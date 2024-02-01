Тур: 23. Стадион: Daio Wasabi Stayen Stadium.
4:1
Конец матча
0'
30' Желтая карточкаФуджита Джоэл Чима
30' Красная карточкаБраун Арчи
0:1
35' ГолГеркенс Питер
35' Желтая карточкаRein Van Helden
1:1
48' ГолKahveh Zahiroleslam
2:1
68' ГолKahveh Zahiroleslam
3:1
85' ГолКойта Абубакари
4:1
90' ГолКойта Абубакари
90'+6
Ход матча
30'
35'
0:1
35'
48'
68'
2:1
85'
3:1
90'
12
Jo
Coppens
16
Matte
Smets
31
Годо
Бруно
77
Бока
Эрик
13
Ито
Рётаро
16
Шмидт
Дэниел
21
Агбор
Брайян
22
Фадига
Ноа
24
Кумс
Свен
- Основной состав
-
12 Jo CoppensВратарь
- Защитник
-
16 Matte SmetsЗащитник
-
31 Годо БруноЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Бока ЭрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
13 Ито РётароНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Дюмон ОливьеПолузащитник
- Нападающий
-
11 Кая ФатихНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Финк Торстен
- Основной состав
-
16 Шмидт ДэниелВратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Агбор БрайянЗащитник
-
22 Фадига НоаПолузащитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
История личных встреч
Сент-Трейден
Гент
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
18 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед
Второй тайм
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед
30 матчей
30%
23.3%
46.7%
9 побед 7 ничьих 14 побед
Первый тайм
23.3%
26.7%
50%
7 побед 8 ничьих 15 побед
Второй тайм
30%
26.7%
43.3%
9 побед 8 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
13
Голов в среднем за матч
1.44
0.93
Среднее время на гол
62
96
Всего голов
27
27
Голов в среднем за матч
1.93
1.69
Среднее время на гол
46
53
Всего голов
50
40
Голов в среднем за матч
1.67
1.33
Тотал матчей
2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
25
Больше 83%
Меньше 17%
5
18
Больше 60%
Меньше 40%
12
9
Больше 30%
Меньше 70%
21
6
Больше 20%
Меньше 80%
24
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
54
67
Бомбардиры внутри турнира
Сент-Трейден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Койта Абубакари
|13 (3)
|0.57
|Kahveh Zahiroleslam
|4
|0.17
|Jarne Steuckers
|3
|0.13
|Ито Рётаро
|3
|0.13
|Хасиока Даики
|2
|0.09
|Бока Эрик
|1
|0.04
|Mathias Delorge
|1
|0.04
|Фуджита Джоэл Чима
|1
|0.04
|Анану Фредерик
|0
|0
Гент
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тиссудали Тарик
|8
|0.35
|Кейперс Уго
|6 (1)
|0.26
|Де Сар Жюльен
|4 (3)
|0.17
|Хон Хён-Сок
|3
|0.13
|Самуаз Матисс
|3
|0.13
|Орбан Гифт
|3
|0.13
|Гандельман Омри
|2
|0.09
|Фофана Малик
|2
|0.09
|Ватанабэ Цуёси
|2
|0.09
|Кумс Свен
|1
|0.04
|Торунарига Джордан
|1
|0.04
|Геркенс Питер
|1
|0.04
|Кандусс Исмаэль
|1
|0.04
|Браун Арчи
|0
|0
Карточки
Сент-Трейден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Годо Бруно
|6
|0
|Rein Van Helden
|6
|0
|Койта Абубакари
|5
|0
|Хасиока Даики
|4
|0
|Mathias Delorge
|4
|0
|Янсенс Вольке
|3
|0
|Кая Фатих
|3
|0
|Анану Фредерик
|1
|1
|Бока Эрик
|2
|0
|Фуджита Джоэл Чима
|2
|0
|Harry Charsley
|2
|0
|Kahveh Zahiroleslam
|2
|0
|Ямамото Рихито
|1
|0
Гент
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кумс Свен
|4
|0
|Де Сар Жюльен
|4
|0
|Самуаз Матисс
|4
|0
|Браун Арчи
|2
|1
|Торунарига Джордан
|3
|0
|Фадига Ноа
|1
|1
|Кандусс Исмаэль
|1
|1
|Гандельман Омри
|1
|1
|Юльсагер Эндрю
|2
|0
|Фортуна Нуриу
|2
|0
|Кейперс Уго
|2
|0
|Кастро-Монтес Алессио
|2
|0
|Орбан Гифт
|0
|1
|Тиссудали Тарик
|1
|0
|Хон Хён-Сок
|1
|0
|Фофана Малик
|1
|0
Результаты матчей
Сент-Трейден
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
8% (1)
42% (5)
Гент
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
3
5
Сент-Трейден
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Гент
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
9
2
Упущенные победы
14
23
Сент-Трейден
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
26% (6)
48% (11)
26% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (11)
22% (5)
30% (7)
Гент
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
26% (6)
48% (11)
26% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
43% (10)
