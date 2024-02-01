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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 22.
Докса Катокопия
0:2
Конец матча
Этникос Ахна
0'
0:1
12' Гол
Ристевски Кирче
0:2
24' Гол
Enzo Cabrera2
28' Желтая карточка
Антониадес Мариос
45' Желтая карточка
Дражич Деян
90' Желтая карточка
90'+5
Докса Катокопия
Этникос Ахна

История личных встреч

Докса Катокопия
Этникос Ахна

26 матчей

65.4%
34.6%
17 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

53.8%
42.3%
3.9%
14 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.8%
38.5%
7.7%
14 побед 10 ничьих 0 побед

18 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед

Первый тайм

11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 17 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 9 ничьих 11 побед

44 матча

38.6%
27.3%
34.1%
17 побед 12 ничьих 15 побед

Первый тайм

31.8%
29.5%
38.7%
14 побед 13 ничьих 17 побед

Второй тайм

31.8%
43.2%
25%
14 побед 19 ничьих 11 побед

История матчей

ПД
2:0
К
5:1
ПД
2:1
ПД
0:0
К
0:0
К
3:1
ПД
0:1
ПД
0:0
ПД
0:1
ПД
2:1
ПД
0:1
ПД
2:1
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
0:4
ПД
4:2
ПД
0:4
ПД
3:3
ПД
2:0
ПД
0:0
ПД
1:2
ПД
1:2
ПД
1:1
ПД
2:2
ПД
1:5
ПД
0:2
ПД
3:1
ПД
3:1
ПД
1:2
ПД
1:0
ПД
3:2
ПД
1:1
ПД
0:3
ПД
3:1
ПД
1:1
ПД
0:2
ПД
3:2
ПД
1:0
ПД
1:0
ПД
2:5
ПД
2:0
ПД
0:0
ПД
3:1
ПД
2:1

Голы

Всего голов

34
30

Голов в среднем за матч

1.48
1.43

Среднее время на гол

60
63

Всего голов

29
30

Голов в среднем за матч

1.38
1.3

Среднее время на гол

65
69

Всего голов

63
60

Голов в среднем за матч

1.43
1.36

Тотал матчей

2.5
39
Больше 89%
Меньше 11%
5
33
Больше 75%
Меньше 25%
11
23
Больше 52%
Меньше 48%
21
15
Больше 34%
Меньше 66%
29
7
Больше 16%
Меньше 84%
37
5
Больше 11%
Меньше 89%
39
1
Больше 2%
Меньше 98%
43

Среднее время на гол

62
66

Бомбардиры внутри турнира

Докса Катокопия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Асанте Эрнест 4 0.18
Труич Никола 2 0.09
Велковски Димитар 2 0.09
Садик Берат 1 (1) 0.05
Наби Адил 1 (1) 0.05
Этникос Ахна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Элиа Мариос 8 (3) 0.36
Enzo Cabrera2 7 (1) 0.32
Де Ириондо Мануэль 4 0.18
Пехливанис Мариос 3 0.14
Липски Патрик 2 0.09
Спировски Стефан 1 0.05
Мескида Николас 1 0.05
Ристевски Кирче 1 0.05
Дражич Деян 1 0.05
Гомеш Жозе 1 0.05
Эммануэль Ломотей 1 0.05

Карточки

Докса Катокопия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альсё Бриан 7 0
Ньярко Эрнест 6 0
Наби Адил 5 0
Evangelos Kyriakou 5 0
Труич Никола 3 1
Трайчевски Душко 4 0
Стилиану Мариос 4 0
Мухаммед Муса 3 0
Фофана Гессума 3 0
Хасселбайнк Глеофило 3 0
Aleksa Puric 3 0
Nicolai Skoglund 3 0
Шишковски Дамьян 1 1
Садик Берат 2 0
Джа-Джедже Брис 2 0
Антониадес Мариос 2 0
Пантич Александар 2 0
Велковски Димитар 2 0
Асанте Эрнест 1 0
Сецерович Аднан 1 0
Провидакис Константинос 1 0
Танди Симранджит 1 0
Этникос Ахна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Ириондо Мануэль 10 0
Marios Peratikos 8 1
Enzo Cabrera2 7 0
Petros Ioannou 6 0
Спировски Стефан 5 0
Эммануэль Ломотей 3 1
Элиа Мариос 4 0
Дражич Деян 4 0
Липски Патрик 4 0
Giorgos Nicolas Angelopoulos 2 1
Богатинов Мартин 1 1
Артиматас Панайотис 1 1
Бейкер Лукас 2 0
Ристевски Кирче 2 0
Elia Konstantinos 2 0
Гомеш Жозе 1 0
Пехливанис Мариос 1 0
Thomas Nikolaou 1 0
Vladimir Bradonjic 1 0
Sotiris Fiakas 1 0

