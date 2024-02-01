Тур: 22.
0:2
Конец матча
0'
0:1
12' ГолРистевски Кирче
0:2
24' ГолEnzo Cabrera2
28' Желтая карточкаАнтониадес Мариос
45' Желтая карточкаДражич Деян
90'+5
Ход матча
12'
0:1
24'
0:2
45'
70'
90'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Наби АдилПолузащитник
- Нападающий
-
99 Хани ОмарНападающий
-
77 Aleksa Puric
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Альсё БрианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
13 C. Loizidis
-
Главный тренер: Georgios Petrakis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Бейкер ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
71 Дражич ДеянПолузащитник
- Нападающий
-
70 Элиа МариосНападающий
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
24 Diego Becker
-
-
-
Главный тренер: Marinos Satsias
История личных встреч
Докса Катокопия
Этникос Ахна
26 матчей
65.4%
34.6%
17 побед 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
53.8%
42.3%
3.9%
14 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.8%
38.5%
7.7%
14 побед 10 ничьих 0 побед
18 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед
Первый тайм
11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 17 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 9 ничьих 11 побед
44 матча
38.6%
27.3%
34.1%
17 побед 12 ничьих 15 побед
Первый тайм
31.8%
29.5%
38.7%
14 побед 13 ничьих 17 побед
Второй тайм
31.8%
43.2%
25%
14 побед 19 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
34
30
Голов в среднем за матч
1.48
1.43
Среднее время на гол
60
63
Всего голов
29
30
Голов в среднем за матч
1.38
1.3
Среднее время на гол
65
69
Всего голов
63
60
Голов в среднем за матч
1.43
1.36
Тотал матчей
2.5
39
Больше 89%
Меньше 11%
5
33
Больше 75%
Меньше 25%
11
23
Больше 52%
Меньше 48%
21
15
Больше 34%
Меньше 66%
29
7
Больше 16%
Меньше 84%
37
5
Больше 11%
Меньше 89%
39
1
Больше 2%
Меньше 98%
43
Среднее время на гол
62
66
Бомбардиры внутри турнира
Докса Катокопия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Асанте Эрнест
|4
|0.18
|Труич Никола
|2
|0.09
|Велковски Димитар
|2
|0.09
|Садик Берат
|1 (1)
|0.05
|Наби Адил
|1 (1)
|0.05
Этникос Ахна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Элиа Мариос
|8 (3)
|0.36
|Enzo Cabrera2
|7 (1)
|0.32
|Де Ириондо Мануэль
|4
|0.18
|Пехливанис Мариос
|3
|0.14
|Липски Патрик
|2
|0.09
|Спировски Стефан
|1
|0.05
|Мескида Николас
|1
|0.05
|Ристевски Кирче
|1
|0.05
|Дражич Деян
|1
|0.05
|Гомеш Жозе
|1
|0.05
|Эммануэль Ломотей
|1
|0.05
Карточки
Докса Катокопия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альсё Бриан
|7
|0
|Ньярко Эрнест
|6
|0
|Наби Адил
|5
|0
|Evangelos Kyriakou
|5
|0
|Труич Никола
|3
|1
|Трайчевски Душко
|4
|0
|Стилиану Мариос
|4
|0
|Мухаммед Муса
|3
|0
|Фофана Гессума
|3
|0
|Хасселбайнк Глеофило
|3
|0
|Aleksa Puric
|3
|0
|Nicolai Skoglund
|3
|0
|Шишковски Дамьян
|1
|1
|Садик Берат
|2
|0
|Джа-Джедже Брис
|2
|0
|Антониадес Мариос
|2
|0
|Пантич Александар
|2
|0
|Велковски Димитар
|2
|0
|Асанте Эрнест
|1
|0
|Сецерович Аднан
|1
|0
|Провидакис Константинос
|1
|0
|Танди Симранджит
|1
|0
Этникос Ахна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Ириондо Мануэль
|10
|0
|Marios Peratikos
|8
|1
|Enzo Cabrera2
|7
|0
|Petros Ioannou
|6
|0
|Спировски Стефан
|5
|0
|Эммануэль Ломотей
|3
|1
|Элиа Мариос
|4
|0
|Дражич Деян
|4
|0
|Липски Патрик
|4
|0
|Giorgos Nicolas Angelopoulos
|2
|1
|Богатинов Мартин
|1
|1
|Артиматас Панайотис
|1
|1
|Бейкер Лукас
|2
|0
|Ристевски Кирче
|2
|0
|Elia Konstantinos
|2
|0
|Гомеш Жозе
|1
|0
|Пехливанис Мариос
|1
|0
|Thomas Nikolaou
|1
|0
|Vladimir Bradonjic
|1
|0
|Sotiris Fiakas
|1
|0
Результаты матчей
Докса Катокопия
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Этникос Ахна
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
6
3
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
5
12
Докса Катокопия
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
82% (9)
0% (0)
18% (2)
Этникос Ахна
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
55% (6)
45% (5)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
30
17
Упущенные победы
3
11
Докса Катокопия
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
41% (9)
23% (5)
36% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (10)
27% (6)
27% (6)
Этникос Ахна
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
23% (5)
41% (9)
36% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
