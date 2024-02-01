Тур: 20. Стадион: Колизеум. Главный судья: Де Бургос Рикардо
0:1
Первый тайм: 17'
Ход матча
14'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 2
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 2
-
2 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
22 Владение мячом, % 78
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
13
Сория
Давид
13
Лунин
Андрей
17
Васкес
Лукас
23
Менди
Ферлан
10
Модрич
Лука
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Рико ДиегоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Мартин ХорхеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Латаса ХуанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бордалас Пепе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
-
13 Лунин АндрейВратарь
-
17 Васкес ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Менди ФерланЗащитник
-
10 Модрич ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Диас БраимПолузащитник
-
24 Гюлер АрдаПолузащитник
-
11 РодригоНападающий
-
Главный тренер: Анчелотти Карло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Хетафе
Реал Мадрид
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
116.7%
5 побед 7 ничьих 0 побед
25 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 25 побед
Первый тайм
36%
64%
0 побед 9 ничьих 16 побед
Второй тайм
8%
92%
0 побед 2 ничьи 17 побед
31 матч
12.9%
6.5%
80.6%
4 победы 2 ничьи 25 побед
Первый тайм
9.7%
38.7%
51.6%
3 победы 12 ничьих 16 побед
Второй тайм
16.1%
29%
54.9%
5 побед 9 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
12
Голов в среднем за матч
0.86
0.71
Среднее время на гол
105
127
Всего голов
51
27
Голов в среднем за матч
3
1.93
Среднее время на гол
30
46
Всего голов
63
39
Голов в среднем за матч
2.03
1.26
Тотал матчей
2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
23
Больше 74%
Меньше 26%
8
19
Больше 61%
Меньше 39%
12
13
Больше 42%
Меньше 58%
18
9
Больше 29%
Меньше 71%
22
5
Больше 16%
Меньше 84%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
44
71
Бомбардиры внутри турнира
Хетафе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Майораль Борха
|14 (4)
|0.64
|Гринвуд Мэйсон
|4 (1)
|0.18
|Максимович Неманья
|2
|0.09
|Латаса Хуан
|2
|0.09
|Аленья Карлес
|1
|0.05
|Кармона Хосе Анхель
|1
|0.05
|Митрович Стефан
|1
|0.05
|Оскар Родригес
|1
|0.05
|Мата Хайме
|1
|0.05
|Альварес Гастон
|1
|0.05
|Рико Диего
|0
|0
|Дамиан Суарес
|0
|0
|Иглесиас Хуан
|0
|0
|Унал Энес
|0
|0
|Милья Луис
|0
|0
|Альдерете Омар
|0
|0
Реал Мадрид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Беллингем Джуд
|14 (1)
|0.64
|Родриго
|7
|0.32
|Винисиус Жуниор
|6
|0.27
|Хоселу Санмартин
|5
|0.23
|Карвахаль Даниэль
|3
|0.14
|Диас Браим
|3
|0.14
|Тчуамени Орельен
|2
|0.09
|Кроос Тони
|1
|0.05
|Модрич Лука
|1
|0.05
|Васкес Лукас
|1
|0.05
|Вальверде Федерико
|1
|0.05
|Рюдигер Антонио
|1
|0.05
|Гарсия Франсиско III
|0
|0
|Алаба Давид
|0
|0
|Камавинга Эдуардо
|0
|0
Карточки
Хетафе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьене Даконам
|8
|1
|Дамиан Суарес
|7
|1
|Мата Хайме
|6
|1
|Дуарте Домингуш
|4
|2
|Рико Диего
|6
|0
|Альдерете Омар
|4
|1
|Латаса Хуан
|4
|1
|Хосе Бордалас
|4
|1
|Оскар Родригес
|5
|0
|Милья Луис
|5
|0
|Гринвуд Мэйсон
|3
|1
|Аленья Карлес
|4
|0
|Альварес Гастон
|4
|0
|Кармона Хосе Анхель
|4
|0
|Анхилери Фабрисио
|2
|1
|Митрович Стефан
|3
|0
|Максимович Неманья
|3
|0
|Сория Давид
|2
|0
|Майораль Борха
|2
|0
|Арамбарри Мауро
|2
|0
|Иглесиас Хуан
|2
|0
|Лосано Энтони
|1
|0
|Порту Кристиан
|1
|0
Реал Мадрид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рюдигер Антонио
|7
|0
|Беллингем Джуд
|5
|0
|Начо Фернандес
|1
|2
|Тчуамени Орельен
|4
|0
|Камавинга Эдуардо
|4
|0
|Менди Ферлан
|3
|0
|Кроос Тони
|2
|0
|Алаба Давид
|2
|0
|Карвахаль Даниэль
|2
|0
|Винисиус Жуниор
|2
|0
|Родриго
|2
|0
|Карло Анчелотти
|2
|0
|Модрич Лука
|1
|0
|Аррисабалага Кепа
|1
|0
|Себальос Дани
|1
|0
|Вальверде Федерико
|1
|0
|Лунин Андрей
|1
|0
|Гарсия Франсиско III
|1
|0
Результаты матчей
Хетафе
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Реал Мадрид
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
10% (1)
90% (9)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
1
4
Хетафе
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Реал Мадрид
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
14
0
Упущенные победы
11
25
Хетафе
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (7)
48% (10)
19% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
38% (8)
24% (5)
Реал Мадрид
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
29% (6)
38% (8)
33% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
19% (4)
48% (10)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
17
3
Упущенные победы
12
29
Голы по времени матча
Забито
11
21
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 7
14 Не забивали 10
0
0%
1
5%
1-15
2
18%
4
19%
16-30
4
36%
2
10%
31-45
1
9%
2
10%
46-60
0
0%
7
33%
61-75
4
36%
5
24%
76-90
Пропущено
6
7
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
2
33%
3
43%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
17
25
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 18
4 Забивали первыми 6
13 Не забивали 12
4
24%
2
8%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
4
24%
3
12%
31-45
2
12%
9
36%
46-60
2
12%
5
20%
61-75
5
29%
29%
4
16%
76-90
Пропущено
22
6
10 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 5
4
18%
3
50%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
5
23%
1
17%
31-45
2
9%
1
17%
46-60
6
27%
0
0%
61-75
4
18%
1
17%
76-90
Забито
28
46
14 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 32
9 Забивали первыми 13
6 Не забивали 1
4
14%
3
7%
1-15
2
7%
6
13%
16-30
8
29%
5
11%
31-45
3
11%
11
24%
46-60
2
7%
12
26%
61-75
9
32%
9
20%
76-90
Пропущено
28
13
14 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 10
6
21%
6
46%
1-15
1
4%
1
8%
16-30
7
25%
1
8%
31-45
4
14%
3
23%
46-60
6
21%
1
8%
61-75
4
14%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Хетафе
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Хетафе - Гранада 2:0 Осасуна - Хетафе 3:2 Хетафе - Севилья 1:3 Эспаньол - Хетафе 0:1
Хетафе - Райо Вальекано 0:2 Атлетико М - Хетафе 3:3 Севилья - Хетафе 0:3 Хетафе - Валенсия 1:0 Ацнета УЕ - Хетафе 1:2 Лас-Пальмас - Хетафе 2:0 Хетафе - Альмерия 2:1 Гранада - Хетафе 1:1 Хетафе - Кадис 1:0 Тардьента - Хетафе 0:12 Мальорка - Хетафе 0:0 Хетафе - Бетис 1:1 Сельта - Хетафе 2:2 Хетафе - Вильярреал 0:0 Атлетик Б - Хетафе 2:2 Реал Сосьедад - Хетафе 4:3
Реал Мадрид
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Лас-Пальмас - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Альмерия 3:2 Атлетико М - Реал Мадрид 4:2 Реал Мадрид - Барселона 4:1
Реал Мадрид - Атлетико М 5:3 Арандина - Реал Мадрид 1:3 Реал Мадрид - Мальорка 1:0 Алавес - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Вильярреал 4:1 Унион Берлин - Реал Мадрид 2:3 Бетис - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Гранада 2:0 Реал Мадрид - Наполи 4:2 Кадис - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - Валенсия 5:1 Реал Мадрид - Брага 3:0 Реал Мадрид - Райо Вальекано 0:0 Барселона - Реал Мадрид 1:2 Брага - Реал Мадрид 1:2 Севилья - Реал Мадрид 1:1
Результаты матчей
Хетафе
Реал Мадрид
Точный счет
1:0
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
2
4 раза 40%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Точный счет
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
0:1
2 раза 18%
0:3
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%
1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
3
3 раза 27%
Точный счет
0:0
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
0:1
2 раза 10%
0:3
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
6 раз 29%
1
6 раз 29%
2
5 раз 24%
3
4 раза 19%
2
7 раз 33%
1
6 раз 29%
3
4 раза 19%
4
2 раза 10%
0
1 раз 5%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Хетафе
Реал Мадрид
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
91
37
82
19
46
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
65
65
38
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
156
Больше Меньше
201
912
147
417
714
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|22
|18
|3
|1
|46 - 14
|57
|2.
|Заявка
|22
|17
|4
|1
|52 - 25
|55
|3.
|Заявка
|22
|15
|2
|5
|44 - 24
|47
|4.
|Заявка
|22
|14
|5
|3
|44 - 29
|47
|5.
|Заявка
|22
|12
|6
|4
|38 - 21
|42
|6.
|Заявка
|22
|9
|9
|4
|32 - 21
|36
|7.
|Заявка
|22
|8
|10
|4
|25 - 24
|34
|8.
