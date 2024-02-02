Тур: 20. Стадион: МДСС-Арена.
1:1
Конец матча
0'
18' Желтая карточкаХолтби Льюис
26' Желтая карточкаTobias Mueller
0:1
27' ГолБеккер Тимо
29' Желтая карточкаЮгоне Жан
0:1
55' Не забитый пенальтиКастаньос Люк
83' Желтая карточкаВайнер Тимон
90' Желтая карточкаNicolai Remberg
1:1
90' ГолEmir Kuhinja
90'+8
Ход матча
18'
26'
27'
0:1
29'
55'
0:1
75'
83'
90'
90'
1:1
Статистика матча
-
12 Удары по воротам 5
-
9 Удары в створ 3
-
12 Угловые 4
-
1 Офсайды 4
-
7 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
539 Количество передач 250
-
64 Владение мячом, % 36
15
Эбер
Даниэль
25
Гнака
Силас
24
Югоне
Жан
10
Сека
Джейсон
23
Атик
Бариш
17
Беккер
Тимо
27
Меес
Джошуа
10
Холтби
Льюис
13
Матино
Сюто
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Эбер ДаниэльЗащитник
- Защитник
-
25 Гнака СиласЗащитник
-
24 Югоне ЖанПолузащитник
-
10 Сека ДжейсонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Атик БаришНападающий
- Запасные игроки
-
30 Крут НоаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Конде АмараПолузащитник
-
34 Чахед ТарекНападающий
-
26 Шулер ЛукаНападающий
-
37 Ито ТацуяНападающий
-
18 Emir Kuhinja
-
Главный тренер: Титц Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Беккер ТимоПолузащитник
-
27 Меес ДжошуаПолузащитник
-
10 Холтби ЛьюисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Матино СютоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Дене ТомасВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Шульц МарвинПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Рапп Марсель
История личных встреч
Магдебург
Хольштайн Киль
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
12 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
16.7%
75%
8.3%
2 победы 9 ничьих 1 победа
Второй тайм
25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
13
Голов в среднем за матч
0.6
1.86
Среднее время на гол
150
48
Всего голов
11
5
Голов в среднем за матч
1.57
1
Среднее время на гол
57
90
Всего голов
14
18
Голов в среднем за матч
1.17
1.5
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
Среднее время на гол
77
60
Бомбардиры внутри турнира
Магдебург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шулер Лука
|5
|0.25
|Кастаньос Люк
|4
|0.2
|Гнака Силас
|3
|0.15
|Бокхорн Эберт
|3
|0.15
|Кремпицки Коннор
|3
|0.15
|Атик Бариш
|2
|0.1
|Арслан Ахмет
|2
|0.1
|Эль-Ханкури Мохамед
|2
|0.1
|Сека Джейсон
|1
|0.05
|Конде Амара
|1
|0.05
|Ито Тацуя
|1
|0.05
|Белль-Белль Леон
|1
|0.05
|Амаечи Ксавьер
|1
|0.05
|Югоне Жан
|1
|0.05
|Emir Kuhinja
|1
|0.05
|Пиччини Кристиано
|1 (1)
|0.05
Хольштайн Киль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пихлер Бенедикт
|7
|0.35
|Скрибски Стивен
|6 (3)
|0.3
|Арп Янн-Фите
|5
|0.25
|Беккер Тимо
|4
|0.2
|Холтби Льюис
|2
|0.1
|Роте Том
|2
|0.1
|Порат Финн
|2
|0.1
|Матино Сюто
|2 (1)
|0.1
|Стернер Йонас
|2
|0.1
|Зандер Филипп
|1
|0.05
|Фридьонссон Хольмберт
|1
|0.05
|Эррас Патрик
|1
|0.05
|Nicolai Remberg
|1
|0.05
|Шульц Марвин
|0
|0
Карточки
Магдебург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Атик Бариш
|8
|0
|Эбер Даниэль
|5
|1
|Эльфадли Даниэль
|2
|2
|Бокхорн Эберт
|5
|0
|Югоне Жан
|5
|0
|Кастаньос Люк
|4
|0
|Кремпицки Коннор
|4
|0
|Сека Джейсон
|4
|0
|Белль-Белль Леон
|3
|0
|Пиччини Кристиано
|2
|0
|Арслан Ахмет
|2
|0
|Эль-Ханкури Мохамед
|2
|0
|Гнака Силас
|2
|0
|Ито Тацуя
|2
|0
|Амаечи Ксавьер
|2
|0
|Шулер Лука
|2
|0
|Лоуренс Джеймс
|1
|0
|Конде Амара
|1
|0
|Кристиан Титц
|1
|0
Хольштайн Киль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Холтби Льюис
|5
|0
|Роте Том
|5
|0
|Порат Финн
|4
|0
|Зандер Филипп
|4
|0
|Беккер Тимо
|3
|0
|Nicolai Remberg
|3
|0
|Шульц Марвин
|1
|1
|Юханссон Карл II
|1
|1
|Симакала Ба-Муака
|2
|0
|Пихлер Бенедикт
|2
|0
|Матино Сюто
|2
|0
|Colin Kleine-Bekel
|2
|0
|Скрибски Стивен
|1
|0
|Фридьонссон Хольмберт
|1
|0
|Эррас Патрик
|1
|0
|Коменда Марко
|1
|0
|Арп Янн-Фите
|1
|0
|Вайнер Тимон
|1
|0
|Стернер Йонас
|1
|0
|Marko Ivezic
|1
|0
Результаты матчей
Магдебург
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
0% (0)
30% (3)
Хольштайн Киль
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
8
4
Магдебург
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Хольштайн Киль
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
10
11
Упущенные победы
8
15
Магдебург
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
