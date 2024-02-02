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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 20. Стадион: . Главный судья: Данкерт Бастиан
Хайденхайм
 
Позже
Боруссия Д
Прогнозы 136
Хайденхайм 3.7% (5)
X 6.6% (9)
Боруссия Д 89.7% (122)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Мюллер
Кевин
23
Хактаб
Траоре
Омар
6
Майнка
Патрик
5
Гимбер
Бенедикт
19
Фёренбах
Йонас
33
Малони
Леннард
3
Шёппнер
Ян
8
Динкчи
Эрен
18
Пирингер
Марвин
37
Бесте
Ян-Никлас
10
Кляйндинст
Тим
33
Майер
Александер
II
24
Мёнье
Тома
25
Зюле
Никлас
4
Шлоттербек
Нико
22
Матсен
Ян
21
Мален
Дониэлл
20
Забитцер
Марсель
6
Эзкан
Салих
43
Байно-Гиттенс
Джейми
14
Фюллькруг
Никлас
18
Мукоко
Юссуфа
Хайденхайм
4-2-3-1
Боруссия Д
4-4-2

История личных встреч

Хайденхайм
Боруссия Д

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

Б
2:2
ТМС
3:4

Голы

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

2
4

Среднее время на гол

45
22

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

2.5
3

Тотал матчей

4.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

36
30

Бомбардиры внутри турнира

Хайденхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Динкчи Эрен 7 0.37
Кляйндинст Тим 6 (2) 0.32
Бесте Ян-Никлас 5 0.26
Шёппнер Ян 2 0.11
Майнка Патрик 2 0.11
Пирингер Марвин 2 0.11
Гимбер Бенедикт 1 0.05
Бек Адриан 1 0.05
Тоеркауф Норман 0 0
Шиммер Штефан 0 0
Малони Леннард 0 0
Хактаб Траоре Омар 0 0
Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фюллькруг Никлас 9 (3) 0.47
Мален Дониэлл 7 0.37
Брандт Юлиан 6 0.32
Ройс Марко 4 0.21
Рюэрсон Юлиан 3 0.16
Мукоко Юссуфа 3 0.16
Забитцер Марсель 2 0.11
Хуммельс Матс 2 0.11
Байно-Гиттенс Джейми 1 0.05
Джан Эмре 1 (1) 0.05
Зюле Никлас 1 0.05
Шлоттербек Нико 1 0.05
Нмеча Феликс 0 0
Вольф Мариус 0 0
Санчо Джедон 0 0
Адейеми Карим 0 0
Матсен Ян 0 0

Карточки

Хайденхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Динкчи Эрен 6 0
Пирингер Марвин 5 0
Бесте Ян-Никлас 4 0
Гимбер Бенедикт 3 0
Тоеркауф Норман 2 0
Кляйндинст Тим 2 0
Шёппнер Ян 2 0
Хактаб Траоре Омар 2 0
Буш Марнон 1 0
Майнка Патрик 1 0
Пик Флориан 1 0
Мюллер Кевин 1 0
Фёренбах Йонас 1 0
Бек Адриан 1 0
Зирслебен Тим 1 0
Шмидт Франк 1 0
Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хуммельс Матс 4 1
Бенсебаини Рами 3 1
Джан Эмре 3 0
Эзкан Салих 3 0
Забитцер Марсель 2 0
Аллер Себастьян 2 0
Вольф Мариус 2 0
Мален Дониэлл 2 0
Адейеми Карим 2 0
Нмеча Феликс 2 0
Матсен Ян 2 0
Ройс Марко 1 0
Брандт Юлиан 1 0
Рюэрсон Юлиан 1 0
Кобель Грегор 1 0
Рейна Джованни 1 0
Байно-Гиттенс Джейми 1 0
Эдин Терзич 1 0

Результаты матчей

Хайденхайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Боруссия Д
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

4
7
Хайденхайм
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Боруссия Д
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

15
6

Упущенные победы

5
18
Хайденхайм
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (10)
32% (6)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
47% (9)
21% (4)
Боруссия Д
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
11% (2)
42% (8)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

21
9

Упущенные победы

9
25

Голы по времени матча

Забито

17
21
6 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 6
12 Не забивали 10
1
6%
3
14%
1-15
3
18%
2
10%
16-30
2
12%
4
19%
31-45
4
24%
4
19%
46-60
4
24%
1
5%
61-75
3
18%
7
33%
76-90

Пропущено

16
11
6 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
2
13%
2
18%
1-15
1
6%
3
27%
16-30
3
19%
3
27%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
3
19%
1
9%
61-75
5
31%
2
18%
76-90

