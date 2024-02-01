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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 23. Стадион: .
Сент-Трейден
4:1
Конец матча
Гент
0'
30' Желтая карточка
Фуджита Джоэл Чима
30' Красная карточка
Браун Арчи
0:1
35' Гол
Геркенс Питер
35' Желтая карточка
Rein Van Helden
1:1
48' Гол
Kahveh Zahiroleslam
2:1
68' Гол
Kahveh Zahiroleslam
3:1
85' Гол
Койта Абубакари
4:1
90' Гол
Койта Абубакари
90'+6
12
Jo
Coppens
20
Rein
Van
Helden
16
Matte
Smets
31
Годо
Бруно
27
Анану
Фредерик
8
Фуджита
Джоэл
Чима
17
Mathias
Delorge
77
Бока
Эрик
18
Jarne
Steuckers
15
Kahveh
Zahiroleslam
13
Ито
Рётаро
16
Шмидт
Дэниел
5
Кандусс
Исмаэль
23
Торунарига
Джордан
21
Агбор
Брайян
22
Фадига
Ноа
24
Кумс
Свен
13
Де
Сар
Жюльен
3
Браун
Арчи
14
Daisuke
Yokota
29
Депуатр
Лоран
6
Гандельман
Омри
Сент-Трейден
3-4-3
Гент
3-4-3

История личных встреч

Сент-Трейден
Гент

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

18 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед

Второй тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

30 матчей

30%
23.3%
46.7%
9 побед 7 ничьих 14 побед

Первый тайм

23.3%
26.7%
50%
7 побед 8 ничьих 15 побед

Второй тайм

30%
26.7%
43.3%
9 побед 8 ничьих 13 побед

История матчей

К
0:1
ПДА
2:2
ПДА
0:3
ПДА
1:1
ПДА
2:1
ПДА
2:1
ПДА
1:1
ПДА
2:1
ПДА
4:1
ПДА
0:0
ТМК
4:2
ПДА
0:2
К
1:3
ПДА
1:2
ПДА
3:0
ПДА
3:2
ЛП
3:1
ЛП
2:1
ЛП
0:2
ЛП
1:0
ПЛ
6:0
ПЛ
3:4
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:3
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

23
13

Голов в среднем за матч

1.44
0.93

Среднее время на гол

62
96

Всего голов

27
27

Голов в среднем за матч

1.93
1.69

Среднее время на гол

46
53

Всего голов

50
40

Голов в среднем за матч

1.67
1.33

Тотал матчей

2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
25
Больше 83%
Меньше 17%
5
18
Больше 60%
Меньше 40%
12
9
Больше 30%
Меньше 70%
21
6
Больше 20%
Меньше 80%
24
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

54
67

Бомбардиры внутри турнира

Сент-Трейден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Койта Абубакари 13 (3) 0.57
Kahveh Zahiroleslam 4 0.17
Jarne Steuckers 3 0.13
Ито Рётаро 3 0.13
Хасиока Даики 2 0.09
Бока Эрик 1 0.04
Mathias Delorge 1 0.04
Фуджита Джоэл Чима 1 0.04
Анану Фредерик 0 0
Гент
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тиссудали Тарик 8 0.35
Кейперс Уго 6 (1) 0.26
Де Сар Жюльен 4 (3) 0.17
Хон Хён-Сок 3 0.13
Самуаз Матисс 3 0.13
Орбан Гифт 3 0.13
Гандельман Омри 2 0.09
Фофана Малик 2 0.09
Ватанабэ Цуёси 2 0.09
Кумс Свен 1 0.04
Торунарига Джордан 1 0.04
Геркенс Питер 1 0.04
Кандусс Исмаэль 1 0.04
Браун Арчи 0 0

Карточки

Сент-Трейден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Годо Бруно 6 0
Rein Van Helden 6 0
Койта Абубакари 5 0
Хасиока Даики 4 0
Mathias Delorge 4 0
Янсенс Вольке 3 0
Кая Фатих 3 0
Анану Фредерик 1 1
Бока Эрик 2 0
Фуджита Джоэл Чима 2 0
Harry Charsley 2 0
Kahveh Zahiroleslam 2 0
Ямамото Рихито 1 0
Гент
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кумс Свен 4 0
Де Сар Жюльен 4 0
Самуаз Матисс 4 0
Браун Арчи 2 1
Торунарига Джордан 3 0
Фадига Ноа 1 1
Кандусс Исмаэль 1 1
Гандельман Омри 1 1
Юльсагер Эндрю 2 0
Фортуна Нуриу 2 0
Кейперс Уго 2 0
Кастро-Монтес Алессио 2 0
Орбан Гифт 0 1
Тиссудали Тарик 1 0
Хон Хён-Сок 1 0
Фофана Малик 1 0

