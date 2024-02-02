Тур: 20. Стадион: Войт-Арена. Главный судья: Данкерт Бастиан
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
24
Мёнье
Тома
25
Зюле
Никлас
22
Матсен
Ян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Айхер ВитусВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Сесса КевинПолузащитник
-
17 Пик ФлорианПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Бек АдрианПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Шмидт Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Мёнье ТомаЗащитник
-
25 Зюле НикласЗащитник
- Защитник
-
22 Матсен ЯнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Вольф МариусЗащитник
-
23 Джан ЭмреЗащитник
-
19 Брандт ЮлианПолузащитник
-
30 Польманн ОлеПолузащитник
-
11 Ройс МаркоНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Терзич Эдин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Вызван в сборную
История личных встреч
Хайденхайм
Боруссия Д
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
2
4
Среднее время на гол
45
22
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
2.5
3
Тотал матчей
4.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
36
30
Бомбардиры внутри турнира
Хайденхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Динкчи Эрен
|7
|0.37
|Кляйндинст Тим
|6 (2)
|0.32
|Бесте Ян-Никлас
|5
|0.26
|Шёппнер Ян
|2
|0.11
|Майнка Патрик
|2
|0.11
|Пирингер Марвин
|2
|0.11
|Гимбер Бенедикт
|1
|0.05
|Бек Адриан
|1
|0.05
|Тоеркауф Норман
|0
|0
|Шиммер Штефан
|0
|0
|Малони Леннард
|0
|0
|Хактаб Траоре Омар
|0
|0
Боруссия Д
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фюллькруг Никлас
|9 (3)
|0.47
|Мален Дониэлл
|7
|0.37
|Брандт Юлиан
|6
|0.32
|Ройс Марко
|4
|0.21
|Рюэрсон Юлиан
|3
|0.16
|Мукоко Юссуфа
|3
|0.16
|Забитцер Марсель
|2
|0.11
|Хуммельс Матс
|2
|0.11
|Байно-Гиттенс Джейми
|1
|0.05
|Джан Эмре
|1 (1)
|0.05
|Зюле Никлас
|1
|0.05
|Шлоттербек Нико
|1
|0.05
|Нмеча Феликс
|0
|0
|Вольф Мариус
|0
|0
|Санчо Джедон
|0
|0
|Адейеми Карим
|0
|0
|Матсен Ян
|0
|0
Карточки
Хайденхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Динкчи Эрен
|6
|0
|Пирингер Марвин
|5
|0
|Бесте Ян-Никлас
|4
|0
|Гимбер Бенедикт
|3
|0
|Тоеркауф Норман
|2
|0
|Кляйндинст Тим
|2
|0
|Шёппнер Ян
|2
|0
|Хактаб Траоре Омар
|2
|0
|Буш Марнон
|1
|0
|Майнка Патрик
|1
|0
|Пик Флориан
|1
|0
|Мюллер Кевин
|1
|0
|Фёренбах Йонас
|1
|0
|Бек Адриан
|1
|0
|Зирслебен Тим
|1
|0
|Шмидт Франк
|1
|0
Боруссия Д
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хуммельс Матс
|4
|1
|Бенсебаини Рами
|3
|1
|Джан Эмре
|3
|0
|Эзкан Салих
|3
|0
|Забитцер Марсель
|2
|0
|Аллер Себастьян
|2
|0
|Вольф Мариус
|2
|0
|Мален Дониэлл
|2
|0
|Адейеми Карим
|2
|0
|Нмеча Феликс
|2
|0
|Матсен Ян
|2
|0
|Ройс Марко
|1
|0
|Брандт Юлиан
|1
|0
|Рюэрсон Юлиан
|1
|0
|Кобель Грегор
|1
|0
|Рейна Джованни
|1
|0
|Байно-Гиттенс Джейми
|1
|0
|Эдин Терзич
|1
|0
Результаты матчей
Хайденхайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Боруссия Д
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
4
7
Хайденхайм
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Боруссия Д
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
15
6
Упущенные победы
5
18
Хайденхайм
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (10)
32% (6)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
47% (9)
21% (4)
Боруссия Д
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
11% (2)
42% (8)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
21
9
Упущенные победы
9
25
Голы по времени матча
Забито
17
21
6 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 6
12 Не забивали 10
1
6%
3
14%
1-15
3
18%
2
10%
16-30
2
12%
4
19%
31-45
4
24%
4
19%
46-60
4
24%
1
5%
61-75
3
18%
7
33%
76-90
Пропущено
16
11
6 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
2
13%
2
18%
1-15
1
6%
3
27%
16-30
3
19%
3
27%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
3
19%
1
9%
61-75
5
31%
2
18%
76-90
Забито
11
21
4 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 8
11 Не забивали 10
1
9%
4
19%
1-15
1
9%
2
10%
16-30
2
18%
5
24%
31-45
3
27%
2
10%
46-60
3
27%
4
19%
61-75
1
9%
4
19%
76-90
Пропущено
19
13
13 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 6
6
32%
4
31%
1-15
3
16%
1
8%
16-30
4
21%
2
15%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
4
21%
2
15%
61-75
2
11%
3
23%
76-90
Забито
28
42
10 В 1-м тайме 20
18 Во 2-м тайме 22
8 Забивали первыми 14
4 Не забивали 1
2
7%
7
17%
1-15
4
14%
4
10%
16-30
4
14%
9
21%
31-45
7
25%
6
14%
46-60
7
25%
5
12%
61-75
4
14%
11
26%
76-90
Пропущено
35
24
19 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 13
8
23%
6
25%
1-15
4
11%
4
17%
16-30
7
20%
5
21%
31-45
2
6%
1
4%
46-60
7
20%
3
13%
61-75
7
20%
5
21%
76-90
Результаты последних матчей
Хайденхайм
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Хоффенхайм - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Вольфсбург 1:1 Кёльн - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Падерборн 2:0
Хайденхайм - Фрайбург 3:2 Майнц - Хайденхайм 0:1 Хайденхайм - Дармштадт 3:2 РБ Лейпциг - Хайденхайм 2:1 Хайденхайм - Бохум 0:0 Бавария - Хайденхайм 4:2 Хайденхайм - Штутгарт 2:0 Боруссия М - Хайденхайм 3:1 Боруссия М - Хайденхайм 2:1 Хайденхайм - Аугсбург 2:5 Хайденхайм - Гройтер Фюрт 0:1 Айнтрахт Фр - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Унион Берлин 1:0 Байер Л - Хайденхайм 4:1 Хайденхайм - Вердер 4:2 Нюрнберг - Хайденхайм 3:1
Боруссия Д
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Боруссия Д - Бохум 3:1 Кёльн - Боруссия Д 0:4 Дармштадт - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Стандард 3:3