Забито

11
21
4 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 8
11 Не забивали 10
1
9%
4
19%
1-15
1
9%
2
10%
16-30
2
18%
5
24%
31-45
3
27%
2
10%
46-60
3
27%
4
19%
61-75
1
9%
4
19%
76-90

Пропущено

19
13
13 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 6
6
32%
4
31%
1-15
3
16%
1
8%
16-30
4
21%
2
15%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
4
21%
2
15%
61-75
2
11%
3
23%
76-90

Забито

28
42
10 В 1-м тайме 20
18 Во 2-м тайме 22
8 Забивали первыми 14
4 Не забивали 1
2
7%
7
17%
1-15
4
14%
4
10%
16-30
4
14%
9
21%
31-45
7
25%
6
14%
46-60
7
25%
5
12%
61-75
4
14%
11
26%
76-90

Пропущено

35
24
19 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 13
8
23%
6
25%
1-15
4
11%
4
17%
16-30
7
20%
5
21%
31-45
2
6%
1
4%
46-60
7
20%
3
13%
61-75
7
20%
5
21%
76-90

Результаты последних матчей

Хайденхайм
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Хоффенхайм - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Вольфсбург 1:1 Кёльн - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Падерборн 2:0
Хайденхайм - Фрайбург 3:2 Майнц - Хайденхайм 0:1 Хайденхайм - Дармштадт 3:2 РБ Лейпциг - Хайденхайм 2:1 Хайденхайм - Бохум 0:0 Бавария - Хайденхайм 4:2 Хайденхайм - Штутгарт 2:0 Боруссия М - Хайденхайм 3:1 Боруссия М - Хайденхайм 2:1 Хайденхайм - Аугсбург 2:5 Хайденхайм - Гройтер Фюрт 0:1 Айнтрахт Фр - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Унион Берлин 1:0 Байер Л - Хайденхайм 4:1 Хайденхайм - Вердер 4:2 Нюрнберг - Хайденхайм 3:1
Боруссия Д
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Боруссия Д - Бохум 3:1 Кёльн - Боруссия Д 0:4 Дармштадт - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Стандард 3:3
Боруссия Д - АЗ Алкмаар 2:2 Боруссия Д - Майнц 1:1 Аугсбург - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - ПСЖ 1:1 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:3 Штутгарт - Боруссия Д 2:0 Байер Л - Боруссия Д 1:1 Милан - Боруссия Д 1:3 Боруссия Д - Боруссия М 4:2 Штутгарт - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Ньюкасл 2:0 Боруссия Д - Бавария 0:4 Боруссия Д - Хоффенхайм 1:0 Айнтрахт Фр - Боруссия Д 3:3 Ньюкасл - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - Вердер 1:0

Результаты матчей

Хайденхайм
Боруссия Д

Точный счет

3:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
2:5
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
1:0
3 раза 30%
4:2
2 раза 20%
0:4
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
1:1
3 раза 33%
0:3
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
1
4 раза 44%
3
3 раза 33%
4
2 раза 22%

Точный счет

1:1
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
2:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
4:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:1
4 раза 21%
1:0
3 раза 16%
0:4
2 раза 11%
4:2
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 42%
2
5 раз 26%
0
3 раза 16%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%
1
8 раз 42%
3
4 раза 21%
4
4 раза 21%
2
2 раза 11%
0
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Хайденхайм
Боруссия Д

