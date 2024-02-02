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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 23. Стадион: . Главный судья: Гиуа Антонио
Лечче
 
Позже
Фиорентина
Прогнозы 133
Лечче 6% (8)
X 24.1% (32)
Фиорентина 69.9% (93)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Фальконе
Владимиро
17
Жендрей
Валентен
5
Понграчич
Марин
6
Баскиротто
Федерико
25
Галло
Антонино
77
Каба
Мохамед
29
Блен
Алексис
10
Уден
Реми
7
Алмквист
Понтус
9
Крстович
Никола
22
Банда
Ламек
1
Терраччиано
Пьетро
22
Фараони
Марко
28
Мартинес
Лукас
II
16
Раньери
Лука
3
Бираги
Кристиано
8
Лопес
Максим
32
Дункан
Альфред
18
Нзола
М'Бала
5
Бонавентура
Джакомо
7
Соттиль
Риккардо
9
Бельтран
Лукас
Лечче
4-3-3
Фиорентина
4-2-3-1

История личных встреч

Лечче
Фиорентина

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

11 матчей

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

СA
2:2
СA
1:0
СA
1:1
СA
1:3
СA
0:1
СA
0:1
СA
0:1
СA
1:1
СA
1:0
СA
1:1
СA
1:2

Голы

Всего голов

4
7

Голов в среднем за матч

0.8
1.17

Среднее время на гол

112
77

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

0.83
1.2

Среднее время на гол

108
75

Всего голов

9
13

Голов в среднем за матч

0.82
1.18

Тотал матчей

2.5
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9

Среднее время на гол

110
76

Бомбардиры внутри турнира

Лечче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крстович Никола 5 (1) 0.23
Пикколи Роберто 3 (1) 0.14
Банда Ламек 2 0.09
Уден Реми 2 0.09
Алмквист Понтус 2 0.09
Жендрей Валентен 1 0.05
Сансоне Никола 1 0.05
Гонсалес Хоан 1 0.05
Ди Франческо Федерико 1 0.05
Рамадани Юльбер 1 0.05
Рафья Хамза 1 0.05
Стрефецца Габриэль 1 (1) 0.05
Блен Алексис 0 0
Галло Антонино 0 0
Баскиротто Федерико 0 0
Бурнете Каталин 0 0
Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонавентура Джакомо 6 0.29
Гонсалес Николас 6 (1) 0.29
Бельтран Лукас 4 (1) 0.19
Мартинес Лукас II 3 0.14
Нзола М'Бала 2 (1) 0.1
Раньери Лука 2 0.1
Дункан Альфред 1 0.05
Бираги Кристиано 1 0.05
Соттиль Риккардо 1 0.05
Мандрагора Роландо 1 0.05
Куаме Кристиан 1 0.05
Брекало Йосип 1 0.05
Кайоде Майкл 0 0
Фараони Марко 0 0
Мело Артур 0 0
Паризи Фабьяно 0 0

Карточки

Лечче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рамадани Юльбер 10 0
Понграчич Марин 6 0
Гонсалес Хоан 6 0
Каба Мохамед 3 1
Банда Ламек 3 1
Роберто Д'Аверса 4 0
Стрефецца Габриэль 4 0
Жендрей Валентен 4 0
Рафья Хамза 4 0
Доргу Патрик 4 0
Крстович Никола 3 0
Баскиротто Федерико 1 1
Галло Антонино 2 0
Пикколи Роберто 2 0
Сансоне Никола 1 0
Венути Лоренцо 1 0
Блен Алексис 1 0
Уден Реми 1 0
Туба Ахмед 1 0
Алмквист Понтус 1 0
Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Раньери Лука 10 0
Иконе Жонатан 6 0
Бираги Кристиано 5 0
Бонавентура Джакомо 4 0
Миленкович Никола 2 1
Мартинес Лукас II 3 0
Паризи Фабьяно 3 0
Кайоде Майкл 3 0
Терраччиано Пьетро 2 0
Дункан Альфред 2 0
Мандрагора Роландо 2 0
Бельтран Лукас 2 0
Итальяно Виченцо 1 0
Мина Йерри 1 0
Барак Антонин 1 0
Мело Артур 1 0
Инфантино Джино 1 0

Результаты матчей

Лечче
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Фиорентина
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

5
2
Лечче
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
18% (2)
73% (8)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Фиорентина
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

9
4

Упущенные победы

8
17
Лечче
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
18% (4)
55% (12)
27% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (12)
27% (6)
18% (4)
Фиорентина
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
38% (8)
24% (5)
38% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
33% (7)
43% (9)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

