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  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 20. Стадион: .
Хетафе
 
Позже
Реал Мадрид
Хетафе
Реал Мадрид

История личных встреч

Хетафе
Реал Мадрид

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
116.7%
5 побед 7 ничьих 0 побед

25 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 25 побед

Первый тайм

36%
64%
0 побед 9 ничьих 16 побед

Второй тайм

8%
92%
0 побед 2 ничьи 17 побед

31 матч

12.9%
6.5%
80.6%
4 победы 2 ничьи 25 побед

Первый тайм

9.7%
38.7%
51.6%
3 победы 12 ничьих 16 побед

Второй тайм

16.1%
29%
54.9%
5 побед 9 ничьих 17 побед

История матчей

ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:1
ЛЛ
2:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:0
ЛЛ
2:0
ТМС
6:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:3
П
0:0
П
2:0
П
3:1
П
1:2
П
1:5
П
4:1
П
7:3
П
0:3
П
0:3
П
4:1
П
4:0
П
2:1
П
0:1
П
4:2
П
4:0
П
2:3
П
2:4
П
2:0
П
3:2
П
3:1
ПД
0:1

Голы

Всего голов

12
12

Голов в среднем за матч

0.86
0.71

Среднее время на гол

105
127

Всего голов

51
27

Голов в среднем за матч

3
1.93

Среднее время на гол

30
46

Всего голов

63
39

Голов в среднем за матч

2.03
1.26

Тотал матчей

2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
23
Больше 74%
Меньше 26%
8
19
Больше 61%
Меньше 39%
12
13
Больше 42%
Меньше 58%
18
9
Больше 29%
Меньше 71%
22
5
Больше 16%
Меньше 84%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

44
71

Бомбардиры внутри турнира

Хетафе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майораль Борха 14 (4) 0.67
Гринвуд Мэйсон 4 (1) 0.19
Максимович Неманья 2 0.1
Латаса Хуан 2 0.1
Аленья Карлес 1 0.05
Кармона Хосе Анхель 1 0.05
Митрович Стефан 1 0.05
Оскар Родригес 1 0.05
Мата Хайме 1 0.05
Альварес Гастон 1 0.05
Рико Диего 0 0
Дамиан Суарес 0 0
Иглесиас Хуан 0 0
Унал Энес 0 0
Милья Луис 0 0
Альдерете Омар 0 0
Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Беллингем Джуд 14 (1) 0.67
Родриго 7 0.33
Винисиус Жуниор 6 0.29
Хоселу Санмартин 5 0.24
Карвахаль Даниэль 3 0.14
Диас Браим 3 0.14
Тчуамени Орельен 2 0.1
Кроос Тони 1 0.05
Модрич Лука 1 0.05
Васкес Лукас 1 0.05
Вальверде Федерико 1 0.05
Рюдигер Антонио 1 0.05
Гарсия Франсиско III 0 0
Алаба Давид 0 0
Камавинга Эдуардо 0 0

Карточки

Хетафе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьене Даконам 8 1
Дамиан Суарес 7 1
Мата Хайме 6 1
Дуарте Домингуш 4 2
Рико Диего 6 0
Альдерете Омар 4 1
Латаса Хуан 4 1
Хосе Бордалас 4 1
Оскар Родригес 5 0
Милья Луис 5 0
Гринвуд Мэйсон 3 1
Аленья Карлес 4 0
Альварес Гастон 4 0
Кармона Хосе Анхель 4 0
Анхилери Фабрисио 2 1
Митрович Стефан 3 0
Максимович Неманья 3 0
Сория Давид 2 0
Майораль Борха 2 0
Арамбарри Мауро 2 0
Иглесиас Хуан 2 0
Лосано Энтони 1 0
Порту Кристиан 1 0
Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рюдигер Антонио 7 0
Беллингем Джуд 5 0
Начо Фернандес 1 2
Тчуамени Орельен 4 0
Камавинга Эдуардо 4 0
Менди Ферлан 3 0
Кроос Тони 2 0
Алаба Давид 2 0
Карвахаль Даниэль 2 0
Винисиус Жуниор 2 0
Родриго 2 0
Карло Анчелотти 2 0
Модрич Лука 1 0
Аррисабалага Кепа 1 0
Себальос Дани 1 0
Вальверде Федерико 1 0
Лунин Андрей 1 0
Гарсия Франсиско III 1 0

Результаты матчей

Хетафе
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Реал Мадрид
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
10% (1)
90% (9)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

1
4
Хетафе
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Реал Мадрид
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

14
0

Упущенные победы

11
25
Хетафе
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (7)
48% (10)
19% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
38% (8)
24% (5)
Реал Мадрид
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
29% (6)
38% (8)
33% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
19% (4)
48% (10)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

17
3

Упущенные победы

12
29

Голы по времени матча

Забито

11
21
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 7
14 Не забивали 10
0
0%
1
5%
1-15
2
18%
4
19%
16-30
4
36%
2
10%
31-45
1
9%
2
10%
46-60
0
0%
7
33%
61-75
4
36%
5
24%
76-90

Пропущено

6
7
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
2
33%
3
43%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

17
25
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 18
4 Забивали первыми 6
13 Не забивали 12
4
24%
2
8%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
4
24%
3
12%
31-45
2
12%
9
36%
46-60
2
12%
5
20%
61-75
5
29%
29%
4
16%
76-90

Пропущено

22
6
10 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 5
4
18%
3
50%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
5
23%
1
17%
31-45
2
9%
1
17%
46-60
6
27%
0
0%
61-75
4
18%
1
17%
76-90

Забито

28
46
14 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 32
9 Забивали первыми 13
6 Не забивали 1
4
14%
3
7%
1-15
2
7%
6
13%
16-30
8
29%
5
11%
31-45
3
11%
11
24%
46-60
2
7%
12
26%
61-75
9
32%
9
20%
76-90

Пропущено

28
13
14 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 10
6
21%
6
46%
1-15
1
4%
1
8%
16-30
7
25%
1
8%
31-45
4
14%
3
23%
46-60
6
21%
1
8%
61-75
4
14%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Хетафе
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Хетафе - Гранада 2:0 Осасуна - Хетафе 3:2 Хетафе - Севилья 1:3 Эспаньол - Хетафе 0:1
Хетафе - Райо Вальекано 0:2 Атлетико М - Хетафе 3:3 Севилья - Хетафе 0:3 Хетафе - Валенсия 1:0 Ацнета УЕ - Хетафе 1:2 Лас-Пальмас - Хетафе 2:0 Хетафе - Альмерия 2:1 Гранада - Хетафе 1:1 Хетафе - Кадис 1:0 Тардьента - Хетафе 0:12 Мальорка - Хетафе 0:0 Хетафе - Бетис 1:1 Сельта - Хетафе 2:2 Хетафе - Вильярреал 0:0 Атлетик Б - Хетафе 2:2 Реал Сосьедад - Хетафе 4:3
Реал Мадрид
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Лас-Пальмас - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Альмерия 3:2 Атлетико М - Реал Мадрид 4:2 Реал Мадрид - Барселона 4:1
Реал Мадрид - Атлетико М 5:3 Арандина - Реал Мадрид 1:3 Реал Мадрид - Мальорка 1:0 Алавес - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Вильярреал 4:1 Унион Берлин - Реал Мадрид 2:3 Бетис - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Гранада 2:0 Реал Мадрид - Наполи 4:2 Кадис - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - Валенсия 5:1 Реал Мадрид - Брага 3:0 Реал Мадрид - Райо Вальекано 0:0 Барселона - Реал Мадрид 1:2 Брага - Реал Мадрид 1:2 Севилья - Реал Мадрид 1:1

Результаты матчей

Хетафе
Реал Мадрид

Точный счет

1:0
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
2
4 раза 40%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Точный счет

2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
0:1
2 раза 18%
0:3
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%
1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
3
3 раза 27%

Точный счет

0:0
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
0:1
2 раза 10%
0:3
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
6 раз 29%
1
6 раз 29%
2
5 раз 24%
3
4 раза 19%
2
7 раз 33%
1
6 раз 29%
3
4 раза 19%
4
2 раза 10%
0
1 раз 5%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Хетафе
Реал Мадрид

