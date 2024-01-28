  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Кубок Азии 2024
Стадион: .
Таджикистан
FIFA #106
1:0
Первый тайм: 45+'
ОАЭ
FIFA #64
0'
1:0
30' Гол
Ханонов Вахдат

Ход матча

16'
 
Салмеен Абдулла
Рамадан Абдалла
30'
Ханонов Вахдат
(Джурабаев Зоир)
1:0
Прогнозы 849
Таджикистан 74.7% (634)
X 9.4% (80)
ОАЭ 15.9% (135)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Таджикистан
Ничья
ОАЭ
4.40
3.35
Реклама, fon.bet
5.23
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ятимов
Рустам
5
Сафаров
Манучехр
6
Ханонов
Вахдат
2
Джурабаев
Зоир
19
Назаров
Ахтам
15
Мабатшоев
Шервони
14
Шукуров
Алишер
7
Умарбаев
Парвизджон
17
Панджшанбе
Эхсони
10
Джалилов
Алишер
22
Самиев
Шахром
17
Еиса
Халид
3
Султан
Заед
12
Альхаммади
Халифа
4
Хашеми
Халид
26
Абельазиз
Бадер
15
Надер
Яхья
18
Рамадан
Абдалла
10
Лима
Фабио
8
Аль-Зааби
Тахнун
20
Альгассани
Яхья
11
Канедо
Кайо
Таджикистан
ОАЭ

История личных встреч

Таджикистан
ОАЭ

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ТМС
3:2

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

3
2

Среднее время на гол

30
45

Бомбардиры внутри турнира

Таджикистан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Умарбаев Парвизджон 1 0.25
Ханонов Вахдат 1 0.25
Хамрокулов Нуриддин 1 0.25
Панджшанбе Эхсони 0 0
Джурабаев Зоир 0 0
ОАЭ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альгассани Яхья 2 (1) 0.5
Аламири Султан 2 (1) 0.5
Султан Заед 1 0.25
Салех Али 0 0
Рамадан Абдалла 0 0

Карточки

Таджикистан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камолов Амадони 0 1
Умарбаев Парвизджон 1 0
Панджшанбе Эхсони 1 0
Сафаров Манучехр 1 0
Самиев Шахром 1 0
Джурабаев Зоир 1 0
Ханонов Вахдат 1 0
Алиджони Айни 1 0
Хайлоев Руслан 1 0
ОАЭ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альхаммади Халифа 0 1
Идрисс Абдуллах 1 0
Аль-Зааби Тахнун 1 0
Аламири Султан 1 0
Алдханхани Халед II 1 0

Результаты матчей

Таджикистан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
ОАЭ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
3
Таджикистан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
ОАЭ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
3
Таджикистан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
ОАЭ
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
6

Голы по времени матча

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
1
33%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
6
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
2
33%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Таджикистан
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Таджикистан - Ливан 2:1 Таджикистан - Катар 0:1 Китай - Таджикистан 0:0 Таджикистан - Гонконг 2:1
Пакистан - Таджикистан 1:6 Таджикистан - Иордания 1:1 Малайзия - Таджикистан 0:2 Сингапур - Таджикистан 0:2 Узбекистан - Таджикистан 5:1 Оман - Таджикистан 1:1 Таджикистан - Туркменистан 1:1 Кувейт - Таджикистан 2:1 Таджикистан - РОССИЯ 0:0 Малайзия - Таджикистан 0:0 Тринидад и Тобаго - Таджикистан 1:2 Кыргызстан - Таджикистан 0:0 Сингапур - Таджикистан 0:1 Таджикистан - Мьянма 4:0 Сирия - Таджикистан 1:0 Таджикистан - Кыргызстан 1:0
ОАЭ
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Иран - ОАЭ 2:1 Палестина - ОАЭ 1:1 ОАЭ - Гонконг 3:1 ОАЭ - Оман 0:1
ОАЭ - Кыргызстан 1:0 Бахрейн - ОАЭ 0:2 ОАЭ - Непал 4:0 ОАЭ - Ливан 2:1 ОАЭ - Кувейт 1:0 Коста-Рика - ОАЭ 1:4 Таиланд - ОАЭ 0:2 Катар - ОАЭ 1:1 ОАЭ - Кувейт 0:1 Бахрейн - ОАЭ 2:1 ОАЭ - Ливан 1:0 ОАЭ - Казахстан 2:1 ОАЭ - Аргентина 0:5 ОАЭ - Венесуэла 0:4 Парагвай - ОАЭ 1:0 ОАЭ - Австралия 1:2

