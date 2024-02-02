Тур: 20. Стадион: BBBank Wildpark.
2:2
Второй тайм: 89'
0'
1:0
35' ГолЗивзивадзе Буду
1:1
48' ГолПртайин Иван
2:1
53' ГолМатанович Игорь
60' Желтая карточкаБурнич Дженис
62' Желтая карточкаГюнтер Лассе
2:2
74' ГолБэтцнер Ник
76' Желтая карточкаМокенхаупт Саша
Ход матча
35'
1:0
48'
1:1
53'
60'
62'
74'
2:2
76'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 14
-
4 Удары в створ 5
-
3 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
Прогноз на матч от Liveresult
16
Хайзе
Филип
26
Небель
Пауль
29
Гюнтер
Лассе
20
Hyun-ju
Lee
18
Пртайин
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Хайзе ФилипЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Небель ПаульПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Вейсc МаксимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Тиеде МаркоЗащитник
-
32 Бормут РобинЗащитник
-
17 Рапп НиколайЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Айхнер Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Гюнтер ЛассеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Hyun-ju LeeПолузащитник
-
18 Пртайин ИванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
27 Рибле НикоЗащитник
-
34 Чатич АмарЗащитник
- Полузащитник
-
21 Каде ЮлиусПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Фроэзе КианзНападающий
-
22 Amin Farouk
-
Главный тренер: Каучинский Маркус
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Карлсруэ
Веен Висбаден
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
33.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед
12 матчей
50%
8.3%
41.7%
6 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
7
Голов в среднем за матч
2
1.4
Среднее время на гол
45
64
Всего голов
7
9
Голов в среднем за матч
1.4
1.29
Среднее время на гол
64
70
Всего голов
21
16
Голов в среднем за матч
1.75
1.33
Тотал матчей
2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
51
67
Бомбардиры внутри турнира
Карлсруэ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Матанович Игорь
|7
|0.35
|Зивзивадзе Буду
|7
|0.35
|Ванитцек Марвин
|6 (1)
|0.3
|Шлойзенер Фабиан
|5
|0.25
|Штиндль Ларс
|3
|0.15
|Бурнич Дженис
|2
|0.1
|Йенсен Леон
|2
|0.1
|Небель Пауль
|1
|0.05
|Бормут Робин
|1
|0.05
|Кобальд Кристоф
|1
|0.05
|Юнг Себастьян
|0
|0
|Хайзе Филип
|0
|0
|Гондорф Жером
|0
|0
|Франке Марсель
|0
|0
Веен Висбаден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пртайин Иван
|7 (1)
|0.35
|Hyun-ju Lee
|3
|0.15
|Гоппел Теймен
|2
|0.1
|Вукотич Александар
|2
|0.1
|Ковачевич Франко
|2
|0.1
|Айдэйл Джон
|2 (1)
|0.1
|Хессер Робин
|1
|0.05
|Бэтцнер Ник
|1
|0.05
|Гюнтер Лассе
|1
|0.05
|Фроэзе Кианз
|1
|0.05
|Райнталер Макс
|1
|0.05
|Чатич Амар
|1
|0.05
|Якобсен Бьярке
|0
|0
|Фехнер Джино
|0
|0
|Карстенс Флориан
|0
|0
Карточки
Карлсруэ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йенсен Леон
|6
|0
|Ванитцек Марвин
|5
|0
|Небель Пауль
|4
|0
|Хайзе Филип
|3
|0
|Франке Марсель
|3
|0
|Бурнич Дженис
|3
|0
|Гондорф Жером
|2
|0
|Шлойзенер Фабиан
|2
|0
|Бормут Робин
|2
|0
|Штиндль Ларс
|1
|0
|Юнг Себастьян
|1
|0
|Тиеде Марко
|1
|0
|Рапп Николай
|1
|0
|Байфус Марцель
|1
|0
|Матанович Игорь
|1
|0
Веен Висбаден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Анга-Лётшер Мартин
|6
|1
|Вукотич Александар
|5
|1
|Фехнер Джино
|6
|0
|Карстенс Флориан
|5
|0
|Матисен Маркус
|4
|0
|Пртайин Иван
|4
|0
|Чатич Амар
|2
|1
|Hyun-ju Lee
|2
|1
|Штритцель Флориан
|2
|0
|Мокенхаупт Саша
|2
|0
|Фроэзе Кианз
|2
|0
|Гоппел Теймен
|2
|0
|Бэтцнер Ник
|2
|0
|Гюнтер Лассе
|2
|0
|Райнталер Макс
|1
|0
|Рибле Нико
|1
|0
|Хессер Робин
|1
|0
|Ковачевич Франко
|1
|0
Результаты матчей
Карлсруэ
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Веен Висбаден
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
5
5
Карлсруэ
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Веен Висбаден
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
