Тур: 20. Стадион: BBBank Wildpark.
2:2
Конец матча
0'
1:0
35' ГолЗивзивадзе Буду
1:1
48' ГолПртайин Иван
2:1
53' ГолМатанович Игорь
60' Желтая карточкаБурнич Дженис
62' Желтая карточкаГюнтер Лассе
2:2
74' ГолБэтцнер Ник
75' Желтая карточкаМокенхаупт Саша
90'+7
Ход матча
35'
1:0
48'
1:1
53'
60'
62'
74'
2:2
75'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 15
-
4 Удары в створ 7
-
4 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
454 Количество передач 468
-
50 Владение мячом, % 50
Прогноз на матч от Liveresult
16
Хайзе
Филип
26
Небель
Пауль
29
Гюнтер
Лассе
20
Hyun-ju
Lee
18
Пртайин
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Хайзе ФилипЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Небель ПаульПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Вейсc МаксимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Тиеде МаркоЗащитник
-
32 Бормут РобинЗащитник
-
17 Рапп НиколайЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Айхнер Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Гюнтер ЛассеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Hyun-ju LeeПолузащитник
-
18 Пртайин ИванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
27 Рибле НикоЗащитник
-
34 Чатич АмарЗащитник
- Полузащитник
-
21 Каде ЮлиусПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Фроэзе КианзНападающий
-
22 Amin Farouk
-
Главный тренер: Каучинский Маркус
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Карлсруэ
Веен Висбаден
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
33.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед
12 матчей
50%
8.3%
41.7%
6 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
7
Голов в среднем за матч
2
1.4
Среднее время на гол
45
64
Всего голов
7
9
Голов в среднем за матч
1.4
1.29
Среднее время на гол
64
70
Всего голов
21
16
Голов в среднем за матч
1.75
1.33
Тотал матчей
2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
51
67
Бомбардиры внутри турнира
Карлсруэ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Матанович Игорь
|7
|0.35
|Зивзивадзе Буду
|7
|0.35
|Ванитцек Марвин
|6 (1)
|0.3
|Шлойзенер Фабиан
|5
|0.25
|Штиндль Ларс
|3
|0.15
|Бурнич Дженис
|2
|0.1
|Йенсен Леон
|2
|0.1
|Небель Пауль
|1
|0.05
|Бормут Робин
|1
|0.05
|Кобальд Кристоф
|1
|0.05
|Юнг Себастьян
|0
|0
|Хайзе Филип
|0
|0
|Гондорф Жером
|0
|0
|Франке Марсель
|0
|0
Веен Висбаден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пртайин Иван
|7 (1)
|0.35
|Hyun-ju Lee
|3
|0.15
|Гоппел Теймен
|2
|0.1
|Вукотич Александар
|2
|0.1
|Ковачевич Франко
|2
|0.1
|Айдэйл Джон
|2 (1)
|0.1
|Хессер Робин
|1
|0.05
|Бэтцнер Ник
|1
|0.05
|Гюнтер Лассе
|1
|0.05
|Фроэзе Кианз
|1
|0.05
|Райнталер Макс
|1
|0.05
|Чатич Амар
|1
|0.05
|Якобсен Бьярке
|0
|0
|Фехнер Джино
|0
|0
|Карстенс Флориан
|0
|0
Карточки
Карлсруэ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йенсен Леон
|6
|0
|Ванитцек Марвин
|5
|0
|Небель Пауль
|4
|0
|Хайзе Филип
|3
|0
|Франке Марсель
|3
|0
|Бурнич Дженис
|3
|0
|Гондорф Жером
|2
|0
|Шлойзенер Фабиан
|2
|0
|Бормут Робин
|2
|0
|Штиндль Ларс
|1
|0
|Юнг Себастьян
|1
|0
|Тиеде Марко
|1
|0
|Рапп Николай
|1
|0
|Байфус Марцель
|1
|0
|Матанович Игорь
|1
|0
Веен Висбаден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Анга-Лётшер Мартин
|6
|1
|Вукотич Александар
|5
|1
|Фехнер Джино
|6
|0
|Карстенс Флориан
|5
|0
|Матисен Маркус
|4
|0
|Пртайин Иван
|4
|0
|Чатич Амар
|2
|1
|Hyun-ju Lee
|2
|1
|Штритцель Флориан
|2
|0
|Мокенхаупт Саша
|2
|0
|Фроэзе Кианз
|2
|0
|Гоппел Теймен
|2
|0
|Бэтцнер Ник
|2
|0
|Гюнтер Лассе
|2
|0
|Райнталер Макс
|1
|0
|Рибле Нико
|1
|0
|Хессер Робин
|1
|0
|Ковачевич Франко
|1
|0
Результаты матчей
Карлсруэ
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Веен Висбаден
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
7
7
Карлсруэ
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Веен Висбаден
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
9% (1)
55% (6)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
9
5
Упущенные победы
10
10
Карлсруэ
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (8)
25% (5)
35% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (10)
25% (5)
25% (5)
Веен Висбаден
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (6)
35% (7)
35% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
20% (4)
50% (10)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
14
6
Упущенные победы
17
17
Голы по времени матча
Забито
20
13
11 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 5
11 Не забивали 12
4
20%
2
15%
1-15
3
15%
2
15%
16-30
4
20%
1
8%
31-45
3
15%
2
15%
46-60
2
10%
2
15%
61-75
4
20%
4
31%
76-90
Пропущено
17
16
8 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
1
6%
1
6%
1-15
6
35%
2
13%
16-30
1
6%
2
13%
31-45
1
6%
5
31%
46-60
7
41%
2
13%
61-75
1
6%
4
25%
76-90
Забито
16
11
10 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
12 Не забивали 12
6
38%
0
0%
1-15
1
6%
3
27%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
3
19%
2
18%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
3
19%
3
27%
76-90
Пропущено
21
10
12 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
6
29%
0
0%
1-15
2
10%
2
20%
16-30
4
19%
1
10%
31-45
2
10%
4
40%
46-60
4
19%
0
0%
61-75
3
14%
3
30%
76-90
Забито
36
24
21 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 10
3 Не забивали 4
10
28%
2
8%
1-15
4
11%
5
21%
16-30
7
19%
1
4%
31-45
6
17%
4
17%
46-60
2
6%
5
21%
61-75
7
19%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
38
26
20 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 16
7
18%
1
4%
1-15
8
21%
4
15%
16-30
5
13%
3
12%
31-45
3
8%
9
35%
46-60
11
29%
2
8%
61-75
4
11%
7
27%
76-90
Результаты последних матчей
Карлсруэ
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Гамбург - Карлсруэ 3:4 Карлсруэ - Оснабрюк 2:1 Карлсруэ - Нюрнберг 3:1 Карлсруэ - Люцерн 3:1
Карлсруэ - Ульм 1846 4:0 Карлсруэ - Эльвeрсберг 3:2 Ганновер 96 - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Ганза 2:2 Карлсруэ - Нюрнберг 4:1 Карлсруэ - Ульм 1846 0:2 Герта - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Падерборн 0:3 Санкт-Паули - Карлсруэ 2:1 Карлсруэ - Шальке 04 3:0 Карлсруэ - Страсбург 3:0 Магдебург - Карлсруэ 1:1 Карлсруэ - Хольштайн Киль 0:2 Гройтер Фюрт - Карлсруэ 4:3 Карлсруэ - Кайзерслаутерн 1:1 Карлсруэ - Фрайбург 0:1
Веен Висбаден
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Веен Висбаден - Герта 3:1 Магдебург - Веен Висбаден 1:0 Веен Висбаден - Сент-Трейден 2:2 Веен Висбаден - Зандхаузен 2:1
Санкт-Паули - Веен Висбаден 1:1 Веен Висбаден - Айнтрахт Бр 1:3 Хольштайн Киль - Веен Висбаден 3:2 Гройтер Фюрт - Веен Висбаден 2:0 Веен Висбаден - Шотт Майнц 6:2 Веен Висбаден - Кайзерслаутерн 2:1 Фортуна - Веен Висбаден 1:3 Веен Висбаден - Ганза 1:0 Оснабрюк - Веен Висбаден 0:2 Штутгарт - Веен Висбаден 5:1 Веен Висбаден - Гамбург 1:1 Ганновер 96 - Веен Висбаден 2:0 Веен Висбаден - РБ Лейпциг 2:3 Веен Висбаден - Эльвeрсберг 0:2 Падерборн - Веен Висбаден 2:1 Айнтрахт Фр - Веен Висбаден 3:1
Результаты матчей
Карлсруэ
Веен Висбаден
Точный счет
2:2
3 раза 27%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
5 раз 45%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
1
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
6 раз 67%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
2:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
2:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
Точный счет
2:2
5 раз 25%
1:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
1:1
4 раза 20%
1:0
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
0:2
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
Точное количество голов
2
7 раз 35%
1
4 раза 20%
3
4 раза 20%
0
3 раза 15%
4
2 раза 10%
1
10 раз 50%
0
4 раза 20%
2
4 раза 20%
3
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
Карлсруэ
Веен Висбаден
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
81
83
27
38
18
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
83
54
47
36
110
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
173
Больше Меньше
164
137
614
614
218
218
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|13 (3)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|11 (8)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|10 (7)
|Герта
|Табакович Харис
|10 (3)
|Фортуна
|Цолис Христос
|9 (3)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|1 8
|Магдебург
|Атик Бариш
|8
|Фортуна
|Энгельхардт Янник
|8
|Веен Висбаден
|Анга-Лётшер Мартин
|1 6
|Оснабрюк
|Айдини Басхким
|1 6