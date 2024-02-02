Хайденхайм

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Приветствую всех любителей футбола. Приглашаю Вас на стартовый поединок тура немецкой Бундеслиги, в котором встретятся "Ханденхайм" и "Боруссия" Дортмунд. Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!