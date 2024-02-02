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  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 20. Стадион: .
Карлсруэ
2:2
Второй тайм: 89'
Веен Висбаден
0'
1:0
35' Гол
Зивзивадзе Буду
1:1
48' Гол
Пртайин Иван
2:1
53' Гол
Матанович Игорь
60' Желтая карточка
Бурнич Дженис
62' Желтая карточка
Гюнтер Лассе
2:2
74' Гол
Бэтцнер Ник
76' Желтая карточка
Мокенхаупт Саша

Ход матча

35'
Зивзивадзе Буду
(Хайзе Филип)
1:0
48'
1:1
Пртайин Иван
53'
Матанович Игорь
(Ванитцек Марвин)
2:1
57'
 
Мокенхаупт Саша
Карстенс Флориан
60'
Бурнич Дженис
 
62'
 
Гюнтер Лассе
70'
 
Фроэзе Кианз
Hyun-ju Lee
70'
 
Чатич Амар
Гюнтер Лассе
73'
Йенсен Леон
Бурнич Дженис
 
73'
Рапп Николай
Гондорф Жером
 
74'
2:2
Бэтцнер Ник
76'
 
Мокенхаупт Саша

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 14
  • 4 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Карлсруэ
Ничья
Веен Висбаден
3.00
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Все Коэффициенты
23
Древес
Патрик
2
Юнг
Себастьян
28
Франке
Марсель
22
Кобальд
Кристоф
16
Хайзе
Филип
8
Гондорф
Жером
15
Бурнич
Дженис
10
Ванитцек
Марвин
26
Небель
Пауль
9
Матанович
Игорь
11
Зивзивадзе
Буду
16
Штритцель
Флориан
17
Карстенс
Флориан
24
Матисен
Маркус
26
Вукотич
Александар
9
Гоппел
Теймен
29
Гюнтер
Лассе
7
Хессер
Робин
19
Якобсен
Бьярке
8
Бэтцнер
Ник
20
Hyun-ju
Lee
18
Пртайин
Иван
Карлсруэ
4-1-2-1-2
Веен Висбаден
3-4-2-1

История личных встреч

Карлсруэ
Веен Висбаден

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед

12 матчей

50%
8.3%
41.7%
6 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед

История матчей

Б2
1:0
Б2
0:1
Б2
1:2
Б3
2:0
Б3
2:5
Б3
1:1
Б3
2:1
ТМС
3:0
Б3
2:4
Б3
4:0
К
0:1
ТМС
3:1

Голы

Всего голов

14
7

Голов в среднем за матч

2
1.4

Среднее время на гол

45
64

Всего голов

7
9

Голов в среднем за матч

1.4
1.29

Среднее время на гол

64
70

Всего голов

21
16

Голов в среднем за матч

1.75
1.33

Тотал матчей

2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

51
67

Бомбардиры внутри турнира

Карлсруэ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Матанович Игорь 7 0.35
Зивзивадзе Буду 7 0.35
Ванитцек Марвин 6 (1) 0.3
Шлойзенер Фабиан 5 0.25
Штиндль Ларс 3 0.15
Бурнич Дженис 2 0.1
Йенсен Леон 2 0.1
Небель Пауль 1 0.05
Бормут Робин 1 0.05
Кобальд Кристоф 1 0.05
Юнг Себастьян 0 0
Хайзе Филип 0 0
Гондорф Жером 0 0
Франке Марсель 0 0
Веен Висбаден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пртайин Иван 7 (1) 0.35
Hyun-ju Lee 3 0.15
Гоппел Теймен 2 0.1
Вукотич Александар 2 0.1
Ковачевич Франко 2 0.1
Айдэйл Джон 2 (1) 0.1
Хессер Робин 1 0.05
Бэтцнер Ник 1 0.05
Гюнтер Лассе 1 0.05
Фроэзе Кианз 1 0.05
Райнталер Макс 1 0.05
Чатич Амар 1 0.05
Якобсен Бьярке 0 0
Фехнер Джино 0 0
Карстенс Флориан 0 0

Карточки

Карлсруэ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йенсен Леон 6 0
Ванитцек Марвин 5 0
Небель Пауль 4 0
Хайзе Филип 3 0
Франке Марсель 3 0
Бурнич Дженис 3 0
Гондорф Жером 2 0
Шлойзенер Фабиан 2 0
Бормут Робин 2 0
Штиндль Ларс 1 0
Юнг Себастьян 1 0
Тиеде Марко 1 0
Рапп Николай 1 0
Байфус Марцель 1 0
Матанович Игорь 1 0
Веен Висбаден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Анга-Лётшер Мартин 6 1
Вукотич Александар 5 1
Фехнер Джино 6 0
Карстенс Флориан 5 0
Матисен Маркус 4 0
Пртайин Иван 4 0
Чатич Амар 2 1
Hyun-ju Lee 2 1
Штритцель Флориан 2 0
Мокенхаупт Саша 2 0
Фроэзе Кианз 2 0
Гоппел Теймен 2 0
Бэтцнер Ник 2 0
Гюнтер Лассе 2 0
Райнталер Макс 1 0
Рибле Нико 1 0
Хессер Робин 1 0
Ковачевич Франко 1 0