30% (7)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
11
5
Упущенные победы
17
28
Голы по времени матча
Забито
13
13
3 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
15 Не забивали 16
1
8%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
15%
3
23%
31-45
1
8%
3
23%
46-60
2
15%
1
8%
61-75
7
54%
2
15%
76-90
Пропущено
14
15
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
1
7%
1
7%
1-15
2
14%
3
20%
16-30
3
21%
2
13%
31-45
2
14%
4
27%
46-60
2
14%
1
7%
61-75
4
29%
4
27%
76-90
Забито
15
24
9 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 5
14 Не забивали 11
4
27%
1
4%
1-15
1
7%
2
8%
16-30
4
27%
8
33%
31-45
1
7%
6
25%
46-60
1
7%
3
13%
61-75
4
27%
4
17%
76-90
Пропущено
20
16
7 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
2
10%
4
25%
1-15
1
5%
3
19%
16-30
4
20%
3
19%
31-45
4
20%
1
6%
46-60
3
15%
2
13%
61-75
6
30%
3
19%
76-90
Забито
28
37
12 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 19
13 Забивали первыми 10
6 Не забивали 4
5
18%
3
8%
1-15
1
4%
4
11%
16-30
6
21%
11
30%
30%
31-45
2
7%
9
24%
46-60
3
11%
4
11%
61-75
11
39%
6
16%
76-90
Пропущено
34
31
13 В 1-м тайме 16
21 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 19
3
9%
5
16%
1-15
3
9%
6
19%
16-30
7
21%
5
16%
31-45
6
18%
5
16%
46-60
5
15%
3
10%
61-75
10
29%
29%
7
23%
76-90
Результаты последних матчей
Сент-Трейден
(20 матчей)
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 поражений
Сент-Трейден - Генк 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 2:1 Веен Висбаден - Сент-Трейден 2:2 Сент-Трейден - Хольштайн Киль 1:1
Стандард - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Спортинг Шарлеруа 1:0 РВДМ 47 - Сент-Трейден 3:0 Сент-Трейден - АХ Лёвен 1:1 Сент-Трейден - Гент 0:1 Мехелен - Сент-Трейден 0:2 Сент-Трейден - Антверпен 1:1 Вестерло - Сент-Трейден 3:3 Сент-Трейден - Эйпен 1:1 Сент-Трейден - Франкс-Борен 3:0 Сент-Трейден - РВДМ 47 2:1 АХ Лёвен - Сент-Трейден 4:0 Боруссия М - Сент-Трейден 4:1 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 0:4 Брюгге - Сент-Трейден 1:1 Генк - Сент-Трейден 3:3
Гент
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Гент - Вестерло 2:2 Гент - Мехелен 1:2 Гент - Брюгге 0:1 ЧФР Клуж - Гент 1:2
Кортрейк - Гент 0:2 Гент - АХ Лёвен 4:0 Брюгге - Гент 2:0 Маккаби Тель-Авив - Гент 3:1 Гент - РВДМ 47 4:0 Сент-Трейден - Гент 0:1 Генк - Гент 2:2 Гент - Заря 4:1 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Гент - Андерлехт 1:1 Брейдаблик - Гент 2:3 Спортинг Шарлеруа - Гент 1:3 Патро Эйсден - Гент 1:3 Гент - Стандард 3:1 Гент - Брейдаблик 5:0 Серкль Брюгге - Гент 2:0
Результаты матчей
Сент-Трейден
Гент
Точный счет
1:1
4 раза 33%
1:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
4:0
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
1
4 раза 33%
2
4 раза 33%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
Точный счет
1:1
3 раза 27%
3:3
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
1:1
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
Точный счет
1:1
7 раз 30%
0:1
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:3
2 раза 9%
0:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:1
5 раз 22%
2:2
3 раза 13%
1:3
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
4:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 48%
0
5 раз 22%
2
4 раза 17%
3
2 раза 9%
4
1 раз 4%
1
8 раз 35%
2
6 раз 26%
3
4 раза 17%
0
3 раза 13%
4
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
Сент-Трейден
Гент
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
39
84
111
48
111
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
83
47
47
29
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
185
Больше Меньше
203
716
1211
320
617
122
221
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|16 (2)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|15 (2)
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|15
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|13 (4)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|13 (1)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|9
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 6
|Андерлехт
|Дебаст Зено
|1 6
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 6