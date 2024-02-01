Тур: 23. Стадион: Аргосштадион Ахтер де Казерне.
0'
0:1
8' ГолАзар Торган
39' Желтая карточкаСтруйкенс Марио
1:1
53' ГолАнтонио Билл
58' Желтая карточкаУолш Сэнди
1:2
78' ГолВаскес Луис
2:2
90' ПенальтиХайреманс Джеффри
90' Желтая карточкаХайреманс Джеффри
90'+7
Ход матча
8'
0:1
39'
53'
58'
78'
1:2
90'
27
Бейтс
Дэвид
22
Коббо
Элиас
38
Антонио
Билл
19
Мрабти
Керим
23
Фулон
Дам
77
Флюке
Патрик
22
Патрис
Луи
56
Дебаст
Зено
14
Вертонген
Ян
23
Ритс
Матс
17
Леони
Тео
11
Азар
Торган
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 Бейтс ДэвидЗащитник
-
22 Коббо ЭлиасЗащитник
-
38 Антонио БиллПолузащитник
-
19 Мрабти КеримПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Фулон ДамПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Флюке ПатрикНападающий
- Запасные игроки
-
15 Тулен ЯнникВратарь
- Защитник
-
39 Асанте ИсаакПолузащитник
-
-
36 Dirk Asare
-
12 Noe Rottiers
-
-
31 Oskar Annell
-
Главный тренер: Хаси Бесник
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Патрис ЛуиЗащитник
-
56 Дебаст ЗеноЗащитник
-
14 Вертонген ЯнЗащитник
- Защитник
-
23 Ритс МатсПолузащитник
-
17 Леони ТеоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Азар ТорганПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Васкес ЛуисНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Ример Брайн
История личных встреч
Мехелен
Андерлехт
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
50%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
13 матчей
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
21 матч
23.8%
38.1%
38.1%
5 побед 8 ничьих 8 побед
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
6 побед 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
23.8%
33.3%
42.9%
5 побед 7 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
15
Голов в среднем за матч
1.7
1.36
Среднее время на гол
52
66
Всего голов
21
20
Голов в среднем за матч
1.91
2
Среднее время на гол
47
45
Всего голов
38
35
Голов в среднем за матч
1.81
1.67
Тотал матчей
2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
12
Больше 57%
Меньше 43%
9
11
Больше 52%
Меньше 48%
10
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
49
54
Бомбардиры внутри турнира
Мехелен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Схоофс Роб
|5
|0.22
|Хайреманс Джеффри
|4 (3)
|0.17
|Флюке Патрик
|3
|0.13
|Мрабти Керим
|3
|0.13
|Бассетте Норман
|3
|0.13
|Лаубербах Лион
|2
|0.09
|Антонио Билл
|2
|0.09
|Фулон Дам
|1
|0.04
|Сторм Никола
|1
|0.04
|Rafik Belghali
|1
|0.04
|Бейтс Дэвид
|1
|0.04
|Маледе Йонас
|0
|0
|Уолш Сэнди
|0
|0
Андерлехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дрейер Андерс
|13 (2)
|0.57
|Дольберг Каспер
|10 (2)
|0.43
|Васкес Луис
|4
|0.17
|Леони Тео
|3
|0.13
|Струйкенс Марио
|3
|0.13
|Амузу Френсис
|3
|0.13
|Азар Торган
|2
|0.09
|Вертонген Ян
|2
|0.09
|Н'Диайе Мусса
|1
|0.04
|Дилейни Томас
|1
|0.04
|Патрис Луи
|1
|0.04
|Сарделла Киллиан
|0
|0
|Аугустинссон Людвиг
|0
|0
|Версхарен Яри
|0
|0
|Ритс Матс
|0
|0
|Арнстад Кристиан
|0
|0
Карточки
Мехелен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фулон Дам
|6
|0
|Бейтс Дэвид
|4
|0
|Конате Мори
|4
|0
|Уолш Сэнди
|3
|0
|Мрабти Керим
|3
|0
|Коббо Элиас
|3
|0
|Хайреманс Джеффри
|2
|0
|Схоофс Роб
|2
|0
|Сторм Никола
|2
|0
|Ванлерберге Йорди
|2
|0
|Куке Гетан
|2
|0
|Лаубербах Лион
|2
|0
|Bilal Bafdili
|2
|0
|Флюке Патрик
|1
|0
|Нгой Жульен
|1
|0
|Маледе Йонас
|1
|0
|Ван Хеке Яннес
|1
|0
|Rafik Belghali
|1
|0
Андерлехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дебаст Зено
|6
|1
|Леони Тео
|4
|0
|Дрейер Андерс
|2
|1
|Вертонген Ян
|3
|0
|Дилейни Томас
|3
|0
|Сарделла Киллиан
|3
|0
|Патрис Луи
|3
|0
|Струйкенс Марио
|3
|0
|Ритс Матс
|2
|0
|Азар Торган
|2
|0
|Аугустинссон Людвиг
|2
|0
|Флипс Алексис
|2
|0
|Арнстад Кристиан
|2
|0
|Васкес Луис
|2
|0
|Brian Riemer
|2
|0
|Шмейхель Каспер
|1
|0
|Диавара Амаду
|1
|0
|Дольберг Каспер
|1
|0
|Н'Диайе Мусса
|1
|0
|Ангуло Нильсон
|1
|0
Результаты матчей
Мехелен
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Андерлехт
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
4
10
Мехелен
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Андерлехт
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
14
0
Упущенные победы
9
24
Мехелен