9
5
Упущенные победы
10
10
Карлсруэ
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
37% (7)
26% (5)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (10)
26% (5)
21% (4)
Веен Висбаден
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
21% (4)
53% (10)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
14
6
Упущенные победы
15
15
Голы по времени матча
Забито
18
11
10 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
11 Не забивали 12
4
22%
2
18%
1-15
3
17%
2
18%
16-30
3
17%
1
9%
31-45
2
11%
1
9%
46-60
2
11%
1
9%
61-75
4
22%
4
36%
76-90
Пропущено
15
14
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
1
7%
1
7%
1-15
6
40%
2
14%
16-30
1
7%
1
7%
31-45
0
0%
4
29%
46-60
6
40%
2
14%
61-75
1
7%
4
29%
76-90
Забито
16
11
10 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
11 Не забивали 11
6
38%
0
0%
1-15
1
6%
3
27%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
3
19%
2
18%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
3
19%
3
27%
76-90
Пропущено
21
10
12 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
6
29%
0
0%
1-15
2
10%
2
20%
16-30
4
19%
1
10%
31-45
2
10%
4
40%
46-60
4
19%
0
0%
61-75
3
14%
3
30%
76-90
Забито
34
22
20 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 10
3 Не забивали 4
10
29%
29%
2
9%
1-15
4
12%
5
23%
16-30
6
18%
1
5%
31-45
5
15%
3
14%
46-60
2
6%
4
18%
61-75
7
21%
7
32%
76-90
Пропущено
36
24
20 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 15
7
19%
1
4%
1-15
8
22%
4
17%
16-30
5
14%
2
8%
31-45
2
6%
8
33%
46-60
10
28%
2
8%
61-75
4
11%
7
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Карлсруэ
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Гамбург - Карлсруэ 3:4 Карлсруэ - Оснабрюк 2:1 Карлсруэ - Нюрнберг 3:1 Карлсруэ - Люцерн 3:1
Карлсруэ - Ульм 1846 4:0 Карлсруэ - Эльвeрсберг 3:2 Ганновер 96 - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Ганза 2:2 Карлсруэ - Нюрнберг 4:1 Карлсруэ - Ульм 1846 0:2 Герта - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Падерборн 0:3 Санкт-Паули - Карлсруэ 2:1 Карлсруэ - Шальке 04 3:0 Карлсруэ - Страсбург 3:0 Магдебург - Карлсруэ 1:1 Карлсруэ - Хольштайн Киль 0:2 Гройтер Фюрт - Карлсруэ 4:3 Карлсруэ - Кайзерслаутерн 1:1 Карлсруэ - Фрайбург 0:1
Веен Висбаден
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Веен Висбаден - Герта 3:1 Магдебург - Веен Висбаден 1:0 Веен Висбаден - Сент-Трейден 2:2 Веен Висбаден - Зандхаузен 2:1
Санкт-Паули - Веен Висбаден 1:1 Веен Висбаден - Айнтрахт Бр 1:3 Хольштайн Киль - Веен Висбаден 3:2 Гройтер Фюрт - Веен Висбаден 2:0 Веен Висбаден - Шотт Майнц 6:2 Веен Висбаден - Кайзерслаутерн 2:1 Фортуна - Веен Висбаден 1:3 Веен Висбаден - Ганза 1:0 Оснабрюк - Веен Висбаден 0:2 Штутгарт - Веен Висбаден 5:1 Веен Висбаден - Гамбург 1:1 Ганновер 96 - Веен Висбаден 2:0 Веен Висбаден - РБ Лейпциг 2:3 Веен Висбаден - Эльвeрсберг 0:2 Падерборн - Веен Висбаден 2:1 Айнтрахт Фр - Веен Висбаден 3:1
Результаты матчей
Карлсруэ
Веен Висбаден
Точный счет
2:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
1
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
6 раз 67%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
2:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
2:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
2:2
4 раза 21%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
1:1
4 раза 21%
1:0
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
Точное количество голов
2
6 раз 32%
1
4 раза 21%
3
4 раза 21%
0
3 раза 16%
4
2 раза 11%
1
10 раз 53%
0
4 раза 21%
2
3 раза 16%
3
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Карлсруэ
Веен Висбаден
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
81
73
27
37
18
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
73
54
37
36
19
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
163
Больше Меньше
154
127
514
613
217
217
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|10
|9
|0
|35 - 16
|39
|2.
