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Стадион: .
Таджикистан
FIFA #106
 
Позже
ОАЭ
FIFA #64
Прогнозы 57
Таджикистан 42.1% (24)
X 15.8% (9)
ОАЭ 42.1% (24)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Таджикистан
Ничья
ОАЭ
4.55
3.35
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2.00
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Таджикистан
ОАЭ

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ТМС
3:2

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

3
2

Среднее время на гол

30
45

Бомбардиры внутри турнира

Таджикистан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Умарбаев Парвизджон 1 0.33
Хамрокулов Нуриддин 1 0.33
Панджшанбе Эхсони 0 0
ОАЭ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альгассани Яхья 2 (1) 0.67
Аламири Султан 2 (1) 0.67
Султан Заед 1 0.33
Салех Али 0 0
Рамадан Абдалла 0 0

Карточки

Таджикистан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камолов Амадони 0 1
Умарбаев Парвизджон 1 0
Панджшанбе Эхсони 1 0
Сафаров Манучехр 1 0
Самиев Шахром 1 0
Джурабаев Зоир 1 0
Ханонов Вахдат 1 0
Алиджони Айни 1 0
Хайлоев Руслан 1 0
ОАЭ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альхаммади Халифа 0 1
Идрисс Абдуллах 1 0
Аль-Зааби Тахнун 1 0
Аламири Султан 1 0
Алдханхани Халед II 1 0

Результаты матчей

Таджикистан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
ОАЭ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
3
Таджикистан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
ОАЭ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
3
Таджикистан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
ОАЭ
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
6

Голы по времени матча

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
1
33%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
6
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
2
33%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Таджикистан
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Таджикистан - Ливан 2:1 Таджикистан - Катар 0:1 Китай - Таджикистан 0:0 Таджикистан - Гонконг 2:1
Пакистан - Таджикистан 1:6 Таджикистан - Иордания 1:1 Малайзия - Таджикистан 0:2 Сингапур - Таджикистан 0:2 Узбекистан - Таджикистан 5:1 Оман - Таджикистан 1:1 Таджикистан - Туркменистан 1:1 Кувейт - Таджикистан 2:1 Таджикистан - РОССИЯ 0:0 Малайзия - Таджикистан 0:0 Тринидад и Тобаго - Таджикистан 1:2 Кыргызстан - Таджикистан 0:0 Сингапур - Таджикистан 0:1 Таджикистан - Мьянма 4:0 Сирия - Таджикистан 1:0 Таджикистан - Кыргызстан 1:0
ОАЭ
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Иран - ОАЭ 2:1 Палестина - ОАЭ 1:1 ОАЭ - Гонконг 3:1 ОАЭ - Оман 0:1
ОАЭ - Кыргызстан 1:0 Бахрейн - ОАЭ 0:2 ОАЭ - Непал 4:0 ОАЭ - Ливан 2:1 ОАЭ - Кувейт 1:0 Коста-Рика - ОАЭ 1:4 Таиланд - ОАЭ 0:2 Катар - ОАЭ 1:1 ОАЭ - Кувейт 0:1 Бахрейн - ОАЭ 2:1 ОАЭ - Ливан 1:0 ОАЭ - Казахстан 2:1 ОАЭ - Аргентина 0:5 ОАЭ - Венесуэла 0:4 Парагвай - ОАЭ 1:0 ОАЭ - Австралия 1:2

Результаты матчей

Таджикистан
ОАЭ

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Таджикистан
ОАЭ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2
1/8 финала
Австралия
Индонезия
Таджикистан
ОАЭ
Ирак
Иордания
Катар
Палестина
Узбекистан
Таиланд
Саудовская Аравия
Южная Корея
Бахрейн
Япония
Иран
Сирия
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Ирак Хуссейн Аймен 5
Катар Афиф Акрам 3 (1)
Япония Уэда Аясэ 3
Япония Минамино Такуми 2 (1)
Южная Корея Кан-Ин Ли 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вьетнам Ле Фам Тхань Лонг 1 1
Вьетнам Кхуат Ван Кханг 1 1
Иран Канаани Хоссейн 2
Таиланд Бунматхан Тхиратхон 2
Катар Ро-Ро Педро Мигел 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Таджикистан - ОАЭ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 января 2024, осталось 2 дня 8 часов 36 минут.



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    • Прогнозы 57
    Таджикистан 42.1% (24)
    X 15.8% (9)
    ОАЭ 42.1% (24)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Таджикистан
    Ничья
    ОАЭ
    4.55
    3.35
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    Прогнозы на матч Таджикистан - ОАЭ

    Исход игры
    Таджикистан
    42.1% (24)
    Ничья
    15.8% (9)
    ОАЭ
    42.1% (24)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (19)
    Меньше
    50% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    63.16% (24)
    Нет
    36.84% (14)
    Популярный счёт
    1:2 ОАЭ
    24.6% (14)
    0:1 ОАЭ
    12.3% (7)
    1:1 Ничья
    8.8% (5)
    2:1 Таджикистан
    8.8% (5)
    1:0 Таджикистан
    8.8% (5)
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    Таджикистан
    ОАЭ
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