41% (9)
36% (8)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
7
5
Волевые победы
31
17
Упущенные победы
8
23
Голы по времени матча
Забито
7
14
5 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
17 Не забивали 13
0
0%
4
29%
1-15
3
43%
4
29%
16-30
2
29%
2
14%
31-45
1
14%
1
7%
46-60
1
14%
1
7%
61-75
0
0%
2
14%
76-90
Пропущено
20
28
12 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
4
20%
1
4%
1-15
5
25%
9
32%
16-30
3
15%
4
14%
31-45
1
5%
2
7%
46-60
2
10%
6
21%
61-75
5
25%
6
21%
76-90
Забито
4
16
2 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 6
19 Не забивали 13
1
25%
3
19%
1-15
1
25%
1
6%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
1
25%
2
13%
61-75
1
25%
3
19%
76-90
Пропущено
31
21
13 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
4
13%
4
19%
1-15
5
16%
2
10%
16-30
4
13%
2
10%
31-45
4
13%
3
14%
46-60
6
19%
3
14%
61-75
8
26%
7
33%
76-90
Забито
11
30
7 В 1-м тайме 17
4 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 11
14 Не забивали 4
1
9%
7
23%
1-15
4
36%
5
17%
16-30
2
18%
5
17%
31-45
1
9%
5
17%
46-60
2
18%
3
10%
61-75
1
9%
5
17%
76-90
Пропущено
51
49
25 В 1-м тайме 22
26 Во 2-м тайме 27
17 Пропускали первыми 11
20 Не пропускали 18
8
16%
5
10%
1-15
10
20%
11
22%
16-30
7
14%
6
12%
31-45
5
10%
5
10%
46-60
8
16%
9
18%
61-75
13
25%
13
27%
76-90
Результаты последних матчей
Докса Катокопия
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Анортосис - Докса Катокопия 0:2 Докса Катокопия - Аполлон 0:3 Омония Никосия - Докса Катокопия 5:1 Докса Катокопия - Пафос 1:0
Закакиу - Докса Катокопия 1:1 АЕК Ларнака - Докса Катокопия 2:1 Докса Катокопия - Арис Лимасол 2:0 АЕЛ Лимасол - Докса Катокопия 2:0 АПОЭЛ - Докса Катокопия 5:0 Докса Катокопия - Кармиотисса 2:2 Неа Саламина - Докса Катокопия 2:0 Докса Катокопия - Омония 29-го Мая 0:1 Докса Катокопия - Отеллос 0:2 Этникос Ахна - Докса Катокопия 2:0 Докса Катокопия - Анортосис 0:2 Аполлон - Докса Катокопия 4:0 Докса Катокопия - Омония Никосия 1:3 Пафос - Докса Катокопия 4:0 Докса Катокопия - Закакиу 1:3 Докса Катокопия - АЕК Ларнака 0:2
Этникос Ахна
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Этникос Ахна - Арис Лимасол 2:6 Этникос Ахна - Арис Лимасол 1:2 АЕЛ Лимасол - Этникос Ахна 1:1 Этникос Ахна - АПОЭЛ 2:1
Кармиотисса - Этникос Ахна 1:1 Этникос Ахна - Неа Саламина 2:3 Отеллос - Этникос Ахна 2:1 Этникос Ахна - АЕК Ларнака 0:3 Этникос Ахна - Анортосис 0:1 Омония Арадиппу - Этникос Ахна 0:2 Этникос Ахна - Аполлон 2:2 Омония Никосия - Этникос Ахна 4:1 Этникос Ахна - Пафос 1:4 Закакиу - Этникос Ахна 1:1 Этникос Ахна - Докса Катокопия 2:0 Неа Саламина - Этникос Ахна 4:0 Арис Лимасол - Этникос Ахна 2:0 Этникос Ахна - АЕЛ Лимасол 1:0 АПОЭЛ - Этникос Ахна 5:1 Этникос Ахна - Кармиотисса 3:0
Результаты матчей
Докса Катокопия
Этникос Ахна
Точный счет
0:2
4 раза 36%
1:3
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:6
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
2
5 раз 45%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Точный счет
2:0
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
4:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
0:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
5:5
1 раз 9%
Точное количество голов
0
6 раз 55%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
1
7 раз 64%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%
5
1 раз 9%
Точный счет
0:2
5 раз 23%
2:0
4 раза 18%
1:3
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
4:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:1
4 раза 18%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:6
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
5:5
1 раз 5%
Точное количество голов
0
12 раз 55%
1
7 раз 32%
2
3 раза 14%
1
10 раз 45%
2
6 раз 27%
0
4 раза 18%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Докса Катокопия
Этникос Ахна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
56
Больше Меньше
92
29
65
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
56
Больше Меньше
92
110
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1012
Больше Меньше
184
319
814
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|13
|Пафос
|Жайро
|10
|Аполлон
|Маркеш Педру
|8
|Омония Никосия
|Семедо Вилли
|8
|Пафос
|Танкович Муамер
|8
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|2 9
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|10
|Анортосис
|Техера Серхио
|1 8
|Этникос Ахна
|Marios Peratikos
|1 8
|АПОЭЛ
|Петрович Радосав
|8