Результаты матчей

Докса Катокопия
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Этникос Ахна
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

6
3

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

5
12
Докса Катокопия
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
82% (9)
0% (0)
18% (2)
Этникос Ахна
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
55% (6)
45% (5)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

30
17

Упущенные победы

3
11
Докса Катокопия
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
41% (9)
23% (5)
36% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (10)
27% (6)
27% (6)
Этникос Ахна
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
23% (5)
41% (9)
36% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
41% (9)
36% (8)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

7
5

Волевые победы

31
17

Упущенные победы

8
23

Голы по времени матча

Забито

7
14
5 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
17 Не забивали 13
0
0%
4
29%
1-15
3
43%
4
29%
16-30
2
29%
2
14%
31-45
1
14%
1
7%
46-60
1
14%
1
7%
61-75
0
0%
2
14%
76-90

Пропущено

20
28
12 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
4
20%
1
4%
1-15
5
25%
9
32%
16-30
3
15%
4
14%
31-45
1
5%
2
7%
46-60
2
10%
6
21%
61-75
5
25%
6
21%
76-90

Забито

4
16
2 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 6
19 Не забивали 13
1
25%
3
19%
1-15
1
25%
1
6%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
1
25%
2
13%
61-75
1
25%
3
19%
76-90

Пропущено

31
21
13 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
4
13%
4
19%
1-15
5
16%
2
10%
16-30
4
13%
2
10%
31-45
4
13%
3
14%
46-60
6
19%
3
14%
61-75
8
26%
7
33%
76-90

Забито

11
30
7 В 1-м тайме 17
4 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 11
14 Не забивали 4
1
9%
7
23%
1-15
4
36%
5
17%
16-30
2
18%
5
17%
31-45
1
9%
5
17%
46-60
2
18%
3
10%
61-75
1
9%
5
17%
76-90

Пропущено

51
49
25 В 1-м тайме 22
26 Во 2-м тайме 27
17 Пропускали первыми 11
20 Не пропускали 18
8
16%
5
10%
1-15
10
20%
11
22%
16-30
7
14%
6
12%
31-45
5
10%
5
10%
46-60
8
16%
9
18%
61-75
13
25%
13
27%
76-90

Результаты последних матчей

Докса Катокопия
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Анортосис - Докса Катокопия 0:2 Докса Катокопия - Аполлон 0:3 Омония Никосия - Докса Катокопия 5:1 Докса Катокопия - Пафос 1:0
Закакиу - Докса Катокопия 1:1 АЕК Ларнака - Докса Катокопия 2:1 Докса Катокопия - Арис Лимасол 2:0 АЕЛ Лимасол - Докса Катокопия 2:0 АПОЭЛ - Докса Катокопия 5:0 Докса Катокопия - Кармиотисса 2:2 Неа Саламина - Докса Катокопия 2:0 Докса Катокопия - Омония 29-го Мая 0:1 Докса Катокопия - Отеллос 0:2 Этникос Ахна - Докса Катокопия 2:0 Докса Катокопия - Анортосис 0:2 Аполлон - Докса Катокопия 4:0 Докса Катокопия - Омония Никосия 1:3 Пафос - Докса Катокопия 4:0 Докса Катокопия - Закакиу 1:3 Докса Катокопия - АЕК Ларнака 0:2
Этникос Ахна
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Этникос Ахна - Арис Лимасол 2:6 Этникос Ахна - Арис Лимасол 1:2 АЕЛ Лимасол - Этникос Ахна 1:1 Этникос Ахна - АПОЭЛ 2:1
Кармиотисса - Этникос Ахна 1:1 Этникос Ахна - Неа Саламина 2:3 Отеллос - Этникос Ахна 2:1 Этникос Ахна - АЕК Ларнака 0:3 Этникос Ахна - Анортосис 0:1 Омония Арадиппу - Этникос Ахна 0:2 Этникос Ахна - Аполлон 2:2 Омония Никосия - Этникос Ахна 4:1 Этникос Ахна - Пафос 1:4 Закакиу - Этникос Ахна 1:1 Этникос Ахна - Докса Катокопия 2:0 Неа Саламина - Этникос Ахна 4:0 Арис Лимасол - Этникос Ахна 2:0 Этникос Ахна - АЕЛ Лимасол 1:0 АПОЭЛ - Этникос Ахна 5:1 Этникос Ахна - Кармиотисса 3:0