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|27 - 26
|32
|9.
|Заявка
|22
|9
|4
|9
|22 - 19
|31
|10.
|0:1 Заявка
|22
|7
|8
|7
|28 - 29
|29
|11.
|Заявка
|22
|7
|5
|10
|22 - 27
|26
|12.
|Заявка
|22
|7
|5
|10
|26 - 33
|26
|13.
|Заявка
|22
|5
|9
|8
|19 - 28
|24
|14.
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|33 - 45
|23
|15.
|Заявка
|22
|3
|11
|8
|19 - 26
|20
|16.
|Заявка
|22
|3
|8
|11
|27 - 36
|17
|17.
|Заявка
|22
|3
|8
|11
|21 - 32
|17
|18.
|Заявка
|22
|2
|10
|10
|15 - 31
|16
|19.
|Заявка
|22
|2
|5
|15
|22 - 44
|11
|20.
|Заявка
|22
|0
|6
|16
|21 - 49
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|11
|1
|0
|27 - 12
|34
|2.
|1:0 Заявка
|10
|9
|1
|0
|25 - 6
|28
|3.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|30 - 14
|28
|4.
|Заявка
|12
|9
|0
|3
|25 - 16
|27
|5.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|27 - 12
|26
|6.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|15 - 8
|22
|7.
|0:1 Заявка
|11
|6
|3
|2
|11 - 7
|21
|8.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|13 - 5
|20
|9.
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|18 - 11
|20
|10.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|14 - 9
|18
|11.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|11 - 11
|16
|12.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|12 - 14
|15
|13.
|Заявка
|11
|2
|7
|2
|9 - 9
|13
|14.
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|9 - 13
|12
|15.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|18 - 22
|11
|16.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|16 - 19
|11
|17.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 20
|10
|18.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|8 - 15
|10
|19.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|9 - 18
|8
|20.
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|10 - 21
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|12
|9
|2
|1
|21 - 8
|29
|2.
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|22 - 11
|27
|3.
|Заявка
|10
|5
|5
|0
|19 - 13
|20
|4.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 10
|16
|5.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|11 - 9
|16
|6.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|10 - 10
|16
|7.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|17 - 12
|13
|8.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|8 - 10
|13
|9.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|15 - 23
|12
|10.
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|10 - 16
|12
|11.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 21
|12
|12.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 19
|11
|13.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 16
|10
|14.
|0:1 Заявка
|11
|1
|5
|5
|17 - 22
|8
|15.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|13 - 17
|7
|16.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|10 - 17
|7
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 17
|6
|18.
|Заявка
|11
|0
|4
|7
|6 - 18
|4
|19.
|Заявка
|11
|0
|1
|10
|8 - 24
|1
|20.
|Заявка
|11
|0
|1
|10
|11 - 28
|1
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- — Вылет в Сегунду
|Жирона
|Довбик Артём
|14 (5)
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|14 (3)
|Хетафе
|Майораль Борха
|14 (1)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|13 (1)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|11 (6)
|Кадис
|Алехо Иван
|13
|Кадис
|Алькарас Рубен
|11
|Кадис
|Хименес Фали
|10
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 8
|Гранада
|Гумбау Херард
|9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Хетафе 0:1 Реал Мадрид
Исход игры
Хетафе
4% (7)
Ничья
5.1% (9)
Реал Мадрид
91% (161)
Тотал 2.5
Больше
60.68% (71)
Меньше
39.32% (46)
Обе команды забьют
Да
61.54% (72)
Нет
38.46% (45)
Популярный счёт
1:2 Реал Мадрид
28.8% (51)
0:2 Реал Мадрид
14.7% (26)
0:1 Реал Мадрид
7.9% (14)
1:3 Реал Мадрид
6.2% (11)
1:1 Ничья
2.3% (4)
0:3 Реал Мадрид
1.7% (3)
1:0 Хетафе
1.1% (2)
2:3 Реал Мадрид
1.1% (2)
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