|1:0
|20
|12
|2
|6
|36 - 27
|38
|3.
|19
|10
|5
|4
|30 - 21
|35
|4.
|19
|10
|4
|5
|38 - 26
|34
|5.
|19
|9
|4
|6
|40 - 25
|31
|6.
|19
|8
|4
|7
|28 - 29
|28
|7.
|19
|7
|7
|5
|35 - 25
|28
|8.
|2:2
|20
|7
|7
|6
|38 - 36
|28
|9.
|19
|8
|3
|8
|27 - 36
|27
|10.
|19
|7
|5
|7
|36 - 31
|26
|11.
|2:2
|20
|7
|5
|8
|24 - 26
|26
|12.
|19
|7
|4
|8
|29 - 33
|25
|13.
|0:1
|20
|6
|5
|9
|31 - 30
|23
|14.
|19
|6
|3
|10
|32 - 39
|21
|15.
|19
|6
|2
|11
|32 - 41
|20
|16.
|19
|6
|2
|11
|19 - 32
|20
|17.
|19
|6
|2
|11
|19 - 32
|20
|18.
|19
|1
|7
|11
|16 - 40
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|2
|1
|21 - 8
|23
|2.
|9
|7
|0
|2
|21 - 10
|21
|3.
|10
|5
|5
|0
|20 - 7
|20
|4.
|2:2
|11
|5
|4
|2
|21 - 16
|19
|5.
|9
|5
|3
|1
|22 - 8
|18
|6.
|10
|5
|1
|4
|21 - 18
|16
|7.
|1:0
|10
|5
|1
|4
|20 - 18
|16
|8.
|9
|4
|3
|2
|21 - 9
|15
|9.
|2:2
|9
|4
|3
|2
|11 - 10
|15
|10.
|9
|4
|2
|3
|14 - 11
|14
|11.
|9
|4
|2
|3
|13 - 14
|14
|12.
|0:1
|10
|4
|2
|4
|19 - 16
|14
|13.
|10
|4
|2
|4
|18 - 17
|14
|14.
|10
|4
|2
|4
|12 - 15
|14
|15.
|9
|4
|1
|4
|18 - 15
|13
|16.
|10
|4
|1
|5
|12 - 15
|13
|17.
|9
|3
|2
|4
|13 - 15
|11
|18.
|10
|1
|4
|5
|10 - 16
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|10
|7
|1
|2
|16 - 9
|22
|2.
|9
|5
|4
|0
|15 - 9
|19
|3.
|9
|5
|2
|2
|22 - 8
|17
|4.
|10
|4
|2
|4
|16 - 18
|14
|5.
|10
|4
|2
|4
|14 - 18
|14
|6.
|10
|4
|1
|5
|14 - 22
|13
|7.
|10
|3
|4
|3
|17 - 16
|13
|8.
|9
|3
|3
|3
|9 - 13
|12
|9.
|10
|3
|2
|5
|15 - 22
|11
|10.
|2:2
|11
|3
|2
|6
|13 - 16
|11
|11.
|10
|2
|4
|4
|13 - 17
|10
|12.
|2:2
|9
|2
|3
|4
|17 - 20
|9
|13.
|0:1
|10
|2
|3
|5
|12 - 14
|9
|14.
|9
|2
|1
|6
|7 - 17
|7
|15.
|10
|2
|1
|7
|14 - 26
|7
|16.
|9
|2
|0
|7
|7 - 17
|6
|17.
|9
|1
|2
|6
|11 - 21
|5
|18.
|9
|0
|3
|6
|6 - 24
|3
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|13 (3)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|11 (8)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|10 (7)
|Герта
|Табакович Харис
|10 (3)
|Фортуна
|Цолис Христос
|9 (3)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|1 8
|Магдебург
|Атик Бариш
|8
|Фортуна
|Энгельхардт Янник
|8
|Веен Висбаден
|Анга-Лётшер Мартин
|1 6
|Оснабрюк
|Айдини Басхким
|1 6