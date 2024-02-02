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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 20. Стадион: .
Карлсруэ
2:2
Конец матча
Веен Висбаден
0'
1:0
35' Гол
Зивзивадзе Буду
1:1
48' Гол
Пртайин Иван
2:1
53' Гол
Матанович Игорь
60' Желтая карточка
Бурнич Дженис
62' Желтая карточка
Гюнтер Лассе
2:2
74' Гол
Бэтцнер Ник
75' Желтая карточка
Мокенхаупт Саша
90'+7
23
Древес
Патрик
2
Юнг
Себастьян
28
Франке
Марсель
22
Кобальд
Кристоф
16
Хайзе
Филип
8
Гондорф
Жером
15
Бурнич
Дженис
10
Ванитцек
Марвин
26
Небель
Пауль
9
Матанович
Игорь
11
Зивзивадзе
Буду
16
Штритцель
Флориан
17
Карстенс
Флориан
24
Матисен
Маркус
26
Вукотич
Александар
9
Гоппел
Теймен
29
Гюнтер
Лассе
7
Хессер
Робин
19
Якобсен
Бьярке
8
Бэтцнер
Ник
20
Hyun-ju
Lee
18
Пртайин
Иван
Карлсруэ
4-1-2-1-2
Веен Висбаден
3-4-2-1

История личных встреч

Карлсруэ
Веен Висбаден

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед

12 матчей

50%
8.3%
41.7%
6 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед

История матчей

Б2
1:0
Б2
0:1
Б2
1:2
Б3
2:0
Б3
2:5
Б3
1:1
Б3
2:1
ТМС
3:0
Б3
2:4
Б3
4:0
К
0:1
ТМС
3:1

Голы

Всего голов

14
7

Голов в среднем за матч

2
1.4

Среднее время на гол

45
64

Всего голов

7
9

Голов в среднем за матч

1.4
1.29

Среднее время на гол

64
70

Всего голов

21
16

Голов в среднем за матч

1.75
1.33

Тотал матчей

2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

51
67

Бомбардиры внутри турнира

Карлсруэ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Матанович Игорь 7 0.35
Зивзивадзе Буду 7 0.35
Ванитцек Марвин 6 (1) 0.3
Шлойзенер Фабиан 5 0.25
Штиндль Ларс 3 0.15
Бурнич Дженис 2 0.1
Йенсен Леон 2 0.1
Небель Пауль 1 0.05
Бормут Робин 1 0.05
Кобальд Кристоф 1 0.05
Юнг Себастьян 0 0
Хайзе Филип 0 0
Гондорф Жером 0 0
Франке Марсель 0 0
Веен Висбаден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пртайин Иван 7 (1) 0.35
Hyun-ju Lee 3 0.15
Гоппел Теймен 2 0.1
Вукотич Александар 2 0.1
Ковачевич Франко 2 0.1
Айдэйл Джон 2 (1) 0.1
Хессер Робин 1 0.05
Бэтцнер Ник 1 0.05
Гюнтер Лассе 1 0.05
Фроэзе Кианз 1 0.05
Райнталер Макс 1 0.05
Чатич Амар 1 0.05
Якобсен Бьярке 0 0
Фехнер Джино 0 0
Карстенс Флориан 0 0

Карточки

Карлсруэ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йенсен Леон 6 0
Ванитцек Марвин 5 0
Небель Пауль 4 0
Хайзе Филип 3 0
Франке Марсель 3 0
Бурнич Дженис 3 0
Гондорф Жером 2 0
Шлойзенер Фабиан 2 0
Бормут Робин 2 0
Штиндль Ларс 1 0
Юнг Себастьян 1 0
Тиеде Марко 1 0
Рапп Николай 1 0
Байфус Марцель 1 0
Матанович Игорь 1 0
Веен Висбаден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Анга-Лётшер Мартин 6 1
Вукотич Александар 5 1
Фехнер Джино 6 0
Карстенс Флориан 5 0
Матисен Маркус 4 0
Пртайин Иван 4 0
Чатич Амар 2 1
Hyun-ju Lee 2 1
Штритцель Флориан 2 0
Мокенхаупт Саша 2 0
Фроэзе Кианз 2 0
Гоппел Теймен 2 0
Бэтцнер Ник 2 0
Гюнтер Лассе 2 0
Райнталер Макс 1 0
Рибле Нико 1 0
Хессер Робин 1 0
Ковачевич Франко 1 0

Результаты матчей

Карлсруэ
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Веен Висбаден
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

7
7
Карлсруэ
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Веен Висбаден
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
9% (1)
55% (6)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

