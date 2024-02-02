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  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 20. Стадион: .
Магдебург
0:1
Второй тайм: 90'
Хольштайн Киль
0'
18' Желтая карточка
Холтби Льюис
26' Желтая карточка
Tobias Mueller
0:1
27' Гол
Беккер Тимо
29' Желтая карточка
Югоне Жан
0:1
55' Не забитый пенальти
Кастаньос Люк
83' Желтая карточка
Вайнер Тимон

Ход матча

18'
 
Холтби Льюис
26'
Tobias Mueller
 
27'
0:1
Беккер Тимо
29'
Югоне Жан
 
46'
Кремпицки Коннор
Tobias Mueller
 
46'
Нолленбергер Александер
Сека Джейсон
 
46'
 
Порат Финн
Холтби Льюис
55'
Кастаньос Люк
0:1
60'
Шулер Лука
Кастаньос Люк
 
66'
 
Шульц Марвин
Скрибски Стивен
75'
 
Фридьонссон Хольмберт
Матино Сюто
75'
Ито Тацуя
Гнака Силас
 
75'
 
Стернер Йонас
Меес Джошуа
82'
 
Киркесков Миккель
Коменда Марко
83'
 
Вайнер Тимон

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 3
  • 10 Угловые 4
  • 1 Офсайды 4
  • 7 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 63 Владение мячом, % 37
Лучшие коэффициенты
Магдебург
Ничья
Хольштайн Киль
8.43
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4.07
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3.75
Все Коэффициенты
1
Райманн
Доминик
3
Хоти
Анди
21
Tobias
Mueller
15
Эбер
Даниэль
11
Эль-Ханкури
Мохамед
25
Гнака
Силас
24
Югоне
Жан
10
Сека
Джейсон
20
Амаечи
Ксавьер
9
Кастаньос
Люк
23
Атик
Бариш
1
Вайнер
Тимон
6
Marko
Ivezic
4
Эррас
Патрик
34
Colin
Kleine-Bekel
17
Беккер
Тимо
27
Меес
Джошуа
10
Холтби
Льюис
22
Nicolai
Remberg
3
Коменда
Марко
13
Матино
Сюто
7
Скрибски
Стивен
Магдебург
3-3-1-3
Хольштайн Киль
3-5-2

История личных встреч

Магдебург
Хольштайн Киль

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

12 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

16.7%
75%
8.3%
2 победы 9 ничьих 1 победа

Второй тайм

25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы

История матчей

К
3:3
Б2
2:4
Б2
2:3
Б2
1:2
Б2
1:1
Б2
2:1
Б3
1:1
Б3
1:0
Б3
0:1
Б3
0:0
РЛС
1:1
РЛС
0:1

Голы

Всего голов

3
13

Голов в среднем за матч

0.6
1.86

Среднее время на гол

150
48

Всего голов

11
5

Голов в среднем за матч

1.57
1

Среднее время на гол

57
90

Всего голов

14
18

Голов в среднем за матч

1.17
1.5

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
2
Больше 17%
Меньше 83%
10

Среднее время на гол

77
60

Бомбардиры внутри турнира

Магдебург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шулер Лука 5 0.25
Кастаньос Люк 4 0.2
Гнака Силас 3 0.15
Бокхорн Эберт 3 0.15
Кремпицки Коннор 3 0.15
Атик Бариш 2 0.1
Арслан Ахмет 2 0.1
Эль-Ханкури Мохамед 2 0.1
Сека Джейсон 1 0.05
Конде Амара 1 0.05
Ито Тацуя 1 0.05
Белль-Белль Леон 1 0.05
Амаечи Ксавьер 1 0.05
Югоне Жан 1 0.05
Пиччини Кристиано 1 (1) 0.05
Хольштайн Киль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пихлер Бенедикт 7 0.35
Скрибски Стивен 6 (3) 0.3
Арп Янн-Фите 5 0.25
Беккер Тимо 4 0.2
Холтби Льюис 2 0.1
Роте Том 2 0.1
Порат Финн 2 0.1
Матино Сюто 2 (1) 0.1
Стернер Йонас 2 0.1
Зандер Филипп 1 0.05
Фридьонссон Хольмберт 1 0.05
Эррас Патрик 1 0.05
Nicolai Remberg 1 0.05
Шульц Марвин 0 0

Карточки

Магдебург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Атик Бариш 8 0
Эбер Даниэль 5 1
Эльфадли Даниэль 2 2
Бокхорн Эберт 5 0
Югоне Жан 5 0
Кастаньос Люк 4 0
Кремпицки Коннор 4 0
Сека Джейсон 4 0
Белль-Белль Леон 3 0
Пиччини Кристиано 2 0
Арслан Ахмет 2 0
Эль-Ханкури Мохамед 2 0
Гнака Силас 2 0
Ито Тацуя 2 0
Амаечи Ксавьер 2 0
Шулер Лука 2 0
Лоуренс Джеймс 1 0
Конде Амара 1 0
Кристиан Титц 1 0
Хольштайн Киль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Холтби Льюис 5 0
Роте Том 5 0
Порат Финн 4 0
Зандер Филипп 4 0
Беккер Тимо 3 0
Шульц Марвин 1 1
Юханссон Карл II 1 1
Симакала Ба-Муака 2 0
Пихлер Бенедикт 2 0
Матино Сюто 2 0
Nicolai Remberg 2 0
Colin Kleine-Bekel 2 0
Скрибски Стивен 1 0
Фридьонссон Хольмберт 1 0
Эррас Патрик 1 0
Коменда Марко 1 0
Арп Янн-Фите 1 0
Стернер Йонас 1 0
Marko Ivezic 1 0