Результаты матчей

Таджикистан
ОАЭ

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Таджикистан
ОАЭ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2
1/8 финала
Таджикистан
ОАЭ
Ирак
Иордания
Катар
Палестина
Узбекистан
Таиланд
Саудовская Аравия
Южная Корея
Бахрейн
Япония
Иран
Сирия
4 Австралия
0 Индонезия
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
Австралия
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Ирак Хуссейн Аймен 5
Катар Афиф Акрам 3 (1)
Япония Уэда Аясэ 3
Япония Минамино Такуми 2 (1)
Южная Корея Кан-Ин Ли 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вьетнам Ле Фам Тхань Лонг 1 1
Вьетнам Кхуат Ван Кханг 1 1
Индонезия Амат Хорди 2
Иран Канаани Хоссейн 2
Таиланд Бунматхан Тхиратхон 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Травма, повреждение
    45'
    Фабио Лима разыграл угловой на правом фланге, последовал наброс к ближней штанге, там отразил мяч Рустам Ятимов. Потом ещё пришлось бороться за мяч в своей штрафной площади Ятимову и его партнёрам. В итоге всё нормально для них сложилось. У вратаря таджикистанцев возникли какие-то проблемы со здоровьем, но медицинская помощь ему не понадобилась.
  • Угловой
    45'
    Яхья Альгассани нанёс удар по чужим воротам с левого полуфланга. По крайней мере, попытался это сделать. От Манучехра Сафарова мяч улетел на угловой.
  • Опасный момент
    45'
    Опасный момент создала сборная ОАЭ на стандарте! С левофлангового корнера пошла низовая передача на ближнюю штангу, и немного мимо левого угла подправил мяч Кайо Канедо.
  • Угловой
    45'
    Яхья Альгассани прямым ударом со штрафного удара попал в стенку. На подборе оказались эмиратовцы, завершившие свою атаку дальним выстрелом Тахнуна аль-Зааби. Угловой будет.
  • Дополнительное время
    45'
    +7 минут к первому тайму. Честно говоря, ожидалось даже больше.
  • Фол, нарушение
    45'
    Близкий штрафной удар заработала сборная ОАЭ. Алишер Шукуров перед своей штрафной площадкой уронил соперника. Яхья Альгассани оказался на газоне.
  • 44'
    Яхья Альгасани сместился с левого фланга чуть к центру и с подступов к штрафной площадке нанёс удар точно в руки Рустама Ятимова.
  • 43'
    У таджикистанцев же последовала безадресная доставка с правого фланга. Недоволен тем, что никто не замкнул её, наставник номинальных хозяев Петар Шегрт.
  • 42'
    Новая неудачная закидушка у эмиратовцев. Яхья Надер из центральной зоны запускал пас к правому углу вратарской на не добежавшего до мяча Фабио Лимы.
  • 41'
    Яхья Альгассани являлся адресатом забросной передачи в штрафную площадь сборной Таджикистана, а мяч оказался в перчатках Рустама Ятимова.
  • 40'
    Паулу Бенту будет о чём поговорить со своими подопечными в перерыве матче. Ну и Петар Шегрт, естественно, даст ценные советы футболистам своей команды.
  • 39'
    Ух какая грубая ошибка у эмиратовцев в передаче на своей половине поля. Опосредованно передали они мяч соперникам, упустив сферу за боковую линию.
  • Опасный момент
    38'
    А вот и ответ от таджикистанской сборной! Алишер Джалилов пробил с правого полуфланга с острого угла из-под Халида Хашеми мимо ближнего угла створа.
  • Опасный момент
    38'
    Опасный момент! Могла сравнять счёт сборная ОАЭ! Кросс с левого фланга нашёл ногу Заеда Султана, который нанёс удар влёт низом прямо в перчатки Рустама Ятимова. 
  • 37'
    С помощью корнера не удалось таджикистанцам по-настоящему обострить ситуацию у ворот сборной ОАЭ. С левого фланга мяч прилетел к ближней штанге в надёжные перчатки Халида Еисы.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Угловой
      36'
      Манучехр Сафаров на правом фланге нападения обыгрался с Шервони Мабатшоевым и крайне опасно прострелил с рикошетом. Защитник номинальных гостей отбил мяч на угловой без приключений.
