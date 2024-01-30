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  3. Кубок Азии 2024
Стадион: .
Саудовская Аравия
FIFA #56
1:0
Второй тайм: 55'
Южная Корея
FIFA #23
0'
1:0
46' Гол
Хади Радиф Абдулла
49' Желтая карточка
Ким Ён Гвон

Ход матча

46'
Хади Радиф Абдулла
Аль-Шехри Салех
 
46'
Хади Радиф Абдулла
(Аль-Давсари Салем)
1:0
49'
 
Ким Ён Гвон
Прогнозы 163
Саудовская Аравия 22.7% (37)
X 17.2% (28)
Южная Корея 60.1% (98)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Саудовская Аравия
Ничья
Южная Корея
5.00
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3.67
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2.27
Все Коэффициенты
22
Кассар
Али
Аль
Ахмед
17
Аль-Тамбакти
Хассан
4
Алавжами
Али
5
Аль-Булаихи
Али
12
Абдулхамид
Сауд
24
Аль-Давсари
Нассер
15
Аль-Хайбари
Абдулла
23
Канно
Мохамед
25
Аль-Бурайк
Мохаммед
11
Аль-Шехри
Салех
10
Аль-Давсари
Салем
21
Хён-У
Чо
15
Чжон
Сын-Хен
4
Мин-Чжэ
Ким
19
Ким
Ён
Гвон
23
Тхэ-Хван
Ким
II
22
Соль
Ен
У
10
Чхэ-Сон
Ли
II
6
Ин-Бом
Хван
18
Кан-Ин
Ли
17
Чжон
Ву-Ён
7
Хын
Мин
Сон
Саудовская Аравия
Южная Корея

История личных встреч

Саудовская Аравия
Южная Корея

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

300%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

ТМС
1:0
ТМС
0:0
ТМС
0:2
ЧМОМ
0:0
ЧМОМ
0:2

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

0.5
1.33

Среднее время на гол

180
67

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

0.2
0.8

Тотал матчей

0.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

450
112

Бомбардиры внутри турнира

Саудовская Аравия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аль-Булаихи Али 1 0.25
Канно Мохамед 1 0.25
Гариб Абдуррахман 1 0.25
Аль-Гамди Файсал 1 0.25
Алавжами Али 0 0
Мухтар Али 0 0
Абдулхамид Сауд 0 0
Южная Корея
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кан-Ин Ли 2 0.5
Хын Мин Сон 2 (2) 0.5
Ин-Бом Хван 1 0.25
Чжон Ву-Ён 1 0.25
Мин-Чжэ Ким 0 0

Карточки

Саудовская Аравия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аль-Шехри Салех 1 0
Аль-Тамбакти Хассан 1 0
Гариб Абдуррахман 1 0
Южная Корея
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хын Мин Сон 1 0
Ли Ки Че 1 0
Чхэ-Сон Ли II 1 0
Мин-Чжэ Ким 1 0
Ин-Бом Хван 1 0
О Хен-Гю 1 0
Пак Ен-У 1 0
Гуэ-Сон Чо 1 0

Результаты матчей

Саудовская Аравия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Южная Корея
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
2
Саудовская Аравия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Южная Корея
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
5
Саудовская Аравия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Южная Корея
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
7

Голы по времени матча

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
50%
1
20%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

4
7
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
25%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
75%
1
14%
76-90

Пропущено

1
7
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 3
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Результаты последних матчей

Саудовская Аравия
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Саудовская Аравия - Таиланд 0:0 Кыргызстан - Саудовская Аравия 0:2 Саудовская Аравия - Оман 2:1 Саудовская Аравия - Гонконг 2:0
Саудовская Аравия - Палестина 0:0 Саудовская Аравия - Ливан 1:0 Иордания - Саудовская Аравия 0:2 Саудовская Аравия - Пакистан 4:0 Саудовская Аравия - Мали 1:3 Саудовская Аравия - Нигерия 2:2 Южная Корея - Саудовская Аравия 1:0 Саудовская Аравия - Коста-Рика 1:3 Саудовская Аравия - Боливия 1:2 Саудовская Аравия - Венесуэла 1:2 Саудовская Аравия - Оман 1:2 Саудовская Аравия - Ирак 0:2 Йемен - Саудовская Аравия 0:2 Саудовская Аравия - Мексика 1:2 Польша - Саудовская Аравия 2:0 Аргентина - Саудовская Аравия 1:2
Южная Корея
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Южная Корея - Малайзия 3:3 Иордания - Южная Корея 2:2 Южная Корея - Бахрейн 3:1 Ирак - Южная Корея 0:1
Китай - Южная Корея 0:3 Южная Корея - Сингапур 5:0 Южная Корея - Вьетнам 6:0 Южная Корея - Тунис 4:0 Южная Корея - Саудовская Аравия 1:0 Уэльс - Южная Корея 0:0 Южная Корея - Сальвадор 1:1 Южная Корея - Перу 0:1 Южная Корея - Уругвай 1:2 Южная Корея - Колумбия 2:2 Бразилия - Южная Корея 4:1 Южная Корея - Португалия 2:1 Южная Корея - Гана 2:3 Уругвай - Южная Корея 0:0 Южная Корея - Исландия 1:0 Южная Корея - Камерун 1:0