Результаты матчей

Магдебург
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
0% (0)
33% (3)
Хольштайн Киль
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

7
3
Магдебург
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Хольштайн Киль
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

10
11

Упущенные победы

8
15
Магдебург
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
32% (6)
32% (6)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (10)
21% (4)
26% (5)
Хольштайн Киль
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
21% (4)
32% (6)

Сухие победы

4
6

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

16
12

Упущенные победы

15
18

Голы по времени матча

Забито

20
15
8 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
2
10%
1
7%
1-15
3
15%
4
27%
16-30
3
15%
2
13%
31-45
4
20%
5
33%
46-60
3
15%
1
7%
61-75
5
25%
2
13%
76-90

Пропущено

14
9
8 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 4
3
21%
2
22%
1-15
2
14%
1
11%
16-30
3
21%
1
11%
31-45
3
21%
2
22%
46-60
2
14%
2
22%
61-75
1
7%
1
11%
76-90

Забито

12
20
5 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
13 Не забивали 10
1
8%
1
5%
1-15
4
33%
4
20%
16-30
0
0%
5
25%
31-45
2
17%
5
25%
46-60
3
25%
3
15%
61-75
2
17%
2
10%
76-90

Пропущено

14
18
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
2
14%
2
11%
1-15
1
7%
2
11%
16-30
2
14%
2
11%
31-45
3
21%
1
6%
46-60
5
36%
5
28%
61-75
1
7%
6
33%
76-90

Забито

32
35
13 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 10
4 Не забивали 1
3
9%
2
6%
1-15
7
22%
8
23%
16-30
3
9%
7
20%
31-45
6
19%
10
29%
46-60
6
19%
4
11%
61-75
7
22%
4
11%
76-90

Пропущено

28
27
13 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 13
5
18%
4
15%
1-15
3
11%
3
11%
16-30
5
18%
3
11%
31-45
6
21%
3
11%
46-60
7
25%
7
26%
61-75
2
7%
7
26%
76-90

Результаты последних матчей

Магдебург
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Айнтрахт Бр - Магдебург 1:0 Магдебург - Веен Висбаден 1:0 МТК Будапешт - Магдебург 2:4 Сепси - Магдебург 2:1
Динамо Дрезден - Магдебург 2:2 Магдебург - Фортуна 2:3 Гройтер Фюрт - Магдебург 1:1 Магдебург - Фортуна 1:2 Магдебург - Кайзерслаутерн 4:1 Оснабрюк - Магдебург 0:2 Магдебург - Ганза 1:2 Гамбург - Магдебург 2:0 Хольштайн Киль - Магдебург 3:3 Магдебург - Эльвeрсберг 1:2 Ганновер 96 - Магдебург 2:1 Магдебург - Айнтрахт Бр 4:2 Магдебург - Карлсруэ 1:1 Нюрнберг - Магдебург 1:0 Магдебург - Падерборн 1:1 Шальке 04 - Магдебург 4:3
Хольштайн Киль
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Гройтер Фюрт - Хольштайн Киль 2:1 Хольштайн Киль - Айнтрахт Бр 1:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 2:3 Сент-Трейден - Хольштайн Киль 1:1
Дармштадт - Хольштайн Киль 1:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 3:0 Фортуна - Хольштайн Киль 0:1 Хольштайн Киль - Веен Висбаден 3:2 Кайзерслаутерн - Хольштайн Киль 0:3 Хольштайн Киль - Гамбург 4:2 Оснабрюк - Хольштайн Киль 1:1 Хольштайн Киль - Магдебург 3:3 Хольштайн Киль - Нюрнберг 0:2 Ганза - Хольштайн Киль 1:3 Хольштайн Киль - АГФ Орхус 0:1 Хольштайн Киль - Эльвeрсберг 1:1 Карлсруэ - Хольштайн Киль 0:2 Хольштайн Киль - Герта 2:3 Санкт-Паули - Хольштайн Киль 5:1 Ротенбургер - Хольштайн Киль 0:5

Результаты матчей

Магдебург
Хольштайн Киль

Точный счет

1:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
6:4
1 раз 11%
2:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%
6
1 раз 11%
2
4 раза 40%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
0:1
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%