    • 35'
      Всё, гол точно засчитан, сборная Объединённых Арабских Эмиратов разыграла мяч с центра поля, игра возобновляется.
    • Судья
      34'
      Какая-то непонятная пауза в игре. Арбитр не даёт продолжать матч. Подзывает кого-то к вратарю сборной ОАЭ. Замену предлагают? Халид Еиса отказывается уходить с поля. 
    • Травма, повреждение
      32'
      Оказывается медицинская помощь вратарю сборной ОЭА Халиду Еисе. Когда он пытался отразить голевой удар, столкнулся с штангой. Продолжить игру готов голкипер номинальных гостей. 
    • Описание гола
      30'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! Вахдат Ханонов!
      Эхсони Панджшанбе подал угловой с левого фланга на ближний край вратарской, и ничего опасного не получилось. Зато пошёл у номинальных гостей навес с игры с правого края штрафной площадки от Зоира Джурабаева из-под Бадера Абельазиза, а Вахдат Ханонов выиграл верх у Халида Хашеми и Кайо Канедо и переправил мяч аккурат в левый угол.
    • Угловой
      29'
      Абдулла Салмеен выбил мяч за лицевую линию в обороне, и это значит, что сборная Таджикистана выполнит угловой удар. С левого края.
    • 28'
      Не блещет игра острыми шансами, но по одному голевому моменту можно у команд выделить за первую половину первого тайма.
    • 27'
      Яхья Альгассани запустил себя по левой стороне в чужую штрафную площадь, где в результате своих финтов он выпустил мяч за лицевую линию.
    • Фол, нарушение
      26'
      Тахнун аль-Зааби нарушил правила в центре чужой половины поля против Вахдата Ханонова. Возможно, даже немного коснулся ногой его лица. Без жёлтой карточки.
    • 24'
      Относительно долго атакует в позиционном темпе сборная Объединённых Арабских Эмиратов. Близко к чужим воротам футболисты арабской команды не приближаются.
    • 23'
      Примерно равная игра наблюдается на футбольном поле. По прошедшим двадцати минутам не обозначишь фаворита сегодняшней встречи.
    • 22'
      Бадер Абдельазиз попробовал оформить с левого фланга подачу в центр штрафной площади сборной Таджикистана, а мяч срикошетил от Шервони Мабатшоева за боковую линию.
    • Офсайд
      21'
      Алишер Джалилов падает в чужой штрафной площадке, но пенальти не будет в любом случае, вне зависимости от того, насколько сильно подтолкнул его в спину Халид Хашеми. Потому что положение "вне игры".
    • 20'
      48 процентов игрового времени владеет мячом сборная Таджикистана. Соответственно, на отметке в 52 процента находится сейчас этот показатель у национальной команды ОАЭ.
    • Фол, нарушение
      19'
      Алишер Джалилов заработал для таджикистанской сборной штрафной удар на левом фланге чужой половины поля. Нарушение правил совершил Халид Хашеми.
    • Опасный момент
      18'
      Шервони Мабатшоев перед чужой штрафной площадкой опередил и Бадера Абельазиза, и Халида Еису, а мяч проткнул чуть левее створа. Опаснейший момент не реализовала сборная Таджикистана.
    • Замена
      16'
      Абдулла Салмеен появляется на замену в составе сборной Объединённых Арабских Эмиратов вместо получившего повреждение Абдаллы Рамадана.
    • 15'
      Носилки уносят отдельно, а Абдалла Рамадан покидает поле на своих ногах, при этом заметно хромая. Вынужденная замена у сборной ОАЭ.
    • Травма, повреждение
      14'
      Потребовалась после этого медицинская помощь полузащитнику сборной Объединённых Арабских Эмиратов Абдалле Рамадану. Возможно, состоится даже замена.
    • Фол, нарушение
      13'
      Против Абдаллы Рамадана уже второе нарушение правил. И сам он фолил столько же. Алишер Шукуров сейчас помог упасть Рамадану вдали от тех и других ворот. 
    • Офсайд
      12'
      Яхья Альгассани оказался в небольшом положении "вне игры" на левом фланге и поблагодарил партнёра за ставшую бесполезной забросную передачу.