Боруссия Д - АЗ Алкмаар 2:2 Боруссия Д - Майнц 1:1 Аугсбург - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - ПСЖ 1:1 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:3 Штутгарт - Боруссия Д 2:0 Байер Л - Боруссия Д 1:1 Милан - Боруссия Д 1:3 Боруссия Д - Боруссия М 4:2 Штутгарт - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Ньюкасл 2:0 Боруссия Д - Бавария 0:4 Боруссия Д - Хоффенхайм 1:0 Айнтрахт Фр - Боруссия Д 3:3 Ньюкасл - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - Вердер 1:0
Результаты матчей
Хайденхайм
Боруссия Д
Точный счет
3:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
2:5
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
1:0
3 раза 30%
4:2
2 раза 20%
0:4
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
1:1
3 раза 33%
0:3
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
Точное количество голов
1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
1
4 раза 44%
3
3 раза 33%
4
2 раза 22%
Точный счет
1:1
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
2:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
4:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:1
4 раза 21%
1:0
3 раза 16%
0:4
2 раза 11%
4:2
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 42%
2
5 раз 26%
0
3 раза 16%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%
1
8 раз 42%
3
4 раза 21%
4
4 раза 21%
2
2 раза 11%
0
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Хайденхайм
Боруссия Д
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
91
63
55
36
37
18
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
28
54
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
163
Больше Меньше
181
811
109
316
811
118
415
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|15
|4
|0
|50 - 14
|49
|2.
|Заявка
|19
|15
|2
|2
|56 - 18
|47
|3.
|Заявка
|19
|12
|1
|6
|43 - 25
|37
|4.
|Заявка
|19
|10
|6
|3
|40 - 26
|36
|5.
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|42 - 26
|33
|6.
|Заявка
|19
|8
|7
|4
|30 - 22
|31
|7.
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|25 - 31
|28
|8.
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|35 - 37
|25
|9.
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|28 - 32
|23
|10.
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|28 - 35
|23
|11.
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|23 - 30
|22
|12.
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|35 - 38
|21
|13.
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|28 - 36
|21
|14.
|Заявка
|19
|4
|8
|7
|21 - 37
|20
|15.
|Заявка
|18
|5
|2
|11
|18 - 32
|17
|16.
|Заявка
|19
|2
|6
|11
|12 - 34
|12
|17.
|Заявка
|18
|1
|8
|9
|14 - 30
|11
|18.
|Заявка
|19
|2
|5
|12
|22 - 47
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|29 - 6
|26
|2.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|34 - 6
|25
|3.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|31 - 9
|25
|4.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|26 - 10
|20
|5.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 15
|20
|6.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 8
|18
|7.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 11
|18
|8.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 15
|17
|9.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|18 - 15
|17
|10.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|13 - 10
|14
|11.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|14 - 10
|14
|12.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|17 - 15
|14
|13.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|11 - 14
|13
|14.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|18 - 18
|13
|15.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|16 - 18
|9
|16.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 15
|6
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|12 - 21
|6
|18.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|21 - 8
|23
|2.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|22 - 12
|22
|3.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|21 - 11
|16
|4.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|19 - 19
|16
|5.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|16 - 16
|13
|6.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 14
|13
|7.
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|12 - 16
|12
|8.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|9 - 20
|10
|9.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 18
|8
|10.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 20
|8
|11.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|18 - 23
|7
|12.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|10 - 17
|6
|13.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 20
|6
|14.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|5 - 19
|6
|15.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 27
|6
|16.
|Заявка
|10
|0
|6
|4
|8 - 17
|6
|17.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|10 - 26
|5
|18.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|7 - 18
|4
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- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
|Бавария
|Кейн Гарри
|23 (5)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|17 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|13 (4)
|Штутгарт
|Ундав Дениз
|12 (3)
|Байер Л
|Бонифасе Виктор
|10 (7)
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|1 7
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 4
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 5
|Кёльн
|Шабо Юлиан
|1 5
|Вольфсбург
|Лакруа Максанс
|2 3
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Хайденхайм - Боруссия Д
Исход игры
Хайденхайм
3.5% (5)
Ничья
6.3% (9)
Боруссия Д
90.1% (128)
Тотал 2.5
Больше
72.88% (86)
Меньше
27.12% (32)
Обе команды забьют
Да
70.34% (83)
Нет
29.66% (35)
Популярный счёт
1:2 Боруссия Д
38.7% (55)
0:2 Боруссия Д
14.1% (20)
1:3 Боруссия Д
9.9% (14)
0:1 Боруссия Д
4.9% (7)
0:3 Боруссия Д
3.5% (5)
2:3 Боруссия Д
2.8% (4)
1:1 Ничья
2.1% (3)
2:1 Хайденхайм
1.4% (2)
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