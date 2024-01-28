Яхья Альгасани сместился с левого фланга чуть к центру и с подступов к штрафной площадке нанёс удар точно в руки Рустама Ятимова.

Близкий штрафной удар заработала сборная ОАЭ. Алишер Шукуров перед своей штрафной площадкой уронил соперника. Яхья Альгассани оказался на газоне.

+7 минут к первому тайму. Честно говоря, ожидалось даже больше.

Яхья Альгассани прямым ударом со штрафного удара попал в стенку. На подборе оказались эмиратовцы, завершившие свою атаку дальним выстрелом Тахнуна аль-Зааби. Угловой будет.

Опасный момент создала сборная ОАЭ на стандарте! С левофлангового корнера пошла низовая передача на ближнюю штангу, и немного мимо левого угла подправил мяч Кайо Канедо.

Яхья Альгассани нанёс удар по чужим воротам с левого полуфланга. По крайней мере, попытался это сделать. От Манучехра Сафарова мяч улетел на угловой.

Фабио Лима разыграл угловой на правом фланге, последовал наброс к ближней штанге, там отразил мяч Рустам Ятимов. Потом ещё пришлось бороться за мяч в своей штрафной площади Ятимову и его партнёрам. В итоге всё нормально для них сложилось. У вратаря таджикистанцев возникли какие-то проблемы со здоровьем, но медицинская помощь ему не понадобилась.

С помощью корнера не удалось таджикистанцам по-настоящему обострить ситуацию у ворот сборной ОАЭ. С левого фланга мяч прилетел к ближней штанге в надёжные перчатки Халида Еисы.

Опасный момент! Могла сравнять счёт сборная ОАЭ! Кросс с левого фланга нашёл ногу Заеда Султана, который нанёс удар влёт низом прямо в перчатки Рустама Ятимова.

А вот и ответ от таджикистанской сборной! Алишер Джалилов пробил с правого полуфланга с острого угла из-под Халида Хашеми мимо ближнего угла створа.

Ух какая грубая ошибка у эмиратовцев в передаче на своей половине поля. Опосредованно передали они мяч соперникам, упустив сферу за боковую линию.

Паулу Бенту будет о чём поговорить со своими подопечными в перерыве матче. Ну и Петар Шегрт, естественно, даст ценные советы футболистам своей команды.

Яхья Альгассани являлся адресатом забросной передачи в штрафную площадь сборной Таджикистана, а мяч оказался в перчатках Рустама Ятимова.

Новая неудачная закидушка у эмиратовцев. Яхья Надер из центральной зоны запускал пас к правому углу вратарской на не добежавшего до мяча Фабио Лимы.

У таджикистанцев же последовала безадресная доставка с правого фланга. Недоволен тем, что никто не замкнул её, наставник номинальных хозяев Петар Шегрт.

36' Манучехр Сафаров на правом фланге нападения обыгрался с Шервони Мабатшоевым и крайне опасно прострелил с рикошетом. Защитник номинальных гостей отбил мяч на угловой без приключений.

35' Всё, гол точно засчитан, сборная Объединённых Арабских Эмиратов разыграла мяч с центра поля, игра возобновляется.

34' Какая-то непонятная пауза в игре. Арбитр не даёт продолжать матч. Подзывает кого-то к вратарю сборной ОАЭ. Замену предлагают? Халид Еиса отказывается уходить с поля.

32' Оказывается медицинская помощь вратарю сборной ОЭА Халиду Еисе. Когда он пытался отразить голевой удар, столкнулся с штангой. Продолжить игру готов голкипер номинальных гостей.

30' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! Вахдат Ханонов!

Эхсони Панджшанбе подал угловой с левого фланга на ближний край вратарской, и ничего опасного не получилось. Зато пошёл у номинальных гостей навес с игры с правого края штрафной площадки от Зоира Джурабаева из-под Бадера Абельазиза, а Вахдат Ханонов выиграл верх у Халида Хашеми и Кайо Канедо и переправил мяч аккурат в левый угол.

29' Абдулла Салмеен выбил мяч за лицевую линию в обороне, и это значит, что сборная Таджикистана выполнит угловой удар. С левого края.

28' Не блещет игра острыми шансами, но по одному голевому моменту можно у команд выделить за первую половину первого тайма.

27' Яхья Альгассани запустил себя по левой стороне в чужую штрафную площадь, где в результате своих финтов он выпустил мяч за лицевую линию.

26' Тахнун аль-Зааби нарушил правила в центре чужой половины поля против Вахдата Ханонова. Возможно, даже немного коснулся ногой его лица. Без жёлтой карточки.