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Стадион: .
Австралия
FIFA #25
2:0
Перерыв
Индонезия
FIFA #146
0'
1:0
12' Гол в свои ворота
Бэгготт Элкан
15' Желтая карточка
Форнароли Бруно
35' Желтая карточка
Мангкуалам Аснави
2:0
45' Гол
Бойл Мартин

Ход матча

12'
Бэгготт Элкан
1:0
15'
Форнароли Бруно
 
35'
 
Мангкуалам Аснави
45'
Бойл Мартин
(Джонс Гетин)
2:0
Прогнозы 135
Австралия 93.3% (126)
X 3.7% (5)
Индонезия 3% (4)
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Прогноз на матч от Liveresult
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1
Райан
Мэттью
25
Джонс
Гетин
19
Суттар
Гарри
4
Роулс
Кай
16
Бехич
Азиз
6
Бойл
Мартин
17
Баккус
Кенау
22
Ирвайн
Джексон
5
Бос
Джордан
14
Макгри
Райли
9
Форнароли
Бруно
21
Сутариади
Эрнандо
Ари
6
Уолш
Сэнди
4
Амат
Хорди
3
Бэгготт
Элкан
14
Мангкуалам
Аснави
24
Йеннер
Ивар
25
Хубнер
Джастин
20
Паттинама
Шейн
2
Саюри
Якоб
11
Стрёйк
Рафаэль
7
Фердинан
Марселино
Австралия
Индонезия

История личных встреч

Австралия
Индонезия

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

АЧК
0:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Бомбардиры внутри турнира

Австралия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ирвайн Джексон 2 0.5
Бойл Мартин 2 (1) 0.5
Бос Джордан 1 0.25
Джонс Гетин 0 0
Макгри Райли 0 0
Индонезия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уолш Сэнди 1 0.25
Фердинан Марселино 1 0.25
Мангкуалам Аснави 1 (1) 0.25
Саюри Якоб 0 0

Карточки

Австралия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Форнароли Бруно 1 0
Суттар Гарри 1 0
Макгри Райли 1 0
О'Нил Эйден 1 0
Силвера Самуэл 1 0
Индонезия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амат Хорди 1 0
Клок Марк 1 0
Мангкуалам Аснави 1 0
Саюри Якоб 1 0
Бэгготт Элкан 1 0
Архан Прамата 1 0
Стрёйк Рафаэль 1 0
Хубнер Джастин 1 0
Син Тхэён 1 0

Результаты матчей

Австралия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Индонезия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
2
Австралия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Индонезия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

1
0
Австралия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Индонезия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

2
2

Голы по времени матча

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
50%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Австралия
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Австралия - Узбекистан 1:1 Сирия - Австралия 0:1 Австралия - Индия 2:0 Бахрейн - Австралия 0:2
Палестина - Австралия 0:1 Австралия - Бангладеш 7:0 Австралия - Новая Зеландия 2:0 Англия - Австралия 1:0 Мексика - Австралия 2:2 Аргентина - Австралия 2:0 Австралия - Эквадор 1:2 Австралия - Эквадор 3:1 Аргентина - Австралия 2:1 Австралия - Дания 1:0 Тунис - Австралия 0:1 Франция - Австралия 4:1 Новая Зеландия - Австралия 0:2 Австралия - Новая Зеландия 1:0 Австралия - Перу 0:0 ОАЭ - Австралия 1:2
Индонезия
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Япония - Индонезия 3:1 Вьетнам - Индонезия 0:1 Индонезия - Ирак 1:3 Индонезия - Иран 0:5
Индонезия - Ливия 1:2 Индонезия - Ливия 0:4 Филиппины - Индонезия 1:1 Ирак - Индонезия 5:1 Бруней - Индонезия 0:6 Индонезия - Бруней 6:0 Индонезия - Туркменистан 2:0 Индонезия - Аргентина 0:2 Индонезия - Палестина 0:0 Индонезия - Бурунди 2:2 Индонезия - Бурунди 3:1 Вьетнам - Индонезия 2:0 Индонезия - Вьетнам 0:0 Филиппины - Индонезия 1:2 Индонезия - Таиланд 1:1 Бруней - Индонезия 0:7