Результаты матчей

Карлсруэ
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Веен Висбаден
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

5
5
Карлсруэ
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Веен Висбаден
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

9
5

Упущенные победы

10
10
Карлсруэ
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
37% (7)
26% (5)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (10)
26% (5)
21% (4)
Веен Висбаден
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
21% (4)
53% (10)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

14
6

Упущенные победы

15
15

Голы по времени матча

Забито

18
11
10 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
11 Не забивали 12
4
22%
2
18%
1-15
3
17%
2
18%
16-30
3
17%
1
9%
31-45
2
11%
1
9%
46-60
2
11%
1
9%
61-75
4
22%
4
36%
76-90

Пропущено

15
14
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
1
7%
1
7%
1-15
6
40%
2
14%
16-30
1
7%
1
7%
31-45
0
0%
4
29%
46-60
6
40%
2
14%
61-75
1
7%
4
29%
76-90

Забито

16
11
10 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
11 Не забивали 11
6
38%
0
0%
1-15
1
6%
3
27%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
3
19%
2
18%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
3
19%
3
27%
76-90

Пропущено

21
10
12 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
6
29%
0
0%
1-15
2
10%
2
20%
16-30
4
19%
1
10%
31-45
2
10%
4
40%
46-60
4
19%
0
0%
61-75
3
14%
3
30%
76-90

Забито

34
22
20 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 10
3 Не забивали 4
10
29%
29%
2
9%
1-15
4
12%
5
23%
16-30
6
18%
1
5%
31-45
5
15%
3
14%
46-60
2
6%
4
18%
61-75
7
21%
7
32%
76-90

Пропущено

36
24
20 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 15
7
19%
1
4%
1-15
8
22%
4
17%
16-30
5
14%
2
8%
31-45
2
6%
8
33%
46-60
10
28%
2
8%
61-75
4
11%
7
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Карлсруэ
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Гамбург - Карлсруэ 3:4 Карлсруэ - Оснабрюк 2:1 Карлсруэ - Нюрнберг 3:1 Карлсруэ - Люцерн 3:1
Карлсруэ - Ульм 1846 4:0 Карлсруэ - Эльвeрсберг 3:2 Ганновер 96 - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Ганза 2:2 Карлсруэ - Нюрнберг 4:1 Карлсруэ - Ульм 1846 0:2 Герта - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Падерборн 0:3 Санкт-Паули - Карлсруэ 2:1 Карлсруэ - Шальке 04 3:0 Карлсруэ - Страсбург 3:0 Магдебург - Карлсруэ 1:1 Карлсруэ - Хольштайн Киль 0:2 Гройтер Фюрт - Карлсруэ 4:3 Карлсруэ - Кайзерслаутерн 1:1 Карлсруэ - Фрайбург 0:1
Веен Висбаден
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Веен Висбаден - Герта 3:1 Магдебург - Веен Висбаден 1:0 Веен Висбаден - Сент-Трейден 2:2 Веен Висбаден - Зандхаузен 2:1
Санкт-Паули - Веен Висбаден 1:1 Веен Висбаден - Айнтрахт Бр 1:3 Хольштайн Киль - Веен Висбаден 3:2 Гройтер Фюрт - Веен Висбаден 2:0 Веен Висбаден - Шотт Майнц 6:2 Веен Висбаден - Кайзерслаутерн 2:1 Фортуна - Веен Висбаден 1:3 Веен Висбаден - Ганза 1:0 Оснабрюк - Веен Висбаден 0:2 Штутгарт - Веен Висбаден 5:1 Веен Висбаден - Гамбург 1:1 Ганновер 96 - Веен Висбаден 2:0 Веен Висбаден - РБ Лейпциг 2:3 Веен Висбаден - Эльвeрсберг 0:2 Падерборн - Веен Висбаден 2:1 Айнтрахт Фр - Веен Висбаден 3:1

Результаты матчей

Карлсруэ
Веен Висбаден

Точный счет

2:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
1
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
6 раз 67%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

2:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
2:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

2:2
4 раза 21%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
1:1
4 раза 21%
1:0
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%

Точное количество голов

2
6 раз 32%
1
4 раза 21%
3
4 раза 21%
0
3 раза 16%
4
2 раза 11%
1
10 раз 53%
0
4 раза 21%
2
3 раза 16%
3
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Карлсруэ
Веен Висбаден