11
6

Упущенные победы

13
19

Голы по времени матча

Забито

12
12
3 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
14 Не забивали 15
2
17%
4
33%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
8%
2
17%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
2
17%
2
17%
61-75
6
50%
2
17%
76-90

Пропущено

15
11
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
0
0%
2
18%
1-15
4
27%
1
9%
16-30
3
20%
2
18%
31-45
2
13%
3
27%
46-60
3
20%
2
18%
61-75
3
20%
1
9%
76-90

Забито

10
17
3 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
15 Не забивали 13
1
10%
3
18%
1-15
1
10%
3
18%
16-30
1
10%
2
12%
31-45
1
10%
3
18%
46-60
4
40%
0
0%
61-75
2
20%
6
35%
76-90

Пропущено

15
12
5 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
1
7%
3
25%
1-15
2
13%
3
25%
16-30
2
13%
1
8%
31-45
4
27%
2
17%
46-60
1
7%
1
8%
61-75
5
33%
2
17%
76-90

Забито

22
29
6 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 11
7 Не забивали 7
3
14%
7
24%
1-15
1
5%
4
14%
16-30
2
9%
4
14%
31-45
2
9%
4
14%
46-60
6
27%
2
7%
61-75
8
36%
8
28%
76-90

Пропущено

30
23
12 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 11
13 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 16
1
3%
5
22%
1-15
6
20%
4
17%
16-30
5
17%
3
13%
31-45
6
20%
5
22%
46-60
4
13%
3
13%
61-75
8
27%
3
13%
76-90

Результаты последних матчей

Лечче
(20 матчей)
10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 поражений
Дженоа - Лечче 2:1 Лечче - Ювентус 0:3 Лацио - Лечче 1:0 Лечче - Кальяри 1:1
Аталанта - Лечче 1:0 Интер Милан - Лечче 2:0 Лечче - Фрозиноне 2:1 Эмполи - Лечче 1:1 Лечче - Болонья 1:1 Верона - Лечче 2:2 Лечче - Милан 2:2 Рома - Лечче 2:1 Лечче - Парма 2:4 Лечче - Торино 0:1 Удинезе - Лечче 1:1 Лечче - Сассуоло 1:1 Лечче - Наполи 0:4 Ювентус - Лечче 1:0 Лечче - Дженоа 1:0 Монца - Лечче 1:1
Фиорентина
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Фиорентина - Интер Милан 0:1 Наполи - Фиорентина 3:0 Фиорентина - Удинезе 2:2 Фиорентина - Болонья 0:0
Сассуоло - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Торино 1:0 Монца - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Верона 1:0 Ференцварош - Фиорентина 1:1 Рома - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Парма 2:2 Фиорентина - Салернитана 3:0 Фиорентина - Генк 2:1 Милан - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Болонья 2:1 Чукарички - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Ювентус 0:1 Лацио - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Чукарички 6:0 Фиорентина - Эмполи 0:2

Результаты матчей

Лечче
Фиорентина

Точный счет

1:1
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%

Точный счет

1:0
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
2:0
1 раз 9%
1:0
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
2 раза 18%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