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (8)
39% (9)
26% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (13)
22% (5)
22% (5)
Андерлехт
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
30% (7)
30% (7)
39% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
30% (7)
43% (10)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
15
3
Упущенные победы
13
34
Голы по времени матча
Забито
16
19
2 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 8
15 Не забивали 12
0
0%
3
16%
1-15
0
0%
4
21%
16-30
2
13%
3
16%
31-45
4
25%
2
11%
46-60
2
13%
3
16%
61-75
8
50%
4
21%
76-90
Пропущено
9
16
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 10
3
33%
1
6%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
22%
2
13%
31-45
1
11%
4
25%
46-60
1
11%
2
13%
61-75
2
22%
5
31%
76-90
Забито
11
24
4 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 7
16 Не забивали 12
1
9%
4
17%
1-15
2
18%
1
4%
16-30
1
9%
5
21%
31-45
0
0%
4
17%
46-60
3
27%
3
13%
61-75
4
36%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
20
11
9 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
2
10%
2
18%
1-15
5
25%
2
18%
16-30
2
10%
1
9%
31-45
3
15%
1
9%
46-60
4
20%
4
36%
61-75
4
20%
1
9%
76-90
Забито
27
43
6 В 1-м тайме 20
21 Во 2-м тайме 23
9 Забивали первыми 15
8 Не забивали 1
1
4%
7
16%
1-15
2
7%
5
12%
16-30
3
11%
8
19%
31-45
4
15%
6
14%
46-60
5
19%
6
14%
61-75
12
44%
11
26%
76-90
Пропущено
29
27
14 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 19
5
17%
3
11%
1-15
5
17%
4
15%
16-30
4
14%
3
11%
31-45
4
14%
5
19%
46-60
5
17%
6
22%
61-75
6
21%
6
22%
76-90
Результаты последних матчей
Мехелен
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Мехелен - РВДМ 47 3:1 Гент - Мехелен 1:2 Мехелен - Герта 3:0 Спортинг Шарлеруа - Мехелен 3:1
Мехелен - Стандард 3:0 Унион Сент-Жиллуаз - Мехелен 1:0 Мехелен - Брюгге 0:0 Мехелен - Сент-Трейден 0:2 Кортрейк - Мехелен 0:3 Мехелен - Спортинг Шарлеруа 1:0 Стандард - Мехелен 1:1 Кнокке - Мехелен 1:1 Мехелен - Серкль Брюгге 0:2 Генк - Мехелен 4:0 Андерлехт - Мехелен 3:1 Мехелен - Антверпен 0:0 Мехелен - АХ Лёвен 1:2 Сент-Трейден - Мехелен 2:0 Мехелен - Эйпен 1:0 Вестерло - Мехелен 2:3
Андерлехт
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Андерлехт - Унион Сент-Жиллуаз 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:1 АХ Лёвен - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Аль-Ахли Триполи 0:0
Андерлехт - Серкль Брюгге 2:0 Андерлехт - Генк 2:1 Антверпен - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Стандард 2:2 Андерлехт - Стандард 2:0 Вестерло - Андерлехт 1:3 Андерлехт - РВДМ 47 2:1 Гент - Андерлехт 1:1 Серкль Брюгге - Андерлехт 0:3 Ла Лувьер - Андерлехт 0:1 Андерлехт - АХ Лёвен 5:1 Стандард - Андерлехт 3:2 Андерлехт - Мехелен 3:1 Эйпен - Андерлехт 1:3 Андерлехт - Брюгге 1:1 Кортрейк - Андерлехт 2:2
Результаты матчей
Мехелен
Андерлехт
Точный счет
0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
2:1
4 раза 36%
2:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
7 раз 64%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%
Точный счет
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
1:1
4 раза 33%
1:3
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%
Точный счет
1:0
4 раза 17%
3:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
4:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
1:1
5 раз 22%
2:1
4 раза 17%
2:2
4 раза 17%
1:3
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
9 раз 39%
1
7 раз 30%
3
4 раза 17%
2
2 раза 9%
4
1 раз 4%
2
10 раз 43%
1
7 раз 30%
3
4 раза 17%
0
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Мехелен
Андерлехт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
48
92
39
29
111
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
111
38
66
29
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
149
Больше Меньше
221
716
158
518
518
122
122
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|16 (2)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|15 (2)
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|15
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|13 (4)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|13 (1)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|9
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 6
|Андерлехт
|Дебаст Зено
|1 6
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 6