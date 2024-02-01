  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 23. Стадион: .
Мехелен
2:2
Конец матча
Андерлехт
0'
0:1
8' Гол
Азар Торган
39' Желтая карточка
Струйкенс Марио
1:1
53' Гол
Антонио Билл
58' Желтая карточка
Уолш Сэнди
1:2
78' Гол
Васкес Луис
2:2
90' Пенальти
Хайреманс Джеффри
90' Желтая карточка
Хайреманс Джеффри
90'+7
1
Куке
Гетан
5
Уолш
Сэнди
27
Бейтс
Дэвид
22
Коббо
Элиас
38
Антонио
Билл
19
Мрабти
Керим
34
Ngal
Ayel
Mukau
23
Фулон
Дам
7
Хайреманс
Джеффри
20
Лаубербах
Лион
77
Флюке
Патрик
1
Шмейхель
Каспер
22
Патрис
Луи
56
Дебаст
Зено
14
Вертонген
Ян
61
Арнстад
Кристиан
23
Ритс
Матс
17
Леони
Тео
36
Дрейер
Андерс
29
Струйкенс
Марио
11
Азар
Торган
12
Дольберг
Каспер
Мехелен
3-4-3
Андерлехт
4-2-3-1

История личных встреч

Мехелен
Андерлехт

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
50%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

13 матчей

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

21 матч

23.8%
38.1%
38.1%
5 побед 8 ничьих 8 побед

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
6 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

23.8%
33.3%
42.9%
5 побед 7 ничьих 9 побед

История матчей

ПДА
3:1
ПДА
2:3
ПДА
1:3
ПДА
0:1
ПДА
7:2
ПДА
1:1
ПДА
2:2
ПДА
2:0
ТМК
1:4
ПДА
0:0
ПДА
2:2
ПДА
3:4
ЛП
3:2
ЛП
2:0
ЛП
2:2
ЛП
1:1
ЛЖ
1:1
ЛЖ
1:1
ЛЖ
2:1
ЛЖ
1:0
ЛЖ
1:4

Голы

Всего голов

17
15

Голов в среднем за матч

1.7
1.36

Среднее время на гол

52
66

Всего голов

21
20

Голов в среднем за матч

1.91
2

Среднее время на гол

47
45

Всего голов

38
35

Голов в среднем за матч

1.81
1.67

Тотал матчей

2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
12
Больше 57%
Меньше 43%
9
11
Больше 52%
Меньше 48%
10
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

49
54

Бомбардиры внутри турнира

Мехелен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Схоофс Роб 5 0.22
Хайреманс Джеффри 4 (3) 0.17
Флюке Патрик 3 0.13
Мрабти Керим 3 0.13
Бассетте Норман 3 0.13
Лаубербах Лион 2 0.09
Антонио Билл 2 0.09
Фулон Дам 1 0.04
Сторм Никола 1 0.04
Rafik Belghali 1 0.04
Бейтс Дэвид 1 0.04
Маледе Йонас 0 0
Уолш Сэнди 0 0
Андерлехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дрейер Андерс 13 (2) 0.57
Дольберг Каспер 10 (2) 0.43
Васкес Луис 4 0.17
Леони Тео 3 0.13
Струйкенс Марио 3 0.13
Амузу Френсис 3 0.13
Азар Торган 2 0.09
Вертонген Ян 2 0.09
Н'Диайе Мусса 1 0.04
Дилейни Томас 1 0.04
Патрис Луи 1 0.04
Сарделла Киллиан 0 0
Аугустинссон Людвиг 0 0
Версхарен Яри 0 0
Ритс Матс 0 0
Арнстад Кристиан 0 0

Карточки

Мехелен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фулон Дам 6 0
Бейтс Дэвид 4 0
Конате Мори 4 0
Уолш Сэнди 3 0
Мрабти Керим 3 0
Коббо Элиас 3 0
Хайреманс Джеффри 2 0
Схоофс Роб 2 0
Сторм Никола 2 0
Ванлерберге Йорди 2 0
Куке Гетан 2 0
Лаубербах Лион 2 0
Bilal Bafdili 2 0
Флюке Патрик 1 0
Нгой Жульен 1 0
Маледе Йонас 1 0
Ван Хеке Яннес 1 0
Rafik Belghali 1 0
Андерлехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дебаст Зено 6 1
Леони Тео 4 0
Дрейер Андерс 2 1
Вертонген Ян 3 0
Дилейни Томас 3 0
Сарделла Киллиан 3 0
Патрис Луи 3 0
Струйкенс Марио 3 0
Ритс Матс 2 0
Азар Торган 2 0
Аугустинссон Людвиг 2 0
Флипс Алексис 2 0
Арнстад Кристиан 2 0
Васкес Луис 2 0
Brian Riemer 2 0
Шмейхель Каспер 1 0
Диавара Амаду 1 0
Дольберг Каспер 1 0
Н'Диайе Мусса 1 0
Ангуло Нильсон 1 0