9
5

Упущенные победы

10
10
Карлсруэ
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (8)
25% (5)
35% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (10)
25% (5)
25% (5)
Веен Висбаден
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (6)
35% (7)
35% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
20% (4)
50% (10)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

14
6

Упущенные победы

17
17

Голы по времени матча

Забито

20
13
11 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 5
11 Не забивали 12
4
20%
2
15%
1-15
3
15%
2
15%
16-30
4
20%
1
8%
31-45
3
15%
2
15%
46-60
2
10%
2
15%
61-75
4
20%
4
31%
76-90

Пропущено

17
16
8 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
1
6%
1
6%
1-15
6
35%
2
13%
16-30
1
6%
2
13%
31-45
1
6%
5
31%
46-60
7
41%
2
13%
61-75
1
6%
4
25%
76-90

Забито

16
11
10 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
12 Не забивали 12
6
38%
0
0%
1-15
1
6%
3
27%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
3
19%
2
18%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
3
19%
3
27%
76-90

Пропущено

21
10
12 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
6
29%
0
0%
1-15
2
10%
2
20%
16-30
4
19%
1
10%
31-45
2
10%
4
40%
46-60
4
19%
0
0%
61-75
3
14%
3
30%
76-90

Забито

36
24
21 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 10
3 Не забивали 4
10
28%
2
8%
1-15
4
11%
5
21%
16-30
7
19%
1
4%
31-45
6
17%
4
17%
46-60
2
6%
5
21%
61-75
7
19%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

38
26
20 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 16
7
18%
1
4%
1-15
8
21%
4
15%
16-30
5
13%
3
12%
31-45
3
8%
9
35%
46-60
11
29%
2
8%
61-75
4
11%
7
27%
76-90

Результаты последних матчей

Карлсруэ
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Гамбург - Карлсруэ 3:4 Карлсруэ - Оснабрюк 2:1 Карлсруэ - Нюрнберг 3:1 Карлсруэ - Люцерн 3:1
Карлсруэ - Ульм 1846 4:0 Карлсруэ - Эльвeрсберг 3:2 Ганновер 96 - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Ганза 2:2 Карлсруэ - Нюрнберг 4:1 Карлсруэ - Ульм 1846 0:2 Герта - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Падерборн 0:3 Санкт-Паули - Карлсруэ 2:1 Карлсруэ - Шальке 04 3:0 Карлсруэ - Страсбург 3:0 Магдебург - Карлсруэ 1:1 Карлсруэ - Хольштайн Киль 0:2 Гройтер Фюрт - Карлсруэ 4:3 Карлсруэ - Кайзерслаутерн 1:1 Карлсруэ - Фрайбург 0:1
Веен Висбаден
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Веен Висбаден - Герта 3:1 Магдебург - Веен Висбаден 1:0 Веен Висбаден - Сент-Трейден 2:2 Веен Висбаден - Зандхаузен 2:1
Санкт-Паули - Веен Висбаден 1:1 Веен Висбаден - Айнтрахт Бр 1:3 Хольштайн Киль - Веен Висбаден 3:2 Гройтер Фюрт - Веен Висбаден 2:0 Веен Висбаден - Шотт Майнц 6:2 Веен Висбаден - Кайзерслаутерн 2:1 Фортуна - Веен Висбаден 1:3 Веен Висбаден - Ганза 1:0 Оснабрюк - Веен Висбаден 0:2 Штутгарт - Веен Висбаден 5:1 Веен Висбаден - Гамбург 1:1 Ганновер 96 - Веен Висбаден 2:0 Веен Висбаден - РБ Лейпциг 2:3 Веен Висбаден - Эльвeрсберг 0:2 Падерборн - Веен Висбаден 2:1 Айнтрахт Фр - Веен Висбаден 3:1

Результаты матчей

Карлсруэ
Веен Висбаден

Точный счет

2:2
3 раза 27%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
5 раз 45%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
1
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
6 раз 67%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

2:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
2:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%

Точный счет

2:2
5 раз 25%
1:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
1:1
4 раза 20%
1:0
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
0:2
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%

Точное количество голов

2
7 раз 35%
1
4 раза 20%
3
4 раза 20%
0
3 раза 15%
4
2 раза 10%
1
10 раз 50%
0
4 раза 20%
2
4 раза 20%
3
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Карлсруэ
Веен Висбаден