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
9
1
6
3
1.5
5
5
3
6
2.5
3
7
1
8
3.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
2
8
1.5
5
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
3
0.5
Больше Меньше
18
1
8
11
1.5
10
9
3
16
2.5
8
11
1
18
3.5
4
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 19 15 4 0 50 - 14 49
2.
Бавария
 Заявка 19 15 2 2 56 - 18 47
3.
Штутгарт
 Заявка 19 12 1 6 43 - 25 37
4.
Боруссия Д
 Заявка 19 10 6 3 40 - 26 36
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 19 10 3 6 42 - 26 33
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 19 8 7 4 30 - 22 31
7.
Фрайбург
 Заявка 19 8 4 7 25 - 31 28
8.
Хоффенхайм
 Заявка 19 7 4 8 35 - 37 25
9.
Вердер
 Заявка 19 6 5 8 28 - 32 23
10.
Хайденхайм
 Заявка 19 6 5 8 28 - 35 23
11.
Вольфсбург
 Заявка 19 6 4 9 23 - 30 22
12.
Боруссия М
 Заявка 19 5 6 8 35 - 38 21
13.
Аугсбург
 Заявка 19 5 6 8 28 - 36 21
14.
Бохум
 Заявка 19 4 8 7 21 - 37 20
15.
Унион Берлин
 Заявка 18 5 2 11 18 - 32 17
16.
Кёльн
 Заявка 19 2 6 11 12 - 34 12
17.
Майнц
 Заявка 18 1 8 9 14 - 30 11
18.
Дармштадт
 Заявка 19 2 5 12 22 - 47 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 10 8 2 0 29 - 6 26
2.
Бавария
 Заявка 10 8 1 1 34 - 6 25
3.
Штутгарт
 Заявка 10 8 1 1 31 - 9 25
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 10 6 2 2 26 - 10 20
5.
Боруссия Д
 Заявка 10 6 2 2 19 - 15 20
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 9 5 3 1 16 - 8 18
7.
Фрайбург
 Заявка 9 5 3 1 16 - 11 18
8.
Хайденхайм
 Заявка 9 5 2 2 18 - 15 17
9.
Вердер
 Заявка 10 5 2 3 18 - 15 17
10.
Вольфсбург
 Заявка 9 4 2 3 13 - 10 14
11.
Бохум
 Заявка 9 3 5 1 14 - 10 14
12.
Боруссия М
 Заявка 10 4 2 4 17 - 15 14
13.
Унион Берлин
 Заявка 9 4 1 4 11 - 14 13
14.
Аугсбург
 Заявка 10 3 4 3 18 - 18 13
15.
Хоффенхайм
 Заявка 9 2 3 4 16 - 18 9
16.
Кёльн
 Заявка 9 1 3 5 7 - 15 6
17.
Дармштадт
 Заявка 10 1 3 6 12 - 21 6
18.
Майнц
 Заявка 8 1 2 5 6 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 9 7 2 0 21 - 8 23
2.
Бавария
 Заявка 9 7 1 1 22 - 12 22
3.
Боруссия Д
 Заявка 9 4 4 1 21 - 11 16
4.
Хоффенхайм
 Заявка 10 5 1 4 19 - 19 16
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 9 4 1 4 16 - 16 13
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 10 3 4 3 14 - 14 13
7.
Штутгарт
 Заявка 9 4 0 5 12 - 16 12
8.
Фрайбург
 Заявка 10 3 1 6 9 - 20 10
9.
Аугсбург
 Заявка 9 2 2 5 10 - 18 8
10.
Вольфсбург
 Заявка 10 2 2 6 10 - 20 8
11.
Боруссия М
 Заявка 9 1 4 4 18 - 23 7
12.
Вердер
 Заявка 9 1 3 5 10 - 17 6
13.
Хайденхайм
 Заявка 10 1 3 6 10 - 20 6
14.
Кёльн
 Заявка 10 1 3 6 5 - 19 6
15.
Бохум
 Заявка 10 1 3 6 7 - 27 6
16.
Майнц
 Заявка 10 0 6 4 8 - 17 6
17.
Дармштадт
 Заявка 9 1 2 6 10 - 26 5
18.
Унион Берлин
 Заявка 9 1 1 7 7 - 18 4
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 23 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 17 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 13 (4)
Штутгарт Ундав Дениз 12 (3)
Байер Л Бонифасе Виктор 10 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 7
Дармштадт Маглица Матей 2 4
Фрайбург Хёфлер Николас 1 5
Кёльн Шабо Юлиан 1 5
Вольфсбург Лакруа Максанс 2 3
Весь список
  • До матча
  • Приветствую всех любителей футбола. Приглашаю Вас на стартовый поединок тура немецкой Бундеслиги, в котором встретятся "Ханденхайм" и "Боруссия" Дортмунд. Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!
  • Текстовая онлайн трансляция матча Хайденхайм - Боруссия Д от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 февраля 2024, осталось 11 минут.

    Главный судья: Данкерт Бастиан

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

Прогнозы 136
Хайденхайм 3.7% (5)
X 6.6% (9)
Боруссия Д 89.7% (122)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хайденхайм
Ничья
Боруссия Д
4.12
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4.50
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2.00
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Хайденхайм - Боруссия Д

Исход игры
Хайденхайм
3.5% (5)
Ничья
6.3% (9)
Боруссия Д
90.1% (128)
Тотал 2.5
Больше
72.88% (86)
Меньше
27.12% (32)
Обе команды забьют
Да
70.34% (83)
Нет
29.66% (35)
Популярный счёт
1:2 Боруссия Д
38.7% (55)
0:2 Боруссия Д
14.1% (20)
1:3 Боруссия Д
9.9% (14)
0:1 Боруссия Д
4.9% (7)
0:3 Боруссия Д
3.5% (5)
2:3 Боруссия Д
2.8% (4)
1:1 Ничья
2.1% (3)
2:1 Хайденхайм
1.4% (2)
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