Результаты матчей

Мехелен
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Андерлехт
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

4
10
Мехелен
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Андерлехт
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

14
0

Упущенные победы

9
24
Мехелен
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (8)
39% (9)
26% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (13)
22% (5)
22% (5)
Андерлехт
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
30% (7)
30% (7)
39% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
30% (7)
43% (10)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

15
3

Упущенные победы

13
34

Голы по времени матча

Забито

16
19
2 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 8
15 Не забивали 12
0
0%
3
16%
1-15
0
0%
4
21%
16-30
2
13%
3
16%
31-45
4
25%
2
11%
46-60
2
13%
3
16%
61-75
8
50%
4
21%
76-90

Пропущено

9
16
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 10
3
33%
1
6%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
22%
2
13%
31-45
1
11%
4
25%
46-60
1
11%
2
13%
61-75
2
22%
5
31%
76-90

Забито

11
24
4 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 7
16 Не забивали 12
1
9%
4
17%
1-15
2
18%
1
4%
16-30
1
9%
5
21%
31-45
0
0%
4
17%
46-60
3
27%
3
13%
61-75
4
36%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

20
11
9 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
2
10%
2
18%
1-15
5
25%
2
18%
16-30
2
10%
1
9%
31-45
3
15%
1
9%
46-60
4
20%
4
36%
61-75
4
20%
1
9%
76-90

Забито

27
43
6 В 1-м тайме 20
21 Во 2-м тайме 23
9 Забивали первыми 15
8 Не забивали 1
1
4%
7
16%
1-15
2
7%
5
12%
16-30
3
11%
8
19%
31-45
4
15%
6
14%
46-60
5
19%
6
14%
61-75
12
44%
11
26%
76-90

Пропущено

29
27
14 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 19
5
17%
3
11%
1-15
5
17%
4
15%
16-30
4
14%
3
11%
31-45
4
14%
5
19%
46-60
5
17%
6
22%
61-75
6
21%
6
22%
76-90

Результаты последних матчей

Мехелен
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Мехелен - РВДМ 47 3:1 Гент - Мехелен 1:2 Мехелен - Герта 3:0 Спортинг Шарлеруа - Мехелен 3:1
Мехелен - Стандард 3:0 Унион Сент-Жиллуаз - Мехелен 1:0 Мехелен - Брюгге 0:0 Мехелен - Сент-Трейден 0:2 Кортрейк - Мехелен 0:3 Мехелен - Спортинг Шарлеруа 1:0 Стандард - Мехелен 1:1 Кнокке - Мехелен 1:1 Мехелен - Серкль Брюгге 0:2 Генк - Мехелен 4:0 Андерлехт - Мехелен 3:1 Мехелен - Антверпен 0:0 Мехелен - АХ Лёвен 1:2 Сент-Трейден - Мехелен 2:0 Мехелен - Эйпен 1:0 Вестерло - Мехелен 2:3
Андерлехт
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Андерлехт - Унион Сент-Жиллуаз 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:1 АХ Лёвен - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Аль-Ахли Триполи 0:0
Андерлехт - Серкль Брюгге 2:0 Андерлехт - Генк 2:1 Антверпен - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Стандард 2:2 Андерлехт - Стандард 2:0 Вестерло - Андерлехт 1:3 Андерлехт - РВДМ 47 2:1 Гент - Андерлехт 1:1 Серкль Брюгге - Андерлехт 0:3 Ла Лувьер - Андерлехт 0:1 Андерлехт - АХ Лёвен 5:1 Стандард - Андерлехт 3:2 Андерлехт - Мехелен 3:1 Эйпен - Андерлехт 1:3 Андерлехт - Брюгге 1:1 Кортрейк - Андерлехт 2:2

Результаты матчей

Мехелен
Андерлехт

Точный счет

0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
2:1
4 раза 36%
2:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
7 раз 64%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Точный счет