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
8
1
8
3
1.5
2
7
3
8
2.5
1
8
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
8
3
5
4
1.5
4
7
3
6
2.5
1
10
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
3
0.5
Больше Меньше
16
4
13
7
1.5
6
14
6
14
2.5
2
18
2
18
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 19 10 9 0 35 - 16 39
2.
Хольштайн Киль
 20 11 3 6 36 - 28 36
3.
Гройтер Фюрт
 19 10 5 4 30 - 21 35
4.
Гамбург
 19 10 4 5 38 - 26 34
5.
Фортуна
 19 9 4 6 40 - 25 31
6.
Падерборн
 19 8 4 7 28 - 29 28
7.
Ганновер 96
 19 7 7 5 35 - 25 28
8.
Карлсруэ
 20 7 7 6 38 - 36 28
9.
Нюрнберг
 19 8 3 8 27 - 36 27
10.
Герта
 19 7 5 7 36 - 31 26
11.
Веен Висбаден
 20 7 5 8 24 - 26 26
12.
Эльвeрсберг
 19 7 4 8 29 - 33 25
13.
Магдебург
 20 6 6 8 32 - 30 24
14.
Кайзерслаутерн
 19 6 3 10 32 - 39 21
15.
Шальке 04
 19 6 2 11 32 - 41 20
16.
Айнтрахт Бр
 19 6 2 11 19 - 32 20
17.
Ганза
 19 6 2 11 19 - 32 20
18.
Оснабрюк
 19 1 7 11 16 - 40 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гройтер Фюрт
 10 7 2 1 21 - 8 23
2.
Гамбург
 9 7 0 2 21 - 10 21
3.
Санкт-Паули
 10 5 5 0 20 - 7 20
4.
Карлсруэ
 11 5 4 2 21 - 16 19
5.
Ганновер 96
 9 5 3 1 22 - 8 18
6.
Кайзерслаутерн
 10 5 1 4 21 - 18 16
7.
Хольштайн Киль
 10 5 1 4 20 - 18 16
8.
Герта
 9 4 3 2 21 - 9 15
9.
Веен Висбаден
 9 4 3 2 11 - 10 15
10.
Магдебург
 10 4 3 3 20 - 16 15
11.
Падерборн
 9 4 2 3 14 - 11 14
12.
Нюрнберг
 9 4 2 3 13 - 14 14
13.
Фортуна
 10 4 2 4 18 - 17 14
14.
Айнтрахт Бр
 10 4 2 4 12 - 15 14
15.
Шальке 04
 9 4 1 4 18 - 15 13
16.
Ганза
 10 4 1 5 12 - 15 13
17.
Эльвeрсберг
 9 3 2 4 13 - 15 11
18.
Оснабрюк
 10 1 4 5 10 - 16 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 10 6 2 2 16 - 10 20
2.
Санкт-Паули
 9 5 4 0 15 - 9 19
3.
Фортуна
 9 5 2 2 22 - 8 17
4.
Эльвeрсберг
 10 4 2 4 16 - 18 14
5.
Падерборн
 10 4 2 4 14 - 18 14
6.
Нюрнберг
 10 4 1 5 14 - 22 13
7.
Гамбург
 10 3 4 3 17 - 16 13
8.
Гройтер Фюрт
 9 3 3 3 9 - 13 12
9.
Герта
 10 3 2 5 15 - 22 11
10.
Веен Висбаден
 11 3 2 6 13 - 16 11
11.
Ганновер 96
 10 2 4 4 13 - 17 10
12.
Карлсруэ
 9 2 3 4 17 - 20 9
13.
Магдебург
 10 2 3 5 12 - 14 9
14.
Ганза
 9 2 1 6 7 - 17 7
15.
Шальке 04
 10 2 1 7 14 - 26 7
16.
Айнтрахт Бр
 9 2 0 7 7 - 17 6
17.
Кайзерслаутерн
 9 1 2 6 11 - 21 5
18.
Оснабрюк
 9 0 3 6 6 - 24 3
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 13 (3)
Санкт-Паули Хартель Марсель 11 (8)
Гамбург Бенеш Ласло 10 (7)
Герта Табакович Харис 10 (3)
Фортуна Цолис Христос 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 1 8
Магдебург Атик Бариш 8
Фортуна Энгельхардт Янник 8
Веен Висбаден Анга-Лётшер Мартин 1 6
Оснабрюк Айдини Басхким 1 6
Весь список
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    • 53'
      Г О О О О Л - Матанович Игорь бьет в цель!
    • 48'
      Г О О О О Л - Пртайин Иван бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 35'
      Хайзе Филип сделал результативную передачу.
    • 35'
      Г О О О О Л - Зивзивадзе Буду бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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