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
8
1
7
3
1.5
2
7
3
7
2.5
1
8
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
7
3
5
4
1.5
3
7
3
6
2.5
1
9
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
3
0.5
Больше Меньше
15
4
12
7
1.5
5
14
6
13
2.5
2
17
2
17
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 19 10 9 0 35 - 16 39
2.
Хольштайн Киль
 1:0 20 12 2 6 36 - 27 38
3.
Гройтер Фюрт
 19 10 5 4 30 - 21 35
4.
Гамбург
 19 10 4 5 38 - 26 34
5.
Фортуна
 19 9 4 6 40 - 25 31
6.
Падерборн
 19 8 4 7 28 - 29 28
7.
Ганновер 96
 19 7 7 5 35 - 25 28
8.
Карлсруэ
 2:2 20 7 7 6 38 - 36 28
9.
Нюрнберг
 19 8 3 8 27 - 36 27
10.
Герта
 19 7 5 7 36 - 31 26
11.
Веен Висбаден
 2:2 20 7 5 8 24 - 26 26
12.
Эльвeрсберг
 19 7 4 8 29 - 33 25
13.
Магдебург
 0:1 20 6 5 9 31 - 30 23
14.
Кайзерслаутерн
 19 6 3 10 32 - 39 21
15.
Шальке 04
 19 6 2 11 32 - 41 20
16.
Айнтрахт Бр
 19 6 2 11 19 - 32 20
17.
Ганза
 19 6 2 11 19 - 32 20
18.
Оснабрюк
 19 1 7 11 16 - 40 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гройтер Фюрт
 10 7 2 1 21 - 8 23
2.
Гамбург
 9 7 0 2 21 - 10 21
3.
Санкт-Паули
 10 5 5 0 20 - 7 20
4.
Карлсруэ
 2:2 11 5 4 2 21 - 16 19
5.
Ганновер 96
 9 5 3 1 22 - 8 18
6.
Кайзерслаутерн
 10 5 1 4 21 - 18 16
7.
Хольштайн Киль
 1:0 10 5 1 4 20 - 18 16
8.
Герта
 9 4 3 2 21 - 9 15
9.
Веен Висбаден
 2:2 9 4 3 2 11 - 10 15
10.
Падерборн
 9 4 2 3 14 - 11 14
11.
Нюрнберг
 9 4 2 3 13 - 14 14
12.
Магдебург
 0:1 10 4 2 4 19 - 16 14
13.
Фортуна
 10 4 2 4 18 - 17 14
14.
Айнтрахт Бр
 10 4 2 4 12 - 15 14
15.
Шальке 04
 9 4 1 4 18 - 15 13
16.
Ганза
 10 4 1 5 12 - 15 13
17.
Эльвeрсберг
 9 3 2 4 13 - 15 11
18.
Оснабрюк
 10 1 4 5 10 - 16 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 1:0 10 7 1 2 16 - 9 22
2.
Санкт-Паули
 9 5 4 0 15 - 9 19
3.
Фортуна
 9 5 2 2 22 - 8 17
4.
Эльвeрсберг
 10 4 2 4 16 - 18 14
5.
Падерборн
 10 4 2 4 14 - 18 14
6.
Нюрнберг
 10 4 1 5 14 - 22 13
7.
Гамбург
 10 3 4 3 17 - 16 13
8.
Гройтер Фюрт
 9 3 3 3 9 - 13 12
9.
Герта
 10 3 2 5 15 - 22 11
10.
Веен Висбаден
 2:2 11 3 2 6 13 - 16 11
11.
Ганновер 96
 10 2 4 4 13 - 17 10
12.
Карлсруэ
 2:2 9 2 3 4 17 - 20 9
13.
Магдебург
 0:1 10 2 3 5 12 - 14 9
14.
Ганза
 9 2 1 6 7 - 17 7
15.
Шальке 04
 10 2 1 7 14 - 26 7
16.
Айнтрахт Бр
 9 2 0 7 7 - 17 6
17.
Кайзерслаутерн
 9 1 2 6 11 - 21 5
18.
Оснабрюк
 9 0 3 6 6 - 24 3
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 13 (3)
Санкт-Паули Хартель Марсель 11 (8)
Гамбург Бенеш Ласло 10 (7)
Герта Табакович Харис 10 (3)
Фортуна Цолис Христос 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 1 8
Магдебург Атик Бариш 8
Фортуна Энгельхардт Янник 8
Веен Висбаден Анга-Лётшер Мартин 1 6
Оснабрюк Айдини Басхким 1 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 35'
    Хайзе Филип сделал результативную передачу.
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