1:1
6 раз 27%
1:0
4 раза 18%
2:1
4 раза 18%
2:2
3 раза 14%
2:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
5 раз 24%
0:1
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 41%
0
7 раз 32%
2
6 раз 27%
0
7 раз 33%
1
5 раз 24%
2
4 раза 19%
3
4 раза 19%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Лечче
Фиорентина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
8
3
4
7
1.5
6
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
6
4
2
9
1.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
7
0.5
Больше Меньше
14
7
6
16
1.5
9
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 21 17 3 1 50 - 10 54
2.
Ювентус
 Заявка 22 16 5 1 36 - 13 53
3.
Милан
 Заявка 22 14 4 4 43 - 25 46
4.
Аталанта
 Заявка 21 11 3 7 37 - 21 36
5.
Рома
 Заявка 22 10 5 7 36 - 26 35
6.
Фиорентина
 Заявка 21 10 4 7 29 - 22 34
7.
Лацио
 Заявка 21 10 4 7 24 - 20 34
8.
Болонья
 Заявка 21 8 9 4 25 - 20 33
9.
Наполи
 Заявка 21 9 5 7 30 - 25 32
10.
Торино
 Заявка 21 8 7 6 20 - 19 31
11.
Дженоа
 Заявка 22 7 7 8 24 - 26 28
12.
Монца
 Заявка 22 7 7 8 21 - 28 28
13.
Фрозиноне
 Заявка 22 6 5 11 29 - 41 23
14.
Лечче
 Заявка 22 4 9 9 21 - 31 21
15.
Сассуоло
 Заявка 21 5 4 12 26 - 37 19
16.
Верона
 Заявка 22 4 6 12 20 - 30 18
17.
Кальяри
 Заявка 22 4 6 12 21 - 38 18
18.
Удинезе
 Заявка 22 2 12 8 23 - 37 18
19.
Эмполи
 Заявка 22 4 5 13 15 - 36 17
20.
Салернитана
 Заявка 22 2 6 14 19 - 44 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 11 8 3 0 17 - 5 27
2.
Интер Милан
 Заявка 10 8 1 1 25 - 6 25
3.
Аталанта
 Заявка 11 8 1 2 24 - 7 25
4.
Милан
 Заявка 11 8 1 2 20 - 7 25
5.
Рома
 Заявка 11 7 3 1 24 - 9 24
6.
Болонья
 Заявка 10 7 2 1 14 - 5 23
7.
Лацио
 Заявка 11 6 3 2 12 - 7 21
8.
Фиорентина
 Заявка 11 6 2 3 17 - 11 20
9.
Фрозиноне
 Заявка 11 6 2 3 20 - 16 20
10.
Торино
 Заявка 10 5 4 1 12 - 6 19
11.
Дженоа
 Заявка 11 4 5 2 14 - 12 17
12.
Монца
 Заявка 11 4 4 3 12 - 11 16
13.
Лечче
 Заявка 11 4 4 3 12 - 15 16
14.
Кальяри
 Заявка 11 4 3 4 14 - 18 15
15.
Наполи
 Заявка 10 4 2 4 14 - 14 14
16.
Верона
 Заявка 11 3 4 4 12 - 14 13
17.
Сассуоло
 Заявка 10 3 2 5 13 - 15 11
18.
Удинезе
 Заявка 11 1 6 4 15 - 19 9
19.
Эмполи
 Заявка 11 2 2 7 8 - 17 8
20.
Салернитана
 Заявка 12 1 4 7 12 - 24 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 11 9 2 0 25 - 4 29
2.
Ювентус
 Заявка 11 8 2 1 19 - 8 26
3.
Милан
 Заявка 11 6 3 2 23 - 18 21
4.
Наполи
 Заявка 11 5 3 3 16 - 11 18
5.
Фиорентина
 Заявка 10 4 2 4 12 - 11 14
6.
Лацио
 Заявка 10 4 1 5 12 - 13 13
7.
Торино
 Заявка 11 3 3 5 8 - 13 12
8.
Монца
 Заявка 11 3 3 5 9 - 17 12
9.
Аталанта
 Заявка 10 3 2 5 13 - 14 11
10.
Дженоа
 Заявка 11 3 2 6 10 - 14 11
11.
Рома
 Заявка 11 3 2 6 12 - 17 11
12.
Болонья
 Заявка 11 1 7 3 11 - 15 10
13.
Эмполи
 Заявка 11 2 3 6 7 - 19 9
14.
Удинезе
 Заявка 11 1 6 4 8 - 18 9
15.
Сассуоло
 Заявка 11 2 2 7 13 - 22 8
16.
Салернитана
 Заявка 10 1 2 7 7 - 20 5
17.
Верона
 Заявка 11 1 2 8 8 - 16 5
18.
Лечче
 Заявка 11 0 5 6 9 - 16 5
19.
Кальяри
 Заявка 11 0 3 8 7 - 20 3
20.
Фрозиноне
 Заявка 11 0 3 8 9 - 25 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 19 (2)
Ювентус Влахович Душан 12 (3)
Милан Жиру Оливье 10 (7)
Сассуоло Берарди Доменико 9 (3)
Интер Милан Чалханоглу Хакан 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Дуда Ондрей 2 7
Рома Паредес Леандро 10
Лечче Рамадани Юльбер 10
Фиорентина Раньери Лука 10
Салернитана Дьомбер Норберт 9
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Лечче - Фиорентина от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 февраля 2024, осталось 24 минуты.

    Главный судья: Гиуа Антонио

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 133
    Лечче 6% (8)
    X 24.1% (32)
    Фиорентина 69.9% (93)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лечче
    Ничья
    Фиорентина
    3.90
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    3.40
    Реклама, betcity.ru
    3.30
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лечче - Фиорентина

    Исход игры
    Лечче
    5.9% (8)
    Ничья
    24.3% (33)
    Фиорентина
    69.9% (95)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.41% (55)
    Меньше
    52.59% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    73.28% (85)
    Нет
    26.72% (31)
    Популярный счёт
    1:2 Фиорентина
    37.5% (51)
    1:1 Ничья
    22.1% (30)
    0:1 Фиорентина
    16.9% (23)
    0:2 Фиорентина
    3.7% (5)
    1:0 Лечче
    2.2% (3)
    1:3 Фиорентина
    1.5% (2)
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