Результаты матчей

Докса Катокопия
Этникос Ахна

Точный счет

0:2
4 раза 36%
1:3
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:6
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
2
5 раз 45%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Точный счет

2:0
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
4:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
0:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
5:5
1 раз 9%

Точное количество голов

0
6 раз 55%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
1
7 раз 64%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Точный счет

0:2
5 раз 23%
2:0
4 раза 18%
1:3
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
4:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:1
4 раза 18%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:6
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
5:5
1 раз 5%

Точное количество голов

0
12 раз 55%
1
7 раз 32%
2
3 раза 14%
1
10 раз 45%
2
6 раз 27%
0
4 раза 18%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Докса Катокопия
Этникос Ахна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
6
0.5
Больше Меньше
9
2
2
9
1.5
6
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
6
0.5
Больше Меньше
9
2
1
10
1.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
12
0.5
Больше Меньше
18
4
3
19
1.5
8
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 22 16 3 3 49 - 13 51
2.
Арис Лимасол
 22 15 2 5 43 - 20 47
3.
АЕК Ларнака
 22 13 6 3 37 - 20 45
4.
Пафос
 22 13 3 6 39 - 15 42
5.
Анортосис
 21 12 4 5 31 - 17 40
6.
Омония Никосия
 22 11 6 5 41 - 26 39
7.
Аполлон
 22 9 7 6 34 - 22 34
8.
Неа Саламина
 22 9 4 9 30 - 35 31
9.
АЕЛ Лимасол
 21 7 2 12 25 - 36 23
10.
Этникос Ахна
 22 5 6 11 30 - 49 21
11.
Закакиу
 21 2 8 11 22 - 47 14
12.
Кармиотисса
 22 3 5 14 25 - 45 14
13.
Отеллос
 21 3 4 14 17 - 42 13
14.
Докса Катокопия
 22 3 2 17 13 - 49 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 11 10 1 0 31 - 4 31
2.
Арис Лимасол
 11 9 1 1 19 - 5 28
3.
АЕК Ларнака
 11 8 2 1 26 - 14 26
4.
Омония Никосия
 11 7 3 1 28 - 12 24
5.
Пафос
 11 7 2 2 20 - 5 23
6.
Анортосис
 11 5 4 2 15 - 11 19
7.
АЕЛ Лимасол
 11 5 2 4 17 - 19 17
8.
Неа Саламина
 11 5 1 5 14 - 16 16
9.
Этникос Ахна
 11 4 2 5 16 - 21 14
10.
Аполлон
 11 3 3 5 10 - 11 12
11.
Кармиотисса
 11 2 4 5 17 - 20 10
12.
Отеллос
 10 2 1 7 7 - 17 7
13.
Закакиу
 10 1 4 5 9 - 25 7
14.
Докса Катокопия
 11 2 1 8 7 - 20 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аполлон
 11 6 4 1 24 - 11 22
2.
Анортосис
 10 7 0 3 16 - 6 21
3.
АПОЭЛ
 11 6 2 3 18 - 9 20
4.
Пафос
 11 6 1 4 19 - 10 19
5.
Арис Лимасол
 11 6 1 4 24 - 15 19
6.
АЕК Ларнака
 11 5 4 2 11 - 6 19
7.
Омония Никосия
 11 4 3 4 13 - 14 15
8.
Неа Саламина
 11 4 3 4 16 - 19 15
9.
Закакиу
 11 1 4 6 13 - 22 7
10.
Этникос Ахна
 11 1 4 6 14 - 28 7
11.
АЕЛ Лимасол
 10 2 0 8 8 - 17 6
12.
Отеллос
 11 1 3 7 10 - 25 6
13.
Кармиотисса
 11 1 1 9 8 - 25 4
14.
Докса Катокопия
 11 1 1 9 6 - 29 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 13
Пафос Жайро 10
Аполлон Маркеш Педру 8
Омония Никосия Семедо Вилли 8
Пафос Танкович Муамер 8
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Бехарано Данни 2 9
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 10
Анортосис Техера Серхио 1 8
Этникос Ахна Marios Peratikos 1 8
АПОЭЛ Петрович Радосав 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Дражич Деян получил желтую карточку от судьи
  • 28'
    Антониадес Мариос получил желтую карточку от судьи
  • 24'
    Г О О О О Л - Энцо Кабрера бьет в цель!
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