Тур: 23. Стадион: Виа дель Маре. Главный судья: Гиуа Антонио
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
77
Каба
Мохамед
29
Блен
Алексис
10
Уден
Реми
22
Банда
Ламек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Каба МохамедПолузащитник
-
29 Блен АлексисПолузащитник
-
10 Уден РемиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Банда ЛамекНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
40 Самоя ЯсперВратарь
-
13 Доргу ПатрикЗащитник
- Защитник
-
59 Туба АхмедЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Д'Аверса Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Раньери ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Нзола М'БалаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
33 Кайоде МайклЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Итальяно Винченцо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Вызван в сборную
История личных встреч
Лечче
Фиорентина
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
11 матчей
36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
7
Голов в среднем за матч
0.8
1.17
Среднее время на гол
112
77
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
0.83
1.2
Среднее время на гол
108
75
Всего голов
9
13
Голов в среднем за матч
0.82
1.18
Тотал матчей
2.5
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
Среднее время на гол
110
76
Бомбардиры внутри турнира
Лечче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крстович Никола
|5 (1)
|0.23
|Пикколи Роберто
|3 (1)
|0.14
|Банда Ламек
|2
|0.09
|Уден Реми
|2
|0.09
|Алмквист Понтус
|2
|0.09
|Жендрей Валентен
|1
|0.05
|Сансоне Никола
|1
|0.05
|Гонсалес Хоан
|1
|0.05
|Ди Франческо Федерико
|1
|0.05
|Рамадани Юльбер
|1
|0.05
|Рафья Хамза
|1
|0.05
|Стрефецца Габриэль
|1 (1)
|0.05
|Блен Алексис
|0
|0
|Галло Антонино
|0
|0
|Баскиротто Федерико
|0
|0
|Бурнете Каталин
|0
|0
Фиорентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бонавентура Джакомо
|6
|0.29
|Гонсалес Николас
|6 (1)
|0.29
|Бельтран Лукас
|4 (1)
|0.19
|Мартинес Лукас II
|3
|0.14
|Нзола М'Бала
|2 (1)
|0.1
|Раньери Лука
|2
|0.1
|Дункан Альфред
|1
|0.05
|Бираги Кристиано
|1
|0.05
|Соттиль Риккардо
|1
|0.05
|Мандрагора Роландо
|1
|0.05
|Куаме Кристиан
|1
|0.05
|Брекало Йосип
|1
|0.05
|Кайоде Майкл
|0
|0
|Фараони Марко
|0
|0
|Мело Артур
|0
|0
|Паризи Фабьяно
|0
|0
Карточки
Лечче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рамадани Юльбер
|10
|0
|Понграчич Марин
|6
|0
|Гонсалес Хоан
|6
|0
|Каба Мохамед
|3
|1
|Банда Ламек
|3
|1
|Роберто Д'Аверса
|4
|0
|Стрефецца Габриэль
|4
|0
|Жендрей Валентен
|4
|0
|Рафья Хамза
|4
|0
|Доргу Патрик
|4
|0
|Крстович Никола
|3
|0
|Баскиротто Федерико
|1
|1
|Галло Антонино
|2
|0
|Пикколи Роберто
|2
|0
|Сансоне Никола
|1
|0
|Венути Лоренцо
|1
|0
|Блен Алексис
|1
|0
|Уден Реми
|1
|0
|Туба Ахмед
|1
|0
|Алмквист Понтус
|1
|0
Фиорентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Раньери Лука
|10
|0
|Иконе Жонатан
|6
|0
|Бираги Кристиано
|5
|0
|Бонавентура Джакомо
|4
|0
|Миленкович Никола
|2
|1
|Мартинес Лукас II
|3
|0
|Паризи Фабьяно
|3
|0
|Кайоде Майкл
|3
|0
|Терраччиано Пьетро
|2
|0
|Дункан Альфред
|2
|0
|Мандрагора Роландо
|2
|0
|Бельтран Лукас
|2
|0
|Итальяно Виченцо
|1
|0
|Мина Йерри
|1
|0
|Барак Антонин
|1
|0
|Мело Артур
|1
|0
|Инфантино Джино
|1
|0
Результаты матчей
Лечче
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Фиорентина
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
5
2
Лечче
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
18% (2)
73% (8)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Фиорентина
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
9
4
Упущенные победы
8
17
Лечче
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
18% (4)
55% (12)
27% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (12)
27% (6)
18% (4)
Фиорентина
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
38% (8)
24% (5)
38% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
33% (7)
43% (9)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
11
6
Упущенные победы
13
19
Голы по времени матча
Забито
12
12
3 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
14 Не забивали 15
2
17%
4
33%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
8%
2
17%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
2
17%
2
17%
61-75
6
50%
2
17%
76-90
Пропущено
15
11
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
0
0%
2
18%
1-15
4
27%
1
9%
16-30
3
20%
2
18%
31-45
2
13%
3
27%
46-60
3
20%
2
18%
61-75
3
20%
1
9%
76-90
Забито
10
17
3 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
15 Не забивали 13
1
10%
3
18%
1-15
1
10%
3
18%
16-30
1
10%
2
12%
31-45
1
10%
3
18%
46-60
4
40%
0
0%
61-75
2
20%
6
35%
76-90
Пропущено
15
12
5 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
1
7%
3
25%
1-15
2
13%
3
25%
16-30
2
13%
1
8%
31-45
4
27%
2
17%
46-60
1
7%
1
8%
61-75
5
33%
2
17%
76-90
Забито
22
29
6 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 11
7 Не забивали 7
3
14%
7
24%
1-15
1
5%
4
14%
16-30
2
9%
4
14%
31-45
2
9%
4
14%
46-60
6
27%
2
7%
61-75
8
36%
8
28%
76-90
Пропущено
30
23
12 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 11
13 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 16
1
3%
5
22%
1-15
6
20%
4
17%
16-30
5
17%
3
13%
31-45
6
20%
5
22%
46-60
4
13%
3
13%
61-75
8
27%
3
13%
76-90
Результаты последних матчей
Лечче
(20 матчей)
10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 поражений
Дженоа - Лечче 2:1 Лечче - Ювентус 0:3 Лацио - Лечче 1:0 Лечче - Кальяри 1:1
Аталанта - Лечче 1:0 Интер Милан - Лечче 2:0 Лечче - Фрозиноне 2:1 Эмполи - Лечче 1:1 Лечче - Болонья 1:1 Верона - Лечче 2:2 Лечче - Милан 2:2 Рома - Лечче 2:1 Лечче - Парма 2:4 Лечче - Торино 0:1 Удинезе - Лечче 1:1 Лечче - Сассуоло 1:1 Лечче - Наполи 0:4 Ювентус - Лечче 1:0 Лечче - Дженоа 1:0 Монца - Лечче 1:1
Фиорентина
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Фиорентина - Интер Милан 0:1 Наполи - Фиорентина 3:0 Фиорентина - Удинезе 2:2 Фиорентина - Болонья 0:0
Сассуоло - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Торино 1:0 Монца - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Верона 1:0 Ференцварош - Фиорентина 1:1 Рома - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Парма 2:2 Фиорентина - Салернитана 3:0 Фиорентина - Генк 2:1 Милан - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Болонья 2:1 Чукарички - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Ювентус 0:1 Лацио - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Чукарички 6:0 Фиорентина - Эмполи 0:2
Результаты матчей
Лечче
Фиорентина
Точный счет
1:1
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%
Точный счет
1:0
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
2:0
1 раз 9%
1:0
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
2 раза 18%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
1:1
6 раз 27%
1:0
4 раза 18%
2:1
4 раза 18%
2:2
3 раза 14%
2:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
5 раз 24%
0:1
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 41%
0
7 раз 32%
2
6 раз 27%
0
7 раз 33%
1
5 раз 24%
2
4 раза 19%
3
4 раза 19%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Лечче
Фиорентина
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
83
47
65
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
64
29
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
157
Больше Меньше
147
616
912
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|21
|17
|3
|1
|50 - 10
|54
|2.