    • 11'
      Чуть поинтересней смотрится сборная Объединённых Арабских Эмиратов, но не имеет она тотального преимущества по итогам первой десятиминутки матча.
    • Судья
      10'
      Шахром Самиев хотел заработать на правом фланге угловой для сборной Таджикистана в борьбе с Халифой Альхаммади, а бригада арбитров решила, что должен быть удар от ворот.
    • Опасный момент
      9'
      Опасный момент у сборной ОАЭ! После передачи с правого фланга пробил из зоны ближнего инсайда Кайо Канедо. Получилось гораздо выше створа.
    • Фол, нарушение
      8'
      Нарушение правил теперь со стороны таджикистанской сборной. Около центральной линии поля подкатился Алишер Шукуров с фолом против Султана Заеда.
    • Фол, нарушение
      7'
      Абдалла Рамадан второй раз уже фолит сегодня. На чужой половине поля полузащитник арабской сборной сделал накладку на ногу Шахрома Самиева.
    • 7'
      Кайо Канедо вознамеривался пройти вперёд по левому флангу у сборной ОАЭ, а Вахдат Ханонов удачно сыграл в подкате и без фола вынес мяч за боковую линию.
    • 5'
      Заигрался Халид Еиса в своей вратарской площадке. Едва не подарил голкипер сборной ОАЭ мяч сопернику. Но всё обошлось благополучно для арабской сборной.
    • Судья
      5'
      Алишер Джалилов на левом фланге нападения упал на газон после контакта с Халидом Хашеми. Арбитр не увидел повода свистнуть нарушение правил.
    • Фол, нарушение
      4'
      Парвизджон Умарбаев заработал для таджикистанцев штрафной удар на правом фланге атаки, где его уронил Абдалла Рамадан. Подача номинальных хозяев со стандарта ни к чему опасному не привела.
    • 4'
      Сборная Таджикистана играет в полностью белой форме, а у сборной ОАЭ тёмная экипировка. Самые первые минуты активнее провела ближневосточная команда.
    • Угловой
      3'
      Яхья Надер на левом фланге разыграл корнер с партнёром, и последовала подача на дальнюю штангу. Там смахнул мяч Рустам Ятимов, а вскоре намертво забрал его в свои перчатки.
    • Опасный момент
      2'
      Ох, опасный-то удар со штрафного у сборной ОАЭ! От Фабио Лимы напрямую в левый угол. Рустам Ятимов прыгнул в нужную зону и сумел перевести мяч на угловой.
    • Фол, нарушение
      1'
      Абдалла Рамадан заработал штрафной удар в центральной зоне на чужой половине поля. Сфолил против него Алишер Шукуров.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
    • До матча
    • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! В 1/8 финала Кубка Азии между собой сыграют сборные Таджикистана и Объединённых Арабских Эмиратов. Текстовую онлайн-трансляцию этого матча на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 4.4% пользователей.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 849
    Таджикистан 74.7% (634)
    X 9.4% (80)
    ОАЭ 15.9% (135)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Таджикистан
    Ничья
    ОАЭ
    4.40
    3.35
    Реклама, fon.bet
    5.23
    Все Коэффициенты
    Новости LiveResult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Таджикистан 1:0 ОАЭ онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Таджикистан 1:0 ОАЭ

    Исход игры
    Таджикистан
    74.7% (634)
    Ничья
    9.4% (80)
    ОАЭ
    15.9% (135)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.05% (50)
    Меньше
    54.95% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    59.46% (66)
    Нет
    40.54% (45)
    Популярный счёт
    1:2 ОАЭ
    4.4% (37)
    0:1 ОАЭ
    4% (34)
    1:1 Ничья
    1.9% (16)
    2:1 Таджикистан
    1.2% (10)
    1:0 Таджикистан
    0.8% (7)
    0:2 ОАЭ
    0.4% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Таджикистан
    ОАЭ
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный