Тур: 23. Стадион: Daio Wasabi Stayen Stadium.
0:1
Первый тайм: 45+'
0'
29' Желтая карточкаФуджита Джоэл Чима
29' Красная карточкаБраун Арчи
0:1
34' ГолГеркенс Питер
35' Желтая карточкаRein Van Helden
Ход матча
29'
34'
0:1
35'
12
Jo
Coppens
16
Matte
Smets
31
Годо
Бруно
77
Бока
Эрик
13
Ито
Рётаро
16
Шмидт
Дэниел
21
Агбор
Брайян
22
Фадига
Ноа
24
Кумс
Свен
- Основной состав
-
12 Jo CoppensВратарь
- Защитник
-
16 Matte SmetsЗащитник
-
31 Годо БруноЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Бока ЭрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
13 Ито РётароНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Дюмон ОливьеПолузащитник
- Нападающий
-
11 Кая ФатихНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Финк Торстен
- Основной состав
-
16 Шмидт ДэниелВратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Агбор БрайянЗащитник
-
22 Фадига НоаПолузащитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
История личных встреч
Сент-Трейден
Гент
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
18 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед
Второй тайм
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед
30 матчей
30%
23.3%
46.7%
9 побед 7 ничьих 14 побед
Первый тайм
23.3%
26.7%
50%
7 побед 8 ничьих 15 побед
Второй тайм
30%
26.7%
43.3%
9 побед 8 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
13
Голов в среднем за матч
1.44
0.93
Среднее время на гол
62
96
Всего голов
27
27
Голов в среднем за матч
1.93
1.69
Среднее время на гол
46
53
Всего голов
50
40
Голов в среднем за матч
1.67
1.33
Тотал матчей
2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
25
Больше 83%
Меньше 17%
5
18
Больше 60%
Меньше 40%
12
9
Больше 30%
Меньше 70%
21
6
Больше 20%
Меньше 80%
24
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
54
67
Бомбардиры внутри турнира
Сент-Трейден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Койта Абубакари
|11 (3)
|0.48
|Jarne Steuckers
|3
|0.13
|Ито Рётаро
|3
|0.13
|Хасиока Даики
|2
|0.09
|Kahveh Zahiroleslam
|2
|0.09
|Бока Эрик
|1
|0.04
|Mathias Delorge
|1
|0.04
|Фуджита Джоэл Чима
|1
|0.04
|Анану Фредерик
|0
|0
Гент
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тиссудали Тарик
|8
|0.35
|Кейперс Уго
|6 (1)
|0.26
|Де Сар Жюльен
|4 (3)
|0.17
|Хон Хён-Сок
|3
|0.13
|Самуаз Матисс
|3
|0.13
|Орбан Гифт
|3
|0.13
|Гандельман Омри
|2
|0.09
|Фофана Малик
|2
|0.09
|Ватанабэ Цуёси
|2
|0.09
|Кумс Свен
|1
|0.04
|Торунарига Джордан
|1
|0.04
|Геркенс Питер
|1
|0.04
|Кандусс Исмаэль
|1
|0.04
|Браун Арчи
|0
|0
Карточки
Сент-Трейден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Годо Бруно
|6
|0
|Rein Van Helden
|6
|0
|Койта Абубакари
|5
|0
|Хасиока Даики
|4
|0
|Mathias Delorge
|4
|0
|Янсенс Вольке
|3
|0
|Кая Фатих
|3
|0
|Анану Фредерик
|1
|1
|Бока Эрик
|2
|0
|Фуджита Джоэл Чима
|2
|0
|Harry Charsley
|2
|0
|Kahveh Zahiroleslam
|2
|0
|Ямамото Рихито
|1
|0
Гент
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кумс Свен
|4
|0
|Де Сар Жюльен
|4
|0
|Самуаз Матисс
|4
|0
|Браун Арчи
|2
|1
|Торунарига Джордан
|3
|0
|Фадига Ноа
|1
|1
|Кандусс Исмаэль
|1
|1
|Гандельман Омри
|1
|1
|Юльсагер Эндрю
|2
|0
|Фортуна Нуриу
|2
|0
|Кейперс Уго
|2
|0
|Кастро-Монтес Алессио
|2
|0
|Орбан Гифт
|0
|1
|Тиссудали Тарик
|1
|0
|Хон Хён-Сок
|1
|0
|Фофана Малик
|1
|0
Результаты матчей
Сент-Трейден
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
9% (1)
45% (5)
Гент
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
3
4
Сент-Трейден
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Гент
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
9
2
Упущенные победы
14
23
Сент-Трейден
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (6)
50% (11)
23% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (10)
23% (5)
32% (7)
Гент
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
23% (5)
50% (11)
27% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