Точный счет

1:1
4 раза 21%
1:0
3 раза 16%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
6:4
1 раз 5%
2:1
3 раза 16%
0:2
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 42%
0
4 раза 21%
2
3 раза 16%
4
2 раза 11%
3
1 раз 5%
6
1 раз 5%
1
7 раз 37%
2
6 раз 32%
3
4 раза 21%
0
1 раз 5%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Магдебург
Хольштайн Киль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
1.5
Больше Меньше
7
3
2
7
2.5
3
7
2
7
3.5
1
9
1
8
4.5
1
8
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
3
7
1.5
4
5
2
8
2.5
2
7
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
4
0.5
Больше Меньше
18
1
7
12
1.5
11
8
4
15
2.5
5
14
3
16
3.5
1
18
1
18
4.5
1
18
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 19 10 9 0 35 - 16 39
2.
Хольштайн Киль
 1:0 20 12 2 6 36 - 27 38
3.
Гройтер Фюрт
 19 10 5 4 30 - 21 35
4.
Гамбург
 19 10 4 5 38 - 26 34
5.
Фортуна
 19 9 4 6 40 - 25 31
6.
Падерборн
 19 8 4 7 28 - 29 28
7.
Ганновер 96
 19 7 7 5 35 - 25 28
8.
Карлсруэ
 2:2 20 7 7 6 38 - 36 28
9.
Нюрнберг
 19 8 3 8 27 - 36 27
10.
Герта
 19 7 5 7 36 - 31 26
11.
Веен Висбаден
 2:2 20 7 5 8 24 - 26 26
12.
Эльвeрсберг
 19 7 4 8 29 - 33 25
13.
Магдебург
 0:1 20 6 5 9 31 - 30 23
14.
Кайзерслаутерн
 19 6 3 10 32 - 39 21
15.
Шальке 04
 19 6 2 11 32 - 41 20
16.
Айнтрахт Бр
 19 6 2 11 19 - 32 20
17.
Ганза
 19 6 2 11 19 - 32 20
18.
Оснабрюк
 19 1 7 11 16 - 40 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гройтер Фюрт
 10 7 2 1 21 - 8 23
2.
Гамбург
 9 7 0 2 21 - 10 21
3.
Санкт-Паули
 10 5 5 0 20 - 7 20
4.
Карлсруэ
 2:2 11 5 4 2 21 - 16 19
5.
Ганновер 96
 9 5 3 1 22 - 8 18
6.
Кайзерслаутерн
 10 5 1 4 21 - 18 16
7.
Хольштайн Киль
 1:0 10 5 1 4 20 - 18 16
8.
Герта
 9 4 3 2 21 - 9 15
9.
Веен Висбаден
 2:2 9 4 3 2 11 - 10 15
10.
Падерборн
 9 4 2 3 14 - 11 14
11.
Нюрнберг
 9 4 2 3 13 - 14 14
12.
Магдебург
 0:1 10 4 2 4 19 - 16 14
13.
Фортуна
 10 4 2 4 18 - 17 14
14.
Айнтрахт Бр
 10 4 2 4 12 - 15 14
15.
Шальке 04
 9 4 1 4 18 - 15 13
16.
Ганза
 10 4 1 5 12 - 15 13
17.
Эльвeрсберг
 9 3 2 4 13 - 15 11
18.
Оснабрюк
 10 1 4 5 10 - 16 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 1:0 10 7 1 2 16 - 9 22
2.
Санкт-Паули
 9 5 4 0 15 - 9 19
3.
Фортуна
 9 5 2 2 22 - 8 17
4.
Эльвeрсберг
 10 4 2 4 16 - 18 14
5.
Падерборн
 10 4 2 4 14 - 18 14
6.
Нюрнберг
 10 4 1 5 14 - 22 13
7.
Гамбург
 10 3 4 3 17 - 16 13
8.
Гройтер Фюрт
 9 3 3 3 9 - 13 12
9.
Герта
 10 3 2 5 15 - 22 11
10.
Веен Висбаден
 2:2 11 3 2 6 13 - 16 11
11.
Ганновер 96
 10 2 4 4 13 - 17 10
12.
Карлсруэ
 2:2 9 2 3 4 17 - 20 9
13.
Магдебург
 0:1 10 2 3 5 12 - 14 9
14.
Ганза
 9 2 1 6 7 - 17 7
15.
Шальке 04
 10 2 1 7 14 - 26 7
16.
Айнтрахт Бр
 9 2 0 7 7 - 17 6
17.
Кайзерслаутерн
 9 1 2 6 11 - 21 5
18.
Оснабрюк
 9 0 3 6 6 - 24 3
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 13 (3)
Санкт-Паули Хартель Марсель 11 (8)
Гамбург Бенеш Ласло 10 (7)
Герта Табакович Харис 10 (3)
Фортуна Цолис Христос 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 1 8
Магдебург Атик Бариш 8
Фортуна Энгельхардт Янник 8
Веен Висбаден Анга-Лётшер Мартин 1 6
Оснабрюк Айдини Басхким 1 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 29'
    Югоне Жан получил желтую карточку от судьи
  • 27'
    Г О О О О Л - Беккер Тимо бьет в цель!
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    • 26'
      Тобиас Мюллер получил желтую карточку от судьи
    • 18'
      Холтби Льюис получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 42% завершится победой Магдебург.
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    Магдебург
    Ничья
    Хольштайн Киль
    8.43
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