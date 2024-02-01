Верховая передача последовала за спину игроков "Реала", однако Рюдигер не позволил Майоралю добраться до снаряда.

Начо одной передачей вывел Винисиуса один на один с вратарем "Хетафе", но не получилось у бразильца переиграть Сорию!

Гости катают мяч на своей половине поля, пытаясь вытянуть соперника на себя.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Хоселу!!! Очень простой гол забивает "Реал"! Васкес получил мяч на правой бровке, обыграл соперника и навесил в штрафную "Хетафе", где Хоселу выиграл верховую борьбу у Дамиана и Дуарте, благодаря чему головой отправил мяч в сетку!

Хозяева сразу же взяли мяч под свой контроль и пошли в ответную атаку, которая не завершилась ни чем опасным.

Майораль оказался на ударной позиции, но футболисты "Реала" не позволили ему нанести удар с линии штрафной площади.

Дьене уложил на газон Винисиуса, но без особой грубости.

9' ПЕРЕКЛАДИНА! Модрич подключился к атаке по правому флангу и прострелил в штрафную на Хоселу, который выиграл борьбу у защитников и в касание отправил мяч в каркас ворот! Однако после удара форварда боковой зафиксировал офсайд.

8' Активно хозяева прессингуют "Реал" на их половине поля, и иногда это приносит свои плоды. Пару раз уже потеряли мяч "сливочные" под таким давлением.

7' Длинная передача пошла на ход Винисиусу, который не смог добраться до мяча. Круглый прилетел точно к вратарю "Хетафе".

6' Заброс последовал в штрафную площадь "Реала", откуда мяч был выбит обороняющейся командой.

5' Лунин чуть не привез у своих ворот! Ошибся голкипер в приеме мяча, однако вовремя успел выбить снаряд.

4' Винисиус вошел в штрафную с левого фланга и завалился на газон после контакта с соперником. По мнению арбитра, все было чисто.

3' Винисиус получил по лицу от Дамиана, но все в порядке с бразильским футболистом "Реала".