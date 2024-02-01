Тур: 22.
3:1
Конец матча
0'
1:0
12' ГолМедоевич Слободан
2:0
13' ГолМинчев Георги
2:1
15' ГолФернандеш Виктор
3:1
22' ГолМинчев Георги
42' Желтая карточкаGiorgos Viktoros
45' Желтая карточкаБехарано Данни
45' Желтая карточкаФрандзис Христофорос
51' Желтая карточкаAbdelaye Diakite
90'+4
Ход матча
12'
13'
2:0
15'
2:1
22'
3:1
42'
45'
51'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
66 Silva
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Цука РавиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Alexandros Garpozis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
8 МигелитоЗащитник
-
24 Тчаха СержЗащитник
-
32 Янга РангелоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
- Запасные игроки
-
30 Киссас ТасосВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
99 Osman Koroma
-
-
-
-
Главный тренер: Христос Христодулу
История личных встреч
АЕЛ Лимасол
Неа Саламина
19 матчей
89.5%
10.5%
17 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.1%
31.6%
26.3%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
78.9%
10.5%
10.6%
15 побед 2 ничьи 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 9 побед
Второй тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед
32 матча
53.1%
15.6%
31.3%
17 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
25%
46.9%
28.1%
8 побед 15 ничьих 9 побед
Второй тайм
46.9%
28.1%
25%
15 побед 9 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
24
Голов в среднем за матч
2.07
1.33
Среднее время на гол
43
67
Всего голов
26
14
Голов в среднем за матч
1.44
1
Среднее время на гол
62
90
Всего голов
55
38
Голов в среднем за матч
1.72
1.19
Тотал матчей
2.5
28
Больше 88%
Меньше 13%
4
15
Больше 47%
Меньше 53%
17
9
Больше 28%
Меньше 72%
23
6
Больше 19%
Меньше 81%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
52
75
Бомбардиры внутри турнира
АЕЛ Лимасол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макрис Андреас
|4 (1)
|0.19
|Медоевич Слободан
|2
|0.1
|Минчев Георги
|2
|0.1
|Папафотис Вассилис
|2
|0.1
|Морсай Йонатан
|2
|0.1
|Silva
|2
|0.1
|Андреу Эвангелос
|2
|0.1
|Хенти Эзекиэль
|2 (1)
|0.1
|Филипович Петар
|1
|0.05
|Срнич Драголюб
|1
|0.05
|Мендоса Хавьер
|1
|0.05
|Yiannis Gerolemou
|1
|0.05
|Fabrice Nkwoh
|1
|0.05
|Франдзис Христофорос
|1
|0.05
Неа Саламина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Diego Dorregaray
|7 (3)
|0.32
|Дурмишай Фиорин
|6
|0.27
|Abdelaye Diakite
|4
|0.18
|Мигелито
|3
|0.14
|Andreas Fragkou
|2
|0.09
|Antonis Katsiaris
|2
|0.09
|Нарсинг Лусиано
|1
|0.05
|Даткович Нико
|1
|0.05
|Фернандеш Виктор
|1
|0.05
|Бехарано Данни
|1
|0.05
|Папагеоргиу Гиоргос
|1
|0.05
|Kialy Abdoul Kone
|1
|0.05
Карточки
АЕЛ Лимасол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марш Джордж
|8
|0
|Филипович Петар
|4
|1
|Мендоса Хавьер
|5
|0
|Папафотис Вассилис
|4
|0
|Цука Рави
|4
|0
|Франдзис Христофорос
|4
|0
|Морсай Йонатан
|3
|0
|Silva
|3
|0
|Деваст Себастьен
|1
|1
|Медоевич Слободан
|2
|0
|Черных Фёдор
|2
|0
|Макрис Андреас
|2
|0
|Башту Угу
|2
|0
|Yiannis Gerolemou
|2
|0
|Fabrice Nkwoh
|2
|0
|Андреу Эвангелос
|2
|0
|Хенти Эзекиэль
|0
|1
|Оливейра Мигель
|1
|0
|Срнич Славолюб
|1
|0
|Michalis Kolias
|1
|0
Неа Саламина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бехарано Данни
|9
|2
|Тчаха Серж
|6
|1
|Карлитуш Тавареш
|6
|0
|Abdelaye Diakite
|4
|0
|Diego Dorregaray
|4
|0
|Нарсинг Лусиано
|2
|0
|Дурмишай Фиорин
|2
|0
|Мелиссас Никос
|2
|0
|Папагеоргиу Гиоргос
|2
|0
|Сержио Констрантинос
|2
|0
|Daniel Celea
|2
|0
|Kialy Abdoul Kone
|2
|0
|Michalis Christodoulou
|2
|0
|Giorgos Viktoros
|2
|0
|Даткович Нико
|1
|0
|Фернандеш Виктор
|1
|0
|Edson Silva
|1
|0
|Мигелито
|1
|0
|Antonis Katsiaris
|1
|0
|Osman Koroma
|1
|0
Результаты матчей
АЕЛ Лимасол
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Неа Саламина
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Сухие победы
1
5
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
4
10
АЕЛ Лимасол
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Неа Саламина
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
16
12
Упущенные победы
5
14
АЕЛ Лимасол
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (9)
19% (4)
38% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
52% (11)
19% (4)
Неа Саламина
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
27% (6)
41% (9)
32% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
41% (9)
27% (6)
Сухие победы
6
7
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
23
16
Упущенные победы
9
24
Голы по времени матча
Забито
16
19
9 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
12 Не забивали 12
3
19%
3
16%
1-15
2
13%
5
26%
16-30
4
25%
2
11%
31-45
3
19%
4
21%
46-60
2
13%
1
5%
61-75
2
13%
4
21%
76-90
Пропущено
20
16
12 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
5
25%
4
25%
1-15
3
15%
2
13%
16-30
4
20%
3
19%
31-45
1
5%
1
6%
46-60
2
10%
3
19%
61-75
5
25%
3
19%
76-90
Забито
8
14
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 5
16 Не забивали 16
1
13%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
3
38%
1
7%
31-45
1
13%
1
7%
46-60
1
13%
3
21%
61-75
2
25%
6
43%
76-90
Пропущено
17
16
7 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
2
12%
1
6%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
4
24%
3
19%
31-45
4
24%
5
31%
46-60
3
18%
3
19%
61-75
3
18%
4
25%
76-90
Забито
24
33
13 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 11
7 Не забивали 6
4
17%
4
12%
1-15
2
8%
7
21%
16-30
7
29%
29%
3
9%
31-45
4
17%
5
15%
46-60
3
13%
4
12%
61-75
4
17%
10
30%
76-90
Пропущено
37
32
19 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 19
13 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 17
7
19%
5
16%
1-15
4
11%
2
6%
16-30
8
22%
6
19%
31-45
5
14%
6
19%
46-60
5
14%
6
19%
61-75
8
22%
7
22%
76-90
Результаты последних матчей
АЕЛ Лимасол
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
АЕЛ Лимасол - Этникос Ахна 1:1 Анортосис - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Аполлон 1:3 Омония Никосия - АЕЛ Лимасол 3:1
АЕЛ Лимасол - Пафос 1:2 Закакиу - АЕЛ Лимасол 1:4 АЕЛ Лимасол - Докса Катокопия 2:0 АЕЛ Лимасол - Арис Лимасол 0:4 АЕК Ларнака - АЕЛ Лимасол 3:0 АПОЭЛ - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Кармиотисса 2:1 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 2:1 АЕЛ Лимасол - Отеллос 2:1 Этникос Ахна - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Анортосис 1:3 Аполлон - АЕЛ Лимасол 2:0 АЕЛ Лимасол - Омония Никосия 0:0 Пафос - АЕЛ Лимасол 3:1 АЕЛ Лимасол - Закакиу 4:3 Докса Катокопия - АЕЛ Лимасол 0:1
Неа Саламина
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Неа Саламина - АПОЭЛ 0:4 Кармиотисса - Неа Саламина 0:1 Неа Саламина - АЕК Ларнака 0:1 Неа Саламина - Отеллос 3:2
Этникос Ахна - Неа Саламина 2:3 Неа Саламина - Анортосис 0:3 Аполлон - Неа Саламина 0:2 Неа Саламина - Омония Никосия 0:2 Неа Саламина - Пафос 0:2 Закакиу - Неа Саламина 2:2 Неа Саламина - Докса Катокопия 2:0 Неа Саламина - Эносис 6:0 Арис Лимасол - Неа Саламина 2:1 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 2:1 Неа Саламина - Этникос Ахна 4:0 АПОЭЛ - Неа Саламина 1:0 Неа Саламина - Кармиотисса 2:0 АЕК Ларнака - Неа Саламина 1:1 Отеллос - Неа Саламина 2:3 Анортосис - Неа Саламина 2:2
Результаты матчей
АЕЛ Лимасол
Неа Саламина
Точный счет
2:1
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
0:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
5 раз 45%
2
3 раза 27%
1
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
1:0
3 раза 30%
3:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
2:3
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
4
1 раз 10%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
Точный счет
1:0
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
3:1
3 раза 14%
1:3
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
0:2
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
2:3
2 раза 9%
4:0
2 раза 9%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 38%
0
7 раз 33%
2
3 раза 14%
4
2 раза 10%
3
1 раз 5%
0
7 раз 32%
2
6 раз 27%
1
5 раз 23%
3
3 раза 14%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
АЕЛ Лимасол
Неа Саламина
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
65
56
56
29
29
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
92
19
56
19
29
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
147
Больше Меньше
157
615
1012
318
418
219
121
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|13
|Пафос
|Жайро
|10
|Аполлон
|Маркеш Педру
|8
|Омония Никосия
|Семедо Вилли
|8
|Пафос
|Танкович Муамер
|8
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|2 9
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|10
|Анортосис
|Техера Серхио
|1 8
|Этникос Ахна
|Marios Peratikos
|1 8
|АПОЭЛ
|Петрович Радосав
|8