45% (10)
27% (6)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
10
5
Упущенные победы
17
27
Голы по времени матча
Забито
9
12
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
15 Не забивали 16
1
11%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
2
22%
2
17%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
1
11%
1
8%
61-75
5
56%
2
17%
76-90
Пропущено
13
11
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
1
8%
1
9%
1-15
2
15%
3
27%
16-30
2
15%
2
18%
31-45
2
15%
3
27%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
4
31%
2
18%
76-90
Забито
15
24
9 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 5
13 Не забивали 10
4
27%
1
4%
1-15
1
7%
2
8%
16-30
4
27%
8
33%
31-45
1
7%
6
25%
46-60
1
7%
3
13%
61-75
4
27%
4
17%
76-90
Пропущено
20
16
7 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
2
10%
4
25%
1-15
1
5%
3
19%
16-30
4
20%
3
19%
31-45
4
20%
1
6%
46-60
3
15%
2
13%
61-75
6
30%
3
19%
76-90
Забито
24
36
12 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 19
13 Забивали первыми 9
6 Не забивали 4
5
21%
3
8%
1-15
1
4%
4
11%
16-30
6
25%
10
28%
31-45
1
4%
9
25%
46-60
2
8%
4
11%
61-75
9
38%
6
17%
76-90
Пропущено
33
27
12 В 1-м тайме 16
21 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 18
3
9%
5
19%
1-15
3
9%
6
22%
16-30
6
18%
5
19%
31-45
6
18%
4
15%
46-60
5
15%
2
7%
61-75
10
30%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Сент-Трейден
(20 матчей)
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 поражений
Сент-Трейден - Генк 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 2:1 Веен Висбаден - Сент-Трейден 2:2 Сент-Трейден - Хольштайн Киль 1:1
Стандард - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Спортинг Шарлеруа 1:0 РВДМ 47 - Сент-Трейден 3:0 Сент-Трейден - АХ Лёвен 1:1 Сент-Трейден - Гент 0:1 Мехелен - Сент-Трейден 0:2 Сент-Трейден - Антверпен 1:1 Вестерло - Сент-Трейден 3:3 Сент-Трейден - Эйпен 1:1 Сент-Трейден - Франкс-Борен 3:0 Сент-Трейден - РВДМ 47 2:1 АХ Лёвен - Сент-Трейден 4:0 Боруссия М - Сент-Трейден 4:1 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 0:4 Брюгге - Сент-Трейден 1:1 Генк - Сент-Трейден 3:3
Гент
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Гент - Вестерло 2:2 Гент - Мехелен 1:2 Гент - Брюгге 0:1 ЧФР Клуж - Гент 1:2
Кортрейк - Гент 0:2 Гент - АХ Лёвен 4:0 Брюгге - Гент 2:0 Маккаби Тель-Авив - Гент 3:1 Гент - РВДМ 47 4:0 Сент-Трейден - Гент 0:1 Генк - Гент 2:2 Гент - Заря 4:1 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Гент - Андерлехт 1:1 Брейдаблик - Гент 2:3 Спортинг Шарлеруа - Гент 1:3 Патро Эйсден - Гент 1:3 Гент - Стандард 3:1 Гент - Брейдаблик 5:0 Серкль Брюгге - Гент 2:0
Результаты матчей
Сент-Трейден
Гент
Точный счет
1:1
4 раза 36%
1:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
1:1
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
4:0
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
1
4 раза 33%
2
4 раза 33%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
Точный счет
1:1
3 раза 27%
3:3
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
1:1
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
Точный счет
1:1
7 раз 32%
0:1
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:3
2 раза 9%
0:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:1
5 раз 23%
2:2
3 раза 14%
1:3
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
4:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
11 раз 50%
0
5 раз 23%
2
4 раза 18%
3
2 раза 9%
1
7 раз 32%
2
6 раз 27%
3
4 раза 18%
0
3 раза 14%
4
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
Сент-Трейден
Гент
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
29
84
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
73
47
46
29
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
175
Больше Меньше
193
616
1210
220
616
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|23
|17
|4
|2
|51 - 25
|55
|2.