Результаты матчей

Сент-Трейден
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
8% (1)
42% (5)
Гент
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

3
5
Сент-Трейден
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Гент
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

9
2

Упущенные победы

14
23
Сент-Трейден
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
26% (6)
48% (11)
26% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (11)
22% (5)
30% (7)
Гент
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
26% (6)
48% (11)
26% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
43% (10)
30% (7)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

11
5

Упущенные победы

17
28

Голы по времени матча

Забито

13
13
3 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
15 Не забивали 16
1
8%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
15%
3
23%
31-45
1
8%
3
23%
46-60
2
15%
1
8%
61-75
7
54%
2
15%
76-90

Пропущено

14
15
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
1
7%
1
7%
1-15
2
14%
3
20%
16-30
3
21%
2
13%
31-45
2
14%
4
27%
46-60
2
14%
1
7%
61-75
4
29%
4
27%
76-90

Забито

15
24
9 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 5
14 Не забивали 11
4
27%
1
4%
1-15
1
7%
2
8%
16-30
4
27%
8
33%
31-45
1
7%
6
25%
46-60
1
7%
3
13%
61-75
4
27%
4
17%
76-90

Пропущено

20
16
7 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
2
10%
4
25%
1-15
1
5%
3
19%
16-30
4
20%
3
19%
31-45
4
20%
1
6%
46-60
3
15%
2
13%
61-75
6
30%
3
19%
76-90

Забито

28
37
12 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 19
13 Забивали первыми 10
6 Не забивали 4
5
18%
3
8%
1-15
1
4%
4
11%
16-30
6
21%
11
30%
30%
31-45
2
7%
9
24%
46-60
3
11%
4
11%
61-75
11
39%
6
16%
76-90

Пропущено

34
31
13 В 1-м тайме 16
21 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 19
3
9%
5
16%
1-15
3
9%
6
19%
16-30
7
21%
5
16%
31-45
6
18%
5
16%
46-60
5
15%
3
10%
61-75
10
29%
29%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Сент-Трейден
(20 матчей)
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 поражений
Сент-Трейден - Генк 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 2:1 Веен Висбаден - Сент-Трейден 2:2 Сент-Трейден - Хольштайн Киль 1:1
Стандард - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Спортинг Шарлеруа 1:0 РВДМ 47 - Сент-Трейден 3:0 Сент-Трейден - АХ Лёвен 1:1 Сент-Трейден - Гент 0:1 Мехелен - Сент-Трейден 0:2 Сент-Трейден - Антверпен 1:1 Вестерло - Сент-Трейден 3:3 Сент-Трейден - Эйпен 1:1 Сент-Трейден - Франкс-Борен 3:0 Сент-Трейден - РВДМ 47 2:1 АХ Лёвен - Сент-Трейден 4:0 Боруссия М - Сент-Трейден 4:1 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 0:4 Брюгге - Сент-Трейден 1:1 Генк - Сент-Трейден 3:3
Гент
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Гент - Вестерло 2:2 Гент - Мехелен 1:2 Гент - Брюгге 0:1 ЧФР Клуж - Гент 1:2
Кортрейк - Гент 0:2 Гент - АХ Лёвен 4:0 Брюгге - Гент 2:0 Маккаби Тель-Авив - Гент 3:1 Гент - РВДМ 47 4:0 Сент-Трейден - Гент 0:1 Генк - Гент 2:2 Гент - Заря 4:1 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Гент - Андерлехт 1:1 Брейдаблик - Гент 2:3 Спортинг Шарлеруа - Гент 1:3 Патро Эйсден - Гент 1:3 Гент - Стандард 3:1 Гент - Брейдаблик 5:0 Серкль Брюгге - Гент 2:0

Результаты матчей

Сент-Трейден
Гент

Точный счет

1:1
4 раза 33%
1:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
4:0
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
1
4 раза 33%
2
4 раза 33%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%

Точный счет

1:1
3 раза 27%
3:3
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
1:1
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%