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
9
1
3
7
1.5
8
2
1
9
2.5
4
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
6
5
1.5
6
5
3
8
2.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
6
0.5
Больше Меньше
20
1
9
12
1.5
14
7
4
17
2.5
7
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 22 17 4 1 52 - 25 55
2.
Реал Мадрид
 Заявка 21 17 3 1 45 - 14 54
3.
Атлетико М
 Заявка 21 14 2 5 42 - 23 44
4.
Барселона
 Заявка 21 13 5 3 43 - 29 44
5.
Атлетик Б
 Заявка 22 12 6 4 38 - 21 42
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 22 9 9 4 32 - 21 36
7.
Бетис
 Заявка 22 8 10 4 25 - 24 34
8.
Валенсия
 Заявка 22 9 5 8 27 - 26 32
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 22 9 4 9 22 - 19 31
10.
Хетафе
 Заявка 21 7 8 6 28 - 28 29
11.
Осасуна
 Заявка 21 7 5 9 26 - 32 26
12.
Алавес
 Заявка 22 7 5 10 22 - 27 26
13.
Райо Вальекано
 Заявка 21 5 9 7 18 - 26 24
14.
Вильярреал
 Заявка 22 6 5 11 33 - 45 23
15.
Мальорка
 Заявка 22 3 11 8 19 - 26 20
16.
Севилья
 Заявка 22 3 8 11 27 - 36 17
17.
Сельта
 Заявка 22 3 8 11 21 - 32 17
18.
Кадис
 Заявка 22 2 10 10 15 - 31 16
19.
Гранада
 Заявка 22 2 5 15 22 - 44 11
20.
Альмерия
 Заявка 22 0 6 16 21 - 49 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 11 10 1 0 25 - 11 31
2.
Реал Мадрид
 Заявка 10 9 1 0 25 - 6 28
3.
Жирона
 Заявка 11 9 1 1 30 - 14 28
4.
Атлетик Б
 Заявка 11 8 2 1 27 - 12 26
5.
Барселона
 Заявка 11 8 0 3 24 - 16 24
6.
Бетис
 Заявка 11 6 4 1 15 - 8 22
7.
Хетафе
 Заявка 10 6 3 1 11 - 6 21
8.
Валенсия
 Заявка 10 6 2 2 13 - 5 20
9.
Реал Сосьедад
 Заявка 11 5 5 1 18 - 11 20
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 11 5 3 3 14 - 9 18
11.
Алавес
 Заявка 10 5 1 4 11 - 11 16
12.
Осасуна
 Заявка 11 4 3 4 12 - 14 15
13.
Мальорка
 Заявка 11 2 7 2 9 - 9 13
14.
Кадис
 Заявка 11 2 6 3 9 - 13 12
15.
Вильярреал
 Заявка 11 3 2 6 18 - 22 11
16.
Севилья
 Заявка 12 2 5 5 16 - 19 11
17.
Гранада
 Заявка 11 2 4 5 14 - 20 10
18.
Сельта
 Заявка 12 2 4 6 8 - 15 10
19.
Райо Вальекано
 Заявка 10 1 5 4 9 - 18 8
20.
Альмерия
 Заявка 11 0 5 6 10 - 21 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 11 8 3 0 22 - 11 27
2.
Реал Мадрид
 Заявка 11 8 2 1 20 - 8 26
3.
Барселона
 Заявка 10 5 5 0 19 - 13 20
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 11 4 4 3 14 - 10 16
5.
Атлетик Б
 Заявка 11 4 4 3 11 - 9 16
6.
Райо Вальекано
 Заявка 11 4 4 3 9 - 8 16
7.
Атлетико М
 Заявка 10 4 1 5 17 - 12 13
8.
Лас-Пальмас
 Заявка 11 4 1 6 8 - 10 13
9.
Вильярреал
 Заявка 11 3 3 5 15 - 23 12
10.
Бетис
 Заявка 11 2 6 3 10 - 16 12
11.
Валенсия
 Заявка 12 3 3 6 14 - 21 12
12.
Осасуна
 Заявка 10 3 2 5 14 - 18 11
13.
Алавес
 Заявка 12 2 4 6 11 - 16 10
14.
Хетафе
 Заявка 11 1 5 5 17 - 22 8
15.
Сельта
 Заявка 10 1 4 5 13 - 17 7
16.
Мальорка
 Заявка 11 1 4 6 10 - 17 7
17.
Севилья
 Заявка 10 1 3 6 11 - 17 6
18.
Кадис
 Заявка 11 0 4 7 6 - 18 4
19.
Гранада
 Заявка 11 0 1 10 8 - 24 1
20.
Альмерия
 Заявка 11 0 1 10 11 - 28 1
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Топ бомбардиров
Жирона Довбик Артём 14 (5)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 14 (3)
Хетафе Майораль Борха 14 (1)
Атлетико М Мората Альваро 13 (1)
Атлетико М Гризманн Антуан 11 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 13
Кадис Алькарас Рубен 11
Кадис Хименес Фали 10
Хетафе Дьене Даконам 1 8
Гранада Гумбау Херард 9
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Хетафе - Реал Мадрид от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 февраля 2024, осталось 2 дня 12 часов 3 минуты.



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    • Прогнозы 49
    Хетафе 2% (1)
    X 6.1% (3)
    Реал Мадрид 91.8% (45)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Хетафе
    Ничья
    Реал Мадрид
    6.30
    4.30
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    1.58
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    Прогнозы на матч Хетафе - Реал Мадрид

    Исход игры
    Хетафе
    2% (1)
    Ничья
    6.1% (3)
    Реал Мадрид
    91.8% (45)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.78% (26)
    Меньше
    42.22% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    62.22% (28)
    Нет
    37.78% (17)
    Популярный счёт
    1:2 Реал Мадрид
    38.8% (19)
    0:2 Реал Мадрид
    20.4% (10)
    0:1 Реал Мадрид
    14.3% (7)
    1:3 Реал Мадрид
    8.2% (4)
    1:1 Ничья
    4.1% (2)
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