|Заявка
|22
|16
|5
|1
|36 - 13
|53
|3.
|Заявка
|22
|14
|4
|4
|43 - 25
|46
|4.
|Заявка
|21
|11
|3
|7
|37 - 21
|36
|5.
|Заявка
|22
|10
|5
|7
|36 - 26
|35
|6.
|Заявка
|21
|10
|4
|7
|29 - 22
|34
|7.
|Заявка
|21
|10
|4
|7
|24 - 20
|34
|8.
|Заявка
|21
|8
|9
|4
|25 - 20
|33
|9.
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|30 - 25
|32
|10.
|Заявка
|21
|8
|7
|6
|20 - 19
|31
|11.
|Заявка
|22
|7
|7
|8
|24 - 26
|28
|12.
|Заявка
|22
|7
|7
|8
|21 - 28
|28
|13.
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|29 - 41
|23
|14.
|Заявка
|22
|4
|9
|9
|21 - 31
|21
|15.
|Заявка
|21
|5
|4
|12
|26 - 37
|19
|16.
|Заявка
|22
|4
|6
|12
|20 - 30
|18
|17.
|Заявка
|22
|4
|6
|12
|21 - 38
|18
|18.
|Заявка
|22
|2
|12
|8
|23 - 37
|18
|19.
|Заявка
|22
|4
|5
|13
|15 - 36
|17
|20.
|Заявка
|22
|2
|6
|14
|19 - 44
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|17 - 5
|27
|2.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|25 - 6
|25
|3.
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|24 - 7
|25
|4.
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|20 - 7
|25
|5.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|24 - 9
|24
|6.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|14 - 5
|23
|7.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|12 - 7
|21
|8.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|17 - 11
|20
|9.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|20 - 16
|20
|10.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|12 - 6
|19
|11.
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|14 - 12
|17
|12.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|12 - 11
|16
|13.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|12 - 15
|16
|14.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 18
|15
|15.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 14
|14
|16.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 14
|13
|17.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 15
|11
|18.
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|15 - 19
|9
|19.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|8 - 17
|8
|20.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|12 - 24
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|25 - 4
|29
|2.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|19 - 8
|26
|3.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|23 - 18
|21
|4.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 11
|18
|5.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 11
|14
|6.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|12 - 13
|13
|7.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|8 - 13
|12
|8.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 17
|12
|9.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 14
|11
|10.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|10 - 14
|11
|11.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 17
|11
|12.
|Заявка
|11
|1
|7
|3
|11 - 15
|10
|13.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|7 - 19
|9
|14.
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|8 - 18
|9
|15.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|13 - 22
|8
|16.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 20
|5
|17.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|8 - 16
|5
|18.
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|9 - 16
|5
|19.
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|7 - 20
|3
|20.
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|9 - 25
|3
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|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|19 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|12 (3)
|Милан
|Жиру Оливье
|10 (7)
|Сассуоло
|Берарди Доменико
|9 (3)
|Интер Милан
|Чалханоглу Хакан
|9 (3)
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 7
|Рома
|Паредес Леандро
|10
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|10
|Фиорентина
|Раньери Лука
|10
|Салернитана
|Дьомбер Норберт
|9
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лечче - Фиорентина
Исход игры
Лечче
5.9% (8)
Ничья
24.3% (33)
Фиорентина
69.9% (95)
Тотал 2.5
Больше
47.41% (55)
Меньше
52.59% (61)
Обе команды забьют
Да
73.28% (85)
Нет
26.72% (31)
Популярный счёт
1:2 Фиорентина
37.5% (51)
1:1 Ничья
22.1% (30)
0:1 Фиорентина
16.9% (23)
0:2 Фиорентина
3.7% (5)
1:0 Лечче
2.2% (3)
1:3 Фиорентина
1.5% (2)
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