макрис Андреас
|2
|0
|Башту Угу
|2
|0
|Yiannis Gerolemou
|2
|0
|Fabrice Nkwoh
|2
|0
|Андреу Эвангелос
|2
|0
|Хенти Эзекиэль
|0
|1
|Оливейра Мигель
|1
|0
|Срнич Славолюб
|1
|0
|Michalis Kolias
|1
|0
Неа Саламина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бехарано Данни
|8
|2
|Тчаха Серж
|6
|1
|Карлитуш Тавареш
|6
|0
|Diego Dorregaray
|4
|0
|Abdelaye Diakite
|3
|0
|Нарсинг Лусиано
|2
|0
|Дурмишай Фиорин
|2
|0
|Мелиссас Никос
|2
|0
|Папагеоргиу Гиоргос
|2
|0
|Сержио Констрантинос
|2
|0
|Daniel Celea
|2
|0
|Kialy Abdoul Kone
|2
|0
|Michalis Christodoulou
|2
|0
|Даткович Нико
|1
|0
|Фернандеш Виктор
|1
|0
|Edson Silva
|1
|0
|Мигелито
|1
|0
|Antonis Katsiaris
|1
|0
|Osman Koroma
|1
|0
|Giorgos Viktoros
|1
|0
Результаты матчей
АЕЛ Лимасол
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Неа Саламина
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Сухие победы
1
5
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
4
9
АЕЛ Лимасол
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Неа Саламина
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
16
12
Упущенные победы
5
14
АЕЛ Лимасол
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (8)
20% (4)
40% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
50% (10)
20% (4)
Неа Саламина
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (6)
43% (9)
29% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
38% (8)
29% (6)
Сухие победы
6
7
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
22
16
Упущенные победы
9
23
Голы по времени матча
Забито
13
18
6 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
12 Не забивали 12
1
8%
2
11%
1-15
1
8%
5
28%
16-30
4
31%
2
11%
31-45
3
23%
4
22%
46-60
2
15%
1
6%
61-75
2
15%
4
22%
76-90
Пропущено
19
13
11 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
4
21%
2
15%
1-15
3
16%
1
8%
16-30
4
21%
3
23%
31-45
1
5%
1
8%
46-60
2
11%
3
23%
61-75
5
26%
3
23%
76-90
Забито
8
14
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 5
15 Не забивали 15
1
13%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
3
38%
1
7%
31-45
1
13%
1
7%
46-60
1
13%
3
21%
61-75
2
25%
6
43%
76-90
Пропущено
17
16
7 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
2
12%
1
6%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
4
24%
3
19%
31-45
4
24%
5
31%
46-60
3
18%
3
19%
61-75
3
18%
4
25%
76-90
Забито
21
32
10 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 11
7 Не забивали 6
2
10%
3
9%
1-15
1
5%
7
22%
16-30
7
33%
3
9%
31-45
4
19%
5
16%
46-60
3
14%
4
13%
61-75
4
19%
10
31%
76-90
Пропущено
36
29
18 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 19
13 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 16
6
17%
3
10%
1-15
4
11%
1
3%
16-30
8
22%
6
21%
31-45
5
14%
6
21%
46-60
5
14%
6
21%
61-75
8
22%
7
24%
76-90
Результаты последних матчей
АЕЛ Лимасол
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
АЕЛ Лимасол - Этникос Ахна 1:1 Анортосис - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Аполлон 1:3 Омония Никосия - АЕЛ Лимасол 3:1
АЕЛ Лимасол - Пафос 1:2 Закакиу - АЕЛ Лимасол 1:4 АЕЛ Лимасол - Докса Катокопия 2:0 АЕЛ Лимасол - Арис Лимасол 0:4 АЕК Ларнака - АЕЛ Лимасол 3:0 АПОЭЛ - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Кармиотисса 2:1 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 2:1 АЕЛ Лимасол - Отеллос 2:1 Этникос Ахна - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Анортосис 1:3 Аполлон - АЕЛ Лимасол 2:0 АЕЛ Лимасол - Омония Никосия 0:0 Пафос - АЕЛ Лимасол 3:1 АЕЛ Лимасол - Закакиу 4:3 Докса Катокопия - АЕЛ Лимасол 0:1
Неа Саламина
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Неа Саламина - АПОЭЛ 0:4 Кармиотисса - Неа Саламина 0:1 Неа Саламина - АЕК Ларнака 0:1 Неа Саламина - Отеллос 3:2
Этникос Ахна - Неа Саламина 2:3 Неа Саламина - Анортосис 0:3 Аполлон - Неа Саламина 0:2 Неа Саламина - Омония Никосия 0:2 Неа Саламина - Пафос 0:2 Закакиу - Неа Саламина 2:2 Неа Саламина - Докса Катокопия 2:0 Неа Саламина - Эносис 6:0 Арис Лимасол - Неа Саламина 2:1 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 2:1 Неа Саламина - Этникос Ахна 4:0 АПОЭЛ - Неа Саламина 1:0 Неа Саламина - Кармиотисса 2:0 АЕК Ларнака - Неа Саламина 1:1 Отеллос - Неа Саламина 2:3 Анортосис - Неа Саламина 2:2
Результаты матчей
АЕЛ Лимасол
Неа Саламина
Точный счет
2:1
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
0:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
4
1 раз 10%
0
5 раз 45%
2
3 раза 27%
1
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
1:0
3 раза 30%
3:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
2:3
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
4
1 раз 10%
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
Точный счет
1:0
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
1:3
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
0:2
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
2:3
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 40%
0
7 раз 35%
2
3 раза 15%
4
2 раза 10%
0
7 раз 33%
2
6 раз 29%
1
4 раза 19%
3
3 раза 14%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
АЕЛ Лимасол
Неа Саламина
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
65
46
56
19
29
19
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
82
19
55
19
28
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
137
Больше Меньше
147
515
1011
218
417
218
120
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|22
|16
|3
|3
|49 - 13
|51
|2.
|22
|15
|2
|5
|43 - 20
|47
|3.
|22
|13
|6
|3
|37 - 20
|45
|4.
|22
|13
|3
|6
|39 - 15
|42
|5.
|21
|12
|4
|5
|31 - 17
|40
|6.
|22
|11
|6
|5
|41 - 26
|39
|7.
|22
|9
|7
|6
|34 - 22
|34
|8.
|1:3
|22
|9
|4
|9
|30 - 35
|31
|9.
|3:1
|21
|7
|2
|12
|25 - 36
|23
|10.
|2:0
|22
|5
|6
|11
|30 - 49
|21
|11.
|21
|2
|8
|11
|22 - 47
|14
|12.
|22
|3
|5
|14
|25 - 45
|14
|13.
|21
|3
|4
|14
|17 - 42
|13
|14.
|0:2
|22
|3
|2
|17
|13 - 49
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|10
|1
|0
|31 - 4
|31
|2.
|11
|9
|1
|1
|19 - 5
|28
|3.
|11
|8
|2
|1
|26 - 14
|26
|4.
|11
|7
|3
|1
|28 - 12
|24
|5.
|11
|7
|2
|2
|20 - 5
|23
|6.
|11
|5
|4
|2
|15 - 11
|19
|7.
|3:1
|11
|5
|2
|4
|17 - 19
|17
|8.
|1:3
|11
|5
|1
|5
|14 - 16
|16
|9.
|2:0
|11
|4
|2
|5
|16 - 21
|14
|10.
|11
|3
|3
|5
|10 - 11
|12
|11.
|11
|2
|4
|5
|17 - 20
|10
|12.
|10
|2
|1
|7
|7 - 17
|7
|13.
|10
|1
|4
|5
|9 - 25
|7
|14.
|0:2
|11
|2
|1
|8
|7 - 20
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|6
|4
|1
|24 - 11
|22
|2.
|10
|7
|0
|3
|16 - 6
|21
|3.
|11
|6
|2
|3
|18 - 9
|20
|4.
|11
|6
|1
|4
|19 - 10
|19
|5.
|11
|6
|1
|4
|24 - 15
|19
|6.
|11
|5
|4
|2
|11 - 6
|19
|7.
|11
|4
|3
|4
|13 - 14
|15
|8.
|1:3
|11
|4
|3
|4
|16 - 19
|15
|9.
|11
|1
|4
|6
|13 - 22
|7
|10.
|2:0
|11
|1
|4
|6
|14 - 28
|7
|11.
|3:1
|10
|2
|0
|8
|8 - 17
|6
|12.
|11
|1
|3
|7
|10 - 25
|6
|13.
|11
|1
|1
|9
|8 - 25
|4
|14.
|0:2
|11
|1
|1
|9
|6 - 29
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|13
|Пафос
|Жайро
|10
|Аполлон
|Маркеш Педру
|8
|Омония Никосия
|Семедо Вилли
|8
|Пафос
|Танкович Муамер
|8
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|2 8
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|10
|Анортосис
|Техера Серхио
|1 8
|Этникос Ахна
|Marios Peratikos
|1 8
|АПОЭЛ
|Петрович Радосав
|8