30% (6)
30% (6)
40% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (11)
20% (4)
25% (5)
Хольштайн Киль
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (7)
40% (8)
25% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
20% (4)
35% (7)
Сухие победы
4
6
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
16
12
Упущенные победы
16
19
Голы по времени матча
Забито
21
16
8 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
10 Не забивали 10
2
10%
1
6%
1-15
3
14%
5
31%
16-30
3
14%
2
13%
31-45
4
19%
5
31%
46-60
3
14%
1
6%
61-75
6
29%
2
13%
76-90
Пропущено
15
10
9 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 5
3
20%
2
20%
1-15
3
20%
1
10%
16-30
3
20%
1
10%
31-45
3
20%
2
20%
46-60
2
13%
2
20%
61-75
1
7%
2
20%
76-90
Забито
12
20
5 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
14 Не забивали 11
1
8%
1
5%
1-15
4
33%
4
20%
16-30
0
0%
5
25%
31-45
2
17%
5
25%
46-60
3
25%
3
15%
61-75
2
17%
2
10%
76-90
Пропущено
14
18
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
2
14%
2
11%
1-15
1
7%
2
11%
16-30
2
14%
2
11%
31-45
3
21%
1
6%
46-60
5
36%
5
28%
61-75
1
7%
6
33%
76-90
Забито
33
36
13 В 1-м тайме 18
20 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 11
4 Не забивали 1
3
9%
2
6%
1-15
7
21%
9
25%
16-30
3
9%
7
19%
31-45
6
18%
10
28%
46-60
6
18%
4
11%
61-75
8
24%
4
11%
76-90
Пропущено
29
28
14 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 14
5
17%
4
14%
1-15
4
14%
3
11%
16-30
5
17%
3
11%
31-45
6
21%
3
11%
46-60
7
24%
7
25%
61-75
2
7%
8
29%
76-90
Результаты последних матчей
Магдебург
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Айнтрахт Бр - Магдебург 1:0 Магдебург - Веен Висбаден 1:0 МТК Будапешт - Магдебург 2:4 Сепси - Магдебург 2:1
Динамо Дрезден - Магдебург 2:2 Магдебург - Фортуна 2:3 Гройтер Фюрт - Магдебург 1:1 Магдебург - Фортуна 1:2 Магдебург - Кайзерслаутерн 4:1 Оснабрюк - Магдебург 0:2 Магдебург - Ганза 1:2 Гамбург - Магдебург 2:0 Хольштайн Киль - Магдебург 3:3 Магдебург - Эльвeрсберг 1:2 Ганновер 96 - Магдебург 2:1 Магдебург - Айнтрахт Бр 4:2 Магдебург - Карлсруэ 1:1 Нюрнберг - Магдебург 1:0 Магдебург - Падерборн 1:1 Шальке 04 - Магдебург 4:3
Хольштайн Киль
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Гройтер Фюрт - Хольштайн Киль 2:1 Хольштайн Киль - Айнтрахт Бр 1:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 2:3 Сент-Трейден - Хольштайн Киль 1:1
Дармштадт - Хольштайн Киль 1:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 3:0 Фортуна - Хольштайн Киль 0:1 Хольштайн Киль - Веен Висбаден 3:2 Кайзерслаутерн - Хольштайн Киль 0:3 Хольштайн Киль - Гамбург 4:2 Оснабрюк - Хольштайн Киль 1:1 Хольштайн Киль - Магдебург 3:3 Хольштайн Киль - Нюрнберг 0:2 Ганза - Хольштайн Киль 1:3 Хольштайн Киль - АГФ Орхус 0:1 Хольштайн Киль - Эльвeрсберг 1:1 Карлсруэ - Хольштайн Киль 0:2 Хольштайн Киль - Герта 2:3 Санкт-Паули - Хольштайн Киль 5:1 Ротенбургер - Хольштайн Киль 0:5
Результаты матчей
Магдебург
Хольштайн Киль
Точный счет
1:1
3 раза 30%
1:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
6:4
1 раз 10%
2:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
6 раз 60%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%
6
1 раз 10%
2
4 раза 40%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
0:2
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
6 раз 60%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
Точный счет
1:1
5 раз 25%
1:0
3 раза 15%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
6:4
1 раз 5%
0:2
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 45%
0
4 раза 20%
2
3 раза 15%
4
2 раза 10%
3
1 раз 5%
6
1 раз 5%
1
8 раз 40%
2
6 раз 30%
3
4 раза 20%
0
1 раз 5%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Магдебург
Хольштайн Киль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
46
Больше Меньше
73
28
37
28
19
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
37
46
28
28
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
164
Больше Меньше
191
713
119
416
515
317
119
119
119
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|13 (3)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|11 (8)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|10 (7)
|Герта
|Табакович Харис
|10 (3)
|Фортуна
|Цолис Христос
|9 (3)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|1 8
|Магдебург
|Атик Бариш
|8
|Фортуна
|Энгельхардт Янник
|8
|Веен Висбаден
|Анга-Лётшер Мартин
|1 6
|Оснабрюк
|Айдини Басхким
|1 6