Результаты матчей

Австралия
Индонезия

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
3 раза 100%

Тоталы голов в матче

Австралия
Индонезия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1/8 финала
Австралия
Индонезия
Таджикистан
ОАЭ
Ирак
Иордания
Катар
Палестина
Узбекистан
Таиланд
Саудовская Аравия
Южная Корея
Бахрейн
Япония
Иран
Сирия
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Ирак Хуссейн Аймен 5
Катар Афиф Акрам 3 (1)
Япония Уэда Аясэ 3
Япония Минамино Такуми 2 (1)
Южная Корея Кан-Ин Ли 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вьетнам Ле Фам Тхань Лонг 1 1
Вьетнам Кхуат Ван Кханг 1 1
Иран Канаани Хоссейн 2
Таиланд Бунматхан Тхиратхон 2
Катар Ро-Ро Педро Мигел 2
Весь список
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовал второй тайм нашего поединка! Удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут игры счет на табло - 2:0. Впереди футболисты сборной Австралии, которые пока ожидаемо сильнее противника. 
  • Травма, повреждение
    45'
    Вернулся Бойл на поле, все с ним в порядке. Рука в норме, голова тоже. Стало быть, замена ему вряд ли потребуется после перерыва. 
  • 45'
    Откровенно доигрывают первый тайм соперники. Совсем разладилась сейчас игра у Индонезии, которая пропустила в свои ворота уже второй мяч.
  • Описание гола
    44'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! БОЙЛ! 2:0!
    И второй мяч в ворота Индонезии влетает! Пошла подача с правого края в штрафную соперника. Бойл на дальней штанге успел дотянуться до снаряда, отправив его в сетку. При этом неудачно приземлился на руку игрок, похоже, получив повреждение.
  • Угловой
    42'
    Неудачно угловой подали австралийцы. Мяч остался под контролем команды "кенгуру", которая продолжает владеть сферой довольно-таки активно. 
  • 41'
    Едва ли не первый угловой в нашем матче заработан. Австралийцы его подадут с левого края. Посмотрим, что они придумают в результате этого навеса.
  • 40'
    Оба наставника на ногах сейчас. Каждый из них активно себя ведет у кромки поля и гонит вперед свой коллектив. 
  • Опасный момент
    38'
    МОМЕНТ! Фердинан нанес сейчас удар по воротам соперника с правого края штрафной, но сфера полетела слишком далеко и высоко, не оказавшись в сетке!
  • Опасный момент
    37'
    МОМЕНТ! Саюри! Вполне мог он сократить отставание от соперника, но после передачи с правого края не сумел поразить левый угол рамки соперника!
  • 36'
    10 минут до перерыва остается. Индонезия окончательно перешла на игру вторым номером и просто отдала мяч своему сопернику. 
  • Желтая карточка
    34'
    Аснави на накладку на чужой половине поля получает от рефери карточку желтого цвета. Тут изрядно досталось игроку Австралии по ногам. 
  • Фол, нарушение
    33'
    В падении через себя Саюри попытался сыграть, но нарушил он правила против соперника, ведь во время борьбы за мяч нарушил правила.
  • 32'
    Но вот пошли гости в атаку. Фердинан слева действовал достаточно активно, но удара в его исполнении мы так и не увидели. Мяч ушел за лицевую. 
  • 30'
    Болельщики на трибунах все также ведут себя очень активно, но пока одного боления мало. Индонезия ушла в оборону. Причем в глухую.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 29'
      Да, пока очень скромно впереди выглядит сборная Индонезии. Редкие контратаки команды не приносят своих дивидендов. В большинстве своем, "сидят" "красные" в обороне. 
    • 28'
      Бойл попытался по правому флангу с мячом протиснуться, но слишком сильно прокинул он мяч, что привело к потере. Сфера улетела за лицевую линию. 
    • Анонс
      26'
      Показали нам режиссеры сейчас процент владения снарядом. По этому показателю пока австралия вперед. 54% против 46%, но соперник активно наседает. 
    • 25'
      Оба наставника ходят по кромке поля сейчас. Что-то мне подсказывает, что забитые голы в первом тайме нашего поединка еще будут. В этом почти нет сомнений. 
    • 24'
      Середина первого тайма у нас идет. Австралия забрала мяч под свой контроль, но владеет снарядом в непосредственном отдалении от ворот противника. 
    • 23'
      Стрёйк с правого края штрафной сейчас пробил по воротам соперника. Мяч полетел в сторону ворот, но снова в сетке на оказался. Вратарь все контролировал. 
    • 21'
