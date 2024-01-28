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Стадион: .
Узбекистан
FIFA #68
 
Позже
Таиланд
FIFA #113
Прогнозы 67
Узбекистан 89.6% (60)
X 3% (2)
Таиланд 7.5% (5)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Узбекистан
Ничья
Таиланд
6.00
4.20
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6.28
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Узбекистан
Таиланд

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

КАТКР
2:0
ТМС
2:0

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Бомбардиры внутри турнира

Узбекистан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сергеев Игорь 1 0.33
Тургунбаев Азизбек 1 0.33
Насруллаев Шерзод 1 0.33
Файзуллаев Аббосбек 1 0.33
Шукуров Отабек 0 0
Машарипов Джалолиддин 0 0
Таиланд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джайдед Супачай 2 0.67

Карточки

Узбекистан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хамробеков Одилжон 1 0
Шукуров Отабек 1 0
Эшмурадов Умар 1 0
Хусанов Абдукодир 1 0
Таиланд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бунматхан Тхиратхон 2 0
Микельсон Николас 1 0
Вонгкорн Джароенсак 1 0

Результаты матчей

Узбекистан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Таиланд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
2
Узбекистан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Таиланд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
2

Голы по времени матча

Забито

4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Узбекистан
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Австралия - Узбекистан 1:1 Индия - Узбекистан 0:3 Узбекистан - Сирия 0:0 Палестина - Узбекистан 0:1
Кыргызстан - Узбекистан 1:4 Узбекистан - Иран 2:2 Туркменистан - Узбекистан 1:3 Китай - Узбекистан 1:2 Вьетнам - Узбекистан 0:2 Мексика - Узбекистан 3:3 США - Узбекистан 3:0 Узбекистан - Иран 0:1 Узбекистан - Таджикистан 5:1 Туркменистан - Узбекистан 0:2 Узбекистан - Оман 3:0 Узбекистан - Венесуэла 1:1 Узбекистан - Боливия 1:0 Узбекистан - РОССИЯ 0:0 Узбекистан - Казахстан 2:0 Узбекистан - Коста-Рика 1:2
Таиланд
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Саудовская Аравия - Таиланд 0:0 Оман - Таиланд 0:0 Таиланд - Кыргызстан 2:0 Япония - Таиланд 5:0
Сингапур - Таиланд 1:3 Таиланд - Китай 1:2 Эстония - Таиланд 1:1 Грузия - Таиланд 8:0 Таиланд - Ирак 2:2 Таиланд - Ливан 2:1 Гонконг - Таиланд 0:1 Тайвань - Таиланд 2:2 Таиланд - ОАЭ 0:2 Таиланд - Вьетнам 1:0 Вьетнам - Таиланд 2:2 Таиланд - Малайзия 3:0 Малайзия - Таиланд 1:0 Таиланд - Камбоджа 3:1 Индонезия - Таиланд 1:1 Таиланд - Филиппины 4:0

Результаты матчей

Узбекистан
Таиланд

Точный счет

0:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:0
2 раза 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
0:0
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Узбекистан
Таиланд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1
2
1.5
1
2
1
2
2.5
1/8 финала
Австралия
Индонезия
Таджикистан
ОАЭ
Ирак
Иордания
Катар
Палестина
Узбекистан
Таиланд
Саудовская Аравия
Южная Корея
Бахрейн
Япония
Иран
Сирия
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Ирак Хуссейн Аймен 5
Катар Афиф Акрам 3 (1)
Япония Уэда Аясэ 3
Япония Минамино Такуми 2 (1)
Южная Корея Кан-Ин Ли 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вьетнам Ле Фам Тхань Лонг 1 1
Вьетнам Кхуат Ван Кханг 1 1
Иран Канаани Хоссейн 2
Таиланд Бунматхан Тхиратхон 2
Катар Ро-Ро Педро Мигел 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Узбекистан - Таиланд от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 января 2024, осталось 2 дня 5 часов 59 минут.



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    • Прогнозы 67
    Узбекистан 89.6% (60)
    X 3% (2)
    Таиланд 7.5% (5)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Узбекистан
    Ничья
    Таиланд
    6.00
    4.20
    Реклама, betcity.ru
    6.28
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Узбекистан - Таиланд

    Исход игры
    Узбекистан
    89.6% (60)
    Ничья
    3% (2)
    Таиланд
    7.5% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.17% (17)
    Меньше
    63.83% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    36.17% (17)
    Нет
    63.83% (30)
    Популярный счёт
    1:0 Узбекистан
    25.4% (17)
    2:1 Узбекистан
    17.9% (12)
    2:0 Узбекистан
    14.9% (10)
    3:1 Узбекистан
    3% (2)
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