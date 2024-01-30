Мохаммед аль-Бурайк напрямую пробил по воротам со штрафного и заработал левофланговый угловой удар, с помощью которого не смогли по-настоящему обострить саудовцы.

Потребовалась медицинская помощь одному из футболистов сборной Саудовской Аравии, которого нечаянно ударил в перед ногой свой же партнёр.

Это пострадал Али Алавжами в контакте с Нассером аль-Давсари.

Игра возобновилась. Уже точно можно сказать, что больше трёх стандартных минут прибавит главный арбитр матча ко второму тайму.

Хади Радиф в перерыве вышел на замену в составе сборной Саудовской Аравии вместо Салема аль-Шехри.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! Хади Радиф! Вот это вступление в игру у Радифа! Только что появился на замену и на первой же минуте своего пребывания на поле открыл счёт. Прорвался он в левую часть чужой штрафной площадки и низом поразил дальний угол. Результативная передача в касание на счету Салема аль-Давсари.

И снова Хади Радиф в центре внимания. Нарушили на этот раз против него правила южнокорейцы на собственной половине поля. Появились врачи.

Ким Тхэ-Хван на правом фланге атаки долго водился с Мохаммедом аль-Бурайком, прежде чем тому на помощь подоспел Мохаммед Канно, и отобрали мяч номинальные хозяева.

Заброс на левый полуфланг следует у южнокорейской сборной. Не удаётся сохранить мяч в поле в падении Чжону Ву-Ёну, у которого фиксируется маленькое положение "вне игры".

Свисток на перерыв. 0:0. Отдохнём и вернёмся на второй тайм.

Чжон Ву-Ён не смог никак обострить ситуацию на левом фланге атаки сборной Южной Кореи. Мяч легко и просто достался Али Аль Ахмеду Кассару.

Ли Чхэ-Сон на центральной линии мелко нарушил правила против Абдуллы аль-Хайбари. Небыстро разыграли штрафной удар саудовцы.

Близится завершение первого тайма. Практически очевидно, что основные события произойдут во втором тайме. А может, в третьем, в четвёртом или в серии пенальти.

Диагональ следует у аравийцев на правый фланг в расчёте на Абдуллу аль-Хайбари. Южнокорейцы локально отбиваются, отправляя мяч за боковую линию.

Угловой на правом фланге у сборной Саудовской Аравии. Уже после него Нассер аль-Давсари подаёт к линии вратарской, и мяч уходит на новый корнер. Упавший на газон Али аль-Булаихи хочет пенальти, но его не будет.

Момент! И даже три момента за считанные секунды! Две перекладины причём! Как только умудрилась не забить сейчас Саудовская Аравия после углового с левого фланга? И новый корнер у неё будет.

Нет пенальти. С левого фланга подали очередной корнер футболисты сборной Саудовской Аравии. На ближний край вратарской был навес, и вторым темпом отбились южнокорейцы здесь благополучно.

Отскочила совсем недавно сборная Южной Кореи. Нужно "воинам Тэджу" внимательнее действовать на стандартных положениях у своих ворот.

32' Опять небольшое нарушение правил со стороны южнокорейцев на половине поля саудовцев. Грубых фолов пока не совершают команды. Ну и нужны ли они вообще?

31' Сон Хын Мин ударил по чужим воротам с подступов к штрафной площади. После небольшого рикошета от ноги Али Алавжами мяч забрал Али Аль Ахмед Кассар.

30' По моменту создала каждая из команд за первые полчаса матча. Негусто, конечно, но хотя бы что-то. Посмотрим, как дальше будет.

29' Два нападающих сделали атаку опасную сборной Саудовской Аравии. Салем Аль-Давсари отнял мяч у оппонента в центре поля, протащил его вперёд и отдал чуть направо на Салеха аль-Шехри, который пробил низом мимо левого угла.

27' Довольно часто показывают болельщиков на телеэкране. Праздник футбола сейчас в Катаре. То чемпионат мира был, а теперь Кубок Азии.

26' Момент первый в матче, можно так сказать! Сон Хын Мин не очень удачно обработал забросную передачу по центру, но сохранил контроль над мячом и в борьбе с одним защитником пробил низом в руки Али Аль Ахмеда Кассара.

25' Чжон Ву-Ён на левом фланге атаки южнокорейцев увлёк вниз на газон Салеха аль-Шехри. Судья немного побеседовал с нарушителем.

24' Ни одного опасного момента пока не возникло в сегодняшней встрече. Первая половина тайма прошла весьма спокойно.

23' Нассер аль-Давсари нарушил правила на фланге в центральной трети поля, где подтолкнул сзади в спину Ли Кан-Ина.

23' Отвечает собственным офсайдом сборная Саудовской Аравии. Отправился диагональный заброс на правый край поля, где во "вне игры" оказался Сауд Абдулхамид.

22' Ли Кан-Ин принял мяч на грудь в зоне правого инсайда после доставки с левого фланга и упустил возможность для удара. Защитник саудовцев сделал скидку назад своему голкиперу.

21' Положение "вне игры" фиксируется на правом фланге у сборной Южной Кореи. Это Ли Кан-Ин позволил себе забежать вперёд за линию офсайда. Спорит он, но "вне игры" действительно было.

20' Сон Хын Мин пробовал нечто замутить в левой части чужой штрафной площадки, но не получилось. Здорово отработали в обороне аравийские футболисты.

19' Чжон Сын-Хен иронично улыбается после своего нарушения правил на правом фланге в центральной трети поля. Жёлтая карточка не показывается.

19' Легко потеряли мяч саудовцы в центральной трети поля, упустили его влево за боковую линию. Явная невынужденная ошибка, ничем не оправдываемая.

18' Снова приходится свистеть рефери. Ли Кан-Ин теперь сам готов фолить. Локтем он оттолкнул на чужой половине поля Али Алавжами, уже успевшего отдать передачу партнёру.

16' Нарушение правил фиксируется в центре поля. Нассер аль-Давсари уронил Ли Кан-Ина. Арбитр сначала дал продолжать игру, но через секунду-две всё-таки дал свисток.

15' Чжон Ву-Ён стартовал на левом фланге раньше, чем было нужно, и попал в положение "вне игры". Но всё равно поблагодарил своего партнёра за передачу.

14' В случае ничейного результата в основное время будет назначено дополнительное время, в случае ничейного исхода и там будет проведена серия пенальти.

13' Первый удар по воротам. Абдулла аль-Хайбари получил передачу на подступах к чужой штрафной площадке и выполнил удар значительно выше створа. Мяч прилетел на трибуну к одному из болельщиков, которого показали крупным планом.

12' А про игру Саудовской Аравии и Южной Кореи пока ничего примечательного не скажешь. В центральной трети поля спокойно раскатывают мяч аравийцы. Потом закидывают его вперёд и неопасно оказываются первыми на подборе.

10' Ранее сегодня состоялся другой матч 1/8 финала Кубка Азии. Там сборная Узбекистана одолела сборную Таиланда благодаря голу игрока московского ЦСКА Аббосбека Файзуллаева, забитому при счёте 1:1.

9' А теперь аут на своей половине поля будут вбрасывать южнокорейцы, сделает это Ким Тхэ-Хван. Малозначительные какие-то события на поле происходят, не так ли?

8' Без ударов по воротам пока играют команды. Позиционные атаки при этом проводят и те, и другие. Сейчас южнокорейцы вбрасывают аут впереди на правом фланге.

7' Али Алавжами нарушил правила в середине поля, уронив на газон Сон Хын Мина. Дальше сфоливший футболист помог упавшему сопернику подняться.

6' Ну а сборная Южной Кореи доходила до полуфинала чемпионата мира в 2002 году, хозяйкой которого была наравне с Японией.

5' Сборная Саудовской Аравии на прошлом чемпионате мира обыграла сборную Аргентины, ставшую потом победителем мундиаля. Так что саудовскую национальную команду теперь и на мировом уровне нельзя недооценивать.

4' Первые минуты не дают понимания, кто будет владеть инициативой в сегодняшней встрече. Вполне возможно, она будет переходить из рук в руки. Или из ног в ноги.

3' Теперь правым флангом постарались построить свою атаку южнокорейцы, куда пошла проникающая передача. Но мяч на боковой линии своей штрафной площади забрал Али Аль Ахмед Кассар.

2' Длинный заброс у южнокорейцев в чужую штрафную площадь по зоне левого полуфланга. Безадресный. Мяч беспрепятственно забирает голкипер. Вскоре то же самое случается в атаке у аравийцев.

1' Сборная Саудовской Аравии играет в зелёной форме, а у сборной Южной Кореи малиновая амуниция.