|1:0
|23
|13
|8
|2
|43 - 24
|47
|3.
|1:0
|23
|11
|9
|3
|40 - 24
|42
|4.
|23
|11
|8
|4
|48 - 21
|41
|5.
|23
|10
|8
|5
|42 - 22
|38
|6.
|23
|9
|9
|5
|44 - 24
|36
|7.
|23
|10
|3
|10
|29 - 28
|33
|8.
|0:1
|23
|8
|4
|11
|25 - 28
|28
|9.
|0:1
|23
|6
|10
|7
|25 - 33
|28
|10.
|23
|6
|7
|10
|36 - 42
|25
|11.
|23
|6
|6
|11
|24 - 38
|24
|12.
|23
|5
|9
|9
|20 - 32
|24
|13.
|23
|6
|3
|14
|23 - 44
|21
|14.
|23
|5
|6
|12
|28 - 40
|21
|15.
|23
|5
|6
|12
|25 - 47
|21
|16.
|23
|3
|6
|14
|16 - 47
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|10
|1
|1
|29 - 12
|31
|2.
|1:0
|11
|8
|3
|0
|24 - 11
|27
|3.
|11
|7
|4
|0
|28 - 7
|25
|4.
|12
|6
|6
|0
|27 - 11
|24
|5.
|1:0
|12
|6
|5
|1
|26 - 14
|23
|6.
|12
|6
|3
|3
|19 - 19
|21
|7.
|11
|6
|1
|4
|16 - 13
|19
|8.
|11
|4
|6
|1
|24 - 12
|18
|9.
|0:1
|12
|5
|2
|5
|13 - 9
|17
|10.
|0:1
|12
|4
|4
|4
|10 - 13
|16
|11.
|12
|4
|3
|5
|18 - 13
|15
|12.
|12
|3
|5
|4
|9 - 10
|14
|13.
|11
|4
|1
|6
|18 - 21
|13
|14.
|11
|3
|4
|4
|12 - 18
|13
|15.
|11
|3
|2
|6
|14 - 23
|11
|16.
|11
|2
|3
|6
|8 - 18
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|3
|1
|22 - 13
|24
|2.
|1:0
|12
|5
|5
|2
|19 - 13
|20
|3.
|1:0
|11
|5
|4
|2
|14 - 10
|19
|4.
|12
|5
|3
|4
|20 - 12
|18
|5.
|11
|5
|2
|4
|21 - 10
|17
|6.
|12
|4
|2
|6
|13 - 15
|14
|7.
|12
|3
|4
|5
|14 - 15
|13
|8.
|0:1
|11
|2
|6
|3
|15 - 20
|12
|9.
|12
|2
|6
|4
|18 - 21
|12
|10.
|0:1
|11
|3
|2
|6
|12 - 19
|11
|11.
|11
|2
|4
|5
|11 - 22
|10
|12.
|12
|3
|1
|8
|9 - 21
|10
|13.
|12
|2
|2
|8
|13 - 29
|8
|14.
|11
|1
|3
|7
|10 - 27
|6
|15.
|12
|1
|3
|8
|8 - 29
|6
|16.
|11
|0
|3
|8
|5 - 19
|3
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|16 (2)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|15 (2)
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|15
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|13 (4)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|11 (1)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|9
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 6
|Андерлехт
|Дебаст Зено
|1 6
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 6