Результаты матчей

Саудовская Аравия
Южная Корея

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
2 раза 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Саудовская Аравия
Южная Корея

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
1/8 финала
6 Таджикистан
4 ОАЭ
2 Ирак
3 Иордания
4 Австралия
0 Индонезия
Саудовская Аравия
Южная Корея
Иран
Сирия
Бахрейн
Япония
2 Катар
1 Палестина
2 Узбекистан
1 Таиланд
1/4 финала
Таджикистан
Иордания
Австралия
?
?
?
Катар
Узбекистан
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Ирак Хуссейн Аймен 6
Катар Афиф Акрам 4 (2)
Палестина Даббаг Одай 3
Япония Уэда Аясэ 3
Иордания Альнаимат Язан 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ирак Хуссейн Аймен 1 1
Вьетнам Ле Фам Тхань Лонг 1 1
Вьетнам Кхуат Ван Кханг 1 1
Индонезия Амат Хорди 2
Иран Канаани Хоссейн 2
Весь список
  • Второй тайм
  • Замена
    54'
    Хван Хи-Чан выходит на замену в составе Южной Кореи вместо Чжона Ву-Ёна.
  • 54'
    Мохамед Канно издали пробивает по воротам Южной Кореи - выше и правее створа.
  • 54'
    Игра возобновилась. Уже точно можно сказать, что больше трёх стандартных минут прибавит главный арбитр матча ко второму тайму.
  • 52'
    Это пострадал Али Алавжами в контакте с Нассером аль-Давсари.
  • Травма, повреждение
    51'
    Потребовалась медицинская помощь одному из футболистов сборной Саудовской Аравии, которого нечаянно ударил в перед ногой свой же партнёр.
  • Угловой
    50'
    Мохаммед аль-Бурайк напрямую пробил по воротам со штрафного и заработал левофланговый угловой удар, с помощью которого не смогли по-настоящему обострить саудовцы.
  • Желтая карточка
    49'
    Ким Ён Гвон получил жёлтую карточку за фол на Хади Радифе.
  • Фол, нарушение
    48'
    И снова Хади Радиф в центре внимания. Нарушили на этот раз против него правила южнокорейцы на собственной половине поля. Появились врачи.
  • Описание гола
    46'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! Хади Радиф!
    Вот это вступление в игру у Радифа! Только что появился на замену и на первой же минуте своего пребывания на поле открыл счёт. Прорвался он в левую часть чужой штрафной площадки и низом поразил дальний угол. Результативная передача в касание на счету Салема аль-Давсари.
  • Замена
    46'
    Хади Радиф в перерыве вышел на замену в составе сборной Саудовской Аравии вместо Салема аль-Шехри.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался.
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Свисток на перерыв. 0:0. Отдохнём и вернёмся на второй тайм.
  • Офсайд
    45'
    Заброс на левый полуфланг следует у южнокорейской сборной. Не удаётся сохранить мяч в поле в падении Чжону Ву-Ёну, у которого фиксируется маленькое положение "вне игры".
  • Дополнительное время
    45'
    +2 минуты к первому тайму.
  • 45'
    Ким Тхэ-Хван на правом фланге атаки долго водился с Мохаммедом аль-Бурайком, прежде чем тому на помощь подоспел Мохаммед Канно, и отобрали мяч номинальные хозяева.
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    • 43'
      Отскочила совсем недавно сборная Южной Кореи. Нужно "воинам Тэджу" внимательнее действовать на стандартных положениях у своих ворот.
    • Угловой
      42'
      Нет пенальти. С левого фланга подали очередной корнер футболисты сборной Саудовской Аравии. На ближний край вратарской был навес, и вторым темпом отбились южнокорейцы здесь благополучно.
    • Видеоповтор
      41'
      Проверка ВАР: возможно, пенальти.
    • Штанга
      41'
      Момент! И даже три момента за считанные секунды! Две перекладины причём! Как только умудрилась не забить сейчас Саудовская Аравия после углового с левого фланга? И новый корнер у неё будет.
    • Угловой
      40'
      Угловой на правом фланге у сборной Саудовской Аравии. Уже после него Нассер аль-Давсари подаёт к линии вратарской, и мяч уходит на новый корнер. Упавший на газон Али аль-Булаихи хочет пенальти, но его не будет.
    • 38'