      Бэгготт с левой бровки отправлял мяч на дальнюю штангу, но никто из партнеров до снаряда добраться не сумел. Полет мяча был заблокирован.
    • Фол, нарушение
      20'
      Хубнера загнали в угол соперники, после чего заехали игроку по ноге. Тот с криком упал на газон. Судья решил ограничиться только свистком. 
    • 19'
      Фердинан слишком сильно прокинул мяч себе на ход. В итоге уже в подкате он мяч у лицевой линии пытался остановить, но сферу сохранить под контролем не удалось. 
    • 17'
      Болельщики сборной Индонезии немного подутихли, но сейчас все же пытаются проснуться и несколько завести своих любимцев. Пошла игра в одну калитку. 
    • 16'
      Ирвайн хочет забить сам. На своем правом фланге получил он мяч, после чего попытался нанести выстрел в дальний угол, но мяч не лег на ногу. Улетела сфера куда-то за пределы поля. 
    • Фол, нарушение
      15'
      15 минут на поле провели соперники. Много фолить австралийцы стали. Сейчас снова были правила нарушены против Бэгготта в атаке. 
    • Желтая карточка
      14'
      Фолят сейчас в атаке австралийцы. Один из игроков этой команды, пытаясь пробить в падении через себя, удостоился желтой карточки, ударив соперника по лицу. Форнароли это был. В его пассив прилетела карточка желтого цвета. 
    • 12'
      Вот так, легко и непринужденно выходит вперед австралийский коллектив, создав, по сути, всего один опасный момент у ворот соперника. Но зато какой!
    • Гол в свои ворота
      11'
      АВТОГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! БЭГГОТТ! 1:0!
      Выходит вперед Австралия! На правом краю поборолся за мяч Ирвайн. Прострелил он в центр, но попал в ногу защитнику Бэгготту, после чего сфера спланировала в сетку! Все-таки на игрока индонезийцев гол записан.
    • 10'
      Стрёйк слишком рискованный подкат сейчас выполнял, но было нарушение правил у него. Рефери дал свисток. По итогу была остановлена встреча. 
    • 8'
      Сегодня у обеих команд хорошая поддержка. Индонезийцы в огромном количестве также на трибунах. Огромный красные островки по периметру стадиона можно увидеть в эти минуты. 
    • 7'
      Слегка успокоилась игра после двух кряду выходов команды номинальных гостей. Пока Австралия пытается придти в себя. Не получается. 
    • Опасный момент
      6'
      СТРЁЙК! Как не забивают гости? Неожиданно на левый край вратарской пришла передача. 11-й номер гостей в касание направлял мяч в сторону ворот, но взял всего на метр выше цели!
    • 5'
      Стрёйк на Фердинана отдавал пас. Тот с линии штрафной в касание пытался нанести удар, но под выстрел бросился защитник, который нейтрализовал угрозу.
    • 3'
      Уже дальний удар по воротам соперника нанес Бойл. В створ ворот мяч направить ему не удалось. Снаряд улетел чуть ли не параллельно створу. 
    • 2'
      Футболисты сборной Австралии вышли на футбольный газон в желто-зеленых цветах, а игроки Индонезии - в чисто красном обмундировании.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала наша встреча!
    • До матча
    • Доброй ночи вам, уважаемые поклонники футбола! LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к играм сборных. В рамках матча 1/8 финала Кубка Азии сыграют между собой в сборные Австралии и Индонезии. Встреча состоится в Дохе, на арене «Яссим Бин Хамад».

      Вместе с вами за ходом событий на поле будет следить Козырев Вячеслав. Рад приветствовать всех на игре!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 84% завершится победой Индонезия.
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    Прогнозы 135
    Австралия 93.3% (126)
    X 3.7% (5)
    Индонезия 3% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Австралия
    Ничья
    Индонезия
    16.00
    9.30
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Австралия 2:0 Индонезия

    Исход игры
    Австралия
    93.3% (126)
    Ничья
    3.7% (5)
    Индонезия
    3% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.25% (50)
    Меньше
    55.75% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    31.86% (36)
    Нет
    68.14% (77)
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    31.9% (43)
    2:1 Австралия
    15.6% (21)
    1:0 Австралия
    13.3% (18)
    3:0 Австралия
    10.4% (14)
    3:1 Австралия
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