Точный счет

1:1
7 раз 30%
0:1
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:3
2 раза 9%
0:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:1
5 раз 22%
2:2
3 раза 13%
1:3
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
4:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 48%
0
5 раз 22%
2
4 раза 17%
3
2 раза 9%
4
1 раз 4%
1
8 раз 35%
2
6 раз 26%
3
4 раза 17%
0
3 раза 13%
4
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Сент-Трейден
Гент

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
3
9
1.5
8
4
1
11
2.5
4
8
1
11
3.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
8
3
4
7
1.5
4
7
2
9
2.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
5
0.5
Больше Меньше
20
3
7
16
1.5
12
11
3
20
2.5
6
17
1
22
3.5
2
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 23 17 4 2 51 - 25 55
2.
Андерлехт
 23 12 9 2 44 - 26 45
3.
Брюгге
 23 11 8 4 48 - 21 41
4.
Гент
 23 10 9 4 40 - 28 39
5.
Антверпен
 23 10 8 5 42 - 22 38
6.
Генк
 23 9 9 5 44 - 24 36
7.
Серкль Брюгге
 23 10 3 10 29 - 28 33
8.
Сент-Трейден
 23 7 10 6 29 - 33 31
9.
Мехелен
 23 8 5 10 27 - 29 29
10.
Вестерло
 23 6 7 10 36 - 42 25
11.
Спортинг Шарлеруа
 23 6 6 11 24 - 38 24
12.
Стандард
 23 5 9 9 20 - 32 24
13.
Эйпен
 23 6 3 14 23 - 44 21
14.
АХ Лёвен
 23 5 6 12 28 - 40 21
15.
РВДМ 47
 23 5 6 12 25 - 47 21
16.
Кортрейк
 23 3 6 14 16 - 47 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 12 10 1 1 29 - 12 31
2.
Андерлехт
 11 8 3 0 24 - 11 27
3.
Антверпен
 11 7 4 0 28 - 7 25
4.
Брюгге
 12 6 6 0 27 - 11 24
5.
Гент
 12 6 5 1 26 - 14 23
6.
Спортинг Шарлеруа
 12 6 3 3 19 - 19 21
7.
Серкль Брюгге
 11 6 1 4 16 - 13 19
8.
Сент-Трейден
 12 5 4 3 14 - 13 19
9.
Генк
 11 4 6 1 24 - 12 18
10.
Мехелен
 12 5 3 4 15 - 10 18
11.
АХ Лёвен
 12 4 3 5 18 - 13 15
12.
Стандард
 12 3 5 4 9 - 10 14
13.
Вестерло
 11 4 1 6 18 - 21 13
14.
РВДМ 47
 11 3 4 4 12 - 18 13
15.
Эйпен
 11 3 2 6 14 - 23 11
16.
Кортрейк
 11 2 3 6 8 - 18 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 11 7 3 1 22 - 13 24
2.
Генк
 12 5 3 4 20 - 12 18
3.
Андерлехт
 12 4 6 2 20 - 15 18
4.
Брюгге
 11 5 2 4 21 - 10 17
5.
Гент
 11 4 4 3 14 - 14 16
6.
Серкль Брюгге
 12 4 2 6 13 - 15 14
7.
Антверпен
 12 3 4 5 14 - 15 13
8.
Сент-Трейден
 11 2 6 3 15 - 20 12
9.
Вестерло
 12 2 6 4 18 - 21 12
10.
Мехелен
 11 3 2 6 12 - 19 11
11.
Стандард
 11 2 4 5 11 - 22 10
12.
Эйпен
 12 3 1 8 9 - 21 10
13.
РВДМ 47
 12 2 2 8 13 - 29 8
14.
АХ Лёвен
 11 1 3 7 10 - 27 6
15.
Кортрейк
 12 1 3 8 8 - 29 6
16.
Спортинг Шарлеруа
 11 0 3 8 5 - 19 3
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Брюгге Родригеш Тьяго 16 (2)
Унион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 15 (2)
Серкль Брюгге Денкей Кевин 15
Андерлехт Дрейер Андерс 13 (4)
Сент-Трейден Койта Абубакари 13 (1)
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Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 9
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 6
Андерлехт Дебаст Зено 1 6
Стандард Nathan Ngoy 1 6
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    • 48'
      Г О О О О Л - Кахве Захиролеслам бьет в цель!
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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