      Диагональ следует у аравийцев на правый фланг в расчёте на Абдуллу аль-Хайбари. Южнокорейцы локально отбиваются, отправляя мяч за боковую линию.
    • 37'
      Близится завершение первого тайма. Практически очевидно, что основные события произойдут во втором тайме. А может, в третьем, в четвёртом или в серии пенальти. 
    • Фол, нарушение
      35'
      Ли Чхэ-Сон на центральной линии мелко нарушил правила против Абдуллы аль-Хайбари. Небыстро разыграли штрафной удар саудовцы.
    • 34'
      Чжон Ву-Ён не смог никак обострить ситуацию на левом фланге атаки сборной Южной Кореи. Мяч легко и просто достался Али Аль Ахмеду Кассару.
    • 34'
      Позиционная атака сборной Саудовской Аравии. Слева идёт низовая передача в штрафную площадь номинальных гостей, откуда выбивают мяч защитники.
    • Фол, нарушение
      32'
      Опять небольшое нарушение правил со стороны южнокорейцев на половине поля саудовцев. Грубых фолов пока не совершают команды. Ну и нужны ли они вообще?
    • 31'
      Сон Хын Мин ударил по чужим воротам с подступов к штрафной площади. После небольшого рикошета от ноги Али Алавжами мяч забрал Али Аль Ахмед Кассар.
    • 30'
      По моменту создала каждая из команд за первые полчаса матча. Негусто, конечно, но хотя бы что-то. Посмотрим, как дальше будет.
    • Опасный момент
      29'
      Два нападающих сделали атаку опасную сборной Саудовской Аравии. Салем Аль-Давсари отнял мяч у оппонента в центре поля, протащил его вперёд и отдал чуть направо на Салеха аль-Шехри, который пробил низом мимо левого угла.
    • 27'
      Довольно часто показывают болельщиков на телеэкране. Праздник футбола сейчас в Катаре. То чемпионат мира был, а теперь Кубок Азии.
    • Опасный момент
      26'
      Момент первый в матче, можно так сказать! Сон Хын Мин не очень удачно обработал забросную передачу по центру, но сохранил контроль над мячом и в борьбе с одним защитником пробил низом в руки Али Аль Ахмеда Кассара.
    • Фол, нарушение
      25'
      Чжон Ву-Ён на левом фланге атаки южнокорейцев увлёк вниз на газон Салеха аль-Шехри. Судья немного побеседовал с нарушителем.
    • 24'
      Ни одного опасного момента пока не возникло в сегодняшней встрече. Первая половина тайма прошла весьма спокойно. 
    • Фол, нарушение
      23'
      Нассер аль-Давсари нарушил правила на фланге в центральной трети поля, где подтолкнул сзади в спину Ли Кан-Ина.
    • Офсайд
      23'
      Отвечает собственным офсайдом сборная Саудовской Аравии. Отправился диагональный заброс на правый край поля, где во "вне игры" оказался Сауд Абдулхамид.
    • 22'
      Ли Кан-Ин принял мяч на грудь в зоне правого инсайда после доставки с левого фланга и упустил возможность для удара. Защитник саудовцев сделал скидку назад своему голкиперу.
    • Офсайд
      21'
      Положение "вне игры" фиксируется на правом фланге у сборной Южной Кореи. Это Ли Кан-Ин позволил себе забежать вперёд за линию офсайда. Спорит он, но "вне игры" действительно было.
    • 20'
      Сон Хын Мин пробовал нечто замутить в левой части чужой штрафной площадки, но не получилось. Здорово отработали в обороне аравийские футболисты.
    • Фол, нарушение
      19'
      Чжон Сын-Хен иронично улыбается после своего нарушения правил на правом фланге в центральной трети поля. Жёлтая карточка не показывается.
    • 19'
      Легко потеряли мяч саудовцы в центральной трети поля, упустили его влево за боковую линию. Явная невынужденная ошибка, ничем не оправдываемая.
    • Фол, нарушение
      18'
      Снова приходится свистеть рефери. Ли Кан-Ин теперь сам готов фолить. Локтем он оттолкнул на чужой половине поля Али Алавжами, уже успевшего отдать передачу партнёру.
    • Фол, нарушение
      16'
      Нарушение правил фиксируется в центре поля. Нассер аль-Давсари уронил Ли Кан-Ина. Арбитр сначала дал продолжать игру, но через секунду-две всё-таки дал свисток.
    • Офсайд
      15'
      Чжон Ву-Ён стартовал на левом фланге раньше, чем было нужно, и попал в положение "вне игры". Но всё равно поблагодарил своего партнёра за передачу.
    • 14'
      В случае ничейного результата в основное время будет назначено дополнительное время, в случае ничейного исхода и там будет проведена серия пенальти.
    • 13'
      Первый удар по воротам. Абдулла аль-Хайбари получил передачу на подступах к чужой штрафной площадке и выполнил удар значительно выше створа. Мяч прилетел на трибуну к одному из болельщиков, которого показали крупным планом.
    • 12'
      А про игру Саудовской Аравии и Южной Кореи пока ничего примечательного не скажешь. В центральной трети поля спокойно раскатывают мяч аравийцы. Потом закидывают его вперёд и неопасно оказываются первыми на подборе.
    • 10'
      Ранее сегодня состоялся другой матч 1/8 финала Кубка Азии. Там сборная Узбекистана одолела сборную Таиланда благодаря голу игрока московского ЦСКА Аббосбека Файзуллаева, забитому при счёте 1:1.
    • 9'
      А теперь аут на своей половине поля будут вбрасывать южнокорейцы, сделает это Ким Тхэ-Хван. Малозначительные какие-то события на поле происходят, не так ли?
    • 8'
      Без ударов по воротам пока играют команды. Позиционные атаки при этом проводят и те, и другие. Сейчас южнокорейцы вбрасывают аут впереди на правом фланге.
    • Фол, нарушение
      7'
      Али Алавжами нарушил правила в середине поля, уронив на газон Сон Хын Мина. Дальше сфоливший футболист помог упавшему сопернику подняться.
    • 6'
      Ну а сборная Южной Кореи доходила до полуфинала чемпионата мира в 2002 году, хозяйкой которого была наравне с Японией.
    • 5'
      Сборная Саудовской Аравии на прошлом чемпионате мира обыграла сборную Аргентины, ставшую потом победителем мундиаля. Так что саудовскую национальную команду теперь и на мировом уровне нельзя недооценивать.
    • 4'
      Первые минуты не дают понимания, кто будет владеть инициативой в сегодняшней встрече. Вполне возможно, она будет переходить из рук в руки. Или из ног в ноги.
    • 3'
      Теперь правым флангом постарались построить свою атаку южнокорейцы, куда пошла проникающая передача. Но мяч на боковой линии своей штрафной площади забрал Али Аль Ахмед Кассар.
    • 2'
      Длинный заброс у южнокорейцев в чужую штрафную площадь по зоне левого полуфланга. Безадресный. Мяч беспрепятственно забирает голкипер. Вскоре то же самое случается в атаке у аравийцев.
    • 1'
      Сборная Саудовской Аравии играет в зелёной форме, а у сборной Южной Кореи малиновая амуниция.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
    • До матча
    • Приветствуем всех любителей футбола! В 1/8 финала Кубка Азии-2023 встретятся сборные Саудовской Аравии и Южной Кореи. Текстовую онлайн-трансляцию этого матча на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
    • 75 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    Прогнозы 163
    Саудовская Аравия 22.7% (37)
    X 17.2% (28)
    Южная Корея 60.1% (98)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Саудовская Аравия
    Ничья
    Южная Корея
    5.00
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    3.67
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    2.27
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Саудовская Аравия 1:0 Южная Корея

    Исход игры
    Саудовская Аравия
    23.2% (38)
    Ничья
    17.1% (28)
    Южная Корея
    59.8% (98)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.79% (75)
    Меньше
    34.21% (39)
    Обе команды забьют
    Да
    79.82% (91)
    Нет
    20.18% (23)
    Популярный счёт
    1:2 Южная Корея
    32.9% (54)
    1:1 Ничья
    9.8% (16)
    0:1 Южная Корея
    8.5% (14)
    2:1 Саудовская Аравия
    7.9% (13)
    1:0 Саудовская Аравия
    3% (5)
    1:3 Южная Корея
    1.8% (3)
    0:2 Южная Корея
    1.2% (2)
    2:3 Южная Корея
    1.2% (2)
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    Южная Корея
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