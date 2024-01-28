Стартовал второй тайм нашего поединка! Удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!

Едва ли не первый угловой в нашем матче заработан. Австралийцы его подадут с левого края. Посмотрим, что они придумают в результате этого навеса.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! БОЙЛ! 2:0! И второй мяч в ворота Индонезии влетает! Пошла подача с правого края в штрафную соперника. Бойл на дальней штанге успел дотянуться до снаряда, отправив его в сетку. При этом неудачно приземлился на руку игрок, похоже, получив повреждение.

Откровенно доигрывают первый тайм соперники. Совсем разладилась сейчас игра у Индонезии, которая пропустила в свои ворота уже второй мяч.

Вернулся Бойл на поле, все с ним в порядке. Рука в норме, голова тоже. Стало быть, замена ему вряд ли потребуется после перерыва.

Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут игры счет на табло - 2:0. Впереди футболисты сборной Австралии, которые пока ожидаемо сильнее противника.

Болельщики на трибунах все также ведут себя очень активно, но пока одного боления мало. Индонезия ушла в оборону. Причем в глухую.

Но вот пошли гости в атаку. Фердинан слева действовал достаточно активно, но удара в его исполнении мы так и не увидели. Мяч ушел за лицевую.

В падении через себя Саюри попытался сыграть, но нарушил он правила против соперника, ведь во время борьбы за мяч нарушил правила.

Аснави на накладку на чужой половине поля получает от рефери карточку желтого цвета. Тут изрядно досталось игроку Австралии по ногам.

10 минут до перерыва остается. Индонезия окончательно перешла на игру вторым номером и просто отдала мяч своему сопернику.

МОМЕНТ! Саюри! Вполне мог он сократить отставание от соперника, но после передачи с правого края не сумел поразить левый угол рамки соперника!

МОМЕНТ! Фердинан нанес сейчас удар по воротам соперника с правого края штрафной, но сфера полетела слишком далеко и высоко, не оказавшись в сетке!

Оба наставника на ногах сейчас. Каждый из них активно себя ведет у кромки поля и гонит вперед свой коллектив.

29' Да, пока очень скромно впереди выглядит сборная Индонезии. Редкие контратаки команды не приносят своих дивидендов. В большинстве своем, "сидят" "красные" в обороне.

28' Бойл попытался по правому флангу с мячом протиснуться, но слишком сильно прокинул он мяч, что привело к потере. Сфера улетела за лицевую линию.

26' Показали нам режиссеры сейчас процент владения снарядом. По этому показателю пока австралия вперед. 54% против 46%, но соперник активно наседает.

25' Оба наставника ходят по кромке поля сейчас. Что-то мне подсказывает, что забитые голы в первом тайме нашего поединка еще будут. В этом почти нет сомнений.

24' Середина первого тайма у нас идет. Австралия забрала мяч под свой контроль, но владеет снарядом в непосредственном отдалении от ворот противника.

23' Стрёйк с правого края штрафной сейчас пробил по воротам соперника. Мяч полетел в сторону ворот, но снова в сетке на оказался. Вратарь все контролировал.

21' Бэгготт с левой бровки отправлял мяч на дальнюю штангу, но никто из партнеров до снаряда добраться не сумел. Полет мяча был заблокирован.

20' Хубнера загнали в угол соперники, после чего заехали игроку по ноге. Тот с криком упал на газон. Судья решил ограничиться только свистком.

19' Фердинан слишком сильно прокинул мяч себе на ход. В итоге уже в подкате он мяч у лицевой линии пытался остановить, но сферу сохранить под контролем не удалось.