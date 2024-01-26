Стадион: Ахмед бин Али.
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История личных встреч
Таджикистан
ОАЭ
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
3
2
Среднее время на гол
30
45
Бомбардиры внутри турнира
Таджикистан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Умарбаев Парвизджон
|1
|0.33
|Хамрокулов Нуриддин
|1
|0.33
|Панджшанбе Эхсони
|0
|0
ОАЭ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альгассани Яхья
|2 (1)
|0.67
|Аламири Султан
|2 (1)
|0.67
|Султан Заед
|1
|0.33
|Салех Али
|0
|0
|Рамадан Абдалла
|0
|0
Карточки
Таджикистан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камолов Амадони
|0
|1
|Умарбаев Парвизджон
|1
|0
|Панджшанбе Эхсони
|1
|0
|Сафаров Манучехр
|1
|0
|Самиев Шахром
|1
|0
|Джурабаев Зоир
|1
|0
|Ханонов Вахдат
|1
|0
|Алиджони Айни
|1
|0
|Хайлоев Руслан
|1
|0
ОАЭ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альхаммади Халифа
|0
|1
|Идрисс Абдуллах
|1
|0
|Аль-Зааби Тахнун
|1
|0
|Аламири Султан
|1
|0
|Алдханхани Халед II
|1
|0
Результаты матчей
Таджикистан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
ОАЭ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
3
Таджикистан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
ОАЭ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
3
Таджикистан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
ОАЭ
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
6
Голы по времени матча
Забито
2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
1
33%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
6
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
2
33%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Таджикистан
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Таджикистан - Ливан 2:1 Таджикистан - Катар 0:1 Китай - Таджикистан 0:0 Таджикистан - Гонконг 2:1
Пакистан - Таджикистан 1:6 Таджикистан - Иордания 1:1 Малайзия - Таджикистан 0:2 Сингапур - Таджикистан 0:2 Узбекистан - Таджикистан 5:1 Оман - Таджикистан 1:1 Таджикистан - Туркменистан 1:1 Кувейт - Таджикистан 2:1 Таджикистан - РОССИЯ 0:0 Малайзия - Таджикистан 0:0 Тринидад и Тобаго - Таджикистан 1:2 Кыргызстан - Таджикистан 0:0 Сингапур - Таджикистан 0:1 Таджикистан - Мьянма 4:0 Сирия - Таджикистан 1:0 Таджикистан - Кыргызстан 1:0
ОАЭ
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Иран - ОАЭ 2:1 Палестина - ОАЭ 1:1 ОАЭ - Гонконг 3:1 ОАЭ - Оман 0:1
ОАЭ - Кыргызстан 1:0 Бахрейн - ОАЭ 0:2 ОАЭ - Непал 4:0 ОАЭ - Ливан 2:1 ОАЭ - Кувейт 1:0 Коста-Рика - ОАЭ 1:4 Таиланд - ОАЭ 0:2 Катар - ОАЭ 1:1 ОАЭ - Кувейт 0:1 Бахрейн - ОАЭ 2:1 ОАЭ - Ливан 1:0 ОАЭ - Казахстан 2:1 ОАЭ - Аргентина 0:5 ОАЭ - Венесуэла 0:4 Парагвай - ОАЭ 1:0 ОАЭ - Австралия 1:2
Результаты матчей
Таджикистан
ОАЭ
Точный счет
0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
2 раза 100%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Таджикистан
ОАЭ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
12
|Ирак
|Хуссейн Аймен
|5
|Катар
|Афиф Акрам
|3 (1)
|Япония
|Уэда Аясэ
|3
|Япония
|Минамино Такуми
|2 (1)
|Южная Корея
|Кан-Ин Ли
|2 (1)
|Вьетнам
|Ле Фам Тхань Лонг
|1 1
|Вьетнам
|Кхуат Ван Кханг
|1 1
|Иран
|Канаани Хоссейн
|2
|Таиланд
|Бунматхан Тхиратхон
|2
|Катар
|Ро-Ро Педро Мигел
|2
Прогнозы на матч Таджикистан - ОАЭ
Исход игры
Таджикистан
42.1% (24)
Ничья
15.8% (9)
ОАЭ
42.1% (24)
Тотал 2.5
Больше
50% (19)
Меньше
50% (19)
Обе команды забьют
Да
63.16% (24)
Нет
36.84% (14)
Популярный счёт
1:2 ОАЭ
24.6% (14)
0:1 ОАЭ
12.3% (7)
1:1 Ничья
8.8% (5)
2:1 Таджикистан
8.8% (5)
1:0 Таджикистан
8.8% (5)
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