1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
1:1
4 раза 33%
1:3
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%

Точный счет

1:0
4 раза 17%
3:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
4:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
1:1
5 раз 22%
2:1
4 раза 17%
2:2
4 раза 17%
1:3
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
9 раз 39%
1
7 раз 30%
3
4 раза 17%
2
2 раза 9%
4
1 раз 4%
2
10 раз 43%
1
7 раз 30%
3
4 раза 17%
0
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Мехелен
Андерлехт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
4
8
1.5
9
2
3
9
2.5
2
9
1
11
3.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
11
1
3
8
1.5
6
6
2
9
2.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
9
0.5
Больше Меньше
22
1
7
16
1.5
15
8
5
18
2.5
5
18
1
22
3.5
1
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 23 17 4 2 51 - 25 55
2.
Андерлехт
 23 12 9 2 44 - 26 45
3.
Брюгге
 23 11 8 4 48 - 21 41
4.
Гент
 23 10 9 4 40 - 28 39
5.
Антверпен
 23 10 8 5 42 - 22 38
6.
Генк
 23 9 9 5 44 - 24 36
7.
Серкль Брюгге
 23 10 3 10 29 - 28 33
8.
Сент-Трейден
 23 7 10 6 29 - 33 31
9.
Мехелен
 23 8 5 10 27 - 29 29
10.
Вестерло
 23 6 7 10 36 - 42 25
11.
Спортинг Шарлеруа
 23 6 6 11 24 - 38 24
12.
Стандард
 23 5 9 9 20 - 32 24
13.
Эйпен
 23 6 3 14 23 - 44 21
14.
АХ Лёвен
 23 5 6 12 28 - 40 21
15.
РВДМ 47
 23 5 6 12 25 - 47 21
16.
Кортрейк
 23 3 6 14 16 - 47 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 12 10 1 1 29 - 12 31
2.
Андерлехт
 11 8 3 0 24 - 11 27
3.
Антверпен
 11 7 4 0 28 - 7 25
4.
Брюгге
 12 6 6 0 27 - 11 24
5.
Гент
 12 6 5 1 26 - 14 23
6.
Спортинг Шарлеруа
 12 6 3 3 19 - 19 21
7.
Серкль Брюгге
 11 6 1 4 16 - 13 19
8.
Сент-Трейден
 12 5 4 3 14 - 13 19
9.
Генк
 11 4 6 1 24 - 12 18
10.
Мехелен
 12 5 3 4 15 - 10 18
11.
АХ Лёвен
 12 4 3 5 18 - 13 15
12.
Стандард
 12 3 5 4 9 - 10 14
13.
Вестерло
 11 4 1 6 18 - 21 13
14.
РВДМ 47
 11 3 4 4 12 - 18 13
15.
Эйпен
 11 3 2 6 14 - 23 11
16.
Кортрейк
 11 2 3 6 8 - 18 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 11 7 3 1 22 - 13 24
2.
Генк
 12 5 3 4 20 - 12 18
3.
Андерлехт
 12 4 6 2 20 - 15 18
4.
Брюгге
 11 5 2 4 21 - 10 17
5.
Гент
 11 4 4 3 14 - 14 16
6.
Серкль Брюгге
 12 4 2 6 13 - 15 14
7.
Антверпен
 12 3 4 5 14 - 15 13
8.
Сент-Трейден
 11 2 6 3 15 - 20 12
9.
Вестерло
 12 2 6 4 18 - 21 12
10.
Мехелен
 11 3 2 6 12 - 19 11
11.
Стандард
 11 2 4 5 11 - 22 10
12.
Эйпен
 12 3 1 8 9 - 21 10
13.
РВДМ 47
 12 2 2 8 13 - 29 8
14.
АХ Лёвен
 11 1 3 7 10 - 27 6
15.
Кортрейк
 12 1 3 8 8 - 29 6
16.
Спортинг Шарлеруа
 11 0 3 8 5 - 19 3
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Брюгге Родригеш Тьяго 16 (2)
Унион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 15 (2)
Серкль Брюгге Денкей Кевин 15
Андерлехт Дрейер Андерс 13 (4)
Сент-Трейден Койта Абубакари 13 (1)
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 9
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 6
Андерлехт Дебаст Зено 1 6
Стандард Nathan Ngoy 1 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 39'
    Струйкенс Марио получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Где смотреть матч Мехелен 2:2 Андерлехт онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (11) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный